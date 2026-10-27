27 OTT 2026
dibattiti

Obiettivo 1000: verso un processo costituente europeo

DIBATTITO | - Roma - 09:41 Durata: 2 ore 55 min
A cura di Pantheon e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Europa Europa, Gioventù Federalista Europea, Movimento Europeo, Universitari Federalisti Europei
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Obiettivo 1000: verso un processo costituente europeo", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 09:41.

Dibattito organizzato da Europa Europa e Gioventù Federalista Europea e Movimento Europeo e Universitari Federalisti Europei.

Sono intervenuti: Filippo Ciavaglia (componente dell'Area Politiche Europee e Internazionali, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Salvatore Marra (responsabile delle Politiche Europee e Internazionali, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Pier Virgilio Dastoli (presidente del Movimento Europeo Italia), Lorenzo Franchini (rappresentante dell'Associazione Nuova Camaldoli), Paula Morandi (presidente dell'Associazione Vivi Vejo Onlus), Federico Ammirabile (presidente della Gioventù Federalista Europea), Giuseppe Lumia (presidente del Movimento Tulipani Rossi), Nicola Bono (presidente dell'Associazione Europa Nazione), Pietro Carlomagno (membro del Comitato per il referendum europeo, costituente), Andrea Malpassi (consigliere del Dipartimento Europa e Internazionale, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Mariella Vitale (vice presidente dell'associazione Reddito Europa Diritti (RED)), Maurizio Olivieri, Luigi Di Marco (membro della segreteria generale di ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Catiuscia Marini (responsabile Politiche Europee Legacoop), Aladino Lombardi (storico della Resistenza), Silvia Costa (vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC)), Susanna Florio (responsabile dei rapporti con l'Ue dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI)), Giacomo Mazzone (segretario generale di Eurovisioni), Raffaele Morese (presidente Associazione Koinè), Lorenzo Tellez (segretario nazionale della FUCI), Fausto Desiderio (componente Direzione Nazionale della Gioventù Federalista Europea), Anna Tafuri (rappresentante di Volt Italia), Margherita Rebuffoni (segretaria nazionale Centro Democratico, Centro Democratico - Diritti e Libertà).

Tra gli argomenti discussi: Consiglio Europeo, Economia, Elezioni, Europee, Giovani, Governo, Lavoro, Occupazione, Unione Europea.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 55 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Giorno buongiorno a tutti, a tutte ci conosciamo, però io sono Filippo, ciò vaglia della Cgil, la Cgil nazionale e ringrazio il presidente per aver accolto la nostra disponibilità nel vederci qui, nella nostra sede, in Cgil dell'assemblea generale del movimento europeo, siamo alla sala Di Vittorio,
Quindi, direi un europeista convinto, mi verrebbe da dire insomma, quindi siamo nel luogo sicuramente giusto per approfondire gli argomenti di cui oggi sono all'ordine del giorno, due cose così velocemente logistiche per organizzarci al meglio e abbiamo predisposto questo fogliettino per la richiesta di intervento, quindi basta chiedere a Sabrina in modo che così io non conoscendo tutti sappiamo insomma,
E chi interviene a nome di chi interviene, ci diamo dei tempi al momento, insomma sui 7 8 minuti, poi vediamo perché abbiamo una disponibilità fino a mezzogiorno per approfondire gli argomenti che sono,
All'ordine all'ordine del giorno
Penso che nome di tutti, insomma un abbraccio al nostro Presidente per la grave perdita di che c'è stata in questi in questi giorni in ambito familiare, penso che sia accolta, diciamo da parte di tutti e oltre a questo, insomma volevo ringraziarlo ancora, insomma della sua presenza nonostante insomma questi momenti abbastanza particolari che l'hanno purtroppo coinvolto in ambito in ambito familiare e prima di iniziare i lavori della dell'Assemblea che ci riporteranno, diciamo subito poi,
Lo dirò un po'più nel dettaglio, diciamo, rispetto alla comunicazione che ci è arrivata già dal 21 ottobre, in cui il richiamo a quei due momenti che abbiamo già trascorsi insieme del 21 maggio e del 9 settembre e dove appunto il nostro presidente ci evidenzia, diciamo le 2 scelte che dobbiamo sicuramente fare. La prima riguarda la nostra visione di una federazione europea compiuta.
Che, secondo il Manifesto di Ventotene, supera le la divisione del continente in Stati sovrani, a cominciare diciamo dal potere di veto e dell'unanimità la seconda riguarda un dibattito che insiste ormai da più di sessant'anni di relativo al tema dell'Europa a due a due velocità, quindi un processo costituente che unisce la democrazia partecipativa.
E dunque una mobilitazione popolare attraverso il ruolo centrale del Parlamento europeo, oggi ci dovremmo focalizzare su quello che sono gli aspetti di ogni singola struttura che rappresentiamo all'interno dell'assemblea, cioè ciò che stiamo facendo all'interno delle nostre singole strutture e qual è la proposta per arricchire il manifesto e i vari documenti che sicuramente tutti quanti voi avrete letto che sono stati
Inviati dalla segreteria per ultimo, quello appunto del manifesto, però dicevo prima di iniziare Eni all'Indis di entrare all'interno dei lavori dell'assemblea di oggi, qui con noi all'assemblea c'è Salvatore Marra, che per la Cgil nazionale e il coordinatore delle politiche europee e internazionali a cui do subito la parola per un saluto da parte della nostra organizzazione della segreteria nazionale.
Grazie, Filippo, è solo un saluto, un vero saluto nel senso, due minuti per dirvi che.
A nome del segretario generale, che oggi ha altri impegni, purtroppo non può, non può essere che ho qua qui con noi, Maurizio Landini di vi porto, i saluti della segreteria nazionale di confermo l'impegno e l'attenzione della Cgil nei confronti non solo del lavoro che fa il,
Un movimento europeo qui in Italia, ma proprio da anche del percorso che stiamo per intraprendere.
Aggiungo solo che ci sentiamo coinvolti in questo percorso, soprattutto per via della situazione geopolitica a livello,
Internazionale che stiamo vivendo e dall'attacco senza precedenti al multilateralismo, e quindi vediamo questo percorso che vogliamo fare insieme come un piccolo contributo proprio a questo.
Progetto più grande che abbiamo di proteggere le nostre istituzioni multilaterali che mai come oggi sono messe in discussione. Penso abbiate ascoltato le ultime dichiarazioni del presidente americano fra gli ultimi, ma anche del speriamo uscente, presidente Netanyahu, sperando che oggi le elezioni in Israele portino buone notizie in cui praticamente in particola, in particolare la Corte penale internazionale ma anche altre istituzioni sono state oggetto di un attacco violento senza precedenti. Ecco, dovremmo, ecco, il nostro auspicio con questo lavoro insieme, è quello di proteggere la nostra istituzione multilaterale per eccellenza, ovvero l'Unione Europea, che negli ultimi anni per via di politiche neoliberiste sconsiderate, per via di un ritorno all'austerity, che ormai è diventato realtà e anche per via di una corsa sfrenata alla competitività senza freni, alla deregulation, vede, in discussione
Non solo l'assetto che abbiamo conosciuto, ma anche lo slancio, perché in un contesto così complicato tutte e tutti, credo che siamo d'accordo che abbiamo bisogno di un'aurea Unione europea con una dimensione e una proiezione internazionale Chiara, più che mai è quello che diciamo sempre ragionare di difesa senza avere un'idea di come l'Unione europea si proietta e si presenta nei confronti dei partner internazionali ha poco senso e quindi ecco,
Siamo contente e contenti di avervi qua con noi questa mattina ad ospitare i lavori e speriamo che questi 1.000 giorni che ci separano da questo appuntamento elettorale portino buone notizie, come sono arrivate in Brasile e in Serbia, grazie e buon lavoro.
Grazie salve senta sì, grazie Salvatore e quindi la parola al nostro Presidente per introduzione dei lavori.
Grazie a tutti e grazie a tutti.
Perché c'è qui oggi anche altri che oggi non sono potuti venire, questo per quest'anno è il più terzi, in conto che noi facciamo il primo, lo abbiamo fatto alla Sala assoli, non a caso abbiamo scelto lo so Sassoli della Città metropolitana il 21 maggio il secondo lo abbiamo fatto alla Sapienza con molta partecipazione soprattutto di giovani sottolineerei anche questa dimensione della partecipazione attiva dei giovani. Oggi ci sono molti,
Non succede spesso diciamo per chi frequenta le nostre riunioni.
Diciamo così, la presenza di giovani talentuosi, qualche volta scarsa, se non addirittura qualche volta anche inesistente.
Noi riteniamo che, avendo avviato questo processo, che c'è portare poi a elezioni europee del 2029, in cui fra l'altro è previsto che debbano andare a votare almeno speriamo, almeno 10 milioni di nuovi elettori che la partecipazione attiva dei giovani e delle organizzazioni giovanili, essenziale in questa azione che noi abbiamo deciso di avviare il 21 maggio di quest'anno,
Quelli in queste riunioni noi abbiamo già avviato alcune riflessioni, la prima, il 21 maggio, abbiamo cominciato a riflettere su quello che noi dovremmo fare insieme, il sottolineo l'aspetto insieme, nei 1.000 giorni che ci aspettano relativamente alle elezioni europee che secondo quello che si sa il Consiglio dovrebbe fissare dal 6 al 9 giugno 2029. La data precisa non è stata ancora fissata, come voi sapete, non si vota nello stesso giorno in tutti i Paesi europei si vota fra l'altro con procedure elettorali diverse,
E in alcuni casi anche con delle discriminazioni, perché per esempio, poiché parlavo dei giovani, in sei Paesi europei votano anche i sedicenni.
E in 21 Paesi europei sedicenni, invece, non votano quindi già questo, in qualche modo è una discriminazione è rivolta ad alcuni cittadini europei il 9 settembre, quando ci siamo visti a la Sapienza, abbiamo discusso insieme di sei tematiche, che cosa vuol dire processo costituente e noi mettiamo sempre molto l'accento sulla parola processo.
Nel senso che, al di là dell'idea che noi continuano a ritenere che la Unione Europea debba dotarsi di una Costituzione carattere federale, quello su cui noi concentriamo la nostra professione è quello che bisogna avviare un processo processo, una cosa diciamo così articolata, che non riguarda soltanto il ruolo del Parlamento però poi ne parleremo ma riguarda l'insieme della mobilitazione.
Diciamo così, delle nostre società, poi abbiamo discusso dei termini della pace, del tema della del bilancio europeo.
È il tema delle questioni relative alla impegno dal punto di vista dell'allargamento, abbiamo avuto insomma sei relazioni che ci hanno consentito di riflettere sull'insieme delle politiche dell'Unione e abbiamo deciso di presentarsi in conto, naturalmente collegandola idee anche dei temi su cui dobbiamo discutere noi per esempio il 9 settembre discute il 9 novembre. Scusatemi, discuteremo di un tema apparentemente tecnico, Csoa, Right to stay
Che vuol dire il diritto di restare che guarda non una cosa tecnica, ma riguarda essenzialmente il problema essenziale delle politiche di coesione, che devono essere sviluppate in modo tale da garantire i diritti delle cosiddette aree interne, cioè la politica di coesione, come dice il Trattato di Lisbona, economica, sociale e territoriale e abbiamo messo insieme, il 9 novembre, tutta una serie di organizzazioni che hanno risposto all'appello della Commissione che è scaduto il 15 giugno. Siccome doveva essere riformata la politica di coesione, devo dire apro una parentesi se noi siamo fortemente preoccupati, perché se noi vediamo il male modalità in cui la Commissione europea sta riflettendo sul bilancio e la Poli, il modo in cui la Commissione europea sta riflettendo esattamente il contrario di quello di difendere le aree interne, anzi non lo vogliono distruggere sostanzialmente tra aree interne, per però è un tema di cui non discuteremo oggi. Ne discuteremo poi il 18 di di novembre, quando ci sarà il vicepresidente della Commissione. Bilancio del Parlamento europeo
I rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Dicevo che noi riteniamo che è arrivato il momento, siccome sono nati in questi mesi, molte iniziative, voi ricordate la piazza per l'Europa che fu promossa alle Michele Serra il 15 marzo 2015 2025, a piazza del Popolo di iniziative ne sono nate tante, io ebbi una discussione,
Molto ampia con Michele Serra, il quale mi disse così in maniera molto simpatica, dice sì proprio editrice la vostra battaglia, dovete darvi da fare per federali federalisti.
Diciamo questa espressione, possiamo due sale in termini anche più ampio, nel senso che Dio di organizzazioni e reti ce ne sono tante, però ogni organizzazione ritiene in qualche modo, se mi consentite, per dirla in maniera molto chiara, molte organizzazioni ritengono in qualche modo non di essere autoreferenziali ma di essere autosufficienti.
Ora, se noi non riusciamo in qualche modo, insieme a vedere di immaginare un percorso in cui tutte queste reti riescano lavare insieme, noi non arriveremo certamente alla scadenza delle elezioni europee del 2029, avendo fatto non soltanto rete ma, avendo fatto massa, diceva un grande uomo politico italiano che non era un grande fan del calcio ma era un fan del.
Del rugby diceva bisogna fare il gruppo di mischia, bisogna fare chi facciamo gruppo, di mischia in qualche modo, perché altrimenti non arriveremo al risultato in cui noi vorremmo impegnarci, allora l'obiettivo di oggi dovrebbe essere quello di dire vediamo insieme cosa possa fare nei prossimi mesi per far sì che la battaglia che noi abbiamo iniziato a discutere il 21 maggio e poi abbiamo,
Approfondito ulteriormente il 9 settembre, quando ci siamo visti a la Sapienza per vedere in che modo noi possiamo andare avanti nei prossimi mesi abbiamo una serie di scadenze e sul quale dobbiamo lavorare insieme, intanto dovremmo lavorare per spostare nella nostra iniziativa a livello europeo noi, per esempio abbiamo cominciato a elaborare un manifesto,
Che adotteremo in assemblea il 9 novembre, che vi abbiamo inviato in una versione provvisoria e su cui abbiamo, abbiamo chiesto anche di dare un contributo questo manifesto non è un manifesto per la dimensione europea, ma siccome, come voi sapete, da qui alla fine del prossimo anno almeno ci saranno almeno otto elezioni nazionali di cui alcuni essenziali anche per la dimensione europea in Spagna, in Italia,
In Polonia, in Francia, in Estonia e Lituania, in Slovacchia, e allora noi abbiamo deciso, insieme con i movimenti europei di questi altri paesi, di elaborare una sorta di preambolo in cui ogni ogni movimento naturalmente farò una campagna nel proprio paese relativamente alla lezione del proprio Paese ma hanno tutti condiviso molto interessante per esempio che su questo ci sta abbia avuto una discussione col movimento polacco ma anche con gli altri.
Abbiamo condiviso l'idea di elaborare un documento comune in 10 priorità che poi vi abbiamo mandato in cui dire, ecco, questi sono gli elementi europei delle elezioni nazionali e le priorità riguardano ha citato, mi pare, Salvatore, è quello della difesa del multilateralismo, come voi sapete c'è stata un'iniziativa di,
L'Unione europea e anche, ma anche del Brasile, per esempio, di altri che hanno messo insieme un partenariato che sia Patten.
Fatto per il multilateralismo dall'ultima assemblea delle Nazioni Unite e poi la difesa della Corte penale internazionale, noi siamo molto soddisfatti per il fatto che il Parlamento ha dato il premio Sakharov alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari, come voi sapete, sono stati messi sotto accusa con stazioni,
Allucinanti da chi vuole demolire la Corte penale internazionale e poi c'è la Corte di giustizia, in cui c'è una relazione di un parlamentare svedese conservatore, così si chiama lui che vuole demolire la Corte di giustizia di Lussemburgo, perché ritiene che il federalismo giudiziario è una cosa negativa e fortunatamente ci sono alcuni gruppi politici che hanno accettato la nostra idea di
Farò una risoluzione alternativa che cancella quel testo su cui c'è una condivisione del Partito popolare europeo, dei patrioti e dei nazionalisti che vogliono demolire la corte. E poi c'è il tema della doppia transizione ecologica e digitale, ma in cui c'è la dimensione della giustizia sociale, che è essenziale il pilastro sociale. Il prossimo anno celebreremo i 10 anni del Piano di Goteborg e poi c'è il problema della mobilitazione popolare. Ci sono almeno due o tre iniziative dei cittadini che noi sosteniamo molto e poi c'è il tema del quadro finanziario può annuale, in cui si illudono i governi di riuscire ad avere un accordo entro la fine dell'anno Stato. L'ha mandata a Costa parlato nelle ultime, perché i governi e il Consiglio europeo ha una certa abilità sarcastica dell'ultimo gesto del Consiglio europeo. Inizialmente ci sta scritto entro la fine dell'anno, poi hanno cambiato quelle Paoletti, i diplomatici non c'è più e Tosel hanno sostituito in tempo utile hanno scritto dopodiché vuol dire tutto non vuol dire niente. Il quadro finanziario è un tema non tecnico e un quadro essenziale da questo punto di vista per le politiche dell'Unione e i beni comuni. Poi c'è il tema della salvaguardia del patrimonio culturale europeo, ma in questo c'è il tema anche dei giovani. Noi abbiamo fatto un documento rivolto al Parlamento europeo chiedendo al Parlamento di occuparsi di questo tema, di cui non voglio qui parlare oggi. Poi l'ultimo e qui concludo c'è il tema della riforma dell'Unione, che a nostro avviso non si potrà realizzare in questa legislatura e anzi, se me lo consentite, se governo e attuale mettesse mano alla riforma del Trattato di Lisbona, avremmo un trattato che è peggiore del Trattato di Lisbona, che era già uno dei peggiori trattati infatti dalle Europee in tutti questi anni di storia dell'integrazione della ragione per la quale noi sosteniamo con forza l'idea di un processo costituente che il prossimo Parlamento assume un ruolo costituente, come fece il primo Parlamento eletto su, ispirazione di Altiero Spinelli. Ecco, io concludo qui con questo invito
Abbiamo due ore, 2 ore e mezza di tempo con questo invito a riflettere insieme, essendoci vale in realtà qui oggi varie associazioni e di varie reti, come possiamo mettere, come si dice, fare rete delle reti, cioè lavorare insieme in questi prossimi mesi in questi prossimi anni perché essendo un laboratorio insieme apriremo a scadenza le elezioni europee con il rischio non raggiungeremo l'obiettivo, che è quello che noi ci siamo dati in qualche modo di rendere l'Europa noi faremo una manifestazione a Roma il 20 marzo,
Il 20 marzo.
A qualche giorno dalla firma dei Trattati di Roma, come sapete, Antonio Costa ha chiesto al governo italiano di organizzare o al 25 marzo un vertice per i 70 anni dei Trattati di Roma che si svolgerà a Roma il 25 marzo.
E noi faremo qualche giorno prima, nel 2017, facemmo una marcia per l'Europa Roma, molto partecipata e quest'anno faremo due iniziative, una il 19 marzo e una il 20 e ci siamo riuniti insieme, abbiamo deciso che, per mobilitare queste reti,
Non basta dire, come molti dicono.
Condivido che bisogna fare gli Stati Uniti d'Europa, qualcuno aggiunge Stati Uniti roba subito o all'avverbio, evidentemente un avverbio frutto di volta utopia, perché gli Stati Uniti si possono fare subito, mi sembra abbastanza utopistico, allora abbiano invece concludo di adottare invece uno slogan come posso dire inclusivo e mobilitante che,
L'Europa unita per la pace, la libertà, la democrazia e, su nostra richiesta, visto che siamo una serie di sindacati, abbiamo aggiunto anche la parola solidarietà. Quindi pace, libertà, democrazia e solidarietà sono le 4 parole che noi abbiamo messo al centro della manifestazione che noi faremo a Roma il 20 marzo del prossimo anno, per i 70 anni dei Trattati di Roma, a cui seguiranno altre iniziative. Come sapete, si lavora all'idea di un congresso dell'Europa con quello che si fece all'Aja nel 1948. Noi spereremmo siccome l'Italia avrà la presidenza di turno del Consiglio nel primo semestre 2 e 28, che il Comune si trova, si possa fare in Italia e abbiamo anche cominciato a riflettere sul voto e sceglie una città simbolo dei rapporti fra l'Europa e il Mediterraneo che potrebbe essere Napoli. Perché non fare un ghost grande congresso d'Europa a Napoli nel maggio del 1.000 del 1.002 mila 28, a un anno dalle elezioni europee e che possa essere in qualche modo quel congresso che rilancia l'idea della costituzione avea e di un processo costituente e questo può essere un'altra scadenza nella quale bisogna fare rete, perché se a quella scadenza ogni rete simile genererà per conto proprio ritenendo ogni rete di auto essere autosufficiente, non andremo da nessuna parte. Usciamo dalla bolla, come disse il mio amico Giampiero Gramaglia, e usciamo dall'autoreferenzialità e dall'autosufficienza. Mettiamo insieme le reti per fare una rete che lavorano insieme per raggiungere insieme l'obiettivo che noi ci siamo dati un po'la lunghezza. Vi ho mandato un po'di testi, cibo per il pensiero di ciò che ho mandato, anche un testo che ho scritto nel 94 sulle gobba fra il magnete tedesco ilm, il contribuente britannico che fa riferimento all'idea, come diceva Filippo Zavaglia dell'Europa a due velocità, l'Europa a due velocità e questo è l'ultima parola, non può essere decisa a monte in cui noi mettiamo, insieme ad alcuni Paesi che scorrono gli altri, dice noi andiamo avanti per contrasto, l'Europa a due velocità può essere deciso soltanto a valle. Ci vuole un processo
Con quello costituente, alla fine del quale c'è qualcuno che decide di restarci qualcuno partigiano starci, ma l'idea che a qualcuno che ci sono alcuni Paesi che vanno avanti e gli altri restano indietro a monte questo non gli ha democraticamente sbagliata e che non concluderanno nulla in qualche modo perché rischia in qualche modo di mettersi le mani di un negoziato intergovernativo che non è quello che noi vorremmo in qualche modo e che noi combattiamo per l'idea della pace, della democrazia, della libertà e della solidarietà che deve coinvolgere tutti.
E questo è un po'le cose su cui noi abbiamo lavorato insieme, stiamo riflettendo e vogliamo appunto constatare che mi sua tutte le associazioni che sono qui oggi che fanno parte di pareti, sono disponibile a fare rete delle reti insieme, grazie e vi do la parola Filippo gioia,
Grazie pre, grazie Presidente.
Okay, allora Sabrina sa, fornendo ad ognuno insomma il fogliettino per chiedere di intervenire, io direi che nei primi due tre interventi poi chiudiamo, abbiamo già 10 prenotazione, prenotazioni di a iniziare subito con il primo intervento del professor Franceschini, associazione Nuova, Camaldoli, professore, eccolo qua.
Prego, professore.
Franchini chiedo scusa.
Sì.
Allora, buongiorno, a tutti io rappresento, come avete sentito l'associazione Nuova Camaldoli, eccole le collegata anche la collega Nicoletta Parisi.
Che saluto molto l'associazione Nuova Camaldoli ha fatto a sua volta rete perché ha promosso con molti altri movimenti cattolici e laici la elaborazione di un nuovo codice di Camaldoli, codice per la nuova Europa che è da poco uscito con la autorevole prefazione del cardinal Zuppi.
E con la postfazione di Sergio Mattarella,
Vero vero, quello che diceva Virgilio, le reti devono fare reti, ma lo stesso cardinal Zuppi ce lo dice in questa prefazione guai ad andare in ordine sparso.
È una raccomandazione importante, dobbiamo fare gruppo di mischia.
Ma dobbiamo anche cercare di far dialogare più intensamente i vertici delle varie reti, l'idea potrebbe essere quella, ma uno spetta ovviamente.
A me qui forse neppure proporre ufficialmente, ma e tantomeno decidere, l'idea potrebbe essere quella di una camicia di una cabina di regia.
Tra le varie reti,
E questo, insomma anche sul piano teorico, è la soluzione più facilmente immaginabile, magari anche praticabile, ma della sua praticabilità concreta non sta certamente a me decidere, oggi però è prefigurabile una necessità di questo genere non so se sei d'accordo, Virgilio bisogna,
Che tu e i tuoi alter ego, almeno in Italia.
Cominciate a parlarvi.
Anzi, continuiate a parlarvi, perché già, come dimostra la nostra presenza, qui lo stiamo facendo.
Non entro nel merito delle politiche.
Però qualche appello va lanciato.
E l'appello da storico, anche io sono uno storico del diritto, sono l'allievo.
Del Presidente Casavola.
Con lui lavorai, oltre che in università, diritto romano.
Anche per 10 anni all'Enciclopedia Treccani che, come forse voi sapete, l'Enciclopedia italiana è l'unica istituzione culturale che afferisca alla Presidenza della Repubblica e allora noi avevamo come presidente il presidente Ciampi.
Il quale diceva io mi sento, vi ricordate?
Livornese,
Toscano, italiano europeo e quindi europeo, l'Europa
Non nasce contro le patrie.
Nasce contro i nazionalismi che le stavano distruggendo, allora io dico, non lasciamo fare ad altri che Europa, quando europeisti non sono la battaglia per le identità, perché sarebbe un errore sarebbe cadere in trappola le identità più importanti per i nostri progetti europei, perché abbiamo bisogno di tornare a sognare come popoli europei le identità più importanti sono riassumibili glielo dico spesso nei tre colli.
Il Golgota per le radici cristiane.
L'Acropoli per il pensiero speculativo greco, il Campidoglio per il diritto romano, a cui poi si aggiungono i tre principi rivoluzionari di libertà, uguaglianza, fratellanza e e aggiungiamo pure in questa sede solidarietà.
Allora?
Il problema non sono le identità e nessuna nessuno di questi simboli identitari e nazionalistico.
Il problema è la degenerazione di una di queste identità, quella nazionale che oltretutto nella storia d'Europa viene dopo.
Viene dopo.
Noi e concludo e lo dico io che mi sono occupato in questo nuovo codice di Camaldoli proprio della ris del riscoprire le radici comuni.
Noi dobbiamo fare in modo che l'alberatura europea nasca e cresca, senza rinnegarla e quelle radici.
Che non sono, non sono nazionali, non sono solo nazionali.
E anche l'Europa come dire, delle culture locali, che vive di dialettica tra universale e particolare, che è una dialettica ricca, seconda e per quanto riguarda il diritto, una cosa che di solito non si dice l'Europa visse di un proprio diritto comune è quello della tradizione romanistica fino alle codificazioni nazionali e da Napoleone in poi che nell'ambito degli ordinamenti giuridici specie civili, che sono quelli che più toccano la vita delle persone, ogni giorno si creano degli steccati i codici nazionali e oggi ma lì anche in questo lo slancio purtroppo si è arrestato.
Operano delle commissioni formate anche da adatta, studiosi non solo da politici e da burocrati che mirano allo scopo di tornare a dotare l'Europa di un diritto civile comune, a partire da quello delle obbligazioni e dei contratti, il problema lì era l'Inghilterra, che, come sapete,
Common law è un ordinamento, è un ordinamento completamente diverso e difficilmente conciliabile con i diritti civili di tradizione continentale, cioè romanistica, ma con tutti i danni che ha fatto la Brexit, almeno questo, insomma in questo Nobel.
Che ci rende ora più facile.
L'armonizzazione, allora identità valoriali, nuovo ordinamento comune.
Che sia?
Di alto livello scientifico, perché spesso il legislatore burocratico europeo è poco più che analfabeta, per come li scrive le direttive, i regolamenti, Silvia qui la saluto molto chiaramente.
Va bene, penso di aver introdotto anche qualche tema nuovo, grazie molte grazie professore, allora Paola Morandi di vivendo.
Cioè sì, ok e poi si prepara a Federigo ammirabile GF.
Salve salve a tutti o non è la prima volta, diciamo che che partecipo a questo questo è veramente interessante incontro, sono presidente di una piccola associazione a Roma, Nord, video o tv.
Siamo nati per il territorio, ma soprattutto per quelle fasce un pochino più deboli, a partire dai giovani, entriamo nelle scuole ormai dal 2009, entriamo nelle scuole con delle conferenze, diamo la possibilità ai ragazzi di parlare e di scrivere, io sono affetta da una disabilità visiva e sono presidente di una organizzazione internazionale.
Ti lasciano un mito Patience e partecipò a molti gruppi europei per saltare da una cosa all'altra, per dirvi perché sono qua oggi, perché voglio capire come possiamo fare per unire le forze, voglio capire, andando nelle scuole, parlando con i ragazzi, si trovano tanti giovani che anche loro vogliono capire che cos'è l'Europa oggi e qual è il loro futuro.
Come possiamo fare noi per unire, ho sentito parlare prima il professore molto molto interessante.
Che probabilmente ci deve essere una cabina di regia.
Perché altrimenti restiamo tante realtà, staccate tutte con tanti buoni bellissimi principi, dobbiamo parlare di di di di tante realtà. Personalmente mi occupo di persone affette da una disabilità e soprattutto dei giovani che non hanno gli stessi diritti che hanno le persone che non hanno disabilità, ma parlo anche di Das, B disabilità abbastanza allievi che dovrebbero dare la possibilità ai giovani di lavorare, di studiare perché oggi, i giorni, oggigiorno, per esempio, anche i ragazzi con una disabilità visiva sono in grado, grazie alla tecnologia, di di studiare e di lavorare per non fare solo il centralinista, ma di di fare lavori come l'avvocato, l'ingegnere giornalista al professore e tanti altri, ma non c'è la conoscenza di queste cose. Ha partecipato lo scorso anno a un incontro
Degli Erna, che è la rete europea, che mette insieme 24 gruppi di malattie rare.
Una riunione di due ore alla quale hanno partecipato 23 24 rappresentante di questo di questi gruppi in due ore non sono riusciti a mettersi d'accordo su quando fare le loro riunioni, perché alle 11 era troppo presto per la Danimarca, a mezzogiorno per l'Inghilterra alle 3 in Spagna facevano la siesta e così via e mi sono resa conto di come vogliamo essere un'Europa unita ma come in realtà siamo ancora molto staccati l'1 dall'altro, quindi è importante trovare il modo per connetterci e probabilmente dobbiamo iniziare proprio dalle scuole
Non dobbiamo prendere i giovani quando sono ancora abbastanza giovani da voler capire da volersi unire e da voler creare tutti insieme un'Europa veramente veramente unita e parlare, diciamo la stessa lingua non nel senso della lingua, ma nel senso di cercare di
Mantenere le proprie differenze culturali, ma cercare di essere veramente un'Unione.
Tutti insieme.
Rimango ad ascoltare con tanto interesse, vi ringrazio per questo piccolo spazio.
Grazie, Federigo ammirabile, eccolo qua, poi, Giuseppe Lumia.
Ah, con l'intervento di Federigo chiudiamo.
Le iscrizioni agli interventi a Bongiorno, intanto grazie, Filippo grazie, Virgilio per questa giornata.
In realtà raccolgo la sollecitazione che mi faceva Virgilio anche prima di questa giornata, cioè non porterò elementi di analisi, ma mi concentrerò sull'aspetto operativo, no, quindi porterò, diciamo, delle delle osservazioni più su sul piano della dell'azione e in particolare mi soffermerò diciamo su quel su un punto che ha toccato verso la fine cioè cercare il l'appuntamento dei 70 anni dei Trattati.
Nel senso che obiettivo 1.000 deve avere al suo interno obiettivo 144, no, che sono i giorni che rimangono di qui al 20 marzo, che il giorno che abbiamo identificato come ideale per una grande mobilitazione dei dei cittadini europei, nell'idea che come diceva proprio come veniva detto nelle nell'intervento introduttivo e la mobilitazione dei cittadini europei e il la costruzione, diciamo, di un di un percorso costituente appunto un processo no, e questo processo ha bisogno di tappe intermedie e una di queste può essere appunto quella di organizzare una manifestazione in occasione dei dei settant'anni dai trattati con un messaggio molto chiaro, no, cioè che non ci dobbiamo limitare chiaramente.
A ricordare quello che abbiamo ottenuto, no a celebrare quello che abbiamo ottenuto, ma dobbiamo indicare quello che manca e indicare che il progetto europeo un progetto incompiuto da molti, da molti punti di vista e bisogna avviare seriamente un percorso per per completarlo per varie ragioni su cui non mi sto tanto a a soffermare quindi, secondo me, il primo punto da cui dobbiamo provare a uscire oggi è dire siamo tutti su questa, su questa idea di organizzare una grande manifestazione in occasione dei 70 anni sia entrata nei trattati. Quindi il mio invito in generale è appunto a aderire a questo tipo di iniziative. Avviare questo percorso politico collettivo
Che ci porti poi anche a definire i contenuti che dovrà avere questa questa manifestazione, perché idealmente, insomma, il manifesto di questa mobilitazione deve essere scritto da da tutti i soggetti che sono presenti, presenti qui con noi e che aderiranno a delle aderiranno all'iniziativa nell'ottica che diceva il presidente d'Astoli cioè quello di non procedere in ordine sparso no, veniva richiamato anche dall'intervento del professor Franchini, non procediamo in ordine sparso, cioè agiamo di concerto. Procediamo in maniera
In maniera unita, definiamo un percorso collettivo che sia un percorso politico, ma sia anche un percorso organizzativo, quindi possiamo prevedere anche delle tappe intermedie che ci portano di qui a il 20 marzo per costruire questa questa iniziative, per confrontarci sulle idee che occorre portare portare in questa piazza cioè io penso che sia una grande occasione lo pensiamo come Gioventù federalista europea come Movimento Federalista Europeo come Movimento europeo che lanciamo questa iniziativa e poi anche il livello internazionale UEFS, Movimento europeo internazionale Jeff
Eh, sì a una grande occasione e non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, diciamo quindi nell'ottica di quel processo costituente di cui ci siamo detti, ci vuole questo momento questo momento in occasione dei settant'anni dai trattati e quindi l'invito che appunto vi faccio è quello di portare le vostre organizzazioni ad aderire.
A questo, a questa iniziativa, non solo dal punto di vista formale, ma poi anche dal punto di vista sostanziale, cioè lavorare tutti insieme per portare quante più persone possibili a Roma il il 20 marzo, ovviamente non solo gli associati delle nostre organizzazioni ma lavorando in rete anche provando a raggiungere anche altre altre persone no, per esempio parlando specificamente del lato,
Dell'atto giovanile, la Gioventù federalista europea, ma anche i giovani del Movimento europeo fanno parte della rete Europa porta Europa che è intervenuta in diversi, ha fatto diversi interventi il 9 settembre
E in dialogo con i nostri ospiti e come rete, insomma, ci stiamo mobilitando per riuscire, diciamo, a intercettare anche tante altre organizzazioni del del mondo giovanile e tanti giovani in generale per cercare, appunto, di di canalizzare questo, questa volontà di mobilitazione di cui abbiamo una testimonianza concreta negli ultimi negli ultimi mesi nelle ultime settimane in particolare su una grande appunto manifestazione che abbia al centro l'idea,
Di un'Europa come ricordava d'Astoli, no, è più unita per la pace, la libertà, la democrazia, la solidarietà, cioè i valori che in qualche modo ci ci contraddistinguono, quindi vi vi lascio, diciamo con questo invito a costruire insieme per questo questo percorso di qui al 20 marzo del del 2027 e di iniziare da ora chiaramente perché per organizzare una grande manifestazione abbiamo bisogno di avviare questo percorso fin da subito, grazie,
Grazie Federigo, Giuseppe Lumia, tulipani rossi, Fondazione Stati Uniti nel mondo.
Ecco qua e poi Bono, Nicola Europa, nazione, abbiamo 20 interventi se stiamo nei tempi che ci siamo dati riusciamo poi ridare la parola professore entro l'orario stabilito, prego, abbiamo messo su questa realtà tulipani rossi per far dialogare quattro mondi intorno a un progetto costituente chiaramente federalista,
Il mondo difficilissimo.
Ricco di contenuti ma diviso il mondo federalista, il mondo sociale delle reti sociali, ricco di socialità ma povero di cultura istituzionale federalista, il mondo dell'università abbarbicato oggi ha un profilo, tranne rare eccezioni emendativo dello status quo piuttosto che divisione, come avviene nei momenti storici di grande cambiamento.
È il mondo delle fondazioni, le fondazioni che hanno cultura, socialità e voglia di spendersi a servizio di questo grande progetto.
Una sollecitazione per Virgilio.
La prima sollecitazione che il manifesto, il percorso, il processo, come giustamente lo chiami tu.
Deve avere un punto di partenza molto critico sul Trattato di Lisbona e sull'attuale condizione dell'Unione europea.
Senza questo punto di partenza si rischia di essere fragili, deboli e di non avere i piedi socialmente forti per essere anche capace di mobilitare e soprattutto i giovani.
Accanto a una lettura regressiva che c'è che prende corpo che è presente, che ha appunto nel sovranismo, nel nazionalismo, nelle destra europee, un punto di forza che dice esplicitamente che questa Unione europea non va bene, manca una lettura critica, progressiva, c'è quella regressiva, manca quella progressiva e questa deve essere chiaro.
Pensare che la Costituente possa prendere le mosse senza affrontare questo punto lo vedo velleitario, fragile, debole.
Il secondo punto che ritengo essenziale nel manifesto è uno dei punti, il pilastro sociale, uno dei punti oggi la questione sociale, finalmente ritornata drammaticamente nella vita delle democrazie, è la questione delle questioni, se non si parte dalla questione sociale, se è solo uno dei punti dai punti difficilmente,
Sorgerà l'Europa federale,
Quindi abbiamo bisogno di dare molta consistenza alla questione sociale, declinarla in modo avanzato, ma anche con la sua radicalità, senza la questione sociale, le democrazie cadranno nella polvere e le democrazie non potranno rigenerarsi e la stessa Europa federale avrà.
Piedi, fragili per muovere i suoi passi, che devono essere abbastanza consistenti.
Dalla nostra esperienza abbiamo notato una cosa essenziale che la proponiamo a voi, l'ho declinato in questo modo, l'ho detto l'altra volta, ah ah, all'Università, la Sapienza, in quel bellissimo incontro dove c'erano molti giovani tra i giovani su quattro sono pronti.
Per questa sfida, ma non sono chiamati, non sono mobilitati, non hanno, non sono stati messi nelle condizioni di esprimere il meglio di sé.
Quindi è necessario da questo punto di vista crescere e può avvenire solo se sarà a loro chiaro e visibile un'alleanza che oggi non c'è tra i federalisti e well faresti con questo termine Well farista, intendo le reti sociali, il federalismo è interessantissimo ma privo, come dicevo all'inizio di socialità le reti sociali hanno un amore per l'Europa ma è un amore generico privo di quella cultura federalista che gli consente di fare il salto di qualità a questa.
Ansa esplicita fra federaliste Well faresti, bisogna dedicarsi, farli, curare questa alleanza, farla vivere dagli corpo e fare in modo, ecco che il prossimo anno e concludo, non si faccia quell'errore che è già in corso sul piano strettamente qui, consentitemi politico, politico, qual è l'errore che è quello di rinviare il tema europeo dopo aver vinto le battaglie nazionali.
Io penso che in Italia, in Francia, in Germania.
Non potremo vincere queste sfide che sono i tre Paesi più a rischio, senza inserire nelle battaglie nazionali nelle politiche nazionali il tema, vuoi tu l'Europa federale o vuoi regredire verso l'Europa confederale, non c'è nessun tema strutturale presente in questi Paesi che possono essere affrontati e risolti con serietà. Senza l'Europa federale non ce n'è uno sul piano sociale di welfare, delle politiche industriali innovative e l'elenco potrebbe continuare, quindi è necessario anche incalzare le forze politiche, a non fare l'errore di rinviare al tempo migliore, mentre condivido e concludo la scelta che Dastoli ci spinge da molti mesi a confluire unirci e noi daremo il nostro umile e piccolo contributo in tal senso perché appunto l'Europa nasce dal basso, con un processo costituente e deve essere ben preparato.
Grazie ora Bono, Nicola Europa, nazione e si prepara Pietro Carra, Carlomagno, okay, comitato per il referendum europeo, costituente.
Buongiorno a tutti, un cordiale saluto ai componenti del movimento europeo che da neo aderente, comincio con piacere a conoscere.
Tutti quanti alla seconda riunione che ho fatto, la mia associazione due anni fa ha fatto una serie di reti di decine di associazioni di vario tipo per fare la battaglia per l'autonomia differenziata, e il modo reale per spiegare alle persone è quello di fare riunioni.
Manifestazioni, ragionamenti, per capire quali sono i problemi e qua noi abbiamo il Movimento federalista che già è la raccolta delle associazioni che hanno aderito, semmai ne mancano qualche migliaio che do devono essere, come dire, recuperate e potere assieme a loro raggiungere gli obiettivi ma,
Io sono d'accordo che tra di noi occorre definire una visione unitaria della federazione europea, ma l'attuale condizione che si è venuta a creare anche da parte dei filo europei e ora dirò perché ha di fatto contribuito alla congiura del silenzio su questo fondamentale tema.
Quasi nessuno dei 450 cittadini europei ha mai ricevuto informazioni della importanza della federazione europea e la sua essenzialità per la difesa dell'Europa oggi, del tutto solo a proposito di questo vorrei aggiungere, se lo ritenete opportuno anche il termine sicurezza a tutti gli altri argomenti, perché il tema che noi dobbiamo andare a portare alle persone e spiegare qual è la,
Condizione che può risolvere i problemi dell'Europa se noi abbiamo la Federazione e la
E la sicurezza e una di queste per partire con il piede giusto, quindi, non mi pare sia, sembra opportuno di stabilire quale di Federazione vogliamo proporre per una platea continentale impreparata e condizionata dai sovranisti, ma scendere in campo e puntare a obiettivi basati sulla presa d'atto della necessaria partecipazione democratica proponendo una costituzione per una federazione europea.
Ma con chi ci sta e non è che io sono contrario ad avere alla Federazione europea per tutti e 27 gli Stati, ma sono convinto che la condizione di convincere 27 Stati a diventare tutti federali e o impossibile e noi rischiamo dai sessant'anni che sono passati senza ottenere risultati ottant'anni noi facciamo altri 80 ad aspettare di fare questa questione quindi sono argomenti questi che dobbiamo affrontare, dobbiamo,
In ogni modo, mettere in condizione di poter effettuare nient'altro è così.
L'idea è quella appunto di fare la Costituzione e soprattutto di alleggerire al massimo i poteri concessi, e cioè un governo federale eletto dai cittadini dei Paesi aderenti con due potenti poteri fondamentali, e c'è la politica estera e l'esercito unico, nient'altro, è così,
Tranquillizzare gli Stati e chiede chiedendo, chiedendo il punto fondamentale della federazione, che è l'unico strumento per dare agli europei l'indipendenza, la libertà, la sicurezza dei propri confini, senza temere la minaccia della superpotenza, basterebbe in partenza tre, quattro, Stati UE più popolare più popolati oltre ad altri minori per avviare un processo federale che è urgente e non rinviabile. Noi non abbiamo tempo, noi rischiamo di diventare colonie perché non abbiamo molto più tempo e per avviare tutto ciò ci rimangono solo gli europei. Noi non abbiamo altra possibilità che convincere gli europei a fare questo lavoro.
Che hanno che vanno informati e convinti invitante, invitati a esercitare sempre maggiore pressione nei confronti degli istituti dell'Unione europea e soprattutto nei confronti delle con dei governi dei 27 Stati, è incredibile il silenzio delle Istituzioni, il Consiglio europeo e la Commissione non parlano con i cittadini e soprattutto non replicano alle aggressioni giornaliere dei sovranisti e anche per questo che perdono le elezioni per il caso dell'Islanda.
Ma anche i premier, quasi tutti filo europei sulla carta e i partiti, federe fedeli all'Europa, ma di fatto anch'essi leggermente sovranisti lo possiamo anche dire eh, i partiti fedeli e non solo sostengono la congiura del silenzio ma anch'esse non hanno mai replicato agli attacchi alle fake news e alla menzogna di Europa in declino e tutto questo silenzio incomprensibile e autolesionistico ha comportato una narrazione a senso unico dei sovranisti e la loro costante crescita nel cuore nei consensi degli europei, favorendo i nemici dell'Europa e l'emendando il loro sogno di disgregare il vecchio continente.
Non lo so.
Fatemi finire la prima volta sono.
Al neo neo vostro un attimo dice guardi, queste faccio subito e invece dobbiamo trovare modi e mezzi per spiegare che l'Europa non è in declino, tutt'altro perché, malgrado l'incredibile situazione mondiale, grazie a Trump e la terza potenza economica del mondo, dopo USA e Cina,
E da questo ultima staccata solo di 600 miliardi di dollari, ma l'Europa a parte i ritardi e le difficoltà e soprattutto disarmata una g, un gigante economico nano politico, sfrutta, sfruttato e spesso dileggiato proprio per la sua impotenza, specie per il distacco di Trump che sin dal novembre 2024 aveva stabilito che con la il progetto strategico che no, i suoi unici alleati erano i sovranisti europei e a fronte di ciò,
La premier Meloni il 14 ottobre attacca Trump per l'accordo con Putin sul gasolio russo e poi conclude che la posizione del governo italiano non cambia.
Sostegno a Kiev e unità euro-atlantica rimangono i paletti della nostra azione, il che è del tutto inesistente e il premier e il premier sa perfettamente che siamo soli, dimostrando che il suo continuo richiamo all'interesse nazionale e un'affermazione farlocca è di fatto un tradimento e conferma come tutti gli altri premier che è la negazione della federazione non consente alcuna altra alternativa per la nostra indipendenza e chiudo chiudo,
Ma questo non deve, questo non deve a tutti i costi accadere e per scongiurarlo occorre da subito mettere in collegamento tra le loro le reti dei sostenitori della Federazione europea, per avviare un processo di forte sensibilizzazione degli europei e iniziare le attività di allargamento dell'opinione pubblica che deve affrontare istituzioni UE, governi, partiti and da organizzate per premere sulla costituzione della Federazione europea per garantire la nostra libertà la nostra democrazia e il nostro straordinario stile di vita.
Grazie Pietro, Calà, Carlo Magno, Comitato per il referendum europeo costituente, e si prepara a Andrea mal passi, Joel nazionale, ciao, buongiorno a tutti, grazie Presidente, per l'invito allora.
Da sempre sentiamo la necessità e la volontà da parte di tutti di arrivare a una federazione europea di Stati Uniti d'Europa, tutte le forze politiche, molte forze politiche stesso dall'interno della struttura europea e governi eccetera ci provano, non ci sono riusciti e non ci riescono tantissimi di noi tantissime forse federativa di unionisti italiani europee ci provano, non ci siamo riusciti, non è stato fatto, non si fa e non si farà,
Finché si continua a delegare questo percorso ai governi nazionali e agli accordi intergovernativi del Consiglio europeo.
Perché lo sappiamo tutti non succederà mai, non succederà mai, non succederà mai quell'ultimo miglio di sovranità che sarà necessario per fare questo percorso e arrivare alla fine di questo percorso.
Come si deve superare l'ostacolo,
Dobbiamo lanciare un referendum costituente popolare che ovviamente è un processo di rottura che non è, ovviamente, non è previsto dai regolamenti attuali. Non sto parlando del Cie, non sto parlando di tutte le inutilità che ci sono in giro per non cambiare niente. Sto parlando di un qualcosa di utopico difficile, fallimentare, tutto quello che volete, ma non è il motivo per non mollare la battaglia. Forse è proprio il motivo e per spronarci a rendersi conto che ormai il bivio c'è, la scelta ineludibile è lo sforzo, si deve fare e può essere esattamente quel magnete che unisce i frammentato ecosistema dei movimenti federalisti italiani ed europei.
E politici.
è un movimento di rottura, un movimento dal basso, un movimento, non ho paura di dirlo rivoluzionaria, anche perché, se lo diciamo dalla sede della Cgil fosse ancora si può utilizzare il termine, ma deve essere fatta ed è l'unica.
Neanche un meno di un anno fa al De Amicis aveva organizzato un evento sull'Europa, c'erano diversi parlamentari europee, c'era Gianni Pittella, ne abbiamo parlato col presidente dove disperati, ma abbiamo provato a fare questo questo questo e quest'altro, con tutta la forza anche politiche la competenza politica per farlo lottando per andare controcorrente a quello che è la degenerazione, la delegittimazione politica.
E allora la forza dove la si può trovare stesso all'interno e a supporto di quelle forze politiche che dovranno sostenere il percorso in una legittimazione popolare?
Oggi la tecnologia ci aiuta perché la stessa Commissione europea sta cercando di.
Mettere a terra i progetti dell'Itas, che sono le nuove strutture tecnologiche informatiche del blockchain, è ovvio che una roba del genere la si fa perché si supera l'ostacolo Sec non c'è un governo che ci vuole dare la tessera elettorale cartacea, la rendiamo digitale per renderla digitale significa, dobbiamo strutturare una piattaforma incorruttibile legalmente inattaccabile, politicamente incontrovertibile, fatta con i criteri appena emessi dalla Commissione europea sui nuovi
Sulle nuove piattaforme, dalla della blockchain, per dare come dire forza al mezzo perché sarebbe la prima causa è la prima delegittimazione che si userebbe nel caso in cui si arriva a un risultato del genere.
Lì gli attori da coinvolgere, ovviamente sono tutti i movimenti, ma soprattutto tutte le associazioni civiche civile, ci civiche e i sindacati, tutte le associazioni culturali.
è un progetto molto molto complesso di ho anticipato, un po'di piani di azione anche al presidente, a chi vuole poi le giriamo, non è, non è una cosa inventata così da persone ingenui, ci rendiamo conto della difficoltà, ma ci rendiamo conto anche che il bivio non ci consente di tentennare ulteriormente
è di continuare impigrirsi
Un baratro invece che alzare lo sguardo e vedere un orizzonte, perché altrimenti continuiamo a guardare il baratro, qui tocchiamo il fondo, grazie.
Grazie e Andrea Malpass.
Poi.
Abbiamo Mariella Vitale, reddito, Europa, diritti.
Grazie grazie Presidente, come come Cgil, condividiamo profondamente l'analisi che ci hai proposto il percorso.
Percorso relativo e le prospettive politiche che che vengono tracciate da te e nella tua relazione e che trova le hanno poi azione nei nei prossimi appuntamenti, io per dare un contributo nei minuti a disposizione.
E mi atterrò delle parole semplici che abbiamo visto finora è presentato questa mattina partendo da reti.
Siamo convinti che si noi dobbiamo mettere insieme tutte le forze che vanno al di là della nostra singola forza specifica.
Noi siamo il sindacato più grande in Italia, eppure siamo consapevoli che ognuna delle battaglie che portiamo avanti, quelle sul mondo del lavoro, in questo caso quelli su una nuova Europa, un'Europa diversa, non possiamo certo né combatterli, né, tantomeno sperare di vincerle da soli per noi significa innanzitutto aver dal punto di vista europeista appunto credere fortemente nel sindacato europeo insistere per cedere quote di nostra sovranità come sindacato nazionale a quell'istanza superiore e collettiva batterci in quelle stanze.
E dialogare, confrontarci, ma anche confrontarci aspramente con altre forze sindacali nazionali che non condividono però, come dire Irpef pari nostro l'idea appunto di cedere parti del più di rappresentanza di poteri ad un'istanza ad un'istanza diversa, così come per noi fare reti significa che nelle battaglie nostri o altrui, attraverso percorsi quali la via maestra, la partecipazione al movimento europeo o altri, dobbiamo essere in grado di confrontarci, allargarci rispetto a quello che siamo e l'altra parola, appunto, in questo senso che vorrei affrontare è quella di europeismo. La dirò così in maniera molto breve e molto sintetica se fino a qualche anno fa bastava la parola europeismo per capire e comprenderci tra di noi,
Rispetto a quella prospettiva di integrazione sovranazionale e federale che abbiamo in mente e sapevamo che la parola che definiva ai nostri avversari su questo poteva essere sovranismo, poteva essere euroscetticismo poteva essere Gruppo di Visegrad occhio che questa cosa oggi è cambiata, perché con le forze di destra al governo e nella maggioranza dei Paesi europei,
E gruppo fondamentale all'interno del Parlamento europeo per costruire nuove maggioranze, come oggi avviene, dove molto spesso, appunto, i gruppi della destra, insieme al Partito popolare europeo, stabiliscono linee di governo dentro il Parlamento, noi non sentiamo più parlare di euroscetticismo mance, vediamo che quelle stesse forze a partire dal governo, Meloni o altri sotto la parola europeismo naturalmente reinterpretata alla card per quello che può servirgli in quel momento,
Ecco la la usano, perciò siamo costretti, dobbiamo in questo senso e definire il nostro europeismo caratterizzarlo esattamente come viene fatto. Vedo il manifesto appunto, del percorso dei dei dei 1.000 giorni e dobbiamo caratterizzarlo innanzitutto all'insegna di una proposta che portiamo avanti, che deve altra parola essere una proposta di cambiamento siamo nella sede della Cgil, veniva detto prima, userei la parola rivoluzione, ma mia terrei mi basterebbe la parola cambiamento. Le forze democratiche progressiste europeiste devono credere fortemente nel fatto che l'Europa, così come oggi, è governata, e le linee politiche di prospettiva che si è data
Vanno radicalmente cambiate. Democrazia è la parola che c'è lì, noi crediamo e vado per slogan, ovviamente, che nella riforma della della governance europea il potere non può che essere democratico e quindi gestito fondamentalmente dal Parlamento europeo, con un grande slittamento, ovviamente, dai governi nazionali che nominano, scelgono che Commissione, i commissari, il Consiglio d'Europa verso l'unico luogo eletto direttamente dai cittadini. C'è il rischio, oggi, che abbia una maggioranza di destra o di centrodestra alle forze politiche progressiste, socialista e di sinistra alternative, rendersi credibile, con una proposta di governo, una proposta di governo che metta la pace, innanzitutto Hector e uso quella parola al centro della propria iniziativa, perché l'Europa in questi ultimi anni tutto si sta caratterizzando, tranne che come un'area di pace. Nell'approccio alla vicenda ucraina, ciò è evidente nelle politiche di riarmo uniche Tinin tenute fuori dal patto di stabilità. Questo è evidente nella confusione della propria politica estera. Un giorno con la NATO, un giorno con il gruppo dei volenterosi un giorno con le parole di Gaia Callas, certo tutto tranne che come potenza che crede nel multilateralismo e che con tutte le altre aree del mondo si interfaccia si forte dei propri valori, ma non con un approccio di stampo antico colonialista egocentrico. Beh, questa non è oggi la linea di politica estera dell'Europa, che va cambiata solidarietà e vada a finire, naturalmente, ma certo non è quella che è stata espressa a partire dalla crisi economica del 2008, con l'austerity, con la macelleria sociale, con l'approccio ricordiamolo che è stato esemplare per i nostri popoli europei che ha avuto l'Europa rispetto alla Grecia nel momento di sua maggiore difficoltà non se ne parla più, ma nel sentimento popolare. Quell'Europa matrigna U se è rimasta e ultima, permettetemi di aggiungere una parola che può non esserci nel manifesto, ma che per noi è fondamentale proprio per definire l'Europa come deve cambiare l'Europa che vogliamo quella parola, il lavoro, perché se il lavoro è la forza motrice del cambiamento e se il cambiamento è necessario.
Appunto all'Europa e se non c'è democrazia né pace, laddove le condizioni sociali non sono uguali e giuste per tutte e tutti noi riteniamo e siamo convinti che l'Europa, questa del presente è quella che vogliamo nel futuro deve rimettere al centro il proprio il valore del lavoro, del resto, se la immaginiamo e immaginiamo un processo costituente e a me viene in mente facilmente che una delle Costituzioni più belle del mondo, la nostra in Italia parla appunto di una Repubblica democratica fondata sul lavoro, noi così vorremmo l'Europa grazie
Grazie Andrea Mariella, Vitale reddito, Europa, diritti e poi Maurizio Olivieri.
Vi chiederei proprio di stare nei tempi, perché altrimenti andiamo oltre.
Buongiorno, grazie a tutti e in particolare al presidente d'Astoli, allora noi siamo un'associazione.
Che si occupa di diseguaglianze. Come abbiamo detto anche già l'altra volta, siamo sostenitori del reddito di base e ci siamo riuniti attorno a un'iniziativa dei cittadini europei per il reddito di base. Quindi per noi queste due cose vanno insieme. Europa federale e lotta alle diseguaglianze sono due facce della stessa medaglia. Quindi per noi l'impegno in questa sede è quello di potenziare le ICE, quindi ragionare insieme al Movimento europeo e con tutti i movimenti che hanno a cuore e il sogno dell'Europa federale è quello di potenziare le ICE, il primo modo di potenziare le ICE e potenziare l'integrazione perché
Senza dare poteri effettivi a una Europa federale, lei esce perdono possibilità di incidere, ecco, ragionavo con gli amici di.
Di nuova Camaldoli tempo fa, se volessimo fare una ICE sulla Difesa comune europea, potremmo farlo complicatissimo, perché le ICE dipendono dalla dalle competenze della Commissione europea. Se un tema non rientra nelle competenze della Commissione europea, devi fare tutto un giro ammesso e non concesso che valga la pena farlo, e questo è un tema quindi potenziare l'integrazione per potenziare gli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini e questi strumenti quindi lei ICE hanno una potenzialità enorme, proprio perché rappresentano un
Uno strumento formidabile di contatto tra i cittadini e le istituzioni europee e, in particolare la Commissione che la diretta interlocutrice perché attraverso ecco la proposizione delle ICE i cittadini possono avere un contatto diretto con con la commissione che le recepisce, le registra, le accetta oppure le rifiuta e poi,
Nel frattempo, la Commissione ha anche potenziato il sito delle iniziative dei cittadini europei, adesso tutte le le ICE vengono ecco presentate insieme e la Commissione fa un comunicato stampa quando esce una nuova ICI o quando ne recepisce una questo è stato un passo avanti importante, ma ancora non diciamo.
Non sufficiente e quindi per il 20 marzo.
Tutto il nostro impegno possibile con le nostre poche forze, però, ce le mettiamo tutte, perché è senz'altro un appuntamento importante e vale senz'altro la pena di spendere tutte le.
Tutte le risorse possibili per farne un'opportunità, appunto per richiamare l'attenzione del grande pubblico sul tema Europa, fare rete tra le reti, assolutamente noi, proprio perché, per promuovere un'iniziativa dei cittadini europei abbiamo bisogno di fare rete tra i corpi intermedi dello Stato, altrimenti non le conosce nessuno, ecco, abbiamo una certa esperienza di della fatica che c'è da fare per mettere insieme le reti tra di loro, quindi i movimenti popolari,
Diciamo associazionismo cattolico
Federalista. Dobbiamo far dialogare tutti coloro che sono sensibili al tema della lotta alle diseguaglianze, quindi daremo senz'altro il nostro contributo per per dare per per dare forza a questo sforzo che va fatto di fare rete tra le reti. Anche noi ci sentiamo naturalmente chiamati in causa su questo, connettere quindi tutte le realtà che desiderano un'Europa federale promuovono e promuovere un dialogo franco e proficuo. Tra queste sono senz'altro d'accordo. Siamo senz'altro d'accordo, perché dovremmo essere tutti ricchezza gli uni per gli altri, invece che diciamo ostacolo. Penso che se ci mettiamo intorno a un tavolo e parliamo, si trovano poi le sintesi, i punti di caduta e
E magari sono migliori dei punti di partenza di ciascuno l'Europa
Ho apprezzato molto l'intervento precedente e o è solidale o non è, ecco se segna il Parlamento europeo, c'è una presenza così consistente di movimenti di forze nazionaliste e per il senso di abbandono.
Che è diffuso intanto il in larghe parti della popolazione europea.
Quindi, sicuramente è necessario fare un passo avanti anche negli strumenti di lotta alle diseguaglianze e fare una riflessione sui redditi minimi garantiti finora in corso, con i quali ci ritroviamo 92 milioni di persone a rischio povertà in Europa, di cui mi pare 28 milioni in grave deprivazione, è chiaro che questo è un tema importante per rendere l'Europa credibile, quindi,
Per concludere, come associazione Red Reddito, Europa, diritti, siamo disponibili e ed entusiasti di collaborare a questo progetto, siamo pienamente a disposizione di questo percorso grazie.
Maurizio Olivieri.
Arrivederci.
Possibili.
Di illustrare quello che?
Quello più fatto.
D la Costituzione è una patria, senza confini da realizzare attraverso istruzione e scuola.
Questo nasce dal fatto che, vedendo quello che sta succedendo non soltanto in Italia ma in genere in Europa, la sensazione che io e che noi rappresentiamo in qualche modo una generazione che non ha pensato al futuro dei giovani,
Non seguendo il moto fondamentali dei pellerossa.
Che dicevano la terra, non c'è stata data in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli allora, considerando questo e io ho pensato di scrivere questo appello della Costituzione e in patria senza confini, in quanto fondata non sulle frontiere,
Ma sui valori di solidarietà, dignità umana, uguaglianza sostanziale e pace, consapevole della necessità del superamento dei nazionalismi tendenti ad affermare la legge del più forte e che non rinuncia alla propria identità, ma la apre al mondo.
Non contrappone poco i popoli, ma cerchio ciò che riunisce, non accetta la povertà di emarginazione e le disuguaglianze come un destino inevitabile.
E tutto quanto questo è fondamentale e deve essere realizzato attraverso scuola e di istruzione, da questo punto di vista, interessantissimo l'esempio della Cina.
Dove loro non parlano tanto di diritti in maniera astratta, ma da diversi anni a questa parte, hanno finanziato programmi di istruzione e di ricerca per fare in modo che siano affrontati i bisogni delle persone, creando una economia sociale non soggetta alla finanza ma in qualche modo orientata al bene comune tutto,
Quanto questo dovrebbe essere una qualche e hanno finanziato notevolissimi progetti di ricerca e istruzione, tant'è vero che hanno in qualche maniera eliminato la povertà in Cina e creato le e creato anche una.
Una quantità enorme di di di scienziati di altri che porti all'anno hanno trasformato la Cina da che era un Paese che imitava e seguiva in qualche modo l'Occidente, adesso rappresenta un faro da seguire, tutto quanto questo per dire che se noi non orientiamo la nostra attenzione soprattutto ai giovani promuovendo questi progetti di miglioramento della scuola miglioramento del livello culturale e promuovendo ricerca e sviluppo non abbiamo assolutamente futuro.
Per cui in realtà tutti quanti, i discorsi che noi facciamo, anziché basarsi su principi astratti, dovrebbero essere orientati a coinvolgere i giovani in una serie di programmi.
Che loro fanno propri e che richiedono vengano realizzati, allora io ho Prix, avevo preparato una lista potenziali di questi progetti che mi sarebbe piaciuto iniziare a discutere con gli studenti e utilizzare anche questa occasione per promuovere ulteriormente l'appello che ho fatto io in qualche modo Billy B D elenco rapidamente una serie di progetti,
D che possono rientrare sotto l'egida di patria senza confine, che sono una scuola europea per l'inclusione degli immigrati e di chi vive nel disagio sociale nelle periferie e soprattutto dei giovani, io, anziché parlare di immigrazione e credo che in questo momento sarebbe necessario parlare dire inclusione e re integrazione,
In questo Asp, da questo punto di vista, io credo che bisogna fare in modo che le scuole siano aperte tutto il giorno.
Per discutere e condividere i problemi tra i giovani e quelli del quartiere, trasformando frustrazioni ed istruttiva in energia creativa, attraverso laboratori di musica, teatro volontariato, sport.
Interventi contro la dispersione scolastica e le difficoltà di apprendimento, garantire il sostegno con borse di studio assegnate a chi compie i maggiori progressi, non quelli che hanno le votazioni più alte, che molto spesso sul partono da una da una situazione privilegiata, alloggi adeguati al cesto degli strumenti digitali collegando le scuole dei quartieri svantaggiati con università, biblioteche, centri di ricerca e associazioni, progetti comuni tra studenti di diversi Paesi potenziando i programmi quali Erasmus,
Un minuto.
Ho finito, diciamo le cose, la cosa più importante da questo punto di vista e cercare di imitare quello che è successo in Serbia, dove e I ha vinto il partito degli studenti, nonostante che anche in Serbia la maggioranza della popolazione sia una popolazione anziana e che in qualche maniera potrebbe essere sfruttato e imitato anche da noi magari promuovendo una collaborazione in cui siano presenti i serbi e gli altri e le altre realtà europee per portare avanti progetti comuni.
Grazie a Luigi Di Marco Auschwitz e poi Catiuscia Marini, Lega delle Cooperative.
Alleanza delle cooperative
Buongiorno a tutti, a tutti e grazie del dell'invito e dell'opportunità preziosa di scambio.
Io faccio uno spot.
Del fatto che domani Auschwitz presenterà il suo undicesimo Rapporto annuale.
Il titolo è agenda per la prossima legislatura e non solo perché da qui al ottobre 2027, probabilmente l'Italia avrà un nuovo governo e, chiaramente, il prossimo governo nell'agenda che proponiamo dal prossimo governo c'è una parte che riguarda la posizione dell'Italia in Europa e nel mondo.
Noi rilanciamo le proposte che avevamo fatto nel 2024, quando doveva insediarsi il nuovo Parlamento europeo, chiedendo di riaprire il processo di riforme che era stato delineato con la Conferenza sul futuro dell'Europa.
Ricordiamo Auschwitz nasce come progetto legato a un programma europeo che l'agenda 2030.
Ricordiamo in questo contesto che sia l'Onu che l'Unione europea hanno entrambi una radice comune, che sono dei progetti di pace e ricchi e richiamiamo.
L'impegno, la coerenza, anche rispetto al patto sul futuro sottoscritto dai nostri 27 Stati membri in sede Onu.
Dove è stato assunto l'impegno a verificare che le spese militari non vadano a scapito dello sviluppo sostenibile e di una pace duratura, esercizio che, allo stato, l'Unione europea non ha ancora svolto, e neanche i singoli Stati nazionali Stati membri?
Osserviamo anche alcuni aspetti relativi.
Al a quello che è la ristrettezza di budget.
Osservando che abbiamo un tema, da un lato, che è quello dei costi dell'inazione legati.
E a fronteggiare le sfide climatico ambientali, ricordando che l'articolo 191 del del Trattato del TSO, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, esplicitamente, lo dice
Non lo si dice per i costi dell'inazione in relazione al gli investimenti sociali e nel welfare, ma comunque ci sono i diritti sanciti dai trattati che vanno rispettati.
Chiediamo che, oltre a guardare, il ammettere a portare avanti le agende Draghi e Letta, si guardi anche a i contributi che sono pervenuti di recente anche l'ETUC ha pubblicato un documento interessante di Chet di dicendo guardiamo oltre.
Parlando del tema della finanziarizzazione dell'economia, che non è affrontato nel nel nel rapporto Draghi, ricordando anche degli studi che sono stati fatti anche prima del Covid, un interessante documento.
Riscrivere le regole dell'economia europea di cui tra gli autori, l'autore principale era Stiglitz che diceva dobbiamo anche riprendere in mano quello che è il mandato della BCE.
E lo si può fare garantendo se queste sono le indicazioni che abbiamo dedotto che garantendo comunque la l'autonomia e l'indipendenza della BCE, però chiedendogli di aderire più fortemente a quelli che sono i principi indicati nei Trattati articoli 2 e 3 segnatamente per anche in una futura revisione noi e la nostra posizione è che l'articolo 2 3 rimangono perché quando ci richiamiamo ai valori,
Europei che sono poi quelli identici alla nostra Costituzione, che sono quelli identici al diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite.
Abbiamo gli articoli 2 e 3, come come riferimento ultimo minuto, ecco, noi stiamo portando avanti, all'interno dell'ASI, sul ruolo sussidiario rispetto a quelle che sono le proposte di una più forte rappresentanza democratica, con una con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, ma anche con la sperimentazione di esercizi di,
Democrazia deliberativa, ricordando che i 27 Stati membri hanno assunto degli impegni precisi, anche in sede Ocse Council of Europe, di cui bisognerebbe parlare, e
In quei coerentemente, anche sperimentarli sul campo con, collegandoci sicuramente anche alle iniziative, comunque, che la la, l'attuale Commissione europea ha portato avanti, per esempio, all'interno dello scudo della democrazia.
E la strategia sulla partecipazione, sulla società civile, grazie.
Grazie, Catiuscia Marini e poi Aladino lombardo.
Storico dell'Europa e della Resistenza.
Grazie buongiorno a tutti sarò veramente brevissima.
Ribadendo uno, un impegno diretto sia dell'Alleanza delle cooperative, quindi dell'insieme delle associazioni cooperative italiane, sia delle singole centrali, quindi per me Legacoop e per Danila Confcooperative e naturalmente anche per Agci nel condividere, nel contribuire anche al manifesto.
Con due punti che vorremmo sottolineare che sono quelli indicati nella proposta.
Il primo, una declinazione e sono molto d'accordo con quello che ha detto prima, Giuseppe Lumia, di una centralità maggiore della dimensione sociale dell'Europa, cioè che nel manifesto sia evidente che anche tutto quello che noi facciamo per salvaguardare e promuovere la democrazia in Europa dobbiamo sapere che la democrazia europea appunto a una sua distintività che nasce proprio dalla,
Presenza di un modello sociale europeo dove, oltre, ovviamente, ai principi liberali e delle libertà fondamentali, abbiamo avuto la forza e la capacità di costruire una dimensione concreta dei diritti sociali e del Welfare State, che è abbastanza unica e forte, grazie anche al modello europeo che abbiamo costruito e la parte che riguarda proprio il pilastro dei diritti sociali citato nel manifesto. Proprio su questo lavoreremo anche come associazioni cooperative e soprattutto con tutti i soggetti dell'economia sociale a livello europeo, nelle reti nelle quali siamo, ma anche a livello nazionale. Credo che dobbiamo evidenziare, anche per quello che ho ascoltato qui da parte del sindacato e di altre associazioni che quella declinazione del pilastro è in realtà una declinazione anche del lavoro che si è costruito in decenni di attività dell'Unione europea, forse una delle conquiste maggiori che abbiamo fatto anche sull'integrazione sociale europea e l'avanzamento di alcuni elementi fondamentali che sono legati al Mef, alle politiche del lavoro, alla legislazione del lavoro, al superamento dei gap salariali, alle dif, al superamento delle differenze di genere, alla formazione professionale, all'istruzione, alla dimensione della cultura. A trash vedo o Silvia Costa che tanto ha fatto su questo a livello europeo e quindi io credo che questa parte la dobbiamo molto spingere e rendere non uno dei tanti punti del manifesto ma un elemento che ci contraddistingue e che ci differenzia anche rispetto a
Agli altri europeisti la metto un po'così, perché è forse la la migliore lezione anche dell'eredità di Ventotene, non qui ci sono ben altri possono dirlo, però è quello che mi sento di dire la il secondo punto anche dal versante sempre cooperativo e l'attenzione che noi stiamo mettendo.
Sul quadro finanziario pluriennale, che non è solo un tema delle risorse economico finanziarie, che però è la cifra di dove sta andando l'Europa e questo dibattito all'interno del Consiglio europeo, questa rigidità di una parte, che non è più solo il confronto tra Paesi frugali e i Paesi del Sud ma,
È proprio un'impostazione, un'idea di Europa dove si mette in discussione, cioè mentre c'è più bisogno di integrazione europea e di politiche comuni, si ridimensiona anche la forza economica, la capacità di azione, cioè all'Europa si chiede un'asticella più alta. Noi la si critica perché non sia in grado di affrontare le sfide che oggi la geopolitica, le condizioni sociali della popolazione vive e al tempo stesso si abbassa l'asticella della costruzione del bilancio europeo che sia in termini di risorse finanziarie, ma a me colpisce anche moltissimo quello che è emerso, ha detto che ha detto, dobbiamo definanziare tutta la prima adesso. No, non voglio entrare troppo nel merito, ma a definanziare le politiche tradizionali, quindi la politica agricola comune e la politica di coesione Zvi, cioè tutte quelle politiche che hanno avvicinato l'Europa ai cittadini a favore di una competitività, di una difesa
Come se la competitività prescindesse anche dalla coesione sociale, dalla coesione economica e dalla coesione territoriale. Quindi ci preoccupa non solo la quantità delle risorse, ma l'idea che c'è dietro quelle proposte e che è un'idea di un'Europa minima di un'Europa che concentra la sua azione solo su alcuni elementi fondamentali di cui tutto il tema, ovviamente della difesa non comune ma della sicurezza, chiudo dicendo che pochi giorni fa il Sole 24 ore ha pubblicato un sondaggio fatto di uno studio fatto dalla Fondazione Magna Carta insieme all'associazione di Bertea uguale mi ha colpito perché era indirizzato a ad elementi diciamo, sul processo di integrazione europea e diceva che questo campione di 1.000 persone di 1.000 italiani, insomma il 61% era a favore di un'idea di difesa comune europea e addirittura l'opzione di un'Italia fortemente integrata nell'Europa era doppia in percentuale intorno al 40%, rispetto all'opzione di un'Italia che rimanga atlantista e che quindi portava avanti un'idea di un'Europa che sia più forte in autonomia ed indipendente, sottolineando proprio questa autonomia e di indipendenza che nasce dai valori dell'Europa, di cui l'elemento di una difesa comune per la pace e non di una difesa comune quale superpotenza di aggressione è forse l'elemento fondamentale. Quindi da parte nostra c'è piena adesione e condivisione del percorso che ci viene proposto. Grazie grazie, Aladino, Lombardi storico dell'Europa e della Resistenza, e poi Silvia Costa,
Io, visto che qui c'è l'amico gastroliti, sa benissimo che abbiamo fatto molte battaglie in epoche con protagonisti dell'Unione europea che hanno proprio costruire un aeroporto, io mi permetto, siccome è stato citato il 20 marzo dell'anno prossimo.
Mi permetto, visto che lo conservo gelosamente, quel Bobo, il manifesto che abbiamo stilato per il cinquantesimo anniversario.
E
Su questo manifesto ci sono i nomi di Jean Monnet, Schuman, Adenauer, Spinelli e De Gasperi, e poi ci sono Spac, Hallstein, Kohl e Mitterrand, io propongo per la.
Prossima riunione.
Se possibile, Tini inserire il nome di David Sassoli.
Perché giovane?
Fatto la campagna elettorale con lui devo dire che è una grave perdita, questa, che non abbiamo più la, ma farò solo alcune cenni storici, perché veramente sull'Europa, insomma, ho frequentato da soli lo sa benissimo.
Mi trovo posso dire a casa mia perché so stato 50 anni in questo luogo, per cui
Cgil, Cisl UIL, sono tre sindacati nostri nazionali che però hanno costruito in Europa molto perché, dopo uno che Segretario confederale diventava parlamentare europeo, ne cito uno per tutti perché l'elenco sarebbe abbastanza lungo.
Mario Didò, Mario ti do, io sono ancora in contatto con Wanda e comunica con la moglie e la figlia perché ricordiamo sempre alcuni passaggi storici di questo è stato un grande europeista perché di questa casa, l'Europa di questa come via Po e via Lucullo,
Era una fucina, si facevano delle iniziative molto belle sull'Europa e perché questo luogo?
Cito dalla Cgil.
Un segretario generale o un segretario già giunto fino a Bruno Trentin sono stati i partigiani e si sono occupati dell'Europa sempre.
Passiamo poi Giovanni Cofferati Epifani.
Una storia molto bella, 1, pervenuto uno citando Mattarella, fatto benissimo perché come vox populi dice oggi meno male che al collo, dice Mattarella, io qualche giorno fa, e penso che da soli Chalabi ha nel suo archivio.
Ho ritrovato quella bella pubblicazione del convegno fatto a Palermo.
Qualche mese prima che morisse vittima della mafia Piersanti, Mattarella.
Beh, in quel interviene il presidente della Regione Sicilia fece un intervento sull'Europa molto bello, ho fatto la copia, l'ho mandata pure a Mattarella e Mattarella è uno che risponde pure, come scrivo io, a stilografica, con la stilografica.
Devo dire che c'è un problema sull'Europa che oggi, secondo me, parliamo tutti dei giovani, sempre
Noi non siamo più giovani.
Anagraficamente perché dentro c'è pure chi ci ha vent'anni ancora.
Però io penso che sarebbe importante che, per dare una mano forte dell'Europa a questi giovani sarebbe di proporre una materia scolastica sull'Europa specifica, perché l'Europa non si fa così a parole, non è nata così per caso.
L'Europa è nata con la Resistenza.
Chi ha scritto il manifesto, come ha detto qualcuno che stavano in villeggiatura a me, non mi pare.
Spinelli, Colorni e Rossi che stesse lì in villeggiatura, per cui penso che sarebbe opportuno fare questo riferimento. Io sono anche dei partigiani cattolici, però è presente alla nostra vicepresidente Silvia Costa, che ha anche fatto, è stata parlamentare europea, per cui farà anche un intervento più specifico. Però il riferimento più importante, secondo me sull'Europa è quello che oggi dobbiamo fare una battaglia per continuare a unire, perché l'Europa è nata con sei paesi 12, oggi siamo 27 perché,
Perché ci sono Paesi che chiedono libertà e democrazia, Unione, Solidarietà e perché chiedono il rapporto umano, e sappiamo che l'Europa divisa e chiudo con questo serve a qualcuno, ma perché vedete un cattolico religioso crede in Dio?
Ma oggi c'è un Dio superiore a quel Dio che sta alla sola ed è il dio quattrino.
Oggi, grazie al dio quattrino, vedete che cosa oggi quegli uomini avevano ideali, valori, umanità, oggi non c'è più, tutti hanno un prezzo elevato, per cui dobbiamo riscoprire questa storia, dobbiamo fare in modo che torniamo a quella parola bella libertà e quando io dico e chiudo con questo perché è molto importante,
L'Europa
Un garibaldino scrisse una lettera Abramo Lincoln.
Abramo Lincoln sposi.
Con un sogno.
Sogno.
Che voi, in Italia e in Europa, create dagli Stati Uniti d'Europa e questo lo diceva Abramo Lincoln.
Grazie.
Silvia Costa e poi Susanna Florio.
Grazie grazie per questa occasione, una delle tante che viviamo grazie alla direi, proprio l'impegno costante e alla generosità di Pier Virgilio Dastoli naturalmente dice vaglia che ci ospita e tutti voi certamente ciascuno di noi ha varie identità, sia per la storia che ha vissuto sia per quello che fa in questo momento quindi c'è sicuramente la mia esperienza in questo momento nell'associazione,
Partigiani cristiani, mi collego poi anche un attimo a questo tema, ma anche quello di essere stata parlamentare europea, quindi certamente con questa passione che continua allora intanto sono partiamo dal positivo, sono molto felice che nel manifesto non ho capito se il manifesto è già chiuso se è ancora aperto perché ci sono varie sollecitazioni è ancora aperto, ecco a delle cose che ho anch'io, insomma posso condividere,
Vorrei ricordare che c'è stata e c'è stato un ascolto anche rispetto ad alcuni interventi che sono stati fatti prima. Parlo in particolare i temi che mi sono sempre stati molto a cuore. Educazione e formazione, cultura, patrimonio culturale e diplomazia culturale, anche perché c'è anche il soft power dell'Europa, che dovremmo ricordare sempre difesa civile accanto a quella militare, e sono felice che nel punto 9 del manifesto sia stata recepita questa sollecitazione che abbiamo fatto, perché secondo me il tema, legando anche alcuni interventi che sono stati fatti prima, identità che non è nazionalismo, ma è recupero di valori fondativi e di una identità culturale che molto spesso guardate che io ho sempre notato, ho fatto Gusev piccolissima parentesi le difficoltà dei rapporti su se ci son stati e nel fra fra Europa dell'Ovest Europa dell'Est via via che sia, si ampliava e via via, e qual è stata, secondo me, di avere dato un riconoscimento sicuramente formale e giuridico normativo dell'adeguamento dei Paesi dell'Est, ma una scarsa.
Diciamo capacità anche della dell'Europa, diciamo storica, dell'Unione Europea storica di avere ai vari livelli no del della del, diciamo, di quelli che abbiamo corpi intermedi, associazioni, sindacati UE, un dialogo che facesse maturare il processo per cui io penso che per un po'una cosa che mi colpiva sempre molto e che spesso alcuni politici della ognuno del che venivano da Paesi dell'Est dicevano voi ci tacciate subito di nazionalismo prima, ma noi vogliamo recuperare un'identità che era stata omologata questo tema delle identità secondo me,
Ben posto e dialetti Zanda, o perché quel su quello gioca moltissimo su dico brutalmente la destra, diciamo, anti anti europea, e quella di negare in qualche modo la parola identità insieme ad altri che sono invece le patologie, come è stato detto molto bene dal professor Franchini questo è un tema che siccome ci deve stare molto a cuore allora con di condivido,
L'altra cosa condivido e che potrebbe essere anche suggerito forse un titolo generale che da qui ai 1.000 giorni che per questi 1.000 giorni, tutti coloro di noi delle reti che sono si ritrovano in questo coordinamento e Nantes che anche io penso che vanno ulteriormente ampliate a quelle sociali e come ha detto Lumia no quelli del Well Well faresti,
E voi federalisti e possono, possiamo avere una suite di cornice comune di tutte le iniziative che faremo citando una nostro comune, diciamo Logo, che possa richiamare che c'è una marcia in corso dei 1.000 giorni, no, provare a essere tutti un po'più coordinati, l'altro, quello volevo dire questa, noi avremo, ma questo così en passant due, il 4, il 5 erano tutti tutti siete i benvenuti, un congresso della nostra associazione, dei partigiani cristiani che affida insieme alle altre, sta cercando di dare un senso anche agli ottant'anni. Quest'anno ricordiamo perché qui siamo solo gli ottant'anni, non ce lo perdiamo di vista della costituente, della nascita della Repubblica e del voto delle ali delle donne l'anno prossimo ed è stato un nuovo inizio. Ecco, l'anno prossimo. Per l'Europa vorremmo che fosse un nuovo inizio. No, sono i 70 anni e sono anche i sessant'anni della Costituzione
Italiana e siccome, come è stato detto prima da lei è verissimo i valori fondamentali e Costituzione Italiana, costituì o noi e Costituzione europea, sostanzialmente gli stessi richiamarli in questa continuità, che non mette in contrapposizione no Europa e a livello nazionale cosa importante sono d'accordo anche però con questa enfasi maggiore centralità maggiore che deve avere la questione sociale lo diceva prima,
Katiuscia molto bene l'aveva detto l'ironia e la questione, a mio giudizio anche educativa in soli due cose stanno insieme perché il capitale sociale virgolette, il modello sociale europeo.
È il secondo me, c'è anche una sostenibilità della democrazia, cioè se questo non va avanti, se le disuguaglianze aumentano, non se la fraternità si riduce e se c'è una manipolazione della libertà, non c'è anche una sviluppo insostenibile delle democrazie. Quindi le 2 cose sono collegate e a noi conviene molto, molto come pro europei, favorire sempre forse un po'più dialetticamente non con un discorso irenico, no del dover essere, ma far capire quali sono anche le un po'le antinomie rispetto a un discorso che sembra una marmellata. Tutti vogliamo gli Stati d'Europa, peccato che c'è, qualcuno vuole gli Stati nazionali confederati e cosa diversa, allora questo, secondo me, anche per
Far capire meglio le diversità del concetto di Europa che sono di fronte a noi. C'è ultima cosa è verissimo anche mettere in evidenza il paradosso io quelle di tante altre cose. Non le dico perché su Cheope pochissimo tempo, però ci saranno altre occasioni. Il paradosso per cui questo continua a esserci, mi ricordo, il primo governo di Salvini con Salvini, ministro degli Interni, si possono fare un nome e era richiamava sempre noi in Parlamento europeo a dire dovete fare di più per l'immigrazione e poi chiudo e poi nel Comit nel Consiglio dei ministri non voleva che l'Europa si impicciarsi di altro. Che quindi questa contraddizione, questo paradosso sempre meno si risolvono le cose né nei confini nazionali è sempre più. Invece ci sono forze che vanno contro questa cosa, il voto all'unanimità, insomma, rendere un po'più dialettico questo ultimo punto, le come coinvolgere le nuove generazioni. Io penso che la cabina di regia, appunto oltre ampliarsi un po'alle reti sociali, e alcuni son presenti come le code di cooperazione, eccetera. Ma i sindacati forse qualcun altro e poi penso al Terzo settore e penso anche al mondo del volontariato potrebbe essere interessante e dialogare con qualche associazione di giovani. Vi faccio solo questo piccolo esempio nel mondo, nell'area che un po'insomma frequento un po'di più, per esempio la Fuci, i ragazzi alla Fuci oggi faranno i due a metà novembre un'iniziativa sull'Europa, chiamando un sacco di interlocutori, eccetera, e vogliono capire come loro possono non solo avere cosa ci dà l'Europa, ma cosa fare? Quindi io penso, c'è una potenzialità e potremmo veramente incrociarla grazie
Grazie, Silvia Susanna e poi, Giacomo Mazzone, credo sia rientrato in sala.
Allora solo, diciamo due riflessioni che vi volevo proporre su una serie di temi che peraltro sono stati già menzionati nel nel corso dei precedenti interventi, allora io credo che il tema fondamentale della riunione di oggi sia quello di dare gambe al nostro progetto, cioè sostanzialmente il manifesto che abbiamo lanciato con la scorsa Assemblea,
Completandolo, approfondendolo su alcune tematiche, ma, diciamo il punto vero, non siamo più a 1.000 giorni, ma siamo a 950, quindi.
Il il tempo diciamo.
è relativamente generoso, ma insomma, abbiamo bisogno anche di accelerare noi su una serie di aspetti, uno sulle questioni politiche che dobbiamo affrontare anche con un certo realismo.
In alcuni interventi prima è stato detto, beh, è un'Europa brutta, quella che abbiamo davanti è un'Europa che si sta rivelando per certi versi ostile alle condizioni di vita di lavoro, alle condizioni sociali dei cittadini europei.
Non è l'Europa, diciamo che noi avevamo auspicato e non è l'Europa per la quale abbiamo lavorato per tanti e tanti anni, ma con questa Europa, ebbene, che noi si faccia i conti.
Se noi vogliamo lavorare davvero a un progetto, diciamo di a un processo costituente, come è stato detto.
Beh, dobbiamo avere il coraggio non solo di dare dei titoli al nostro manifesto, ma di lanciare delle vere e proprie campagne di riflessione e di approfondimento sui singoli temi, su quello che ha funzionato, su quello che non ha funzionato e su quello che sta diventando un problema enorme.
Veniva prima menzionato, appunto, da Silvia Costa, alla questione del pilastro dei diritti sociali e di tutto quello che è stato conquistato.
Nel corso di decenni e si tratta davvero di una conquista perché sono state lotte c'è stata una grandissima partecipazione, c'è stata una grandissima consultazione, vorrei dire anche non solo delle parti sociali, ma anche del terzo settore di associazioni e organizzazioni che in qualche modo a Bruxelles o fuori da Bruxelles sono presenti su questi temi.
Allora noi dobbiamo riscoprire e rivalutare prima di tutto i temi che sono alla base della ricostruzione di un processo federalista, ma anche di un metodo.
Io ho avuto l'impressione, nel corso degli ultimi mesi, frequentando un po'il Parlamento europeo di trovarmi davanti a una sorta di scatola vuota, perché queste nuove maggioranze all'interno del Parlamento hanno totalmente svuotato il Parlamento delle.
Caratteristiche delle delle responsabilità che il Parlamento dovrebbe avere.
Le nuove maggioranze sono.
State create esattamente per svuotare un'istituzione che per noi è fondamentale, allora cosa vuol dire, appunto?
Cercare di mettere in piedi un calendario, che ci faccia arrivare con una serie di progetti campagne.
E sogni
Ispirazioni per spiegare qual è la nostra idea di Europa federalista e spiegare il ruolo del Parlamento europeo, unico organismo di partecipazione diretta di centinaia di milioni di cittadini europei, ma questo, diciamo, è una necessità che noi dobbiamo affrontare.
A cominciare da casa nostra
Quando noi eleggiamo dei parlamentari europei, è una scommessa enorme sul funzionamento.
Dell'istituzione europea e sulla rappresentanza politica.
E noi dobbiamo, nel corso di questi 1.000 giorni o poco meno che ci separano dal dalle prossime elezioni, chiedere a chi ci sta rappresentando al Parlamento europeo di rispondere alle domande dei cittadini, di chiedere ai cittadini che tipo di necessità, che tipo di problemi che tipo di esigenze vanno espresse a Bruxelles nelle varie sedi ma oltre al Parlamento europeo,
Ci sono anche altri organismi consultivi, il Comitato delle Regioni che Catiuscia Marini conosce perfettamente, e il Comitato economico e sociale che alcuni di noi hanno frequentato per tanti a ora questi due organismi consultivi certamente andranno rivisti, certamente andranno rafforzati e ma sono fondamentali.
Per la rappresentanza delle amministrazioni locali e per gli hub, per la rappresentanza del terzo settore e delle parti sociali che ogni giorno frequentano Bruxelles, esattamente allo scopo di confrontarsi con le proposte della della Commissione, con le proposte del Parlamento europeo, allora,
Concludo non a caso Marine Le Pen ha subito annunciato tre cose, primo, che lei chiederà nel caso fosse eletta un Dry Bates per la Francia, cioè lo stesso meccanismo che aveva la Gran Bretagna a suo tempo di soldi che tornano dal dal bilancio europeo a livello nazionale le altre due cose che ha chiesto sono di chiudere gli organismi consultivi.
Di chiudere il Comitato delle regioni e di chiudere il il Comitato economico e sociale,
Chiudo dicendo che non è un lavoro semplice quello che ci ci aspetta, perché in un momento di grande incertezza e di grande paura dei cittadini europei.
Il grande trucco che in particolare i partiti di destra Astra stanno vendendo è quella di un ritorno.
Alla propria sovranità, alla sovranità dei Paesi degli Stati, degli Stati dell'Unione europea questo è, diciamo, per concludere.
È davvero un pericolo enorme.
Perché
Forse il sottotitolo del del nostro manifesto dovrebbe essere federalismo o barbarie, grazie.
Susanna, Giacomo Mazzone, rientravo e Raffaele Morese,
Associazione Koiné e in sala si
Grazie dell'invito.
Parlo a nome dell'Associazione euro, visioni che un'associazione che si occupa di comunicazione e infatti volevo dare un contributo al dibattito e soprattutto dal manifesto, perché penso che manifesto in questo momento sia abbastanza debole Expo su due aspetti, soprattutto la comunicazione ma anche sulla cultura che invece sono secondo me due aspetti fondamentali su cui lavorare e faccio delle proposte concrete per esempio, al punto 5 si parla di beni pubblici europei,
E secondo me, in questa categoria c'erano rientrare anche i servizi pubblici radiotelevisivi europei.
Io sono uno di quelli che ha approvato l'avventura di Euronews che, e sapete come è andata, è andata male, perché il concetto di servizio pubblico europeo non esiste e non è stato.
Sufficientemente sviluppato, quindi, se vogliamo cambiare qualcosa, secondo me questo va cambiato assolutamente e la cultura anche perché con la scusa che la cultura non è una competenza primaria, noi stiamo sacrificando quello che invece è stato detto da molti, essere la forma mentis del cittadino europeo che va creata qui ma non è solo l'educazione e anche la cultura al giorno per giorno e quindi secondo me nel programma delle iniziative per i 70 anni sicuramente l'aspetto della cultura deve essere messo al primo posto, anche se, soprattutto se si svilupperanno delle iniziative italiane così importante.
Il secondo punto su cui volevo concentrare l'attenzione e al punto 8 si parla della FIAT, delle piattaforme di social media in positivo.
Cioè come strumento per la cittadinanza e per la partecipazione attiva, io vorrei che venisse considerato anche l'aspetto negativo, perché abbiamo visto l'esperienza di questi giorni, l'ha dimostrato le elezioni in Brasile e lezioni in Islanda, le prossime elezioni che ci saranno vedranno sempre di più un un gioco falsato se voi considerate che oggi, secondo le statistiche almeno il 65% delle interazioni sui social media è fatto da box c'è da agenti di intelligenza artificiale non umani, stiamo parlando di
Un gioco a carte truccate non ci può essere un'elezione democratica verrà fatta in questo modo, quindi secondo me va collegato e un importantissimo risultato che l'Unione Europea sta ottenendo in questi giorni, che è quello del della identità digitale europea, alle Oujddi pallets, che entra entro la fine dell'anno e in funzione dappertutto.
E chiedere l'obbligazione ai social media, di utilizzare soltanto accounts che siano garantiti, dietro cui ci sia davvero una persona, perché la libertà di espressione è data alle persone che io sappia, non è andata agli algoritmi che, come sappiamo sono determinati dagli interessi ben specifici è fondamentale quindi vorrei che su questi due aspetti e sono disponibili nelle associazioni di professioni e disponibile a dare una mano il manifesto fosse un po'più preciso e cogente, grazie,
Grazie e Raffaele Morese
Associazione Koinè, ecco qua.
E Lorenzo
Tele.
Buongiorno, l'associazione Cohen ne ha discusso tantissimo di Europa, ma abbiamo combinato niente.
E questo è il titolo.
E quindi sono contento che Dastoli abbia preso questa iniziativa di chi di avviare un processo di cooperazione fra tutti quelli che si occupano di questo tema, tutti quelli che sentono che questo tema è all'ordine del giorno.
E quindi io sono pienamente d'accordo di costruire una rete ma vera, cioè ci dobbiamo riunire con una certa regolarità.
Ave e avere un'agenda di discussione su le cose principali.
Perché il manifesto è ricco, però, come già si è sentito oggi, c'è bisogno di di che tenga conto anche di altre cose e quindi non aggiungo le mie.
Ma sono convinto anche che siamo in una fase talmente veloce di cambiamento e non so in quale direzione.
Ieri ero altamente ottimista oggi chissà come come finisce, poiché le le ormai le elezioni, pure in Serbia di cui non ci siamo mai occupato, sta diventando un punto di discussione incredibile, pensando e Stam per il centrosinistra a discutere delle elezioni del 6 fra esce Schlein oh oh oh conta è quelli hanno vinto le elezioni senza sapere chi è il capo,
Capite hanno vinto perché hanno un programma.
E la gente è andata a votare il programma, pochi lo porta avanti stava ancora a discutere.
Ed è pregando Giusi, ma ma chi si ma m'ha capito che la democrazia sta avendo dai cambiamenti straordinari e oggi, se sia pure la Israele ci dà una mano, respiriamo tutti, meglio, quindi un processo veloce.
E poi, il 3 novembre e poi c'è la Francia e poi ci stava da Darwin e ci dobbiamo riunire più fa più spesso non possiamo fare questa riunione e rivederci l'anno prossimo, anzi vi chiedo di fare una discussione.
Che rafforzi l'iniziativa della proposta, ma del manifesto con iniziative,
Identitarie.
Della capacità di di dell'organo di questa organizzazione, di parlare a non alla politica, noi dobbiamo parlare alla società, noi dobbiamo parlare alla gente e ci vuole, come ha detto Carlo Carlomagno, un'iniziativa.
Dastoli sa quando io sono fanatico del referendum sulla ma eliminazione dell'unanimità nelle decisioni europee sabbioso per farlo che la società civile spieghi al sistema politico, che sta troppo lento e troppo incapace di di di di rispondere a lei e ai problemi che ci sono, dando spazio solo alla destra.
Il sol e il sovranismo è in crisi, non è in ascesa, il sovranismo è in crisi da per
Tutto dappertutto.
Eh, eh, eh eh.
La Brasile 82 anni mi ha fatto risentire un ragazzino.
Sono stato amico di Larousse di Lula, è a casa sua se ho sbagliato, eh eh, eh, eh, eh eh, ma fa sarebbe un gigante.
È?
Perché, per favore, facciamo cose che parlano alla società civile.
E cerca di coinvolgere soprattutto i giovani
Che hanno caratteristiche differenti, ma.
Tu hai citato Cgil, Cisl UIL e siamo, siamo di casa e.
Ma quello che hanno fatto i ragazzi in questi giorni di rilancio della centralità del welfare in Europa, noi non siamo stati capaci.
Hanno riproposto la centralità del bene comune.
Cosa che noi non siamo stati noi, la politica in genere no io no
Noi stare.
Capita anche che chi ha la situazione si sta muovendo in una maniera straordinaria e noi dobbiamo parlare a quel a quel mondo no.
Con una capacità di, mi piace l'idea di istituire la allora l'ora dell'Europa Aria pulita.
Eh, eh, eh eh, perché i ragazzi hanno detto, ci state distruggendo il futuro e bisogna rispondergli, bisogna Expo e aiutarli a darci una mano perché si realizzino gli obiettivi che abbiamo.
Fausto desiderio, subito dopo, buongiorno a tutte e tutti e sono Lorenzo segretario nazionale della Fuci federazione universitaria cattolica italiana e ringrazio il professor Dust di per questo invito il primo a cui partecipiamo a statuto Silvia Costa.
Ecco allora
Noi è come come fusi ci ci occupiamo, cioè diciamo occupiamo uno spazio non tanto politico quanto pre-politico di di formazione alla alla politica, ecco e insomma sono, sono qui anche un po'per raccontare il un progetto che abbiamo avviato da qualche anno, un progetto che parte origine dal basso da vari gruppi che di
Perché noi siamo appunto una federazione, ecco, quindi già viviamo questa dimensione federativa a cui molti aspirano nel nostro piccolo abbiamo già e dunque c'era questo progetto partito dal basso, Progetto Europa per per discutere di temi europei, per informarsi e da lì poi ne è partito un progetto più ampio che si chiama a sé Fap che scuola europea di formazione alla politica,
E appunto ci siamo resi conto che questo progetto, insomma, nato in forma un po'sperimentale embrionale in realtà.
Porta grandi, cioè nel suo piccolo porta dei risultati, ovvero noi facciamo parte anche di un movimento.
D di studenti, di associazioni studentesche a livello europeo e ci siamo resi conto, come è importante sentirsi giustamente anche parte di di un di una rete internazionale, cioè se rimaniamo sempre solo a livello nazionale possiamo fare però fino a un certo punto, quindi, insomma,
Questo questo progetto che nella sua semplicità porta giovani europei a conoscersi a confrontarsi sui temi che riguardano loro, è un qualcosa da da valorizzare, ecco, noi stiamo cercando sempre di più, di di parlare di temi europei anche al prossimo evento che citava prima Silvia Costa che avremo il 14 novembre in tre sedi contemporaneamente a Milano, a Roma e a Messina abbiamo inserito uno spazio proprio per per parlare del dell'uno o dell'università.
Nella società, però, ecco, con uno sguardo europeo come come si può ampliare ancora di più l'impegno del del mondo formativo su questi temi.
Per cui ecco, insomma, il progetto che che che abbiamo fatto quest'ultimo triennio della Sefar e anche un po'in ripartenza ci siamo resi conto di come c'è bisogno anche di di raccontare che cos'è l'Europa, che effettivamente non è solo burocrazia ma è un qualcosa in cui bisogna credere profondamente e dunque quindi diciamo stiamo stiamo un po'ridefinendo,
Questo questo progetto, insomma, siamo in qualche modo interessati a a poterlo rendere più grande, a poter partecipare in qualche modo in maniera attiva al al dibattito e conclude dicendo.
Grazie del supporto che arriva sempre ai giovani, insomma, forse più che un applauso sarebbe bene anche dare loro uno spazio dove poter essere, insomma, dove poter incidere più attivamente, grazie.
Grazie Lorenzo Fausto dell'UFE, eccolo qua falso desiderio
Grazie buongiorno a tutti e tutte grazie a Virgilio grazie al Movimento europeo per questa occasione io parto da un sollecito che viene da un recente editoriale di Pier Virgilio Dastoli, sul tema dei movimenti studenteschi.
E su come è appunto, ossia crescente, la necessità di adoperare meccanismi di ascolto e di coinvolgimento di questi movimenti. Chiaramente mi rifaccio, diciamo al nostro percorso nel nostro percorso che vede, diciamo così, l'obiettivo 1.000, quindi verso il 2029, ma che vede nella tappa del 20 marzo sicuramente un primo appuntamento decisivo, visto anche l'anno elettorale del 2027 che in tutta Europa ci porterà a delle importantissime elezioni. Ecco, penso insomma di dire, cosa abbastanza condivisa, se sottolineo l'importanza del coinvolgimento dei movimenti studenteschi e universitari in questo percorso, che dimostrano una crescente capacità di mobilità, di mio di mobilitazione e di anche critica, diciamo così, nei confronti del modello di Europa, che i sovranisti e in qualche modo questa anche doppia maggioranza nel Parlamento europeo sta concretizzando sempre di più, cosa che noi cercheremo di fare. Come universitari federalisti europei e come Gioventù federalista europea, anche grazie alla nostra rete di associazioni europa porta Europa. Sarà dunque coinvolgere movimenti studenteschi sia delle superiori, ma anche dell'università e anche diciamo, accogliendo il suggerimento di Lorenzo anche a livello europeo nel percorso che ci porterà alla piazza del 20 marzo
Ora su questo è chiaro che ci sono chiaramente anche dei nodi politici che un nodo politico sicuramente importante, che io vedo
è quello della postura internazionale, no dell'Unione europea e anche, quindi, che tipo di federazione europea immaginiamo da questo punto di vista, cioè quale sarebbe la cultura internazionale che l'Europa avrebbe come Federazione e quale sarebbe il ruolo della difesa europea, ma tesoro Bea chiaramente a garanzia della pace nella nostra visione verso la anche la rivitalizzazione di un multilateralismo che veda anche nell'Onu un attore importante.
Ecco su questo, insomma, è chiaro che c'è da fare un lavoro importante con questi movimenti studenteschi, no che spesso appunto vedono nel riarmo.
Del riarmo europeo, che poi si è sostanziato, in gran parte o no in forme di riarmo nazionale, solo in parte coordinate da un punto di vista progettuale europeo, una minaccia per il futuro di questa generazione. Ecco, su questo c'è da fare, sicuramente un percorso no, cioè sia dal punto di vista del nostro manifesto, ma anche dal punto di vista, le nostre tappe intermedie, perché se vorremo portare questi movimenti studenteschi in piazza il 20 marzo e se vorremmo coinvolgerli verso il 2029
Il nostro ruolo importantissimo come federalisti sarà proprio questo, cioè convincere questi ragazzi della imprescindibilità di costruire una difesa europea come alternativa al riarmo nazionale e come unica strada possibile e realista per avere finalmente una voce di pace e una voce anche però diciamo che sappia e possa agire nel contesto internazionale a partire dall'Ucraina ma anche, insomma per arrivare al Medio Oriente, alla situazione della Palestina che è una causa che anima i cuori degli studenti nelle piazze di queste settimane l'altro nodo,
Sicuramente fondamentale è quello dell'Europa sociale, che noi abbiamo visto manifestazioni nelle scorse settimane relative al costo della vita relative al costo della della casa, al costo degli affitti, e sono manifestazioni che accomunano gli studenti europei, dall'Italia alla Francia alla Spagna a alle elezioni a di per dire neanche a Berlino insomma, sono proteste trasversali e che dimostrano che in questa generazione c'è una coscienza critica che guarda proprio il modello sociale europeo con molta attenzione.
E io credo che nel 27 gran parte di queste elezioni sul programma su questi temi, dunque io ritengo che diciamo queste due tematiche in particolare, quindi postura internazionale, difesa e Europa sociale siano i due tavoli, i due dossier politici fondamentali attorno al quale cercheremo come Gioventù federalista europea, ma chiaramente chiediamo anche il supporto del Movimento europeo, del Movimento federalista europeo, di tutte le associazioni che oggi sono qui presenti, nel coinvolgere studenti, ma anche reti accademiche che sarebbe importante che il mondo universitario, quindi composto da studenti ma anche da ricercatori e docenti, arrivi alla piazza del 20 marzo e poi condivida un percorso verso il 2029 con delle rivendicazioni comuni che possono accomunare, diciamo così, coloro che ogni giorno frequentano le aule dell'università, che forse oggi rappresentano
Un uno dei più importanti, se non il più importante, presidio democratico e anche propulsivo per il cambiamento delle nostre istituzioni democratiche, grazie.
Grazie a te
Anna Tafuri, di volte Italia.
Eccola qua, poi Margherita, dei buffoni Centro democratico.
Intanto grazie per l'invito Presidente, grazie alla Cgil per per ospitarci, io faccio parte di Volt Europa in Italia, in realtà ci teniamo a sottolineare con la dimensione no no, no, in mattinata è giusta e correttissimo, anzi, siamo forse uno dei pochi nell'un unico in Italia come partito politico europeo abbiamo una dimensione europea, quindi ci tengo a sottolinearlo non perché sia un errore, appunto, ma perché stiamo adottando la dimensione, perché a volte Europa che è presente in Italia ma come è presente anche in tutti gli altri Paesi europei, sia dell'Unione Europea che della dimensione europea in generale. Ho ascoltato insomma tutti i vostri, i vostri interventi. Mi sono appuntata di tutto, praticamente perché la società civile per noi è super importante, importantissima, e anzi li ha il fatto che il Presidente ci abbia invitato per noi un grande onore e
Sono un po'meno d'accordo sul sul allacciarci dalla dimensione, dalla dimensione politica, anzi, in realtà la società civile deve andare a braccetto, insomma un po'con la dimensione politica e anche forse con quelli che sono i partiti, perché noi votiamo, vediamo i parlamentari, gli europarlamentari quindi quelli che porteranno insomma le proposte della società civile lì in Europa ma così come qui in Italia passano per la nostra la nostra rappresentanza.
Ah, ci tengo poi inoltre a sottolineare anche la dimensione giovanile, mi fa assolutamente piacere che qui ci siano delle rappresentanze, come i flussi, come l'AMF, come altre i movimenti studenteschi, perché?
Tra l'altro, siamo tra i pochi ad avere un Consiglio direttivo, non abbiamo una giovanile, ma abbiamo un consiglio direttivo che è fatto per 60% da giovani, quindi insomma, under under 30 un po'mi ero, mi ero appunto prefissata di venire qui un po'con delle con delle proposte che quella sì siamo assolutamente d'accordo con un con un percorso quindi oggi sì sì.
Ci arriviamo qui con l'idea di avere un percorso condiviso, di avere una cabina di regia. Siamo assolutamente d'accordo anche su anche su questo. Noi avremo delle iniziative, che speriamo possano essere comunque anche delle iniziative che possano rientrare in questo in questo programma in queste, in queste, in questo percorso fatto per arrivare al per arrivare al 20 marzo al 20 marzo, tutti insieme sono anche d'accordo sull'idea di coinvolgere i giovani e per coinvolgere anche, appunto, dargli una una rappresentanza, come vediamo che state state facendo, e su questo ci fa piacere abbiamo delle consultazioni, ci sono delle consultazioni anche a livello europeo in atto, quindi questo potrebbe essere uno spunto, me la consultazione europea dei giovani, che ad oggi è in atto e si chiuderà a dicembre. Quindi questo potrebbe essere anche un un un'idea per prendere anche quello che già abbiamo non ricostruirci tutti, una ruolo da ricostruire, una ruota, ma avere anche quelli che sono anche le informazioni in nostro possesso su quello che vogliono, su quello che vogliono un po'i giovani, quindi la consultazione per i giovani, ma anche per la società civile. Quindi un po'l'idea e costruiamo questo percorso insieme e
Lavoriamo e lavoriamo insieme alla alla società civile e niente, quindi siamo qui con supporto, se volete, e siamo a disposizione per qualsiasi, per qualsiasi cosa, grazie.
Anna Margherita, buffoni, Centro democratico.
L'ultimo intervento.
Sì, buongiorno a tutti sono ultima anche perché ho voluto veramente ascoltarvi, perché voglio ringraziare per questo invito che è graditissimo e che è stato veramente molto interessante, e mi fa piacere anche intervenire dopo la nostra amica di volta che interrotta.
Adesso che anche lei rappresenta un partito, anche se il suo è transnazionale, allora vi dico solo due cose per dire Centro Democratico, è un partito di centrosinistra piccolo, ma uno dei più longevi nell'arco parlamentare che va avanti e, e quindi vi voglio un po'ricordare magari in via vi non vi ricordate le lesioni del 2018 quando noi, con i radicali di Emma Bonino abbiamo presentato la lista più Europa Centro democratico,
Dal 2018 sono passati solo otto anni, ma veramente è passato, voglio dire, un i, un era intera. Da allora, però, anche nel 2018 era il periodo in cui l'Europa era il capro espiatorio di tutto tutto quello che non funzionava in qualsiasi Stato europeo, non solo in Italia, ma l'Europa non ci permette e ma c'è sempre l'Europa era veramente il capro espiatorio, tant'è che quando noi abbiamo deciso di presentare una lista di chiamarci più Europa, perché allora era una lista, poi è diventato un partito, sì, va be'ma, voi siete matti a chi parlate, voglio dire cioè chi chi vi ascolta Point e invece non è stato proprio esatte a Misinto e così anche se poi abbiamo fatto il 2 6 che non è bastato, voglio dire per superare il 3%, ma erano comunque tanti voti quello che vi posso dire che erano tantissimi voti di giovani, noi abbiamo avuto una risposta veramente che ci ha lasciato di stucco noi per primi di quanti giovani invece erano interessati hanno aderito. E di questi voti che naturalmente non possiamo dire da dove siano arrivati, ma io credo che tantissimi siano arrivati dai giovani
Però, allo stesso tempo vi devo dire che dopo un anno questi giovani non c'erano più, non c'erano più, ci avevano, erano già delusi perché nel frattempo era partito un governo, poi di coalizione di Grande coalizione, non so cosa sia successo, ma i giovani,
Tutto questo entusiasmo l'hanno perso nel giro di un anno, li abbiamo pian piano visti allontanarsi tutti, quindi questo ci deve anche un po'interrogare sul perché ci sia stato un grande entusiasmo e poi un abbandono.
Into.
Io non sapevo e non so nemmeno oggi, quante realtà di come la vostra esistono in Italia e neanche in Europa noi abbiamo avuto rapporti con il Movimento a offrire il rischio europeo con cui abbiamo rapporti da tanti anni anche voglio dire personali, la dottoressa True Mellini, avremmo fatto iniziative insieme, ma non sapevo di quante realtà, come il vostro movimento ci fossero in ITA, ci fossero in Italia tanto e quindi vorrei fare anche alcune domande, ma il vostro è un movimento, perché ho cercato un po'di studiare fare oggi è un movimento transnazionale oppure no e transnazionale e questo per me è importantissimo che sia transnazionale e
E vengo un po'alloggi, alloggi. Ho sentito né in tutti gli interventi, a partire da quello del Presidente, la necessità di fare rete, di organizzarsi di essere presenti che secondo me è fondamentale è fondamentale, ma allo stesso tempo, proprio perché già noi partiti amiamo la parcellizzazione, lo sapete no, ci parcellizzato in tante piccole realtà, con molta poca generosità, l'1 verso l'altro e questo è un grosso problema, voglio dire nel panorama nel panorama politico, però credo che, oltre alla necessità di fare rete e quindi di organizzarsi, perché 1.000 giorni l'avete qualcuno l'ha già detto sembra in tanti ma volano volano veramente che ci sia proprio la necessità e qui riprendo anche qui un intervento che ho sentito che adesso non non vedo. Credo che ci vogliano comunque percorsi, proposte concrete, radicali e anche un po'rivoluzionaria, perché altrimenti non avremo l'ascolto, comunque, di di quelli che a questa Europa ci vogliono ancora credere. Oltretutto, in questi anni è successo che cosa è arrivato il Covid, il Covid è stata una tragedia, ma è stato forse l'unico momento in cui noi abbiamo visto l'Europa rispondere, cioè noi ci siamo sentiti tutti europei quando comunque c'è stato il Covid, perché con con il Covid l'Europa ha risposto, ha risposto quello che non è successo, ad esempio con la guerra in Ucraina con la guerra in Ucraina. Questa risposta non c'è, noi abbiamo comunque
C'è un'Europa che è afona, subalterna, poco coraggiosa, non rappresentata, ha delegato ai singoli Paesi la Francia, la Germania, che è esattamente il contrario, quindi, se penso alla risposta che c'è stata, che ha un po'abbracciato tutti quando c'è stato il Covid e alla non risposta che c'è stata quando è arrivata la guerra in Europa anche perché noi con gli euro scettici in questi anni avevamo un pilastro a cui attaccarci era dire però voglio dire l'Europa ha garantito la pace, non ha garantito la pace,
Oggi questo pilastro non c'è più nemmeno da contrapporre agli euroscettici, quindi credo che dovremmo intervenire comunque su questo un'Europa non può essere subalterna sia l'Europa è subalterna, voglio dire noi apriremo i portoni ai 20 di destra, ai 20 di destra che vogliono rivendicare i sovranismi quando è tutto anche nei Paesi che noi consideriamo più vicino a noi queste cose ormai voglio dire stanno entrando anche nell'opinione pubblica della gente, quindi dico 1.000 giorni sono
Tanti, ma bisogna essere radicali concreti. Boh bis, ci vuole mobilitazione, bisogna parlare ai giovani, ma bisogna coinvolgere i giovani. Ad esempio, io sono d'accordo con la VINCA di Volt. Io non amo le giovanili dei partiti, io sono una che fa politica nei partiti, quindi i partiti, voglio dire, è la mia dimensione per fare politica, ma le giovanili dei partiti sono la cosa più sbagliata. I giovani deve fare politica nei partiti, cosa devono fare gli Giovannini, cosa li mettiamo? Voglio dire, nel nell'area protetta che così non toccano palla mai, non contano mai no, cioè perché poi, alla fine succede, succede così, quindi Volta è un partito che io conosco, perché lo incrocio anche nelle nelle varie elezioni locali e territoriali che siano i Comuni, così e loro hanno punta portato veramente una visione che va oltre un po'i nostri interessi locali e che non c'era prima che non ci è data dal fatto che comunque un partito transnazionale, che quindi non guarda al singolo Stato ma guarda al di fuori dei propri confini e qui anch'io vi faccio la domanda perché qui ho visto tutte realtà civiche
E poi siamo intervenuti io io e te voi rapporto volete avere in questo vostro percorso con i partiti, i partiti sono compresi, sono dei suo, sono danno un supporto attivo, ma non fanno parte del percorso, perché questo non non l'ho capito e quindi mi piacerebbe saperlo anche perché credo che invece si debba e questo naturalmente è una decisione vostra che che che però mi interessa sapere,
Credo che in questi 1.000 giorni bisogna moltiplicare la presenza, la mobilitazione ed essere ve lo dico anche un po'radicale un po'rivoluzionari perché in questi tempi le cose voglio dire che non abbiano queste caratteristiche, secondo me non arrivano alla gente e quindi bisogna avere un po'questo questo coraggio.
Di io vi ringrazio veramente di questo invito, vuol molto interessante e mi auguro che mi invidiati ancora, insomma, quindi mi farebbe molto molto piacere grazie.
Allora grazie.
Con l'ultimo intervento abbiamo chiuso gli interventi, sono stati imprecisi, anche né nella tempistica, in due ore di dibattito in divisione, diciamo il presidente se qua c'è uno spazio per un intervento, se qualcuno e magari nel nel corso diciamo di questo queste lunghe due ore,
Ha maturato il fatto di dire qualche elemento no, allora diamo subito la parola al presidente per le conclusioni di questa nostra nostra giornata, ricordando a tutti per chi poi vuol fermarsi, abbiamo qui a fianco la nostra mensa, che è aperta naturalmente a tutti coloro che vogliano usufruirne.
Si Grassi con un po'di tempo. Vorrei chiarire alcune cose che in qualche modo
Aprono poi il lavoro che dovevano fare successivamente su molte delle cose che sono state dette e non soltanto relativamente al manifesto, manca il lavoro che noi intendiamo fare.
In ordine sparso, svolte prima questione e l'idea che su cui stiamo lavorando, il ricordato, l'idea che noi abbiamo scelto uno slogan che Europa unita per la pace, la libertà, la democrazia e la solidarietà.
Devo dire che quando io ho proposto la parola solidarietà, ho sentito un un po'di freddezza, ma perché dobbiamo parlare anche della solidarietà già tre paure sono tante pace, libertà e democrazia sembrava, qualcuno ha detto un titolo di un film di Lina Wertmüller io ho detto che,
Le parole non mi sembravano tante, a parte il fatto che io di solito utilizzo uno slogan di tre parole che esso è uno solo, tre parole di Aristotele che sono logos ethos e pathos, cioè ci vuole il logos, se si vuole a ragione ci vuole l'ethos Cecioni dei valori cioè il pathos cioè ci vuole anche un po'di sentimento diciamo per un'altra cosa,
E fortunatamente in questa riunione è stata accettata l'idea di metterci anche la parola solidarietà, ora la prima cosa che vorrei dire partiamo dal dall'evento del 20 marzo o del 25, insomma, ci saranno una serie di eventi, so che per esempio la Lega delle cooperative farà il suo congresso eccetera.
E io ho avuto un certo ruolo negli anni precedenti nei vari anniversari, diciamo 50 e i 60 anni, adesso sennò 70, poi vedremo se arriverò agli 80.
Non è detto, dicevo, che quando si abbiamo organizzato alle manifestazioni del 2017, a parte il fatto che c'era il primo ministro Paolo Gentiloni, che localizzò organizzò a Roma per i 60 anni dei Trattati di Roma, un Consiglio europeo straordinario.
Una data che se ne sono dimenticati a Palazzo Chigi, perché la nostra Presidente del Consiglio ha fatto un comunicato in cui ha detto che l'ultima volta in cui si è riunito un consiglio europeo al di fuori di Bruxelles e stanno nel 2003 no, non lo staff non starà a caso perché ha detto questo perché Duetto è il capo del governo era,
Se era Berlusconi, s'è dimenticata il fatto del 2017, c'è stato un altro Consiglio europeo che non si è fatto a a Bruxelles, e vale la pena di ricordare che la nostra Presidente del Consiglio, dal suo consigliere diplomatico, saggio siano saggio, diciamo così,
Per ricordargli che qualche volta nella vita vale la pena di essere corretti dal punto di vista della storia dell'integrazione europea, il che spesso non avviene in quel di Palazzo Chigi. Allora dicevo, nel 2017, quando noi organizziamo la marcia, vivevamo un'altra storia dell'Europa, eravamo un anno dal referendum su Brexit, c'era stato un Consiglio europeo straordinario a bar di Sla, un altro, in cui adottavano una dichiarazione dopo il bebè, la Brexit diciamo e quel marcia era in qualche modo per dire, noi siamo qui per difendere l'Europa. L'Europa che fu attaccata
Con referendum della Brexit.
E in cui prevalso a, per una leggera maggioranza, i brexiter e non quelli che vogliono rimanere, quindi noi eravamo lì in qualche modo come europeisti, anche se poi l'iniziativa portata avanti soprattutto dei federalisti, perché dovevamo difendere l'Europa.
Ora la mia opinione è che noi non dobbiamo scendere in piazza, se mi consentite, il 20 marzo, per difendere queste uova, qualcuno ha anche detto noi dobbiamo difendere un'idea di progresso dell'Europa, ma certamente l'Europa che noi stiamo vivendo oggi non è l'Europa che noi vogliamo un'Europa che la stanno smantellando,
Un pezzo dopo l'altro la stanno smantellando, la sta Mazzotta l'hanno anche la Commissione europea vuol dire tutto il pacchetto dei Omnibus, che sono sette otto.
Quanti sono, so tutto un pacchetto di che vuole smantellare le regole, io ho partecipato a un dibattito e l'altro giorno alla Sapienza in cui c'è stata una mia amica professoressa che ha detto dice noi dobbiamo ridurre le regole europee come ridurre, noi dobbiamo vedere come sono fatte per difendere i diritti ma come ridurle, dobbiamo aumentare le regole, che sono regole burocratiche, ma perché servono per difendere tutta una serie di giustamente? Giacomo Mazzone, ci parlava del servizi di interesse generale, non soltanto quelli radiotelevisivi, ma in generale l'articolo 14 del trattato sulle europee. L'articolo 104 parlano dei servizi di interesse generale
Sono rimasti lì nel cassetto, l'articolo 14 è rimasto inattuato, no da lui no, oggi sono 70 delle cose di cui la Commissione, ove non si è occupata a cominciare dall'articolo 14 sui servizi di interesse generale. Allora noi dobbiamo scendere in piazza per dire, ma con qualcuno ha utilizzato più spesso la parola rivoluzionario per dire che noi questa roba non ci piace perché noi noi devo dire, come ha detto giustamente molti che molte cose sono state fatte, però deve essere fatto molto di più 1, noi abbiamo fatto il nostro manifesto, abbiamo ripreso quella Salas, quella frase ce lo chiede l'Europa ma quante cose buone ci ha chiesto? L'Europa
è una frase che hanno utilizzato gli anticorpi che ce lo chiede l'Europa, ma facciamo la lista delle cose buone che ci ha chiesto l'Europa, a cominciare dalla Carta dei diritti fondamentali, da altro, quindi dobbiamo chiarirci le idee che il 20 marzo non è un'occasione una tantum e poi centotreesimo a casa Dixie Salvami anni o a me perché siamo scesi in piazza e siamo ben contenti perché siamo scesi in piazza per celebrare i Trattati di Roma, io da spinelliana, ricordo l'articolo che scrisse Spinelli su Europa federata qualche giorno dopo la firma dei Trattati di Roma, che si intitolava la beffa del mercato comune
E voglio dire che non era soltanto Spinelli che critico, ma era anche, diciamo, né diciamo noi fra l'altro era un laico, perché fra l'altro 949 votò per i socialisti. No, perché voglio dire questo non per polemica, ma perché l'Europa è stata il frutto della convergenza fra tre grandi culture politiche, l'universalismo cristiano, non soltanto quello cattolico cristiano,
Il l'Internazionale socialista e il cosmopolitismo liberale. Se l'Europa è nata, è nata grazie al al incontro Art, queste Tigran Briganti, cultura o no,
Poi, padre e madre delle uova provenivano da queste tre grandi culture, allora, dicevo, noi dobbiamo scendere in piazza, ma avendo le idee chiare il messaggio che noi vogliamo dare, tutti i giovani che sono scesi in piazza salvo un piccolo gruppo che erano Mag minoritaria di violenti sono scesi in piazza perché sono critici ma tu penso per esempio al tema della casa, adesso però a cavarsela da casa perché c'è,
Se lo ricorda certamente
L'amica di volte roba all'iniziativa dei cittadini europei sulla casa, noi dobbiamo scendere in piazza, avendo le idee chiare del messaggio che noi vogliamo dare, che non è quello del 2017.
Ben diverso perché ha qualche mese dopo la Brexit è un messaggio diverso che noi dobbiamo dare il 20 marzo, se noi non abbiamo le idee chiare da questo punto di vista, perché vogliamo scendere in piazza per dire noi difendiamo l'uomo punto e basta, noi facciamo un errore fondamentale che rischiano in qualche modo di dare in qualche modo acqua,
Ahi ahi a quelli che vogliono attaccare
Volevamo quindi dobbiamo essere molto chiari delle ragioni per cui noi scendiamo in piazza il 20 marzo, qualche giorno prima del Consiglio europeo straordinario, che probabilmente sarà un Consiglio europeo The ore retorico, ma, come è stato il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre è stato uno scandalo con il Consiglio europeo si sebbene dentro le conclusioni del Consiglio europeo Costa aveva dato al Consiglio mai mandato di definire la strategia per i prossimi secoli in materia di difesa di politiche migratorie, di bilancio e di allargamento. Riforme non c'era niente nulla e a parte le
E come inserire le invenzioni di Giorgia Meloni sul fatto che il Consiglio europeo aveva adottato le regole in materia di ITS di voli immigratorio in cui c'erano tutte le righe, una cosa veramente indegna, in qualche modo, in cui soltanto alcuni giornali hanno messo in luce le cose indegne che ha detto Giorgia Meloni per quanto riguarda col Consiglio avevano straordinaria in cui, fra l'altro, come solo noi sappiamo Georgia, ma noi non fa conferenza stampa, fa monologhi in cui domanda e non se ne possono fare, diciamo in cui ha detto una serie di sciocchezze inenarrabili, una lista di cose che in quel Consiglio o meno non c'erano mai state lei fosse in quella sala, non c'era. Quando ci stava il Consiglio europeo si è inventata delle cose, agiamo allora dicevo che noi, il 20 marzo, dobbiamo chiarirci bene le idee su quello che noi vogliamo chiedere. Soltanto poi dirò anche ai partiti diciamo allora è una delle ragioni per le quali, siccome da qui al 2029 si andrà a votare in quasi tutti i Paesi, quasi tutti, perché salvo il Lussemburgo, il Belgio, che voteranno il giorno delle elezioni europee del 2 29 e tutti gli altri Paesi, ci saranno le elezioni politiche nazionali ed è la ragione per la quale noi siamo un movimento transnazionale. Siamo andati a 58 noi è un movimento proprio internazionale, si chiama abbiamo consigliere nazionale in 38 Paesi
Noi faremo, adotteremo un testo che abbiamo concordato con i Consigli nazionali dei Paesi in cui si vota, in Polonia, in Francia, in Spagna, in Italia, in Estonia e Lituania, eccetera, eccetera adotteremo un manifesto comune che sarà in qualche modo il preambolo delle campagne nazionali, perché è abbastanza evidente che queste campagne nazionali hanno una dimensione europea incredibile. Tutto quello che avverrà in questi paesi in qualche modo ha un riflesso eccezionale su quello che avverrà poi poi in Europa, allora questo manifesto loro rivolgeremo ai partiti politici europei quelli che esistono
Come voi sapete, per quelli che frequentano il Parlamento europeo, Silvia Costa, i gruppi politici al Parlamento, però, sono diventati i luoghi delle delegazioni nazionali, no, nelle riunioni dei gruppi politici normalmente da un po'di tempo a questa parte prende la parola il capo delegazione di una delegazione nazionale, no, io parlo a nome della mia delegazione è così più o meno panetto poesia nazionalizzato e da un certo punto di vista e partiti politici,
E chiede, chiederei a voi se mi dite i nomi dei leader dei partiti politici europei io non li conosco, diciamo così, non non ho non ho contezza da questo punto di vista.
E allora, dicevo, noi ci rivolgeremo ai partiti politici nazionali dicendo questo è quello che noi chiediamo nelle elezioni nazionali con una lista di cose che devono essere in qualche modo sostenute, perché fanno la difesa dell'Europa che noi vogliamo, quindi il primo discorso è questo di,
Cosa noi andiamo a chiedere il 20 marzo che 1 una tappa verso le elezioni europee del 2 e 29 non è un un momento in cui noi saremo ben contenti di scendere in piazza e poi ognuno torna a casa sua, tutte le reti di cui abbiamo parlato Dixet salvavita e a me siamo ben contenti di aver manifestato per la firma dei Trattati di Roma quindi prima questione è questa,
Seconda questione, che è una riflessione che vorrei affidarvi, ve l'ho già scritto la prima è questa, siccome molti dicono noi dobbiamo fare la federazione, ma la federazione è un sistema all'interno del quale gli Stati nazionali mantengono una parte importante dell'aerosol erano delle loro sonorità,
Questa è una grande sciocchezza, ma aveva detto una sciocchezza che viene anche da da intellettuali, da politici, i quali ritengono effettivamente che, siccome la Federazione è una cosa diversa dello Stato unitario nella Federazione, gli Stati mantengono una parte importante della loro sovranità è una cosa inesistente questa perché gli Stati, la loro sonorità, l'hanno già persa. Allora a che cosa serve dire che dobbiamo mantenere la nostra verità, dato che l'hanno già persa l'ho persa perché non l'ha persa, non soltanto perché il mondo è interdipendente pallone perso, perché ormai il mondo è nelle mani di imperialismi vari che hanno in qualche modo cancellato la sovranità degli Stati. Ma allora a cosa serve andare a dire
Per cercare di essere in qualche modo ascoltati dell'opinione pubblica, che sono molto legate ai loro stati dire, ma stati ben attenti, perché noi la vostra solidarietà vera manteniamo, è una cosa che non esiste, questa non esiste, bisogna dirlo con molta chiarezza. Noi dobbiamo dire che noi dobbiamo costruire un'Europa nella quale dobbiamo sviluppare un concetto di sovranità condivisa, non mantenere le sonorità una parte, le sonorità all'interno degli Stati. Questo dobbiamo dirlo con chiarezza e io credo altrimenti facciamo dei discorsi inutili o no. Questo però da molte parti lo si dice Maggi, stiamo bene attenti perché la Federazione quella di vi ricordate The Love la federazione di Stati nazione che era un corsivo, poi non vi parlerò della Federazione pragmatica di Draghi perché lo lascio a un'altra occasione, diciamo così, allora voglio dire questo è un concetto da chiarire nei prossimi mesi che la Federazione del cuneo, pensiamo, è una federazione di sonorità condivise e non è una federazione nella quale noi garantiamo le sovranità nazionali nei vari settori in cui gli Stati mantengono le sonorità. Sapendo che se voi,
Esaminati i sistemi federali che esistono nel mondo non ce ne sono, moltissimi, ce ne sono alcuni fasulli.
L'Unione Sovietica è una federazione fasulla
Azione jugoslava era una federazione fa nulla la Federazione russa, una federazione fasulla, poi c'ho delle varie federazioni, quella che è americana e lo era si tratterà di riflettere attentamente. Solo è rimasto almeno quella tedesca, quella canadese, quella australiana, quello austriaco, quella belga non so se poi una birra Federazione, quella belga avendo vissuto in Belgio il 27 anni, però voglio dire eh eh, le Federazioni sono diverse ciascuna una dall'altra, però hanno cinque elementi che sono caratteristici di ogni federazione di tutti, che non so altrimenti non solo Federazione. Il provvedimento, che la politica estera è di competenza del sistema federale. Non c'è nessun sistema federale del mondo in cui la fede politica estera è di competenza degli Stati federati. Prima questione
Allora, se noi vogliamo difendere l'idea di un'Europa federale, dobbiamo dire che le avevo federale, deve avere la responsabilità della politica estera. Poi, naturalmente, come diceva Spinelli, la politica estera e di responsabilità dei governi e non è un ca o degli Stati. Non è un caso che negli Stati Uniti la politica estera, più di responsabilità del Senato, che della Camera dei Rappresentanti non è un caso, diciamo così. Se volete, quindi il primo, la politica estera. Secondo, non c'è nessuna Federazione del mondo in cui la cittadinanza federale c'è, in quanto si è cittadini in uno stato federate, negli anche in kayaking, nella costituita Confederazione elvetica. A me andrebbe bene un sistema con Spinelli uguale a quello della Confederazione tragici, ma quella è la Confederazione, no, hanno mantenuto il nome Confederazione, ma una federazione, quindi in tutti gli Stati federati si è cittadini di uno Stato federato, perché se i cittadini della Federazione non c'è nessuno al mondo che il sistema del controllo, quindi fare politica estera, cittadinanza, vedrai. Il bilancio il bilancio è sul bilancio federale. Quarto, il primato del diritto lui europea e quinto, in quasi tutti gli Stati federali, la competenza dell'ingegneria stanno nelle mani dell'assemblea, che rappresenta i cittadini in quasi tutti, in tutti gli Stati federali. Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Car comuque, Camera rappresentanti in Belgio, eccetera. Cioè non c'è nessuno Stato federato nel mondo in cui la competenza legislativa o non appartiene all'assemblea, che rappresenta i cittadini, questi cinque su questioni che sono essenziali a me basterebbe questo per avere la federazione europea, poi tutto il resto sono dettagli, diciamo così Shoes anche mettere d'accordo se leggere o meno il presidente dell'Unione a suffragio universale diretto, eccetera. Allora, in questo quadro ci rientra la questione dell'unanimità. Stiamo ben attenti perché, se l'Unione europea rimane un'unione all'interno del quale la dimensione confederale rimane prevalente, non serve a nulla togliere il potere di veto. Non serve a nulla, perché nel Consiglio lo abbiamo fatto un calcolo statistico. Negli ultimi vent'anni, nei se ne nelle materie in cui il Consiglio vota a maggioranza del 20% dei casi il consiglio ha votato e nell'80% dei casi in consiglio non ha votato perché quando il presidente del Consiglio consta che all'interno del Consiglio non c'erano novità, non si vota, non si vota perché nel consiglio può tenersi dentro il cassetto per anni e anni dei progetti legislativi e non si vota qui. Non serve a nulla fare questa campagna, diciamo, eliminiamo il diritto di veto. A parte il fatto che prima c'è stata la, il gruppo degli amici della maggioranza che erano 9, poi sono diventati 11.
Però questi 11 le frittate non l'hanno mai fatte, perché la frittata di aspirina si fa prima prima di tutto, rompendo le uova, questi 11 hanno detto noi vogliamo che si superi il principio del potere di veto, ma senza cambiare i Trattati Kulob o alla volontà politica vediamo se ci si mette d'accordo in qualche caso per votare a maggioranza. L'hanno scritto gli 11 che i trattati non bisogna cambiarli, diciamo l'ho scritto in quel testo di 11 cui fra l'altro mancava anche la fiumana di Tajani, che si vede che non se ne era accorto, che da noi erano diventati 11, probabilmente perché la Meloni lo aveva chiamato per dirgli di non firmare, ma qui gli 11 non servono a niente
Allora, Raffaele te, lo dico con franchezza, l'idea di fare un referendum per dire aboliamo il diritto.
No, non è, non è, non è la strada da percorrere, è quella anche perché non serve a nulla abolire il diritto di veto, non serve a nulla perché dobbiamo cambiare l'Europa, dobbiamo cambiarla eliminando la dimensione confederale intergovernativa, altrimenti non serve a niente se non fa niente per dire togliamo il diritto di veto al Consiglio.
Continuerà a votare con come vota oggi. Allora questa battaglia che noi leggiamo dappertutto di tutti quanti bar, l'Unione Europea funzionerà nel momento in cui noi accettiamo il principio secondo il quale gli Stati rinunciano al potere di veto non serve a niente, questa è una battaglia inutile, bisogna cambiare l'Europa, bisogna cambiare l'Europa perché diventi appunto una federazione nei termini che ho detto prima con l'elenco che vi ho fatto, allora questa è la battaglia che dobbiamo fare se vogliamo essere chiari nei confronti delle opinioni pubbliche, per spiegare loro quello che noi vogliamo, altrimenti vogliono facciamo puramente propaganda e basta che non serve assolutamente a niente. L'ultima questione su cui volevo attirare dal caos all'attenzione
La questione dell'Europa a due velocità o più velocità, ora con conferì la.
Cerchi concentrici a geometria variabile De Nora, che nella sua vita ha avuto tanti vantaggi ogni tanto cambiare le parole, ma insomma la sostanza era più o meno la stessa, allora dicevo che l'Europa a più velocità deve essere una scelta fatta a valle non a monte con quale criterio noi diciamo, c'è un gruppo di Paesi che decide di andare avanti e poi le altre seguiranno no, l'Europa deve andare avanti fra quelli che ci stanno naturalmente, però adesso è il frutto di un processo della ragione per la quale noi abbiamo parlato di un processo costituente.
Ma perché se noi ci affidiamo l'idea che c'è un gruppo di paesi che va avanti, inevitabilmente questo avverrà attraverso un metodo intergovernativo, perché se lo leggiamo, alcuni governi devono andare avanti, seguiranno l'interesse e il metodo intergovernativo, metodo intergovernativo vuol dire sostanzialmente alla difesa degli interessi nazionali, perché ogni governo sta lì seduto intorno a quella sala del Consiglio per difendere un'apparente interesse nazionale. Quindi alla strada no, sì. In alcuni casi la difesa e altre cose si possono fare anche dei piccoli passi in avanti dal punto di vista del
De dei passaggi, diciamo così, che riguardano alcune politiche dell'Unione, però il salto feriale deve essere fatto con un metodo diverso, lo si sta vedendo, l'idea deve essere fatto attraverso un processo costituente e molti si sono innamorati. Scusatemi se lo dico con franchezza delle idee, delle cooperazioni rafforzate, ma voi sapete che dal 99 al Trattato di Amsterdam di convertirsi cooperazioni rafforzate, che son state cinque, non hanno cambiato la realtà delle cose. La Procura europea, che è una bellissima cosa, ma è lì soltanto per difendere gli interessi finanziari, non è che grazie alla procura europea noi difendiamo in qualche modo l'insieme del diritto dell'Unione
Il trofeo, ma non è che attraverso il brevetto europeo noi abbiamo realizzato la Bolivia industriale, fra l'altro ne abbiamo una marea di processi con la Cina perché violano il popolare dei dei Bretti, allora è che il brevetto europeo ha creato la politica industriale ma leggetevi le cose, ebbe l'Ufficio dei brevetti che sta Monaco, ma leggibili le cose che vengono fatte grazie al brevetto che una cooperazione rafforzata perché,
Non tutti lo hanno accettato e poi ci sono i due casi della del divorzio e della sua e della successione, che dunque le 2 sono cooperazioni rafforzate e qualcuno mi ha scritto, ma grazie alle cooperazioni rafforzate sono state fatte grandi passi in avanti sulla storia dell'integrazione europea. Quando noi, attraverso la cooperazione rafforzata che noi facciamo la Federazione allora non è quella la strada, sì, certamente su alcune cose specifiche. Possiamo utilizzare questo strumento, una cooperazione strutturata permanente, che non ha mai funzionato, perché sono il 25 e deciso all'unanimità. La difesa europea non si fa attraverso la cooperazione strutturata permanente. Allora queste cose noi dobbiamo chiarirli, chiarirle nei confronti dei partiti, appunto noi vogliamo dialogare con i partiti alzano il nostro interlocutore principale, con cui noi vogliamo dialogare in vista delle elezioni europee del 2 e 29 per dire mettete queste cose nei vostri programmi, ma se volete, Marai con chiarezza le opinioni pubbliche. Dovete parlare a loro con chiarezza, spiegando bene come stanno le cose o no, se lo ispirate bene, quest'anno cosa chiarendo tutti questi aspetti che vi ho detto, ma certamente dimenticati altri, e allora naturalmente il manifesto lo integreremo nelle cose che avete detto giustamente ho preso nota di quello che ha detto Giacomo per quanto riguarda i servizi non soltanto radiotelevisivi ma di interesse generale, l'articolo 14 del Trattato di Lisbona, sapendo e vengo al trattato che la battaglia da fare e che l'eroe ho fatto,
Dai governi fu quello di dire la breve costituzione europea, fatta alla Giscard crea in qualche modo molti difetti, però aveva ancora peggio. È un testo breve, diceva Ravel, che la Costituzione deve essere talmente piccola da poter essere messa nella tasca dei pantaloni di un uomo e nella borsetta alle donne. Quello lo aveva dimenticato, perché non era poi un grande femminista, però era una Costituzione breve, erano 55 articoli, il progetto Spinelli erano 89 articoli, il testo fatto dai governi sciagurati a Salonicco e ha fatto di 450 articoli perché hanno messo insieme due cose che non c'entravano niente l'1, con l'altra il testo costituzionale, che sono più di 50 50 io e tutto il resto è tutto il resto è di diritto secondario, non è un diritto primario. Facendo una confusione terribile, perché voi vi rendete conto che la politica estera spezzettata dalla parte del trattato, la Parte Prima parte del trattato e poi c'è tutta un'altra parte che stanno nella seconda parte del trattato ma anche giuristi. Non ci capisco niente alla politica commerciale. Una confusione totale hanno unito queste due cose insieme, ma Allan. Con questo spiega anche le ragioni per le quali poi, a un certo punto, in Olanda e in in dei Paesi Bassi, nei Paesi Bassi, in Francia, qualcuno ha detto di no, ma è stato un errore madornale, quelli ricoverati, di mettere insieme le 2 cose, noi dobbiamo batterci ricontattato breve, nuovo trattato come quello di Lisbona, che non ce l'ho qui che sono 450 pagine del testo, naturalmente illeggibile. Allora dobbiamo chiedere che il prossimo Parlamento elabori un testo breve, non delle modifiche ai Trattati, come ha fatto il Parlamento poi il 22 novembre, in cui ha fatto una lunga lista degli articoli di trattare, gli deve essere modificato fra l'altro. Quel testo come Sandro tutti fu votato da 290 deputati su 719, cioè da almeno ANSA, con tutta una serie di compromessi fatti col Partito popolare roba, in cui Weber fra i due forni c'è quello dell'europeismo e quello del,
L'accordo con i nazionalisti ha scelto il furono per del pane dei nazionalisti e non il forno del pane con gli europeisti, ed è lavorare, cioè per la quale il testo del 22 novembre non se lo ricorda più nessuno. Perciò dobbiamo batterci più costituzione del breve. In qualche modo possiamo anche lo chiamava la Costituzione. Quando Spinelli ha fatto il progetto dell'84 già Meg, dobbiamo mettere la parola federale e costituzionale, che a me ha detto Spini a me la parola federale costruzione non me ne frega assolutamente niente. Quello che importa è il contenuto, deve essere un contenuto con degli dimenticate federale e deve essere un contenuto di con le menti di carattere costituzionale. Poi le parole non valgono niente, come la Confederazione svizzera, che continua a chiamarsi confederazione, ma è diventata Federazione. Allora quella è la cosa da fare, è la ragione per la quale noi chiediamo che sia il Parlamento europeo, perché una comprese tra i colleghi a non può arrivare al punto di scrivere un breve trattato costituzionale, non ne ha le capacità in qualche modo non non ci sono le condizioni. E per questa ragione che noi parliamo di un processo costituente in cui naturalmente è importante il coinvolgimento dell'opinione pubblica. Allora era un lavoro difficile da fare.
È un ruolo difficile da fare, perché noi federalisti siamo in pochi, siamo una minoranza, lo siamo se vuoi andare in giro in tutti i Paesi europei di Leu le organizzazioni federaliste sono una una minoranza, sostanzialmente perché non gli si spiega in qualche modo. Che cosa vuol dire per noi, cosa vuol dire Federazione per quella ragione che io mi ricordavo che i cinque elementi di ogni struttura alle Treviso bisogna spiegarlo, quali sono gli elementi essenziali per cui è un modello di questo genere può essere un vantaggio per i cittadini europei. La politica estera, la cittadinanza, il bilancio, il primato del diritto Unione e le leggi che vengono fatti da chi rappresenta i cittadini. Poi tutto il resto sonorità, però bisogna andare a spiegare alle opinioni pubbliche tutti i paesi la scelta che noi vogliamo fare, la battaglia che noi vogliamo fare, perché altrimenti noi perderemo anche l'occasione dei tuoi 29, allora abbiamo 1.000 giovani, ma non sono molti 1.000 giorni in cui noi dovremmo rivolgerci ai partiti, perché nei loro programmi vengono messe queste cose. Il testo approvato dal Partito popolare europeo Taormina per quanto riguarda le elezioni europee del settore. È la storia di un fallimento. Andatevelo a leggere il testo approvato Tamina è la storia di un fallimento. Hanno fallito la scelta dell'europeismo organizzato. Andatevi a leggere quel testo allora, se quello è il testo con il quale il Partito popolare si presenterà alle elezioni del 2007 da noi, è il testo che in qualche modo la l'annuncio di un fallimento, allora non è quello su cui ci dobbiamo battere. Noi dobbiamo batterci perché nei programmi europei dei partiti ci sia ben altro Igor battiti per portare intanto i cittadini a votare, perché nel 2024 hanno votato il 50%.
Allora la battaglia che dovevano né per convincere gli anti europei, ma per convincere il 50% di quelli della nuova, dove loro devono andare a votare, a votare, perché è essenziale andare a votare in particolare ai giovani che vi ho detto prima, 10 milioni andrebbero andava a votare nel 2 e 29. Bisogna spingere di andare a votare in qualche modo, allora vogliamo che noi, nei programmi dei partiti, queste cose vengono dette con chiarezza. La sciocchezza di battersi sicuramente per l'abolizione del potere di veto, perché non serve a niente se noi manteniamo un'Unione che abbia un forte elemento di carattere. Giuliano Amato, l'aveva chiamata l'Europa ermafrodita. Se noi continueremo a avere un aeroporto ermafrodita, non serve a niente eliminare il potere di veto
E la questione della della delle delle della sovranità in cui continuano a dire manteniamo la sonorità nelle mani degli Stati, ma dove sta questa varietà a livello internazionale? Queste cose io credo che i programmi dei partiti, se vogliono fare chiarezza, devono mettersi lì dentro per spiegare all'opinione pubblica quello che noi vogliamo, è quello che noi vogliamo fare rivolgendosi ai partiti nei prossimi mesi, fino alle elezioni europee. 2 e 29 ci saranno i congressi dei partiti del 2 e 28 e noi abbiamo fatto una lista delle cose che, a nostro avviso, sono essenziali che ritrovate nel progetto manifesto che è naturalmente arricchiremo. Rafforzeremo in tutte le cose che avete detto che cercheremo di diffondere entro la metà di novembre, sperando che qualcuno, quel messaggio arrivi. Gli spagnoli, francesi, polacchi e da altri ci stanno seguendo, siamo ben contenti. È una sorta di preambolo, Rambo che deve essere in qualche modo utilizzato in ogni campagna elettorale, nazionale e del lavoro e vogliono fare mettendo insieme tutte le reti e spiegando alle reti che nessuno di noi è autosufficiente. Non lo sono i federalisti, non solo le varie culture politiche tradizionali. Lustro del sionismo cristiano internazionalismo socialista, basta vedere poi andare nel gruppo socialista al Parlamento per vedere
Che divisioni ci sono di all'interno e il cosmopolitismo liberale e poi il transazione lirismo ecologista, diciamo questa è la battaglia, fare che non è semplice, noi fossero perderemo, però Spinelli diceva.
Che le battaglie politiche si Bergamo quando non si fanno.
Ha fatto una lista delle sette sconfitte, però Pierluigi, o le battaglie politiche Sincobas forse si vincolo, se si fanno, se si rinuncia a fare la battaglia, la battaglia si si perde per natura, diciamo questo è il messaggio di quelli.
Grazie al presidente che dilaga giusta la giusta carica e credo che quel documento iniziali, il dibattito e le conclusioni offrano insomma spunti per arricchire e, naturalmente, dare gambe immediatamente a quello del percorso, perché 1.000 giorni sono pochi.
E se avete qualche programma per il 20 novembre di spostamenti e quant'altro ha evitato lo perché ci sarà uno sciopero generale in Italia, insomma anche su questi due temi.
No dei leader.
Diciamolo
Va bene per tutti.

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