27 OTT 2026
dibattiti

Biometano. Innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 2 ore 49 min
A cura di Luciana Bruno
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Incontro promosso da Fondazione UniVerde, ColdirettiOfficial, CIB - Consorzio Italiano Biogas ed European Biogas Association.

Presenta Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde.

Convegno "Biometano. Innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 10:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Energia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 49 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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