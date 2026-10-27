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Incontro promosso da Fondazione UniVerde, ColdirettiOfficial, CIB - Consorzio Italiano Biogas ed European Biogas Association.
Presenta Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde.
Convegno "Biometano. Innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 10:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Energia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 49 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Presenta Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde.
Convegno "Biometano. Innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 10:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Energia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 49 minuti.
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