Prima edizione del Forum Economico Moneta, dal titolo "Competere nel nuovo scenario globale"

Saluti del Direttore de il Giornale Tommaso Cerno e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



La conduzione dell'evento sarà affidata a Hoara Borselli, giornalista de il Giornale.



Alle ore 10.00 si apre il panel "Nuovi equilibri globali", con Gerard Baker, Editor-at-Large del The Wall Street Journal, e gli interventi dell'ex Presidente del Governo spagnolo José María Aznar, di Keyu Jin, Chair dell'Institute for Geoeconomics della Hong Kong University of Science and Technology e autrice del libro The New China Playbook, del Presidente …

esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera e della Presidente dell'ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Mariangela Zappia.



Alle ore 10.50, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, nell'incontro dedicato a "I motori della competitività".



Alle ore 11.10, Fabrizio Massaro, Vicedirettore de Il Giornale e Direttore di Moneta, dialogherà con Emma Marcegaglia, Presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, e Agostino Scornajenchi, Amministratore delegato di Snam.



Alle ore 11.40 seguirà un confronto con Pasqualino Monti, Amministratore delegato di Terna, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.



Alle ore 12.10, Hoara Borselli dialogherà con Gianpiero Strisciuglio, Amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, e Marco Troncone, Amministratore delegato di ADR – Aeroporti di Roma.



Alle ore 12.40, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana.



I lavori riprendono alle ore 14.00 con il panel "Tradizione e sostenibilità: la sfida dell'agri-food", moderato da Hoara Borselli, con la partecipazione dello chef Davide Oldani, del Segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, dell'Amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo e del Presidente esecutivo di B.F.



S.p.A.



– Bonifiche Ferraresi Federico Vecchioni.



Alle ore 14.40, Gerard Baker intervisterà Philipp Hildebrand, Vice Chairman di BlackRock, nell'incontro dedicato a "La fiducia: il quadro macroeconomico europeo e il vincolo del debito".



Alle ore 15.00, Fabrizio Massaro modererà un confronto con Veronica De Romanis, docente di Politica economica europea alla LUISS Guido Carli, Davide Serra, CEO di Algebris Investments, e Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco.



Alle ore 15.40, Nicola Porro, Vicedirettore de il Giornale, intervisterà Carlo Messina, Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.



Alle ore 16.00 si apre la sessione "Guidare il cambiamento: innovazione e tecnologia", con un'intervista di Nicola Porro a Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane.



Alle ore 16.20 seguirà un confronto con Silvia Candiani, Corporate Vice President, Telco & Media di Microsoft, e Giuliano Noci, professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso la School of Management del Politecnico di Milano.



Alle ore 16.50 è prevista un'intervista a Luca Ferrari, CEO di Bending Spoons.



Alle ore 17.10 si terrà un ulteriore confronto con Emanuele Cappellano, Responsabile per l'Europa allargata e i Marchi europei di Stellantis, e Nicola Monti, Amministratore delegato di Edison.



Alle ore 17.40, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Flavio Cattaneo, Amministratore delegato e Direttore generale di Enel.



A chiudere i lavori, alle ore 18.00, saranno i saluti del Direttore de il Giornale Tommaso Cerno, seguiti dall'intervista al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dal confronto con il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

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