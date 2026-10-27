Registrazione video del dibattito dal titolo "Obiettivo 1000: verso un processo costituente europeo", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 09:41.



Dibattito organizzato da Europa Europa e Gioventù Federalista Europea e Movimento Europeo e Universitari Federalisti Europei.



Sono intervenuti: Filippo Ciavaglia (componente dell'Area Politiche Europee e Internazionali, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Salvatore Marra (responsabile delle Politiche Europee e Internazionali, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Pier Virgilio Dastoli (presidente del Movimento Europeo …

Italia), Lorenzo Franchini (rappresentante dell'Associazione Nuova Camaldoli), Paula Morandi (presidente dell'Associazione Vivi Vejo Onlus), Federico Ammirabile (presidente della Gioventù Federalista Europea), Giuseppe Lumia (presidente del Movimento Tulipani Rossi), Nicola Bono (presidente dell'Associazione Europa Nazione), Pietro Carlomagno (membro del Comitato per il referendum europeo, costituente), Andrea Malpassi (consigliere del Dipartimento Europa e Internazionale, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Mariella Vitale (vice presidente dell'associazione Reddito Europa Diritti (RED)), Maurizio Olivieri, Luigi Di Marco (membro della segreteria generale di ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Catiuscia Marini (responsabile Politiche Europee Legacoop), Aladino Lombardi (storico della Resistenza), Silvia Costa (vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC)), Susanna Florio (responsabile dei rapporti con l'Ue dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI)), Giacomo Mazzone (segretario generale di Eurovisioni), Raffaele Morese (presidente Associazione Koinè), Lorenzo Tellez (segretario nazionale della FUCI), Fausto Desiderio (componente Direzione Nazionale della Gioventù Federalista Europea), Anna Tafuri (rappresentante di Volt Italia), Margherita Rebuffoni (segretaria nazionale Centro Democratico, Centro Democratico - Diritti e Libertà).



Tra gli argomenti discussi: Consiglio Europeo, Economia, Elezioni, Europee, Giovani, Governo, Lavoro, Occupazione, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 55 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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