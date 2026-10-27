27 OTT 2026
dibattiti

Prima edizione del Forum Economico Moneta, dal titolo "Competere nel nuovo scenario globale"

CONVEGNO | - Roma - 10:02 Durata: 7 ore 42 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Moneta. Il dritto e il rovescio dell'Economia, Il Giornale
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Saluti del Direttore de il Giornale Tommaso Cerno e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La conduzione dell'evento sarà affidata a Hoara Borselli, giornalista de il Giornale.

Alle ore 10.00 si apre il panel "Nuovi equilibri globali", con Gerard Baker, Editor-at-Large del The Wall Street Journal, e gli interventi dell'ex Presidente del Governo spagnolo José María Aznar, di Keyu Jin, Chair dell'Institute for Geoeconomics della Hong Kong University of Science and Technology e autrice del libro The New China Playbook, del Presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera e della Presidente dell'ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Mariangela Zappia.

Alle ore 10.50, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, nell'incontro dedicato a "I motori della competitività".

Alle ore 11.10, Fabrizio Massaro, Vicedirettore de Il Giornale e Direttore di Moneta, dialogherà con Emma Marcegaglia, Presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, e Agostino Scornajenchi, Amministratore delegato di Snam.

Alle ore 11.40 seguirà un confronto con Pasqualino Monti, Amministratore delegato di Terna, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

Alle ore 12.10, Hoara Borselli dialogherà con Gianpiero Strisciuglio, Amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, e Marco Troncone, Amministratore delegato di ADR – Aeroporti di Roma.

Alle ore 12.40, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana.

I lavori riprendono alle ore 14.00 con il panel "Tradizione e sostenibilità: la sfida dell'agri-food", moderato da Hoara Borselli, con la partecipazione dello chef Davide Oldani, del Segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, dell'Amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo e del Presidente esecutivo di B.F.

S.p.A.

– Bonifiche Ferraresi Federico Vecchioni.

Alle ore 14.40, Gerard Baker intervisterà Philipp Hildebrand, Vice Chairman di BlackRock, nell'incontro dedicato a "La fiducia: il quadro macroeconomico europeo e il vincolo del debito".

Alle ore 15.00, Fabrizio Massaro modererà un confronto con Veronica De Romanis, docente di Politica economica europea alla LUISS Guido Carli, Davide Serra, CEO di Algebris Investments, e Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco.

Alle ore 15.40, Nicola Porro, Vicedirettore de il Giornale, intervisterà Carlo Messina, Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.

Alle ore 16.00 si apre la sessione "Guidare il cambiamento: innovazione e tecnologia", con un'intervista di Nicola Porro a Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane.

Alle ore 16.20 seguirà un confronto con Silvia Candiani, Corporate Vice President, Telco & Media di Microsoft, e Giuliano Noci, professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso la School of Management del Politecnico di Milano.

Alle ore 16.50 è prevista un'intervista a Luca Ferrari, CEO di Bending Spoons.

Alle ore 17.10 si terrà un ulteriore confronto con Emanuele Cappellano, Responsabile per l'Europa allargata e i Marchi europei di Stellantis, e Nicola Monti, Amministratore delegato di Edison.

Alle ore 17.40, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Flavio Cattaneo, Amministratore delegato e Direttore generale di Enel.

A chiudere i lavori, alle ore 18.00, saranno i saluti del Direttore de il Giornale Tommaso Cerno, seguiti dall'intervista al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dal confronto con il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

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Eccoci, siamo pronti, ricominciamo, ricominciamo questa lunga maratona, insomma anche questo pomeriggio, ricco di tavoli di interventi, ora parliamo di una sfida, una sfida che è sicuramente molto interessante, perché si parla di tradizione e sostenibilità nella green food.
Perché quando ci viene chiesta si dice bisogna insomma che le materie prime siano sostenibili, bisogna guardare al futuro, la domanda che noi ci facciamo è questa, ma non è che, guardando poi troppo al futuro, si rischia di perdere le radici nelle nostre tradizioni, in questo noi siamo un'eccellenza insomma,
Il made in Italy, soprattutto nell'agroalimentare, è una delle nostre caratteristiche principali che ci rende orgogliosi in tutto il mondo. Non è che questa richiesta continua di sostenibilità possa in qualche modo andare a insomma a inficiare in quelle che sono le nostre tradizioni e la nostra cultura. Lo faremo e anche rispetto all'importanza delle materie prime che vengono utilizzate. A tal proposito, io chiamo i miei straordinari relatori, partendo da Davide Oldani, chef, che non vuole essere chiamato chef, poi questo ce lo spiegherà. Insomma, però lo conosciamo tutti. Grazie accomodati. Pure guarda Davide e ci potrà dare sicuramente un'importante testimonianza, perché poi lui, insomma, è quello a cui arrivano le materie prime finali trasformandolo in straordinari piatti, per cui ti chiederemo poi l'importanza delle materie prime, come si coniugano con questo concetto di sostenibilità. E poi vorrei invitare il segretario generale di Coldiretti il dottor Vincenzo Gesmundo. Che l'ho visto, quindi, eccolo, l'ho chiamata venga segretario venga venga ben arrivato. Guardi queste due.
Dove vuole sì, vicino a me, va bene e parliamo l'amministratore delegato di Acea, il dottor Fabrizio Palermo, ben arrivato ben trovato
E poi abbiamo con noi il presidente, il presidente Federico Vecchioni, presidente esecutivo di del Gruppo BF Bonifiche Ferraresi, si sarebbe dovuto collegare ora, però mi stanno dicendo che ci sono dei problemi tecnici per il collegamento appena verrà ripristinato, insomma, si inserirà nel nostro dibattito allora benvenuti ben trovati a tutti. Come ho detto, è l'agroalimentare l'agroalimentare, la nostra eccellenza. Quando parliamo di made in Italy, l'Italia si distingue si caratterizza in questo io Davide e voglio partire da te perché, diciamolo nella mia breve introduzione ho detto
Che oggi ci viene chiesta una sfida, no, una sfida viene richiesta a tutti i settori, anche nel settore alimentare, che la sostenibilità questo guardare al futuro, quindi voglio chiedere innanzitutto che cosa cambia severamente, cambia qualcosa, ma come si riesce a coniugare queste due parole sostenibilità futuro mantenendoci radicati nelle nostre radici, nella nostra tradizione, tutti grazie,
È un piacere, naturalmente, per un equo essere qui a discutere di questo bel tema.
Questo bel tema, come si fa tra tradizione e innovazione, futuro, sostenibilità o, come dicono, in maniera più corretta e francesi, di rapite.
è la durata nel tempo che rende poi il prodotto
Molto più accessibile. Credo che l'Italia abbia nel Dna no, la storia che non si può far morire dall'oggi al domani, per cui viene tramandato un qualcosa, quel qualcosa è l'insegnamento che abbiamo avuto sulla qualità e sul gusto, che non è proprio perché non coincide proprio con il modello di e del lavoro che bisogna fare, però la tecnologia ci sta aiutando a definire bene questa strada mantenendo il gusto. I francesi, io prendo sempre il punto di riferimento, loro hanno, non hanno buttato via tempo han continuato a seminare sulla loro storia aggiungendo un mattone dopo mattone, per arrivare ai giorni nostri, con una grande storia dietro proiettata al futuro, con tecnologia, questo l'han fatto noi, in alcuni mondi dell'alimentazione che negli anni 80 abbiamo saltato o pensavamo di farlo in maniera furba, di saltare questa questo processo. Questa questa
Via da seguire. L'abbiam fatto abbiam pagato dazio e in effetti adesso ci siamo rimessi, se vuoi per l'ultima fase, cioè la parte del cuoco che lavora al prodotto finito, ma da lì si è ripartiti per riportare anche poi a capire qual è il modo corretto per produrre, per fare della qualità e per batterci all'insegna appunto della qualità che poi fa star bene ognuno di noi, perché il cibo ci fa star bene, quindi, quando si dice che noi dobbiamo in qualche modo abdicare al concetto di qualità, non è vero guardando al futuro, ma il concetto di qualità e deve essere la condizione sine qua non per poter andare avanti, cioè la qualità, non bisogna, non bisogna giocare, bisogna puntare solo quella, è solo puntando alla qualità che si crea un qualcosa di diverso rispetto all'altro mondo. Noi in più a parte della produzione che adesso abbiamo
Abbiamo questa storia, questo Dna, che si possa riconoscere il nostro gusto e non solo le nostre azioni della tavola, le nostre azioni, con cui anche il pranzo della domenica si parlava no, una volta che era che era sacrosanto farlo, per cui Cir ci si riservava di quanta famiglia un qualcosa.
E sul quale noi dobbiamo lavorare perché il nostro Dna ripeto, parte da queste cose familiari,
Assolutamente sì, è segretario, vogliono passa un attimo da lei per poi, dopo arrivare al dottor Palermo, perché, insomma, c'è un elemento quando dici no, perché inseriamo nel panel dell'agroalimentare, dicevo Acea l'acqua, beh, perché è fondamentale, poi lo capiremo la qualità di questo però prima segretario voglio chiedere a lei che,
Voi avete avuto un forum, tra l'altro, un forum di recente, dove avete voluto mettere al centro non soltanto le questioni agricole, ma proprio anche le grandi sfide chiaramente che stiamo attraversando, attraversa la nostra società, anche questa situazione geopolitica e noi lo vediamo questa situazione di incertezza, insomma l'alimento dell'alimentazione è un qualcosa o comunque gli alimenti che stanno impattando molto noto quello che sta succedendo a livello internazionale impattano molto anche in questo settore. Allora io ho bisogno di chiedere a lei perché oggi un'organizzazione così importante, come Coldiretti Coldiretti, senta la responsabilità di intervenire proprio su questo tema. No, su questa situazione che c'è a livello internazionale, legata al nostro agroalimentare,
Innanzitutto perché siamo un'organizzazione anche dei cittadini, non è che i coltivatori non siano dei cittadini e quindi c'è una movenza anche di natura etica morale che ci spinge a dire no alla guerra.
Anche per un motivo che in qualche modo lei ha già centrato dandomi la parola cibo è uguale a pace.
Senza la pace, il cibo vive drammatiche situazioni per essere prodotto, parlo del cibo di qualità, le faccio un esempio, la guerra ucraino rossa o Hormuz stanno in qualche modo.
Incidendo in maniera forza sui processi di produzione, noi non abbiamo più con l'Ucraina, la Russia, i con cibi, non abbiamo più i fertilizzanti, non abbiamo più il costo del gasolio al a livelli accettabili, è tutto questo che cosa fa incide pesantemente su quelli che sono i processi di produzione che debbono che debbono generare poi il cibo,
Vorrei dire che per noi questo è un fattore di criticità enorme, ho detto morale, esistenziale, siamo proprio a profondamente contrario alla guerra, su questo ci accomuna il messaggio di Papa Leone 14, certo certo per il quale la guerra è una follia, io dico,
Chiamando in causa una persona che ho sempre molto ammirato nella vita finché ha vissuto, era Gino Strada che di guerra se ne intendeva, avendo salvato decine di migliaia di persone sui fronti avversi, non faceva assolutamente differenza per lui salvare vite però aveva una posizione per la quale diceva che lui era la guerra era contro la guerra, non perché essere un pacifista, ma era contro la guerra, per una posizione illogica e chirurgica, ma è evidente che lo dico che accanto alla posizione logica e chirurgica di cui parlava Gino Strada noi ci aggiungiamo per una questione anche morale, però, detto questo, torno alla domanda che lei va Fazi quanto impatta, poi, concretamente, la guerra è entrata già nelle case dei coltivatori, come sta entrando nelle case di tutti i cittadini italiani. Basta che un'uscita Hormuz or Muzza già certo ci significativo di quello che si sta vivendo sul carovita e sul costo del concerto. Sta impattando su tutti i vari impatta su tutti. Questo è un fattore torna a ripetere di grande criticità, ma che si aggiunge ad un'altra denuncia che noi abbiamo fatto, perché c'è anche una guerra non visibile. I cibi malati procurano nel mondo 11 milioni di morti preparai per cibi malati. Noi intendiamo non di qualità, ecco quindi quelli a bassa qualità nei processi di produzione, l'elemento della qualità che li sostiene
Allora, e in Europa solo tra questi morti ce ne sono 3 milioni e ne abbiamo individuato, per esempio, nei cosiddetti cibi ultra formulati che sono presenti nelle case di tutti gli italiani, purtroppo.
Una delle maggiori cause per le malattie che stanno venendo fuori oggi lei immagini che il sistema sanitario nazionale, il welfare sanitario nel giro di due o tre anni non sarà più in grado di poter garantire perché abbiamo dei ragazzi tra i 20 e i 24 anni che pensi sono già ammalati di diabete 2. Sa cosa significa questo fatto certo portarseli per tutta la vita, la necessità di frequentare ospedali e il servizio sanitario non è non è in grado di poter gestire un'emergenza per gestire questa cosa.
Lei pensi che la Fao ha stabilito.
Che per poter arginare questo guaio dei cibi malati.
Si spendono 1.000 miliardi in sanità in più a livello mondiale. Noi solo quest'anno abbiamo, come Italia ha speso 15 miliardi in più rispetto a quello che spendevamo no, ma il problema vero, poi oggettivo che noi vediamo che con questa situazione che abbiamo internazionale e che il rialzo così dei prezzi, poi le persone si tende no a dover andare a prendere, a scegliere cibi a discapito della qualità perché costano meno perché magari non si può fare a meno che lei mi vuole incalzare, le do una risposta, proprio me la dia siamo qua a posta. Cibo sano, serve alle persone per mantenersi sana Cher cibo malato, crea malaccio sì, sì, no, no, no, ma non c'è dubbio. Certo, è l'importante è mettere le persone nelle condizioni di poterlo comprare il cibo sano, perché poi amo talmente convinti
Che stiamo andando avanti rispetto anche all'Europa che fa finta di girarsi dall'altra parte, rispetto a questo gravissimo problema, ci sono degli enti dell'entità europee fanno finta che questo problema non esista.
E allora noi abbiamo un'identità europea che ci mettono i semafori rossi o meno e sui nostri prodotti d'eccellenza, perché anche questo è un grande problema, cara dottoressa, lei deve sapere che tutte le realtà che producono cibo in Europa e che hanno come mercato l'Europa hanno, rispetto alle varie sezioni, che in qualche modo operano migliaia di persone che lavorano tutti i santi giorni com'ero Bisti all'interno dell'Europa. Allora, per carità, a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca, è vero, spesso ci si azzecca, allora le voglio dire solo un dato semplicissimo noi abbiamo per esempio in Italia no, un'entità che dovrebbe si chiama Efsa a Parma, che dovrebbe vigilare su monitorare, non si è mai pronunciata su questo tipo di ragionamento
Allora lo sa che cosa abbiamo fatto, abbiamo lanciato una sfida all'Europa, noi stiamo per mettere in campo una Klack Section su tutte le pubblicità dei cibi ultra tonnellate che vanno ai ragazzi e ai bambini, non so se lei ha dei figli e i suoi figli come no.
Avranno a che fare con questo abbiamo lanciato una sfida che la Klack session, ma la sfida non si ferma qui, siamo pronti a denunciare alla Corte di Giustizia per crimini contro l'umanità, coloro che si stanno girando dall'altra parte.
Beh, insomma, mi sembrava e mi sembra una posizione forte, importante e sicuramente dolorosa, perché noi dobbiamo Prot, cioè dobbiamo proteggere e promuovere quelli, come dice lei, che sono i cibi sani e demonizzare chiaramente tutto ciò che può far male, è giusto questo diabete era una malattia che in sé è vero, tra i 50 che oggi il fatto che ce l'abbiano dei ragazzi tra 20 e 24 anni sono, ma ci deve dare un allarme, è chiaro, ha un senso se no no, no, ma è chiarissimo, è sicuramente la come far accendere una lampadina. La cosa più grave sono le bevande cosiddette energetica, quelle bevande che hanno al loro interno una sosta, no, ma sicuramente Fatebene poi in questo voglio dire, siete sempre in prima linea. Su queste battaglie, però torniamo ad approfondire il discorso fra poco, dottor ma Palermo allo. Vengo da lei chiaramente l'Agricole
Tura, noi sappiamo essere il primo utilizzatore di acqua e però la risorsa è sempre più scarsa, su questo è un dato, un dato oggettivo, allora come riusciamo a tenere insieme la sicurezza alimentare con un'acqua che non è un'acqua infinita, perché così non la possiamo definire e soprattutto come possiamo immaginare quelle che sono le reti idriche e del futuro.
Buon pomeriggio, grazie al tema dell'acqua.
Facendo seguito anche a quello che dice oggi, il mondo riguarda due aspetti, non solo la disponibilità ma anche la qualità dell'acqua.
Perché alla fine il nostro corpo umano, fatto tra il 60 65% di acqua significa che la qualità di quello che mettiamo all'interno del nostro organismo è fondamentale, è fondamentale per due aspetti, il primo appunto è che lo usiamo direttamente e il secondo è che chiaramente va nei cibi che utilizziamo perché oggi l'agricoltura ha bisogno di tanta acqua.
Agricoltura è il primo utilizzatore,
Di acqua nella bilancia idrica complessiva e garantirne la disponibilità è fondamentale, ma garantirne anche la qualità dei cibi, per cui disponibilità dipende oggi, come vediamo tutti o quest'anno, abbiamo sperimentato quello che si dice, essere d'estate, che sarà la più fresca delle future, quindi è evidente trarne le conclusioni oggi certe ma un problema di siccità enorme se garantire la disponibilità,
Attuale e futura, e questo passa attraverso necessariamente investimenti. In Italia, oggi la situazione è simile a quella che c'è nel resto d'Europa e nei Paesi sviluppati c'è stato un sottoinvestimento strutturale in questo tipo di infrastruttura. Oggi noi abbiamo fatto quest'anno una ricerca, insieme al World Economic Forum e all'Università di Cambridge, stimando in un bisogno solo in Europa di 1.700 miliardi di investimenti complessivi per adeguare le reti idriche. È una cifra enorme, che però se non verrà fatta, significa che noi assisteremo al lento degrado di tutta la infrastruttura, con tutto quello che ne consegue perché impatta l'agricoltura, ma impatta anche tutti gli altri settori dell'industria e non da ultima anche l'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'alimentazione dei data center, ma la qualità dell'acqua è altrettanto importante perché quello che si diceva come si riesce a garantire la quarta volta, il tema è che si lotta contro alcuni aspetti. Il primo è il tema delle nanoplastiche, che oggi sono presenti ovunque e vengono entrano le Scicli alimentari continuamente. Il secondo è l'aspetto è anche tutto il Bif&st, per cui gli inquinanti per enti
Che sono molecole, che non si dissolve, che sono presenti ormai ai cicli della natura e sono da dimostrare che sono fonte di cancro e quant'altro, e poi ci sono anche gli antibiotici, tutto il tema che oggi sono decenni che il genere umano usa gli antibiotici, questi poveri non i cicli idrici per cui garantire la qualità dell'acqua è fondamentale.
E questo è garantito se vengono fatti gli investimenti, se esistono sistemi di depurazione adeguati, perché l'altro aspetto fondamentale è che poi quest'acqua, quando ha finisce il suo ciclo, deve essere depurato adeguatamente prima di essere messa in natura e da qui può venire anche una fonte fondamentale di nuova acqua nel senso che oggi lavorare sul riuso fatto in modo corretto significa generare fonte di acqua noi lo stiamo facendo, peraltro in collaborazione proprio con il settore agricolo in,
Noi alimentiamo circa 1.500 depuratori, Nizzolo in Italia
Una cifra molto importante e questi depuratori. Oggi stiamo iniziando a testare il collegamento con i consorzi agrari. Significa che l'acqua che esce da lì è depurata e perfettamente controllata e può alimentare l'agricoltura, questo significa già generare un una disponibilità di risorsa molto importante e l'altro è cercare di raccogliere tutta l'acqua che piove e certo questo, questo è un elemento di bacini di accumulo che possono essere potenzialmente una soluzione del tema, per cui su questo, con rispetto a questo che chiaramente non è un vostro il fatto di riuscire a raccogliere abbiamo noi della Coldiretti lanciato in Italia. Lei pensi che noi conserviamo solo il 10% dell'acqua piovana, perché è questo questo è un grosso assolutamente vero che non c'è acqua in Italia, noi facciamo a scaricare a mare il 90% dell'acqua piovana, che però ecco rispetto a questo, siccome se ne parla sempre, si parla ogni volta che ci troviamo ogni volta che ci troviamo d'estate arriva un caldo, non c'è acqua alla siccità e ci continuiamo a dire anno dopo anno. È però se noi raccogliessimo l'acqua che piove perché da noi ecco, mi dica
Da eventualmente è che in Italia si perde il 45% di acqua. E il problema però perché le nostre reti no, ma c'è la possibilità, volendo qui si tratta di capire se vogliamo costruire i ponti o far bere l'acqua d'estate in Sicilia, però io qui egli ha però segreta, allora no, no, però qui non mi può dire se ho costruiamo ponti o l'acqua, perché no a un Paese che corre fa entrambe le cose Leone a Tanzi, però pensa che corre rischia di far perdere ogni volta rischiamo no, non facciamo questo per fare una cosa che non deve far sviluppare il mio sì, sì, sì, ha ragione lo sviluppo, cioè lei, una difensore del ponte a buon per le mega no per le infrastrutture, e io sto parlando di quello che penso per il mio settore. L'infrastruttura fondamentale è creare dei bacini di accumulo. Se lei va al Ministero delle attività Produttive, chiede i soldi per vaccini dell'accumulo, i soldi non ci sono perché sono tutti in quanto impegnate per un po'lei non sa che in Sicilia tutti gli anni abbattiamo del bestiame, perché con la siccità le nostre Much morirebbero di sete. Non so se ci rendiamo conto per cui continuiamo su ragionamenti che non sono pianificabili. Ci troveremo che sui ponti passano soltanto i Fichi d'India tra poco no, no, no, va bene, io rispetto assolutamente il suo punto di vista. Poi chiaramente
Però io penso sempre in generale e poi non andiamo nello specifico che il dire non costruiamo quello perché ci sono prima delle cose più importanti, alla fine resund è un poco la nostra criticità e ho chiaramente volutamente una provocazione abroga certa che io ho accolto però io ho capito che lei è un entusiasta dei punti osò felice perché non so ci servono per capire,
I ponti il nostro giù e si vede che per i romani che vorrebbero farla ancora non si riesce a farlo, però lo vedo sempre un futuro e il futuro non mi fa mai paura. In questo, però accetto la sua provocazione, allora ti sei trovato dentro un dibattito. Voglio legarmi a una cosa ora all'ultimo intervento che ha fatto adesso il dottor Palermo, l'acqua, ecco in cucina in una buona cucina, non in un'ottima qualità dei cibi come quelli ovviamente che proponete. Mi dici l'elemento acqua che importanza così, a livello di percentuale si dà all'acqua di qualità l'acqua e un po'là l'ingrediente jolly, che ci giochiamo in ogni situazione perché ci aiuta a cucinare, ci aiuta a dare valore al cibo ancor prima l'acqua, l'utilizzo dell'acqua, anche dei giovani agricoltori che io conosco, che fanno fanno la la cultura venduto al pomodoro, mi vien da dire, con aeroporti con l'idroponica, con il recupero del 95% di acqua in caduta, allora
Io la proiezione tra la tradizione e l'innovazione e la vedo su queste cose, poi c'è da dire una cosa, ponti o no?
Il maggior consumo di cibo che avviene in Italia per i numeri che sono avviene nelle quattro mura di casa, allora cultura, la comunicazione andrebbe fatta a chi compra il cibo tutti i giorni in casa, dando un po'di spiegazioni, dico sempre pensare prima di comprare, pesare prima di cucinare alla qui ti lanci d'acqua scusa vai vai va,
Nuove tecniche per cucinare la pasta che, anziché scolare come facciamo tutti quanti, la pasta, recupero l'acqua di cottura abbinandola pesando la l'acqua, misurando l'acqua con la, con la pasta, dove io non non scopro l'acqua e quindi non butto via una parte del gusto, del grande della pasta ma la tengo e mi aiuta mantecare la pasta e renderla più buona.
Non è colpa dello Stato del Governo né compenso, è colpa di ognuno di noi che nelle quattro mura di casa comprano più cibo di quello che dovrebbero, pensai, è difficile andare, è molto facile stare sul cellulare, noi adulti, anche per cinque ore al giorno, ogni 10 minuti stai 10 minuti al al cellulare. È molto più semplice, cioè è molto più semplice. Sta il cellulare che fare una buona ricerca di un cibo che si possa comprare e mantenere anche poco in frigorifero, perché poi il frigorifero rovina l'alimentazione di tutti noi e attenzione, cioè noi, che è una comodità degli anni 60 al frigorifero tu dici noi dovremmo prendere un alimento consumarlo subito, la chat line nella Gdo, diciamo che tutti conosciamo e negli ultimi 5 6 anni è cambiata con uno share Fly di due tre giorni. C'è il punto
è che chi sul quale siamo siamo indirizzati tutti sarà quello di uno chef Fly sempre più breve per cui cibi.
Modificati cibi di lunga scadenza, piano piano vanno a scemare e lo si vede, lo si vede perché in giro tutti quanti i saggi di ho tanti producono il pane che prima compravano e poi butta via, per cui questo passo, secondo me in positivo è stato fatto, però la comunicazione andrebbe fatta realmente nelle mura dei quattro casa perché tant'acqua viene consumata.
Perché non c'è ancora bene la cultura di quello che si deve nel lavarsi cucinare, ma una cosa è con te misfatti, c'è un mito o no, noi abbiamo sempre pensato che comprare del cibo o no, se e quando si dice prendi e su questo se lo so è proprio qui che voglio arrivare quanti di noi dicono beh è meglio l'uovo che ci fa la gallina no fuori di casa, piuttosto non mi guardare male oppure coltivare nel nostro orto le nostre.
Tu dici no rispetto a quel nostro Hortus, ha un filo di tracciabilità del prodotto, il seme che comprova bene della terra, cos'è che invece è a chilometro zero o non ti convince, in cui bisognerebbe fare un passo in più, ma credo che in Italia lo stiamo facendo devo dire,
Il pollo da cortile nel mio ristorante, un c'entra punto quando dici pollo ruspante da Cortina lo ruspante che non è controllato per quello che gli dà da mangiare, per il peso che ha quando deve essere, ahimè, abbattuto quando non c'ha un posto dove dormire, quando non c'è un trattamento speciale non lo uso ICI calcolata che in Giappone,
Più o meno da 40 anni che che mangia carne vera carne bovina o meno, mangiano solo carne di pesce.
So arrivati a fare il manzo eccellente, diciamo, più buono, perché sennò scoppia la rivoluzione, il manzo eccellente che tutti conosciamo, di COBE o qualcun altro guaio, eccetera, che viene massaggiato, viene trattato questo questa è marmorizzato dentro per si-diesis in francese, che ha una morbidezza l'hanno studiato in trent'anni e,
Adesso mica stupidi hanno pensato che se la bestia la levano bene e loro sono prossimo futuro, loro, 30 anni fa, fosse stato quello di mangiare alimentarsi con altra carne, a parte il pesce lo cosa han fatto, come tutte le cose fatte bene, ribadisco quello detto prima negli anni 80 ci siamo messi tutti quanti a bypassare quello che la storia del vino, la Cantina, la fai col tempo noi invece, gli anni 80, abbiamo pensato che dovevamo, do parlo un po'il vino no,
Eh eh l'abbiam fatto abbiam perso terreno per ai francesi andati avanti con la loro, come dicevo prima, un mattone dopo l'altro han costruito, che adesso tu dici no, ma loro no, non sono i più bravi, no, però hanno storia da alimentano e la portano avanti la bottiglia giocano sulle annate perché ogni annata sul cibo diverso, ogni annata ci sarebbe da fare un libro per ogni prodotto, ogni annata, perché il clima che c'è in giro il clima cambia.
E questa cosa del clan accinge. Io non ne faccio un una, una tragedia, perché comunque viviamo in un punto nell'universo, siamo picchi piccolissimi, non contiamo niente, allora tanto vale adeguarsi al clima al tempo e secondo me è il cambiamento che sta arrivando e lo sarà da qui ai prossimi non tanti. Ma cinque, sei, 10 anni all'arrivo delle tre stagioni non più 4 com'era negli antichi. Se c'è una un Vergès perché alcuni prodotti io parlo da artigiano che quotidianamente affronta il fornitore del prodotto e lo cucina perché perché il clima sta cambiando, per cui sarà versano ghiaccia più la prima settimana di novembre per la cassiera che facevano da Milano, ora adesso te la trovi importante a metà gennaio. Certo è chiaro, no, c'è anche qui ci interessa un adeguamento, no, perché poi nella formazione ci si guarda più al sodo e si guarda a contestare, invece, invece basta dedicare del tempo a quello che è il cibo fece dedichiamo nei più o meno al telefono, ma, come dicevo prima,
E sarebbe, secondo me, molti ad ultimo motivino, so assolutamente sì, segretario, e torno da lei.
Allora?
Mi può dire brevemente, abbiamo pochissimo tempo, poi facciamo chiudere al dottor Palermo quale cambiamento culturale, ma non solo culturale, economico ma anche politico, se vogliamo, sarebbe nasce necessario per poter garantire a tutti il diritto poter mangiare sano.
È una bellissima domanda, ritirata, affascinante come lei pensi.
Però questa cosa segna quello che in qualche modo la mia organizzazione è riuscita a mutuare negli anni, è molto importante che si sappia che il produttore agricolo italiano, nella stragrande maggioranza delle volte, è tarato su questa lunghezza d'onda che ho detto.
Noi ormai pensi facciamo del potere negoziale che in qualche modo riusciamo ad esercitare attraverso una affermazione salvaguardare la salute del cittadino con il cibo sano e buono significa
Anche poter salvaguardare il reddito delle imprese è certo, perché sono due cose strettamente coniugate fra loro, quindi il grande sguardo di qualità, il seguente noi non permettiamo più a nessuna impresa, nostra socia di stare fuori da questa logica, qui noi ci costituiamo parte civile e radiato dalla nostra organizzazione quelli che possono in qualche modo lavorare sullo sfruttamento attraverso,
Pratiche che non hanno senso noi amiamo i nostri pomodori, ma se il pomodoro e sporco del sangue del lavoratore che schiatta, mentre raccoglie il pomodorino ma Cerri non è più un pomodoro made in Italy, quello è un pomodoro che non ha diritto di essere in qualche modo chiamato made in Italy così come ci sono purtroppo ancora delle leggi soprattutto a livello europeo che ci impediscono di poter raggiungere gli obiettivi di cui lei mi ha sottoposto la valenza le immagini che in Europa noi abbiamo ancora una direttiva.
Che deriva dal Codice doganale, per la quale esiste la cosiddetta ultima trasformazione sostanziale, gliela faccio breve, melodica, triplo concentrato di pomodoro, che arriva dalla cena, basta che un industriale aggiunga acqua e lo fa diventare è passata di pomodoro solo perché ha fatto questa azione diventa made in Italy se diventa italiano si che questa è una follia, una follia,
Assolutamente sì, dottor Palermo, rendere chiaramente l'acqua potabile sicura disponibile è richiede delle insomma infrastrutture enormi e delle spese, no, che magari spesso vengono definite delle spese invisibili perché non si vedono ma ci sono, ecco quanto bisogna investire e, soprattutto,
Come si finanzia questa sfida, costruiamo non ai ponti che costruiamo non si preoccupi.
Sarà il tema che oggi attribuire il giusto valore all'acqua, perché oggi la risorsa non è valutato adeguatamente in altre geografie molto diverso oggi una famiglia mediamente spende per quattro persone al giorno un euro beh, sì, che comunque sono euro 2, cioè al giorno al giorno una famiglia, 4 persone per tutta l'acqua che consuma.
Sì che oggettivamente è preso, così è pochissimo, non so magari lei una parte non si finanzieranno mai gli investimenti, per questo è necessario dare un giusto valore all'acqua, da un lato, perché senza acqua e poi c'è un problema, ma chi è che stabilisce scusi? Questa è una domanda proprio da ignorante in materia, che stabilisce il valore alle tariffe. Oggi sono gestite a livello locale, quindi c'è proprio a livello nazionale, però è un problema generalizzato. In Italia siamo molto più bassi rispetto agli altri e soprattutto non esistono, ad esempio, neanche differenziazioni particolari per settori e quant'altro. Il tema è che non dare il giusto valore porta a due conseguenze. Il primo, che è quello che diceva esattamente
Prima, cioè non attribuire una giusta responsabilità individuale house all'uso della risorsa, perché purtroppo, se se pago sono attento sennò un po', è vero lo spento secondo finanziò gli investimenti perché oggi noi campiamo di investimenti fatti 60 anni fa, 70 anni fa a carico dello Stato. Oggi lo Stato non credo sia in grado di nelle condizioni ponti o non ponti. A finanziare questo tipo di investimenti è necessario un mix di risorse finanziarie che possono venire dal privato, ma possono essere anzitutto attribuendo il giusto valore all'uso della risorsa, perché poi, se le infrastrutture alla fine non viene rinnovata l'acqua, non c'è più perfetto. Grazie grazie a tutti voi, perché, insomma, in modo differente, avete sicuramente dato un contributo
A questo che è un tema, un tema importante, a me dispiace moltissimo che non si sia potuto collegare il presidente Vecchioni, ora chiedo un attimino, se c'è.
Ah, se perfetto e possiamo proviamo un attimo proviamo, perché è tutto così in maniera estemporanea. Presidente collegato, mi mi sente a eccoci ben arrivato, Presidente, mi scusi se non c'è stata la possibilità di farlo, intervenire somma all'interno del dibattito, però, abbiamo avuto dei problemi perché la tecnologia ci aiuta molto spesso, ma altre volte ci penalizza, però sono molto contenta di averla collegata con noi. Ricordiamo il presidente Federico Vecchioni di Bonifiche Ferraresi, intanto che eccoci e io mi sposto così, almeno la sala modo di vederla. Bonifiche Ferraresi è il più importante gruppo agro industriale italiano, un gruppo che è quotato in Borsa è presente in oltre 45 Paesi al mondo
Ah, insomma, migliaia di dipendenti ha un valore nella produzione superiore a 3 miliardi di euro, è in collegamento da Londra giusto come posso vederla, perché forse non tutti sanno che Bonifiche Ferraresi proprio fu fondato proprio a Londra nel 1.871 quindi anche simbolica la sua oggi, insomma il fatto che sia collegato lì, allora io vorrei iniziare da questo presidente, con lei voglio affrontare quello che è un argomento che fino ai The fino alla pandemia noi davamo come un argomento per scontato, ma poi invece è tornato nel dibattito pubblico.
Che è proprio l'approvvigionamento del cibo, questo è un tema che oggi è tornato font fondamentale ed inizierei proprio a chiederle questo se ci può descrivere concretamente, in maniera molto semplice, pratica, quale sia oggi la situazione a livello planetario della produzione delle materie prime alimentari e come proprio in questo scenario si inserisce Bonifiche Ferraresi.
Possibilità di buttare un piccolo contributo.
Sono stati portati in Piemonte le monete su tanti temi che riguardano la nostra.
Filiera della produzione alimentare
Della produzione alimentare del mondo oggi sta assumendo dei significativi cambiamenti che sono dettati da molte delle considerazioni che ho sentito anche in questa mattinata cambiano gli stili di consumo, ma quello che è ormai evidente che i grandi produttori di derrate agricole stanno indirizzando le loro produzioni laddove le condizioni sociali e anche di capacità di reddito hanno una maggiore solidità o in alcuni casi la scelta dei continenti e di.
Investire in modo significativo sull'approvvigionamento un esempio fra tutti è il Brasile, un colosso agricolo storico che negli ultimi anni sta orientando in modo sempre più significativo verso l'argine verso la Cina, gran parte delle sue produzioni agricole.
In tutto questo si evince quanto il ruolo del Mediterraneo sia.
Spetti che l'abbiamo in questo senso anche della stessa Italia non so se mi sente sì, sì, sì, il prosieguo pure al presidente la sentiamo che.
Dicevo che in questo senso il ruolo del Mediterraneo è tornato centrale per l'approvvigionamento di produzioni agricole, peraltro di qualità, e quando parliamo del Mediterraneo non possiamo che parlare della dell'Italia stessa. Le dinamiche sono dinamiche, che devono essere prese in considerazione da gruppi come il nostro, che hanno deciso di farsi promotori di iniziative internazionali per la valorizzazione della terra e per la produzione di cibo, e di inserirsi a pieno titolo anche in scelte come quelle del Piano Mattei, che hanno un'origine e una visione politica, ma che hanno poi un sottostante economico molto forte. L'approvvigionamento quindi richiede che ci sia una consapevolezza che nel nostro pianeta ci sono un miliardo e mezzo di ettari coltivati. 300 milioni sono irrigui e la popolazione che è prevista da qui al 2050 dovrà far conto su queste produzioni agricole, di questi 300 milioni di ettari dotati di acqua
Ecco, credo che l'obiettivo che noi ci dobbiamo prefiggere è di riportare una attenzione strategica e geopolitica al cibo, alla produzione alimentare, così come è avvenuto a debbo dire nelle negli ultimi anni purtroppo questo è stato determinato dai conflitti è stato determinato da condizioni di dinamiche che noi non avremmo mai voluto vedere anche quelli di origine sanitaria come il Covid però questo ha determinato un denominatore comune tra tutti i Paesi e continenti.
Indipendentemente dal prodotto interno lordo, visto che il Forum è di moneta e tutti i continenti hanno sottolineato l'essenzialità dell'approvvigionamento alimentare come sicurezza non economica ma sociale, la considerazione che mi sento di fare confusione.
È questa
L'agricoltura e la terra non rappresentano, diciamo, un comparto economico da tutelare o assistere l'agricoltura e la valorizzazione della terra, rappresentano invece una straordinaria opportunità per contenere Monte dinamiche pericolosi di tensioni e anche di malessere dell'umanità che oggi richiedono da parte dei governi e delle imprese una assoluta attenzione al ripristino della produzione alimentare globale.
Avete litigato un ossimoro, una vera contraddizione, c'è un incremento di richieste del cibo nel pianeta e c'è una condizione sempre più difficile dell'agricoltura in tante aree del pianeta, ma quali sono scusi, Presidente, se la interrompo quali sono le principali sfide che vi trovate chiaramente che si devono affrontare anche e soprattutto per restare competitivi in mercati che sono poi mercati estremamente eterogenei ma credo che la maggiore sfida sia quella della crescita dimensionale che non significhi evidentemente,
L'accezione di unicità al alla dimensione competitiva di un'impresa, ma è innegabile, venendo alla sua domanda, che la sfida globale richiede attori globali e richiede anche dimensioni in grado di reggere questa sfida, la sfida che BF ha deciso di intraprendere nel Mediterraneo, a cominciare dall'Africa richiede capacità organizzative, richiede strutture adeguate e richiede anche capacità finanziarie adeguate quindi la dimensione economica, la dimensione finanziaria alla dimensione societaria.
Free devono essere adeguati alle sfide che noi abbiamo di fronte e che, nel caso di un grande gruppo agroindustriale, significa essere in grado di gestire filiere organizzate e tecnologiche su vasta scala in contesti diversi, perché una cosa è produrre del mais nel cuore del Ghana o del Congo un'altra cosa è farlo in Brasile altra cosa ancora farlo in Indonesia o in Kazakistan, quindi la dimensione internazionale è oggi una sfida.
Lei ha ragione a parlare di sfide, ma è anche una straordinaria opportunità, non c'è crescita se non c'è crescita sul mercato internazionale, bene, la ringrazio, grazie, davvero, Presidente, per la sua chiarezza e ci scusi, ci scusi ancora se, insomma c'è stato questo disguido tecnico, però l'importante è che si sia che si sia riusciti insomma a comunicare, grazie davvero e le auguro buon lavoro e adesso andiamo, andiamo avanti perché adesso parliamo insomma di quello che il quadro macro economico europeo e il vincolo del debito e lo facciamo invitando,
Il presidente Philipp Hildebrand, vicepresidente della BlackRock.
Welcome Back qualche Amnesty meeting Em, a moderare quindi Gerard Baker.
Buon pomeriggio, grazie mille per questa introduzione è un piacere essere di nuovo qui su nel palco, siamo qui con Philip.
Uno dei più distinti e conosciuti i banchieri svizzeri, chiaramente adesso, vicepresidente di BlackRock, adesso avremo una conversazione sull'Europa sull'economia, sulle opportunità di investimenti, le le sfide strutturali, le anche di tassazione, grazie Filippo per essere con noi, okay fammi iniziare con una domanda che,
Un paio di anni fa, Donald Trump
C'è un paradosso, una risposta paradossale dell'Europa.
Rispetto a quelli che fossero i benefici proposti dalle politiche di Trump, quindi un aumento della base industriale, un aumento delle spese belliche e e l'Europa stava in qualche modo e anche gli Stati Uniti stavano.
Facendo vedere quello che erano in grado di fare oggi, vediamo un'Europa un po'diversa dopo la sua economia sull'intelligenza artificiale, lo sviluppo di altri tecnologia, in che modo riusciamo a vedere l'Europa nella combinazione di magro e di opportunità e sfide macroeconomiche, grazie grazie, Gerard è veramente un piacere essere qui mancava da tanto tempo, quindi questa è un'ottima occasione per i connettermi.
Primo, in primo luogo, vorrei dire che in Europa c'è un aumento della pressione e credo che dovremmo prenderla più come una pressione esistenziale piuttosto che.
Al che solo un costrutto politico ed economico, quando c'è alta pressione in Europa.
Uno può sperare.
Di dire che la dicendo che la Grande Depressione esercitata sull'Europa dipende dall'energia della geopolitica, da altre sfide che vediamo a livello tecnologico, intelligenza, artificiale, e che tra con questo si potrebbe appunto portare a un momento di azione e di reazione, ma guardando ai titoli,
Non è quella la pressione che stiamo valutando e una pressione che porta anche a molti limiti fiscali, per esempio le grande, la grande competitività per il capitale e anche per le assicurazioni e per i finanziamenti all'intelligenza artificiale aggiunge delle pressioni che erano in qualche modo inevitabile che hanno ripercussioni forti sulla,
Parte economica, chiaramente bisognerebbe riportare la parte fiscale in prima linea per due per risolvere questa problematica.
In Italia abbiamo una nazione.
Che
A differenza di altre, non hanno bassa, non ha abbassato lo stress fiscale e quindi questo si sente molto vivo quando guardiamo alle nostre imprese, io credo che inizieremo a
Ad avere un po'di speranza, a dare un po'di speranza all'Europa, cosa che appunto era iniziata con Marioletta Draghi e ed altri nel passato, ma quando guardo alle imprese e vedo questa mobilizzazione di risparmi per i B diciamo volti agli investimenti, io vedo che è un po'questo il processo.
Stiamo crescendo in maniera robusta, in maniera solida a Black Rock abbiamo molto, molto, molto percentuale del nostro business si sviluppa qui, ma è chiaro che abbiamo due grandi problemi, la la debolezza politica, e in molte nazioni all'interno, quindi parliamo di politica domestica in coalizioni instabili e anche in termini di direzioni che vogliono prendere.
E chiaramente Preis pressione fiscale, che non manca mai, tutto questo porta ad alti tassi di interessi e alla necessità di riforme, quindi la chiave per sostenere così torniamo a un po'di numeri che vediamo in termini di immobilizzazione, di risparmia, di investimenti è quello di continuare in questo percorso nonostante i problemi interni dei singoli statici Stati e che,
è molto chiaro, non dobbiamo preoccuparci di quello che dobbiamo fare, dobbiamo solo farlo.
Allora discutiamo insieme un po'di queste riforme e di quello che ha detto il presidente Draghi, l'ex presidente Draghi, sulla sulla Finanziaria.
Lei ha detto che quei rapporti sono stati, sono stati ben voluti ben Bisti, abbiamo visto delle prove che l'Europa per esempio si sta spostando.
Per verso l'integrazione dei mercati di capitale o del mercato delle dei delle banche ci sono delle indicazioni su questo o ossia stiamo vedendo qualcosa in questa direzione o no?
Allora stiamo vedendo le proposte dei legislatori.
Che, sì, si spostano verso sistemi di di Capital Bay, suite aiment, se includiamo anche il paese della Svizzera, abbiamo quattro Paesi europei che hanno sistemi di questo tipo o sistemi di pensionamento finanziati, prendete la Germania.
Il 5% viene mandato per coprire le pensioni dell'anno.
In una società, se se, se prendiamo gli interessi finanziari è una combinazione mortale, non durerà, non è sostenibile, quindi dobbiamo insistere di più per una politica fiscale.
C'è una proposta sul tavolo in Germania, che ha supportata da entrambe le coalizioni politiche, di spostarci verso un sistema parzialmente finanziato e se guardiamo ai numeri del mercato.
Le persone che hanno dei risparmi vediamo una grande differenza tra i Paesi europei, alcune legate a entità nuove bancarie.
E vediamo gli interessi del nuovo entità molto alti rispetto alle banche esistenti da più tempo e, se guardiamo, le demografia e i giovani sono molto più concentrati a cercare di diventare investitori e non solo i risparmiatori, e questo è il punto che dovrebbe interessarci di più vedo che penso che questo sia il punto principale.
Per noi banchieri.
Abbiamo visto questo tipo di attività e per noi, ripeto, è molto interessante tutto ciò che sta succedendo.
È vincolato dalle politiche Chest che vediamo a livello domestico nei vari Paesi, quindi non è soltanto un problema di agenda politica, ma è anche la cui coesione politica e di come fare le cose.
Ah, le ha detto, non è tutta l'Europa, ma solo quattro Paesi che hanno un sistema di questo tipo, un sistema pensionistico di questo tipo, ma che tipo di su che tipo di scala parliamo, non solo a livello di numero pa ma proprio di pool di capitali investibili capiamo che tipo di investimenti l'Europa a convinco in comparazione agli Stati Uniti allora è giusto per farle capire. In Europa ci sono circa 12 trilioni di euro di risparmi, la maggior parte nel nei depositi
Di cash nelle banche la buona notizia, visto che volete buone notizie noi abbiamo risparmi.
A differenza di altre grandi aree economiche, e non farò i nomi, quindi abbiamo tante i risparmi, il problema è che questi risparmi si trovano in depositi bancari che non danno da interessi, non generano nulla, quindi questi soldi sono lì fermi, non stanno generando niente, quindi dal punto di vista del risparmio va bene ma non genera nulla in Italia negli ultimi vent'anni se prendessimo gli index,
Avremo e se li avessimo investiti bene, avremmo fatto tre volte i soldi che abbiamo ferme in risparmi, quindi 12 trilioni potremmo fare molto, molto di più nei prossimi tre anni se investissimo oculatamente questi soldi che abbiamo risparmiato.
E dovremmo mettere appunto in fondi di investimento.
Ultima, ma non meno importante, come possiamo anche finanziare l'innovazione?
L'ho già fatto, ma sono sicuro che se qualcuno facesse un un dottorato nelle nelle società di tecnologia, nessuno di loro avrebbe preso per esempio un mutuo in banca ultimamente in questi anni, quindi ciò che abbiamo scoperto negli ultimi vent'anni e che tutto si è mosso sul mercato di capitali e non sui mercati tradizionali,
Cosa succede con le banche e va in banca, chiede un prestito a inizio naso e avvii una società, era possibile tempo fa, ma non è più possibile farlo adesso perché non è più sostenibile.
Abbiamo tanto da fare, ancora abbiamo fatto tanto, ma andiamo tanto da fare. C'è tanta pressione sulle finanze pubbliche, prendete la Danimarca come esempio positivo la Danimarca si è imbarcata in questo processo 30 anni fa. Non dobbiamo inventarci l'acqua calda, dobbiamo semplicemente copiare quello che hanno fatto loro. Oggi. L'11% del budget in Danimarca circa 10 11% circa viene viene mandato per coprire le pensioni, mentre il 25% della Germania, quindi capite nel versus questo la media europea è del 18 19%, quindi ogni anno il 18% del nostro budget viene speso per coprire il costo delle pensioni. Non sarà sostenibile in una società come la nostra, che cresce sempre di più di età e dovranno pagare sempre di più. Quindi penso che tutto ciò ci porta qui al punto di pressione
Quindi abbiamo un'inflessione, ed è che i mercati di capitali abbiamo tecnologie, abbiamo più sicurezza, abbiamo ovviamente energia, abbiamo quattro punti principali sui quali possiamo confermare concentrarci e dovremmo in qualche modo i.
Spingere su questi perché, se vogliamo guardare al nostro futuro come un'entità unica a livello europeo.
Sappiamo, forse questo potrebbe essere un punto di vista un po'cinico, perché lei parla qui dalla BlackRock, è uno dei più grandi fondi europei, quindi.
Lei ha un un approccio, diciamo, dal punto di vista Fini finanziario, ma se qualcuno gli dicesse, questo non è solo dal mio punto di vista, ma qualsiasi qualsiasi gestore di di investimenti di le Crete direbbe la stessa cosa, il significa che se lei investisse soldi,
Ho ovviamente crescerebbe la crescerebbe tutto
Crediamo in un'economia innovativa, crediamo in un'economia vera e, dopo la crisi finanziaria, abbiamo cambiato le regole del gioco.
E anche se qualcuno volesse investire nelle start up nel nel tipo di società che ho menzionato prima, negli Stati Uniti avrebbero grande difficoltà dovuto al calo il capital Cost, quindi penso sia una strategia win-win per AN per tutti se facessimo, come ho detto,
Le banche, o anche avrebbero un beneficio finale, perché ci sono banche buone che non si appoggiano soltanto ai depositi, ma potrebbero essere parte di una mobilitazione di mobilizzazione di questi risparmi, quindi potrebbe essere una una strategia effettivamente positiva su tutti gli effetti, ma dobbiamo sviluppare il Mein una mind set Cab del capitale anche nelle persone perché in Europa purtroppo ancora non c'è.
è per questo che sono piuttosto speranzoso quando guardo alle generazioni più giovani e vedo in Paesi come la Spagna, la Germania, per darvi un paio d'esempi che i piani di risparmio stanno effettivamente decollando il numero ancora basso, ma se guardate al tasso di crescita di questi di questi,
Conti è chiaro se la se guardate alle democrazie, che questa cosa succede solo tra i giovani, gli unici che conoscono questo tipo di mercato e gli unici che contano anche si appoggiano anche al sul sullo stato sono loro quindi ci sono quattro per grandi pressioni e fonti di pressione sull'economia s'è dovuto ovviamente a livello fiscale, altre ci dica un po'di più sulle pressioni fiscali e il risultato della domanda con
La competitività
Q quanto seria e la minaccia di opporci a questo sistema per la sostenibilità di de del sistema a lungo termine, come ha fatto la Francia per indirizzare i problemi di budget.
Per evitare un default, allora penso che stiamo arrivando in un momento critico, è difficile dire dove si trovano i libri, i confini in America, negli Stati Uniti, non abbiamo esperienza storica, empirica o prove di questo tipo che ci possano dire dove stiamo andando, se guardiamo all'esperienza degli Stati Uniti e a ciò che ci dice il mercato non ci dice che c'è un problema di credibilità del mercato, ma in alcuni mercati europei vediamo che ci stiamo avvicinando di più alla soglia di sicurezza del mercato. Quindi, cosa possiamo fare al riguardo?
Ci sono due o tre risposte, forse allora la prima facciamo le riforme e quindi un diverse diversi paesi europei l'hanno fatto già incluso l'Italia.
Inclusi quelli inclusi nel programma nel Sud, quindi questo non è una cosa impossibile da fare, è difficile da realizzare per le stesse ragioni che abbiamo detto all'inizio del discorso, quindi la la, i disturbi politici, la situazione è quella che è, ripeto, ci sono tanti esempi in cui,
In cui sono stati e si è si è provato a risolvere questi problemi, ma non ci si è riusciti oppure si arriva a una crisi finanziaria e poi rifare tutta una ristrutturazione, fai i soliti salvataggi e.
E fare fronte alla crisi europea, ma l'altra, l'altra risposta sarebbe un'inflazione, ovviamente, ma non può funzionare, perché peggiorerebbe soltanto la situazione e la terza, il terzo modo che ci vuole più tempo e c'è più speranza, daremo un busta lassù alla crescita strutturale come il risultato di questa innovazione tecnologia e potremo da lì alzare l'asticella dell'un per 102% del del per perché pro capite se guardiamo alla situazione fiscale del paese,
Questa sarebbe la situazione, diciamo, migliore, auspicabile, ma capisco che ci vuole tempo mol te economia sono d'accordo sul fatto che ci vuole troppo tempo e non ne abbiamo.
Molte banche centrali an sono, sono speranzosi e vedono un una luce in fondo al tunnel, ma la maggior parte delle persone che io considero anche molto smart dicono che ci vorrà più tempo di quanto possiamo immaginare, quindi è una corsa contro il tempo.
Per in qualche modo portare la crescita, ma anche per far fronte a una crisi fiscale è una crisi, è una a una pressione fiscale che può essere decisiva se pensiamo agli ultimi cinque anni.
Ah, lei vede gli Stati Uniti come mercato emergente, abbiamo anche.
La Cina dall'altra parte, che sono piuttosto competitivi con gli Stati Uniti, pare che l'Europa si è rimasta un po'stagnante ferma.
Ma penso pensa che le che l'Europa ci sono anche gli investimenti nelle sue Leahy, che hanno contribuito non poco e senza quegli investimenti non ci sarebbero stati.
Non ci sarebbe stata crescita neanche negli Stati Uniti negli ultimi sei anni, ma nonostante il fatto che questo questo boom non si è visto, lei pensa che l'adozione del dell'intelligenza artificiale?
Quello che l'America definisce come un vantaggio e I può essere stato soltanto può essere stato soltanto un investimento molto, molto costoso, allora due problemi uno abbiamo bisogno di una capacità sovrana tecnologica, chiamiamola così se passatemi l'espressione, se se la domanda è quella, quindi sì,
Ne abbiamo parlato di vulnerabilità in Europa, se guardiamo allo spazio digitale, qualsiasi società e qualsiasi 6 o di una società, vi dirà che il 70 80% di tutto quello che fai digitalmente si trova sulle piattaforme degli Stati Uniti e non è una buona idea a lungo termine per il mercato più grande del mondo non dimentichiamo che abbiamo un asset enorme, abbiamo un mercato enorme di accesso, è uno strumento molto forte che abbiamo a disposizione. Dobbiamo essere anche bravi abbastanza da utilizzarlo, non solo dal punto di vista digitale,
E per evitare le varie ripercussioni.
Quindi.
Questa è una cosa, quindi dovremmo sviluppare questi modelli, qui
Te queste capacità tecnologiche, non penso che questo significa che dobbiamo avere i nostri modelli per AR per beneficiare del sistema, perché?
Non è soltanto, non parliamo solo di modelli.
Principali dobbiamo in qualche modo unire la tecnologia e il il modello economico, quella domanda è come farlo, chi è che ne beneficerà, quali sono le tecnologie che solleveranno i problemi.
E cioè che ci porteranno a risolvere i problemi, quindi molte di queste persone e molte di queste tecnologie aiutano open source, quindi la domanda a dire la, la risposta diretta alla sua domanda è se possiamo farlo con l'uso della tecnologia e non soltanto non soltanto sviluppando tecnologia un,
Una delle altre fonti di Struth di Deep di pressione e il prezzo dell'energia, e che è tre, quattro, cinque volte più alto rispetto a prima, qui pensiamo di poter risolvere questo problema in Europa.
È un problema che l'Europa sta già cercando di risolvere o come.
è stato già è stato già preso in considerazione, allora questa è una cosa che ci preoccupa abbastanza, soprattutto perché in alcuni paesi dell'Europa l'inverno è qua particolarmente rigido se dovessimo avere un inverno rigido a via e abbiamo due guerre ancora attive e abbiamo poca poca prospettiva di di miglioramento della situazione dobbiamo essere molto concentrati dipende dalle scelte che faremo.
Dobbiamo accettare un prezzo un po'più alto, purtroppo, per essere pronti, se dovessimo avere un in un inverno più freddo, penso che siamo estremamente vulnerabili a sotto il punto di vista energetico.
Se abbiamo chiesto al Canada di avvicinarsi a noi, di aiutarci con questa situazione, ma penso che questa è un'area in cui abbiamo ancora tanto da fare.
Ci sono stati fatti tanti errori, grandi errori negli ultimi 10 15, anche 20 anni sarò infine Philippe ha parlato, ci sono due guerre che sono ancora attive, che cosa sta succedendo, se è questo che cosa succede, se la guerra in Ucraina continuerà a BlackRock e si è visto abbastanza coinvolta come come piano di ricostruzione DOP post bellico?
Eh.
Ci dica un po'di più come BlackRock ha visto questo come un'opportunità e se c'è o se c'è un'opportunità per per l'Ucraina di essere tirata fuori da questo Stato da questo conflitto.
Ovviamente tutto dipenderà dal risultato, dobbiamo trovare un accordo stabile.
è quello sarà ovviamente, il problema principale.
E il problema a lungo termine e avere una cosa stabile ed essere sicuri che lo sarà, che tipo di garanzia abbiamo che non succederà di nuovo, l'Ucraina aveva investito già molto sulla propria stabilità, che poi è avvenuta meno dal giorno dall'oggi al domani ci sono in spese di infrastrutture che va ad infrastrutture che vanno rifatte,
Quindi la, la garanzia di sicurezza è un problema.
Due e sarà cent'uno dei temi centrali, l'abbiamo fatto per ora all'inizio a livello pro bono, poi i partner europei devono capire come poter fare le cose, come avere gli strumenti necessari per rispondere alle alle urgenze e alle priorità.
Come potranno in qualche modo spostare i capitali dall'estero in modo che sia accettabile dal punto?
Quindi non possono soltanto entrare, investire in aree molto Ris molto rischiose devono essere molto oculati qua nel quando fanno gli investimenti.
Vista la situazione in cui ci troviamo, quindi, dobbiamo trovare delle delle maniere più creative per utilizzare il capitale pubblico, per abbassare il livello di rischio e anche per chiamare il capitale privato e metterlo insieme al capitale pubblico, ma tutto Uccio di nuovo, posso soltanto sottolineare di nuovo che sarà contingente a lungo termine,
Per una stabilità, solo se ci sarà stabilità e sarà critica la pace.
Lei ha parlato dei rischi, che sono anche molto ovvi rischi ti ricostruire una società che ha appena appena uscita da una guerra, l'Ucraina, Est Est Est storicamente un Paese molto corrotto, quindi lui e la corruzione, un problema, quindi questi immagino che questo sia uno delle cose da sistemare nella fase post bellica prima di poter pensare di risolvere qualsiasi tipo di problema strutturale. Ovviamente, se vogliamo in qualche modo attrarre capitali stranieri, dobbiamo risolvere il problema della corruzione. I governi hanno sempre saputo che questo era parte dell'idea, ma hanno sempre visto anche un'opportunità nel Paese
Per per dobbiamo far sì di creare un clima di investimenti positivo per gli investitori stranieri, queste cose sono tutte connesse.
La stabilità su può essere solo garantita se ci sono delle garanzie di sicurezza nel Paese.
Ben se ritorniamo al problema della dell'energia, penso che.
Mi sento bene.
Penso che l'Europa abbia davvero bisogno di porre fine a una di queste due guerre il prima possibile, perché il problema non può essere risolto così e questa situazione, così com'è, non sarà sostenibile, stiamo sottovalutando il problema dell'energia che ci troveremo davanti in inverno, quest'inverno il prossimo inverno sarà ancora peggio.
Quindi dobbiamo, dobbiamo essere consapevoli di questo.
Se.
Se pensiamo alle navi che sono andate Chess Club che cercano di attraversare lo Stretto di Hormuz che esplodono e poi affondano tutte cariche di greggio, questo aumenta il prezzo del greggio e il prezzo è del del gas che noi paghiamo sempre di più, quindi questo è un problema mondiale e il mondo non solo l'Europa e il mondo ha bisogno di risolvere questi conflitti il prima possibile prima di evitare conseguenze ancora peggiori.
Prima che, per esempio, in Cri aumentino l'inflazione, i prezzi ancora di più di quello che già sono aumentati e si arriverà a una fase di instabilità sociale terribile.
Grazie mille per la sua per e per la sua intervista.
Filippi Ildeprando
Bene, andiamo, andiamo avanti adesso, invito sul palco la dottoressa Veronica De Romanis, docente di Politica economica europea alla Lewis.
Ben arrivata, ben trovata e proseguiamo con il dottor Davide Serra, si ode Algebris Investment e poi abbiamo il dottor Gregorio De Felice responsabile della ricerca di Intesa, San Paolo e poi invito sul palco.
Il Tibet, direttore Massaro a voi, ben arrivati ben trovati.
Ben arrivati.
Serviva
Eccoci qua
Beh, allora abbiamo vissuto mezz'ora di di analisi estremamente approfondite che ha toccato tantissimi temi, ci ha dato spunti per Genova Bip, vogliamo trattare temi per ore, qui abbiamo giorni da discutere e vorrei cominciare da De Felice, così mettiamo un po'i numeri, i numeri in fila perché noi abbiamo 34 minuti in questo momento e riusciremo a parlare di di tanti temi,
Ecco, abbiamo una situazione estremamente incerta, come c'ha descritto adesso Hildebrand, perché abbiamo due guerre in corso e non sappiamo quando finiranno e questo crea la maggiore incertezza anche sul costo dell'energia, sull'inflazione e così via, e io le chiedo, dalla sua prospettiva di capo economista e ti capo della ricerca di Intesa Sanpaolo,
Come sta l'Italia adesso, prima si diceva la Marcegaglia 5 se togli il PNRR è soltanto uno 0 5,
E, soprattutto, quali sono le previsioni, visto che siamo ottobre per il per il 27 e quali sono le maggiori incertezze che dobbiamo affrontare e come potrebbero essere affrontate, anche perché scusa, aggiungo così accorso anche i temi abbiamo anche dai dati di appena usciti un panorama ancora diseguale, una,
E economia con 5 e rotti milioni di persone sotto la povertà, quindi inflazione, rischi di consumi e anche un credito che sta frenando, allora a che punto siamo e come stiamo?
Grazie buon pomeriggio a tutti siamo in una situazione in cui possiamo dire che l'Italia ha mostrato meno vulnerabilità al rialzo dei costi energetici e di quanto ci si potesse attendere, e questo è spiegabile, e lo abbiamo sentito anche in alcuni interventi questa mattina.
Nella minore intensità energetica delle nostre produzioni, ossia il nostro manifatturiero a partire dagli anni 70, ma poi pian piano ha accelerato in questo oggi utilizza meno energia di quanto ne avesse bisogno in passato e l'altro punto la dipendenza energetica dall'estero.
Rimanendo però alta, AdSP oltre il 70% e meno elevata di 10 anni fa, quando avevamo l'85% e quindi penso che concluderemo la nostra previsione è che concluderemo l'anno con una crescita tra lo 0 9 e l'1%, poi un decimo in più o in meno non è che conti molto.
Per l'anno prossimo. Dovremmo confermare questi queste previsioni, però IP i problemi, i rischi sono sono ancora parecchi in particolare c'è il rischio dei consumi, i consumi valgono due terzi della del Pil italiano e con una dinamica salariale più o meno costante e un'inflazione che è salita al 4%, è evidente che c'è una erosione del potere d'acquisto delle famiglie italiane e quindi la nostra previsione, ma non è diversa da quelli di altri centri di ricerca e che la crescita dei consumi, il prossimo anno passerà dall'1 e 3% del 26 allo 0 6%, quindi molto più bassa, e questo credo debba spingerci verso
Una riflessione complessiva sulla dinamica salariale nel nostro Paese siamo l'unico tra i Paesi Ocse a non aver recuperato in termini.
Salariali in termini reali dei salari, i livelli pre-pandemia.
L'unico Paese OCSE, l'unico Paese OCSE, siamo a meno 7 e mezzo per 100 rispetto al 2019 pre-pandemia, allora una dinamica di questo genere non sopporta la crescita dal lato dei dei consumi e che cosa possiamo fare, beh, possiamo cercare in tutti i modi di incidere sulla variabile chiave che spiega la,
Ah ah, la dinamica dei salari, ossia sulla produttività.
La produttività in Italia è cresciuta, non è cresciuta a livello totale, è cresciuta per il manifatturiero, non è cresciuta per il mondo delle costruzioni, non è cresciuta per la pubblica amministrazione, non è cresciuta per il commercio al dettaglio e per le libere professioni, ma nel complesso la crescita della produttività del nostro manifatturiero e un po'inferiore a quella tedesca.
Allora, cosa bisogna fare io penso che a possiamo utilizzare uno strumento importante come quello del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a vantaggio 1 della produttività di incrementi di produttività e due a vantaggio di settori ad alto valore aggiunto e quindi con alta produttività con salari più alti e come può essere,
Senza fare un elenco completo, la biotecnologia, la space economy, la robotica, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, perché il Fondo centrale di garanzia e poi chiudo perché vedo che il tempo vola a.
Perché una delle invenzioni più importanti che l'uomo ha fatto certamente la ruota, ma io metterei al secondo posto la leva.
Scusatemi non Leviev di solleverò il mondo, allora il Fondo centrale di garanzia, in termini molto pratici e rapidi, consente un effetto leva perché garantisce una parte del del credito.
E quindi permette, con anche relativamente pochi soldi, di sviluppare un grande ammontare di credito anche in quei settori che richiedono investimenti molto lunghi, da 8 a 10 anni allora.
E credo che questo sia uno strumento utile in una fase come questa, in cui non possiamo più permetterci interventi a pioggia su tutti.
Ma devono essere interventi mirati, selettivi e l'impatto sulla finanza pubblica, che è pari alla probabilità di default di quelle garanzie, quindi non così elevato a può tranquillamente essere sopportato dai fondi di coesione europei e di cui si sta discutendo in questo periodo e che possono essere molto molto ampi basterebbe già 1 miliardo.
In più di ricapitalizzazione del fondo centrale per dare nuova spinta nuova leva al nostro alla nostra industria, quindi una soluzione come durante il Covid sostanzialmente sì, ma molto diversa da allora e allora abbiamo giocato una partita in difesa, ci siamo protetti dalla pandemia, io sto parlando di una partita,
Ma rimanendo in gergo calcistico un po'più all'attacco un po'più strategica che pensa al futuro e che utilizza una leva grazie, io passerei a questo punto la parola a Veronica De Romanis perché naturalmente questo è uno strumento di politica di politica economica.
Oggi, adesso, più tardi, quando il ministro Giorgetti sarà qui, vediamo cosa ci racconterà della manovra che domani verrà verrà, diciamo varata,
Ma in questi anni tutti hanno lodato appunto, abbiamo sentito anche prima BlackRock il, la tenuta dell'Italia e la credibilità ritrovata, che è stato un tema che poi girato in questi, in questa giornata, però, ci sono state delle cose che non sono avvenute, come per esempio,
La cosa principale che il recupero salariale legato alla alla competitività che è calata allora,
Io le chiedo un giudizio su questi, su, su questa questi quattro anni di tenuta dei conti pubblici e soprattutto le chiedo se non sia una arrivata in un momento di.
Passare, ecco, mi sembra che anche l'Europa lo stia facendo ah o un ritorno alla alla flessibilità e poi facendo un gioco adesso, adesso De Felice, ci ha dato una proposta dove indirizzerei belle la coperta corta che parte del letto metterebbe questa questa coperta corta. Io lei ha scritto questo libro, l'economia della paura, in cui in cui appunto evidenzia evidenzia che la protezione e in realtà poi va a scapito della crescita, ecco, in questo caso la questa coperta da che parte dalla crescita, la mettiamo
Intanto grazie moltissimo per l'invito a un onore per me essere qui a incominciare dal contesto, ovvero la crescita. Negli ultimi vent'anni l'Italia è cresciuta mediamente 0 8 0 9, la media europea il doppio, ma non solo noi non cresciamo, siamo meno resilienti, scoppia il Covid boom, noi andiamo giù meno 9. La media europea va giù meno 0 6, crisi finanziaria 2008 e andiamo giù meno 6,2 la media europea almeno quattro. Quindi cosa vuol dire cresciamo di meno e siamo meno elastici. Solo tre anni, tre anni, noi siamo cresciuti più della media europea ed è
2021 2022 2023, dove abbiamo inondato l'economia di risorse con i vari bonus, 110 anche con i 200 miliardi di PNRR, ora, però, cosa succede che siamo cresciuti moltissimo, poi già nel 2023 eravamo a zero, otto, poi 0 4, poi siamo a 0 6 e il 2025, ora siamo intorno allo 0 9, ma io aggiungerei ci mancherebbe pure con 200 miliardi di PNRR, questo cosa vuol dire che noi abbiamo pensato, ma tutti i governi non dico solo quello attuale.
Che più spendi più cresce, soprattutto quando spendi addebito, e qui arriva la flessibilità. Non è così, io lo chiamo l'effetto soufflé, tu vai su come un soufflé, boom scendi, giù, c'è se tu non Ari il terreno, cioè se tu non fai le riforme, non fai in modo di avere un terreno fertile quando arrivano i soldi del PNRR, cosa succede come un fertilizzante che va via e la Commissione europea ce lo dice benissimo. Mi dispiace che questi dati non vengono messi nel dibattito pubblico. Un euro di PNRR in Spagna porta 3 un euro di PNR in Portogallo siamo intorno al 2 8, in Italia più o meno al 2 perché tu butti i soldi e lo vediamo tranquillamente, lo dice anche il governo, cioè la crescita potenziale, cioè la capacità di creare ricchezza del nostro Paese, è ancora molto inferiore alla media europea.
Quindi, uno prima cosa non vuol dire che più spendi più cresce e aggiungerei, dato che parlavamo di flessibilità, a maggior ragione quando spendi risorse che non hai, e penso che in una fase così di grande complessità e incertezza è fondamentale usare le parole giuste, non chiamiamo il debito flessibilità, si chiama debito e non ha né un connotato positivo né un connotato negativo. Io non amo molto. La definizione Dragana del debito buono e il debito è un qualcosa che può essere utile va tenuto sotto controllo, rende vulnerabili il debito. È un po'come una crepa che tu hai sul tergicristallo, Guidi, Guidi, Guidi, non succede nulla, poi Bom arriva un sassolino, viene giù tutto, quindi va tenuto sotto controllo, non c'è un op bau, non c'è un debito troppo alto, c'è un debito sostenibile, ma sicuramente c'è un debito che costa il governo, cosa ci dice, ce lo dirà Giorgetti quest'anno. Siamo a 87 miliardi cioè più di quanto spendiamo in istruzione nel prossimo biennio andremo sopra il 100,
17 miliardi. Quindi, tornando alla flessibilità che chiameremo debito, cioè risorse che non ci sono, io penso che non abbiamo bisogno di aumentare il debito, ma non solo perché il debito ci costa, ma perché noi abbiamo una coperta lunghissima, non è vero che la coperta è lunga, la coperta è lunghissima e ve lo dico con un numero noi spendiamo ogni anno 1.157 miliardi l'anno scorso e siamo cresciuti 0 6, quindi le risorse ci sono, sono tantissime e sono sprecate, quindi non è vero che i margini sono stretti, che dobbiamo trovare il fondo del barile, bisogna semplicemente fare quello che si chiama politica economica, cioè scegliere a chi dare e scegliere a chi togliere
In base a un'agenda politica, dopodiché si verrà giudicati dagli elettori. Se ci è piaciuto o non ci è piaciuto, ma continuare con questa storia, che i margini sono stretti, quindi o non si fa nulla, come s'è fatto negli ultimi vent'anni o si fa debito lasciando il conto a quelli che oggi non possono decidere. A mio avviso è l'errore. Significa replicare un errore che, insomma, è chiarissimi risultati, dunque la Torno, e concludo dove mettere i soldi, noi dobbiamo fare un'azione di revisione dei conti politica, finalmente abbiamo all'economia, io ho lavorato tanto tempo all'economia e mi sono vista anche molti ministri tecnici, finalmente abbiamo un ministro dell'Economia politico, non c'è niente di più politico che Tagliaro spendere. Facciamo un programma di lungo termine a Chittò a chi tolgo e a chi do. Vi faccio un esempio di come questi 1.157 miliardi sarebbero aggredibili. Domani, domani, se cambiassimo visione, ci sono circa 108 miliardi di deduzioni e detrazioni. Il Tesoro a una commissione che ogni anno fa un rapporto e se voi vi andate a leggere questo rapporto c'è scritto, nero su bianco, commissione nominata dal Tesoro che gran parte di queste deduzioni e detrazioni vanno a chi non ne ha bisogno, cioè sono regressive e servono per fini politici e soprattutto rendono il bilancio poco trasparente. Quindi, a proposito di crescita, tu non attrae capitali, se la la finanza pubblica è poco leggibile, da chi deve investire, quindi mettiamo le mani lì, non dico che se ne possono tagliare 100, perché non dico di tagliare nella casa, nella sanità, eccetera, ma ma Dio mio, 30 ne vogliamo trovare. Ecco, lì dentro, bisogna assolutamente mettere le mani. Io penso che in questa fase chiedere ancora flessibilità significa ipotecare nel nostro Paese e tra l'altro aggiungo noi non siamo in una fase e per fortuna, di recessione che normalmente si spende quando si sta male, si risparmia quando si sta bene. Ecco quindi attenzione a non continuare ad accumulare debito pubblico, perché il debito pubblico poi lo pagano i famosi giovani che oggi diciamo di protegge, dove mettere i soldi, capitale, umano, istruzione. Noi siamo ultimi in Europa in spesa per istruzione, siamo ultimi in Europa in spesa per istruzione sulla quantità di spesa e guardate e davvero concludo che qui c'è un circolo vizioso, noi avremo molti anziani e pochi giovani, questi giovani vanno, devono produrre. Per molti anziani vanno molto più istruiti. Qui non vi stiamo a dare i dati della performance del nostro mercato del lavoro, ma noi abbiamo un mercato del lavoro che va molto bene per gli anziani, molto male per i giovani, qui dobbiamo investire nel loro capitale umano sempre di più, ecco, si può fare, si può fare con le risorse che ci sono senza far pagare il conto ai giovani domani. Beh, questo mi sembra anche perché i giovani di domani, come ci ricordava
E Ildebrando sono sempre più votati a investire, proprio perché sanno che non avranno un sistema pensionistico e sono quelli che che potranno finanziaria per crescere su questo.
Passo la parola Davide Serra, che è stato prima, è chiamato anche in causa, vedevo che lei prima hanno IVA quando si parlava dei dei sistemi di garanzie per sostenere le imprese e lei è favorevole a finanziare le imprese solo con il credito bancario o al contrario, in quanto investitore è più propenso a investirle come si fa a stimolare?
Il mercato degli investimenti privati, per esempio qui i fondi pensione o i fondi privati come il vostro dentro la crescita.
Sì, grazie dunque parto da alcuni numeri macro e mi ricordo, 30 anni fa ero sui banchi della Bocconi e mi dissero che avevo 40 milioni di lire di debito pubblico, io saltare sulla sedia perché a casa non c'erano 40 milioni di lire per pagare quel debito erano 20.000, allora 30 anni fa,
Quindi, di siccome meglio scappare, perché non c'è da pagare il conto e andai andasse Elon andare come però, insomma, non è andata a Londra 30 anni dopo quel numero non sono 40 milioni di euro, sono 40.000 euro.
Poi, se guardo alla demografia, che è una scienza, noi siamo 60 milioni, il 2.100 siamo 35, allora, assumendo che il debito non salga, che invece è sempre salito in 100 anni, vede che quel debito passa da 40 a 80.000 euro.
Ora vuol dire che io vedrò di fatto in un secolo il debito triplicare pro quota, i numeri a vent'anni parlano da sé 0 7 0 8 0 9, ma la demografia si deduce a casa mia, se il debito si pagava in quattro, adesso si paga in due la situazione non è delle più rosee quindi poi c'è un tema molto semplice, l'unica cosa che risolve il tutto è sempre solo la matematica,
Non l'ideologia, non le parole.
Allora, se tu hai demografia negativa e un tasso di crescita dell'1, devi aumentare quel poco che hai e grazie a lui abbiamo questi risparmi che devono salire su in più rispetto a quanto to the cresci per demografia pericolo, ormai c'è stesso problema nella Cina, la one policy in Cina fa sì che loro passano da un miliardo e due a 600 milioni nel 2.100 vaccina sarà l'unico Paese che decresce più velocemente di noi il motivo per cui in vestono in robotica. Quindi c'è una soluzione, investire i nostri Sarmi bene, col Covid si è dimostrato che l'italiano non solo non fa bene calcoli di aritmetica semplice, ma il concetto del compound, cioè alla quinta, la quinta, alla ventesima la quarantesima. È difficile da capire, però, quello che si dice che mancano persone laureate nelle materie STEM e questo è una conseguenza ovvia. Se si è fatto
Noi finanziamo tutte le possibili borse di studio, STEM matematica, soprattutto per donne, ma le do un calcolo molto semplice.
Lei oggi, se investe 100 euro tra 65 anni, se ne investe nell'indice globale di tutte le aziende al mondo, cioè prende tutto il mondo, non prende geografica né ideologia né politica nel settore senti c'è il mondo dei prezzi nel mondo, dopodiché cos'è il bello del mondo che per la legge dei grandi numeri, essendo in 8 miliardi, cresce al tasso d'inflazione e demografia che a cinque anni è stato tra il 5 7%, quindi cos'è il ritorno a 100 anni di tutti gli indici, guarda caso il tasso demografico inflattivo, 17%, allora tu prendi oggi 100 euro, li moltiplichi uno alla sessantacinquesima
Ti ritrovi che capitale saliti 60 volte, quindi io è una cosa che proporrei oggi in Italia è creare da subito, appena nascita, visto con le mie aetate persone in Italia, mi ricordo quando sono nato in Liguria, mi diedero collanine d'oro la monetina un po'di aggeggi che ho cercato di nascondere e lo fanno ancora oggi lo fanno tutti gli italiani bisognerebbe dire investite in un conto d'investimento a titolo di che nasce oggi in Italia ci sono 350.000 nascite,
Le i meno abbienti, per come li definisce l'Istat sulle statistiche, sono circa 150.000, se lo stato appreso e un conto di 1.000 euro a ciascun bambino che deve tenere investito per 65 anni, che deve essere gestito con i costi di BlackRock, cioè 0 5 all'anno non zero cinque all'italiana 0 5 cioè il 90% in meno e con capacità di Company bling fa sì che noi potremmo di fatto portare a compensare completamente lo shortfall di produttività del Paese e demografico.
è solo matematica, quindi secondo me ci vuole la volontà politica di farlo chiaramente, questo poi va a come dire in competizione con risparmio privato, risparmio bancario, risparmio assicurativo, però signore, come dire, i numeri sono numeri, quindi secondo me bisogna immediatamente, non solo spiega resti al bambino che c'è un sostituto tra,
Avere consumo ad oggi e risparmio domani e questo fa sì che la spesa sociale e fiscale e sanitaria che ci dovremo prendere per lo l'invecchiamento della popolazione possa essere in parte attutito dal risparmio individuale e quello che farei toglierei le detassazioni a imprese varie aziende detassazione su tutto io sono entrato sette anni fa in Italia non capisco nulla perché altro che Artificial Intelligence capire questo mondo delle detassazioni.
Come dire, è un'industria se quello che farei toglierei la complessità ed era è molto semplice lo Stato per i primi 150.000 bambini ogni anno, che non hanno un certo reddito, ti mette 1.000 euro da 0 a 18 anni e tu famiglia puoi far lo stesso detassato in modo tale che decidi ti do quattro regali a Natale ti do la playstation ho messo i soldi detassati che vuol dire sono già raddoppiati sul tuo conto pensione.
Adesso pubblicheremo un paper a fine ricerca entro Natale con questi calcoli, che, semmai, è una soluzione che va messa sul dibattito pubblico, perché il tempo vola.
Io me ne sono accorto in questi 25 anni che sono stato a Londra, sono rientrato e il debito è raddoppiato da lire in euro.
Poi, non in termini reali, perché l'inflazione è salita però, insomma, i calcoli sono semplici.
E poi questi questo è il tema, per quanto riguarda la copertura, può invece sul lato privato c'è il tema dell'atrio del lato privato attuale, quello di cui tutti abbiamo parlato, che scusate.
E perché gli americani in parte hanno vinto negli ultimi 2030 anni, fatto centro i soldi negli Stati Uniti delle famiglie 70 sono investite nazioni, non hai fatto 100 il risparmio degli italiani meno di 2015 e ha investito nazione, ma da noi persino i fondi pensione non Incastrini nazione suonavate Orto tensione 30 quarant'anni dopo dovrebbero prendere il massimo di rischio possibile globale semplice passivo perché nessuno sa cosa succederà tra cinquant'anni.
E quindi una semplificazione che io farei è quella di dire aumentate l'investimento in azioni per chi al risparmio e ai 2030 quarant'anni volete farlo in parte con Cdp, volete farne in parte con quello che volete per il Paese va fatto a lungo termine, è investita in capitale di rischio, perché poi chi rischia, per andare al debito bancario, chi rischia crea la nuova azienda? Se non aumentiamo questa cultura di rischio, non potremmo venirne fuori questo molto semplice e la cosa che mi ha colpito di più
È che perché non rischiamo perché un Paese che invecchia e quindi questo demografico, quindi, quando io vado in India, tutti vogliono investire in azioni per un Paese giovane, vengo qua in Italia, nello stesso ne abbiamo beneficiato, tutti vogliono investire in obbligazioni.
Certo, poi noi abbiamo creato un business, quindi non voglio essere ipocrita, però, come dire, c'è una grande differenza tra investire per il futuro e avere una rendita.
E De Felice visto che lei sta in banca ed è anche presidente di teorizza che erano alcuna un grande società di gestione del risparmio, come si fa a mobilitare tutto questo capitale serve, come dicevamo prima con Dario Scannapieco, un mercato dei capitali europeo più ampio, più integrato, una Borsa unica benefici fiscali,
Come si fa e soprattutto, poi, come si fa a indirizzare nell'economia reale questi capitali, essendo, come lei ricordava prima quello italiano, un'economia ancora bancocentrico tanto che ha bisogno dei fondi di garanzia, le banche hanno bisogno dei fondi di garanzia per finanziare le imprese allora,
Se se poniamo questa domanda.
Alla all'Europa e alla Commissione europea la risposta è.
E facciamo la Sewing Sand Investment Junior e noi in Italia ci stiamo attrezzando, proprio ieri è arrivata una proposta comune da cinque associazioni labile Assogestioni Assoreti, AIPB e ANIA a vantaggio di una piattaforma di raccolta che ha come unico vincolo il fatto che il 50% si è investito in azioni e la promessa è che se lo tieni,
Tranquillo dopo cinque anni non paghi il capital gain è una proposta interessante, ma non è sufficiente.
Perché la vera differenza in Europa è legata alla possibilità di fare business, alla possibilità di raggiungere livelli di produttività.
Simili a quelli americani, di essere nei settori dove non solo gli Stati Uniti, ma anche la Cina prevalgono ecco, io ho ascoltato con molta attenzione, Veronica ma giusto per fare un po'di dibattito, con con tutto l'affetto del caso quando Veronica ha detto il debito è debito, non c'è debito buono e debito.
è cattivo Bay, Veronica tu in banca non potresti mai venire a lavorare perché dire che il debito è così, vuol dire che il credito è indifferente.
Per il debito pubblico del debito pubblico no o un po'volevo fare un po'una battuta, ma sul tuo tema quello serve o no alla flessibilità dipende per che cosa.
Perché, se devo chiedere flessibilità per pagare la spesa per interessi mai nella vita?
Per misure elettorali, ma mai nella vita per pagare e pensioni, dove in queste non sono sostenibili, ma mai nella vita, se invece dico facciamo un debito europeo per delle riforme, per gli investimenti in tecnologia, per recuperare il gap che abbiamo con gli Stati Uniti e la Cina questo tutto questo ha molto a che fare e come per esempio sulla formazione,
Hai tracciato il bilancio pubblico 1.157 miliardi di spesa, la quota del per l'istruzione è di circa 90 miliardi.
Quindi me più o meno.
Meno 89, non lo so, ho i dati del 2024.
82 miliardi e quindi comunque il punto è molto meno della spesa per interessi e questo non può funzionare così.
E allora, come si fa però, perché questi discorsi e noi li conosciamo bene, ma come si fa a ottenere in Europa questo cambiamento che incentivi questo utilizzo del risparmio a sta cambiando qualcosa in Europa oggi, se de lo diceva prima, Emma Marcegaglia, che è la seconda Commissione,
Abbandonato un approccio ideologico che aveva definito un disastro sul risparmio e sulla possibilità di utilizzare meglio i capitali privati, c'è qualcosa che che viene fatto e qualche altra cosa che ancora si può fare.
Io comincerei col dire basta di dire l'Europa come se fosse una forza esogena altro da noi. L'Europa è chi noi mandiamo al tavolo, non c'è Europa, non c'è un'unione politica, perché dire l'Europa? La colpa all'Europa ci deresponsabilizza, tutti ci fa perdere tempo, ci fa trovare soluzioni sbagliate e l'Europa non è neanche tutta uguale. Io, per esempio, sono perplessa sul rapporto Draghi e verrà k rapporto Draghi parte dall'idea che c'è un problema di produttività europea. Facciamo 100 la produttività del lavoro nel 2015 e guardiamo cosa succede al 2025 c'è 10 anni dopo, tutti i Paesi europei vanno sopra 100, l'Italia va a 97. Questo per dirvi che non c'è un problema di produttività europea. C'è un problema di produttività in alcuni Paesi e qui ciò tutti i dati del Documento di finanza pubblica e è scritto nero su bianco. Tra l'altro, il problema serio dell'Italia non si chiama tanto produttività del lavoro, ma produttività dei fattori quella che si chiama total factor produttivi, di cioè quanto ed è la componente residuale della produttività, cioè quanto un sistema con o economico attrae capitali, cioè quanto un sistema economico, prima facevo l'esempio del campo arato è stato arato e attrae da fuori.
E noi ci abbiamo un segno meno e il governo per i prossimi anni mette un segno meno. Questo vi fa capire come i soldi del PNRR non sono entrati nel nostro terreno, ma sono scivolati via quindi l'Europa è fatta di Paesi che crescono alcuni altri che non crescono paesi che hanno un debito elevato, paesi che hanno un debito o meno elevato e sono d'accordo. Questo per Gregorio sulla sulla flessibilità, però attenzione qui proprio 30 secondi sulle regole europee che tra l'altro sono state negoziate firmate dall'attuale governo. Le regole europee di bilancio e il famoso patto di stabilità e crescita non è un vincolo, ma è una protezione e bisogna che ce lo mettiamo bene in testa, essendo un'unione monetaria, ma non un'unione di bilancio. Quello che fanno i tuoi vicini hanno un impatto su di te io, quando entrai a lavorare al tesoro, il mio, il mio, il mio contratto, lo firmò Ciampi e lui diceva c'è un condominio se quello al piano di sopra fa le feste si rompe l'ascensore, lo paga anche chi l'ascensore non lo usa, e lo abbiamo già visto con la Grecia, che ha una una dolce vita, spende e spande, e poi in soccorso della Grecia. Sono arrivati anche gli sloveni, che hanno un reddito pro capite inferiore a quello dei greci. Quindi legga le le regole proteggono gli altri, ma proteggono soprattutto i più deboli, perché poi, essendo parte dello stesso club, devono far parte dell'aggiustamento. Quindi la flessibilità è una deroga a queste regole, cioè non è che bisogna usarla così. Quando ci si sveglia la mattina, la si usa se serve e in questo ha ragione moltissimo secondo del ministro Giorgetti, magari ce lo dirà quando dice guardate che il debito riduce la sovranità, perché vuol dire che tu devi chiedere
Qualcuno che ti compra il tuo debito ed evitare dei rendimenti maggiori. Concludo proprio cinque secondi sull'Europa. Io penso che in questi vent'anni si siano fatti delle cose enormi in Europa e non ce le raccontiamo quando scoppiò la crisi greca non c'era nulla, nulla, non c'erano strumenti europea, non c'era neanche l'idea di poter fallire, l'idea era che tu entravi nell'euro ed era una sorta di paradiso. Infatti, se tu vuoi uscire dall'Unione europea, c'è un articolo 55 Brexit, l'ha seguito, ma non c'è un articolo nei trattati che ti dice come uscire dall'euro, e invece abbiamo scoperto che si può essere deboli e c'è bisogno di strumenti
E piano piano. Abbiamo creato, per esempio, il Meccanismo europeo di stabilità, il famoso MES che a noi non ci piace per niente, sbagliamo, perché invece è un'istituzione molto duttile. Io ci ho mandato i miei studenti a lavorare è un qualcosa che può diventare un food in futuro, un Fondo monetario europeo. Noi, per salvare i famosi Grecia, Portogallo, Irlanda, abbiamo utilizzato il Fondo internazionale, il Fondo monetario internazionale, che però ha come primi azionisti gli Stati Uniti e la Cina, è infatti se ne sono andati al terzo pacchetto greco e invece noi potremmo avere un nostro fondo europeo e sta lì, però non lo usiamo. La BCE e concludo, ha oggi quattro strumenti di politica monetaria straordinari. Uno lo lanciò Draghi, lo MT, quando disse il suo whatever it takes, poi c'è quanti te divisi in poi c'è l'S&P che non si è molto usato l'ultimo l'ha lanciato Christine Lagarde TPI, che non so se si può dire fino in fondo che non vediamo troppo nervosismo in Francia, ma insomma c'è un ombrello. È chiaro che non è un regalo tu per essere, diciamo, salvato o
Assistito dalla Banca centrale europea deve rispettare quelle famose regole di bilancio, cosa che non sta facendo la la la, la Francia, quindi vedete che la la cassetta degli attrezzi è diventata sempre più robusta. L'ultimo esempio che vi faccio è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prima Gregorio, parlava di debito europeo, beh, ma quello è un inizio, è un inizio di debito europeo che tra l'altro guardate anche come l'Europa è anche molto politica si chiama Next Generation You perché all'epoca i politici hanno capito, guardate che
I riottosi del Nord non vogliono debito per oggi, beh, allora facciamo finta che debito perdo di domani, però bisogna usarlo bene questo debito e, tra l'altro, quella anche un.
Metodo su come interagire con l'Europa, cioè io ti do dei fondi e tu però rispetti delle condizionalità che servono a te, ma servono a noi questo si chiama criterio di convergenza. Ecco, io penso che il racconto vada fatto fino in fondo, in una fase di grande complessità, dove questi strumenti sono stati creati in maniera temporanea, perché in Europa poi, in fondo conta la fiducia. Qualcuno parlava prima prima di fiducia, non ci si fida molto, allora si fa un passo in avanti e poi se ne fanno due. Un po'di lato, quindi, va bene il PNRR ma temporaneo, va bene l'aiuto per il Covid ma temporaneo, ecco facciamolo strutturale
Però per farlo bisogna che ci teniamo bene in testa che la solidarietà si accompagna con la responsabilità, se continuiamo a dipinge l'Europa come la colpevole di tutto a cui poi bisogna chiedere il conto, beh, secondo me questo funziona poco, grazie, ringrazio, siamo fuori di 20 secondi, ma volevo cedere Serra la conclusione una conclusione su questo punto sul sul debito,
E su come in effetti poi si può sostenere in questo modo la crescita, dunque da attore privato, investitore privato e solo con capitali privati, lascio, come dire ad altri, per dare l'esame pubblico che non è compito mio, né capisco però faccio un esempio del nostro sistema pensionistico domestico del mondo delle case, test dei fondi pensioni nessuno ha investito in beni risponde,
La più bella azienda italiana fatta negli ultimi 10 anni, che vale 30 miliardi in Borsa, che si è quotata a Wall Street, che ha fatto tanta allarga dopo presentare all'universale qua sono andato a vedere chi è presente chi ha investito nell'azienda per gli ultimi 10 anni sono tre sì, Tamburi, Luigi Berlusconi e altri due o tre persone settori privati, individui bravi, capaci ottimi investitori, ora io mi chiedo, ma se noi abbiamo un sistema pensionistico che deve difendere la crescita dei nostri più bravi imprenditori e non ci è arrivato un euro
Mi chiedo, ma cosa stanno a fare? Questa è la domanda che mi pongo, perché cosa che invece ho notato in Inghilterra, dove ho vissuto per 25 anni, c'è una pressione enorme per investire dei fondi pensioni e delle varie casse di tutto ciò che risparmio obbligatorio. Secondo tema, io a Londra il mio ris sono tornati in Italia sette anni fa da imprenditori sotto dare uno stipendio. Non ho capito perché devo pagare un contributo, abbiamo i contributi, non ha scelto e dove investire? Questo lo trovo da sistema comunista, Pappano di democrazia, scusate in Inghilterra e io la mia pensione, non è verso dove voglio prendere rischi che voglio e con chi voglio qui, invece è tutto regolamentato e perché
Dopodiché, quando mi son guardato risultato 2 e mezzo per 102 e mezzo per 100 scusate e conto del tasso degli CB. Sì, ora quindi i numeri parlano da soli. Secondo me, quindi, se volete, il capitale non ha debito scusa, non è debito, cioè l'equity, ben vestito bene, abbiamo questo risparmio paziente va investito bene, i va messo oppressione e va controllato il risultato che fanno rispetto alle alternative altrui e se non sei abbastanza capace a casa, né più né meno, così come la nazionale di calcio, così come il giornalista così come ciascuno di noi, così anche quelli non in protetto per legge, perché se si è protetto per legge, ma ti giochi il Ris, il tempo, il fare, vi do la differenza tra investire. Il 3% per 65 anni può fare il 7 per 65 tu mi dirai, e che differenza c'è tra per 107%, sì, a 65 anni fa la differenza se investi 1.000 euro tra averne 600 o 8.005. Allora io ti faccio questa questo commento preferisce avere la pensione,
Tra 65 anni 15 volte più alta.
Questa differenza, cioè tra avere 100 euro nel 1.005, se la metti così vedrai che tutti gli israeliani la capiscono, ti torna, noi ti chiedono meritocrazia accountability sul numero che fai da te, la devi fare Rosario Cerra, perché preferisco avere la pensione adesso anche quella misera, ma se non ci diamo chissà che non vada a casa andiamo adesso tutti noi grazie tante, vi ringrazio e lascio la parola a O'Hara. Grazie davvero.
Allora adesso si è tempo di liberare, lasciamo giusto due sedie chiamò il direttore Tommaso, se può avvenire perché ora, insomma, c'è questo momento tuo A2, quindi lascio a te chiamare il nostro ospite, beh il momento a due per il momento, soprattutto quello di Carlo Messina che invito ceo di Intesa Sanpaolo,
Un uomo dai pochi impegni di cui si parla poco in queste settimane, in questi mezzi, che ringrazio davvero di essere qui.
E di poterci aiutare a capire come, come stiamo intanto co co, come sa, come sta lei che non ha niente da fare, che non si sente mai parlare di lei, che non ha mai non ha mai impegni importanti, no, sto sto bene adesso è l'Italia come sta,
Allora io credo che quando quando mi fanno questa domanda io penso sempre che che tutti qui cercano le cose che non vanno in questo paese io.
Devo dire la verità, se voi guardate la rappresentazione de degli altri Paesi, quando in Francia parlano della Francia, in Germania parlano della Germania o in Inghilterra parlano in Inghilterra, cioè la prima cosa che dicono e i 10 punti di forza e poi parlano dei tre punti di debolezza del Paese c'è qui da noi, non si fa altro che parlare solo dei punti di debolezza del del nostro Paese ed è una storia che che che parte ma ma,
Ma da lontano, ma anche nel periodo in cui c'è stata la crisi del debito pubblico, non c'era, non c'era uno che parlava dei punti di forza del del paese, tutti a correre dietro al fatto che il nostro fosse un Paese con con molto debito e con un sacco di problemi, oggi io vedo un Paese che ha molti punti di forza, poi alcuni punti di debolezza e se vuole, su questi elaboriamo, ma i punti di forza sono notevolissimi, cioè se guardate i risparmio delle famiglie e l'indebitamento delle famiglie, la condizione finanziaria delle imprese che in termini relativi rispetto alle altre imprese, in Europa non c'è partita con le francesi con le tedesche. Gli imprenditori italiani in questi ultimi 15 anni hanno fatto un lavoro pazzesco, ci hanno trasformato la struttura finanziaria delle aziende portandola in una condizione da essere un punto di debolezza, un punto di forza del Paese, il sistema bancario italiano
Cioè i non performing loans, i problemi che che derivavano da dalla gran parte delle banche italiane oggi è uno dei sistemi bancari più forti che esiste in Europa, poi è chiaro che abbiamo indubbiamente dei dei punti di debolezza, ma dall'altro lato l'occupazione è aumentata poi qualcuno dice si è temporanea, non è temporanea e definitiva però comunque l'occupazione è aumentata, significa che che ci sono molti più stipendi, molte più possibilità di consumo,
Cioè, io credo che quando si parte e si parla di di un proprio Paese, la prima cosa da dire noi siamo un Paese molto forte. Abbiamo degli elementi che sono elementi da tripla A, come il risparmio oggi le imprese, le banche, è chiaro che abbiamo un punto di attenzione rilevante, che è rappresentato dal debito pubblico, ma un debito pubblico di dimensioni significative è indubbiamente un rapporto debito Pil fra i più alti, ma è un debito però sostenibile. Non parliamo di un debito che ha delle fragilità dal punto di vista della sostenibilità futura. È evidente che che questo riporta al problema della crescita nel nostro Paese, per quello che ho avuto grandi di attenzione che abbiamo e noi l'abbiamo un po'sempre questa impressione, non le potenzialità della crescita, questa parola, la voglia di crescere, che poi viene misurata con dei
Ragionamenti e con dei calcoli che fanno vedere sempre piccole queste cifre rispetto al mondo che ci sta intorno, guardiamo poco la qualità di questa crescita e che sistema in realtà noi mettiamo nel mondo e quanto ancora oggi l'Italia è un esempio e dall'altra parte questo rigore, come se noi pagassimo una storia di Giamburrasca di quelli che hanno fatto come gli comodava di quelli che rispetto agli altri non ci si può fidare, esiste un modo per cui il sistema, e qui la banca, che ha la parola fiducia né nella parola fiducia, la sua natura, diciamo originaria la politica che hanno e la parola fiducia la sua
E determinazione, nel senso che si sceglie il sistema delle imprese che ovviamente certo amano l'Italia. Sono italiane, vogliono chiamarsi così, però è chiaro che, se da differenza è tanta e troppa, magari tendono ad andare dove c'è il guadagno, possano trovare un modo per mettere insieme crescita e rigore, cioè rispetto delle regole. Sì, ma io penso prima di tutto che che la crescita vada analizzata nei difesi, nei diversi profili. Indubbiamente esistono dei dei temi demografici e quindi è indubbio che che nei limiti della crescita è toccato anche da quante persone hai che che possono o da forza lavoro, da chi può entrare nel mondo del lavoro. Ci sono Paesi dove l'elemento demografico ha rappresentato un punto di forza nell'ambito del Pil e il nostro Paese è indubbiamente da questo punto di vista ha degli elementi che rappresentano punti di debolezza, poi gli elementi di di burocrazia, né nel nostro sistema e così come nel sistema europeo, sono molto significativi, però anche la modalità dell'allocazione del del della spesa pubblica, secondo me è l'altro elemento importante o del o dei debiti buoni cattivi. So, io penso che quello che è importante è riuscire a rendere molto più forti gli investimenti che sono destinati allo sviluppo nel Paese, cioè queste sono le cose importanti, poi il rigore. È chiaro che se sei, in un sistema dove non hai la Banca centrale e hai il il, il bilancio pubblico gestito in comune, nel contesto e nel contesto europeo, devi riuscire a contemperare questi elementi
E su questo indubbiamente è lì la. La mancanza di un di un elemento di forte crescita ci porta ad avere più difficoltà nei confronti degli altri Paesi europei e lo stock del debito. E un altro punto d'attenzione, ma indubbiamente però rispetto agli altri, se guardate le condizioni strutturali, perché guardare solo il debito è, secondo me, un errore di fondo il debito pubblico che oggi, se guardate il risparmio delle famiglie italiane e l'indebitamento delle famiglie italiane, l'indebitamento delle imprese, il sistema italiano è molto migliore rispetto a quello tedesco e quello francese. Certo, se poi aggiungete il debito pubblico, è chiaro che entriamo in un contesto dove oggi la Francia ha problemi comparabili con quelli del dell'Italia e anzi, se dovesse venire un rischio contagio, può venire da lì. La Germania, ovviamente, era una condizione strutturale molto più forte, però contemporanea contemperare questi elementi. Credo che sia uno dei doveri del del mondo europeo e che oggi ci sta governando, anche se io, pur essendo un europeista convinto e devo dire che io non vedo tutta sta qualità de del de del delle risorse umane in Europa, cioè a me sembra che che che ci sia molto da fare probabilmente non vengono mandati i migliori in Europa. Io questo non non non so dirlo, ma anche dal punto di vista della governance europea, cioè mi sembra un una somma di di soggetti, ognuno che cerca di ricavarne un piccolo vantaggio, ma non c'è nessuno che c'è una visione comune e dovrebbero lavorare per creare un ministro dell'Economia, un ministro della Difesa, un ministro dell'Energia. C'è una cosa che renda chiaro che l'Europa deve essere un contesto unitario, non un contesto divisivo,
Il governo sta sta pagando in queste ore la manovra è una manovra importante, una manovra che non ha i margini che possono risolvere i problemi del Paese o indirizzarlo verso un impeto di sviluppo, ha chiesto al sistema una mano il governo e lei ha detto delle cose e ha dato delle disponibilità in questi anni e in questi giorni si è chiarito che le banche hanno supportato,
Il governo, di fronte a quel rigore e garantendo in qualche modo uno spazio anche economico maggiore di quello che altrimenti i conti avrebbero consentito.
Ko come si può fare per ridurre questo debito Sam senza far passare l'idea che c'è la banca cattiva che guadagna, e poi deve dare qualcosa che non è dovuto in cambio, non si capisce bene di cosa e dall'altra parte, invece che la banca è anche il custode dei risparmi e dei sogni dei cittadini italiani che non si rivolge soltanto al grande mondo dell'impresa o il grande mondo della finanza.
C'è qualche strumento pubblico privato che potrebbe innovare questo modo europeo di vedere i nostri conti, no, mi faccia aggiungere un elemento sul sulla correlazione fra manovre.
Gestione del del debito e banche e perché manovre finanziarie collegate con le banche perché le banche non soltanto sono le prime beneficiarie di un'economia reale, positiva quindi di un'azione svolta dal Governo in modo positivo per la crescita, perché ovviamente, guardate, noi abbiamo 500 miliardi di euro di impieghi. È chiaro che se nel sistema il sistema evolve positivamente, noi non possiamo che tranne un vantaggio. Abbiamo un trilione 500 miliardi di euro di risparmio degli italiani e se l'Italia è in buona salute, la banca ne trae un vantaggio, ma abbiamo anche come sistema bancario 400 miliardi di euro di titoli di Stato, cioè il più grande creditore dello Stato. Oggi è l'insieme del sistema bancario o il sistema assicurativo? Oggi questi due soggetti hanno più titoli di Stato rispetto alla BCE rispetto alla Banca d'Italia. Allora è chiaro che che quando si fanno gli esempi sulla contrapposizione e il il la, la dialettica, in una fase come questa, cioè abbiamo tutti lo stesso interesse
Perché se questo Paese, e in un'evoluzione positiva o se il bilancio pubblico gestito correttamente il principale creditore dello Stato che sono le banche e le assicurazioni, ne trae un vantaggio, quindi l'approccio che abbiamo sempre avuto a queste tematiche è stato un approccio di grande collaborazione sia perché ci riteniamo italiani e vogliamo che questo Paese vada bene ma anche perché abbiamo,
Una convenienza diretta nel nostro bilancio, cioè se lo spread mi va a 300 e io sopporto delle perdite e il rischio di di innestare una crisi di fiducia anche nei confronti delle banche. Quindi c'è un interesse assoluto da parte delle banche a far sì che questa che chi ci sia una contribuzione all'andamento positivo di questo Paese, è chiaro però che ci debba essere il giusto equilibrio e un'equità di trattamento, perché noi abbiamo degli azionisti e la gran parte delle banche sono con azionisti internazionali, cioè il 60 70% del capitale sono investitori internazionali. Quindi non è che che le banche possono decidere di fare delle cose che vanno a detrimento degli azionisti. In una fase come questa possano contemperare gli elementi del modo con cui agli azionisti. L'anno scorso siamo riusciti a far passare un accordo triennale nei confronti del governo. Io ritengo che
Che però, in una fase come questa, sia indispensabile ragionare anche su delle modalità per cui le banche possono essere utilizzate maggiormente nella crescita, cioè cercare di portare un contributo anche sui motori di crescita, sui immaginare dei PNRR italiani fatti con la collaborazione delle banche, cioè che le banche possano contribuire con l'erogazione del credito attraverso dei progetti finalizzati ai motori di crescita del Paese, l'innovazione e l'intelligenza artificiale, cioè che possano esserci dei progetti fatti in modo comune da parte del delle banche e dell'Onu e del governo e dello Stato e, dall'altro lato, possono contribuire anche a dei progetti che puntino finalmente a ridurre il debito pubblico. Salito più volte l'ho detto, ma noi abbiamo nel bilancio pubblico centinaia di miliardi di euro di immobili, cioè, ma ma lo Stato può essere il miglior detentore di immobili immobili che sono lasciati in uno stato di di non capacità di poter fare manutenzioni e investimenti, perché la spesa pubblica è quella che è stata descritta prima. Se, se gli interessi sono superiori alla spesa per l'istruzione e sono ormai sempre più vicini alla spesa per la sanità. È chiaro che è una patologia. Ciò non può essere considerato un sistema che ha degli elementi e di di positività a un sistema, così può permettersi di avere 500 600 miliardi di euro di immobili detenuti dallo Stato e dalle Regioni se trovassimo un meccanismo che può portare a lavorare ad un'ipotesi di smobilizzo di questi immobili, collocandoli sulle famiglie italiane attraverso una componente, ovviamente non parlo di di tutti, ma anche fossero 50 miliardi, 100 miliardi in 5 10 anni con una progressione. Sarebbe un un modo per dimostrare che si parte con una riduzione del debito pubblico, e questo porterebbe ad un approccio completamente diverso, anche negoziale, nei confronti del contesto europeo. E le banche sono disponibili a far questo perlomeno Intesa. Sanpaolo è certamente disponibile a trovare delle modalità che possano così consentire il collocamento sulle famiglie di strumenti finanziari. Rappresentativi di immobili o di immobili sono progetti difficili. In questo è oggettivo non è facile, però, se non si parte mai questo Moloch del debito pubblico non verrà mai scomposto, sarà solo la crescita e la crescita, per consentire la riduzione del debito, dovrà essere superiore al 2% del Pil, cioè non c'è. Non c'è modo con lo 0 5 l'un per 100 di crescita del Pil di immaginare che il rapporto debito Pil scenda ci vorranno 50 anni, cioè l'unico modo è, da una parte e accelerare la crescita, dall'altro, riuscire a ridurre la componente del debito utilizzando anche il supporto che le banche possono dare per la vicinanza con le famiglie, ovviamente con dei prodotti che siano equivalenti ai titoli di Stato, come rendimento che possano garantire una forma di protezione alle famiglie. Ma secondo me questo è possibile realizzarlo è collocato. Chiedo una cosa sulla banca piccola, quella dei miei ricordi, quella che vedevi fin da bambino quella che ti ha aiutato a comprare la casa, quella che per gli italiani è un pezzo anche della loro vita, della loro famiglia, e la banca grande, la banca. Come si vede adesso la banca una volta aiutava chi aveva un'idea, dente o limiti dentro parametri, aiutava i sogni,
L'ha detto anche Patuelli, prima non bisogna mai che le banche smettano di aiutare a realizzare i sogni, oggi sia un po'l'impressione che la banca dia a chi ha già ciò che gli serve e non di a chi ne avrebbe bisogno, lei sta costruendo una cosa molto grande perché insomma tutti tutti parlano da molto tempo dell'Opas su Monte dei Paschi di tutti i soggetti coinvolti MP e Bpm Generali.
Che cosa farà Carlo Messina, io le faccio una domanda semplice e le chiedo di risponderci francamente lei sta costruendo una banca italiana più forte o una banca italiana più potente.
Scusi sui sogni, mi sembra che corrisponde a quello che che Stefano Lucchini ha fatto con mano a mano, cioè con la pubblicità della banca, che credo che sia rappresentativa proprio di di quello che diceva Lecce. Noi dobbiamo e abbiamo sempre aiutato e vogliamo continuare ad aiutare, a costruire quello che è il futuro delle delle famiglie e delle imprese italiane, allora Banca potente, non esiste. Scusi se c'è un uomo che non era un uomo di potere e non gliene frega niente del potere sono io scusi, mi permetta, glielo dico proprio in modo e chi mi conosce lo sa benissimo, cioè io sono totalmente disinteressato al potere. Quello che mi interessa è fare il bene dei miei azionisti, perché io faccio l'amministratore delegato non è che faccio il e questo dovrebbero ricordarselo tutti che quando operano e fanno che amministro delegati dovrebbero agire negli interessi dei loro azionisti, non nel proprio interesse, cercando di salvare la propria poltrona, cioè il punto vero di di ognuno di noi. Quando fa l'amministratore delegato e che c'è un confine oltre il quale ti può prendere il l'elemento proprio che ti scriveva lei che la la sindrome da ubriacatura del potere, cioè noi siamo al servizio degli azionisti, è chiaro che iniziò a San Paolo. Abbiamo anche una vocazione diversa, ritengo unica che è quella di essere anche al servizio del Paese, delle persone e di di di delle comunica e anche del sociale. Scusi mi permetta perché siamo la banca, che fa più interventi del sociale in Italia. Oggi siamo, siamo il più grande operatore sul sociale in Italia, più di tutte le fondazioni, proprio perché abbiamo una sensibilità per cui condivisa da molti dei nostri azionisti e in particolare dagli azionisti internazionali, dove l'elemento del far ritornare una parte degli utili sulle comunità in cui si opera è considerato un valore e quindi Liegi gli elementi positivi, tutto questo ci porta a dire che che noi non operiamo in una convinzione di star creando una posizione di potere, stiamo creando una operazione che crea valore per i nostri azionisti. Per gli azionisti di Monte Paschi di Siena e creerà valore per le comunità in cui noi andremo ad operare. Poi creerà valore per il nostro Paese perché l'elemento di stabilizzazione del risparmio e mi permetta di tornare sui punti chiave di di forza del Paese in termini relativi. Ciò anche dal punto di vista geopolitico, l'unica cosa su cui noi possiamo mantenere un vantaggio competitivo e una indipendenza e il risparmio che non saremo mai una grande potenza nella difesa nell'energia, cioè, per carità, io mi auguro che possa accadere, ma non ci riusciremo mai. Quello che possiamo fare è essere sicuri di mantenere uno dei degli elementi che è indispensabile quando stai nelle relazioni internazionali e che avere la certezza che tu hai la forza del risparmio. Allora, in questo contesto, la nostra operazione stabilizza il risparmio di questo Paese, perché rende una banca con una governance fragile, debole con la conflittualità fra i diversi consiglieri di amministrazione, come si è determinato in Montepaschi di Siena. E quindi un elemento di grande fragilità e Montepaschi Siena ha nel suo portafoglio, elementi di sicurezza nazionale,
Mediobanca la quota di Generali, secondo me questi elementi sono elementi che, fermo restando la creazione di valore per i nostri azionisti, che è il primo punto su cui noi ci muoviamo ma per un Paese rappresentano un elemento che non può che essere che non essere valutato cioè il fatto che attraverso questa operazione noi riusciamo a stabilizzare il risparmio nel nostro Paese e a mettere in sicurezza l'indipendenza di Generali credo che questo,
L'indipendenza, perché i generali non sarà più scalabile una volta che noi avremo il 13 e più del 13% e saremo disponibili, come ho già ripetuto più volte, a condividere questo elemento di stabilità con UniCredit con Delfin con Caltagirone, code con Benetton, con tutti coloro che oggi sono azionisti di Generali e non abbiamo nessuna volontà di essere in una posizione di interferire sulla gestione di Generali, ma quello che ci interessa e stabilizzare il risparmio lo facciamo per l'Italia, lo facciamo anche per Intesa, Sanpaolo, perché uno dei punti di forza del nostro, della nostra azienda essere un leader nel wealth management, è chiaro che, se qualcuno acquisisse generali in Italia, potrebbe diventare un leader nel wealth management, e quindi per noi questa operazione anche un'operazione
Difensiva rispetto agli elementi, risparmio quindi il potere 0, tutte le altre variabili, però, indubbiamente sono variabili, che considero molto importante grazie a Carlo Messina, piazza davvero.
Franchezza d'accordo ad accorpare
Bene, e adesso andiamo avanti e vorrei invitare qui sul palco, l'amministratore delegato di Poste Italiane e il dottor Matteo Del Fante, insieme a Nicola Porro.
Eccoli.
Grazie.
Eccolo qua, ti.
E non so come funziona.
Allora tieni questo ce l'hai, la perfetto, se l'organizzazione.
Allora?
Se ti quando sei arrivato imposte 2002 mila 17, ci diamo del tu, facciamo finta di riconoscerci 2017 domenica 6 maggio 2017 li avevi un business pazzesco, quello di spedire le lettere, no in crescita in crescita esponenziale.
Sì, perché voglio andare su questa battuta.
Cioè io mi chiedo quando ho visto che vi siete comprati un pezzo prima di Tim, poi tutta Tim iniziò subito per non andare a preambolo detto nel 2017 ci avevi un business che, francamente collegato, 8.000 Comuni, segreto di serviti, cioè portare la lettera a casa era un bel casino, costava un sacco di soldi e non rendeva il servizio universale, poi, dopo le poste dai rimessa, un po'a posto che ti sei inventato i bachi corretto e poi ha detto, siccome voglio rompermi le scatole ancora faccio una roba che sta andando malissimo perché le telecomunicazioni in tutto il mondo, nonostante siano l'architrave di quello di cui parleremo tra poco, perché intelligenza artificiale, tecnologie e Tim, allora voglio dire nostalgici dell'Abu direbbe un romanziere francese oppure masochismo, te lo chiedo veramente perché è un business veramente complicato. Quelli delle tlc sono quelli più dedicherà dose di qui c'è Davide, non sono stato boy scout però il buon animo del Boeing, scout di fare di lasciare un mondo l'azienda migliore, sicuramente purtroppo,
Ci affligge.
Poste sicuramente è partita in salita, con una situazione per cui due anni fa in alcuni Paesi europei.
è stato cancellato dal servizio, cioè non esiste più il postino che viene a casa, quindi di questo stiamo parlando.
E però avevamo la fortuna che dal punto di vista storico, con risparmio postale e poi, con una trasformazione che era iniziata all'inizio di questo secolo con la creazione di BancoPosta.
Ah è di Poste Vita, era iniziato un percorso di diversificazione e quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di spingere il più possibile su quel percorso di diversificazione di prodotto, ci siamo andati a focalizzare su quelli che erano i trend banali che vedevamo tutti, perché nel 2017 non era difficile vedere che c'era un e-commerce in crescita non era difficile vedere che si usava sempre meno contante e si usavano sempre di più le carte di pagamento e quindi abbiamo investito tanto i pagamenti siano diventati il primo operatore dei pagamenti.
E abbia omesso, diciamo tanta attenzione nel gestire gli oltre 600 miliardi di risparmi degli italiani che sono per più di metà risparmio postale, che gestiamo con grandissima collaborazione, grandissima armonia insieme a Cdp per conto di Cdp e quindi poi, per conto del ministero dell'Economia delle Finanze congiuntamente e siamo riusciti mettendo un po'd'ordine e portando magari anche un po'di know how finanziario a estrarre del valore che abbiamo cercato di utilizzare per investire in una transizione della parte logistica dicendoci, siamo pronti a dire agli italiani che, siccome non c'è più la posta,
Gradualmente vedranno sempre meno qualcuno che gli suona, il campanello e anche questo punto di riferimento glielo togliamo, siamo pronti con la desertificazione che abbiamo vissuto nelle aree interne, nei piccoli comuni, a vedere l'ufficio postale che chiude, abbiamo dei dei degli uffici postali in comuni con 100 abitanti sono chiaramente in perdita però ci siamo detti siamo un'azienda di sistema,
C'è una trans, una trasformazione sociale importante e sta avvenendo, cerchiamo di lasciare alcuni punti di riferimento e quindi proviamo a continuare ad andare a casa degli italiani, non ci possiamo andare più soltanto con la posta, dobbiamo portarli anche i pacchi.
Che qui e i pacchi, la mia generazione conosce le Poste non si fidava molto di erano piccole quanto eravate nessun quanto aveva eravamo noi quando sono arrivato eravamo sembrava un po'la barzelletta, perché il primo era un francese in Italia.
Secondo, era un tedesco, il terzo americano, il quarto erano americano, il quinto erano inglese, è il sesto, erano italiano, i primi cinque erano inutile e noi, a casa nostra, perdevamo soldi e dicevo no, ragazzi, non è possibile che in tutti gli altri Paesi, almeno a casa propria, nei pacchi, facendo soldi era il primo, avendo noi, avendo l'infrastruttura, noi, perché c'è una ragione ovviamente storica che comunque l'azienda, avendo una capacità di generare utili nel mondo finanziario, naturalmente l'attenzione si era, diciamo un pochino, ora, come siete stata, ora siamo diventati i numeri, uno abbiamo fatto un percorso di crescita importantissimo nei pacchi, quindi nell'e-commerce, ma soprattutto la cosa importante è che sfido qui la platea alzare la mano che ha avuto dei dei temi di consegna di posta. Non alzate la mano, lo fareste probabilmente tutti o quasi, ma nessuno alzerebbe la mano. Se vi chiedo se avete avuto un problema di consegna di pacchi, perché per noi era un tema anche certo di qualità, cioè di reputazione, e venivamo purtroppo nel 2017 se dicevi ma Poste Italiane e chiedevi al cittadino nella strada, ti viene in mente il servizio di qualità per la posta, no no, e quindi abbiamo dovuto fare un percorso e, devo dire,
è un grandissimo ringraziamento a tutti i colleghi di Poste perché non abbiamo fatto nemmeno una grande formazione, ma con il direttore generale col dottor lasco siamo riusciti a fargli capire che quello era il futuro.
E Poste e i postali che sono, proprio come dire, la rappresentazione plastica dell'italiano, hanno reagito positivamente, hanno detto no noi, il piccolo numero 6 nei pacchi business, lì che ovviamente, davanti, decrescendo col servizio universale che vi costava anche soldi nel settore delle lettere pacchi dal dal 7, dal numero 6 e numero uno e continuare a gestire il risparmio degli italiani,
Siamo diventati il numero uno perché non era scontiamo arrivati l'anno scorso a fare più pagamenti da soli, che tanto piacciono a Poste Pay e non c'è Revolut non banalissima banalissimo, ma tu mi devi spieghiamolo, Vinci, mi a comprarmi, può prendere il PPE-DE spiega come Wind on the Wind i nostri amici bancari non l'hanno capita, ecco, adesso puoi spiegare cosa vuole spiegare banale banale non c'è nessun merito quale siamo un Paese molto conservativo nell'anima okay, quindi siamo un Paese che ha fatto eccezione, per esempio nelle sim
Perché civili ci compravamo, vi ricordate le sim consumo, quindi non avevamo tanta voglia di metterci l'addebito sul conto corrente della SIM perché chissà quanto spendo io ti metto sui 50 euro di di consumo e so che più di quelli e lo stesso ha funzionato sulle carte cioè noi abbiamo funzionato perché abbiamo creduto 15 anni fa alla carta prepagata,
E la carta prepagata c'ha due vantaggi per l'italiano che magari al conto con una qualsiasi banca ordinaria, ma che quando deve andare on line preferisce la carta prepagata perché limita la frode ovviamente la limiti a quanto ci hai messo più di quello non ti possono rubare per definizione e due limitate stesso.
Spendere non spendi perché dici ho messo quell'ammontare più di quello non spendo perché comunque psicologicamente, mettere quel numero quando compri qualcosa on line, no sull'app o sul o sul sito e vuol dire dare no umidi, allora abbiamo servi, ma col comunque ancora qualche lettera dovete mandare giù un miliardo e sette l'anno sì sì, venerdì 7 sì, beh, comunque sono la metà di quelli, allora capiamo però, insomma, non miliardi 7 c'è un mestiere simile su alcune guadagnavo ben 30 centesimi l'1 quindi in un business molto redditizio, credo 30 centesimi miliardi
Noi abbiamo due miliardi e mezzo di stipendio, quindi nemmeno nemmeno gli stipendi ci paghiamo allora umilia 1 miliardo e 7 di lettere o il business new business, i pacchi e la finanza hai continuato a portarla avanti e allora, visto che eri tranquillo, hai preso una roba che insomma è un po'complicata perché le telecomunicazioni ritornare alla domanda di base ti sei preso un business che è veramente un casino,
Poi dopo ci faccio anch'io, faccio anche una battuta politica perché noi e la generazione dei miei giornalisti si ricorda quelli con le pentole che vennero espugnati, ti ricordi dai dai, dai capitani coraggiosi, la privatizzazione del nocciolina, una storia bellissima, e se ritornerà presto per scriverne un libro però credo che sarà un libro interessante quello di Tim,
Due gli ultimi capitoli dei nostri cerchiamo di scrivergli, mentre in maniera un po'più facile capire il senso di di di quest'Aula, penso il senso avviene.
Da un'osservazione della quale siamo molto convinti, ovviamente, e non devo spendermi troppo, spero su questo che siamo nel mezzo di una trasformazione digitale tecnologica.
Ah e questa di questa trasformazione ha bisogno di attori in un sistema economico, cioè non avviene da sola.
E in economia ti insegnano che, se non c'è un soggetto che va a occupare uno spazio, questo spazio non rimane vuoto.
Compaiono altri soggetti, verosimilmente magari non nazionali, verosimilmente, che non spingono l'agenda.
Che può volere qualcuno che ha a cuore la trasformazione di un sistema economico nel medio periodo.
E quindi, se non se non c'hai le redini di quell'azienda, lì tu sistema economico, se è in difficoltà, poi osserviamo che, a differenza di vent'anni fa, quando, con tutto il rispetto per, diciamo il mondo finanziario, tutto il mondo finanziario messo insieme valeva meno di Telecom no,
Perché questo era e oggi invece vai a vedere che Telecom, quando siamo entrati noi vale no, un decimo di di una banca della più grande banca italiana, no, che era seduta qua su di una sola, vale un decimo e allora c'hai un tema no di sperequazione di valore e economia ti insegna che quando ci sono delle sperequazioni troppo marcate,
Con i passi giusti, queste sperequazioni si riequilibrano e se tu sei nella posizione giusta e anche i miei soldi mi ha impressionato quando ho visto i primi conti pubblici, i vostri, l'elemento di sinergie che si mettono sempre dentro quando si fanno queste cose, noi che guardiamo difensiva sulla carta ci sono le sinergie,
Tu l'hai, vista dall'azienda, cioè quella roba là riuscite veramente, ma se tu fai costa, Paita, convinti siamo stra convinti, considera che quella è un'azienda che comunque per diciamo, grazie anche al lavoro fatto negli ultimi anni dall'amministratore delegato Labriola è riuscita a ridurre il debito e quindi si è messa in una posizione molto più solida dal punto di vista finanziario.
Chiaramente ha vissuto vent'anni di declino, purtroppo ha vissuto un mercato con un eccesso di competitività.
Il quarto operatore che la nostro antitrust ha voluto in campo meno di 10 anni fa ha dichiarato a settembre che ci ha più sim di Poste, quindi sono stati un mercato ovviamente non italiano, siamo stati un mercato apertissimo, così aperto, che oggi abbiamo un prezzo medio che è meno della metà della media europea,
E tu non sei un finanziere, ma se è abbastanza veloce per
Capire che i soldi in finanza, o comunque nel mondo economico, si fanno quando tu vedi un qualcosa che è sottovalutato come una casa, no, là intuisci, il potenziale di quella casa, sai che tipo di ristrutturazione de puoi fare in quella casa e riesce a vederla rimessa a posto sul mercato, e questo è esattamente quello che abbiamo visto noi, quindi quella è hai visto una grande opportunità, a parte che di sinergia anche una politica industriale per Poste e finanziaria, ovviamente di ma come funziona lì? Chi non so bene le cose lì diventa poste, Tim tutto insieme non esistono
Allora, siccome è un settore molto regolato, sì, ma non solo finanziario, e noi vogliamo che quell'azienda rimanga indipendente, splendente sotto la nostra, ovviamente il nostro controllo, però, con una sua autonomia gestionale che gli può permettere di essere sufficientemente agile in un settore molto complesso gli daremo tutto quello che gli può dare una capogruppo per l'operatività non è possibile che 59 positivo che abbiamo dichiarato.
Parla adesso siamo arrivati all'87%, c'abbiamo un paio d'anni tranquilli finché due anni e mezzo, finché spera di definire l'operazione prima di del mio mandato, quindi prima dell'aprile del 2029, dovremmo arrivare al al delisting e quindi avere il 100% di Tim.
Come azienda di Poste, che rimane un'azienda che fa l'operatività delle tele delle tlc e la tecnologia del gruppo aspetta che questo te, lo voglio chiudere bene, è inutile domanda per le ultime fammi fare un'ultima domanda sul tema e noi ci ricordiamo sempre ultima, è stato fatto tutto quello che si poteva dell'argenteria se son venduta tranne un argento, che quello che c'è in Sudamerica in Brasile. Se quello rimarrei del gruppo o quelle guarda, è una domanda che ci fanno sempre gli investitori, esatto perché fa un sacco di soldi, visto Brescia, fanno un sacco di soldi, produce molta cassa e
Non è, diciamo in svendita, però non non è nemmeno strategico nel disegno che vi ho appena descritto, quindi lo useremo in maniera tattica okay nel corso dei prossimi mesi, domanda invece l'industriale che non ti mette in imbarazzo, perché sennò mettere in imbarazzo lo chiedendogli di Telecom su Tim che vi divertirebbe e ed è questa,
E la logistica ha bisogno di un'intelligenza, non so se artificiale o meno, però gestire bene la logistica e l'abbiamo, sono ormai capito tutti quanti è il luogo dove l'intelligenza artificiale è più facile da applicare e cosa succede nell'hub digitale di questo nuovo tlc? Pagamenti finanziari e distribuzione, cioè Poste è un hub di intelligenza artificiale, lo può diventare, sembra quasi un ossimoro parlare forse con intelligenza perché tu lo Stretto è corretta, lo è però io nel 2017, quando sono arrivato insomma 13.000 uffici, il mondo che diventava digitale eravamo i due fisici, la posta che crollava ho detto, va be'qui
Non so a che velocità ci muoviamo, ma ci schianti, amo no e quindi facemmo una una politica molto mirata di potenziamento digitale, cioè.
Quella presenza fisica e questo è il passaggio, come dire quasi non lo vogliono, non lo voglia definire paradossale, ma è sicuramente un pensiero laterale di dire se tu vuoi digitalizzare un paese, devi dice digitalizzare tutti i cittadini e poi,
Le imprese e la Pubblica amministrazione, noi come Poste ci occupiamo di persone fisiche, dei cittadini, se vuoi digitalizzare i cittadini con i temi demografici del nostro Paese, non puoi digitalizzare senza una presenza fisica, siamo d'accordo, perché il cinquantenne o sessantenne non riesce da solo ha bisogno di un punto di caduta quindi noi abbiamo usato,
L'asset fisico dell'ufficio postale, ovviamente imbarcando tante competenze dal 2017 in poi di informatiche nel gruppo e cercando di diventare il più possibile, e oggi credo che lo siamo i più forniti, i più strutturati dal punto di vista informatico nel Paese per permettere ai nostri uffici di accompagnare i cittadini e la digitalizzazione quindi Spid che,
è lo strumento di identificazione della Pubblica amministrazione digitale, non ci rendiamo conto alla Regione, Carlo Messina, diciamoci ogni tanto, anche le cose positive, il nostro Paese è il miglior sistema di identificazione digitale pubblica, forse al mondo sicuramente in Europa abbiamo fatto negli uffici postali l'80%, siamo in 11 a vendere Spid e Poste c'ha l'80% di quota di mercato se non ci fosse stata spot poste, non sarebbe nato Speed, perché si magari li facevi da Buffetti magari li facevi
Da non dagli altri, ma non arrivavi ai numeri, agli oltre 33 milioni di italiani che fanno più di un miliardo e due di accessi, l'anno facendo un lavoro di risparmio e di efficientamento della Pubblica Amministrazione, norme perché le pubbliche amministrazioni non hanno più il tema di doversi la login e password il call center quelli dei sistemi facciamo tutto noi e fino ad oggi, tra virgolette, l'abbiamo fatto a gratis.
Chiuso dal 1 gennaio di quest'anno, di chiedere 6 euro l'anno quindi diceva 50 centesimi l'anno per poter utilizzare lo quindi questo hub digitale. In effetti esiste oggi un po'e questo hub digitale ha funzionato molto bene al nostro interno. No, cioè se si parla di e I no Lea Inside ora non non vi tedio, però vi assicuro che se vi faccio vedere i grafici di quanto ci costa assistere gli italiani, le interazioni giornaliere, noi siamo arrivati a 28 milioni di interazioni giornaliere con gli italiani, che vuol dire scusami, questo che attraverso la app ti para no tra tutto tra 1 milione e 7 1000008 di consegne tra Paok posta
1 milione di italiani che,
Vengono in ufficio postale quelli che usano la nostra carta, quelli che vanno suonano, strappa tutto messo insieme. Gestiamo dal punto di vista informatico 28 milioni di operazioni il giorno che un numero blu, soprattutto il numero che ti fa tremare i polsi perché se quella infrastruttura non regge e io ti posso far vedere il grafico di quanto è sceso il nostro posto per servire perché le misure così no ci hanno infatti è così grande che vedremo a quanto mi costa ogni interazione di servizio e noi l'abbiamo ridotto del 70%. In questi anni, grazie all'intelligenza artificiale, quindi intelligenza artificiale Inside l'abbiamo usata intelligenza artificiale Outside l'abbiamo usata perché le interazioni con i nostri clienti ci hanno sempre più l'utilizzo di algoritmi, quindi abbiamo 20 milioni di app scaricate e le app non ve ne rendete conto, ma la schiaccia l'app di Poste ha sempre di più un'app
Tarata su di lui perché, avendo noi dati, sappiamo cosa fargli vedere come sua operazione più frequente, qual è la proposta prossima, dove può avere un rischio informatico e gli facciamo un app su misura e questo lo fai con gli agenti seconda puntata di moneta perché adesso abbiamo un problema, qual è che se volevamo andare a fareste esercizio sulla pubblica amministrazione e sulle imprese, me l'hai detto te e mi presentavo come Poste se mi presento da te, fu The magari sei un po'snob, ma dall'italiano medio
Mera compra poste okay, Miloslav Onofrio contattò anche se ti fa, ti potrei fare la lista di chi, di chi ci dai risparmi e ti sto tipo 3 stupide come la pago. Io voglio vedere uno che cioè io voglio vedere il Billionaire che dal Lussemburgo paga con la PostePay mi fai una foto di Bolzano, Hamid e incontra personaggi molto social che ci hanno posto, a volte ve li do io sono per posta, io ho posto assoluto scherzò, ma se vado dall'impresa e gli dico ti faccio la trasformazione digitale sono poste
Realisticamente quell'impresa non si fa fare la trasformazione Tim AV a.
Eh, certo, Tim a tutti i contatti perché a questi signori gli ha dato la connettività, prima era la linea telefonica, poi è diventato il fax, poi è diventato il cloud, poi è diventata la cyber security, cioè i contratti con tutto il sistema produttivo quindi a questo punto c'hai un bocchettone.
C'è una forza commerciale, c'hai, un nome nel quale devi andare a fare un inserimento graduale in tecnologia che se non facciamo se il nostro sistema economico non fa, è un problema, perché l'abbiamo sentito né negli interventi precedenti.
E vuol dire crescita, vuol dire produttività, vuol dire crescita e nei mercati di oggi vuol dire mantenere il nostro sistema produttivo competitivo, perché ci sarà un'impresa in giro per il mondo, che quel passaggio e quell'efficientamento tecnologico lo fa se non lo facciamo fare alle nostre imprese non ti dico l'anno prossimo ma tre massimo cinque anni vanno in sofferenza.
Paolo, dobbiamo farlo parlare più spesso e amministratore, perché se no ora o è ancora abituato, perché non va in giro tu devi andare anche un po'in giro, non è che stai semplici cantieri di timo ora, no, va be'però, mi manda ci lasco,
è stata una bellissima intervista e poi, soprattutto per me è molto interessante, perché spero anche per loro perché in realtà le Poste sono diventate, non cambi il nome no e, tra parentesi, a proposito di eccellenze italiane, siamo le migliori poste al mondo, le migliori poste al mondo punto,
Ah, in maniera assoluta, inequivocabile, il 5 novembre mi fanno chairman globale e gli ho detto sudato del tutte le poste idiozie mondiali, ha detto scusate, ma io dice non so niente a che vedere con la posta prestanome, proprio perché tu meglio di chiunque altro al mondo ha dimostrato che c'è un futuro dopo poste super grazie grazie davvero Matteo.
Bene
Allora devo fare io ora e tu proprio non vorrei fare lui ah, ah, son sempre io.
Allora?
Romano dove lo mettiamo?
Ora dai che mi sento più.
Preferiscono.
E aprite per favore, ecco, andiamo avanti, perché se no qui no bene, allora invitiamo la dottoressa Silvia Candiani, quindi media di Microsoft è corporate e vicepresidente era arrivata allora, come stai, poi professore ordinario di Ingegneria economico gestionale, Schools of management Management, del Politecnico di Milano, dottor Giuliano Noci ben arrivato bene,
Bond perfetto, bene, se se poi te sempre ITEA Nicola e quello per dopo.
Come sta benissimo.
Adesso ha sentito avete sentito l'intervista del dottor Del Fante e sullo sviluppo della adesso. Uno di questi funzionerà. Penso che sia questione di tempo e la cosa che mi è molto piaciuta e, parlando con il dottor Del Fante e quindi chi, chiedendo a voi il vostro parere su sull'intelligenza artificiale tutti i giornali sono pieni, si parla intelligenza artificiale, di filosofia di rischi, io mi sono andato a leggere le pagine di Anthropic sa dell'IPO, che hanno presentato la Fed gara secca. Perciò sono pubbliche e praticamente il 90% sono questioni legali dei rischi che si possono avere attraverso la quotazione. È quello che potrebbe diventare di intelligenza artificiale, quindi tutta filosofia. Però io voglio andare sulla pratica. Questo signore ci ha spiegato cosa vuol dire per lui avere il bocchettone, spiegare alle imprese israeliane però, francamente voi, il bocchettone ce li avete insomma, nella fornitura. Mi è appena arrivato il rinnovo attraverso Dropbox del mio Microsoft Office 129 euro, quindi la prego di essere
Accondiscendente della mia domanda.
Va bene perfetto, sentita, anche se avete provato a mettermi una donna sull'intelligenza artificiale che ancora non ho preso parte, dovrebbe farlo secondo okay. Sì, sono d'accordo che è importante è passare da in fondo ai ragazzi un po'più di senso. In fondo, perché io mi grazie, prego la dottoressa io credo che l'intelligenza artificiale sia oggi una leva di costruzione, il valore è molto, molto importante per fare cose, proprio come raccontava il dottor Del Fante della vita reale. Quindi, come aumentare la produttività, come far arrivare meglio, far funzionare la le operations di una di una società e stiamo vedendo già i primi impatti perché le le aziende che sono capaci di portarla avanti in maniera pervasiva vedono un ritorno all'investimento di 5 volte rispetto a quello che l'investimento, quindi aumenti di produttività veramente molto molto importanti e anche la capacità di fare delle cose
Che onestamente, non non si sarebbe potuto fare nei tempi così rapidi tipo non so Lacoste la trovare un nuovo vaccino, me no, cosa che veramente possono permettere di trovare delle soluzioni ai problemi molto velocemente, quindi questa è sicuramente l'aspetto concreto.
Di portare l'adozione in maniera molto generale su tutte le persone nelle aziende, perché in realtà gli individui oggi so usano di più l'intelligenza artificiale per usi personali che non nelle aziende. L'Asia interessante escursione, una but mi spieghi bene qui in Italia siamo a un'adozione generale di intelligenza artificiale del 30%, che è uguale a quella dell'America, per esempio. Quindi, più o meno, ah, sì, non è, ma se guardiamo invece in termini delle aziende, abbiamo l'adozione del 16% in Italia, mentre in America siamo superiore al 50%. In realtà, poi, la vera cosa è che tra le grandi aziende le piccole aziende c'è una moglie, c'è molta differenza, quindi sulle grandi aziende. Siamo anche lì superiore al 50%, quindi è abbastanza allineati, ma purtroppo abbiamo tante piccole aziende che in realtà potrebbero beneficiare ancora di più. Brava persona intelligente che ormai le le nuove start up negli Stati Uniti sono spesso anche di meno 10 persone perché puoi mettere una sedia agenti a fare il marketing da fare. Le vendite fra la logistica e vale quindi questa per noi dal punto di vista sistema Paese, potrebbe essere un'opportunità incredibile che abbiamo più piccole e medie imprese. Stiamo alla creatività, abbia molta dentro, abbiamo le piccole imprese, ma in questo momento c'è ancora un gap di adozione
Tra l'altro, questo è il motivo per cui un progetto come quello di Tim può essere particolarmente importante o di Poste, perché ci vuole anche un canale per raggiungerlo, che diceva Del Fante, per raggiungere sei piccole e medie imprese e per aiutarli ad adottare e quindi avere un salto in avanti nella produttività. Però io sono curioso di chiederle una cosa quando nei nostri computer per la prima arrivò a volte arrivarono le suite di Office, lasci perdere i processori per scrivere perché quelli c'erano sì, ma quelli non non dietro con un incremento di produttività altrettanto forte o fu mi più diluito nel tempo, cioè non è stata anche quella è una grossa rivoluzione di produttività per contabilità aziendali, grandissima rivoluzione, ma non così rapida. La cosa che effettivamente è stato impressionante è stata la rapidità di questa sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché forse per certi aspetti ancora più intuitiva, no, quindi l'adozione è stata la cosa più rapida che sia stata negli ultimi 10 anni, quindi molto più rapida di quanto sono state descritte professionali, magari solo giusto. Una parola sul tema della dei rischi. Beh, no, questo glielo chiedo dopo lo mettiamo, noi mettiamo tutto e anche per lei i rischi ne parliamo dopo professore, intanto mi faccia capire questo sviluppare in maniera un po'più macro questo ragionamento che stava facendo, cioè a me sembra di aver capito che siamo sviluppati perché molto da quel dato il 30% è stato molto importante, cioè abbiamo la stessa diffusione del language model o intelligenza artificiale, ma abbiamo uno spazio molto superiore per le pipe per per le imprese di raggiungere gli altri. E poi dice la dottoressa, guardate che in Italia ci sono tante piccole imprese in cui questo vantaggio competitivo dell'adottarlo sarebbe molto più su molto più forte. Lei che ne pensa su questi tre temi? Scendere sulla terra è la terra di questo Paese. Siamo messi molto male, anzi, e sì,
Quel 30% è un dato falso, non nel senso che è falso quello che ha detto la dottoressa Candiani, ma è un dato che sostanzialmente uno risponde dice uso ChatGPT nell'azienda e quindi ho intelligenza artificiale, quindi il Paese in realtà è in una grossa difficoltà è in una difficoltà di frattura cognitiva, legata al fatto che arriva il più grande fattore di trasformazione della storia industriale e sociale moderna e si trova ad essere impreparato, è impreparato perché è quartultimo per competenze digitali in Europa.
È impreparato, perché abbiamo una cultura straordinaria che si chiama Made in Italy, che quindi vuol dire manifattura, quindi siamo un Paese che ha una straordinaria unica competenza industriale di trasformazione della materia, ma proprio per questo motivo il più grande rischio di esposizione,
Del pianeta, che è quello di codificare questa cultura industriale in dati fungibili per l'addestramento delle applicazioni di intelligenza artificiale, quindi replicabili, dice lei, quindi il tema di fondo è che il Paese, come stiamo cercando di far capire in un deserto di consapevolezza perché si parla d'altro in questo momento nel Paese,
è che noi rischiamo di perdere la nostra cultura industriale, che si è sedimentata in decenni semplicemente perché non abbiamo codificato la nostra competenza, quindi ci troveremmo a due anni data ad utilizzare, perché le dovremmo utilizzare applicazioni di intelligenza artificiale addestrata e su altre culture, questo cosa vorrà dire che faremo la logistica non è il caso di Poste, ma faremo. Le imprese faranno logistica su applicazioni addestrate in Giappone e in Cina, negli Stati Uniti e a quel punto perderemo e di lui Remo il vantaggio competitivo del nostro made in Italy. Che cosa vuol dire? Questo vuol dire che, rispetto al sistema delle piccole e medie imprese, in questi due anni
Poste potrebbe essere un interlocutore, si deve avviare il più grande progetto di riposizionamento industriale che si sia mai concepito in un Paese manifatturiero, altrimenti io credo che in due o tre anni saremo colonia industriale.
Non di Paesi europei, ai Paesi europei ma o della Cina o di qualche altro Paese profes. Questi sono proprio i problemi ovviamente serissimi geopolitici, le però i rischi a cui di cui le volevo parlare sono l'invasività del dell'intelligenza artificiale, l'incapacità anche nostra di comprendere quali sono i limiti. Mi sono messo Instinct sul mio WhatsApp e temo che possa conoscere di me cose che neanche la mia banca sa di me. Ho mia moglie sa di mail che peggio quindi la il tema dei rischi, che non è solo privacy, però è molto micro perché quelli mancano. Le abbiamo ben intuiti da quello che dice il professor Nucci dal suo punto di vista, dottoressa cifre, cosa intanto Fontana sono d'accordo col dottor, non c'è nel senso quello, dicevo io
è proprio il fatto che l'utilizzo Consumer dell'indecenza artificiale Cher è l'utilizzo industriale che non è all'altezza, perché non può essere soltanto quello di utilizzare un LLM e secondo me il tema chiave effettivamente come costruisco come azienda un sistema che difenda il mio vantaggio competitivo e in qualche modo lo costruisca questo know how che io ho internamente all'azienda e lo renda però una risorsa per l'azienda cioè,
Un esempio se judo ChatGPT, così direttamente come se io andassi ad affittare a dare la possibilità, al modello di essere allenato sui miei dati chimici o costruire un sistema che permetta a questa intelligenza dirimenti, rimanere interna all'azienda, perché io me ne possa avvantaggiare e non anche tutti i miei competitor,
Quindi l'intelligenza artificiale come uno strumento molto potente, ma che però deve essere messo.
A fattor utili, essere utilizzato in maniera da sensata e quindi questo vuol dire uno come costruisco un sistema che continui ad imparare che faccia leva sulle mie conoscenze interne, ma senza ma preservando questa conoscenza, questi sistemi all'interno dell'azienda. Prima cosa e seconda cosa, come creo quel sistema di sicurezza no intorno in inglese si chiama Carnes, che vuol dire il guinzaglio, no, quindi la non è no. Secondo me il tema non è tanto come rendono meno potente di intelligenza artificiale, ma come Creo quei sistemi che permettono, per esempio, utilizzando un modello contro l'altro. No, quindi non essere ah, io vado solo antropico, vado solo no, ma avere un sistema che per definizione è costruito per mettere dei dei guinzagli e un sistema no. Mi correggo Skiba, lei ha un sistema dai sì, io sono, ma completamente come Microsoft, però il nostro modello è quello di avere accesso a 11.000 modelli e quindi poteva essere il supermercato dei moto, okay, okay okay e quindi, per definizione, cerco di mettere un modello contro l'altro e crea un modello di sviluppo del software che metta la possibilità. È stata, mi faccia dire le cose un po'tra fare delle ideologie un freno a mano che mi possa in qualsiasi momento io con mano sono al centro. Posso osservare tutto quello che i diversi agenti stanno facendo o dei sistemi e degli allarmi che mi dicono quando qualcosa non sta funzionando bene e ho la possibilità di tirare che facciamo, soffrirà, ma ciò non ignora queste cose non vengono fatte sia. Mi deve far capire quando io vedo Copilot col
Sul mio installato. Io so che dietro a occuparlo c'è un pezzo di Claude, un pezzo di ChatGPT, un pezzo anche di di pSIC dei cinesi. No di pSIC do però dei sistemi open source, sì di open source, cioè la, quindi Copilot è un aggregatore, ma avete anche qualcosa, diciamo di nativo, vostro di Copilot, assieme abbiamo sviluppato i sistemi Microsoft e ha e che sono sviluppati da Adani. Ha più, quindi io sto or sto prendendo, come dice lei veramente un supermercato in quel momento, e questo fa sì che il costo marginale delle ai scenda, perché io, mettendo in competizione uno, controlla l'evidente perché anche lei c'ha il Token da pagare ai signori a cui ti danno e le faccio un'altra domanda e la segregazione del dato e la stessa segregazione che io c'ho quando uso un ECSEL on line, cioè è segregato per l'azienda o è segregato all'interno del mondo Microsoft no, no aggregato per l'azienda, e questa è la cosa fondamentale, perché questo è importantissimo, una cosa che non che non sia a disposizione di tutti. Altrimenti, ogni volta che tu fai una ricerca, è come se allenasse anche tu hai con te l'ho capito, ma modèle direbbe che il suo modello, anche se supermercato, s'è sempre un po'più indietro perché non utilizza
La diffusione della conoscenza delle sue imprese per per evitare il rischio è una domanda, non erano semmai il punto è, esiste un'ingegneria che considera tutti questi fattori e magari non è quella del garage, no, ma è quella di essere Enterprise freddi che quindi in qualche modo mette al centro un sistema industriale in cui le industrie devono essere protetti e questa secondo me è quindi non è che l'ingegner Salt ingegner.
L'intelligenza artificiale può essere pericolosa, assolutamente no, l'abbiamo visto. Il punto è sapendo che c'è un pericolo, ma c'è anche un grandissimo vantaggio, come costruisca un sistema che mi permetta di ridurre i rischi che le banche lo fanno per ridurre i rischi. Tutto il tempo, cioè di come costruisco, prevedendo già qualcosa, andrà storto, ma limitando i rischi molto interessante a me voglio chiedere un'altra cosa. Se mi può rispondere, però, non è detto, perché è tutto un po'improvvisato in quello scenario di ri di insomma di programmazione che dobbiamo fare come sistema Paese, se io le dicessi potenza di calcolo, data center cioè pezzi di ferro dove mantenere le nostre informazioni o modelli, cioè i modelli sono quelli che voi utilizzate language model anche se magari non quelli generali, per cui qui la partita è molto costosa, dove lei dice che dovremmo investire, sempre che siano questi tre gli elementi importanti, lei ha fatto una analisi lucida, allora comincerei col dire una cosa, allora punto 1,
E lì, in Presidenza del Consiglio, peraltro, ci stiamo riflettendo perché faccio parte del comitato che definisce la strategia nazionale per le aree del Paese, il primo punto è che la partita degli LLM è persa.
Ma devo dire che gli LLM faranno la fine delle società di telecomunicazioni, sì, nel senso che saranno indispensabili, ma non gli dissi estrarrà un grande valore, la partita è un'altra e la partita come diceva la dottoressa Candiani.
è la partita delle applicazioni di intelligenza artificiale che si muoveranno nello spazio che vedete fino adesso abbiamo giocato e stiamo giocando con gli LLM, lavoriamo dentro gli schermi e lavoriamo con analisi interpretative, utilizzando i big data generati in questi 30 anni di internet, la partita vera che l'Italia può giocare dovrebbe giocare è la partita dalla fisica Leahy,
Cioè la partita dove l'intelligenza artificiale esce dallo schermo e entra nello spazio, il fatto che l'intelligenza artificiale entri nello spazio apre frontiere completamente nuove, dove i dati non ci sono, vanno costruiti perché io il fatto che afferri una tazzina una un robot antropomorfo afferri una tazzina ha bisogno di una quantità di dati cinematici che non sono assolutamente presenti oggi.
Allora la partita che noi dobbiamo giocare come Italia è uno creare delle grandi fonderie dati, noi dobbiamo delle fu creare delle Fonderie, dati che siano abilitanti, quelle che su quelle che saranno le applicazioni di fisica Leahy, qui dobbiamo creare i giacimenti di conoscenza che creino applicazioni che aiutino le piccole imprese e poi a fare industrializzazione ibridata digitalmente.
Queste fonderie dati non le possono fare le piccole imprese, la quantità di dati che serve di non quantità, la diversità dei dati che serve è impressionante, quindi questa è la prima sfida che il Paese deve fare se negli anni 50 abbiamo costruito l'autostrada del Sole per muovere le merci, oggi dobbiamo costruire fonderie dati per creare codice,
Secondo elemento, lei giustamente parlava di capacità di calcolo, allora serve capacità di calcolo, ma più che capacità di calcolo serve poi capacità di calcolo fungibile, mi spiego noi in questo momento abbiamo una piattaforma straordinaria che è Leonardo a Bologna ma che sostanzialmente non è fungibile per il sistema delle piccole imprese quindi che cosa serve una capacità di calcolo in un Paese di microimprese che rischiano di morire se poi quella capacità di calcolo non è fungibile e qui c'è tutto un tema di processo, di meccanismi di accesso
Terzo elemento che ci porta su una dimensione diversa geopolitica.
Noi dobbiamo prendere coscienza che il futuro di ogni Paese dipenderà da due elementi di fondo, la capacità di produrre codice e la capacità di potenza elettrica, se noi non impariamo a capire, come europee, come italiani, che l'indipendenza energetica è un fattore esiziale, non più un fattore diciamo di competitività manifatturiera,
C'è il tema è senza energia elettrica, non funzioneranno, i sistemi, non funzionerà nulla e il contenuto e l'intensità di energia elettrica anche nel business artigiano aumenterà, perché il business artigiano si brinderà digitalmente con i codici.
Quindi queste sono le priorità. Mi lasci dire che però la più importante, a mio modo di vedere oggi, se io fossi il presidente del Consiglio, oggi la più importante priorità e lanciare un elettroshock nel Paese, nel senso che io ho la fortuna di lavorare in molti territori del Paese dove ci sono piccole imprese, ecco quello di cui stiamo parlando in questo momento è ancora fantascienza e questo evidentemente ci deve preoccupare. Grazie professore. L'ultima domanda per lei e per concludere, se c'è invece, proprio alla luce di quello che ha detto il professore ora, se invece lei c'ha qualche best practice, qualche azienda che conosce, che senza farci magari in nome e cognome, se non può però in cui l'intelligenza artificiale nella strada con intelligenza e gli è servita come leva produttiva assolutamente e infatti secondo me c'è un discorso a livello micro a livello macro, a livello micro della delle aziende
Al di là del parlare in generale e sperimentare un po'alla intelligenza artificiale, io vedo che le aziende che sono alla quindi alla frontiera cercano proprio lì.
In una leadership, funzione di leadership. Questo punto di vi stanno innanzitutto un chiaro piano e l'amministratore delegato mettere una priorità forte su questa cosa. Numero 2 identificano alcuni processi core dell'azienda con una vera con grande chiarezza di quello che è il KPI obiettivo ed hanno obiettivi di miglioramento. Io ho visto, per esempio, si parlava di gestione dei clienti, miglioramento del del costo della soddisfazione alla gestione, clienti intorno al 70%, 70% riduzione grazie a delle della serie di agenti digitali che permettono di gestire le chiamate contatti in maniera ottimale, ovvero il fatto di, per esempio, aumentare la produttività e la del del personale commerciale del 20%. Quindi questi sono fattori decisi, decisivi, però non è un esperimento, viene dato un un obiettivo e viene verificato in maniera, diciamo, continua a raggiungimento e viene ridisegnato l'intero processo. C'erano. Non vuol dire di semplicemente rendere digitale il processo, ma reinventarsi perché oggi ci sono delle capacità che altrimenti non sarebbero possibili. Dall'altro lato, se vogliamo dire a livello macro, sicuramente credo, per tornare un po'ai Basics che
Uno c'è un fattore competenze, istruzione, istruzione, competenze, capacità di usare eh no, e quindi al al di là di quello che magari l'utilizzo un po'più Consumer, no, prenotare un viaggio così via. Secondo è il fatto dai come con competenze industriali. Io penso che ci sia sicuramente il il fattore di avere la capacità quorum, quindi capacità di calcolo, capacità, credo in un sistema misto, perché penso che abbia senso federare un progetto nazionale locale con dei player che hanno economie di scala diversa, perché già abbiamo un costo dell'energia che è il doppio di quello no europeo, se poi abbiamo anche una serie di tasse, è dovuto per cercare di farsi tutto autarchico, non credo nell'autarchia, credo però nella sovranità e quindi trovare qualche forma di partnership che dia comunque il controllo
Al agli operatori nazionali, ma le spalle, potendo no, godere delle di alleanze, metri grazie.
Prego più lo voglio fare un'azienda del quarto capitalismo italiano, quindi 600 700 milioni di euro di fatturato, sistemi di automazione industriale e quindi ha sempre prodotto.
Mini robot per l'asservimento di determinati impianti, che adesso ha Combes ha codificato tutte quelle che sono le azioni che questi robot svolgono Acco patrimonializzato, la conoscenza indifferenti imprese e col nuovo anno non venderà più questi compone questi sottosistemi di automazione industriale, ma grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale venderà il servizio.
Che questi sistemi funzionino a un certo livello di servizio per un certo numero di ore all'anno, che è un cambio radicale di paradigma, perché è un'azienda industriale che, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, diventa azienda di servizio e che quindi l'oggetto dello scambio non è più lo strumento ma è il fatto che lo strumento funzioni presso il club.
Sviluppa, intelligenza artificiale, vediamo principalmente utilizzi per la produttivi, ci quindi faccio lo stesso, ma mi costa molto meno.
La seconda fase che sto vedendo emergere è adesso posso pensare lancia cosa si completamente nuovi e aumentare i ricavi, secondo me quella è la parte più interessante, grazie grazie a tutti e due Grasso è stato molto interessante, ringrazio la dottoressa.
Questo macello metterla al momento, quello metafore, arriva dal professore, farete ceno, andiamo avanti, andiamo avanti invitando il dottor Emanuele cappellano, responsabile per l'Europa allargata ai marchi europei di Stellantis ben arrivato, e l'amministratore delegato di Edison, dottor Nicola Monti, era arrivata.
Allora?
Dottor Castellano.
Allora cappellano cappellano, certo, scusi eh.
E seta abbiamo parlato adesso di intelligenza, artificiale, tecnologia io sono rimasto al fare se lo ricorda il Fire e me lo ricordo sì, come se lo ricorda lei deve essere accelerazioni che erano manco, sa che il Fai è passato vari anni in Brasile, quindi il brasiliano farà ancora molto di moda andava andava ma era una figata stufa andava male e non andava male all'epoca funzionava.
Stanza dopo questa specie di nostro siparietto che nessuno ha compreso un piccolo motore che era un fenomeno, era un fenomeno a Fauser, 800 900 Matera, era 800 di cilindrata, è una roba fu ucciso poche, poi vi siete invitati Green Deal è diventata una schifezza e fare siamo morti, però io le voglio chiedere prima lei ci aveva il fare adesso c'è l'asiatico che ci ha messo dentro tanta di quella tecnologia che,
è difficile competere con loro, scusi anche con lei, come con mi son permesso, con Del Fante che sia andato via, iniziò un po'dritto, però glielo devo dire o no, andiamo dritto, andiamo dentro, insomma, noi stiamo parlando stasera al Fai che anch'io e lei riuscivamo a smontarlo adesso prende una centralina dei cinesi e mi dica se tutta quella tecnologia riusciamo a mettere in in the delle auto che voi dovete fare vendere, mi auguro sempre di più in Europa e nel mondo, allora, secondo me qua, quando parliamo di
Ma è chiaro che c'è, c'è molto dialogo intorno alla tecnologia cinese, tecnologia asiatica in generale. In realtà dobbiamo vedere quali sono i punti di forza. Allora in Europa l'industria europea ha sicuramente dei punti di forza, che sono ancora molto distintivi. Ha chiaramente abbiamo i brand, la storia, l'heritage del brand, ma in realtà abbiamo anche la ricerca e sviluppo, dove noi siamo comunque molto forti e l'educazione dove siamo molto forti. Abbiamo un tessuto industriale che è fortissimo nei nostri. Fu ancora ancora ancora ancora oggi il settore automotive. In Europa si impiega ancora oggi 13 milioni di persone in tutta Europa. Quindi si parla. Si tratta chiaramente di un settore strategico dove abbiamo dei punti di forza, dove
Alla fine riusciamo e continuiamo a essere assolutamente leader, ci sono dei temi in cui invece chiaramente ah, le aziende cinesi e asiatiche in generale dimostrano di avere delle competenze specifiche e magari su cui noi dobbiamo recuperare si pensi al software, si pensi alla supply chain delle delle batterie a in generale,
Anche dal punto di vista sistemico, una catena di fornitura estremamente verticalizzata, quindi ci sono delle cose su cui è necessario fare sicuramente una a una attività di recupero da parte dell'Unione europea e si tratta di una attività congiunta che che impiega da un lato che coinvolge da un lato le istituzioni a partire dall'Unione europea quindi,
Cosa deve fare la parte istituzionale europea deve creare delle condizioni che garantiscano una competitività, alla fine ha equa per chi vuole competere, vendere in Europa storicamente il settore automotive è stato uno dei settori più competitivi, da sempre la competizione altissima, l'importante è creare le condizioni che chiunque voglia vendere in Europa lo faccia condizioni che siano a fare.
È allineati a quelli dei competitor, sono gli elementi che rendono a un fare una competizione, non fare cosa rende fare una competenza e cominciamo da queste e l'altro la chiaro che chi chi chi vende in Europa dovrebbe produrre in Europa addirittura produrre, dovrebbe progettare in Europa dovrebbe avere una fornitura europea,
Che dovrebbe avere possibilmente anche un design europea, è questo che era anche un design, ho fatto pure quello è chiaro, sono vetture europee, gli lascia solo la proprietà, a meno che non vogliamo solo importare no, ma io sono.
E ascolto con attenzione, quindi, sostanzialmente proprietà, chi se ne frega, perché quello tanto ormai il liquido, ma in realtà dalla progettazione al design, di fatto, di fatto, se parliamo di vetture europee e commercializzata in Europa, avere un tessuto è una provenienza europea, qualcosa che dovrebbe essere garantita esiste anche un tema più strutturale, cioè oggi sappiamo che abbiamo il gap stavamo parlando prima di semiconduttori di software a di catena, alle batterie,
Ah, ci vuole un progetto a lungo termine per garantire che non ci sia una dipendenza su questi temi, su queste forniture, dall'estero, ma anzi, al contrario, si sviluppi gradualmente una supply chain per delle ma delle delle tecnologie e delle competenze che oggi sono partiremo con particolarmente critica questo da un punto di vista di sistema poi ci vuole uno sforzo anche da parte dei dei costruttori e dei,
Ah delle aziende europee, perché alla fine le aziende europee devono investire e devono investire in tecnologie, devono investire a per riguadagnare spazio dove qua in questo momento possiamo essere indietro da questo punto di vista, a Stellantis ha annunciato pochi mesi fa un piano di investimento molto forte, 60 miliardi di euro,
Dei quali una buona parte in Europa e che coinvolge varie attività, quindi chiaramente un rinforzo dei brand, lanci di nuovi prodotti, ma anche piattaforma, nuove tecnologie nuove a ricerca e sviluppo solo in Italia noi stiamo investendo oggi circa 5 miliardi di investimento solo per ricerca e sviluppo a circa un miliardo all'anno.
E che di fatto è focalizzato a nuove tecnologie nuovi power, tre nuove piattaforme, quindi è uno sforzo comune comune, l'industria, i fornitori per il sistema europeo, dottor Monti, se io le facessi una domanda molto semplificata, cioè che il tema dell'energia oggi,
Per chi ci ascolta o anche per noi giornalisti è un tema, ma soprattutto per chi ci ascolta, di sicurezza o di prezzo, probabilmente entrambi però a lei che cosa li preoccupa più la sicurezza nasce dalle tensioni geopolitiche sul gas e petrolio sono evidenti e di prezzo in funzione di quelle ma non solo di quelli abbiamo un tema di prezzo, perché poi al consumo e all'industria è un tema che affrontiamo ogni giorno. Secondo lei su cosa dovremmo o anche su entrambi focalizzarci?
Dite sì, quando si parla di energia si parla sempre di, diciamo tre temi principali che sono la sicurezza, la competitività e la decarbonizzazione, noi veniamo da un periodo in cui col col Greenville ha lanciato nel 2019 quindi diciamo un era un'era fa, quando non avevamo più shock dei prezzi non c'erano conflitti.
Si era messo al primo posto il tema della decarbonizzazione, in realtà abbiamo capito oggi che è il punto fondamentale.
In questa lista di tre fattori di priorità è certamente la sicurezza energetica noi soffriamo maggiormente in Italia perché abbiamo costruito negli ultimi decenni un mix energetico troppo dipendente da alcune fonti e in particolare troppo dipendente dal gas, ne abbiamo pagato il prezzo perché prima con il gas russo che non è più arrivato sul mercato europeo poi col gas del Medio Oriente ma anche i liquidi prodotti raffinati del Medio Oriente che non arrivano in Europa,
Ne paghiamo le conseguenze, quindi io credo che nell'albero di un priorità la sicurezza energetica sia decisamente la base. Poi c'è il tema di competitività, perché dobbiamo mantenere competitive le nostre industrie e questo se facciamo un ragionamento europeo, lo dobbiamo fare misurando quelle che sono le politiche anche di di sostenibilità ambientale rispetto a quello che fanno gli altri competitor a livello mondiale e parlo di Stati Uniti e Cina, che sono i poli industriali con cui ci confrontiamo e che non sempre seguono quelle che sono le politiche diciamo, ambientali o di costo delle emissioni di CO 2 che segue l'Europa e l'ultimo punto è la decarbonizzazione. Non ce lo dobbiamo dimenticare perché
Abbiamo bisogno di trasformare il nostro sistema energetico per lasciare alle generazioni future un qualcosa che sia decisamente migliore, però ecco mettere assieme questi tre fattori, lo dobbiamo fare, ma certamente la priorità deve essere garantire energia, tutti quindi diversificare maggiormente le fonti primarie e l'Italia oggi dipende dal 75% da fonti primarie di importazione che sono principalmente idrocarburi il resto che ci produciamo internamente sono idroelettrico sono un po'di geotermia poca roba e poi dipendiamo anche sulla fornitura energetica da importazioni.
Il principalmente, diciamo dai paesi del Nord, dalla dalla Francia in particolare, quindi, la strategia deve essere maggiore, diversificazione delle fonti, guardando lontano il mix di oggi, investiamo nelle rinnovabili e in futuro guardiamo anche ad altre fonti, come per esempio il nucleare, ma lei crede che sia una fonte che è disponibile in che,
Periodo temporale verosimilmente nucleare
Il nucleare in Italia, se partiamo da zero, sarà disponibile non prima di 10 anni, 10 anni dice lei, noi abbiamo oggi una legge quadro approvata in Parlamento, che ha bisogno dei decreti attuativi che ci metteranno altri sei mesi, allora, ministro Pichetto, che ho intervistato 120 volte dice che entro antigene è ancora più generoso lo so,
Bar no, diciamo con mestiere, perché lui pensa a quello che ci metteremo pochi poco tempo, no, ma 10 anni è un tempo fra tutte via, mettevo in fila tutto quello che serve, prego arrivare lì, quindi diciamo sei mesi avremo tutti i decreti attuativi,
E poi avremo bisogno di individuare una tecnologia che deve essere approvata dall'ente competente che non c'è ancora, ma verrà istituito con i regolamenti attuativi, poi abbiamo bisogno di avviare un iter autorizzativo, individuare un sito e qui parte come dire, un un, un, un tema molto difficile, che è quello di convincere un territorio del dell'utilità di avere un'infrastruttura che può servire quel territorio ma che può anche essere messa a disposizione a beneficio del del sistema, devo dire che, se ci orientiamo sui moduli nucleari, quelli più piccoli, gli SMR hanno delle dimensioni più contenute. 3 400 megawatt sono più flessibili e si prestano anche a essere inseriti in tessuto industriale perché sono in grado di fornire elettricità e calore. Noi abbiamo un sistema, un tessuto industriale che è basato sui distretti
Quindi pensare che qualcuno di questi distretti abbia la capacità di accogliere, a beneficio di competitività, sicurezza energetica. Un progetto del genere può essere però alcun iter autorizzativo. Oggi ci mettiamo dai tre ai cinque anni ad autorizzare un progetto eolico. Un progetto nucleare non sarà più corto, quindi mettiamo tra cinque anni mettiamo quattro anni di costruzione, un anno per chiudere il quadro normativo, diciamo 10 anni, sperando che tutto vada bene. Secondo me abbiamo una buona. Quindi, se 10 anni per la per per la tecnologia, diciamo di decarbonizzazione per eccellenza, perché il nucleare non produce CO 2 10 anni e 75% di dipendenza delle fonti primarie, non è italiane, quindi importate. Come vede uscire da questa impasse? Qual è la possibilità per uscire da questa impasse? Secondo lei, allora due temi uno bisogna mettere a fattor comune. Tutte le fonti di disponibile sul nucleare arriva fra 10 anni nel mentre dobbiamo accelerare sulle fonti rinnovabili che poi si trascinano investimenti negli accumuli nei rinforzi delle rete, quindi batteria pompaggi
E quant'altro
Dobbiamo continuare a mantenere viva l'industria del gas, perché ne avremo bisogno ancora per 20 anni e poi inserire nuove tecnologie in nucleare, quello di terza generazione, poi arriverà quello di quarta, magari arriverà la fusione nel 2050, però dobbiamo prepararci e l'altro teme che non dobbiamo ragionare oggi su un consumo di energia costante si parlava prima del tema dei data center.
Della criticità sulla necessità di avere maggiore energia, energia sicura, energia di base per far funzionare, per esempio, dei data center 24 ore al giorno oggi consumiamo 330 terawattora di elettricità, le previsioni del Pniec al 2050 sono di 500 550 TWh, cioè non dobbiamo solo andare a sostituire il mix, ma dobbiamo anche creare una quota addizionale di energia e dove l'andiamo a prendere. Ma non è che il nucleare e risolvere il problema. Abbiamo bisogno di togliersi dalla mente che ci sia la soluzione con la bacchetta magica che risolve il problema dell'indipendenza. Competitività e decarbonizzazione. Tutto deve concorrere
A costruire un mix che sia il più diversificato possibile automaticamente, questo ci dà maggiore economia e più competitività.
Ebbene, e secondo secondo lei, dottor cappellano, e se un tempo noi l'Europa era straordinaria nella costruzione dei motori e aveva un design, il semplifico invidiabile, perché era la caratteristica di quello che le era quando lei era in Brasile erano le 2 cose nostre, no, il nostro design e parlo di italiani dice no, ho ancora oggi lo è, spero che lo sia ancora. Oggi però le chiedo appunto domani quale sarà l'eccellenza e il modo per competere in un non solo in Europa, ma in una globalizzazione di un prodotto come il vostro, che è un prodotto globale. L'eccellenza si si fonda su tanti elementi, no, ma il, il, il design che a che a città e in più, ma in realtà
Ah, l'eccellenza si fonda sulle capacità tecnologiche, la capacità di innovare ha la capacità anche di essere competitivi a e su questo tema, di fatto a Stellantis, ma in realtà tutta l'industria automobilistica è molto.
È molto in questo momento vocal se si direbbe no, nel senso che, se da un lato ormai la la transizione.
Verso l'elettrificazione è consolidato come principio, sappiamo che andremo lì, probabilmente le.
Gli obiettivi e il timing per raggiungere questi obiettivi, ah, non sono così allineate con quella che è la realtà oggi europea e quando dico questo mi riferisco chiaramente alle infrastrutture a alla dipendenza, che abbiamo comunque da da di alcune tecnologie che di fatto non solo in Europa è anche un tema di competitività perché oggi dipendere per esempio dall'uso estensivo di batterie genera dei costi aggiuntivi negli ultimi quattro anni dal mercato europeo sono scomparsi.
3 milioni di vetture, cioè se ne vendevano 18, adesso se ne vendono 15 e dove sono scomparse esattamente nelle fasce di prezzo più bassi del mercato, perché oggi, di fatto, l'accessibilità alle vetture a causa del costo limitato allora il movimento e la discussione è in corso.
Quello che di fatto l'industria chiede flessibilità quindi, devo dire festivi su Levi, flessibilità significa sostanzialmente a rivedere il timing per raggiungere le mete ok scusi, eh esatto è di fatto ah, partendo da alcune cose che sono estremamente urgenti, quindi i veicoli commerciali,
Ah, è un esempio che che facciamo ripetutamente oggi tutta l'industria sarà costretta, con la legislazione attuale, a pagare delle multe milionarie.
Semplicemente perché la domanda ancora non accompagna quello che è la la parte regolatoria, quindi alla fine cosa stiamo chiedendo, stanno capito, spieghi bene questo aspetto delle domande che lo accompagna, se può essere più eccentrici, oggi siamo nel 2026, quindi è una cosa di oggi che l'industria dovrebbe viaggiare con un livello di elettrificazione sui veicoli commerciali al 22% diciamo 2020 secondo piano europeo secondo la Comunità europea il mercato è a 11% 12%, quella differenza di 9 punti significa multe per tutta l'industria.
è un problema di prezzo, alla fine cosa stanno facendo? I costruttori europei stanno offrendo i veicoli commerciali elettrici elettrici al costo del vetture commerciali diesel, perdendo soldi per cercare di evitare le multe, ma lei capisce che io impazzisco per questa cosa Imp anche noi impazziamo anche noi stiamo lei impazzisce più di me perché c'è perde i soldi, impazzisco come principio cioè lei mi sta dicendo che vende porte, non so che portano nel vostro di chi vende il pecorino e lei sì, per favore.
Forse è un partito che ormai però lei mi vende quel quel sottoprezzo sottocosto, il veicolo elettrico commerciale, la con Perahia, per portare la quota che comunque un ETS per implicito è così è così, ma lo sta facendo ora che me lo compro subito. La squadra che prende sottoposto no adesso no, diciamo che i veicoli commerciali in questo momento sono un must, scherzando no, perché è talmente alta la multa che lei andrà a pagare, 30 però non 26 26 27 28 che paga del 2020, esattamente quindi, cosa stiamo chiedendo, cosa qual è la discussione in corso, sì, ma che gli risponde il direttore generale de de de de degli affari, non so che cosa gli risponde a lei a Volkswagen, sono tutti nella stessa barca interessante, o solo voi siete sotto gli altri, come stanno tutta l'industria, tutta l'industria commerciale
Michele rispondono allora di fatto il tema è molto sensibile e l'Unione europea si è resa conto che qualcosa deve cambiare. Ci sono in questo momento due grandi fronti di discussione. Il primo è sulla regolamentazione CO 2, quindi, ah, la discussione entro fine anno decidere delle regolamentazioni più flessibili sui veicoli commerciali, ma anche sull'introduzione, per esempio, delle vetture di piccole dimensioni, riconoscendo un credito maggiore, perché sono vetture che tendenzialmente contribuiscono più velocemente la decarbonizzazione e altre altre regole che di fatto non garantiscono il raggiungimento delle stesse mete, ma con una cadenza un po'come la neutralità tecnologica, tecnologica e questo è il primo fronte, ma c'è veramente possibilità di una lettera neutralità tecnologica che porta i porti e gli stessi obiettivi di riduzione di CO2? Ma c'è domanda che faccio leggi oggi, di fatto, l'ibrido nelle sue varie forme garantisce comunque un edificio
Maggiore, ma anche cose apparentemente molto più semplice, aiutano a raggiungere le mete di decarbonizzazione di nuovo, per esempio, stimolare le flotte di vetture di piccole dimensioni, Aldo, ha il duplice vantaggio di aiutare a raggiungere un livello di emissioni di CO 2 più basso di una flotta normale.
Ma anche di rendere accessibile le vetture a un pubblico che oggi non riesce più a cedere, quindi, di fatto ci sono delle misure che possono garantire flessibilità, senza dover cambiare poi quelli che sono gli obiettivi a lungo termine, l'altra grande discussione e questa è la prima discussione a livello europeo l'altra grande discussione in questo momento riguarda il cosiddetto Industrial Axel, l'elettorato, e che sono di fatto alcune misure che favoriscono l'industria
Europea, come diciamo una supply chain generale, quindi, di nuovo stimolare l'Int, diciamo la, l'utilizzo di forniture europee, la produzione europea, la catena e dare delle regole anche a chi vuole investire in Europa, che è assolutamente legittimo, certo, quindi, di fatto è una discussione che ha preso corpo,
Ah, entro quest'anno probabilmente l'Unione Europea definire alcune regole entro l'anno prossimo vedremo se, se queste regole saranno attuate, dottor Monti, abbiamo parlato del tema vero che mi sembra più è vero che sono.
Ed è una cosa che ho capito anch'io, non le voglio chiedere una cosa che ancora non ho capito è che lei è a capo di un'azienda che ha una dimensione internazionale, mi può spiegare la formazione del prezzo dell'energia elettrica che per noi fondamentale e lo sarà anche per loro se si dovesse arrivare a quegli obiettivi anche se inferiori di rettificazione perché poi l'auto elettrica viene alimentato dall'elettricità che viene alimentata da centrali che fino a prova contraria, lei mi sta dicendo che ancora sono molto gas o con tradizionali in Italia la formazione,
Vi eh eh
Un motivo particolare per cui l'Italia, secondo noi, giornalisti ma è molto superficiale con quel Pun che magari non rappresenta per l'energivore un punto di riferimento, è sempre dubbio che il resto dell'Europa prima domanda seconda domanda, nella prima, se questo meccanismo di ETS di quote, che inizialmente parevano 8 euro che ieri valevano 85 quota 8 né data, e un meccanismo su cui stiamo un po'impiccando perché arriva lei, oltre che alle energivora son due domande in una però, penso che siano collegate. Parto dall'ultima perché riprendo, diciamo, le sue lamentele sul rispetto delle normative europee. L'ETS, giustamente, è passato da 10 euro a tonnellata, il costo delle emissioni a quasi 90 85 90 e l'etf è un meccanismo che è stato creato quando i prezzi dell'energia erano piatti costanti
Parliamo di prima del 2020 e lo sono stati tali per un decennio e quindi quella quota doveva servire a incentivare gli investimenti rinnovabili, ma è chiaro che quando il costo dell'energia sale a sorpresa dell'elettricità, oggi è 240. Non ha senso avere un premio in più per stimolare gli investimenti nelle rinnovabili, perché siamo andati ben al di sopra, cioè di quello che è il prezzo, l'indifferenza che li rende competitiva alla rinnovabile. Oltretutto siamo passati da 10 a 90 euro a tonnellata, quindi qui c'è un meccanismo distorsivo, anche alimentato dal fatto che poi una borsa, quello dei dei dei certificati di
Di emissioni di CO 2, nell'ambito del quale c'è, come dire, ci sono operatori non industriali che fanno speculazione, acquisti, Massa, in vendita o in acquisto a secondo di come vedono i trend di mercato, quindi quello che sta chiedendo l'Italia, ma anche insieme ad altri Paesi in Europa, di creare un Kollár, una banda di oscillazione per i prezzi della CO2 e non farli andare a prezzi che non hanno un significato rispetto al motivo per cui erano stati ideati, credo che sia una strada assolutamente non potrebbe avere a Bruxelles potrebbero obiettare che egli i 90, che oggi lasci perdere speculazioni, quelle robe, lì
È un incentivo ancor di più a trovare soluzioni, non per lei che produce energia, ma per l'energivoro a fare forni più in non c'è un euro in un altro.
Che gliela chiedono e c'è un altro tema più di natura finanziaria, finanziaria o bilancistiche de dei paesi perché gli energivori e produttori di energia pagano mediamente 2 miliardi e 600 milioni all'anno di ETS, soltanto 600 milioni vengono ritornati a gli energivori, questo rappresenta il 22 23%, la Germania ridistribuisce il 35% dei dei dei proventi,
E perché ha un bilancio che non ha necessità di tra pubblico e pubblico, esattamente quindi qua entra in gioco anche vedere un po'la politica finanziaria, la politica di bilancio e l'altro tema della competitività, che è un tema molto sentito tra l'altro Stellantis un nostro insomma grande cliente su cui abbiamo grande attenzione anche loro ci pongono sempre il tema, ma il costo dell'energia in Italia è superiore dalla Serbia, Marocco, ma anche per i privé ampie, che Bill Gross Market, anche per loro è così più grosso come per noi sul re. Certamente tra l'altro loro, se non sbaglio, non sono un settore energivoro e quindi non beneficiano di detto serie di come genere, incentivi e storni, che comunque tendono a riportare competitivo a livello dell'energia italiano, almeno rispetto alla Germania
E qui, ancora una volta, come si forma il prezzo, il prezzo in particolare va be'il prezzo del gas, un prezzo internazionale si muove come il prezzo del petrolio, c'è un indicatore europeo che è il il TTF, noi abbiamo l'indicatore italiano che lo stesso livello con un piccolo premio che sostanzialmente dovrebbe giustificare il costo di trasporto dal Nord dell'Europa fino all'Italia perché importiamo al 95% del gas e quindi in qualche modo dobbiamo garantirci torniamo al tema della sicurezza energetica,
L'elettricità si forma con system marginal, price quindi la fonte più cara in quel determinato lasso di tempo che è il quarto d'ora è quella che determina il prezzo per tutte le fonti e funzionamento del mercato, la peculiarità dell'Italia è che noi abbiamo un sistema elettrico troppo dipendente dal ciclo combinato a gas e qui la fermo su questo perché ho visto i dati dell'altro giorno, non so se erano settimanali e solo il 25% del marginale era di combinato.
Allora mi Brown possa aver letto male, lei è più esperto di gas, determina il prezzo nel 50% del, ma recentemente perché così diminuito il marginale derivante dal gas, allora qua dipende dal dal periodo del periodo preso in considerazione, dipende dal livello di darà unicità. Se parliamo del mese d'agosto, dove c'è tanto solare, evidentemente facciamo una fotografia dove è prevalente, però certamente dobbiamo continuare a investire in quelle fonti che creano un'alternativa alla dipendenza dal gas. Ritorniamo al discorso, ma è giusto il sistema marginale anche oggi, cioè che prende l'ultima centrale più cara e a retrocede poi quel eventuale vantaggio a quelli molto meno caro, ammortizzato, e glielo chiedo anche sì e no, nel senso che è un sistema europeo che funziona da oltre vent'anni, ma è stato creato in un momento in cui la maggior parte delle fonti di produzione di energia dipendevano da un costo
Da un costo operativo, quindi il costo che era del carbone, il costo del gas, il costo dell'olio combustibile, oggi ci stiamo spostando verso fonti di produzione che sono sempre di più a costo fisso, rinnovabili sono a costo fisso. Se pensiamo anche al nuovo nucleare, saranno probabilmente investimenti pseudo regolati e quindi dobbiamo capire in che modo adattare il sistema europeo, perché non possiamo cambiarlo come Italia a quello che è il nuovo mix che avrà l'Europa come fonti di produzione. Benissimo, quindi, insomma, è il tema è che comunque, per semplificare, ah ah ah Stellantis, il prezzo ancora a lungo i Neet in Italia rischia di essere marginalmente molto più
Molto più alto che nel resto dell'Europa, le passo, due numeri vada vada, vada il volume, la diciamo che oggi il nostro costo è il doppio della Francia, semplicemente prenotiamo che ci hanno il nucleare esatto ed è quattro volte o tre volte a seconda dei momenti della Spagna e ci hanno però loro ci hanno molto GNL a prezzi buoni no e per quello misto.
C'è anche un sistema anche fotovoltaico, eolico solare, molto sul sistema di incentivo all'industria che in qualche modo.
Venerdì quindi sempre bilancio, sempre il bilancio pubblico, penso di sì, va bene, vi ringrazio perché sul bilancio pubblico siamo in fase di finanziaria, non andiamo pessima idea i nostri amministratori che ci hanno tenuto fino al 3, non sapendo di non avere cinque nei prossimi e Giorgetti quando arriva Giorgetti qua sta per arrivare l'ho visto l'altro giorno in aereo sta rigorosissimo e non tira fuori un euro soprattutto per anche noi bravi grazie.
Che ora devi salire sopra, mi sento solo se non presenti, poi son qui apposta dalle 9 che faccio switch.
Patti e fa benissimo, vorrei un'intervista montate o presentare io eccola qua, no qua, ah benissimo, allora certo, come no, Luca Ferrari è scusa, dov'è Luca Ferrari, eccoci, ecco allora era ultimo in.
Bending, Spoon e no, ma tolto, ah, va be'.
Ben arrivato, vedi faccia accoglienza Nicola.
Se ci si riuscirà
Tutti.
Allora Luca.
Intanto benvenuto, sono molto contento di intervistarla perché diamoci pure del tus, come preferisce, anche perché perché io sono tuo cliente ama dai beh, quanti milioni di clienti I e paganti 10 milioni, ecco, io sono uno dei 10 milioni che ti pagano un servizio e perciò io parto subito due servizi, ti pago 1 e quello di prenotazione eventuale hip, come si chiama nel vostro i membri RaiTre, sì benissimo, e quell'altro che pago è Stream Miart, che penso sia il vostro no, li avete comprati tutti e due voi, perché prima io ero presi prima che entrassi, tu puoi li ho avuti dopo, perciò ti faccio la mia prima domanda
Cioè streamer tendono a FI.
Kata, anche prima.
Cioè funziona benissimo, era un modo per stimare in diretta su tutte le piattaforme un sistema per cui tu ti metti davanti al computer, lo dico per quelli che non usano Stream, altrimenti davanti al computer e immediatamente lui ti permette di far andare il tuo video in diretta su tutte le piattaforme social che esistono al mondo. Metti anche il tuo indirizzo del tuo sito, quindi va anche sul suo sito e adesso riesce a metterlo anche perché l'avete aggiunto su Instagram che il più noioso di tutti e quindi io mi chiedo ma che Bista in sei il vostro perché sono molto interessata a questo voi io ci avevo un bel business che siano streamer, funzionava bene e poi l'avete comprato voi. Qual è il senso del business, perché siete ma
Una delle poche gli uni con che esistono in Italia, se vi siete appena quotati, quindi proprio da consumatore chiedo a te cosa avete fatto, qual è il vostro business, ma noi essenzialmente identifichiamo delle aziende tecnologiche che secondo me non hanno molto potenziale inespresso alla fine in termini di profitti di lungo termine e le acquistiamo se se ne vendono e cerchiamo di realizzare quel potenziale come lo realizziamo è un discorso lungo ma una versione.
Concisa e cerchiamo di fare una o più delle seguenti migliorie, che speriamo portino per l'appunto un maggior prefetto profittabilità nel lungo proviamo a migliorare il team cercando di aumentare il livello di talento, la cultura aziendale, proviamo a migliorare la tecnologia sottostante, in un caso come esprimiamo per esempio abbiamo ridotto,
Più o meno del 70 80% e la la frequenza dei problemi tecnici che perché che che per uno che fa streaming a un problema significativo, poi magari a te non era mai successo, ma c'era una un tasso abbastanza significativo di di interruzioni, diciamo dello streaming, che era una roba problematica e per fare ciò possiamo ricostruire all'infrastruttura tecnologica, riscrivere parti del codice. Proviamo a migliorare il prodotto aggiungendo funzionalità, nei menzionata, una, quella di Instagram e devo dire che sono d'accordo che streamer ed erano dei prodotti meglio fatti di quelli che abbiamo acquisito, quindi dove, dal punto di vista puramente di servizio, all'utente c'era meno opportunità di fare un salto di qualità rispetto ad altri che abbiamo preso invece che erano rimasti, per esempio, Evernote
Scusami
Quella notte c'erano anche è rimasto, era rimasto indietro tanti anni. Dal punto di vista della dell'offerta, all'utente l'abbiamo migliorato veramente no, non c'è paragone come funzionalità, modernità e offerta, proviamo a ottimizzare la monetizzazione, ottimizziamo il marketing. Se facciamo bene il nostro lavoro, si espandono appunto i profitti nel lungo termine, i fra il flusso di cassa, e questo ci consente di investire ulteriormente nel potenziare le nostre tecnologie proprietarie. La nostra piattaforma, che è il motore, diciamo, che ci permette di fare tutto quello che ho appena descritto e fare altre acquisizioni, quali quali sono le in questo mercato che vi vede operatori, settori molto diversi tecnologici, quali sono le le cose che ti aspetti di innovazione e di mercato più interessanti nei prossimi mesi o anni, cioè dove dove guardi, dove guardate separerei? Ci sono insomma due domande qui quella da dove pensiamo che ci sia dell'innovazione od o che ci saranno dei progressi trasformativi. È una domanda e l'altra è come selezioniamo noi, le azienda che acquisiamo
A livello di progressi sarò noioso, ma.
La risposta giusta, sicuramente nell'intelligenza artificiale, nella robotica.
Sono, penso, si riveleranno di gran lunga la la trasformazione tecnologica più significativa, forse della storia dell'umanità, sicuramente una, una delle principali, secondo me è la più importante e abbiamo già visto cose straordinarie, ma secondo me non abbiamo ancora visto quasi niente di quello che che si arriverà a fare nel tempo e l'impatto che questo potrà avere sui trasporti, servizi sanitari l'istruzione,
La produttività personale, professionale e industriale, il, la farmacologia, non le biotecnologie, la Lac, la creazione di contenuti, tutti questi ambiti, siccome saranno rivoluzionati dall'intelligenza artificiale, alcuni magari anche già nel breve.
E noi diciamo in realtà non selezioniamo le aziende che vogliamo acquisire necessariamente sulla base di quanto sono sulla cresta dell'onda di una particolare innovazione, ma semplicemente per noi è un ragionamento relativistico, cerchiamo di acquisire le aziende che riusciamo a migliorare di più, perché più le riusciamo a migliorare più è probabile che riusciamo a offrire un prezzo al venditore che sia attrattivo e allo stesso tempo generare grandi ritorni per per i nostri azionisti.
E e quindi forse disp gli spazi di intelligenze artificiali, dove c'è una concentrazione di interessi e un po'inferiore per fare acquisizioni interessanti. Oggi diciamo che le aziende che abbiamo acquisito quasi sempre abbiamo usato l'intelligenza artificiale estensivamente per migliorarle, cioè l'avete usata. Sì, sì, sì, estensivamente siamo utilizzatori estremamente avanzati, sofisticati, aggressivi delle dell'intelligenza artificiale per dirti oggi noi scriviamo circa il 95% del codice, con l'intelligenza artificiale, che è il il livello di utilizzo più alto di di delle aziende che che ho visto io
Se facciamo quasi tutta la nostra analisi dati con l'intelligenza artificiale, tantissimo del supporto clienti.
Abbiamo grandi investimenti internamente nello sviluppo, Osiris tecnologie proprietarie legate all'uso dell'intelligenza artificiale che anche semplicemente il.
L'applicazione di tecnologie di terzi e quindi usiamo l'interesse artificiale estensivamente per migliorare la scalabilità, l'efficienza della della nostra operatività, ma anche per potenziare i prodotti che che acquisiamo, per esempio, dicevo primavera di notte, quando l'abbiamo acquisito This di fatto non aveva intelligenza artificiale oggi.
Quasi tutto il, il core del prodotto basato sull'intelligenza artificiale, per esempio, è una volta tout court per cercare i nostri tempi, hanno migliaia, addirittura decine di migliaia di note, quindi c'è veramente tanta della loro vita. Sua prenota una volta tu, dovevi cercare un argomento e ti tornava un po'come i motori di ricerca vecchio stampo la lista di note rilevanti adesso tu fai domande ad avere note un po'come le fai a ChatGPT e lui ti dà una risposta, diciamo sostanziale poi magari dicendoti anche da chi note l'ha presa, ma l'obiettivo è raggiunto direttamente, senza che poi lo faccia.
E diciamo la la ricerca da archivista, no, che mi ha stupito io, che uso molti dei vostri prodotti che avete acquisito nel tempo e come se non ci fosse un cross-selling, cioè ogni, e quindi non è un caso cioè tu che mi hai dato un prodotto non mi stai spingendo a prendere un altro del vostro gruppo com'è possibile giusta erano strategia è così,
Nella maggior parte dei casi è questo è un risultato di tanta sperimentazione noi facciamo molti molti esperimenti rigorosi dal punto di vista scientifico, con i nostri prodotti, ne abbiamo fatti più di 15.000 no tra i 10 e i 15.000 negli anni più di 3.000 l'anno scorso dove esponiamo diversi utenti e clienti paganti a esperienze diverse e vediamo quali sono le configurazioni vincenti come ingaggio retention monetizzazione, è quello che abbiamo visto ripetutamente che,
Tipicamente, quando una persona è interessato a utilizzare, per esempio, streaming, tende a essere molto più lucrativo proporre a quella persona di, per esempio, acquistare il pacchetto a pagamento o funzionalità più avanzate rispetto a proporre una cosa che non c'entra quasi niente che è un prodotto totalmente questo dico generalmente perché ci sono delle eccezioni, per esempio se qualcuno un utilizzatore di di Vimeo che un'infrastruttura diciamo.
Video per le ormai principe, perlopiù per le aziende, era nata vent'anni fa, più per i consumatori oggi è più per le aziende, spesso invece li streaming ed è interessante, però diciamo nella maggior parte dei casi è meglio focalizzarsi, soffrire la migliore esperienza possibile verticale sul bisogno di quel particolare cliente e piuttosto vendere versioni più complete e costose di quello stesso chiarissimo però mi chiedo che cosa siete voi dei Technology, dei manager, degli ottimizzatore,
E cioè che molto io ho fatto una chiacchierata con The nei primi 10 minuti Cei un'attenzione tecnologica perché c'è quello di cui sta parlando, almeno apparentemente, e hai una un'attenzione anche manageriale, è importante perché mi spieghi perché non fai cross-selling, cioè e questa è una strana bestia favolosa bestia che è la tua società la vostra società, ma non penso che le persone
Ciò, penso, tutti noi siamo più di una cosa tendenzialmente, noi siamo, penso più più technology, più ingegneri che che che Menagerie o finanzieri, ma entrambi perso individualmente io sono, ho studiato ingegneria fisica, sono sicuramente più attratto da dalla tecnologia e da la risoluzione I diciamo ko con l'approccio ingegneristico di problemi interessanti.
Che magari da quanto io sia dalla dall'organizzazione e la gestione delle persone che sono cose che faccio perché vanno fatte, ma mi interessano un pochino meno come azienda cerchiamo di avere entrambi entrambe le anime ed è proprio il nostro punto di forza portare.
Tecnologie,
Avveniristiche che sviluppiamo internamente.
A supporto della gestione di queste aziende in maniera estremamente efficace e allo stesso tempo, però, dobbiamo anche essere competenti nell'aspetto finanziario e manageriale, altrimenti ci questo però mi interessa tu hai detto una cosa che mi interessa molto, quindi tu c'hai tecnologia intenda Benning che si occupano di ottimizzare alcuni processi di aziende completamente diverse cioè cioè voi avete questa roba qui internamente sì e che cosa fa questo poi questi?
Se ti posso dare un po'di esempio, guadagna più di 10 anni che investiamo in questo questa base di di tecnologie ce ne sono a questo punto più di 50 sviluppate in casa, che ci consentono di gestire questi business in maniera sempre più efficace, sempre più efficiente e,
Per esempio, essere molto molto concreti, una che abbiamo tra l'altro creato quest'anno tra le più recenti, è un'orchestra, un orchestratore di modelli di intelligenza artificiale, se tu sei uno dei nostri collaboratori e devi svolgere una mansione, affrontare un progetto.
Invece di selezionare manualmente il modello da utilizzare come faresti con Claude, nonché tu semplicemente diciamo, approcci con con la gente e di intelligenza artificiale allo svolgimento del tasche, questo orchestratore seleziona il modello che meglio diciamo, incontra i tuoi bisogni, considerato non solo la qualità ma anche il costo.
E questa è roba vostra, mi avete
E noi siamo quasi tutti ingegneri. Se uno guarda il nostro col team, siamo in 800 saranno di questi 800, saremo in sono tira ai 5 600 che sono ingegneri del software o ingegneri di infrastrutture, reti o ricercatori, neanche il grosso di Bendis Pulsano designer e ingegneri, poi dopo ci sono anche profili finanziari. Ovviamente possono una piccola parte, quindi ai sostanzialmente una tecnologia proprietaria, che riesce a comprendere qual è il migliore ai pesche, lei migliore il migliore intelligenze artificiali da utilizzare per un tasche. Questo mi sta dicendo esatto e questo è molto importante perché ci consente di usare l'intelligenza artificiale estensivamente davo prima delle statistiche, ha dei costi minimi e ci pensa che noi utilizziamo i modelli di frontiera soltanto nel 2 3% dei casi e negli altri casi utilizziamo modelli pellicce mano a Open Weight che, diciamo, facciamo hosting noi stessi, quindi diciamo il. L'infrastruttura è di nostra proprietà e gestita da noi
E che che che ottengono un livello di di tipica, hanno un livello di efficacia quasi equivalente a un centesimo del sesso e tocchiamo i modelli e utilizziamo i modelli di frontiera per fare da supervisori ai modelli meno intelligenti. Così Cable non lo usi pochissimo, pochissimo, però teniamo in questo modo. Riusciamo a fare, come dicevo quasi tutto con lei, ai spendendo molto poco. Abbiamo tra l'altro condiviso i dati. Recentemente noi, su 4 miliardi di fatturato spendiamo 15 milioni impazziti AI pazzesco pazzesco, scusami, purtroppo abbiamo pochi minuti perché ovviamente parlerei molto più di queste cose tecnologiche che mi affascinano, però ti devo anche chiedere vi siete quotati al NASDAQ Navalnyj, insomma,
So che Sheng, e però voi siete un'azienda italiana, se lì dietro corso, Como mi sembra quel posto davanti a un ottimo ristorante di di carne sofisticata di Milano, che vi consiglio eh, perché quotarsi a New York e te lo chiedo retoricamente, ovviamente però vorrei che ce lo spiega il sito,
Se infatti sono vegetariano, quindi non ha tu, non vai a mangiare da sarò, passerò il raccomandazione ai miei colleghi è ovviamente la nuova economia è tutta vegetariana e inclusiva, non so se sono tutti e tutti i vegetali no.
Eh no, allora abbiamo scelto, abbiamo valutato i principali Exchange, quindi anche quello di Milano o di Londra di Amsterdam, poi la scelta è andata, sto abbastanza facile.
Beh New York, Stock Exchange NASDAQ, più o meno equivalenti, avevamo scelto il NASDAQ.
E diciamo che se uno ha una società che è già grande come vuol come valutazione di mercato o che crede, diventerà molto grande quando dico grande intendo decine di miliardi di euro.
E secondo me è un non è, non c'è realmente un un dubbio su Zhou dove ti devi quotare, perché il bilanciamento di domanda offerta è tale per cui su sul NASDAQ, per esempio, tendenzialmente una un'azienda grande avrà una valorizzazione significante, superiore e ovviamente ai multa più e molta più liquidità molto più accesso ai capitali quindi se tu devi magari raccogliere 10 20 miliardi,
È molto più facile farlo sul NASDAQ, che se sei non lo so, allo Stock Exchange di Amsterdam, poi tutto si può fare, ma ma farlo in Europa vorrebbe dire spararsi un po'nei piedi, secondo me non c'è neanche troppo il, e non vale neanche troppo l'elemento chiamiamolo lo missionario patriottico noi stessi abbiamo lo sanno in pochi iniziato costretto l'azienda all'inizio in,
A Copenaghen. In Danimarca abbiamo spostato in Italia, dopo un annetto proprio per dimostrare che si poteva creare un'azienda di livello mondiale dal nostro Paese, quindi l'elemento di diciamo, di contribuire al nostro ecosistema. Lo sentiamo molto fortemente e abbiamo agito di conseguenza, ma secondo me per l'Italia, poi che Bennink fosse quotata a Milano, un occhio a quello che è importante, dov'è che hai assunto persone retribuite ben alle quali stai dando competenza a Milano è quello impatta molto dove ti quoti, insomma, la trovi la gente a Milano che l'altra grande dubbio che ci pone, cioè non esistono le competenze, questa è la parola che si usa, sì, è vero che non ci sono
Ma non è non è vero che non ci sono persone, poche competenze, però noi abbiamo fin da subito, proprio in risposta a questo problema, ha scommesso sull'diventare molto bravi ad assumere studenti e neo-laureati molto promettenti e dare loro una una, una, una una rampa, diciamo di apprendimento estremamente estremamente verticale e di persone di giovani volenterosi, intelligenti pronti a rimboccarsi le maniche e l'Italia ne ha tanti, oggigiorno assumiamo moltissimo, comunque anche a Londra, a Madrid, a Varsavia e penso dall'anno prossimo anche negli Stati Uniti, quindi non è che Milano è l'unico polo da come dire poi riusciamo anche a portare alcuni
Diciamo stranieri in Italia l'Italia non è tanto attrattiva per gli stranieri perché ci sono, non è morto, non è molto attratti, e non per quelli che sono in una fase della vita in cui vogliono prioritizzare il lavoro. C'è chi dice bello, andare a vivere in Italia, i monumenti, il cibo, sì, però non sono magari quelli che cerchiamo da anni, lo dice per andare a 1.000 all'ora, chi vuole andare a 1.000 all'ora un po'preoccupato che se viene a Milano e non va bene con Bending Spoons, non c'è moltissimo, ma ci sono moltissime altre opportunità, quindi non è facile però qualcuno l'abbia in realtà c'è Bending, Spoon però fuori da quello c'è poco, c'è sempre di più, ma ancora poco rispetto a Londra o New York, quanto conta l'ecosistema digitale per poter far nascere una grande azienda come Bending Spoons, perché voi siete una specie di fungo nel deserto e noi sì mi mi mi mi sono da sono d'accordo e appunto la nostra parte della nostra missione quando ci siamo spostati in Italia, ben presto nel 2000 e poi fino al 2014, se ricordo bene era proprio quella di dare un po'in là a un'accelerazione per l'ecosistema. Secondo me devi partire da qualche parte, se serve un po'una sorta di fattore di iniezione. Poi dopo, se hai un un ecosistema dell'Iri e dell'imprenditoria dei capitali florido, la probabilità che tu abbia nuove aziende in gran numero aziende promettenti aumenta esponenzialmente le aziende, le trovi in Italia, più che i capitali, che interessa relativamente ora aziende su cui poter investire da acquisire. Non l'abbiamo mai acquisito, niente, dico, non c'è nulla,
Non della Scala che interessa noi quasi niente. Non è il motivo per cui è la scala che numero abbiamo trovato più di 1.000 aziende. Lo abbiamo scritto nel prospetto della nostra quotazione per 1.000 aziende che riteniamo dei target di acquisizione interessante. In Italia saranno due tipo, le altre son tutte il 70% solo negli Stati Uniti e poi in Europa ce ne sono un po', ma in Italia ce ne saranno un po'All. Avete preso anche online, sì, perché poi, tornando come dicevo prima che il nostro modello di business e portare persone eccezionali, l'anno scorso 800.000 candidature, abbiamo assunto 300 di questa persona, quindi a livello di scrutinio, nel processo d'azione bestiale, tecnologie avveniristiche su aziende che hanno un pochino perso il passo dal punto di vista della clienti, 30 milioni di utenti pazzesco e il quinto e il qua e là quindi, quinta e-mail
Più usata nel mondo occidentale ci si è un po', diciamo, è bistrattata perché non è, non è sexy, non è moda però in realtà un sacco di gente che la usa magari non hanno diciott anni questi utenti, ma non ne hanno neanche 100 sono persone normalissime su cosa ai lavori una volta che tu entri in azienda sono affascinato da questa cosa li cerchi di prende di un'oretta in più dargli più tecnologia in più.
Cerchiamo in generale il nostro obiettivo è quello di far sì che in un orizzonte di lunghissimo periodo, diciamo una decade più o meno.
E quel quel business lì quell'azienda li produca, il massimo flusso di cassa possibile e tipicamente questo richiede sia di migliorare il think di migliore tecnologia che migliorare il prodotto che migliora la monetizzazione, cioè tu cerchi di usare tutte le leve a tua disposizione per arrivare là chiaramente più tuo migliori il prodotto, più hai una chance di monetizzare, perché l'utente a cui dai di più tende a essere un po'più propenso a pagare 1 e vuoi fare sia l'1 che l'altro tema, non c'è un crash culturale quando arrivano dei ragazzi dall'Italia che spiegano alla vecchia team americano, ebbene sì,
Sì, sì, lo sentiamo tutte rugosi e se c'è chi può fare quel che adesso non voglio, però ci sono dei degli aneddoti fanno sorridere, dove ci è capitato a un.
Di dire a qualcuno.
Che CAP ritenevamo, sarebbe stato meglio fare così o cosà?
Eh, eh eh, vederci ed essere un pochino trattati con con una certa sufficienza e poi i fatti ci hanno dato ragione, ma insomma.
Ma va bene così, secondo me, quando quando c'è magari un pochino di arroganza?
è sintomo di di di su sub ottimalità, quindi, essendo noi un fattore ottimizzate, lo ritengono in realtà è una cosa positiva, non è che abbiamo un grande ego, quindi il fatto di essere trattate con sufficienza non non c'è Tanger particolarmente la mattina la mattina,
La mattina a vending sono ci si sveglia e, pensando a come ottimizzare quello che si è comprato o a cercare qualche cosa da ottimizzare, cioè originale, nuovo business o migliorare quello che ha idee ci sono c'è un c'è un team che si occupa di di di di trovare altre altre aziende da acquisire sono, è un tema abbastanza piccolo non è un'attività particolarmente intensiva, sono una ventina di persone tra
Diciamo sui profili più finanziarie, ingegneri, scienziati dei dati, per poi una cosa anche da fare in modo, diciamo, analitico e possibilmente automatico, e poi quasi tutti gli altri diciamo poi difensore tre tre gruppi. C'è questo questo piccolo team che si occupa di acquisire aziende, poi ci sono dei team dedicati a ciascuna delle aziende che possediamo, quelli lì si svegliano, Ceu o se si per ogni azienda, cioè io Elsa un team di circa 50 60 persone che quando si svegliano la mattina pensano cosa che possiamo, cioè ci hanno pensato ieri, magari per però, insomma, cercano di migliorare le cose e in tutti i modi che abbiamo descritto e poi ci sono alcuni team, sciami di piattaforma che sviluppano, diciamo, dei servizi a supporto di tutte le altre aziende, per esempio quella tecnologia che ti dicevo prima è una, ma poi abbiamo anche le nostre tecnologie per il reclutamento e le nostre tecnologie, per la sicurezza informatica
Ci sono dei team dedicati a far sta roba, che poi gli iniettano in tutti in tutte le aziende per renderle un pochino più performanti, diciamo tre domande finali facilissimo insieme ne puoi dare un po'di privacy, qual è il social che usi tu personalmente nessuno, qual è la mail che usi tu personalmente senza darmi l'indirizzo ma soltanto il l'account principalmente gmail ce l'ho da tantissimi anni.
E e la terza cosa è qual è il la le, l'intelligenza artificiale quando sei sul cellulare, per vedere una cosa che utilizzi, ma non solo come Language Model, anche per risolvere un piccolo problema Chabot chiuso di più.
ChatGPT, ma più o meno equivalente a Clodia e altri, è una questione di abitudine, il primo che è uscito, quindi ho iniziato a che serve a ottimizzare i miei mi workflow con quello e sono abituato lì, ma ho provato anche gli altri sono molto simili, grazie mille grazie grazie a te,
O'Hara.
Io ho finito adesso, tu hai finito.
Sezione cavoli tuoi è finito, è finito pieni e adesso è tutto accenni, però dovrebbe raggiungermi sul palco il direttore Tommaso.
Tommaso Cerno se ci raggiunge sennò, aspettiamo un attimo, forse c'è qualche ritardo, no, ecco che che sta arrivando.
Tommaso perché, insomma, adesso?
Adesso accoglierà quindi un'intervista, un dell'intervista al direttore generale di Enel, Flavio Cattaneo ha la fai te, a me avevano messo, perdonatemi ci Tommaso benissimo, direttore, allora eccoci qua.
Allora, siccome tutti dicono che il sistema Italia è un sistema che no non funziona bene, il sistema Italia funziona benissimo nel sistema Spagna, da cui Cattaneo, con grande cortesia stava arrivando proprio per essere qui, non dove, in una giornata di impegni importanti ha un ritardo spagnolo che ci impedisce di averlo ma che non ci impedisce di avere Enel su questo palco ad altissimo livello per raccontarci l'altra parte dell'energia energia elettricità, bollette futuro, però ricordiamo solo quando, come abbiamo visto durante questa giornata ci piangiamo addosso dicendo che li tolga non funziona mai niente, che invece in Italia le cose vanno spesso meglio.
Che in Spagna, e quindi il direttore, Fabrizio Massaro, ci racconterà, insieme a questo grande partner industriale internazionale, che cosa veramente succede e perché, a volte, i luoghi comuni di tormentoni le parole come energia bollette entrano nell'uso comune diventano portatrici sane di fake news, quindi oggi cercheremo di capire che cosa c'è di vero e che cosa c'è di falso in tutto quello che sentiamo dire sull'energia.
Ti ringrazio il direttore e per questo motivo invito sul palco l'ingegnere Francesca Agostinelli, amministratrice delegata di Enel Italia, prego Talbot-Lago.
Stavo pareggiando il cognato Argentino Agostinelli, da quando sono piccola, succede, succede senza il problema, anche noi facciamo gli errori spagnoli per citare il direttore, allora, su questo palco questa mattina abbiamo parlato tra i tanti amministratori delegati che abbiamo avuto, anche con Pasqualino Monti di Terna e,
Gli ho chiesto gli ho fatto una domanda relativa appunto alle tante richieste che ci sono ed è un bene di allaccio, ai progetti di data, ai data center, che sono in progettazione, e lui stesso lamentava che ci fosse un un tema di quasi pur di I che fosse ingolfato di richieste e magari di rattan di data center che poi non venivano sviluppati allora,
Io le giro lui l'energia e la deve distribuire, le chiedo a trasportare, io le chiedo le chiedo invece, visto che voi dovete produrla e avremo in Italia abbastanza energia per sostenere questa rivoluzione tecnologica che si sta affacciando da qui ai prossimi anni.
Innanzitutto partirei dal fatto che la?
E avere una crescita e il paese è un fattore positivo, quindi in principio direi che per una crescita leggera dobbiamo trovare ed è una priorità per il Paese, se noi dividiamo la parte di domanda dalla parte di offerta in realtà e le previsioni di domanda sono altrettanto volatili possiamo dire che con certezza la domanda crescerà già cresciuta nei primi otto mesi di quest'anno del 5% per motivi vari tra le fattispecie per cui può crescere alla fine dei conti sono tre la prima e l'elettrificazione dei consumi.
L'elettrificazione dei consumi, che dovrebbe avvenire per lo più lato, trasporti, e poi magari ci torniamo l'umidità elettrica sia a livello residenziale sia a livello commerciale, e questo è di trasporto pubblico, soprattutto per data center data center sono più di 100 gigawatt le richieste di cui immagino che il dottor Monti abbia parlato.
Sono tante, sicuramente hanno dei progetti più o meno maturi dietro, e quindi l'importante è che, come si sta facendo, anche per le fonti rinnovabili si privilegiano i pro i progetti che sono in uno stadio più maturo per per facilitare la connessione che è una delle principali leve per cui poi il il progetto possa andare avanti se non c'è la connessione le energie molto forte, ma non lo può consumare esattamente e la terza cosa sono e il cambiamento climatico perché il cambiamento climatico sta,
Soprattutto facendo assumere alla domanda una curva un po'diversa, per cui abbiamo avuto dei picchi estivi molto importanti, e sappiamo che le ondate di calore di quest'estate sono state sei e, ma alla fine, se uno guarda i giorni le settimane è un'unica ondata di calore che ha costretto tante persone ad accendere o a installare,
Aria condizionata, quindi i consumi in generale sono aumentati, quelli dei residenziale nel periodo estivo tantissimo quindi, avendo queste tre grosse aree di potenziale crescita, io non mi chiederei tanto qual è il numero giusto al 2030 al 2035, tanto non lo sappiamo, perché questa è la cosa che a volte ci dimentichiamo quando la domanda decide di crescere perché ho i cittadini cominciano a comprare macchine elettriche oppure le connessioni data center cominciano ad accelerare.
Non lo decideremo. Noi tutti insieme sono cose che il mercato e le persone decidono in autonomia, per cui bisogna sempre essere pronti lato offerta. Ci sono oggettivamente delle vulnerabilità. Sappiamo che l'Italia è un Paese corto per definizione, perché importa elettricità da altri Paesi, altri Paesi che hanno lo stesso tipo di trend. Quindi si suppone che anche negli altri Paesi, in Francia e in Germania la domanda possa corto, come si dice, che l'Italia è un Paese corto perché importa un Paese corto perché porta sì, perché ha, diciamo, la sua produzione non è sufficiente per coprire la sua domanda e oltre a questo ci sono temi sul
Sul mix perché si parla spesso di indipendenza con opinioni discordanti, però alla fine, se sommiamo l'importo elettrico con l'import di gas che serve per essere trasformato in energia elettrica, arriviamo 60%, che oggettivamente è una percentuale che ci espone parlavamo prima di Spagna.
In una situazione geopolitica tesa come quella di adesso, con anche un cambiamento climatico, respinge su la domanda ci sono un po'di sbilanciamento tra domanda e offerta e si devono riaggiustare e quindi i prezzi oggettivamente all'ingrosso in questo momento sono aumentati, ma sono aumentati e sono più volatili in tutti i Paesi la volatilità dei paesi dove storicamente sono un po'più bassi, come la Spagna è aumentata molto più che in Italia.
E la volatilità degli attraverso anche in Spagna. Ecco, io le chiedo lei ci ha fatto un quadro dei dei maggiori, dalla maggiore richiesta di energia al 5% in più due mi sembrano mi sembrano notizie
Positive perché sono investimenti, data center e anche investimenti delle famiglie e delle imprese nell'elettrificazione, della soprattutto della mobilità, una un po'meno, perché significa che c'è più cambiamento climatico, dobbiamo accendere di più i.
I condizionatori e magari adesso dovremo accendere di più i caloriferi e quindi anche in rete, sembra però magari no.
Quasi 90 già l'anno scorso ci è andata bene anche per questo motivo allora io le chiedo.
E dato che noi importiamo come prima qui sul palco c'era il dottor Monti di Edison, lui dice noi importiamo il 75% dell'energia delle fonti di energia grazie alla legge primaria da e le importiamo e la portiamo da idrocarburi ora in Italia, qual è il mix energetico che abbiamo e che ci servirebbe che voi state realizzando perché qual è intanto il vostro mix energetico, poi qual è quello dell'Italia e noi stiamo lo stiamo realizzando sempre più rinnovabile, perché sapete benissimo che abbiamo anche,
Ha smesso di produrre energia a carbone, pende adesso abbiamo energia termoelettrica da centrale a gas, ma la maggioranza e la nostra produzione è più del 65%, è fatta da fonti rinnovabili, quindi abbiamo una grande prevalenza di idroelettrico eolico, un po'di isolare,
E cosa penso che sia il mix attendere anche qui io non mi fisserei su delle percentuali, perché abbiamo delle percentuali del PNIEC che più o meno assomigliano a quello che vogliamo e se erano nostre ambizioni.
Il nostro punto di vista è che, potendo fare rinnovabili con costi competitivi, potendo questo essere trasferito direttamente anche ai consumatori, perché i Ppe, i contratti per differenza, trasferiscono il vantaggio di avere fonti rinnovabili direttamente ai consumatori sia,
Necessario accelerare su quel fronte quante ne servono orientativamente 50 gigawatt nei prossimi anni per arrivare al 2030 ce la possiamo fare a fare 10 gigawatt all'anno, secondo me, se siamo tutti consapevoli e il consenso va in quella direzione sì, però ci sono lo accelerazione che dobbiamo volere tutti in ambito autorizzativo.
In ambito anche di normativa, per cercare di
È togliere degli ostacoli che magari sono ancora presenti extra R8, almeno in questo momento è arrivato il ministro dell'Economia.
La, ma è quello che le chiedo, però e adesso questi benefici non si vede della delle rinnovabili non si vedono ancora in bolletta, anzi, rischiamo, erano già ci sono nel Ppe sono uno strumento che si sta cercando di sviluppare sempre di più, ma è già uno strumento che è ben visibile. Lille i prezzi, quando l'energia solare è preponderante, sicuramente si vedono, quindi sta cambiando anche il profilo dei prezzi nelle varie aree, a seconda di quanta energia rinnovabile in più venne prodotta. Quindi, quando si parla di energie rinnovabili non programmabili, il vantaggio viene trasferito immediatamente anche al al attrezzi all'ingrosso. Certo, quando il delta verso la domanda è più alto, l'impianto marginale, quello che poi fa il prezzo, però i clienti in generale
Parlo anche di clienti residenziali hanno la possibilità di firmare i contratti a prezzo fisso e questo questo abbiamo molto insistito perché questi contratti possono donare uno o due o tre anni, ma bloccano la condizione economica, quindi, nel momento in cui lo firmi, sai benissimo che qualsiasi cosa succeda, il tuo prezzo rimarrà lo stesso e infatti nel 2026 i clienti residenziali che avevano un contratto a prezzo fisso non hanno visto nessuna differenza se non nell'energia che consumavano a casa perché quella dipende dal costruttore finale no,
Grazie e quindi quello è soggettivo. Insomma, ognuno col suo, come voi, tutti quei mutui a tasso fisso che hai trent'anni di 2030 anni, il sicuro davanti a te, anche se magari all'inizio lo paghi un poco, ma questo, mentre per le imprese, anche secondo me, è un è uno strumento utile e per questo si sta cercando è anche il Gs sta cercando di spingere con la piattaforma delle delle garanzie, incoraggiando alle piccole e medie imprese a firmare contratti di lungo termine. A volte c'è un po'di reticenza perché ci sono c'è il tema delle garanzie, ma c'è anche il tema di impegnarsi al un allungo su un prezzo, ma quel prezzo fisso dentro un Ppe, i da ah, le imprese e la stabilità di sapere quanto spenderanno, che secondo me è molto importante per loro per pianificare anche eventuali investimenti sul processo produttivo che altrimenti magari pospongono
O comunque non fanno l'elettrificazione dell'industria ho seguito un po'questo questo trend per cui ci sono imprese che hanno deciso di elettrificare loro processo industriale perché più efficiente, e quindi vanno in generale a risparmiare energia primaria, il loro bilancio energetico è sicuramente più aiutato oggi la Marcegaglia Emma Marcegaglia ricordava che,
Lei in Francia ha firmato con Edison, sta firmando con Edison.
Un contratto di fornitura di energia dicono EDF, un contratto di fornitura di energia nucleare ha 15 anni perché, naturalmente, per alimentare un altoforno, avrà bisogno di tanta energia.
Prima aveva parlato appunto del delle rinnovabili, appunto, della diffusione ampia delle rinnovabili e quindi anche del dell'idroelettrico, che ce l'abbiamo da cent'anni eravamo stati lungimiranti e adesso di eolico e di solare.
Ma per per tutto questo richiede investimenti, ecco al settore, però, come come che cosa aiuta di più, riuscire a portare avanti questi investimenti è un tema di capitale, sì, ma vi sono l'Enel ha le spalle abbastanza larghe per intervenire in tema di regole, è un tema di di di mero burocrazia ricordassi ricordava prima sul palco ci vogliono sei anni per un campo eolico.
E oppure anche di ancora di consapevolezza diffusa, noi abbiamo raccontato sui giornali di proteste per la sostituzione?
Di vecchie pale eoliche ormai andate ormai, appunto, che che devono essere sostituite, che è la comunità locali, non vogliono perché vanno impiantate quelle più grandi, anche se comunque il pa, il campo c'è già e magari ti que que una vale per 10 di quelle attualmente installate quindi sono anche meno occupano meno meno terreno ecco tra regole capitali, burocrazia e consapevolezza diffusa dell'importanza di avere l'energia sostenibile in casa.
Qual è quello che è più importante e vada in ordine, secondo me non c'è tanto una proprietà, quanto una coesistenza di obiettive vedo Ambrosetti che, data la Ambrosetti in uno dei suoi ultimi report che aveva fatto per Elettricità Futura, aveva giustamente messo in luce che il settore elettrico nella sua interconnessione con tutte le cose sistema economico ha pronti cerca 200 miliardi da poter investire nei prossimi 10 anni per cosa per reti più resilienti reti più diffuse connessione ai nuovi impianti rinnovabili, aumento di potenza per chi vuole elettrificare,
Nuovi impianti per aumentare la produzione, perché l'abbiamo detto prima in Italia deve aumentare la produzione da rinnovabili e deve aumentare la flessibilità, quindi investimenti in accumuli che ci sono in questo momento utilissimi perché utilizzano tutta l'energia rinnovabile, che in realtà per motivi di domanda potrebbe non essere utilizzata per spostarla nelle ore dove,
C'è più bisogno dove il prezzo in realtà sarebbe più alto, quindi tutti questi investimenti devono essere abilitati, ci sono i capitali, si se ci sono le condizioni, cioè quindi deve verificarsi tutto, è chiaro che alcuni di questi investimenti sono regolati e quindi c'è bisogno di chiarezza, chiarezza non per un anno chiarezza sul lungo termine di prevedibilità se dobbiamo fare investimenti sul territorio, la nostra rete investe ormai quattro miliardi e mezzo all'anno reti di distribuzione.
Bisogna avere le imprese che lavorano con noi, bisogna formarle se si fa un salto come l'abbiamo fatto noi, lei deve pensare che nel 2018 2022 in vestivamo la metà, quindi né negli ultimi anni si è fatto veramente un grande lavoro per avere le forze in campo organizzate in modo adeguato le imprese che ci sostengono e anche l'indotto tutte le filiere che vanno a supporto delle nostre forniture più locali sono Elio e chiaramente però dobbiamo incentivare anche le filiere nel loro complesso, tutto questo impiega circa 560.000 addetti, quindi il settore elettrico di per sé
è grande, ha un grandissimo potenziale solo in Italia si questo tour soltanto Italia, certo è un grandissimo potenziale e ci piacerebbe che come settore questo venisse riconosciuto quindi che le norme fossero chiare, come le ho detto prima, prevedibili CAP che incentivassero efficienza, come adesso accade su alcune regolamentazione dove ci sono premier penali in funzione di come mette a terra quindi la qualità della rete di distribuzione su questo è un esempio.
Però altrettanto bisogna prioritizzare invece gli investimenti, quindi abbiamo discusso recentemente, magari ci sono priorità che distraggono dal dall'obiettivo più grande e quindi anche quando si sentano gli obiettivi, ebbene, mettersi d'accordo su quali sono le cose imprescindibili e quali.
Forse ci si può lavorare in un secondo momento proprio perché siamo in un momento di grande fermento e quindi conviene a tutti poterli mettere a terra questi 200 miliardi di euro.
Le faccio ci sarebbero appunto anche un grande volano, appunto per l'economia, le le faccio l'ultima domanda, prima c'era Catel cappellano che appunto si parlava appunto delle delle vendite dell'auto elettrica lei ha parlato del re della mobilità elettrica come uno degli delle degli,
Dei fattori che ha fatto aumentare la domanda, ma alla fine.
Utilizzare un veicolo elettrico, fa effettivamente risparmiare, come sembra che che gli italiani siano, comprendendo, anche perché col diesel eccola con la benzina a prezzi così alti e forse.
Nell'economia domestica si capisce che conviene, ma conviene davvero in questo momento si faccia riferimento anche allo studio di moto, se che è uscito due giorni fa ieri e quindi per percorrere 100 chilometri se ne spendono 5.5 con la macchina elettrica secondo loro, ricaricando l'80% a casa un 20% sulle carica pubblica e più di 11 con benzina e diesel quindi in questo momento conviene non soltanto sulla parte variabile, ma anche sul cosiddetto total costo buone Airship, cioè a tutti i costi, incluso l'acquisto del veicolo che il consumatore deve sostenere per portare avanti la sua automobile, quindi i costi di manutenzione, i costi assicurativi
Permessi varie
Questo, anche se no, la correggo supra, cosa non l'aumento di domanda elettrica ad oggi, appannaggio della mobilità elettrica è piuttosto basso rispetto ad altri Paesi europei, può crescere molto, per cui il potenziale nella misura della diffusione del vedevi auto elettrici, al di là del 2.4% che adesso la percentuale sul parco circolante crescerà, le vendite sono già al 20% sul venduto e questa percentuale è probabilmente destinata a salire per per vari motivi uno i modelli costano meno 2,
E c'è molta più disponibilità di ricarica anche per chi non ha modo di mettersi una stazione di ricarica a casa, le colonnine ormai sono quasi 90.000 in tutta Italia installate e poi è aumentata tantissimo l'autonomia quindi andiamo. Non sono mia media già dall'anno scorso dei 500 chilometri nei veicoli medie che oggettivamente, molto al di là di quanto si potesse pensare quattro anni fa e se poi questa energia viene prodotta con le rinnovabili, se aumentiamo la mettiamo appunto all'autonomia sempre in giro. Io ringrazio. Grazie all'alto, Francesca Goss Tinelli, amministratrice delegata, viene all'Italia. Grazie tante passo. Il microfono O Hara
Eccola qui
Tommaso.
Ci siamo o no?
Guarda così, almeno chiamiamo insieme, però vorrei che lo facessi, tu lo abbiamo già visto è arrivato.
Abbiamo abbiamo avuto una giornata con temi molto importanti, signor ministro, che saluto a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia che è qui con noi, che invito sul palco.
Abbiamo messo insieme.
Abbiamo messo insieme un po'di player
Come si dice adesso, giocatori, perché è un gioco serio il futuro del Paese.
Accomodanti e che si occupano apparentemente di cose diverse perché c'erano le banche c'erano le grandi aziende di Stato c'erano i privati c'erano i microfoni.
Però si occupano tutti della stessa cosa, cioè del futuro, e quindi, siccome so che in queste ore nessuno ti telefona, nessuno ti chiede niente, nessuno si fa vivo per sapere quanto metti qua quanto mette Irap, che stai facendo una cosa.
Ah, sì, che si chiama manovra, partirei.
Parlando di calcio, nel senso che io credevo che il rigore fosse solo nel calcio, qualcosa di buono che ti portava vincere partite difficili e invece abbiamo scoperto che il rigore, questa parola, che tu hai messo nei conti.
Anche con tanta fatica, perché la politica lo dice, però poi vuole che il rigore sia quello degli altri beh, alla fine ha fatto fare gol all'Italia, perché noi oggi possiamo guardare pur con fatica a un a una luce per questa parola, per questo rigo che allora non è proprio sempre una brutta parola.
Innanzitutto.
Eccolo di tutto grazie a tutti tranquilli, a me non chiama nessuno perché hanno paura della risposta, fanno chiamare da altri.
Secondo, mi ricollego, come ho finito il congresso della Lega o io ho fatto il portiere sin da piccolo, il calcio di rigore per il portiere è sempre una cosa negativa, apparentemente, ma siccome ne so da, diciamo così.
Carica al portiere di irresponsabilità se non pare rigore la cosa più bella in assoluto perché separa è merito suo se non para non è colpa sua.
Detto questo, e con questo riflesso condizionato, che mi ha condizionato sin da piccolo il concetto di rigore.
è un concetto che deve essere declinato nella realtà e secondo me.
Io lo traduco serietà.
Che è un'altra cosa, e quindi io penso che quello che abbiamo fatto in questi quattro anni è una politica seria.
Sulla finanza pubblica, che ha cambiato l'atteggiamento con cui gli altri ti guardano e quindi quando l'Italia si presenta ai consessi internazionali e visto come un interlocutore serio e quindi quando chiedi, ad esempio, alla flessibilità sulla neanche che tutti tu tutti ironizzano anche voglio dire in Italia iniziano poi alla fine si concretizza ma perché ma perché l'interlocuzione parte appunto da una posizione consolidata nel tempo che è di serietà e quindi questo ti permette di potere in qualche modo intavolare anche dei negoziati o fare delle proposte che vengono tenute in considerazione. Infatti, noi che avevamo venivamo da una storia di terrore delle agenzie di rating
Siamo invece oggi un Paese che da qui a novembre c'è stata Standard and Poors e adesso le chiedo che cosa si aspetta da Standard and Poor s comincia a mostrare anche a partner che all'apparenza erano più solidi Dinoi e la forza di questa continuità che si traduce anche nella possibilità di dire dei no e di cambiare delle politiche che sembravano non mutabili novembre cosa potrebbe scusa si aspetta che cosa potrebbe succedere Alitalia. Allora io penso no. Io penso che i rating potrà essere confermato. Ovviamente il sogno e un altro che però non dico, però sono anche realista
E purtroppo la crisi in Medio Oriente non non c'è più le situazioni di contesto non ci aiuta, diciamo così, a fa, a immaginare o sperare così di tipo diverso, però diciamo, siamo già in una fase.
Parecchio un atteggiamento parecchio diverso, ad esempio dal mio collega francese, che è lì aspettare il giudizio di rating per il declassamento, mentre io sono relativamente tranquillo che questo in questo momento non erano un po'ipotesi realistica per il Paese, quindi.
Al netto, diciamo così, del valore in assoluto delle agenzie di rating e dei loro giudizio, quello che si percepisce sui mercati e negli ambienti finanziari che l'Italia è un Paese stabile io ho detto anche incontrando le agenzie di rating, facendo delle considerazioni non semplicemente di carattere economico che ad esempio la nuova legge elettorale per come congegnata e congeniata appunto per dare stabilità a chi vincerà le prossime elezioni. Naturalmente tutti sperano anche le agenzie di rating Hoschedé, scherzo che vinciamo noi, però,
Questo è un fattore importante, cioè se voi osservate in giro, per l'Europa ci sono tanti governi tra virgolette di Man di minoranza.
Tanti, i governi in difficoltà e tante situazioni che non sono assolutamente paragonabili a quelli alla situazione italiana e quindi questo è un ulteriore elemento di di grande vantaggio in questo momento l'Italia oggi gioca una partita alta e da da grande player, ma ha recuperato anche un rapporto con gli italiani, con i loro sogni, con le loro aspettative, dopo tanti anni segnati dal Covid in maniera molto potente in cui sembrava che il futuro che ci avevano raccontato che c'eravamo immaginati fosse improvvisamente è cambiato e ci sono anche dei fatti. Lei, nel 2023, ha inaugurato il Btp valore
Che era dedicato ed è dedicato ai piccoli risparmiatori, le ultime due missioni hanno ottenuto una raccolta di oltre 16 miliardi di euro, che cosa vuol dire, vuol dire che gli italiani si fidano dello Stato, si fidano di chi gli dice noi, abbiamo una una strada che non è facile, che non è quella dei sogni ma che vi dico può andare avanti come si sente dopo questa scommessa non erano in tanti quelli che erano convinti che lei lo vincesse.
No, questo credo che, almeno per quanto riguarda il mio ministero, credo che sia uno dei successi di cui vado più orgoglioso fiero chi va a vedere la prima audizione che ho fatto in Parlamento subito dopo la diciamo.
La nomina del governo disse appunto che uno degli obiettivi era tornare a raccogliere.
E risparmio dei piccoli risparmiatori sul debito pubblico, anche per aumentare la quota detenuta dalle famiglie italiane dissi proprio così, qualcuno, mi ricordo anche chi ironizza ironizzava in quella in quella Commissione e invece è accaduto.
Ed è una delle testimonianze su cui ci misurano anche, appunto, i mercati e le agenzie di rating. Il fatto che gli italiani abbiano fiducia del governo e prestito al governo i loro risparmi e il termometro è la prova provata di questo ritrovato rapporto, e quindi la fiducia si fa fatica a costruire, ma si fa, diciamo così, molto in fretta a perdere. Quindi questo è un patrimonio che noi abbiamo costruito in questi quattro anni e rotti che dobbiamo presidiare, che io personalmente ritengo che si debba presidiare anche ha ispirato un po'alla legge di bilancio che in questo momento, adesso, alla luce avverso, raccontiamo un po'la legge di bilancio, ma prima le chiedo una cosa di scenario Bruxelles, ecco, non c'è Bruxelles ormai millimetro per millimetro e i Trattati, i Regolamenti, tutte quelle scartoffie che hanno appesantito l'Europa e di cui spesso parliamo poco, nel senso che diciamo sempre l'Europa. L'Europa è stata anche s'è fatta male da sola quando alcuni Paesi lo dicevano sembrava che volessero fare come volevano oggi, di fronte a scenari globali come quelli delle guerre che viviamo dell'im, della crisi dell'energia, cioè delle materie prime, cioè del fallimento di politiche che vengono da quarant'anni, cinquant'anni di decisioni che sono state in parte sbagliate, in parte non prevedibili, sta cambiando o non sta cambiando, perché io vedo succedere una cosa che mi sembra normale, ma è stranissima. C'è una maggioranza in Europa che sarebbe di centrosinistra, guidata da Ursula von der Leyen, che non ne azzecca una poi ogni tanto c'è un'altra maggioranza che è di centrodestra, ma nessuno vede la chiamavano venezuelana, adesso la chiamano maggioranza Joe già che fa delle scelte che sono i famosi no, che dovevano cacciare l'Italia dal consesso dei Grandi che dovevano declassato, che dovevano farci uscire dal e che invece sono le uniche che funzionano. Ma è una cosa che ha una corrispondenza col fatto che forse il popolo europeo abbia voglia di esprimere con una direzione differente, ma sicuramente voglio dire quando si esprime il popolo va sempre rispettato e mi sembra che in giro per l'Europa l'aria sia profondamente cambiata, ma il problema è ancora più serio. Secondo me, è proprio di tipo democratico, perché tutti i Trattati fondamentali, i pilastri della costruzione europea,
Sono stati iscritti in anni in epoche che non sono, diciamo così, più attuali, tutto quello che sta cambiando pensiamo all'economia contesto geopolitico e costringono a procedere per deroga dei trattati, cioè da un lato c'è l'incapacità e l'impossibilità di scriverne di nuovi trattati perché non si va d'accordo praticamente su nulla dall'altro il compromesso qual è la deroga? Allora faccio un esempio concreto, siamo andati avanti ancora adesso siamo in deroga sugli aiuti di Stato,
è un esempio no, eh eh, eh eh, e via dicendo, perché la situazione che si vengono a presentare sono tali per cui la camicia di forza dei Trattati, che magari erano stati fatti con logicità e razionalità del 1970 nel 1980 nel 1990 oggi nel mondo del 2026 richiederebbero una solida manutenzione, ma non c'è la maggioranza e talvolta l'unanimità necessaria per adeguarli. Il risultato. Qual è che l'Europa una Gover, una governance debole, quando i potenti in giro per il mondo, la Cina, per definizione, gli Stati Uniti piuttosto che la Turchia, per fare un esempio, hanno dei sistemi decisionali assai più veloci, quindi esempio concreto recente guerra dei dazi
Decide tratto e la Cina risponde.
E l'Europa quanto ci impiega a definire una strategia e una posizione, posto che in Europa poi ci sono diverse posizioni rispetto all'applicazione o meno dei dati in quello o quell'altro settore produttivo. Quindi questo è un problema che non è semplicemente di destra o sinistra, per semplificare è proprio di tipo genetico, per come è fatta l'Europa che si basa sui Trattati, che oggi come oggi probabilmente richiederebbero io l'ho chiamata prima solida manutenzione, cioè una presa d'atto, di un contesto che è cambiato e qui veniamo a un altro contesto che è cambiato il ceto medio, questa parola che ha, come dire, riempito l'Italia della crescita. Quelli erano anche trattati che nascevano in epoche in cui la crescita economica era scontata, si costruivano politiche espansive, si portava a casa ad ogni investimento, qualcosa che restituiva al Paese almeno una parte di quello che era stato dato. Questo sia interrotto, si è interrotto da tanti anni, si è invertito e oggi, in uno scenario globale così complesso, a volte sembra impossibile che ritorni il ceto medio, cioè coloro che lavorano. Io dico faccio sempre questo esempio dico Fantozzi è stato lo sfigato nell'immaginario collettivo italiano, simbolico per quarant'anni, eppure era un dipendente di una partecipata dello Stato che aveva un'auto di proprietà, una casa di proprietà, e manteneva una moglie, una figlia che oggi per un ragazzo che entra nel mondo del lavoro, è sostanzialmente un sogno.
Quindi quello che era lo sfigato dal 1978 oggi è un eroe, allora questo ceto medio oggi si sente povero e chi aveva l'idea di che i figli stessero meglio di lui oggi teme che questo non sarà possibile. Eppure noi dobbiamo con una manovra, cercare di dare a loro la possibilità di fare quel qualcosa che rimette in moto questo meccanismo. Che scelte ha nella sua mente, che scelte il governo condivide con quelle che ha nella sua mente e che scelte di queste finiranno in questa manovra, ma allora diciamo che domani sera sarà di pazienza, di pubblico, dominio un po'delle cose che ho in mente e che un po'sono circolate, che stiamo in questo in questo momento rifinendo o meglio stiamo facendo girare i macchinoni per le tabelle e tutto il resto. È chiaro che c'abbiamo il problema del ceto medio, non soltanto in Italia, dappertutto e qualche sociologo politico potrebbe dire attenzione quando scompare il cerchio di ceto medio, poi succede qualcos'altro tendenzialmente dopo e quindi questo è un problema, quindi noi cercheremo sicuramente di dare una risposta in termini tra virgolette fiscali,
Ma soprattutto facciamo qualcosa per i giovani, per i giovani che lavorano.
Facciamo probabilmente una cosa giusta, se tu mi chiedi cosa avrei fatto di più, ecco, avrei fatto di più su di loro se ci fosse stata la possibilità, perché chiaramente, se io ho penso, all'Italia della grande crescita degli anni 60 70 erano gli anni del boom economico ma anche demografico attenzione quindi un Paese in crescita necessita anche di questa componente che invece devo dire,
Ovviamente in questo momento mi sembra, diciamo così, uno dei dei veri sparo, pa sparava, Sparrow pa.
Su questo bisogna impappinato Spa sparo, Aki, Consigliere, che che inc in qualche modo in qualche modo io ho nel senso che se io guardo la prospettiva medio-lungo termine della finanza pubblica.
Il sistema di welfare che noi abbiamo immaginato e costruito per una società in crescita demografica difficilmente può tenere in una società in decrescita demografica, ma questo è un fatto di tipo oggettivo e quindi questa è una riflessione che per i politici che guardano a lungo,
Termine non può in qualche modo essere accantonata, si parla di una mini Irpef per gli under 30, è una delle idee che lei ha in testa che ancora ci sarà, ci sarà una misura fiscale per i giovani sotto i 30 anni, quindi pagheranno meno tasse i giovani sotto i 30 anni che lavorano anziché chiedere il reddito di cittadinanza che non c'è più e tendenzialmente si tendenzialmente sì e ci sarà la flat tax per gli autonomi est.
Chiesa ha un reddito più alto di quello che finora era stato possibile immaginare, vuole estorcere ancora una cena dei calcola una tendenzialmente si tendenzialmente sì, quindi sono due misure, che però significa anche andare ad aiutare chi si sta inventando dei lavori e chi sta interpretando il lavoro come qualcosa che non è dato come era assolutamente sì nel senso che, se quello che noi dobbiamo cercare di fare di creare le condizioni affinché i giovani abbiano non soltanto la voglia di lavorare ma anche il coraggio di intraprendere noi abbiamo bisogno di nuovi imprenditori, cioè adesso, per carità, ci sono tante figure professionali che adesso vanno di moda, che sono,
De dei simboli verso cui tendere l'opera per i giovani e però io l'ho sempre detto e lo ribadisco qua dobbiamo anche creare così un po'il mito dell'imprenditore negli anni 60 70. Questa idea, quali diventare imprenditore fa darci da fare, guadagnare e avere successo era un qualche cosa poi è arrivato. C'è una corrente ideologica di pensiero per cui l'imprenditore era tendenzialmente un evasore fiscale, uno che opprimeva agli altri distruggeva l'ambiente, è risultato l'imprenditore
È un qualche cosa per per cui il giovane non è che gli viene rappresentato come come un modello da seguire e, ahimè, però servono nuovi imprenditori, servono giovani imprenditori semplicemente figli degli imprenditori, che è una bella cosa, ma anche.
Gente che ha delle idee e la possibilità in qualche modo di esprimersi e rischia e rischia, perché qui il concetto di rischio e anche un altro dei concetti che vanno rivalutati, nel senso che.
Se non è che possiamo essere tutti i dipendenti pubblici a tutti, di tutti i pensionati, perché sennò così no non funziona, non funziona così, ecco, noi in questo le faccio un'ultima domanda in questo in questa giornata, in questa prima giornata di questo fa comunque abbiamo promosso e l'abbiamo chiamato Forum proprio perché era la piazza era la Gora, dove persone diverse che fanno cose diverse ma che hanno come obiettivo comune portare un passo avanti, la società in cui vivono il Paese in cui vivono il mondo in cui vivono. È stato un momento di discussione, anche molto franco, dove devo dire è emerso con chiarezza rispetto al governo l'attenzione che molti soggetti hanno a ciò che è stato fatto, ai sia i no al rispetto della parola e anche all'autorevolezza che il governo italiano ha e che gli viene riconosciuta
Non è che poi, quando si va a chiudere questa manovra, mentre girano queste famose macchine, sono proprio i partiti quelli che in quel momento tendono a dimenticare questa unità e a perdere di vista quell'obiettivo comune per intitolarsi una vittoria che, se non è di tutti non è una vittoria ministro, sappiamo che ognuno ha una storia politica e sappiamo che anche giusto dirlo ma ce lo garantisce che se riusciamo a fare sistema fuori,
Poi anche voi riuscite a fare sistema dentro, ma non sempre si tratta di differenze tra interesse particolare interesse generale. È partito, lo dice la parola stessa, è padre, parte quindi in particolare, quindi è normale e legittimo che tutti i partiti abbiano le proprie idee, le proprie. Il Governo però deve portare avanti l'interesse generale, cioè prendere le idee e le proposte dei partiti, metterli in un grande contenitore come una ricetta di un bellissimo dolce come le crostate che faceva la mia mamma, che ancora adesso in qualche modo rimpiango e in base agli ingredienti che che ci sono venir fuori, una cosa che si possa mangiare se metto mezzo chilo di burro e soltanto nuovo senza zucchero boh, che cosa vien fuori se metto dentro due etti di burro
150 grammi di zucchero 3 uova, secondo me può venire ancora meglio, cioè poi, naturalmente, il tutto va cotto con la dovuta temperatura e per il dovuto tempo, altrimenti rimane troppo, diciamo, così, cotta, bruciata piuttosto che torna, che cioè,
E questo era un mestiere qua, mi tocca farlo a me, quindi a me mi danno gli ingredienti e alcuni li prendo, altri Noli, Michel diamogli, il co, li mettiamo in cottura, in questo momento è dentro nel forno quando tiriamo fuori la torta domani verso le 3 e vedremo se è venuta bene o venuta, si può mangiare o non si può mangiare che lei accetta tempo tempo anche a, diciamo così a avrebbero trovato. Avete trovato il tempo anche di fare il congresso della Lega a lei ha citato Bismarck e il Vangelo con la torta sarà più Bismarck o più il Vangelo
Temo più Bismark, mio peso, facciamo un applauso, Erbezzo, perché questa è anche sincerità, sincerità, grazie ministro grazie a un lavoro e vado vado e poi ritorno, magari per quando hanno finito il dolce domani le famose Mario Valducci maggio il mio domani, grazie.

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