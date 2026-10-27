27 OTT 2026
dibattiti

Il sionismo in Italia

LEZIONE | - www.zeraim.it - 18:35 Durata: 1 ora 23 min
A cura di Guido Mesiti e Pantheon
Organizzatori: 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
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Nell'ambito del ciclo di incontri online su "Sionismo.

Idee, correnti e declinazioni di un progetto politico, identitario e spirituale" incontro con Gadi Luzzatto Voghera (1963) è storico dell'ebraismo e dell'età contemporanea.

Direttore della Fondazione CDEC e membro della delegazione italiana nell'IHRA.

Registrazione video di "Il sionismo in Italia", registrato a Www.zeraim.it martedì 27 ottobre 2026 alle 18:35.

L'evento è stato organizzato da Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Sono intervenuti: Ilana Bahbout (coordinatrice delle Attività Culturali del Dipartimento Educazione e Cultura dell’UCEI), Gadi Luzzatto Voghera (direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Ebraismo, Ebrei, Israele, Italia, Religione, Sionismo, Ucei.

La registrazione video ha una durata di 1 ora e 23 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Tumori saluti.
Intanto, benvenuti a tutti bentornati, questo è il penultimo incontro del ciclo di questo ciclo proposto da Zeraim sul tema sionismo, idee correnti e declinazioni di un progetto politico identitarie, spirituale organizzato dall'area Educazione, Formazione dell'UCEI diretta, da rav Roberto Della Rocca.
Come ho spiegato le volte scorse, si tratta di un breve percorso dedicato a un tema articolato, che in questo momento storico sta invece perdendo la sua complessità.
Assumendo invece un significato, possiamo dire negativo e monolitico e che si allontana di gran lunga dal dal suo senso storico, irreali culturale e politico e, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, per questo parlare di sionismo oggi è importante per riscoprirlo proprio come processo storico nella sua ricchezza valorizzando nella pluralità di idee e facendo emergere le diverse correnti di pensiero che lo hanno caratterizzato
E come questo si sia intrecciato nelle vicende della storia della cultura ebraica, e non solo, e lo abbiamo visto anche la volta scorsa con il professor David Meghnagi, che ci ha illustrato a lungo il sionismo socialista, oggi invece è con noi il professor Gadi Luzzatto Voghera che ringrazio per essere qui,
Il focus sarà l'Italia e quindi, come si sviluppa, come si articola il pensiero e la storia del sionismo in Italia e Gadi? Luzzatto, Voghera e storico dell'ebraismo e dell'età contemporanea è direttore della Fondazione CED, ecc e membro della delegazione italiana dell'aglio e autore di numerosi volumi sull'antisemitismo e sulla storia degli ebrei in età contemporanea, citando proprio le parole del professore che introducono l'incontro di oggi. La storia del sionismo in Italia si intreccia con le dinamiche dell'emancipazione ebraica e con il processo di modernizzazione del Paese, tra assimilazione e ria Culture, azione tra politiche assistenziali e percorsi innovativi e sperimentali. I protagonismi del sionismo nell'Italia della prima metà del 900 hanno dato vita a esperienze originali che meritano di essere conosciute e approfondite in un tempo in cui la parola sionismo rischia di essere fraintesa e male interpretato. Prima di lasciare la parola al professore, ricordo che sarà possibile fare delle domande e via chat e via via. Insomma, le potete anche scrivere, mentre il professore comunque illustrerà.
Il suo, questo suo percorso sicuramente complesso e e niente con lascio la parola, prego, professore.
Grazie grazie mille, grazie, grazie per l'invito, io inizio subito, condividendo il presentazione che ho preparato per voi e che poi sarà messo a disposizione sul sito, insomma per chi per chi lo vorrà e una presentazione molto molto sintetica e molto generale, diciamo così,
Perché va be'quando ho accettato di di trattare questo tema, non non credevo che sarebbe stato così complesso perché, in realtà, preparandolo poi e cercando di fare sintesi in per per un intervento di tre quarti d'ora, poi seguiranno le domande e spero anche delle possibili mie mie risposte.
E tenere insieme, in un percorso unitario degli elementi così dif, diversificati e così complessi mi è parso particolarmente difficile, mi è venuto, mi è venuto incontro un testo sintetico, molto importante, fatto da una persona, da un ricercatore e docente che si è molto,
E che si è tolto kamut scritto su questo su questo tema, Mario Toscano che molti di voi conoscono e approfitto per salutare tanti amici, tante amiche che sono qui collegati e altri che invece non conosco e che sarà piazza per noi un piacere con cui interloquire diciamo è un testo che lui ha scritto per il che per un catalogo sul per la mostra sugli ebrei e in Italia nell'Italia contemporanea,
Su realizzata alla Fondazione MEIS due o tre anni fa e che e che ci aiuta molto in questo in questo percorso che, ripeto, è un percorso parecchio parecchio complicato iniziamo col dire ed è noto a tutti, insomma che il sionismo come movimento e anche come idea in Italia è stato probabilmente è ancora in per alcuni aspetti ma non non riguarda il tema l'ambito cronologico di cui mi voglio occupare ora.
Un movimento particolarmente è minoritario, lo è stato per l'Italia, lo è stato e per l'ebraismo italiano lo è stato anche per per per il resto dell'ebraismo dia storico nell'Europa sicuramente nell'Europa centro occidentale, meno per l'Europa orientale che ha conosciuto invece,
E la nascita di un movimento più più consistente dal punto di vista proprio numerico e anche dell'entusiasmo, diciamo così, perché minoritario, perché il e il sionismo c'è l'idea di concentrare, di di, di dare, di assegnare un'identità nazionale all'identità ebraica, in un momento in cui dalla nel corso di tutto l'800 sicuramente per Alitalia, almeno a partire dalla dalla dalla metà dell'800 si avviava un percorso molto rapido di emancipazione e di integrazione, l'idea di identificare un'identità nazionale ebraica confliggeva in maniera decisa ideologica, direi quasi con il percorso proprio che che che aveva caratterizzato che stava caratterizzando.
E che stava caratterizzando l'emancipazione degli ebrei nel nostro Paese ebrei impegnati ad integrarsi nel senso di.
I entrare in tutte le dinamiche sociali che nell'epoca dei dei ghetti erano state erano state precluse e ebrei che erano impegnati ancora in Italia nella seconda metà dell'800, in un percorso che risentiva della grande epopea che possiamo chiamare del Risorgimento, quindi, della costruzione di un'identità nazionale.
Italiana si trovavano decisamente a disagio alla fine dell'800 e all'apparire di un questa idea di un percorso identitario nazionale che invece assegnava all'ebraismo
è tutt'altri, tutt'altri percorsi.
E questa è una una dinamica che che che che si si registrava sia in Italia sia nel resto dell'Europa dell'Europa centro dell'Europa centro occidentale, quando nel vediamo un attimo, se il
Avete visto il passaggio della slide perché so che ci sono dei problemi si si vede nel passaggio della slide con alla seconda slide okay, perfetto perché so che ogni tanto con la condivisione ci sono dei problemi.
Perfetto.
La fine dell'800 naturalmente si caratterizza per l'emergere e lo lo lo ha voluto caratterizzare in questa slide, semplicemente segnalando la questione dell'affaire dei flussi esploso nel 1.894, ma l'emergere di pulsioni antisemite molto importanti che accrescevano, diciamo, una una in una pressione sociale sulle comunità ebraiche un po'e un po'in tutta Europa decisamente in Francia in Germania, in Austria un po'meno in Italia anche se c'erano stati dei casi anche importante ma non entriamo non entriamo, non entriamo nel merito,
Ma sicuramente erano.
è erano uno dei sintomi di quanto invece stava accadendo in maniera molto molto più consistente.
E in Europa orientale e che già a partire dai pogrom del de de degli anni 80 dell'800 avevano determinato una Movimento di emigrazione di fuga di centinaia di migliaia di ebrei verso l'Europa occidentale è primariamente verso gli Stati Uniti d'America proprio sull'onda delle pressioni anti ebraiche ecco questo emergere di pressioni anti e antisemite era stata, e non c'è ombra di dubbio la spinta principale che aveva dato il via a quella che
Teodoro Ersel aveva poi potuto immaginare come la creazione di un movimento nazionale ebraico che avrebbe.
Dovuto portare sollievo e offrire delle risposte delle soluzioni, proprio
A questa crescente pressione antisemita, cosa significa significava che, dopo un 800 alla fine di un 800 che aveva ipotizzato per gli ebrei di tutta la di tutta Europa, stiamo parlando di un movimento eminentemente europeo
Un percorso di emancipazione e di integrazione interpretato dagli ebrei in varie in varie forme e con varie, con varie declinazioni, alla fine dell'800 si prospettava una sorta di fallimento del processo emancipa, TiVo che aveva che che poteva condurre e che anzi condusse anche alla.
E alla realizzazione di un fenomeno come la nascita di un movimento nazionale ebraico che si consolida per la prima e più in un momento, nel 1.897 al primo congresso sionista Basilea, che non avrebbe dovuto svolgersi a Basilea non so se avete avuto occasione nelle scorse puntate ma la avrebbe dovuto svolgersi a Monaco di Baviera solo che,
In maniera similare rispetto a quello che sarebbe accaduto anche in Italia gli ebrei delle Comunità ebraica di Monaco di Baviera si erano opposti e in maniera ferma alla realizzazione di un congresso nazionalista ebraico in quella città, proprio perché quella quell'evento andava a confliggere con l'idea di emancipazione e di integrazione nazionale a quell'idea che disegnava l'ebreo come ebreo, cittadino tedesco piuttosto che italiano, piuttosto che francese di religione mosaica, le sue le cui caratteristiche identitarie dovevano essere limitate all'appartenenza, a una minoranza ebraica altra diversa e non senza nessuna caratteristica nazionale. Per questo venne scelta Basilea e a Basilea. In verità italiani, non se non ce ne furono, ci fu una lettera di di
Un giovane è entusiasta di origine rumena, Marco baruffe
Che che scrisse
È a nome di un fantomatico gruppo denominato i prigionieri di Tito a Ersel manifestando la simpatia, il titolo vuol dire gli ebrei romani, sostanzialmente manifestando la simpatia dell'ebraismo italiano, ma dietro se si voltava, Marco Baruch non aveva truppe sostanzialmente.
Ah ah, Theodore Herzfeld, ma in realtà il processo di adesione politica, in qualche modo al movimento sionista in Italia, fu piuttosto stentato e conobbe dei passi.
Molto molto diciamo limitati nei nei, né né nei primi
E nel nel primo periodo, negli anni a cavallo fra Otto e 900, c'è da dire che negli anni a cavallo fra Otto e 900 la realtà italiana era una realtà di grandissima confusione e di grandissima crisi dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale.
E il il gli anni a cavallo fra Otto e 900 sono un vero e proprio training point della della storia dell'Italia, dell'Italia liberale, assistiamo ai a massacri di di di contadini e di persone che manifestano per il pane e a Milano e vengono cannoneggiato dalle truppe guidate da Bava Beccaris abbiamo l'omicidio un regicidio nel 1900 nel parco nel parco di Monza e abbiamo tutta una serie di passaggi.
Che mettono in crisi il percorso Pets verso una modernizzazione del Paese e mettono in crisi anche l'idea stessa della tenuta del percorso di costruzione di un'identità nazionale italiana che si era fondata su un'epopea, su un'epopea risorgimentale molto caratterizzata da un'adesione della piccola media borghesia,
È cittadina a questo tipo di percorso, ma che aveva bisogno ancora fortemente di consolidarsi e che, ricordo, teneva sostanzialmente escluse da questo percorso tutta la componente militante cattolica della nostra società, che è non per per decisione, de de de de dei dei pontefici e prima di Pio nono poi di Leone tredicesimo e poi dopo anche di Pio decimo avevano,
Impedito a una grande fetta della popolazione di fede cattolica di aderire in maniera convinta all'idea nazionale italiana, quindi qua.
Ora è andato via l'audio un attimo
Potrebbe rimettere a Checco?
Forse si è perso, ecco, mi sentite sì, adesso si bit, ultimo minuto, sì, aiuto neanche gli ultimi 30 secondi esaltando voglio dire che quando parliamo di della nascita, del sionismo, in Italia, dell'adesione degli ebrei italiani, al movimento sionista e quindi è un movimento che pro Orme un'identità nazionale, un'adesione all'ebraismo secondo la prospettiva di un'identità nazionale dobbiamo tenere conto che,
Lo stesso essere italiani in quel momento, dal punto di vista nazionale, era in qualche modo messo in discussione ora che gli ebrei italiani avessero sposato in maniera entusiasta addirittura.
Toto corde e il percorso di emancipazione, di integrazione e quindi di anche adesione all'identità nazionale risorgimentale italiana è fuori di dubbio e questo lo si vede, lo si è visto nella ultima parte dell'800 e lo si vedrà poi nella partecipazione attiva e direi entusiastica di migliaia di di giovani maschi ebrei italiani alla Prima guerra mondiale, alla Grande Guerra interpretata come l'ultimo atto, l'ultima guerra risorgimentale per la conquista delle terre irredente e così via. Tutto questo c'era sicuramente, quindi c'era un grande entusiasmo nell'ebraismo italiano,
Nei confronti dell'adesione a una patria Italiana per l'appunto, quindi una adesione proprio convinta.
Una questione che poi produrrà nella nel 1938 con.
Ko, con con la promulgazione delle leggi delle leggi antiebraiche, una ferita moltiplicata perché moltiplicata dal sentimento di tradimento di tut per tutta questa adesione spontanea ed entusiasta al percorso risorgimentale nazionale, ma questo tipo di adesione provocò anche dei problemi.
Non non banali, alla possibilità di creare e di realizzare una efficace rete organizzativa denominata sionismo, organizzazione spionistica, e in Italia.
Che tipo di allora direi che l'adesione degli ebrei italiani di parte minoritaria do lo sottolineo ancora una volta?
De de degli ebrei italiani a.
All'idea si olistica e alla alla all'ipotesi di di costruire un un movimento sionista, un movimento nazionale ebraico, anche in Italia è caratterizzato dall'attivismo di alcune pochissime figure, possiamo parlare di proprio a essere molto, molto ottimisti, di qualche decina di persone
Che però avevano in alcuni casi un ruolo piuttosto significativo nella storia del del piccolo ebraismo italiano, che all'epoca, peraltro, era ancora piuttosto.
Disomogeneo sia dal punto di vista sociale, anche questo bisogna tenere conto.
Le gli ebrei comunque uscivano da, anche se in maniera molto rapida, in Italia, da una situazione sociale e di grande abbattimento, ch'è considerata la dinamica del della de del ghetto e del e della ghettizzazione e da ELINT all'interno del ghetto dei ghetti o dei ghetti che si andavano disgregando e e da cui gli ebrei stavano uscendo esisteva una,
Visibilissima differenziazione sociale fra una consistente direi Massa, se non se non è che forse non è il caso di parlare di massa, perché parliamo di poche decine di migliaia di persone, ma comunque di massa di sottoproletariato urbano, ancora ben presente in alcune comunità ebraiche parliamo di Roma sicuramente, ma parliamo di Venezia, parliamo di Livorno, parliamo di alcuni dei gradi di Torino, parliamo di alcuni dei grandi ex ghetti che, ancora per molti decenni, avevano mantenuto questo tipo di di caratterizzazione sociale, a fronte della quale esisteva invece una crescente, diciamo
Borghesia e a volte, anche alta borghesia, che continuava a mantenere un controllo politico delle comunità ebraiche e, nello stesso tempo, continuava anche a mantenere il controllo dell'associazionismo, della de del, per esempio, della della del funzionamento delle diverse anime e delle congregazioni di assistenziali che ancora avevano un ruolo sociale importante per cui, per esempio, non si può parlare di una diffusione del sionismo nella nel sottoproletariato urbano ebraico. Per moltissimi moltissimi anni diciamo che il sionismo in Italia è caratterizzato uno dall'attivismo di alcuni importanti personaggi intellettuali che si adopereranno per per lavorare nella direzione di una diffusione di questa idea, declinata in maniera anche molto diverse e
E dall'altra, invece, è di una sostanziale indifferenza, quando addirittura non conoscenza di questo fenomeno in una grossa fetta dell'ebraismo dell'ebraismo italiano, in questa prospettiva nascono alcune alcun Eni.
Alcune esperienze interessanti prima della nascita dell'idea sionista, che è il e che è legata alla nascita della Federazione statistica italiana, il tutto all'inizio del 900, l'idea sionista è un periodico.
È un periodico ebraico molto, molto interessante, anche di di dibattito vivo sulle dive che che ottiene un Diba, diverse tendenze all'interno del del sionismo qui rientrano nelle parole pronunciate dai Anabah flûte all'inizio, l'idea assolutamente inaccettabile che il sionismo sia un mostro monolitico.
Come viene propagandato nelle nelle piazze, anche negli ultimi negli ultimi periodi nel nostro Paese è qualche cosa di totalmente antistorico il sionismo è stato un movimento articolato, articolato anche a lì sia a livello globale, ma anche all'interno del dibattito consistente interno al piccolissimo Ebraismo Ebraismo italiano,
Eh, ma prima della fondazione dell'idea sionista, il il, il primo motore giornalistico, diciamo, di diffusione del de dell'idea del sionismo in Italia era stato il Corriere Israelitico scritto The stampato e a Trieste, e di cui era diventato direttore in prima vicedirettore dei direttori insomma nel 1.898 e i giornalista rabbino Dante, livornese, Dante, Lattes e che è uno dei protagonisti della della di questa di questo percorso. Teniamo conto però tanto per aggiorna, per come dire per
Aumentare la confusione che il Corriere Israelitico e Trieste erano non erano in Italia erano ebraismo italiano, ma erano fuori dall'Italia e quindi risentivano di tutto un altro po'ambiente, di un altro clima culturale, di un altro sentimento e posso dire, e quindi anche di altre di altre.
E di altri percorsi intellettuali.
E il Corriere, il Corriere Israelitico, si pone come, al contrario dell'idea sionista, che non compie questo, questa operazione, il Corriere Israelitico, che verrà, che verrà stampato fino al 1.815 fino alla alla vigilia del dell'entrata in guerra dell'Italia, nella né né nella Grande Guerra e poi conoscerà un altro percorso.
Si pone come strumento di traduzione per il pubblico italiano di testi sionisti ci prodotti in Europa orientale, quindi in quell'ambiente così ricco di produzioni anche molto diversificate in lingue diverse ebraico, Ibisch e quant'altro, e che in Italia non arrivava proprio quindi è, diciamo che la caratteristica del Corriere Israelitico è proprio questa e e il secondo elemento da sottolineare che il Corriere Israelitico si pone in scontro direi titanico,
Con l'altro grande periodico dell'ebraismo italiano, che è il vessillo Israelitico che, almeno fino alla grande che era prodotto a Casale Monferrato prima.
Era erede di un di un giornale di Vercelli, poi prodotta Casale forzare Monferrato, poi finirà per essere prodotto uno e alla fine della sua vita che era invece un periodico totalmente emancipazionista e totalmente antisionista, dichiaratamente antisionista.
Violentemente antisemita
I contro fra i due periodici e fu per molti anni uno scontro importante dal punto di vista dialettico.
Bene, abbiamo già trovato uno dei protagonisti Dante Lattes che seguirà sarà uno veramente uno dei protagonisti fondamentali della dell'epopea, chiamiamola così del del sionismo organizzato e in Italia l'altro protagonista importante sarà felice Ravenna felice Ravenna.
Diventa presidente della Federazione solistica italiana, subito è un Ravenna, è un fior ferrarese, è un avvocato,
Amico di Theodore Hearts, agevolerà l'arrivo di Theodor Herzl in Italia e lo porterà in giro per l'Italia, ha e lo ospiterà a Ferrara e lo porterà nel suo percorso prima della prematura morte.
è realizzato con l'intento di incontrare arredi, incontrare il Pontefice e di cercare di raccogliere simpatie politico diplomatiche per il nascente movimento si olistico e felice Ravenna abbraccerà più di un'idea fondamentale di sionismo, che sarà poi la nota dominante almeno della Federazione sia mistica italiana dal punto di vista ufficiale che è quello che viene chiamato dagli storici il sionismo filantropico cosa significa significa noi siamo aderiamo alla necessità di la della costruzione di un'identità nazionale e quindi di un rifugio.
Nazionale statuale istituito, vedremo dove siamo ancora all'inizio del 900, si sta ancora di Bach e fra l'Uganda,
Terra d'Israele, chissà dove altro, ma comunque di uno Stato nazionale, è costituito per le masse di ebrei perseguitati, noi da ebrei.
Da ebrei emancipati.
Benestanti, avvocati, liberi professionisti, persone che non hanno problemi non hanno neanche problemi identitaria, dirsi sia ebrei sia sionisti, lavoriamo in un percorso di assistenza, di raccolta, fondi di fondi, di aiuto, per perché ci troviamo di fronte a una emergenza enorme dal punto di vista umanitario ora bisogna tenere conto che in effetti in quell'epoca c'era re di ebrei dell'Europa orientale erano un'emergenza umanitaria gigantesca e lo furono,
La fine dell'800, fino almeno a tutta la Prima guerra mondiale e con una serie di ondate di pogrom enormi a cui sia, ossia si aggiunsero durante la Prima guerra mondiale, momento in cui il fronte di guerra fra Russia e Austria Ungheria era proprio il luogo la Galizia per dire dove,
Egli Lublino, Leopoli e tutta l'area del Sud della della Polonia, dove risiedeva la più grande maggioranza di ebrei del mondo, sostanzialmente, ed era ed erano dei luoghi in cui ogni villaggio aveva, centinaia o migliaia di ebrei, erano ebrei, sostanzialmente diseredati dal punto di vista economico, sociale, quelle per ed erano maltrattati erano oggetti di povero ma erano erano perseguitati subivano violenze, subivano stragi e quant'altro.
Tutto questo suscitava l'apprensione e anche la necessità di organizzarsi e di interpretare il sionismo nel senso di una assistenzialismo, a quelle masse che avrebbero dovuto trovare una soluzione ai loro problemi umanitari nella creazione di uno Stato nazionale autonomo, costituito poi, come,
Si stava cercando di pensare, cerchiamo di ricordare, proiettandoci sull'oggi, che cosa ci ricorda questo.
Il.
L'appartenenza al movimento,
Al movimento fieristico in Italia non sembra nella lettura del della prosa che si legge nell'idea sionista piuttosto che nel Corriere Israelitico, non sembra confliggere con un'adesione sincera degli ebrei italiani, anche sionisti, alla.
Al percorso nazionale italiano, alla costruzione della, alla costruzione continua di una
Zione.
Di una nazione, di una nazione italiana.
Eh eh però eh, però nel nell'ebraismo italiano non non si non riesce a diffondersi una simpatia consistente nei confronti del nei confronti del sionismo, il sionismo rimane una una, Unai, un'ipotesi minoritaria, un'ipotesi che non mi interessa sostanzialmente un ebraismo italiano che è impegnato ancora nel suo percorso di emancipazione e di integrazione di crescita sociale per quel che riguarda le masse fin qui di cui parlavo prima e quindi di di integrazione e quindi alla fine dei conti rimane un percorso tutto sommato intellettuale, relegato al attivismo molto consistente di di alcune figure,
E ci sono delle reazioni nel mondo italiano non ebraico, poche
E che i ricercatori hanno deciso di rintracciare chi ce l'abbiamo a disposizione, diversi studi sulle reazioni cattoliche alla nascita di un movimento sionista sulle reazioni socialiste e anche sulle reazioni nazionaliste in tutti e tre i campi. No, direi in due, perché il terzo campo no
Nel mondo cattolico e nel mondo socialista si registrano reazioni positive e reazioni negative. Adesso non entriamo, non entriamo nel dettaglio
Ma di fatto di questo di questo si tratta nel mondo nazionalista, nella nascita del nazionalismo italiano che poi, dopo la prima guerra mondiale,
Proseguirà il suo cammino con la costruzione del fascismo, invece avremo delle reazioni molto negative talmente negative che in corrispondenza dell'esplosione della prima della della guerra italo-libica e quindi della dell'espansione coloniale italiana in Libia, e poi immediatamente dopo o della esplosione delle guerre balcaniche nel 1.000 e no nel 1912,
E la Federazione pianistica italiana decide di chiudere, decide di chiudere proprio per non dare adito ad equivoci sull'allineamento degli ebrei italiani, ha un proseguimento di di questa epopea risorgimentale che doveva condurre anche alla nascita di una grande potenza coloniale degna delle altre nazioni delle altre nazioni europee.
Eh eh, però eh però, a prescindere dalla dalla filantropia, quindi da questo percorso.
Di di sionismo, filantropico, che aveva caratterizzato, almeno agli esordi, della costituzione di un'identità dell'espressionismo italiano, in realtà nasce una nuova generazione, diciamo che il sionismo di ITEA, del sionismo nelle sue diverse articolazioni e dei suoi diversi approcci, anche ideologici,
E comincia ad affermarsi e in alcune figure di giovani una nuova generazione
E che diventeranno
Dei veri e propri protagonisti della storia della storia del nostro del nostro Paese in Iraq. In alcuni particolari momenti, intanto non lo segnalate. In questo, in questo Bio Power Point nasce e prende animo un una associazione e un po'in tutte le comunità ebraiche italiane che si de si denomina l'Associazione Pro cultura israelitiche, questa Associazione Pro cultura israelitica, ispirata direttamente da Dante Lattes che la promuove proprio in un in un discorso molto particolare pronunciato
Nel primo decennio del 900 a Udine in un discorso pubblico in un in un evento pubblico, interpreta il sionismo come riappropriazione innanzitutto come necessaria riappropriazione, riappropriazione delle basi culturali dell'ebraismo, che devono essere la fonte principale di ispirazione delle nuove generazioni. L'idea è un'idea
è molto critica direttamente critica nei confronti del rabbinato che aveva guidato le il processo dell'emancipazione degli ebrei italiani nel corso dell'800 a cui veniva rinfacciata l'idea che quest'quest'~speaker_laugh il loro, il ruolo de de de de del rabbinato italiano era ed e delle classi dirigenti che, perché avevano dominato nelle comunità ebraiche nel percorso dell'emancipazione, aveva prodotto un rapidissimo impoverimento culturale ebraico. Nelle masse dell'ebraismo italiano si era persa la conoscenza della lingua ebraica
Si era persa l'adesione Von sostanziale alle tradizioni e alla cultura ebraica e l'adesione all'ebraismo, al cosiddetto israeliti ISMU, era diventata una mera denominazione a fronte di un percorso che era sostanzialmente di integrazione e di assimilazione totale. Tutto questo andava contrastato e l'idea della nascita di una nuova identità ebraica di popolo, fondata su un'idea nazionale, diventava in qualche POR nodo. Il volano il il, il il, lo strumento per costruire una ricostruzione, una ri acculturazione, alcuni storici del dell'emancipazione, penso a David Sorkin parlerebbero di Bildung della comunità ebraica.
Una ricostruzione culturale, riacquisizione delle tradizioni ebraiche come si doveva fare questa cosa attraverso l'istituzione. In tutte le comunità ebraiche di una biblioteca di corsi di ebraico e di di lingua ebraica e di corsi di cultura ebraica, chi si occupa di organizzazione delle comunità ebraiche avrà un suonerà alle orecchie, diciamo per quanto questo tipo di
Intervento ha lasciato traccia importante per un secolo e più sul sull'intento di base, diciamo proprio, del della proposta, di queste di queste proposte. La cosa interessante è che queste proposte arrivano da una giovane donna giovane,
Generazione. Naturalmente tutto questo movimento scusate se corro, ma ahimè i giorni. I tempi sono questi. Tutto questo movimento viene messa in crisi da un evento di portata enorme, che è la grande guerra, l'idea che gli ebrei siano una nazione unica e una nazione che può costruirsi un futuro dall'azione è istituita, come è stato, eccetera, viene messa totalmente in crisi. Come per i socialisti, se pensate bene
E per i movimenti operai in tuta e in tutta Europa dall'Asp, dallo scoppio della grande guerra in cui ebrei, centinaia di migliaia di ebrei si trovano a combattere l'1 contro l'altro in fronti diversi nel nome della propria nazione mandante, in qualche modo per cui ebrei tedeschi combattono.
Da da tedeschi, gli ebrei italiani combattono da italiani, si diffondono tutta una serie di retoriche e di racconti, fra cui quello più classico, che è una fiction totale. Ma sì, ma ma ma che che va raccontato, e ciò Raeder de de dell'ebreo de de delle due trincee contrapposte e con con un ebreo che sta che una persona, un soldato Chest morente e che sta fra le 2 trincee, reduce da uno degli assalti di uno o dell'altro fronte che prima di morire recita lo scemo a Israele e nel fronte contrapposto un suo confratello di fede che gli risponde Adonai sloveno dona i fatti, cioè che di risponde
Eh eh, condividendo la preghiera, è una preghiera comune. Tutto questo crea un grave crisi del mondo se nel mondo sionista in generale, però crea anche degli spunti interessanti, ad esempio uno degli altri protagonisti, e adesso non posso citarvi tutti, ma uno dei grandi protagonisti del sionismo italiano, Alfonso Pacifici, anche lui, avvocato fiorentino giovane, che era stato fondato formato nella scuola rabbinica discutere Margulies in a Firenze ed era diventato un fervente sionista
Formato come rabbino e quindi diventa rabbino militare.
Italiano passa tutta la guerra a diffondere propaganda sionista fra gli ebrei, prigionieri austriaci, sostanzialmente, che vengono catturati dall'esercito italiano, che vengono deportati in campi di raccolta in campi di concentramento veri e propri insieme ad altri italiani, ad altri soldati nell'Italia centro centro-meridionale Lontano lontano dal fronte, lui passa, questa è la sua attività, diffondere il verbo sionista in ebraico con accento fiorentino a questi ebrei che invece parlano o gli T-shirt o polacco oscuro o uno ebraico stentato, però è la sua grande e grande attività e, naturalmente, diffondere la sua è la sua idea di sionismo, che è una
Un'idea
Un'idea particolare corriamo avanti poi magari cerchiamo di rispondere
E rispondere alle domande. È certo che, oltre alla alla grande contraddizione provocata dalla Grande Guerra, e quindi dal da dal conflitto e dalla dalla militanza militare, scusate il gioco di parole e degli ebrei nei diversi. Nei diversi fronti si apre di nuovo, anzi si acuisce il tema gravissimo dei profughi ebrei, cioè ebrei,
Depredati di tutto perseguitati e quant'altro che hanno bisogno di di di di di tutta un'opera di assistenza e per la quale si mobilita non soltanto il mondo ebraico sionista in Italia ma anche una parte del mondo non ebraico che in qualche modo interpreta con simpatia il sionismo proprio nei termini della filantropia della de della
Della direzione in questo senso. Uno dei due delle figure più attive
In questo campo, che Mario Toscano, curiosamente non cita, è il senatore ed ex presidente del Consiglio e poi è diventato senatore, comunque, che buttato per tante legislature veneziano Luigi Luzzatti, il quale già era attento e dal punto di vista parlamentare, alle dinamiche e soprattutto che si erano sviluppate in Moldova in Moldavia con con guest con la strage di Kishinev ma che aveva continuato come dire a sensibilizzare il mondo non ebraico e parlamentare su questo tema.
E sul tema dei profughi è proprio avvicinandosi, anche se non aderendo al movimento sionista, poi lui si di si definiva pur essendo ebreo, assolutamente come dire 100%, avendo fatto matrimonio ebraico e quant'altro si definiva francescano
Aveva una una visione della religiosa è particolare e non lo cito perché il prossimo anno sarà il centenario della sua morte. Per me è importante e sarà importante ricordarlo in qualche in qualche in qualche occasione e la Federazione sionisti che si ricostituisce nel 1918, naturalmente nel 1917 ne avrete già parlato, immagino,
Si assiste in terra d'Israele, ha una grande svolta,
Cioè come conseguenza per la terra d'Israele, ma diciamo, dal punto di vista della delle dinamiche politiche, politiche e diplomatiche e con l'ottenimento
Sotto gli auspici di Lord di horror chili da parte del del del ministro degli Esteri,
De della Gran Bretagna, Lord Balfour, di una dichiarazione che sembra aprire una prospettiva praticabile di costruzione di una vera e proprio nucleo focolare si chiamava ebraico nell'allora
In quella che diventerà negli anni 20, la Palestina mandataria
Rapidissimamente ci avviamo verso il percorso del sionismo negli anni 20 e negli anni 20 e 30. Da un lato, abbiamo la questione dell'atteggiamento del del fascismo, del regime fascista di fronte, né nei confronti di questo di questo movimento, naturalmente, il sionismo, il, il fascismo si presenta come con il movimento nazionale e nazionalista e al suo interno molti ebrei sono militanti e sono ebrei totalmente, in opposizione al sionismo, addirittura quando nascerà il pre in un altro periodico ebraico italiano, la nostra bandiera, che è un un un periodico totalmente allineato alle politiche fasciste e sarà un periodico dichiaratamente antisionista e anzi accuserà i sionisti di essere un vero e proprio una spina del fianco. È una è un
è un ostacolo alla completa nazionali.
Redazione dell'ebraismo dell'ebraismo italiano e un pericolo vero e proprio per per il fascismo stesso, e però Mussolini nei confronti del sionismo, ha un atteggiamento abbastanza altalenante, perché da una parte c'ha questo sospetto e lui di perseguì era, aveva comunque condivideva ci sono grandi studi in proposito sentimenti radicati, anti antisemiti di lunghissima data è molto precedenti al 1938.
Ma dall'altro era un uomo da di tutte le occasioni, oltre a farsi l'amante ebrea senza nessun problema, aveva anche un interesse nei confronti del sionismo, perché gli sembrava che il sionismo avrebbe potuto agevolare la politica espansiva imperialistica nel medio nel Mediterraneo e nel Medio Oriente e,
E la sua idea era quella di sottrarre, diciamo, il mondo del sionismo dalla sfera di influenza della Gran Bretagna e di appropriarsene, funzionò come idea per diversi anni, pochi anni nel suo nella nella sua mente, diciamo, nella prima metà degli anni 30, in maniera consistente illudendoci in qualche modo di poter utilizzare,
Questo tipo di strumento per espandersi in Medio Oriente mandò utili mandò alcuni esponenti del sionismo italiano, utilizzandoli come chiave diplomatica Naked, nel quadro dei grandi conflitti che interessavano l'Italia fascista, con il resto con il resto del mondo, per esempio manda Dante Lattes e Angelo Orvieto, il poeta Angelo Orvieto
Un altro sionista, fervente fiorentino in aereo in Gran Bretagna, per scongiurare l'emanazione delle sanzioni inglesi,
A seguito dell'invasione dell'Etiopia che pensando evidentemente che il sionismo fosse adesso, questo ricorda molto
L'idea di molti antisemiti, anche adesso militanti, per cui il sionismo dovrebbero essere chissà che mostro tentacolare, che riesce a controllare il mondo in tutte le sue strutture, in tutti i suoi funzionamenti e influire nelle politiche delle grandi potenze, probabilmente proprio in quest'ottica, lui pensanti che il povero giornalista rabbino Dante Lattes e il poeta Angelo Angelo Orvieto avrebbero potuto influenza, tramite Fine Weizmann, le politiche della grande potenza imperiale inglese per evitare le sanzioni, cosa che naturalmente non avvenne.
Eh, ma in realtà poi, alla metà degli anni degli anni 30, avvenne una vera e propria rottura del fascismo con i movimenti professionista, nel nuovo, in un momento ben preciso, nel momento in cui.
Venne scoperta con la cattura di Mario Levi e di un di un di un giovane attivista piemontese che stava trust, trasportando dei volantini antifascisti fra l'Italia e la Svizzera a Ponte Tresa, e con la scoperta di un circolo sionista in a Torino con denominato Honig Shabbat che era in realtà un circolo fondamentalmente antifascista che conosceva la presenza di Leone Ginzburg piuttosto che di tanti altri intellettuali di grandissimo rilievo che furono vittime di una retata dell'opera e che che che che provocò l'arresto di tantissime figure preminenti dell'antifascismo e questa connessione fra sionismo, giovane sionismo, giovani protagonisti del sionismo e l'antifascismo militante provocò una rottura decisa della. Io volevo parlare sulla tre quarti d'ora su quasi onore che sto parlando, lo sapevo
Nei confronti nei confronti del del sionismo, però, alcune cose de le le devo dire, naturalmente.
E quel quel quel circolo era il frutto di un percorso che si era animato a partire dagli anni 20 e poi si era strutturato negli anni 30, per cui questi giovani intellettuali ebrei?
Guidati da Dante Lattes, guidati da Alfonso Pacifici, guidati da alcuni,
E profughi ebrei, intellettuali di grande rilevanza, per esempio, Moshe Benson, dalla Red che arrivavano dall'Europa orientale, passavano attraverso l'Italia per Roma e del loro percorso, poi ideali a verso verso la Terra d'Israele e avevano sviluppato un'idea del nazionalismo che era un'idea ebraico che era un'idea molto differenziata, Enzo Sereni, la pensava in maniera totalmente differente da Alfonso Pacifici nel loro sedi, proprio non era sionista, come come lo lo come visto che di li vedo citati e in questa slide che, visto che, visto
Che vi sto proponendo, e però abbiamo poi Isacco Sciaky, che era invece nazionalista estremo, quasi con simpatie fasciste, molto molto legato a Jabotinsky e al revisionismo e, insomma, c'era una grande dialettica all'interno del movimento sionista, ma era una dialettica caratterizzata da giovani intellettuali che comunque vedevano quella strada con una strada praticabile e come uno spazio intellettuale politico alternativo all'allineamento alla Total e totalitarismo fascista questo succede per l'ebraismo connessioni ismo succede nel mondo cattolico con l'azione cattolica e con l'apertura di spazi all'interno delle comunità religiose.
Che diventano spazi di confronto intellettuale libero e, ma per l'ebraismo, è proprio il sionismo, il sionismo aveva dato vita a una serie di esperienze, anche di straordinario interesse, per esempio Ons, Alfonso pacifici ed alcuni dei suoi seguaci che, all'inizio degli anni 20, in a Firenze avevano dato vita a un esperimento durato solo per sei mesi e in polemica con l'establishment della comunità ebraica.
Che si chiamava la comunità israelitica, quindi comunità totalmente impostata nel senso delle emancipa tori o no e avevano dato vita a un esperimento che avevano chiamato il Comune ebraico con la bandiera similis Sima quello dello Stato di Israele di adesso affissa al di fuori della degli uffici della comunità ebraica dell'epoca periodo hanno fatto una specie di colpo di Stato che è il colpo di Stato interno alle comunità ebraiche che si era risolto poi con un intervento ministeriale addirittura guidato da un.
è un importante esponente dell'ebraismo e del e e della diciamo un uomo di Stato ebreo, italiano Ludovico Mortara, figlio del rabbino Marco Mortara, che era stato poi sarà, poi non era stato ancora il ministro Guardasigilli italiano.
è il quale aveva sostanzialmente imposto lo scioglimento di quella di quella comunità ebraica di quel Consiglio per attività anti italiana, sostanzialmente, e però erano esperimenti avanguardisti in qualche modo molto simili, per esempio a quelli sperimentati da d'Annunzio a Firenze con.
Esperimenti politici interni alla alla cultura e alla tradizione ebraica che vedevano nel nazionalismo uno strumento di espressione di grande interesse. Poi, naturalmente, nel 1924 a Fi a Livorno, c'è questo grande evento che rimane nella storia dell'ebraismo italiano, che è il il congresso dei giovani ebrei italiani in cui grandissime figure Enzo, Sereni pa Alfonso Pacifici, Nello Rosselli delineano le loro visioni di ebraismo, molte delle quali in anche Dante Lattes, che però ormai è un grande vecchio in quell'epoca già dell'ebraismo italiano delineano le loro visioni dell'ebraismo ed alcune di queste sono visioni, tutte incluse nel sionismo Enzo Sereni ha una visione più
Socialista. Intanto, infatti, tre anni dopo, fece dagli A and O affondare un kibbutz in in in terra d'Israele, nel 1927 Alfonso Pacifici, espressione ormai di un ebraismo detto integri integrale,
Case ah, ah, forse pacifici, è una figura molto molto complicata, molto particolare andò a vivere in Israele
In Israele Palestina mandataria almeno i 134 e poi rimase lì a vivere anche nel dopoguerra e fu addirittura Express e addirittura delle simpatie per i Nature di carta, che erano umori quindi in polemica totale con le Br e con lo Stato di Israele come Stato laico,
Fondato nel 1948, che invece aveva a suo modo di vedere
Non preso in considerazione un percorso di adesione a un sionismo religioso, diciamo così e Nello Rosselli che invece vedeva nello spirito, nello spirito etico dell'ebraismo, uno degli strumenti fondamentali per combattere
Per combattere il fascismo in maniera militante. Suo fratello Carlo Rosselli durante la guerra di Spagna, prima di venire ucciso barbaramente in Francia nel 1937,
Inaugurò Cesis, coniò questa espressione oggi in Spagna domani in Italia, che è un chiaro. Ecco una chiara eco della della Gadda di Pesach sostanzialmente e del racconto della Gadda difesa, quindi un utilizzo dell'etica e della morale ebraica in chiave la bacheca per una espressione politica praticabile, assolutamente non sionista dei fratelli, i fratelli Rosselli non furono sionisti negli anni 30 in Italia. Poi, credo, temo che dovrò che dovrò finire qui perché veramente sto dilungandomi troppo e si sviluppano anche altri due fenomeni che sono fenomeni che poi si allungheranno nel dopoguerra
Per buona parte degli anni 50 60 70, anch'io. Forse sono stato protagonista di questo tipo di di esperienza.
E che sono le esperienze di preparazione dei giovani ebrei italiani a una futura esperienza di Alia, di salita in terra d'Israele, e sono due diverse dinamiche esperienziali, una sono le a Sharon, cioè questi.
La realizzazione di colonie agricole, sostanzialmente utilizzando i terreni in possesso di terreni agricoli in possesso
Della borghesia ebraica italiana, che aveva bisogno anche di manodopera, ma che poteva istruire i giovani ebrei alla al ritorno alla terra, che era uno dei grandi ideali del sionismo, e una Prati un impratichirsi de del lavoro della terra per e anche del lavoro in Colle in collettivi.
Attorno al lavoro della terra, per impreparazione della
Ah e molti di questi giovani e, dopo aver passato questa esperienza e decisero di intraprendere la strada della dell'immigrazione in Palestina.
Moore. Parliamo di molti per il modo, per modo di dire né nello studio di Arturo Marzano molto interessante di diversi anni fa, sulla consistenza del anche dell'immigrazione ebraica italiana verso la Palestina, mandataria negli anni 30 e poi inizio anni 40 e parliamo di qualcosa come 400 persone in tutto ma in tutto proprio tutto, per cui è comunque un'esperienza molto no, rimane un'esperienza molto elitaria, quindi lasciano da una parte e dall'altra i campeggi i campeggi organizzati che, ancora una volta, da Alfonso pacifici e da un altro grandissimo personaggio, un musicologo Leo Levi, padre di Youssef Levi, che è stato rabbino di Firenze per circa vent'anni negli anni 90 e 2000 e ancora molto molto attivo nel panorama della cultura della cultura italiana, Leon Levy, musicologo che ha molto attivo e della nella
Ricerca delle tradizioni e della ritualità musicale, ebraica e italiana nelle varie nelle varie regioni, è animatore dei campeggi ebraiche, sono delle iniziative di raccolta e di educazione ebraica, una sorta di procura tura ebraica, inversione campeggio estivo.
Che che è una un'esperienza che caratterizzerà gli anni 30 in maniera molto significativa e contribuirà a promuovere una aggregazione dei giovani provenienti dalle diverse comunità ebraiche negli anni 30 in Italia, fino anche a dopo l'emanazione delle leggi razziali, si fecero ancora campeggi ebraici anche dopo l'emanazione delle leggi razziali e poi immediatamente dopo la fine della guerra quindi alla fine del persecuzioni dal 1945 in avanti.
Parliamo già della della de della colonia estiva di Petrace nell'estate del 1945.
In cui?
Quello che rimaneva dell'ebraismo italiano giovanile si andava.
I costruendo proprio attraverso questa esperienza e queste esperienze animate nel dopoguerra e rafforzate molto dalla presenza dei gay e dei giovani militari della Brigata ebraica in Italia è diventavano una palestra di lancio, diciamo così, verso la riorganizzazione di un movimento di diversi movimenti giovanili ebraici debbo dire,
Eh sì, olistici in Italia e che hanno poi caratterizzato l'organizzazione giovanile nella seconda metà del nostro secolo, lascio perdere questa slide e anche questa le leggi razziali lasciavano proprio perdere e avrete a disposizione minimissima bibliografia che vi ho preparato, interrompo la condivisione, abbiate pazienza, ho parlato troppo,
No, veramente è stata, avrei continuato, ma anche, ovviamente, perché è stata veramente interessante, appassionante.
Veramente anche incredibile e la chiarezza di questo excursus passivamente ci riguarda da vicino,
Sia dall'inizio poi anche con questo finale sui campeggi, insomma, comunque, c'è censire unitariamente un quadro molto complesso e però veramente una grande chiarezza e credo che abbia, abbiamo tutti più punti di riferimento per orientarci all'interno di questo quadro così complesso.
Sicuramente non so se ci sono domande più volentieri
Ne raccogliamo via chat,
E se poi invece si ci sono, anche non so se vogliamo approfondire qualche tema anche che è stato insomma accennato anche verso la fine.
Sicuramente non è semplice fare domande quando ci saranno così tante formazioni che sono state così anche chiare tutte le informazioni che sono state date.
Sicuramente la registrazione ci sarà e le altre registrazioni sono on line, anche quella de anche quella della volta scorsa che abbiamo caricato un po'in ritardo.
Sono stato chiarissimo, se no, quello veramente è stato, anche se queste slide saranno chiaramente messa a disposizione.
Qualche piccolo cellule, qualche piccola cena alle leggi razziali si può avere se c'è tempo.
Aspetti, ma in che senso tra sionismo, Risorgimento quanto ha influito il Sic il traffico, il tra sionismo, proprio l'età non è chiara, la domanda scusate se Valerio può ripetere può riscrivere la domanda.
Poi, in un solo odio razziale dei laziali, attraverso uno Stato sono state un colpo a vari livelli, un colpo il rapporto fra sionismo e il Risorgimento, il rapporto fra Salvini perfetto.
Ho perso il rapporto tra sionismo e Risorgimento quanto ha influito quest'ultimo sul sionismo, diciamo così si è parlato moltissimo in maniera.
Multi moltissimo flessioni sul Risorgimento, allora il Mazzini, realismo e certo decisionismo in Italia è proprio fondato sull'idea nazionale.
E mazziniana e down.
Diciamo è è proprio una derivazione ideologica diretta e che si può seguire passo passo anche nei nei diversi testi che vengono che vengono prodotti anche fra anche da da persone che pure collaborano fra di loro, hanno perso la contrapposizione, ma collaborazione fra.
S e Alfonso Pacifici, ad esempio, che nello stesso tempo producono una un'esperienza giornalistica comune, mettendo insieme il il Corriere Israelitico triestino e la settimana israelitiche fiorentina e dando vita a quel grande progetto di cui purtroppo colpevolmente non ho parlato che è stato da una parte il periodico settimanale in alcuni momenti Israel che eleggibile fra l'altro sul sito internet informato in formato PDF.
Della della Fondazione c'è deck e, dall'altro, la grande esperienza culturale che pochi anni dopo, inaugurata nel 1921 della Rassegna mensile di Israel, che continua in qualche modo l'esperienza del procuratore israelitica, ma in maniera più consistente, dando vita a una rivista che ancora adesso è un vivace strumento di diffusione della cultura ebraica nel nostro Paese, ma a livello a livello globale. L'aiuto cominciano a arrivare molte molte domande, ma anche ci sono delle persone che vogliono parlare, non lo so.
Non so se si può
6 6 allora.
Definiamo questi test questi scritti, è corretto dire che il sionismo italiano delle origini non coincideva esattamente con la scelta di emigrare in Palestina per Lattes Ravenna, il progetto sionista poteva essere perseguito anche attraverso il rafforzamento della cultura e delle istituzioni ebraiche, Trinitatis Befane assolutamente assolutamente corretto, assolutamente corretto non era non era la priorità emigrazione,
è anche da dire che l'esperienza degli Schur negli anni vetri ai grandi 30 erano esperienza in costruzione ancora per cui era era una vera e propria sfida personale, quella di di di intraprendere questo, cioè la la, la rottura, per esempio persona importante direi rivoluzionaria, compiuta da Enzo da Enzo Sereni che da dalla sua esperienza di un Ente Idrico la bella borghesia ebraica romana abbandona tutto per andare a compiere esperienze che erano esperienza politica è un'esperienza anche di durezza persona fisica di costruzione,
Ideale in terra d'Israele, è una rottura rivoluzionaria che che che che che era difficile da proporre e sicuramente non da imporre a gran parte dell'ebraismo italiano.
è molto interessante, grazie alle sicuro risorgimento della nazione che si libera in area, oggi spesso rivolto con criteri troppo ever lo troppo ave va, be'non, parliamo dell'antisionismo, vedi fra continuità, dall'antisionismo di relatrice risorgimentale, repubblicane le forme di antisemitismo, che ha studiato a sinistra e sono fee e mamma mia c'ho scritto un libro Stefania sì certo,
Certamente certamente c'è una continuità, ma c'è una, c'è una complessità di fondo rispetto rispetto a tutto questo, c'è una non comprensione attuale in quelli nel momento storico che stiamo vivendo, della grande complessità della grande con articolazione, che ho cercato di restituirvi, di che cosa è significato storicamente sionismo e invece l'impoverimento,
Il problema, la parola sionismo viene assegnato nella nostra politica contemporanea, per cui il fatto di di jet di intrecciare retoriche che parlano, che parlano sia appunto della del del della, della costruzione, di di di di una di una dialettica risorgimentale, applicata al presente, ma pensiamo alla,
Al?
E all'incomprensione con cui si parla della costruzione di una nazione palestinese in questo momento, che a cui sì, però, non volevo entrare in questo argomento perché veramente non era argomento, però.
è lì è lì, di nuovo, se si è si attivano delle retoriche risorgimentali a su quel, su quel modello, su quella dinamica che sicuramente è in atto, ma in forme totalmente diverse, perché siamo in Medio Oriente con l'idea di nazione, anche molto diverse, in contrapposizione non col sionismo che sionismo risorgimentale ma un'idea astratta del sionismo che è in realtà un nemico ipotetico e,
E bestia multiforme, che che che domina tutte, che dominerebbe tutte le nostre vite e che non è che è incontrollabile e che non è e che non è sionismo esattamente.
Una conferenza molto dettagliata, grazie mille e grazie, vi ringrazio molto decoupling kebab.
Farà molta chiara anche molto eh no, io chiedo se perché purtroppo, quando diamo la parola poi è abbiamo poco tempo e se sono delle domande, ma proprio domando proprio a domande expense sugli interventi, ecco singoli interventi, chiediamo eventualmente di domande molto precise se ci sono,
Rilasciavano la parola al signor
Se si può far vedere anche il Sinner Boabdil dopo operoni alveoli okay.
Tra quella sera.
Di euro scritto la domanda, ma sono sott scopiazzato del Twelve, rimesso come data di chiusura dei rapporti tra il fascismo e il sionismo, il 34, sicuramente un punto di svolta, però, il il settimanale Israel tiene la fiamma accesa fino a tutto il 37 con estremo vigore.
E poi dal 34 al 38, poiché, per buttati orientamenti politici, il fascismo favorisce, permette l'esperienza della scuola marittime di Civitavecchia fino a tutto il 38 naturale, quindi, cui giocava su più tavoli, ma comunque le espressioni sionisti che, per quanto minoritaria come tu hai giustamente notato in Italia hanno proceduto fino alla fino al 38 d'accordissimo.
Mi scusi, avevamo.
Confusa al sovrano, la sua domanda Nezaj con dentro.
C'era il signor c'erano altre, Amazon è scomparsa, si è scomparso.
Niente.
La scuola della frase interessante è che il, il neofascismo dopo la guerra si dibatte anche il neofascismo, si dibatte fra sionismo e antisionismo, ci sono figure interessanti del Movimento sociale che sono fortemente attratte dalla da dall'esperienza sionista e e producono anche degli iscritti interessanti a favore dello Stato d'Israele in funzione anti-islamica e anti e comunque euro come colonna occidentale e dall'altra e dall'altra ci sono invece una permanenza di un antisionismo fortemente venato, di antisemitismo nel né nel neofascismo e di fascinazione per
E di islamizzazione del fondamentalismo islamico,
E per cui ha, diciamo che la tradizione del rapporto fra fascismo e sionismo sì, sì, sì, continua anche nel dopoguerra.
Avevamo qua una richiesta di qualche parola in più sulle Olenij.
Levi
Le Olivia è una figura, è una figura
Meral meravigliosa è una figura che ne avrò, che viene che viene arrestato alla vigilia di Shabbat, lui era religioso e hip, Ice soldati che illustrano i militi che lo stanno.
Su.
Lo Shabbat isba, nel mio Paese con noti viaggia, quindi Harry e gli chiedono una, ma, ma di che, di da da dove viene e lui risponde serenamente, vengono a Casale Monferrato.
Che e non significa niente, nel senso che lui è una, è una bella e ond, è una bella esperienza di come dire di incrocio in questa esperienza di identità I profondamente ebraica italiana, ma anche di legami molto forte proprio con l'ebraismo e per la tradizione ebraica Leon Levy è stato è stato un affascinante musicologo e un militante totalmente fuori dai ranghi ed entusiasta che sono queste figure che compaiono nella storia. Secondo me uno è stato uno dei 36 giusti,
E che con il suo entusiasmo,
Di fronte all'ostilità delle istituzioni ebraiche, sostanzialmente, è riuscito a prima a raccogliere i giovani ebrei nell'esperienza dei campeggi degli anni 30 e poi, ritornando dalla Terra d'Israele dopo la guerra, di nuovo ha continuato a prodursi in questa organizzazione, credendo fortemente,
In in in quest'esperienza era religioso era e e ed era ed era un raffinato musicologo la sua raccolto
Seguendo un po'le tracce del del del della ricerca, degli antropologi italiani, che poi nel dopoguerra hanno raccolto le tradizioni musicali e popolari e girando per per i villaggi e per le strade italiane, con i registratori dell'epoca era e raccogliendo questo tipo di testimonianze lui lo fece nelle comunità ebraiche raccogliendo delle testimonianze registrate fondamentali che attualmente sono conservate in un archivio specifico anche all'archivio della National Library di Gerusalemme e che ci permettono di rintracciare tracce di.
Tradizioni musicali, anche molto molto antiche, che sono andate perdute proprio per l'esaurimento di intere comunità ebraiche che non hanno più eh eh.
Che avevano delle loro tradizioni, perché l'Italia è stata la città e il Paese decide 100 campanili, ma anche il paese delle decine e decine di comunità ebraiche, ognuna con le sue tradizioni e radicate, e che si parlavano e non si parlavano con le comunità circonvicine un episodio che forse più significativo la la la, la,
Perché che che voglio citare è il il legame fra tre piccolissime comunità del Piemonte Asti Fossano e Moncalvo, tre realtà molto molto limitate e con che raggiungevano forse a farla grossa nell'800 qualche centinaio di iscritti a quelle comunità che avevano un rito apposito di tradizione francese settecentesca che ancora adesso è conosciuto come il rito APAM preso proprio che che è denominato dalle iniziali di queste tre comunità. ATER Asti Piper Fossano la pay è Graf nello stesso M per Moncalvo
Tutto questo è Leo Levi con il suo con lassù con il suo lavoro e ha contribuito a a tramandare.
I sono acqua, quelle domande.
Una
Nikita e nel secondo dopoguerra, dopo la creazione della, sarà d'Israele, assenso ancora parlare di sionismo in Italia ci sono delle figure guida e poi, nel mai nella con una volta puoi fare qualora domani ne ha no, una volta aspetta aspetta aspetta no. Nel secondo dopoguerra, certamente nel secondo dopoguerra il sionismo ha avuto una vera e propria esplosione e di nuovo legata moltissimo alla all'attività giovanile. In qualche modo è proprio legato a questa esperienza dei dei campeggi. Da una parte c'è una schiera significativa in questo caso di
Diverse centinaia, molte di più di John Company ebrei italiani che vanno a vivere all'interno di Israele, alcuni restano in Israele, altri ritornano in Italia mare, ma diventano protagonisti di quello che diventerà poi l'organizzazione spionistica in Italia, ma poi si sviluppano i due grandi movimenti uno il viene Akiva legato alla al sionismo religioso e alla dinamica dei dei kibbutzim religiosi, e dall'altra la Sciumè razza Irc, legato invece al sionismo soft di pista che che che che ed Hooker hanno generazioni e generazioni di intellettuali di giovani intellettuali che diventerà che alcuni dei quali è assumeranno anche de dei ruoli di rilievo nella vita del Paese, in Italia, in altri casi in Israele
Andò a vivere in Israele, provocando una certa ondata di immigrazione e dall'Italia verso Israele in questo momento in Israele, fra italiani di prima e seconda generazione, abbiamo sicuramente più di 10.000 persone di origine italiana che vivono, che vivono lì e che danno danno vita a tutta una serie anche di comunità anche con che che però curiosamente nel nell'esperienza in Israele dei kibbutz che allo yacht cioè della raccolta delle diaspore ci tengono molto a mantenere le tradizioni della ebraiche italiane,
E figure se ne possono, se ne possano diremo oltre, adesso non so se ce ne sono parecchi, però, insomma e aspetta scusatemi e poi, non ultimo, l'esperienza dell'organizzazione femminile italiana, ebraica italiana, l'Adei, l'Associazione delle donne ebree italiane, che nasce negli anni 20 alla fine degli anni 20 in Italia e si è,
Si protrae per tutti gli anni 30 fino alla fine fino all'alba dell'emanazione delle leggi razziali, ma nel secondo dopoguerra aderisce in maniera diretta dopo il 1967, ma anche prima, in maniera molto entusiastica all'avviso, cioè all'organizzazione spionistica femminile ebraica
Nel mondo, e qui ed è l'organizzazione che che che che porta avanti in maniera molto molto decisa e le iniziative di stampo sionisti Colo in Italia, nelle comunità ebraiche nel dopoguerra
Grazie eh, sì, ci sono poi altre domande e per fare qualche nome di neofascisti, affascinati l'azionismo tra virgolette nel dopoguerra.
Ed era più facile, Pisanò.
Pisano era era un incarico che è stato una specie di storico.
Feudo storico che ha cercato addirittura di nella sua narrazione di quello che fu il fascismo, di disegnare un Mussolini che in realtà, anche durante gli anni fra 43 e 45, si adoperò per salvare il maggior numero di ebrei possibili in una sorta di costruzione di fantastoria ma nel dopoguerra scrisse sostanzialmente una storia neofascista del fascismo e lui era una persona particolarmente affascinato dall'esperienza del sionismo e dello Stato di Israele handler.
E così un'altra, l'improvvisa indulgere del governo fascista e le aspirazioni del nazismo tedesco nei riguardi del problema razzistico, a partire dal 1936 fu il preludio dei decreti emanati fra l'ottobre e novembre del 1938. Questa è l'analisi di Attilio Milano in Storia degli ebrei,
Gli italiani nel Levante.
Non so se quella era una domanda.
In un'Europa legata non alla domanda.
Mi sembra che siano socialisti affascinati dal sionismo.
Highway eh, sì, perché scrive sfruttando.
Codice 6 socialisti affascina la fideiussione, il primo dopoguerra non.
Affascinati, direi di no interessati al fenomeno, direi che è la cosa più più TAEG, i socialisti avevano un rapporto piuttosto conflittuale con i nazionalismi in generale
Soprattutto all'inizio degli anni, né negli anni.
All'inizio del del 900, diciamo così prima della prima guerra mondiale, sicuramente però erano interessati al fenomeno interessate al fenomeno, perché per cui Nelsen, nella nel per esempio fra le pagine dell'Avanti, lo ha studiato molto, Alberto Cavaglion,
E ci sono diversi diversi articoli dedicati al frazionismo e interessati al fenomeno, diciamo
Affascinati, ma direi.
Direi che possiamo.
Concludere qua quest'incontro.
E non mi sembra ci siano altre domande, intanto ringrazio veramente tanto il professore per essere stato con noi, questo incontro è stato il penultimo incontro.
Come ho detto già prima.
Caricheremo a giorni, insomma,
Ibra, insomma, entro qualche giorno la registrazione va il materiale e speriamo di riparlarne presto, magari approfondendo alcuni aspetti, alcune di alcuni temi che sono emersi il prossimo incontro sarà il 17 novembre con il professor ASL non va sarà l'ultimo questo ciclo e parleremo di post sionismo c'era spiegherà che cosa si intende,
Per questo post sionismo e grazie a tutti di essere stati con noi fino adesso e ci vediamo il 17 novembre
Grazie grazie mille pubblico ringrazia quella.

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