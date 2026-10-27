Nell'ambito del ciclo di incontri online su "Sionismo.



Idee, correnti e declinazioni di un progetto politico, identitario e spirituale" incontro con Gadi Luzzatto Voghera (1963) è storico dell'ebraismo e dell'età contemporanea.



Direttore della Fondazione CDEC e membro della delegazione italiana nell'IHRA.



Registrazione video di "Il sionismo in Italia", registrato a Www.zeraim.it martedì 27 ottobre 2026 alle 18:35.



L'evento è stato organizzato da Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.



Sono intervenuti: Ilana Bahbout (coordinatrice delle Attività Culturali del Dipartimento Educazione e …

Cultura dell’UCEI), Gadi Luzzatto Voghera (direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Ebraismo, Ebrei, Israele, Italia, Religione, Sionismo, Ucei.



La registrazione video ha una durata di 1 ora e 23 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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