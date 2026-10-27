27 OTT 2026
dibattiti

L’Italia dei Territori!

CONVEGNO | - Roma - 10:15 Durata: 5 ore 45 min
A cura di Pantheon
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Assemblea nazionale congiunta organizzata da Sud chiama Nord e Sindaci d'Italia.

Intervengono: il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Previsti gli interventi di Matteo Piantedosi, ministro degli Interni e Gilberto Pichetto Fratin con la delega all'Ambiente.

Convegno "L’Italia dei Territori!", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 10:15.

Sono intervenuti: Giuseppe Marici (giornalista), Ernesto Magorno (presidente dei Sindaci d'Italia), Luca Moriconi (caporedattore TG2), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'Ambiente e dela Sicurezza Energetica), Cateno De Luca (sindaco del Comune di Taormina), Paolo Amenta (presidente di ANCI Sicilia e sindaco del Comune di Canicattini Bagni (Siracusa)), Giovanni Pino (sindaco di San Filippo del Mela), Mario Russo (sindaco di Scalea), Marisa Galati (commissaria provinciale di Vibo Valentia, già assessore del comune di Monterosso Calabro), Angelo Alessandri (vicepresidente e cofondatore di Sindaci d'Italia), Ignazio La Russa (presidente del Senato della Repubblica Italiana), Francesco Gallo (deputato alla Camera di Sud chiama Nord), Antonio Rapisarda (direttore de Il Secolo d'Itala), Luigi Marattin (deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico), Ettore Rosato (deputato, vicesegretario di Azione), Marco Di Stefano (coordinatore Noi Moderati Regione Lazio, consigliere del Comune di Roma), Domenico Carbone (coordinatore nazionale di Anci Giovani, sindaco di San Costanzo), Federico Basile (sindaco della città metropolitana di Messina), Matteo Piantedosi (ministro dell'interno), Carlo Bottani (segretario nazionale di Sindaci d'Italia, presidente della Provincia di Mantova), Sebastiano Sanzarello (vicesegretario vicario di Sindaci d'Italia, sindaco del Comune di Mistretta (Messina)), Luca Briziarelli (già senatore).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Territorio.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 5 ore e 45 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Ci sono luoghi che raccontano la nostra storia.
Piazze working, città, montagne Cost.
E in ogni luogo c'è qualcuno che ogni giorno sceglie di esserci.
Un sindaco.
Non soltanto un circolo.
Ho sozzura.
Ho una responsabilità a fare, il sindaco significa ascoltare.
Costruire.
Significa conoscere le strade e i volti, la storia della propria comunità, dalle grandi città ai piccoli.
Nord
Migliaia di persone lavorano ogni giorno.
Futuro dei propri territori
L'aria non è soltanto ciò che vediamo.
Italia dei suoi valori.
L'Italia dei suoi sindaci.
Cominciata.
Bene, allora buon pomeriggio, ben ritrovati, riprendiamo i lavori di questa giornata, l'Italia dei territori, allora ascoltiamoli questi territori, lo facciamo attraverso la voce di chi li rappresenta per un momento di confronto, per ascoltare le loro testimonianze, per ascoltare anche i loro contributi iniziamo subito, vorrei invitare a raggiungermi, Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia, lo accogliamo con un applauso Enel dargli la parola, una piccola comunicazione semplicemente di servizio. Vi invito a rimanere nei vostri interventi entro i tre minuti, per insomma scorrere scorrere veloce
Anche due, grazie.
Grazie bellissima giornata,
Iniziò un cammino, inizia una missione che vogliamo. Vogliamo portare a compimento in un mondo confuso, in una situazione politica che ha bisogno di essere pianificata. Questa, secondo me, è un momento di chiarezza, ma di innovazione sul sistema. Abbiamo bisogno di costruire, abbiamo bisogno di costruire una nuova società dei territori. Io a me piace iniziare questo ragionamento ringraziando chi mi ha coinvolto in questa in questa battaglia, Cateno De Luca, il presidente, ma tutti i colleghi sindaci, a me piace piace iniziare con un, con uno slogan, bisogna capovolgere la piramide troppa distanza tra il centro, troppa distanza tra chi scrive le leggi e tra chi poi li deve li deve realizzare nei propri nei propri territori c'è da costruire un mondo particolare, fatto di crisi, di emergenze, a partire da quello che si è discusso stamattina alle grandi crisi finanziarie, le crisi che vanno affrontate e i livelli di riscossione bassissime. Ma c'è tutto un mondo che va, che va messo in ordine. Tutto questo si sta declinando nello svuotamento del del personale nei Comuni.
Poco personale c'è una proiezione da qui ai prossimi sette anni, quasi di totale svuotamento, ma non è consentito, attraverso le norme attuale, assumere personale. Cosa dico? Dico che oggi c'è bisogno di una grande riforma, un sistema che va riformato. Noi ancora o operiamo nei territori con tutta la buona and buona volontà che ci ha spiegato, Cateno De Luca stamattina, con con dei testi che risalgono a 40 anni fa, che risalgono a 26 anni fa, noi abbiamo bisogno di di di dare finalmente voce ai territori. Finalmente lo dico in maniera molto, molto chiara, molto pesante dichiarare la lobby dei territori di creare gruppi di di pressione rispetto a quelle che sono poi i sistemi normativi che vanno regolati. Il TUEL è stato approvato che la costituzione dei Comuni praticamente nel 2000 ma la legge sulla sicurezza, tantissima richiesta sulla sicurezza urbana. Noi ancora lavoriamo in Sicilia con una legge dell'86, l'assassino 65 dell'86. Questo significa che c'è poco interesse ormai è chiaro, c'è poco interesse, si fanno le norme, a Roma si fanno i decreti sicurezza, si declinano nei territori e poi si chiedono ai sindaci sceriffi come dice, come dice Cateno, a di integrarsi con i corpi di Polizia di Stato, di integrarsi con le forze con le forze di polizia, con i carabinieri è impossibile. Le piante organiche della polizia locale in Italia sono ridotte al 50% e l'età media sta arrivando al 60 anni. Quindi con questo noi non possiamo garantire nessun tipo di sicurezza. Non possiamo garantire servizi e affrontare temi con un personale ridotto all'osso, anche perché nel 2000 a me piace sottolineare non c'era la crisi demografica, dove la denatalità, ormai dove nascono un terzo dei bambini del 1970, dove non c'era la transizione digitale. E allora siamo qui per dare forza ai territori, per dare voce ai territori, per capovolgere la piramide, perché si parte dai bisogni dei cittadini, perché finalmente si possono scrivere le norme a Roma al centro, che rappresentano i reali bisogni della gente.
Oggi, con una situazione di questo tipo, i Comuni vengono chiamati a gestire la grande transizione digitale. Immaginate cosa sta accadendo dentro i comuni? Ma la transizione ecologica con i due grandi pilastri dell'economia circolare, i rifiuti, la valorizzazione dei rifiuti, ma la produzione di energia rinnovabile che ritarda la Pubblica istruzione, il tempo pieno, l'impiantistica, la mobilità sostenibile, sono temi che puoi affrontare solo se fai una grande riforma normativa sul sistema del territorio e se dall'altra parte inizia ad assumere personale specializzato che possa fare. E chiudo dicendo che nei servizi alla persona, dove tu vieni considerato autorità sanitaria locale dove devi riformare il sistema, abbiamo speso una barca di milioni a costruire muri, case di comunità, ospedali di comunità, centri operativi territoriale, ma che non abbiamo cosa mettere dentro, non ci sono le idee chiare su cosa fare su come garantire il sistema sanitario territoriale. Non abbiamo idea su come fare per fare ripartire finalmente il sistema sociosanitario. Ecco, ho provato ad essere veloci in due tre minuti per raccontarvi qual è l'idea di questo movimento. Qual è l'idea di questo partito? Vogliamo pesare, vogliamo dare un contributo perché finalmente nei territori arrivano messaggi positivi, perché lo dico e chiudo
Prima i Comuni erano considerati il cuore pulsante dello Stato, adesso non sono considerate manco periferia perché fai la norma, la butti giù e poi non hai manco idea se quella norma, dopo tre, quattro anni le grandi emergenze siamo diventati specialisti nel contrastare le emergenze ci sono i decreti,
Di contrasto ai cambiamenti climatici approvati dal governo nel 2023 è arrivata l'ora che vengano declinati nei territori perché di 20 nazioni, perché finalmente l'emergenza si trasformi in prevenzione, il monitoraggio finalmente i sindaci possono dire vogliamo fare i sindaci senza una forza di questo tipo, io credo che l'idea non verrà mai e non diventerà mai realtà grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie Paolo Amenta e invito a raggiungermi adesso, Giovanni Pino, col sindaco di San Filippo del Mela, per portare la sua testimonianza, anche lui protagonista di questo nuovo cammino, buona sera a tutti velocissimo, io cercherò di essere più veloce di Paolo anche perché lo debbo ringraziare è stato lui che mi ha coinvolto in questa vicenda e debbo ringraziare Paolo per avermi coinvolto e Cateno De Luca per averci consentito oggi di parlare di federazione.
Quindi deve avere maggiore credibilità, anche con un'idea forte io purtroppo stamattina Cateno De Luca, che ha dimostrato di essere sempre avanti, ha già detto tutto quello che si può dire sull'azione dei sindaci, ma per quanto mi riguarda ha detto una cosa importantissima, era detta uno che,
Non è il sindaco del suo paese, ha fatto il Sindaco in quattro comuni in diverse, uno era il suo Paese, era Fiumedinisi, era qui, ci siamo altri esempi di sindaci di fuori paese, per esempio, io non sono del paese dove sono sindaco, l'onorevole Sciotto non è del paese dove fa il Sindaco, attualmente sono due Paesi già no,
Però, Cateno De Luca, ha detto una cosa importante.
Il sindaco lo fai bene solo se ami il tuo territorio.
Indipendentemente se sia il tuo territorio di appartenenza di nascita o se ti trovi su quel territorio per altri motivi.
E noi ci stiamo proponendo
Da sindaci, perché io mi sono proposto da sindaco sol perché i sindaci hanno dimostrato di amare il proprio territorio più di ogni altra, mi dovete consentirlo e vi chiedo scusa più di ogni altra carica, perché quello che ha fatto vedere con i video Cateno De Luca non ce li ha raccontati non è che una cosa che ha fatto solo lui io per arrivare dal 50%.
Di indifferenziata all'82% sono uscito 15 settimane una volta alla settimana di notte con i netturbini, sono intervenuto fra le fiamme come è intervenuto, Cateno De Luca, ho trovato, sono andato in campagna tipo una conosce Ruffo per beccare chi rubava l'acqua nel momento in cui mancava l'acqua nelle case e quindi abbiamo fatto il sindaco mettendoci la faccia mettendoci la vita.
Che è una cosa ancora più importante, noi abbiamo dedicato perché, se non dedichi la tua vita al ruolo di sindaco, tu il sindaco, non lo potrei fare nemmeno in un comune di tre abitanti, e allora noi abbiamo una formazione che non è una formazione fatta in un in un laboratorio noi ne abbiamo una formazione fatta sul campo,
Ed oggi è arrivato il momento di dire noi siamo formati, siamo stati bravi, siamo stati capaci di risolvere i problemi con niente, perché li abbiamo risolti veramente con niente, perché non abbiamo i trasferimenti che dovremmo avere e quindi ci proponiamo per una proposta di governo più importante che sarà in questo momento nazionale per Camera e Senato e successivamente anche a livello regionale e provinciale quindi oggi parte un percorso che secondo me arriverà lontano e io concludo, come ho detto stamattina ha detto Catherine andiamo avanti,
Viva l'Italia, viva i sindaci, io lo dico sempre, andiamo avanti però adesso conclusa dicendo in bocca al lupo a noi quello che faremo buona giornata, grazie grazie grazie al sindaco Giovanni Pino, da un amministratore ad un altro ascoltiamo adesso il sindaco di Scalea Mario Russo che invito a raggiungerci qui lo accogliamo anche lui con un applauso. È il momento questo dedicato proprio a chi rappresenta i territori,
Grazie, grazie, è un piacere essere qui, ringrazio Ernesto Magorno per avermi invitato a partecipare a questo interessante incontro e poi ritrovo chi mi ha preceduto, Gianni eravamo insieme al lupi nel 2000 eravamo entrambi i consiglieri provinciali e oggi ci ritroviamo dopo 26 anni ad essere sindaci di comunità, comunità importanti della Sicilia, della Calabria, io vengo da Scalea un Paese che vive di mare, di turismo, ma dove,
Occorre che ci siano anche le condizioni per realizzare un un turismo d'eccellenza, quindi che siamo che siamo noi che sia i sindaci debbono essere messi nelle condizioni di poter operare, è qui tra noi sindaci, sappiamo le difficoltà a cui andiamo incontro quotidianamente e credo che se parliamo di politica nazionale, oggi il futuro del nostro Paese passa attraverso il rafforzamento delle comunità locali, dando ai sindaci non solo le responsabilità perché oggi noi sindaci siamo investiti di responsabilità siamo il
Punto di riferimento dei cittadini, perché l'avamposto del della nazione è proprio nei Comuni, è lì che il cittadino, quando ai problemi, si rivolge a noi sindaci, i problemi, i più disparati problemi di carattere sociale, problemi di carattere economico e il sindaco e il punto di riferimento di chi vuole cercare di dare una risoluzione a questi problemi, ma noi abbiamo soltanto, siamo investiti oggi di responsabilità e spesso ci troviamo a spiegare ai nostri cittadini che quei problemi, quelle istanze che ci vengono sottoposte purtroppo non hanno una risoluzione non hanno una risposta ed è su questo credo, che noi e dobbiamo invertire quello che è la rotta, anche alla luce anche alla vigilia di queste elezioni politiche, dove diventa importante il ruolo dei territori, il ruolo dei Comuni ed è per questo che
Io ho partecipato qui e guardo con favore a questa formazione che mette insieme che colma le distanze intanto tra il Sud e il Nord, perché l'Italia deve essere unita, ma deve essere unita non solo nel geograficamente ma anche nelle capacità e nelle possibilità che diamo ai nostri concittadini perché un cittadino del mio Comune deve rimanere a Scalea perché sceglie di vivere a Scalea perché ci sono le condizioni di vita economico, sociali per cui non è una scelta obbligata ma è una scelta sentita una scelta ponderata vissuta quindi oggi,
E noi poniamo all'attenzione della coalizione. Sono qui anche perché Cateno De Luca, credo anche in maniera mirabile, ha scelto di far parte di una coalizione che tutti ci auguriamo possa continuare a guidare il nostro Paese, perché non immaginiamo cosa potrebbe accadere in Italia se non dovesse vincere il centrodestra e se questo pseudo campo largo pieno di contraddizioni, pieno di insidie, pieno soprattutto di,
Tematiche che non hanno nulla a che vedere con quella che è la realtà del nostro Paese, dovessere malauguratamente vincere, quindi credo che questa coalizione, questo partito, questa formazione può dare un contributo anche alla vittoria del centrodestra, che tutti ci auguriamo e credo che dal da questo movimento coinvolgendo quelle che sono le istanze dei territori,
Riducendo quelle che sono anche le distanze tra i vari territori, può nascere una politica che possa essere una politica reale per il futuro del nostro Paese, grazie, grazie Sindaco russo.
E vorrei adesso a invitare a raggiungerci per un suo contributo Marisa Galati, già assessore del Comune di Monterosso. Eccola che ci raggiunge anche lei un applauso di ben venuto qui per questa giornata di condivisione. Grazie grazie salto, i saluti e passo al nocciolo della questione. Visto il poco tempo che abbiamo a disposizione, io credo che ci dobbiamo soffermare su tre punti fondamentali. Innanzitutto sono qui perché credo for fortemente e nell'attenzione che questo movimento vuole dare ai territori e ai Comuni don Luigi Sturzo, che il nostro padre diciamo, ha detto chiaramente che l'autonomia dei Comuni rende la la nostra dei nostri luoghi democratici pur tanto proprio puntando proprio a questo, io credo fortemente che dobbiamo, e insieme, lavorare affinché
Nei Comuni e i sindaci possono avere una nuova attenzione, perché troppo spesso negli ultimi tempi sono stati abbandonati a loro stessi. I finanziamenti sono stati veramente poche, ma soprattutto poche sono state le tutele. Io l'ho vissuta in prima persona da amministratrice, l'ho vissuto perché sono figlia di un sindaco che per 25 anni è stata al governo del del territorio ed è anche stata vittima di malagiustizia e per tanti amici sindaci che purtroppo, nel loro operare si sono trovate troppo spesso in delle situazioni molto tristi. Credo che quella della tutela dei sindaci sia un'emergenza e finalmente questo movimento vuole finalmente dare una risposta importante in questo senso e vuole far sì che gli strumenti che i Comuni possono avere tutti gli strumenti a disposizione per dare quelle risposte certe e concrete ai cittadini, altro punto fondamentale, altro punto che è partito, vogliamo essere sicuramente un partito fortemente europeista, che quindi difende l'Ucraina, che vuole una difesa comune e che possa avere una voce forte, autorevole cristiana, contro tutte le pazzie dei potenti
E, purtroppo della terra contro le guerre, contro le voglio, le violenze di ogni genere, un partito che, certamente, partendo dal dal territorio, guarda poi a quelle che sono le infrastrutture fondamentali, quindi sia il ponte sullo Stretto si all'alta velocità perché non possiamo parlare di territorio e puoi dire di no a quelle che sono le opere strategiche che possono unire e potenziare i Comuni che dica sì alla l'autonomia energetica, al nucleare politiche pulito e poi che sia un partito fortemente centrato sui diritti e diritto all'educazione, al lavoro, alla saluta giusta, alla giustizia giusta,
E ancora altro punto fondamentale, un partito femminista e un partito della concretezza ce l'ha dimostrato stamattina catena del Cateno De Luca con i suoi esempio, qui siamo un partito di gente che conosce il lavoro dei dei territori e che non fa lontano anni luce dalla politica di Vannacci che non fa dello slogan politico del marketing politico.
Con tra l'altro degli slogan veramente pericolosi, il, la sua politica, e che certamente non è, non è seria, concludo, ultima cosa molto importante, qui siamo tutti amministratori amministratori e proveniamo da sensibilità politiche differenti, io ho creduto nella formazione di un centro riformista europeo, l'ho già l'ho già detto ma abbiamo un collante comune che è quello dell'amore per per i nostri luoghi, per i nostri territori.
È
Vorrei che certamente sono consapevole che oggi, allo stato attuale delle cose, è fondamentale creare un'alleanza, entrare all'interno di una coalizione, perché purtroppo i personalismi, da un lato, e una legge elettorale che spinge verso il bipolarismo rende difficile creare un centro forte e autonomo per questo certamente è necessario entrare in una coalizione, ma in una coalizione dove i nostri principi, i nostri valori ritrovano il giusto spazio, non possiamo far parte di un campo dove il i principi del centro non vengono considerati dove addirittura il centro non viene messo neppure nelle foto ma dobbiamo essere all'interno di una coalizione per contare per determinare, per bilanciare, per rendere quella coalizione più democratica, più moderata.
Che dia vera voce ai cittadini e i sindaci, grazie grazie, grazie a Marisa Galati.
Invito a raggiungermi, Angelo Alessandri, vicepresidente di sindaci d'Italia, per un suo contributo abbiamo ascoltato, veloce e con il dono della sintesi che le appartiene.
Un politico.
Cosa difficile, però proprio ci proviamo tanto, vi ringrazio, ringrazio tutti ripartono stamattina dalle parole di Magorno presidente, ho citato casa mia, Don Camillo e Peppone perché, siccome identifica bene lo dico da nordico, da nordista quello che è il lavoro che dobbiamo fare noi abbiamo perso di vista siccome le nostre identità,
Le nostre tradizioni, le nostre radici, lo abbiamo fatto per 1.000 motivi, è passata la globalizzazione e la politica ci ha preso con meno partecipazione, tutto ormai si gioca sui social, tutte lontano, tutto è fumoso e plastico e di gomma, mentre noi abbiamo perso di vista i valori, veri valori, veri eran, quelli Don Camillo e Peppone ci si combatteva con grande passione con partecipazione, soprattutto, diceva Gaber libertà è partecipazione ed è quella la base da cui dobbiamo partire e con quella consapevolezza di costruire un percorso che ci riporta ai nostri padri e i nostri nonni, perché li abbiamo un compito importante e lo dico anche ai sindaci e a tutti gli amministratori
Abbiamo fatto tutti questo lavoro di consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti qualcosa di altrettanto bello come i nostri padri ai nostri nonni ci hanno dato a noi. Se io oggi tirano le somme, non sto consegnando il mio figlio un territorio bello sicuro, con la prospettiva fantastica come mio padre l'ha consegnato a me, quindi avremmo sbagliato qualcosa. È successo qualcosa,
Che ci ha fatto regredire, cosa dobbiamo fare, recupera le radici e in questo momento nella politica esiste solo una cinghia di trasmissione fra il territorio, l'identità, le radici, la cultura personale, che ti fa guardare con Futuro e non con disperazione.
Avanti e sono i sindaci 7 1.800 sindaci che sono oggi sono i veri eroi di questo Paese perché, nonostante tutto, nonostante la politica, nonostante gli intoppi, nonostante mancano i soldi, nonostante quelli che ci sono, gli ritirano anche via, continuano a combattere tutte le mattine per dare i servizi e le soluzioni ai loro concittadini. E allora questi eroi mancava uno strumento, il sindacato vero politico, i sindaci sono sempre stati usati dalla politica. Facciamo in modo che era quella che si vedrà, come diceva stamattina al picchetto, si inverta, giriamo, la sono i sindaci che cominciano col territorio, quindi col Patto dei cittadini, a ridare la linea politica alla politica nazionale, se riusciamo a fare questo, siccome abbiamo fatto un lavoro enorme, lo abbiamo fatto per le nostre generazioni future. Abbiamo fatto per noi stessi, perché allora il nostro impegno è valso la pena
Da costruire a portare avanti e abbiamo fatto qualcosa che ci fa guardare avanti, con fiducia, se riusciamo a fare questo, noi possiamo soltanto aver vinto bocca al lupo e buon lavoro bene, grazie grazie ad Angelo Alessandri e noi siamo pronti ad accogliere il presidente del Senato, Ignazio la Russa ricordando che poi ci sarà un secondo momento a disposizione a terra e diciamo degli interventi quindi potremmo,
Poi intervenire potrete intervenire in un secondo momento.
Grazie mille Valeria, allora fate un applauso, complimenti gli interventi che ci sono stati.
Sta per fare ingresso in sala, accompagnato dall'onorevole Cateno De Luca, il presidente del Senato, Ignazio la Russa.
Avete visto che puntualità?
Perfetta, diamo un attimino e la possibilità di fare qualche fotografia e dopodiché ci attendiamo il presidente qui sul sul palco, per quando vuole lei, Presidente, noi siamo stati chirurgici aspettando lei e pronti per il suo intervento.
Facciamo le ultime foto, si è soffermato un attimo del presidente anche rilasciare qualche dichiarazione alla stampa, grazie a tutti i colleghi della stampa presente il presidente Ignazio la Russa.
Grazie.
Che bella platea, complimenti, complimenti, complimenti anche per questo percorso, qualcuno mi chiedeva e Landi, questo è l'anti, quello Cateno Cateno, io conosco da da un bel po'di tempo ormai e devo dire che, al di là delle sue posizioni, non sempre coincidenti con le mie, per carità anzi,
Darò il rapporto è sempre stato non solo cortese, ma di reciproco reciproca, comprensione, di ascolto reciproco e quindi di comprensione, perché quando si ascolta?
E poi lascia la comprensione,
E credo che sia partito da questa capacità di ascolto, favorita molto dalla dalla mia insularità, perché io, anche se milanese da quando avevo 12 anni non ho mai non ho mai in nessun modo ho rinunciato alla mia sicilianità io ho sempre detto che sono orgoglioso di essere nato in Sicilia e orgoglioso di vivere a Milano nella stessa maniera,
Sono da questo punto di vista, il rapporto con catena è stato favorito da da questa comunità, da questa comunanza di nascita e anche da amici in comune, da persone che anche hanno la stessa capacità di ascolto faccio un nome tra tutti Gaetano Galvagno il presidente,
Dell'Assemblea regionale siciliana, che ha dimostrato non solo in questo che m'hanno detto che è stato bravissimo nella gestione adesso della della legge di Bilancio.
Complimenti, gli faccio pubblicamente, è vero, è vero, mi dico, mi confermano che è vero, allora gli faccio da qui i miei migliori complimenti, ma le faccio soprattutto a te Cateno per questa scelta libera, nessuno l'ha convinto, nessuno l'ha indotto è una scelta libera come lo è sempre stato d'altronde provate voi a cominciare caddero.
è una cosa che non vuole fare praticamente bozzetti una scelta di campo, senza rinunciare a niente delle proprie identità, e ho visto sui giornali un po'troppo.
Qualcuno?
A bagnare Chupanidi va bene siciliano, bagnare dice urbane.
Nella differenza in Sicilia, sulla Sicilia, è vero, non abbiamo affrontato il tema fino in fondo, abbiamo rimandato perché lui giustamente ha detto io voglio parlare, voglio avere posizioni, noi abbiam detto ne parleremo più avanti ma è privo di fondamento quello che ha scritto qualche giornale che ci sia un accordo contro qualcuno non c'è, c'è semplicemente la capacità di Cateno De Luca di volere né in Sicilia e in particolare, potere esprimere liberamente le proprie opinioni come no, così come noi faremo le nostre ma ci sarà tempo, ne parleremo per adesso
La cosa che mi piace di più
E prima di tutto il nome,
Di questo è un movimento che non è solo Sud chiama Nord, ma anche i sindaci d'Italia d'Italia, quindi non solo del Sud, non solo del Nord, ma di tutta l'Italia, ci mettiamo anche il centro, perché sono qua il centro.
Viene scavalcato.
E ma anche Sud chiama Nord perché
Vedete.
Il tentativo, a volte di fare dei movimenti sudisti c'è stato ed è sempre abortito e la visione nazionale, quella che può favorire un superamento di diseguaglianze che ancora ci sono tra nord e sud, non tutte a favore del Nord, c'è qualche cosa di più a favore del Sud pensate il clima,
Scherza naturalmente ce ne sono, ce ne sono anche altre e credo che volere affrontare se
Pizza arriva rivendicazioni territoriali, noi siamo quelli che devono avere, voi, siete quelli che dovete ho notato, ma chiamandosi reciprocamente sia una intuizione che Cateno De Luca ha trasferito anche nel titolo del suo del suo movimento che si allea con i Sindaci d'Italia, non tutti i sindaci, i sindaci che aderiscono naturalmente ha al suo progetto ce ne saranno altre che fa deriveranno da altri progetti altri ad altri progetti di centrodestra ma nel simbolo c'è solo con Cateno De Luca ed è un titolo di merito che non gli possiamo Mégane.
E allora?
Da me vi aspettate forse qualche annotazione non solo legata al convincente, cioè alla presentazione di non ti chiama Sud, ma al momento politico attuale e io ho fatta entrando anche siamo in un momento difficile, è difficile per il mondo, per l'Europa per l'Italia, per il mondo sapete meglio di me dalla fine della Seconda guerra mondiale mai,
L'Occidente, perlomeno il mondo libero, è stato coinvolto in maniera così massiccia anche come conseguenze sulle famiglie e sulle imprese dalle guerre, è una situazione che non ha precedenti nella nel dopoguerra e a questo si accoppia in Europa una situazione di tensione e di crisi, di movimentismo e di violenze.
Che hanno in comune è sicuramente il modo in cui è stato sottovalutato il tema della immigrazione, della integrazione e non basta la repressione, guai a chi pensa a chi pensasse, che è sufficiente e non lo fa il governo, non lo fa il centrodestra non lo fa Cateno De Luca che bastano le norme, le leggi,
Le pene, le carceri, però guai se, accanto a un esame approfondito delle cause, delle tensioni che ci sono in Italia, meno che in Francia meno che in Spagna, dove pure il governo, non dimentichiamolo, è di sinistra.
Era il più aperturista verso l'immigrazione. Guardate cos'è successo a Barcellona, se qualcuno pensasse che è sufficiente aprire un dialogo, ascoltare comincia tutto necessario, guai se non lo si fa senza delimitare il perimetro della legalità, sbaglierebbe, si può discutere, si può parlare, si può integrare, si può capire, si può aiutare se vi è la capacità di definire un chiaro e sicuro perimetro di legalità all'interno del perimetro di legalità. Abbiamo il dovere di ascoltare, di aiutare, di integrare, di migliorare, ma, se non c'è quel perimetro non c'è possibilità di ascolto, c'è solo caos, c'è solo disordine, c'è solo violenza, c'è solo saccheggio,
E io credo che su questo il centrodestra.
è assolutamente concorde, non c'è nessuno da noi che dice qualcosa che assomiglia a chi, a sinistra, dice perché no, che c'è di male a dire viva Hamas, da noi, non c'è nessuno che dice viva qualcuno che fa qualcosa di sbagliato.
Nel centrodestra è pacifico ed è assolutamente chiaro che la violenza va condannata senza se e senza ma poi separatamente, affronti le cause come superarlo, ma quando c'è un episodio di violenza, se tu, dopo aver detto, condanno la violenza Dc, però e poi spieghi che cos'è il tuo però hai già fatto del giustificazionismo.
Diventa una attenuante, le 2 cose sono distaccate del Presidente della Repubblica, secondo me mi permetto di interpretarlo nel giorno dopo gli incidenti di Milano ha parlato di violenza, ha detto poi bisogna riflettere, non ha detto però bisogna riflettere, certo che bisogna riflettere poi ha detto bisogna riflettere e così credo che il programma del centrodestra poi,
Adesso, ogni volta che.
Succede qualcosa o, anche se non succede niente, il centrosinistra non sa dire altro che il governo è fallito, ci sono milioni di persone che non si curano, ci sono cioè c'è tutta una serie di quotò, Melli e che non hanno mai accanto una ipotesi.
Non solo di superamento delle difficoltà o non hanno mai accanto un riconoscimento della verità, di ciò che questo governo ha fatto in questi quattro anni, come ha in tutti i campi cercato di affrontare.
Certo, c'è, rimane molto da fare, ma ha cercato di affrontare questi temi, questi problemi, poi certo, c'abbiamo un problema nuovo, che è quello della crisi energetica, caro Cateno, e dobbiamo capire che è un tema che è sciocco, attribuire la responsabilità italiana di questo o di quello o europea di questo o di quello è la conseguenza di quello che sta avvenendo nel mondo noi possiamo solo tamponarmi certi problemi affrontarli,
Sperare che si risolvano le cause, perché se non si risolvono le cause tu puoi solo tamponare, non puoi eliminare la questione energetica, poi tamponare e prevedere da qui a un po'di anni, un'alternativa all'attuale approvvigionamento dell'energia, cosa che il governo di centrodestra ha fatto dopo anni di assenza riaprendo la possibilità in Italia di una svolta sul nucleare che è stata per troppo tempo negata significa, vediamo quello che facciamo,
E quella è una strada, le altre vie sono e ma fin che è oggi necessario un approvvigionamento energetico anche col petrolio.
È inevitabile che noi possiamo solo tamponare quello che succede a causa dei blocchi Hormuz, come negli altri posti o dalla Russia stessa, mi hanno chiesto entrando sulla Ucraina, guardate, il centrodestra non ha mai fatto un moto diversificato.
Tutto quello che è stato fatto nei confronti dell'Ucraina ha avuto il voto concorde di tutto il centrodestra, che discute, non è una caserma discute, ma trova sempre la sintesi e non solo sull'Ucraina, su tutti i temi, quello che la sinistra non è mai riuscita a fare neanche al lupo non solo quando era al governo ma neanche adesso all'opposizione pensate che l'ultima volta che è venuto alla Meloni sono state presentate tante emozioni, quanti sono i partiti e i partitini del cosiddetto campo largo?
Altro che largo era un campo Deaver, era un gambo frastagliato, non largo, forse largo, ma sicuramente frastagliato, e allora, mentre altre litigano si dividano, sì, fra Staglianò creano un neologismo.
Noi ci allarghiamo senza fare campi e questo allargamento con un movimento come Sud chiama Nord per me, è un motivo di piacere, prima ancora che di orgoglio e di soddisfazione, con l'impegno reciproco reciproco.
Reciproco a sapere che nella casa del centrodestra l'obiettivo è sempre la sintesi, la condivisione non c'è, nessuno mai che dice è così o così o Pomì ci sono posizioni a volte nell'ambito delle colonne d'Ercole del centrodestra diversificate, ma che trovano una sintesi nel colloquio e nella comune volontà di fare il bene dell'Italia e della nostra patria Cateno tu fai parte di questa squadra grazie.
Presidente, presidente, la Russa se possono fuoriprogramma, se se può risalire insieme all'onorevole Cateno De Luca, così facciamo una bella fotografia che dice vista la sua disponibilità, abbiamo tutta la stampa e il fotografo, almeno ne approfittiamo per fare anche un po'di marketing politico, eccolo qua a beneficio dei nostri di tutti gli operatori dell'informazione.
Là dov'è.
Eccoci qua, grazie davvero a tutti.
Grazie, grazie mille.
Eccoci qua.
Presidente Magorno, eccolo qua.
Così abbiamo la squadra al completo presidente dei sindaci d'Italia e Sud, chiama Nord, abbiamo tutti al completo, abbiamo il nostro deputato alla Camera Francesco Gallo, il presidente vissuti chiama Nord e Laura Castelli, anche il presidente dei sindaci d'Italia, Ernesto Magorno insieme al presidente del Senato Ignazio la Russa, grazie grazie, grazie grazie mille davvero,
Grazie grazie.
Eccoci qua, ci riaccomodi, diamo.
Ci raccomandiamo.
Sì, permettiamo anche al presidente la Russa di.
Salutare tutte le nostre autorità, abbiamo anche il sindaco di Messina, Federico Basile che è qui presente, che parteciperà anche.
Grazie mille, Presidente, un applauso.
Adesso permettiamo al presidente di andar via e poi ripartiamo nuovamente con la nostra convention, perché abbiamo un panel e adesso bellissimo.
Dedicato agli enti locali.
Allora il prossimo panel intanto incominciamo a portare avanti, vedrà sul tema degli enti locali vedrà anche la partecipazione del nostro deputato alla Camera Francesco Gallo, il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, il vice segretario di azione Ettore Rosato, poi abbiamo Domenico Carbone che il Coordinatore nazionale ANCI giovane sindaco di San Costanzo, Marco Di Stefano, che responsabile enti locali di Noi Moderati il sindaco di Messina, Federico Basile, sarà moderato dal direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda,
La, il sindaco di Lecce, la Poli Bortone, per impegni istituzionali, non sarà presente oggi, ma sarà presente domani, quindi, siccome, onorevole Gallo.
Vieni qua, onorevole Gallo, siccome mi serve una spalla, siccome se possiamo avere un altro gelato, se è possibile?
E allora eh facciamo, facciamo un una breve introduzione a quello che sarà il pannello, intanto, onorevole vogliamo anche in questa platea a raccontare quello che è successo in queste settimane alla Camera deputati, che ti ha visto protagonista un attimo di silenzio, gentilmente che andiamo avanti noi grazie a cosa è successo alla Camera dei deputati una cosa semplice perché poi alla fine succede,
In questo periodo, dopo l'approvazione della legge elettorale nuova che si creino queste cosiddette componenti per, diciamo così, semplificare la partecipazione al voto, ma una cosa al tempo stesso eccezionale, cioè che un partito che si chiama Sud chiama Nord partito, come dire, che ha cominciato dal territorio che ho,
Sfruttato
Legittimamente quella legge elettorale per avere propri rappresentanti alla Camera e al Senato adesso si lancia in una nuova, ancora più esaltante avventura, che è quella di diventare non solo il partito che rappresenta un territorio, ma chi li vuole rappresentare tutti insieme ai sindaci d'Italia questo esperimento riuscito a Messina, Grazia Cateno De Luca, e la sua tenacia e al suo coraggio all'impegno che ci abbiamo messo tutti noi vedo di diversi anche amministratori della Sicilia e in particolare della provincia di Messina, che hanno voluto essere qui anche in questi giorni.
Cioè noi sembravamo dei pazzi, diciamocelo adesso tanto non ci sente, nessuno, c'è sempre, avevamo soltanto in diretta sui social, si va be'ma, voglio dire chi dice cioè un po'sai quelli un po'esaltati quelli un po'ma che si sono messi in testa poi arrivati arrivati lì alla Camera e al Senato.
Ci hanno guardato un po'come fenomeni.
Fenomeni locali dico io, ma pur sempre fenomeni poi hanno cominciato sia all'Ars che in Parlamento, un po'a come dire, a sgranocchiare le ossa a cercare di togliersi.
Pezzi di indebolirci convinti che saremmo che saremmo spariti, come spesso è capitato, ad altri fenomeni territoriali, noi siamo ancora qua, ci sentiamo più forti di prima e siamo pronti a iniziare questa nuova esperienza, sapendo di poter contare su tante persone dei quelle alle quali abbiamo suscitato interesse un rinnovato interesse per la politica sono persone che hanno anche tanta più esperienza di noi e avere risvegliato il loro entusiasmo è già una grandissima soddisfazione, comunque vada a finire io, onorevole
Intanto un applauso all'onorevole Francesco Gallo
è bello anche rivedere un pochettino, perché poi ebbero i sondaggi sono i sondaggi, no, non sono, non dico, non sono mai, noi li definiamo degli indizi, però in questi indizi c'è un dato di fatto, ovvero che 2022 il risultato è stato dell'1% effettivo sul campo del 2023 2024 2025 studi chiamano The sparito dai sondaggi non esisteva più. Se voi andate a guardare da sei mesi a questa parte noi abbiamo Sud, chiama Nord è presente in tutti gli istituti di sondaggi. L'ultimo è stato pubblicato proprio qualche giorno fa, la 21 all'1:07, quindi devo dire se sono indizi i risultati, anche grazie al merito che state facendo. Il lavoro che sta facendo all'interno delle istituzioni si stanno incominciando a raccogliere dei frutti importanti. Beh, sicuramente si cominciano a vedere segnali importanti perché, al di là dell'uno, all'1 e mezzo, quello che cioè si si avverte, ecco al di là anche dei sondaggi anche per il lavoro.
Che con Laura abbiamo fatto con tutti gli altri, cioè Cateno, ha fatto l'impossibile e noi ci siamo presi il laurea in particolare e lo dico io e Laura perché non è che i risultati siano stati straordinari in giro per l'Italia, dove si votavano i presidenti della Regione,
Ci siamo, come si dice, presi lasciar, cioè ci siamo andati a schierare con i candidati sindaci e candidati, presidenti della Regione di centrodestra, come a voler dare dei piccoli segnali in un momento in cui i riflettori erano spenti come a voler indicare diciamo una possibile strada e soprattutto per capire l'effetto che fa eco e quello è stato sono stati i primi passi e dove appunto qualche schiaffo lo abbiamo preso qualche soddisfazione pure, ma noi la politica si erano abituati a farla così, cioè rischiando e rischiando per il piacere
Per il piacere di far valere i diciamo nelle nostre posizioni, i nostri principi sono stati onorevole, non per vincere per forza, ma non ci piace vincere facile, mi collego a quello che stai dicendo tu mi ricordi, Cateno De Luca, quando si candidò la prima volta alla presidenza della Regione quanti voti presi in termini percentuali la prima volta in assoluto la penultima la penosa,
Lav, la penultima che siamo andati sul 25%, quella diciamo all'ultimissima Alaba quella rivoluzione, quella rivoluzione siciliana tra l'1 e il due lance lombardo, che lo storico difficile, ovvero l'1:01 e 20, con una e 20, perché dico questo perché non è vero, onorevole diceva, siamo intorno all'1 e mezzo, l'1:07, stiamo facendo poco, Cateno De Luca. 10 anni fa ormai circa si candidò alla presenza della Regione in Sicilia è prese l'1:24 e 25, cinque anni dopo, Signori, ha preso il 25% dei 500.000 preferenze. Insomma, se tanto mi dà tanto a livello nazionale, sì, sì, ma molto fa anche il contesto, la capacità di farsi percepire come e dopo avere fatto l'esperienza di Messina, percepire come una persona come la persona più adatta, i momenti difficili che non sono finiti per la Sicilia non sono affatto finiti. Continua ad essere un momento molto difficile e noi comunque la psicosi tra questo monte
Questo sogno e lo diciamo perché poi noi abbiamo la nostra identità e le nostre idee, come ha detto il presidente, la Russa della Sicilia, dobbiamo ancora discutere e quando si discuterà noi la nostra proposta di candidatura per la presidenza ce l'abbiamo, non so se è la stessa che avete in mente voi la mia idea è quella di Cateno De Luca,
De Luca
Onorevole adesso.
Quello che sta succedendo, un pochettino anche a livello a livello nazionale, no, si è venuta a creare, anche in virtù di questa legge elettorale, il ormai in totale bipolarismo, diteci dove ci dobbiamo mettere, che noi mettiamo sotto il palco la classica situazione di tappabuchi, mentre anche carabinieri,
L'onorevole e non so se si è capito già già già giornalista showman, quindi, insomma, ci possiamo permettere di andare avanti anche ad oltranza fino a notte, fino a notte, poi partiamo con repertorio delle barzellette e che stavamo dice no, stavamo dicendo questo sistema ormai bipolare campo largo campo stretto contro diciamo il centrodestra come la vedi tu sei realmente si riuscirà a fare una sintesi nel campo largo e se il centrodestra è competitivo.
Guarda io un pochino il Pd, lo conosco quello siciliano in particolare.
Fare sintesi lì è sempre è sempre un po'complicato e qua vedo già arrivato e lo ringrazio il collega Marattin che pure Luigi Marattin, che mio compagno di banco fino a una settimana fa che pure lui il Pd lo conosce lo conosce bene così come Laura ci può fare scuola sui 5 Stelle quindi io sono il meno titolato a dare a dare, diciamo giudizi, però mi sembra che su temi su temi fondamentali ci siano ci sia tanta distanza ma quello che dobbiamo fare noi,
E fare la nostra parte nel centrodestra, per portare elementi di novità, per portare un punto di vista diverso, che è quello dei territori, che quello dei sindaci, ma chiaramente nella parola sindaci sono compresi tanti significati che ora, insomma in questo panel sicuramente avremo modo di di specificare meglio e credo che forse l'elemento che mancava e che manca tuttora perché il centrodestra si è molto parlato delle autonomie spesso anche un po'così,
Con, diciamo, la presunzione di risolverle con una formula magica, l'attenzione agli enti locali c'è stata, ma con tutti i limiti di finanza pubblica che sappiamo, credo che sia il momento di mettere insieme i pezzi e di dare di dare voce ai territori, alle amministrazioni comunali in modo diverso. Io volevo farti i complimenti perché è andato via il Presidente del Senato, la sala si è svuotata e, dopo le tue dichiarazioni, hai riempito nuovamente la sala operatoria dell'onorevole Daniela Calzi, va be'ovviamente, c'è cena cena pagata per programmi ora ora, onorevole, non scendi, così poi ti chiamiamo
Li chiamiamo come componente del panel a tutti gli effetti. Allora un applauso, invece adesso lo farei al collega Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Grazie di cuore, Antonio che ha impreziosito questa convention, neanche con la tua presenza Ti lascerò, ti lascio subito la parola ai visto. Stamattina abbiamo del ministro Pichetto Fratin e adesso è andato via il Presidente la Russa verrà il Ministro Piantedosi, domani abbiamo il ministro Lollobrigida, avremo il 29, il ministro Crosetto e ci sarà l'intervento della premier Meloni, che te ne pare da giornalista, un giudizio esterno, e a me sembra che c'è una parola d'ordine nel centrodestra che ha portato Fabrizio Tatarella, no Pinuccio Tatarella, che era l'armonia
Questo simbolo sul chiama Nord richiama proprio questo, richiama alla nazione e ai territori la capacità di armonizzare questa via italiana, che la premier, insomma da quattro anni e farei un applauso alla Premier per il lavoro.
Che ha fatto e questa è la sintesi, quindi a me sembra, come dire, un progetto politico che tu sai benissimo, seguo con attenzione fin dalla sua nascita e quindi adesso vedremo un attimo, i nostri interlocutori, cosa ci diranno ok, a te la parola allora Antonio Rapisarda,
Allora, buongiorno, a tutti chiamo sul palco dei nostri ospiti, partendo dal padrone di casa Francesco Gallo che lo avete già conosciuto, lo li accogliamo con un applauso.
Mio amico Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico.
Il presidente Ettore Rosato, che piacere.
Domenico Carbone, il Coordinatore nazionale, ANCI giovani, sindaco.
Sta arrivando, Marco Di Stefano, il responsabile enti locali di Noi Moderati, buongiorno.
E il sindaco di una città a me carissima Federico Basile al sindaco di Messina, prego.
Accomodiamoci.
Allora abbiamo un'oretta, quindi chiederò un intervento tutti.
Quindi, Luigi ok, va be'senza nessun problema.
Allora?
L'Italia è il Paese dei campanili e non dei campanilismi, a mio avviso, la grandezza dell'Italia è deriva dalla stagione fortunata dei Comuni, che poi si evolse voluta nel nel Rinascimento, quindi la capacità delle nostre città di creare quella via italiana di cui richiamavo prima in termini di competitività, di coesione, di bellezza e anche di sana di sana competizione e allora da questo punto di vista, accogliendo la sfida civica lanciata appunto da Sud, chiama Nord alla sindaci d'Italia da questo progetto che si innestano al centrodestra ma ha sempre parlato a tutti e si è sempre interrogata sulla necessità,
Devono autonomia coniugata con la responsabilità partirei appunto da Luigi Marattin, ci siamo sentiti spesso col col suo col segretario, insomma parlando dei temi economici lui è uno di quelli che sfidano la politica ad avere, diciamo, un approccio pragmatico, post ideologico e a proposito di federalismo ne ha chiamato ad accettato la sfida dell'autonomia differenziata dicendo però anche per ciò che riguarda che nei Comuni che autonomia deve camminare insieme a responsabilità ci spiega questo questa sfumatura.
Sì, intanto, grazie grazie agli amici di Sud, che però dal mio ex compagno di banco che mi ha lasciato qualche giorno fa, Francesco Gallo, saluto anche Cateno, ho letto su un sito che saremmo stati a cena insieme in un ristorante di Roma Nord a approfitto per chiedere di uscire a cena per parlare non di politica ma di altro perché quell'evento non è mai avvenuto ma lasciamo stare grazie di nuovo allora velocemente.
Io penso che questo Paese abbia fallito la sfida federalista, la Lega che è il partito che portò ormai quasi 40 anni fa, il concetto di federalismo in questo Paese ha fatto un congresso ieri dubito sia stato un congresso in cui si analizzato questo concetto, ma vale la pena farlo fra persone che la politica diciamo la sanno trattare nel modo giusto.
Il Paese ha fallito la sfida federalista per una serie di motivi. Il primo è che non siamo riusciti ad abbinare ad autonomia il concetto fondamentale di responsabilità. Il secondo è che, rispetto ad allora, eravamo prima della globalizzazione. Abbiamo capito male, cosa voleva dire federalismo, cioè pensavamo, e alcuni pensano tuttora, che un Paese tanto più federalista quanto più sono le materie che devolve a Regioni e Comuni. Questo concetto, che non lo so forse poteva andare bene 40 anni fa, non va certamente bene con la globalizzazione, perché nel frattempo è avvenuto questo cambiamento epocale e addirittura noi abbiamo materie che non vanno più neanche bene a livello nazionale, figuratevi se possono essere devoluti a livello locale. Ecco perché, in realtà, il progetto dell'autonomia differenziata no, non l'ho fatto condiviso, o meglio quello che è sopravvissuto alla Corte Costituzionale. Come ho detto in Parlamento, si poteva votare a favore o contrari. Non cambiava nulla perché non cambierà la vita di nessun cittadino, ma il punto qual è che cosa vuol dire oggi essere veramente federalisti. Noi non sappiamo, in questo Paese quanti i livelli di governo ci sono,
Stato Regioni Comuni e non sappiamo le province se sono o no un livello di governo perché sono rimaste a metà del guado.
Quindi già qui partiamo male come fa una Repubblica ad avere un assetto ordinato di livelli di governo, se non sa quanti sono, secondo noi non sappiamo chi fa cosa in questa Repubblica, cioè non abbiamo dei livelli in cui è chiaro cosa fanno e di cosa portano, l'esclusiva responsabilità avviene nel passaggio fra Stato e Regioni grazie a quella sciagurata riforma del 2001 del Titolo Quinto.
Che ha introdotto 21 con competenze concorrenti, ci sono 21 materie che tu non sai se le fa lo Stato la Regione, escludendo ovviamente quelle a Statuto speciale, perché le fanno un po'tutte e due, ma anche fra regioni e comuni c'è questo problema perché le Regioni nascono come ente di programmazione,
Finiscono per essere un ente di gestione su 1.000 e Matt Sciortino, andiamo a cena, mi raccomando perché non siamo ancora stati.
E quindi c'è questa commistione strana che dai trasporti all'edilizia popolare perché la Regione dice gestisco io no delego casino si finisce più, allora il secondo punto di essere veramente federalisti significa il primo è quanti su, in quanto i livelli si articola la Repubblica, il secondo è chi fa cosa
Terzo punto, mettere tutti sulle stesse condizioni di partenza, Laura si ricorda tutto il dibattito ormai quindicennale sui fabbisogni standard delle capacità fiscali, noi dobbiamo far sì che tutti i Comuni da quelli in cui un per 100 di addizionali Irpef ti tira su niente perché non c'è il gettito fiscale a quelli più ricchi siano perequati dicono quelli bravi, cioè sulla base delle differenti capacità fiscali, lo Stato ti mette sullo stesso punto di vista, anche perché riscaldare una scuola Belluno non è la stessa cosa che riscaldare una scuola a Messina o a Vibo Valentia. L'abbiamo fatto questo
Beh, vi parla chi, da consigliere economico, cominciò questo percorso che però è sempre stato molto rallentato da, diciamo da avevo letto una sigla qui che spesso rallenta questo percorso. Quarto e ultimo punto, le tasse. Un sistema ordinato, fa sì che un cittadino sappia, dopo che ha saputo quanti sono i livelli di governo dopo che ha saputo cosa fanno i livelli di governo.
Dopo che ha saputo che sono tutti sullo stesso livello di partenza, dice, ma io le mie tasse a chi le pago c'è una repubblica ordinata e quella in cui noi siamo in grado di dire che che tasse si pagano, Cateno De Luca, sindaco che tasse si pagano a cambiamo regione,
Roberto Fico, in Campania, che tasse si pagano Giorgia Meloni a Roma, siamo in questa condizione, noi no, l'Imu va ai Comuni, ma va in grossa parte anche allo Stato, perché il gettito ad aliquota base del 7 6 per 1.000 degli immobili produttivi va al lo Stato perché nessuno l'ha mai spiegato.
Allora non è una tassa federalista quella perché io la pago al Comune, ma pago anche allo Stato, l'Irpef ci mettono umani tutti sull'Irpef, lo Stato, ma anche la Regione con l'addizionale regionale, il Comune con l'addizionale comunale, quindi non c'è un vero sistema in cui dico il Comune mi mette le mani su quella cosa lì,
La Regione su quello è lo Stato su quella perché dico e chiudo dobbiamo arrivare lì perché dobbiamo arrivare a una situazione di pago, vedo voto invece di Iren non dare il sistema di vincoli che devo andare a dire a un Comune quanto deve spendere neo-acquisto dipende rispetto all'anno scorso.
Se io struttura un sistema del genere dove è chiaro cosa fa il Comune, è chiaro cosa fa la Regione, è chiaro, cosa fa le è stato senza commistioni, è chiaro che nessuno a scuse perché è messo sulla stessa linea di partenza degli altri ed è chiaro che tu manovre uno strumento fiscale che il cittadino sa giudicare mi stai passando tanto con quello strumento fiscale ma mi stai offrendo anche tanto servizi mi piaci,
Mi stai passando adesso, avete visto scusate uno decreti attuativi del federalismo fiscale hanno sostituito il Fondo trasporto pubblico locale con la compartecipazione Irpef.
è scoppiato il disastro, dice perché è perché quello era un fondo vincolato adesso che ne so io, che le regioni con la compartecipazione Irpef non ci pagano qualcos'altro.
Ma questo è un paese federalista che dice una cosa del genere, ma scusate, ma se una regione con con quei soldi, invece di pagarci il trasporto pubblico locale, ci paga 20 consulenza agli amici suoi, ma saranno i cittadini a dover giudicare negativamente quella cosa e punirli altrimenti autonomia e responsabilità che cosa vuol dire?
Guardate da questa vicenda, perché paradigmatica c'è stata la rivolta di no, i soldi del trasporto pubblico locale devono essere quelli e lo Stato mi deve obbligare a spenderli così, ma allora che federalismo è che fiducia c'è negli enti locali di questo Paese, nei cittadini che quegli enti locali vanno giudicare ogni cinque anni, quindi chiudo la riforma federalista vera che serve a questo Paese e questa non è dare l'energia agli enti locali l'ambiente agli enti locali perché sono materie che non devono stare neanche più a livello nazionale se vogliamo governare questi fenomeni,
La vera autonomia e smettila di dire a un Comune qual è la percentuale che puoi spendere in acquisto dipende in spese di rappresentanza, in consulenze in spesa del personale. Perché io non mi fido di te. La vera autonomia, dire questi sono i tuoi soldi e ti mettono sulla stessa linea di partenza di Milano, questo è il tuo strumento fiscale, manovra lo come vuoi, sono i cittadini a decidere se li stai passando troppo in relazione ai servizi che fa che fai e lasciare che gli enti locali svolgano le loro funzioni chiare, non senza creare le condizioni per lo scaricabarile. È colpa della Regione, no, però questa è una competenza a metà con lo Stato. Mi rivolgo ovviamente alle Regioni a statuto ordinario in questa fase. Questa è la rivoluzione a 40 anni dall'inizio del discorso federalismo in questo Paese. Facciamo due cose. Rendiamoci conto che abbiamo fallito
Anche diciamo chi ha portato questa parola nel dibattito pubblico italiano e cerchiamo di capire come invece adattarla a un secolo che è molto diverso da quello rispetto a cui questo dibattito iniziò grazie grazie a Luigi Marattin.
A proposito ci ha raggiunto il Sindaco Carbognano, accogliamo, con un applauso giovanissimo oltretutto.
A proposito di pragmatici Ettore Rosato, no, lei appartiene a un soggetto politico, azione che ha dimostrato coi fatti, con l'azione appunto, di avere un atteggiamento ideologico pragmatico quando è stato d'accordo con il governo, lo ha detto votando quando è stata non d'accordo non avete votato ora io le pongo il tema dell'altro elemento abbia parlato di Comuni, adesso parliamo di province, io patron appassionato di storia romana, per me le Province rimangono quelle, ma va bene okay, che però diciamo dopo l'arresto ma deve fare una riflessione insieme a Calenda che attenui il loro cammino.
Mi metto, mi mettono ascolto in quel caso, allora la premier, l'altro giorno, proprio parlando almeno la Provincia, ha ricordato insomma questa entità importante di raccordo e di coesione tenuta nel limbo per colpa a causa non si sa da da legge Delrio c'è anche adesso la riforma del TUEL in discussione, ecco, voi su questo siete pronti a vedere le carte del governo della maggioranza, cioè è un tema sul quale appunto azione,
Come ha dimostrato, insomma, saprà anche dare il proprio contributo allo alla buona autonomia la chiamo io, ma sì, intanto grazie, ringrazio anch'io voi dell'invito.
Stamattina qualcuno mi ha detto, ma ma è alla cosa di tutto ciò al centrodestra di domani io vado a dire quello che penso non è che devo fare, devo dire, quello che pensano gli altri, vado a dire quello che penso e non pretendo pretendo neanche di convincervi, penso che sia utile il confronto pratica che ormai nella politica si è completamente persa, anche colpa di un di un così di un passi indietro molto importanti sulla qualità del lavoro parlamentare che ormai è arrivato a livelli bassi, bassi bassi e io ho la fortuna di aver fatto il parlamentare tanti anni,
E di aver cominciato, quando il Parlamento decideva le cose, ci si confrontava maggioranza e opposizione, facevamo anche qualche scontro per perfino guardate succedeva una cosa che adesso non ho mai più visto da anni ci deve una cosa incredibile, c'era qualcuno che si alzava in aula durante un dibattito diceva una cosa e c'era uno della maggioranza che si alzava, diceva accantoniamo l'emendamento perché mi hai convinto e si provava a ad andare io l'ho fatto tante volte facevo il capogruppo, adesso questa cosa qui non esiste, neanche gli emendamenti di maggioranza passano, figuriamoci quelli di opposizione, è proprio una cosa veramente che fa pensare a livello delle nostre istituzioni, e qui mi ricollego alla domanda. Io sono intervenuto perché in aula sulle province perché abbiamo approvato la modifica dello statuto del Friuli Venezia Giulia, che reintroduceva le province che erano state cancellate dallo Statuto dopo sono state rimesse. Io sono intervenuto a favore dicendo che noi siamo d'accordo con la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia, che voleva reintrodurre le Province. Intanto siamo d'accordo perché arrivava dalla Regione. È giusto che la Regione che ci ha uno statuto e il Parlamento accompagna era, ma poi anche perché io personalmente penso che le Province abbiano una loro funzione dopo questa funzione ormai si è completamente persa. Non è chi la fa, qualcun altro non è che qualcun altro si occupa delle scuole o qualcun altro si occupa delle strade provinciali, semplicemente non se ne occupa nessuno e quindi, di conseguenza, basta andare nelle strade provinciali italiane. Ci accorgiamo chi si occupa delle strade provinciali italiane nessuno
E, intervenendo in quell'occasione, dissi a al ministro Calderoli.
Con cui ci conosciamo da vent'anni, caro Ministro, io voto a favore, ma scommettiamo che la proposta di modifiche della province, di cui tu da tre anni Dc che ha posto che arriverà in Aula continuerà a non arrivare sapete le modifiche degli statuti a Regione speck,
A statuto speciale hanno una doppia lettura perché sono leggi costituzionali, glielo dissi al primo passaggio dicendo vedrai che quando torna per il secondo passaggio non avrei fatto una virgola avanti e infatti una virgola avanti non è stato fatto a quell'epoca erano è stata fatta neanche oggi succederà che arriverà questo testo, bene, sì, sono contento però a questo punto il governo deve metterci anche i soldi, perché istituire le province senza una lira, una lì già io considero assolutamente poco intelligente che ci siano presidenti di Province,
O amministratori di province che non prendono un euro perché francamente, cioè il lavoro gratis non è concettualmente previsto, cioè non è bisogna dare una retribuzione che sia equa, che stia nelle cose che sia equilibrata, non sprecare i soldi, ma non si può pensare che uno che fa il sindaco di un Comune faccia anche il presidente della Provincia abbia un assessore che magari fa il preside il sindaco di un piccolo Comune faccia l'Assessore gratis, cioè bisogna dare un compenso, come è giusto che sia equilibrato e che è ragionevole.
E poi bisogna mettere i soldi per fare le cose delle Province, se io avessi un foglio bianco ridisegnerà l'Italia, con questa funzione via le regioni ciao, regioni non servite a nulla, non servite a nulla, perché la legislazione basta quella nazionale, c'è già quella europea che assorbe moltissime delle competenze le Regioni non servono, oggi non danno un, non fanno fare un quid, ci rappresentano territorialmente, c'è il lombardo che si sente lombardo, il siciliano che siete siciliano,
La sanità la fanno male, malissimo.
Malissimo, ma perché un DRG deve costare in maniera diversa tra il Lazio e il Veneto, perché un farmaco deve essere prescrivibile in Lombardia e non prescrivibile in Calabria, perché deve funzionare così, qual è il senso di questa cosa?
Dopodiché metterei 60 province, 60 province c'era già la proposta, il disegno fatto benino 60 province con funzioni gestionali che possono assolvere le funzioni di area vasta tra i Comuni, perché i Comuni piccoli comuni con cui è costruita nel nostro Paese non possono fare delle cose da soli, hanno bisogno di una funzione e non può la Regione Lombardia dedicarsi a 1.000 comuni in maniera indifferenziata. C'è bisogno di uno strumento che sia a disposizione, però il foglio bianco non ce l'abbiamo quindi tutto questo, lo accantoniamo, vogliamo ricostruire le province, però dobbiamo dare le funzioni e i soldi, poche funzioni che devono essere cedute dalle Regioni cedute, le funzioni dalle Regioni e le risorse per fare le cose
E in particolare quelle cose che erano funzioni delle Province che di cui oggi non se ne occupa nessuno, chiudo dicendo che ascoltavo prima.
Luigi Marattin, che diceva delle cose molto ragionevoli sui Comuni, lui era a Palazzo Chigi, io facevo il capogruppo del PD e si ricorderà quando arrivavamo con gli emendamenti per togliere questi vincoli ai Comuni e che difficoltà trovavamo.
Eh, eh, eh, eh, eh eh, le cose non è che sono cambiate molto, purtroppo, perché c'è anche un altro soggetto che è istituzionale, che io rispetto moltissimo, che è indispensabile in ogni democrazia, che si chiama burocrazia, alta burocrazia, che fa le cose e serve per tenere in in linea il sistema del nostro Paese che però, qualche volta, quando la politica è debole, prevale prevarica e quindi c'è una burocrazia che se la politica non è capace di dire, guarda, tagliamo e semplifichiamo le le, le i passaggi inutili, alla fine li costruisce ulteriori passaggi inutili e così controlla non solo gli aspetti che spettano alla burocrazia da controllare, ma controllano anche aspetti che invece spettano alla politica di controllare. Ecco, ci vorrebbe una politica forte, politica, forte nasce solo se c'è un Parlamento capace se ci sono amministratori in gamba. Se c'è una qualità della proposta politica che sia adeguata, io questa proposta adeguata oggi non la vedo né a destra né a sinistra. Lo dico con grande rispetto perché sono tutte mediazioni, mentre
Nei comuni c'è la capacità di un sindaco, ma si fa amministrazione, non si fa legislazione, c'è la capacità di un sindaco di stringere forte e di tenere l'amministrazione a catena o tu un po'? Il sindaco no Sindaco fragile, mi sembra tu di ricordare però il il, le amministrazioni, i sindaci lo sanno, lo sanno, fare, lo devono fare in Parlamento, c'è bisogno di trovare coalizioni che abbiano punti in comune. Oggi le coalizioni a destra e a sinistra non hanno i punti in comune, hanno semplicemente l'avversario in comune, che è una cosa ben diversa e quindi, di conseguenza, avendo solo l'avversario il Comune, si provoca una cosa che non si fa niente. Non si fanno riforme perché così non si disturbano gli elettori e chiudo su questo anche la Meloni, l'ha imparato l'ha imparato anche guardando gli errori dei predecessori. Se vuoi conservare il consenso, una cosa devi fare niente, se tu non fai niente, nessuno ti disturba e nessuno si disturba. Se tu fai la riforma dei taxi si incasseranno i tassisti e non ti ringrazierà nessuno, però il Paese non funziona, se non fai le riforme e quindi le 2 coalizioni hanno imparato, non si fa niente e si tira a campare contro l'avversario, una cosa che non serve al nostro Paese.
Grazie Rosato oppure per la schiettezza che apprezziamo, che apprezziamo sempre adesso, mi sa che dobbiamo salutare, purtroppo.
Il Parlamento chiedo scusa, salutiamo allora una buona Marattin, il Presidente Rosato,
Allora?
Ci stringiamo allora in tutti i sensi.
Approfitto Domenico grazie, approfitto di Marco Di Marco Di Stefano, adesso per una.
Valutazione che voglio fare con lui in questi giorni vediamo insomma le gli studenti in piazza alla bell'li, abbiamo visti in Spagna e in Francia contestare il caro-affitti, no.
Questa città.
Inaccessibili. Io penso una cosa. Le le principali città italiane, a mio avviso, purtroppo sono tutte amministrate da dal campo largo della sinistra dei principali, per non togliendo Palermo. Insomma, le principali sono tutte governate da dare alla sinistra. È un caso che la sinistra parli sempre di inclusione delle minoranze e inclusione sociale. No, in questione economica, però le città governate da loro sono, escludono i ceti popolari con le ZTL coi varchi, con la Città 30, allora coi i fondi di investimento che acquistano le case. Insomma, ciò non c'è. Una una contraddizione in termini in questo è la ricetta, invece, appunto locale, qui no, proprio de anche dei centri storici del centrodestra. Qual è, qualora ve lo auguro, insomma, dovesse riconquista la prossima tornata amministrativa? Tante grandi città, grazie sì, grazie intanto, grazie dell'invito agli amici. Intanto volevo fare un dispiacere, non certo perché non so se, come dice, non fare nulla, non si fa nulla alla Meloni, non fa nulla così. La gente non dice nulla a vedere quello che è successo in questi giorni. Credo che la Meloni sia iperattiva, insomma, cogliere perché vedo una rivolta da parte di tutti i cittadini, per cui qualche cosa sta facendo poi i risultati elettorali. Siamo in democrazia, ci diranno se ha fatto bene o s'è fatto, si è fatto male
Mi dispiace che è andato via perché io, quando parliamo di Enti locali, mi riferisco soprattutto a quegli 8.000 comuni che ci sono in Italia, dove ogni dietro dietro ogni comune, il più lontano, quello più nell'entroterra, quello più alto, c'è sempre una storia porta in sede delle tradizioni delle culture che noi dobbiamo tutelare in tutti i modi e parlare di Province.
So, io ricordo, svela un piccola piccola scene scenetta che non c'è Rosato, ma mi sarebbe piaciuto che ci fosse perché io, come lui, abbiamo trascorso un periodo di parlamentari nel partito sbagliato perché io e lui eravamo tutti e due nel Partito democratico nella nella legislatura del 2013 2018 e lui era il mio capogruppo e questo scempio delle Province venne proprio dalla legge Delrio e io ricordo che Ettore era capogruppo del mio partito, noi eravamo, se non sbaglio, il Peter 300 parlamentari, forse non si conoscevano neanche tra di noi. Insomma, avevamo 350 parlamentari e lui, quando ci fu la legge sulle Province Delrio, fece il gesto da capogruppo che è solito fare in Parlamento, soprattutto quando c'è un gruppo di 300 persone il dito sul video giù. Lui fece chiaramente il dito su di votare a favore, ma io oggi volevo svelargli che io ho votato nel segreto del voto segreto. Ho votato contro a quella legge come ho votato contro altri 160 leggi e votazioni fatte dal mio ex partito e che mi hanno portato qua oscilla quel partito di cui non condividevo più nulla. Come poi ha fatto eco anche Ettore
E Roma e oggi sono consigliere comunale di Roma, sono consigliere comunale di Roma, sono il capogruppo dei Moderati di Noi Moderati in Consiglio comunale di Roma, sono il Capogruppo anche nella città metropolitana di Roma.
E le Città metropolitane sono totalmente ingestibili, cioè ben intanto, c'è la gratuità di alcuni consiglieri che vengono dai paesi più disparati del Lazio e non hanno neanche la possibilità di avere un pass per il centro storico per entrare a fare il Consiglio della Città. Metropolitana è un ente che non ha un euro a un ente che non è un euro a un ente che ha, se non sbaglio, 12 milioni di euro per gestire 3.000 chilometri di strade c'è la Città metropolitana, Roma, 3.000 chilometri registrate di da manutenere e a 12 milioni di euro a 350 edifici scolastici, 355 diminuiscono e i 14 milioni di euro da Manu per manutenere questi 350 strutture scolastiche. Ecco, io credo che sia totalmente inutile questa degeneri, io è facile dire come diceva Ettore, cambiamo la legge, li portiamo, le province, ci vogliono i soldi, insomma, non hanno fatto un bel un conto della serva, sembra, mi sembra, non mi sbaglio, ci vuole più di 1 miliardo per ripristinare le le Province. Bisogna farlo, bisogna trovare i soldi, ci vuole pazienza, c'è la volontà politica da parte del centrodestra di ripristinare questo province, chiaro che sarebbe bello fare tutto, ma è anche un po'difficile fare tutto Roma è una città totalmente invivibile, io vedi i sondaggi in questa città, è noto che insomma al sindaco Gualtieri, persona perbene, devo dire persona onesta, ma sia intellettualmente una persona capace
È in grandissimo vantaggio, sembrerebbe che non ci sia partita in questa città, nonostante se poi tu giri la città, come faccio anch'io da Consigliere comunale, trovo il disagio tutte le parti, trovo la città completamente smarrita, trovo il traffico e il trasporto pubblico che è diventato un caos passeggeri e qui in centro storico ma chiamava sole golf car adesso che girano per la città che non hanno nessun tipo di giurisdizione sul tipo di regolamentazione che continuano a girare indifferente.
Abbiamo in qualche modo sventrato una città, creando una guerra tra poveri e ricchi con queste piste ciclabili, cioè Roma, in base alle piste ciclabili. Sempre stare Amsterdam aroma, dimenticando che Roma è la città dei sette colli della città, dei sette colli. Vi sono salite abbastanza già abbastanza impegnative. Faccio l'esempio di una di una pista ciclabile che sta su via Pineta Sacchetti, che porta all'ospedale Gemelli che tutti conoscete perché è uno dei più importanti ospedali d'Italia. Ci è stata fatta una pista ciclabile all'ingresso del Gemelli, dove le ambulanze non entrano più, dove le ambulanze per intendono aspettare due ore di fila perché la strada si stringe da quattro corsie, diventa una corsia delle scelte che sono un po'scellerate, che noi speriamo con la nostra attività anche in Consiglio comunale. La nostra attività di
E che la nostra attività di opposizione, anche se poi l'opposizione, devo dire che non è stata proprio un'opposizione forte, strategia in alcuni momenti del nostro mandato stiamo cercando di far comprendere ai cittadini romani che ci potrebbe essere un'alternativa a questa città. Ci possono essere risorse che vengono impegnate con il PNRR e il PNRR è stata una mano santa per tutti i Comuni e quando si parla di forze degli Enti locali bisogna proprio farsi questa domanda per le domande che ci dobbiamo fare. Secondo me, oggi ci hanno messo in condizione i Comuni, hanno saputo rispondere, hanno dato risposte concreti, i Comuni hanno saputo, hanno dimostrato che quando ci sono i soldi stanno spenderli facendo le infrastrutture. Adesso vedere qualcuno si debba pure soltanto il problema è che queste opere che noi abbiamo fatto col PNRR vanno manutenute e, se i soldi sono sempre gli stessi diventa complicato e rischiamo di aver fatto delle cattedrali nel deserto, perché questo è un problema che ci dobbiamo porre, che i sindaci ci pongono la forza degli Enti irregolari, forse gli enti locali e la resilienza dei sindaci
E che vanno ben iniziano a fare i sindaci con loro mandato e che sono una sorta di commissari liquidatori dei Comuni, perché non ci sono risorse perché devono navigare e faticare tra le esigenze che sono della gente, la gente, quella che cioè se io ero abituato a Roma ma mi immagino nei piccoli Comuni dell'Italia voglio dire no dove è difficile incontrare un ministro, è difficile incontrare un parlamentare anche perché siamo abituati fin adesso che i parlamentari lì votavamo a Trieste e magari erano di Caltanissetta insoliti, a seconda delle esigenze dei partiti. Ecco, nei comuni, nei piccoli comuni ci sono le persone che prima vengono in mente, che sono il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali sono quelli con tutte le mattine, ci abbiamo a che fare la gente a che fare doveva portare i loro problemi e questi sindaci sono la loro resilienza, la loro voglia di fare tante volte gratuite, perché poi è assurdo che tanti Consiglieri, tanti assessori, altri sindaci neanche guadagnano un euro vogliono fare quel mestiere per rischiare
Ecco, tutta questa gente ha a che fare con la birra in casa dei cittadini, che l'amministrazione comunale, che noi dobbiamo tutelare, soprattutto per le loro storie, i borghi, i piccoli Comuni, limitando le spese, facendo l'Unione dei Comuni, questo sì, ma dobbiamo garantire che ci sia vita in questi Comuni perché sono la bellezza dell'Italia e l'ossatura del nostro Paese.
Grazie.
A proposito di piccoli e grandi comuni mi riferisco qua a Domenico Carbone, che amministra un Comune che si chiama San Costanzo e il giovanissimo amministratore classe 97, inserito fra i più giovani emergenti e brillanti politici italiani e adesso lo interrogo sulla doppia veste di dirigente ANCI giovani ma anche di esponente di Fratelli d'Italia,
C'è stato un elemento, diciamo, importante, di questi quattro anni di governo nei confronti dei Comuni è stato appunto il ritorno di tanti fondi che erano stati, diciamo, decollati dalla dalla spending review, ieri la premier ha risposto a tanti sindaci di centrosinistra che chiedevano appunto l'interlocuzione col governo dopo gli annosi fatti di questi giorni la premier ha risposto, ma io parlo con tutti i Comuni. Qual è il problema? Ci sono i luoghi deputati e per me anzi il Comune, il primo fronte, la prima trincea per ciò che riguarda i servizi
Anche la sanità per quello che può competere a un comune, i trasporti in generale, le risposte che danno, che danno i sindaci ai cittadini. Ecco, io le vorrei chiedere questo appunto dalla sua doppia veste è fronte di osservazione, ha un bilancio di questi quattro anni, l'interlocuzione col governo e poi chiaramente che cosa si aspetta dall'ultima manovra? Grazie innanzitutto, grazie grazie dell'invito. Chiedo scusa per il ritardo, ma avevamo il direttivo dell'ANCI e quindi purtroppo sono arrivato in ritardo e mi scuso, ma allora, da sindaco di un piccolo Comune, devo dire che la risposta del presidente Meloni di ieri e sa è stata sacrosanta, cioè le critiche che sono arrivate da
E poi i sindaci di importanti città, perché è chiaro che se il sindaco di San Costanzo vuole vedere il presidente del Consiglio, magari fa fa più fatica, però se a chiederlo è il sindaco di Milano e il sindaco di Roma di Bologna di città comunque metropolitana importanti la risposta è scontata all'interno dell'ANCI ci sono delle dei comitati, ci sono per le città metropolitane ci sono per la consulta giovanile,
Le varie consulte e quindi è chiaro che c'è un'interlocuzione con il governo per quanto riguarda quanto successo in questi giorni la presidente Meloni si è giustamente è limitata a dire potevate chiedere un incontro in Conferenza, un Stato Città, e ci sarebbe stato un un confronto, e devo dire che purtroppo è qui anche la differenza tra i Sindaci, magari delle grandi città e dei piccoli comuni, che noi siamo abituati ancora di più ad amministrare e a sostenere le battaglie da soli, tendenzialmente invece certe persone. Mi sembra che vogliano su Pro tutto strumentalizzare e magari cercare di buttarla un po'in in politica, ma questi temi, secondo me, non non devono diventare questo. Sul tema del bilancio, che poi il motivo per cui mi sono trattenuto un po'di più al direttivo dell'ANCI era che appunto si parlava di manovra di bilancio e delle risposte importanti sono arrivati negli scorsi anni da parte del Governo Meloni e sono state risposte veramente su dei fronti dove i Comuni
Stavano stavano soffrendo in maniera particolare i minori non accompagnati, l'assistenza scolastica, che sta diventando sempre di più un peso nei bilanci comunali, finalmente trovano delle risposte piccole, sicuramente non bastano i fondi che sono stati messi a disposizioni, ma sono stati messi e devo dire che sono contento che è andato via l'onorevole Marattin perché io cerco di non guardare i suoi video perché tutte le volte che li guardo,
Mi viene da condividerli, perché sono cose giuste prima giustamente, diceva il il personale, no, i blocchi per il personale, beh, è la prima volta che il governo interviene in maniera fattiva su questo, perché sono stati eliminati delle assurdità il fatto che per assumere all'interno di un Comune si dovessero guardare i tetti di spesa del 2011 per quanto riguarda i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti addirittura del 2008, io nel 2008 mi pare facessi le elementari, quindi mi mi viene quasi da ridere a pensare che ci possono essere dei limiti così tanto risalenti nel nel tempo sono stati eliminati. È chiaro che purtroppo c'è ancora il, il tetto di spesa, ma per una questione
Abbastanza ovvia, ma finalmente si sta iniziando a di intervenire su queste
Vecchie ruggini che tengono bloccati anche i bilanci comunali e tutto quello che poi si vede è
E sul fatto che ci sono delle trascuratezze all'interno dei nostri territori, anche per via di questi vincoli. Quindi, il primo importante. È questo il fatto di voler aiutare i Comuni su un altro tema fondamentale, il fatto del dei rinnovi contrattuali. I Comuni pagano uno scotto fortissimo per quanto riguarda le assunzioni, i piccoli Comuni ancora di più. Perché andare a lavorare in un comune di 5.000 abitanti o addirittura più piccolo, non è assolutamente una cosa attrattiva sia per la per lo stipendio che sicuramente, per quanto riguarda il resto del pubblico impiego è molto più più basso e quindi nel giro di nemmeno una legislatura sono stati già fatti due contratti collettivi, nuovi due aggiornamenti e se ne parla di un altro. È chiaro che i Comuni però non riescono a sostenere questi aumenti contrattuali da soli per la prima volta e Anci. Lo ha lo ha già specificato in una nota. Per la prima volta il Governo nazionale aiuta i Comuni a sostenere la spesa per l'aggiornamento dei dei contratti. È chiaro anche qui è un fondo di 5, cioè di 50 milioni,
Per il primo anno è di 100 per il prossimo, però diciamo è una è una risposta, è chiaro che da parte di un amministratore locale che vive tutti i giorni queste problematiche, uno si aspetterebbe di più, ma sicuramente l'impegno c'è e l'impegno si vede anche per tutta una serie di iniziative che fino a prima bisogna riconoscere la realtà non non c'erano,
Grazie grazie Sindaco, allora adesso mi rivolgo al sindaco.
Una di una grande città, le le confesso che io e mia moglie ci siamo fidanzati a portò a Punta Faro, quindi le dico proprio ed ho anche una nozione di cuore esatto, quindi, essendo pure catanese, però amo amo molto Messina, Sindaco, le faccio una domanda precisa e mi auguro che lei sia per lei sul Secolo ne abbiamo parlato con lei qualche tempo fa e ci tengo i dati dicono che per il quarto anno consecutivo il nostro Mezzogiorno crescere più del resto d'Italia,
Questo è un dato importante non solo a livello statistico economica, macroeconomico, ma anche di prospettiva, cioè io ho sempre odiato l'idea di un Mezzogiorno delle nostre isole come una sorta di grande casa vacanze per russi, cinesi, americani, annoiati, no, quest'idea un po'museale quest'idea patinata secondo me anche abbastanza non conforme alla realtà delle nostre realtà produttive e c'è un tema sul quale io però le debbo dire una cosa non vedo forse una reazione identità,
Aria ed economica così forte come ci dovrebbe essere nelle due parti del Scilla e Cariddi. Quando vedo la leader del PD, Elly Schlein, tuonare contro il ponte sullo Stretto, che io credo che sia una delle più grandi infrastrutture necessarie per la nostra terra, ma per la nostra Nazione. Ecco, io le chiedo questo si è fatto abbastanza per difendere un'infrastruttura così importante sulla quale il governo ha messo pesantemente la faccia, assumendosi delle responsabilità aula chiaramente la magistratura, figuriamoci, no, ha puntato i riflettori, c'è, c'è tutto un grande partito trasversale della mala conservazione dello status quo che vede quell'infrastruttura no come un elemento, diciamo per denigrare no, l'idea di un Sud sviluppista di un Sud che non si arrende no al fatalismo è colei che rappresenta quella città eletto al primo turno, se non sbagliano, quindi comunque coerente erano sempre le troppe volte. A maggior ragione, ecco, da questo punto di vista si è fatto abbastanza
Alla domanda diretta però, prima di rispondere, se mi dà veramente 30 secondi volevo no, va be'volevano, allora più di 30 secondi, volevo agganciarmi un po'gli interventi che ho ascoltato precedentemente da Marattin a seguire rispetto a una cosa che secondo me va sottolineata,
E cioè il metodo se non c'è un metodo che possa e che debba portare ad avere delle certezze, poi difficilmente l'amministrazione sul territorio, e è una cosa che si riesce a fare in maniera pragmatica e questo mi permetto di dirlo perché mi ho l'onore ma anche l'onere di amministrare un Comune della città di Messina che negli ultimi anni ha totalmente cambiato impostazione metodologica e che oggi può parlare.
Può portare
Ad esempio i risultati concreti e questo è un elemento che poi si congiunge anche alla domanda alla quale non mi non mi sottrarrò, però questo è un elemento fondamentale perché i sindaci, i sindaci d'Italia, vedo nel logo che mi piace anche come come messaggio sono quelli che giornalmente sono chiamati a dare risposte sul territorio per poterlo fare devono avere quegli strumenti che non sono solo normativi molto spesso ingessati, come diceva anche il presidente di Anci regionale, che saluto ma è,
E sono strumenti che poi devono essere duttili nel dare quelle risposte dai servizi pubblici essenziali, penso all'acqua, alla spazzatura, al verde, a tutto quello che riguarda un sistema che troppo spesso è ingessato da una burocrazia che deve essere non governata dal sindaco ma abilmente,
Gestita nel senso buono del termine e questo è un elemento che mi piace sottolineare perché anche nei raccolte, nei racconti dei Consiglieri e del consigliere comunale di Roma di del sindaco di San Costanzo, si evince rispetto poi a che cosa al tema dello sviluppo e arriva alla alla domanda,
Che mi fa sul ponte il ponte è un'opera che nasce forse più di 100 anni fa, nei racconti di chi, nel collegamento stabile, ha sempre visto prima un elemento di semplice viabilità, oggi, nella recente visione europea, è un elemento che congiunga, il famoso corridoio o diciamo così europeo,
E la difesa dell'opera e una difesa che non deve essere ideologica, proprio questa mattina mi ha chiamato Pietro Ciucci, Ponte sullo Stretto, preoccupato da tutta una serie di allungamenti burocratici, e non solo allora.
La visione che bisogna avere su quest'opera non deve essere limitata
All'opera, ma, come diceva lei incastonata in un ragionamento di sviluppo economico un po'più ampio,
Sotto questo punto di vista, credo che il coraggio di questo governo nel portare avanti in poco tempo un'opera che era nel cassetto e riesumando la sicuramente un coraggio che vuol dire che c'è la volontà forte, non solo politica ma anche di sviluppo economico, del resto c'è tutto quello che parlava anche lei in questo momento della magistratura che pervade udito ha giustamente acceso tra virgolette dei riflettori.
Limita un po'quella velocità di cui abbiamo bisogno, allora sembra quasi che ogni volta si arrivi a un punto e poi ci si fermi o ci o si rallenta e sotto questo punto di vista.
L'opera ponte, al di là dei favorevoli e degli sfavorevoli, perché qua apriamo un dibattito che potrebbe durare veramente giorni e giorni è un'opera, è un'opera che il Governo ha inteso come strumentale anche per lo sviluppo, non solo del Sud Italia, ma di questo esattamente di tutta l'Italia
E credo che abbia fatto la parte che doveva fare per portarla fino a dove sta arrivando, fino a dove potrà arrivare, perché non dobbiamo, siamo un po'parlando come se l'opera fosse già accantonata, forse perché abituati proprio a rallentamenti. Un altro tema, però, che secondo me non va sottaciuto e che l'opera deve parlare con i territori, questa è una cosa che abbiamo detto sin dall'inizio, allora che l'opera sia un'opera necessaria in un ragionamento generale europeo italiano. È indubbio che l'opera, però, deve colloquiare con lei, i territori, e non parlo solo di esigenze strutturali, ma anche di natura economica e di sviluppo. Questo è un altro paio di maniche e questo è un elemento che nei primi mesi della prima sindacatura abbiamo posto in maniera forte ai tavoli nazionali e devo dire che, dopo un primo periodo in cui forse anche fisiologicamente, bisognava riprendere le carte nel cassetto, quindi c'era la necessità di andare veloci
E ci sono stati quei tavoli concertativi che hanno fatto comprendere un'esigenza che, ripeto, non è della mia città, ma di un ragionamento un po'più ampio di quell'area integrata dello Stretto di cui ultimamente si sta ricominciando a parlare allora la difesa credo che ci sia stata da parte di un governo che l'ha messa sicuramente nella nuova agenda e credo che la volontà sia abbastanza palese e pragmatica e credo anche che un'opera di questo tipo non ha bisogno solo della fretta e dell'accelerazione, ma anche di quella moderazione di quel dialogo affinché possa diventare strutturale, ripeto, per tutta l'Italia, quindi, sotto questo punto di vista, anche qua i sindaci, sino a Reggio Calabria,
Giovanni, tutti quelli che sono legati un po'alle aree interessate devono fare la loro parte, ma e riprende un ragionamento che ho fatto all'inizio con delle regole chiare, certe, poiché sono quelle regole che ci consentono poi di poter agire a tutela non di una parte politica ma del territorio perché poi la politica va cambia il territorio rimane e quello è l'eredità che noi sindaci dobbiamo portare a casa.
Grazie Sindaco Basile.
Come l'americano, tracciamo un primo, una prima sintesi della giornata di quello che abbiamo ascoltato con un con una una giunta, mi permetto di segnalarle, ma in questi giorni dall'altra parte della barricata si organizzano altri civici, no, voi li avete chiamati civici in provetta, però io ve lo voglio capire lei questo questo concetto, questa questa metafora ma me la deve spiegare.
No, è molto semplice, c'è, ognuno va con la sua storia, io diciamo che sono il meno famoso della compagnia, vent'anni fa facevo l'assessore in una piccola città metropolitana che si chiama Messina, poi ci sono tornato, no, lo dico perché sono un modesto, ci sono tornato grazie a Cateno De Luca che mi ha richiamato in servizio quando avevo lasciato la politica per la terza o quarta volta nella mia vita.
Ci sono tornato con, con Basile e così via, cioè è il civismo o questo tipo di proposta non può essere un escamotage per andare in Parlamento, noi in Parlamento ci siamo andati senza bisogno di protettori, senza bisogno di scendere a compromessi con nessuno, proprio utilizzando questa forma.
E l'abbiamo fatto a livello regionale in maniera straordinaria, con Cateno De Luca apre.
Candidato alla presidenza, cioè noi abbiamo una storia con dei risultati elettorali e certi con un impegno coerente, abbiamo ci abbiamo messo anche la forza di resistere, e parlo per me ad ogni tentazione e di crederci fino alla fine ci presentiamo con tutte le carte in regola, tant'è che oggi altri,
Si avvicinano a noi, tant'è che oggi il centrodestra ci dà la sua fiducia e non perché ha bisogno dell'1%, parliamoci chiaramente perché, perché ha bisogno di idee, nuove, persone nuove, un modo nuovo di vedere, anche il civismo, che è più credibile di quelle cose fatte diciamo,
Ad usum delphini. Quando si avvicina, si avvicina a una campagna elettorale, si prende una volta che la Democrazia cristiana perché io ho cominciato da lì, quando nasceva una nuova corrente sul territorio, ricicliamo chi comandava chiamando un amico e gli diceva senti Federico tu da domani, sedi quest'altra corrente così sul territorio non mi dai fastidio, ecco, ricorda un po'questi questi vecchi vecchi sistemi rispetto ai quali noi siamo tutt'altra cosa. Ecco, non non è mai piacevole vantarsi, poi ci sono dei risultati che parlano e spero che gli altri, quelli che verranno, parleranno ancora ancora a voce più alta sul dibattito di questa sera. Da c'è una cosa che io
Siccome ormai mi sono presa di confidenza, vorrei dire perché si è detto, la Meloni vuole fare le riforme, vuole fare le cose, poi non fa niente, eccetera e questa è anche frutto un po'dico una cosa adesso, ma l'accollo, io cioè di poi dell'ipocrisia che c'è in Parlamento, c'è una cosa che ha fatto questo governo e questa maggioranza che è piaciuta a tu giustamente a tutti gli amministratori, anche a quelli di sinistra, perché era una cosa sacrosanta che andava fatta per eliminare la paura della firma e cioè l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.
Ok ed è una cosa forte per la quale è la la presidente è stata attaccata chi l'ha votata è sotto attacco, però da una parte no facevano i puritani dall'altra e l'ho detto anche in ordine in aula dico nessuno lo ha querelato dall'altra era giustamente i sindaci andavano dal ministro dire insomma sta cosa in processione da cosa.
Foto cosa c'è un testimone, quindi, per dire che quando lasci le scelte anche importanti a costo zero, ma con costi, diciamo politici ovviamente da pagare ed è giusto pagarli, si fanno la difficoltà nel fare le leggo le cose che hanno dei costi finanziari perché c'è una eredità che non è solo degli ultimi anni ma è un'eredità insomma,
Antichissima che, per farla breve, impone al governo, a qualsiasi governo, periodicamente, come dice Gaetano De Luca, di usare il fondo per le autonomie locali come un bancomat, cioè dire tu Comune i tuoi, deve andare in pareggio i tuoi, i tuoi debiti te li paghi quando hai finito di pagarti tuoi può darsi che io, come succede sempre ti debba chiamare in soccorso per pagare anche i miei quindi la cosa,
In prospettiva dobbiamo trovare il modo di risolvere e che può essere un punto qualificante del del programma del prossimo governo e rendere intangibile il fondo per le autonomie locali questa è la la svolta, a quel punto nasce un problema di responsabilità, cioè io, come diceva prima Marattin e io devo sapere chi fa cosa allora tu hai quelle risorse hai la certezza di quelle risorse,
Con quelle risorse ed evitare le risposte ai cittadini, a quelle risorse vanno aggiunti dei poteri, ma su questi sicuramente ci sarà più facilità di intervenire. Poteri in materia di sicurezza, potere anche, diciamo, nuove facoltà im al sindaco nella sua qualità di massima autorità sanitaria e altro ancora. Pensiamo per esempio alle città che stanno sul mare, no alla città che si affacciano sul mare e poi si accorgono che un bel pezzo della loro città non appartiene ai cittadini ma appartiene al demanio marittimo e quanti problemi nascono, diciamo a livello burocratico, quindi ci sono alcune cose che si possono fare subito.
Ma la riforma delle riforme, quella che viene proprio noi abbiamo ascoltato.
Io voglio dire ha fatto la mia esperienza di amministratore locale, sono sempre a disposizione dei Comuni quando mi chiamano anche, diciamo, a dare la massima collaborazione e lo ha fatto anche di recente, però è con loro che sono sul territorio, ci dicono proprio questo, cioè la. Le responsabilità devono essere pari al ai poteri e alle risorse le risorse le sblocchiamo solo così, con riforme veramente veramente epocali che noi cercheremo di fare in modo che il prossimo governo possa possa realizzare. Grazie onorevole. Allora abbiamo altri 10 minuti in attesa del ministro Piantedosi, ne approfitto per fare un altro giro, però facendo la stessa domanda a tutti, ripartendo qui da lei
Eh,
Ieri sera parlavo con con Gigi Marzullo e mi ha chiesto, ma cosa diresti a uno di questi giovani che sta protestando uno dei temi di questa campagna elettorale lo si è visto in maniera preoccupante, diciamo, per l'Italia riformista, sul referendum è stato appunto il voto dei diciottenni. Sono stati determinanti per la vittoria del no e qui dello status quo rifaranno la giustizia. Io credo che il centrodestra questa era tutti alleati, se non sbaglio, quindi, insomma, non non faccio gaffe su questo. Insomma, una parte importante di quel quel piccolo spread che lo separa appunto dalla. Diciamo no a un'eventuale vittoria sarà appunto riuscire a parlare, a dare delle risposte. Allora c'è un tema, quello dello svuotamento dei borghi, dei piccoli centri, ma anche delle grandi città, tanti più piccoli di me, ma anche tanti miei coetanei scelgono di andar via. Qual è il messaggio che la forza dei territori riuscirà il messaggio del territorio riuscirà aria trarre una generazione che è anche a mio avviso anche male informata. Non c'è questa idea un po'antitaliana un po'questa litania che arriva sempre, però dobbiamo fare in modo, diciamo, di dare dei concetti attrattivi, di essere attraenti. Ecco, abbiamo una ricetta come soggetti politici per questa nuova generazione. Grazie
Credo che ci ci mettiamo in un discorso abbastanza complicato, abbastanza complicato perché io credo che sia una questione di di valori e di ideali, cioè o la politica si rimette in testa che devono dobbiamo riproporre alcuni valori ideali che sembrano superati in realtà,
Che tante volte quando ne parliamo,
Anche noi, nei nostri comizi, ai nostri riunioni sembriamo extraterrestri.
Il problema principale è tornare a quei valori, secondo me della famiglia, perché se un ragazzo non sia il tempo per educarlo, ci troviamo poi quei ragazzi che sono per la strada che sono abituati a ricevere tutti si dei genitori perché i genitori non hanno più il tempo per educarli per stare a casa perché in questo mondo così frenetico così consumistico siamo abituati ormai a fare il secondo, il terzo, il quarto lavoro, pur di dare soddisfazione la nostra famiglia e i nostri figli e quando un ragazzo è abituata sempre avere, sì, è chiaro che a 14 anni, quando arriva la prima ragazzette gli dice no,
Non è una cosa fuori dal mondo che poi succeda quello che leggiamo sui giornali che prende a coltellate la fidanzata che meno alle fidanzate che ce la violenza c'è il femminicidio.
C'è perché i ragazzi oggi nascono senza educazione, senza più valori, perché nessuno sta a casa, potergli dare e per fare questo c'è bisogno, secondo me, della politica per la famiglia, della centralità della famiglia, per l'esaltazione della persona che per me viene prima di ogni altra cosa la dignità della persona alla i ragazzi, oggi noi abbiamo avuto a Roma, qualche giorno fa, due ragazzi che hanno mandato in coma un attore perché hanno detto che non avevano niente a che fare e per perdere il loro tempo per trovare qualcosa da fare. Scendevano a loro piccola macchinette che costa 15.000 euro, con un impianto stereo da 10.000 euro che qualcuno gli ha comprato e prendere a calci la gente che andava in giro con i monopattini e uno di questi disgraziati, l'attore sta in coma, sta all'ospedale ancora in coma. Ecco, oggi abbiamo una realtà che questa, cioè i ragazzi che stavano manifestando, sono ragazzi che se noi andiamo a chiedere il secondo me, per quale motivo sono manifestando la maggior partito, neanche sa quel motivo e che non avevano nulla probabilmente da fare a piedi cominciare, forse serve un po'di educazione, serve un po'di investimento sulle famiglie, serve un po'di investimento sulle persone serbe di dare qualche ideale e qualche valore che ci ha accompagnato a noi, che siamo un po'più grandicelli, che i nostri genitori che ci hanno perso un po'di tempo, ci hanno insegnato l'educazione che non segnare qualche gol Chelsea, ma quelli che vota c'era anche il No e quel No ci faceva male in quel momento, ma ce lo siamo ritrovati più avanti quando abbiamo ricevuto in o in una società che di notti nei da tanti, perché così da tante volte che arriva a essere anche violenta e feroce verso le persone, voglio dirlo, ecco, io credo che noi dobbiamo rimettere in campo dei valori che tra l'altro ci accomuna tutti quanti, cioè quello della famiglia, della centralità proprio della famiglia, del dell'investire sulla famiglia, di investire sulle donne che possono, continuare a fare il loro lavoro, pur non dimenticando di essere mamme di poter accudire i loro figli. Io penso che noi questo dobbiamo farlo e dobbiamo investire soprattutto molte risorse su questa vicenda
E vorrei chiude con 2 B brevissime cose che ha detto che mi ha preceduto, tanto sono d'accordo sulla vicenda della sindrome, dalla paura della firma, voglio dire no, questa sindrome che ha paralizzato cantieri servizi, lavori che appalti e che non è una scusa banale perché noi eravamo legati a un certo punto della città come Roma, Chi si ricorda il periodo di mafia Capitale, che poi è stato tutto tranne che mafia Capitale, voglio dire se si è visto che era tutto tranne che mafia, in cui né gli assessori e i sindaci né i dirigenti filmavano più nulla. C'è solo il periodo dei 5 Stelle e Laura conosce bene che era il periodo più cupo, nel senso che c'è l'aggressione da parte della magistratura che nessuno firmava più nulla. Io ricordo che in Consiglio comunale Roma, europarlamentare, ma a seguire le cose che il Consiglio comunale di Roma sono uscite, chiedo 10 15 concessioni edilizie in cinque anni
A Roma, in una città come Roma, 15 18, concessione edilizia ecco io né al di là che abbiamo fatto una cosa straordinaria nel togliere abuso d'ufficio che ha liberato le mani anche un po'i sindaci erano terrorizzati da questo abuso d'ufficio, noi dobbiamo lavorare per snellire la burocrazia,
Perché non è possibile che, ad esempio, in città come Roma, se una persona vuole costruire una piccola palazzina e vuole fare una scia, il baule in un municipio del comune Roma, se va il lunedì, mercoledì e venerdì trova che ci sono certe regole se va il martedì e il giovedì che c'è un altro tecnico sulla stessa scrivania trovano che quelle regole sono interpretate in tutt'altra maniera deve ricominciare da capo.
Allora io credo che ci vuole snellimento burocratico, chiarezza sulle leggi che ci sono le leggi per far ripartire l'economia di questa città in particolare, ma del nostro Paese ultimo appunto sui CPC, allo io sono a Roma e voi sapete che Europa c'è il prototipo del civico che Alessandro Onorato che sta facendo la lista civica insomma, adesso non so come si chiama allo Alessandro Onorato, è un ragazzo aitante, insomma un bel ragazzo sveglio che ha militato nell'Udc in Forza Italia nel Pd se il candidato chissà Martini e adesso sta facendo una lista civica,
A me tante volte quando io metto davanti allo specchio con un po'di esperienza politica e io sono stato candidato sempre con le preferenze, sono stato sempre eletto con le preferenze, con decine di migliaia di preferenze che vogliono dire sacrificio, vogliono dire stare sul territorio delle risposte ai cittadini, ascoltarli, cercare di dare risposte, cercate di fare qualcosa per la propria comunità, come fanno i sindaci, a io metto davanti allo specchio e mi chiedo se io sono della società incivile. Certo, io sono un prototipo di inciviltà, perché se quella è la società civile, per forza di cose io, con militato nei partiti come lui, ma che non faccio il civico ma che passa attraverso un partito, attraverso una selezione politica, attraverso il consenso emergente, non credo di essere incivile, ma di rappresentare perlomeno alla stessa maniera di dignitosamente quelli che sono i problemi della mia comunità e dei miei concittadini.
Grazie.
Sindaco, un'altra sua domanda, a maggior ragione per un piccolo centro, no al tema dello svuotamento della capacità di di riaggregare, di non far partire o che di far tornare tanti giovani è il tema dei temi, a mio avviso, perché quella percentuale è molto contendibile, la sinistra dice di avere le ricette, però vorrei sapere le sue, ma intanto che cosa dire a persone che, a
Poco più giovani di me sfasciano le città. Sinceramente mi viene da da veramente una domanda difficile, perché perché io sinceramente non gli direi niente, perché è a un gruppo di persone che, mi spiace, non ero d'accordo su quella parte. Danno appunto forza alla tesi per cui siamo la generazione senza valori, però è una cosa che la generazione di mia nonna diceva la generazione di mio padre, la generazione di mio padre, dice la mia, e probabilmente tra qualche anno io dirò a quella dei miei futuri figli, però è triste pensare che la tutta la difficoltà del di quello che è successo si va a sintetizzare in che cosa, sul fatto che non abbiamo i valori, non abbiamo ideali. Io sinceramente, quando non mi piacevano le cose, mi sono candidato nel mio Comune a 21 anni la maggior parte delle dei cittadini non mi ha dato fiducia perché io sono stato eletto come consigliere di minoranza, io a preferenze sono stato il più votato della mia lista dopo cinque anni mi sono candidato sindaco e adesso faccio il sindaco beh, se questi ragazzi non condividono quello che dice il governo, quello che fa il Governo hanno tutti gli strumenti per fare qualcosa di completamente diverso, ma andare a sfasciare vetrine e andare a mettere in difficoltà anche delle persone che dall'altra parte, invece, investono e lavorano. Secondo me è un gruppo di persone che non merita alcun tipo di interlocuzione proprio perché va a danneggiare la mia, la nostra generazione, perché poi, giustamente, si fa
Breccia il fatto di dire sono giovani senza valori, però è veramente triste per quanto riguarda invece lo spopolamento. Beh, io sinceramente sono andato a studiare a Bologna, pensavo di fare l'avvocato a Bologna, in una città dove stavo benissimo e invece per 1.000 vicissitudini sono tornato nelle Marche e adesso faccio il Sindaco del del mio paese quello che secondo me dovrebbe fare il centrodestra e che in parte sicuramente sta facendo molto di più del centrosinistra e cercare di dare le opportunità ai giovani di poter rimanere nei piccoli centri e da qualche anno, da pochi anni si è veramente parlato tanto di Burghy che per alcuni sono un modo diciamo così romantico di descrivere un qualcosa che è destinato a sparire invece, secondo me, il centrodestra a questa grande responsabilità e anche l'opportunità di
Dimostrare il contrario, perché se si parla di Borghi, se si parla di piccoli Comuni è sicuramente grazie al centrodestra, nella mia regione è stata fatta una legge ad hoc proprio sui borghi per cercare di dargli più risorse per cercare di valorizzarli io sinceramente da sindaco di un piccolo paese credo che dobbiamo valorizzare questi piccoli Comuni perché è,
Veramente l'ossatura dell'Italia, quindi penso e spero che se si continuerà così riusciremo a dare risposte importanti a tanti territori.
Grazie, grazie Sindaco.
Sindaco Basile, lei a Messina conosce insomma le proteste, anche quelli dei No Ponte, ma non voglio fare non voglio, non voglio, non voglio fissarmi su questo no, però anche questo è un tema, cioè da una parte, appunto, come come reagire no al malcontento giovanile dall'altro io credo che appunto e ho visto rinascere messi là, insomma tanto poi c'è c'è proprio un tema, questo aspetto del problema,
è un tema duale, che però ha un denominatore comune assolutamente concorde sul fatto che le azioni di cui abbiamo chiacchierato sono le recenti, ma ci sono state anche tanti e tanti anni prima, quindi voglio dire è un tema che, come diceva il collega di padre in figlio poi si eredita come se fosse sempre all'aggiornamento dei valori però poi riverbero allora quello è un tema che che va sradicato dalla base.
E forse carnevale scorso, durante una manifestazione No Ponte, anche un agente della nostra Polizia di Stato è stato lievemente ferito, quindi quello è un tema proprio culturale e c'è sicuramente un ragionamento che va fatto, legato a un metodo che non può essere licenziato come i valori,
La c'è da lavorare, ma c'è da lavorare sulla consapevolezza che lo Stato la città è casa tua e quindi si ha il diritto di o porti in maniera civile, non ha il diritto di fare quello che in realtà poi è accaduto ultimamente e quindi sotto questo punto di vista c'è sicuramente da lavorare in maniera non solo repressiva ma anche preventiva proprio per far comprendere quali sono i meccanismi da mettere in campo però questo è un argomento talmente tanto ampio che probabilmente ha bisogno anche di un tempo di evoluzione nel passaggio generazionale,
è un elemento che fa il paio con lo spopolamento si parlava dei piccoli borghi, io sono sindaco della mia città che aveva 250.000 abitanti, Eugenio 220.000 nell'arco degli ultimi vent'anni, molti ragazzi sono andati via non solo fuori dalla città dalla Regione ma anche dall'Italia. Questo è un fenomeno che va ricordato, ma sono anche sindaco, metropolitano di 108 Comuni. Io sono proprio un esempio classico di come un sindaco per effetto della riforma sulle province anche il carico di sindaco metropolitane da un attimo, un coordinamento, ma non più e non meno alle capacità dei colleghi 108 sindaci che era caduto un territorio vastissimo, forse uno dei più vasti addirittura di d'aria e l'acido, ma anche tanti piccoli borghi e noi abbiamo il comune più piccolo d'Italia Roccafiorita
Ne conosce qualcuno che annuisce con la testa, è un tema che riguarda sicuramente non solo il lavoro, ma anche un meccanismo per riprendere quella capacità che deve avere il territorio di essere si utilizza sempre questo termine resiliente, allora Messina sta vivendo e parlo della città chiaramente una nuova primavera c'è un c'è un sistema nuovo che tende ad attrarre non solo da un punto di vista professionale ma anche,
Di vita tanta gente che sta riscoprendo come si può tornare a lavorare nel proprio territorio, c'è l'esempio dei nomadi digitali, un argomento di cui si è parlato tanto e che riguarda la tecnologia e che forse deve essere ancora più, come si dice accelerato soprattutto nei piccoli borghi ne tenga presente che nel mio Comune ci sono 47 villaggi piccoli villaggi noi li chiamiamo così che racchiudono 47 piccole realtà, quindi siamo veramente frastagliate sotto questo punto di vista?
Quello che si può e si deve fare sicuramente rendere più appetibile un sistema di sviluppo del territorio con degli incentivi che possono consentire anche all'imprenditoria di guardare oltre le grandi città, i grandi capitali e ripartire da quello che è il tessuto locale è una sfida, si deve però partire. Parlo sempre della mia esperienza dal mettere a sistema i servizi pubblici essenziali che oggi funzionano e che possono garantire quella vivibilità che va al di là tra virgolette del reddito. Mi taccio Piantadosi
Allora chiudiamo con un altro regalo a pungere sulla ricerca, però una ricetta per per i giovani, a proposito della, interesserà molto al ministro Piantedosi, perché stiamo proprio parlando Ministro delle turbolenze giovanile, delle ricette però politiche per uscire, insomma, ma farli restare in Italia e a farli anche diciamo rigare dritto che ricette ricette è difficile il minuto ed è difficile in generale. Io faccio così un excursus di pochi secondi, mio padre che era, diciamo, presi presidente del Fuan se andava a scontrare con i comunisti per un fatto suo idea anche a me. La mia generazione andava alle alle marce contro la mafia dopo le stragi e dopo tutto quello che è successo
Questi giovani, mi sembra che non abbiano, diciamo tanto di ideale nel loro modo di protestare, e questo è un allarme che va colto ed è ed è qualcosa su cui bisogna intervenire. Sono sempre valide le le parole di Aldo Moro e cioè non si può piegare con la violenza, quello che non si spiega con l'intelligenza. Mi fermo qua. Grazie grazie a tutti Giuseppe grazie.
Grazie grazie, grazie grazie mille Antonio, tu rimani qua, mi raccomando, devo dire, di tempi tecnici, di far sistemare nel nostro salottino è stato un panel e molto intenso, dicevo, era previsto anche il sindaco Poli Bortone di Lecce che ci sarà domani per degli impegni istituzionali non era non era presente però è emerso un pochettino, Antonio tu da analista oltre che giornalista quello che anche il tema centrale oggi si parla tanto degli enti locali no,
è emerso il tema della della responsabilità, io credo che sia una di quelle di quelle sfide politiche, perché i territori hanno delle necessità.
Quando la verità è questa, prima si richiedeva e basta no, era Sam, era sempre il tema dei fondi su tutto il Mezzogiorno.
Adesso è nata una nuova generazione di amministratori che invece ha le idee chiare agli strumenti, alla classe dirigente e quindi io credo che questo sia il vero collante che unisce, diciamo, politica nazionale, il centrodestra nella formazione classica con l'innesto di una forza che dimostra nei territori lo dimostra Cateno De Luca o dimostra il sindaco Basile che è possibile fare invece civismo proattivo, non civismo rivendicativo, un civismo clientelare purtroppo verso un civismo delle cose fatte in un certo modo, quindi complimenti io allora lascia il palco. È un grosso applauso al Ministro Matteo Piantedosi,
Buonasera a tutti.
Ministro, buonasera, rubiamo una mezz'oretta, siamo messi d'accordo coi nostri amici, quindi mezz'ora non di più.
Ministro, nelle scorse settimane qualcuno irresponsabilmente invocava no, uno scenario francese in Italia hanno cercato in qualche modo di distillare questi prodromi di rivolta nelle città italiane, con l'obiettivo chiaramente di ostacolare il governo, e poi vedremo anche altri risvolti.
Mi sembra dopo, diciamo, quel brutto fine settimana, dal venerdì sabato 17 e domenica 18 ottobre. Che però questa cosa sia fallita nel senso che lo Stato ha risposto in maniera, diciamo energica, rispettando chi manifesta ma allo stesso tempo impedendo a chi voleva dimostrare di devastare, diciamo il replay di quel brutto fine settimana. Sì, allora innanzitutto visto parto dall'incipit della sua domanda. Se volessimo guardare datare meglio quando c'è stato il primo invito alla rivolta, dovrebbe andare anche addirittura l'anno scorso che qualcuno
Fece un invito alla rivolta sociale in qualche modo, quindi, riproponendo dei delle visioni dei metodi che, insomma trasferivano sulla piazza in maniera così indistinta quelli che potevano essere le legittime formule di contrapposizione a quelle che erano le politiche del governo e io lo prendo, prendo sempre questa è una cosa molto seria, però per la prendo come un fallo di frustrazione se uno volesse mutuare un linguaggio da commentatori sportivi, cioè quando non so come in qualche modo contraddire contrastare le politiche del governo, faccio l'invito a trasferire tutto sulla piazza così, in maniera in maniera indistinta, cioè non non in maniera
Poco ragionata, Detto questo, eh
Noi oggi ci troviamo di fronte a qualche cosa di molto importante per recita la Francia, ma non è solo la Francia perché avevano visto che c'è stato questo movimento, diciamo giovanile, che in qualche modo ha ripercorso queste modalità di di di di di contrapposizione, di protesta, di di di di di proposizione, di forme anche un po'così incivili di violenze praticate senza che ci sia un costrutto molto, molto forte, molto non non semplice, una non semplicemente una manifestazione libera del pensiero ma qualche cosa che fosse mirato più alla creazione di un'élite di elementi di una destabilizzazione che è successo in Francia e in maniera molto visibile è molto importante, ma è successo anche in altri Paesi.
Dell'Europa l'Albania, insomma, ci sono stati.
Cioè è tuttora vivo, insomma, questo movimento che tende a proporre questo tipo di situazioni
Io ascrivo, almeno nella metodologia, a qualcosa di simile, anche quello che è successo in Spagna con la la vicenda di seduta quest'estate, perché le modalità di attivazione sono state molto simili, cioè quella attraverso l'utilizzo dei social, ahimè, che sono insomma un elemento della modernità che quindi sfugge molte volte al no alla possibilità di essere totalmente controllato dalle istituzioni pubbliche e quindi si lanciano questi appelli.
A cui poi tutti aderiscono e accorrono in qualche modo sicuramente, dicevo, è un fenomeno complesso che non va banalizzato, non va ridotto solo alla tentazione da parte di qualcuno di creare appunto una forma di contrapposizione al governo perché qualcosa come dicevamo che va anche oltre i confini nazionali è una cosa che io voglio note Meret, ma insomma mi chiedono sempre le commissioni interne è preoccupato, io credo che la preoccupazione sia insita nelle funzioni di governo in generale e quella del ministro dell'Interno, nel senso che uno non deve fare mai opera di sottovalutazione, come diceva lei noi,
Abbiamo dimostrato, lo scorso fine settimana, che i nostri apparati di sicurezza, quello che abbiamo messo in campo come Governo, anche la reazione che abbiamo avuto nel proporre anche interventi normativi che si sono rivelati in qualche modo importanti, efficaci, checché se ne dica per fare in modo che fosse un sabato che non che non sia successo nulla ma insomma che sicuramente,
Potesse proporre una situazione più sotto controllo. Io mi voglio preoccupare del fatto che non è finita lì che noi avrà. Dobbiamo questa attenzione, mantenerla alta. Anche nei prossimi fine settimana avremo un prossimo appuntamento, il 30 che venerdì prossimo c'è uno sciopero generale che è stato proclamato dalla sindaca sindacale, rispetto al quale io mi sento di dire che non farei delle commissioni inappropriate perché noi abbiamo visto che c'è una tendenza delle organizzazioni storiche ufficiali a tenersi differenziati un po'da questi movimenti e quindi io non ho motivo di ritenere che l'organizzazione sindacale di base che ha proclamato questo sciopero possa avere delle tentazioni, ecco di utilizzare queste frange di giovani per fare qualcosa che non ha nulla a che vedere con le rivendicazioni che pongono in campo. Però noi abbiamo sperimentato sabato scorso un modello molto importante, se sono delle indagini che stanno andando avanti, perché insomma, quelle indagini lo sottolineano in pochi, adesso tutto incentrato sulla figura di questo soggetto che è stato trovato insomma, che faceva questa opera di di di richiama l'appello ma insomma, sì, l'analisi dei dei dei degli elementi dei documenti d'indagine sta disvelando un mondo di contatti, quindi c'è da vedere che cosa c'era dietro se ci possono essere altri collegamenti, altri altre persone che possono essere in giro per l'Italia nel mondo che in qualche modo possono avere interesse a riproporre quel tipo di chiamata all'appello. C'è un dato di sicuro il nostro, se me lo permette, il governo
è stato all'altezza della situazione perché nel giro di pochi giorni è riuscito a mettere in campo delle azioni a partire dall'azione Nord, diciamo di di di proposizione normativa, ma anche di dire raccolta, insomma di tutte le risorse possibili in termini di attività di intelligence e di polizia per depotenziare quello che si preannunziava, quindi su questo bisogna confidare. Abbiamo dimostrato sabato scorso che abbiamo degli apparati di intelligence e delle forze di polizia e che sono all'altezza della situazione, che sono capace, insomma, poi di intercettare nel giro di pochi giorni quelle che sono le insidie di certi fenomeni e di porvi rimedio e me lo consentirà anche di un Governo che capace di assecondare questi processi, su questo noi sicuramente potremmo fondare che poi ci possano essere dei nuovi tentativi che il fenomeno
Possa considerarsi finito già adesso o non so quando questo lo vedremo, lo vedremo. La riprova dei fatti
Ministro, la seconda domanda è su Ius Arsiero, perché mi ha un po'impressionato questa vicenda ora, al netto del garantismo, in questo momento F in stato di fermo, ma io voglio avere la presunzione di innocenza, però forse un po'l'epifenomeno, perché ne abbiamo parlato di generazioni di seconda generazione chiamati Maranza piaccia o non piaccia il termine per capirci,
Che da una parte dei disadattati, dove il disagio si è ragionato in questi giorni, nei talk con i miei colleghi ci siamo anche confrontati su questo beh costruita, grazie, però nel caso invece del diciamo del del fermato, si parla invece di un di un super integrato, di un accademico, cioè di una persona che ha dato tanto all'Italia prima di questo episodio ma anche ricevuto tantissimo dall'Italia e allora come ci si difende da chi, pur integrato, potenzialmente ci odia, ci vuole attaccare come sistema di civiltà, proprio lei dice bene perché questa figura di questa persona,
Della quale è bene dirlo, adesso è giusto che faccia il suo corso, l'indagine giudiziaria e quindi il sacro principio della presunzione d'innocenza, proprio perché conforme alla nostra civiltà deve essere garantita anche in questa circostanza, e quindi anche a queste persone, però lei dice bene insomma da quello che appare.
C'è la contraddizione ad una serie di discussioni che hanno animato il dibattito negli ultimi tempi, cioè di immaginare che.
Bastasse contrastare o comunque rimediare ai temi del disagio sociale per mettersi al sicuro di quelle da quelle che possono essere delle forme di rivendicazione, anche violente, che sono del tipo di quelli che abbiamo a cui abbiamo assistito in realtà non è così. Quello che è accaduto testimonia che c'è forse una superficialità nell'analisi di certi fenomeni perché, come dice lei, si tratta di una persona che ha accolto tutte le opportunità che il nostro sistema potevo darle, l'abbiamo allevato a di studi come era giusto che fosse stato, gli sono state date delle opportunità, anche di lavoro, quindi non è che si possa dire che c'è un fenomeno di mancata integrazione che molto spesso
Caratterizza nella discussione che riguarda tutti i temi dell'immigrazione, cioè dobbiamo favorire l'integrazione, perché altrimenti sennò poi tutti i problemi si trasferiscono altrove, questi in parte ha un suo fondamento, ma non esaurisce la discussione possibili, io credo che tutto questo ci suggerisce un'altra riflessione su cui dovremmo fondare probabilmente alla discussione futura che cos'è l'integrazione perché io credo che per troppo tempo noi abbiamo immaginato che l'integrazione,
Fosse un qualche cosa in cui noi, l'Occidente in generale, i Paesi europei nella fattispecie dovessero in qualche modo ripianerà delle colpe originarie che francamente non avevano cioè il fatto di dire, siccome noi siamo quelli che li hanno depredati, delle ricchezze che abbiamo ancora il periodo coloniale, siamo quelli che insomma, vedono concentrati in poche mani le ricchezze mondiali, mentre nella insomma noi quindi dobbiamo fare in modo che queste persone, quando vengono da noi, non solo si debbano Juan, debbano avere le stesse opportunità che hanno i nostri cittadini, ma se, se del caso gli dobbiamo dare qualche cosa di più e il concetto stesso di integrazioni è una cosa, un concetto che ho già espresso altre volte l'integrazione, noi l'abbiamo sempre concepita, peraltro, come un'esigenza di preservare i tratti caratteristici delle culture di provenienza, che è un dato ci mancherebbe nessuna immagine che ci debbano essere dei processi di assimilazione, per cui viene una
Persona dall'Africa o dal Sud Est asiatico, o da qualsiasi altro quadrante geografico, e uno deve immaginare che debba essere assimilato anche rispetto a quelle che sono le tradizioni culturali e familiari che in qualche modo caratterizzano questa persona, ma nello stesso tempo dobbiamo o non dobbiamo avere,
Timidezze non dobbiamo fare transazioni rispetto al fatto che ci sono degli elementi fondamentali della nostra civiltà che noi diamo, dobbiamo mantenere con forza il tema quando lo si banalizza e corre su un'affermazione molto, molto semplice, se veniamo scelti no come destinazione migratoria per effetto non solo della nostra ricchezza che comunque esiste per il nostro modello consolidato ma anche della ricchezza culturale che ne abbiamo in termini di democrazia, di libertà, di parità di diritti tra le persone di qualsiasi classe sociale,
Di qualsiasi etnia, di qualsiasi genere a cui si appartiene e beh, poi c'è bisogno che a queste persone chiediamo dei comportamenti coerenti con questa nostra cultura e questa nostra civiltà, per cui noi dobbiamo fare in modo che non ci possano essere comportamenti che dopo averci scelto fanno sì che queste persone immagino di proporre qui quei modelli di vita qui gli elementi di quei,
No di quello che voi, modelli sociali di vita che loro stessi hanno rifiutato nel nel nel nell'attivare un processo migratorio verso verso destinazioni verso i nostri paesi.
Questo è un elemento che può sembrare banale, ma secondo me è fondamentale perché conforma io mi occupo di questi temi da tanti anni, prima ancora della dell'incarico ministeriale e conforma, diciamo, tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che si possono adottare, il banalmente si traduce in tutte le episodi di cronaca che abbiamo commentato negli anni dove per esempio l'offerta scolastica deve essere attenta soprattutto per gli aspetti,
Accessori, tipo echi pasti, quelli su quante volte succedeva notizie per quei pasticci dev'essere il menu islamico, o non so cos'altro, così cioè io credo ci siano delle cose che assumono poi talvolta delle caratteristiche, anche un po'di stupidaggini sulle quali noi dobbiamo in qualche modo rivedere. Ecco l'eliminazione dei crocifissi oppure la paura di proporre il presepe in occasione delle feste natalizie come,
Ma non perché
Non perché debba essere fatta un'opera di evangelizzazione che oltretutto non competerebbe alla società civile e men che meno ai governi, ma perché il fatto che quelle cose lì, nella loro lettura laica sono la testimonianza di una civiltà, la nostra che suk, da parti a partire da quella cosa lì, ripeto ha fondato una società più giusta, più equa, più libera, più democratica e anche per questo più ricca e noi dobbiamo avere l'orgoglio di rivendicare questa di proporlo a questi cittadini. Questo quindi questo secondo, intorno a queste considerazioni che, se vuole possono essere anche un po'banali, ruota tutto quello che noi dobbiamo proporre per il futuro. Quindi non chiuderci è certamente
Oltretutto il mondo contemporaneo offre il confronto scontro a volte tra civiltà, che sono fortemente squilibrata per distribuzione della ricchezza, per caratteristiche demografiche. Noi non possiamo immaginare che la spinta della spinta migratoria, alimentata da una forza demografica maggiore di certi quadranti geografici, noi possiamo arginarla in qualche modo con frapponendo Bury ipotetici o comunque legislazioni che comunque non conterrebbe il fenomeno, però non solo alla regolazione dello stesso, ma il fatto di caratterizzare tutto quello che poi si traduce nei meccanismi di vita civile sul nostro territorio. Noi dobbiamo probabilmente recuperare un po'più di orgoglio e di convinzione di tutto quello che riguarda le nostre tradizioni di democrazia, di civiltà, di libertà e di democrazia.
Ministro, la riporto in piazza in Francia, questa saldatura fra seconda generazione, la chiamate cassiere 1 Sinistra Radicale, LaMelo Sean, come dire, fa un investimento importante se nostro Maran, visto che la responsabilità politica, insomma su quella piazza e islamismo radicale è una realtà,
In Italia, a mio avviso, l'opposizione sta un po'sottovalutando questo fenomeno che è un po'agli albori. Io penso che voi abbiate sventato una piccola Primavera araba, questo ve ne do atto, proprio come capacità delle forze di polizia di proteggerci con lei. Non reputo anche lei che è già stata, forse in questi anche dibattiti in queste ore c'è chi dice sì, ero un prigioniero politico a esponenti, insomma del del Partito democratico, per quanto locali, ma sempre esponenti sono
Lì ho visto un altro nuovo alleato del campo largo acerbo dire, ma qual è il problema se si sostiene Hamas, cioè non reputa che, pur di legittimamente prendere posizione nei confronti della teoria due popoli e due Stati io sono il primo che lo sostiene quindi ci mancherebbe smentirei me stesso?
Però c'è un po'una sottovalutazione di queste dinamiche in atto che in Francia cominciano
Come dire no a rendere attuale quella profezia di All Back nel libro sottomissione, sì, io penso che molto spesso.
So le persone che partecipano al dibattito pubblico che lei ha citato in alcuni casi sottovalutino completamente certi fenomeni, più che altro si rifugiano in formule molto semplicistiche, molto banalità, anche a volte cioè vedere appunto ecco, direi addirittura, insomma prigioniero politico, altre cose è una banalità che secondo me non merita neanche un approfondimento degno di questo nome io credo guardi la la la sorprenderò io,
Quando è accaduto questa vicenda, insomma, quando poi è stato questa persona è stata individuata in qualche modo quindi avviata a questo procedimento, che tutti conosciamo, mi sono così.
Meritato di andare a vedere un po'quello che aveva scritto questa persona, questa persona.
È molto eloquente in quelle che sono che di per sé, per carità, una manifestazione del pensiero e non è di per sé oggetto di reato, però questa persona in un suo scritto in un suo articolo che io ho rintracciato
Arrivò addirittura a contraddire un'opinionista, un politologo, uno scrittore che era caratterizzato da un pensiero sostanzialmente di sinistra, diciamo così, che sosteneva questo scrittore italiano aveva sostenuto che ci dovesse essere nell'affrontare questi fenomeni della contemporaneità, queste vicende di carattere internazionale, la la al conflitto israelo-palestinese, bisognerebbe bisognasse, insomma in qualche modo creare una saldatura tra la sinistra occidentale, inteso come l'evento culturale e tutti gli elementi della liberazione della Palestina, della decolonizzazione della Palestina, così dice del del del dei Paesi oppressi e
Sì, e questo questo questo ragazzo, questo, questo ricercatore rispondeva criticamente a questo appello, dicendo che non bastava, che è la stessa sinistra occidentale aveva la matrice culturale liberaldemocratica, adesso la dico in termini più semplici che non era accettabile da parte di coloro i quali perseguivano l'obiettivo della decolonizzare della liberazione dei popoli oppressi, libero pensiero, voglio dire questo non c'entra nulla con quelle che sono le analisi che bisogna fare dal punto di vista della definizione della sua posizione. Dal punto di vista penale, però la dice lunga di quanto siano fallimentari certi tentativi, anche un po'banale, di immaginare di poter riproporre, diciamo nel terzo millennio, degli elementi di lotta come fu quella marxista leninista in chiave adesso
Islamista o comunque terzomondista, cioè il nuovo proletariato è fatto da coloro i quali sono pressi o per motivi di religione o per motivi di ricchezza nel nel mondo, credo che sia un'operazione fallimentare, cioè smentite, cioè se qualcuno pensa di fare questo perché,
E pensa di aver trovato la soluzione a quelli che sono i problemi di confronto nel mondo, tra civiltà, tra popolazioni, tra trattar gruppi sociali e quant'altro? Credo che sia un'operazione sbagliata, per cui che dire ci vorrà? Secondo me, queste operazioni di disinformazione o di banalizzazione si contrastano solo con una sana discussione su quelli che sono poi gli elementi reali, insomma del del delle cose che noi stiamo vivendo e quindi abbiamo, avete anche voi opinionisti e tutti abbiamo la responsabilità di attivare il più possibile piuttosto di negare la libertà di parola, che dice stupidaggini di attivare il più possibile luoghi e fora in cui questa discussione può avvenire in maniera serena in maniera pacata, certo confrontando idee probabilmente anche diverse, ma che si possono svolgere sulla realtà dei fatti e non quindi su due slogan che sono molto suggestivi per qualcuno, quindi imboccare no, come come riferimenti i riferimenti a cui faceva lei, in maniera del tutto improduttiva e del tutto poco conforme alla realtà
Grazie Ministro.
Dalle piazze alle strade ci sono proteste e protesta, abbiamo visto la protesta, la non protesta di chi devasta, però abbiamo visto nella sua Campania, nella mia Sicilia, insomma centro-sud, ma anche al Nord, una parte d'Italia sofferente che gli autotrasportatori agricoltori,
Ci hanno protestato, hanno song, per motivi, diciamo più che comprensibili, ecco, il Governo ha dato le risposte, sono state settimane complicate.
A mio avviso, le risposte dovrebbero essere date anche a Bruxelles, ma questo vale a dire a lei, non le voglio, non voglio rubare il mestiere, però le chiedo però una domanda personale, intima cioè da una parte chiaramente la giusta repressione nei confronti di chi devasta ma quanto è difficile gestire in questo caso l'ordine pubblico nei confronti di padre di famiglia, di persone cioè di qualità alla sofferente nonché,
Ha votato in gran parte anche per il centrodestra, che giustamente adesso col centrodestra vi chiede chiede risposte e col ministro dell'Interno quando deve andare di asportare, diciamo, un autotrasportatore, cosa prova no è ancora più difficile. Lei c'entra c'entra il punto c'entra l'argomento su questo. Noi abbiamo avuto nelle settimane precedenti nei giorni precedenti, poi all'esplodere di tutto quello che abbiamo visto sull'altro versante abbiamo visto questo tema degli autotrasportatori, dove pure non sono mancate alcune forme di strumentalizzazione da parte di singoli gruppi, ma che non devono essere viste come contaminazione della
Legittimità e della comprensibilità di quelle che erano delle rivendicazioni, è molto difficile gestire l'ordine pubblico quando ci sono rivendicazioni anche quando sfociano in intemperanze, ma queste vengono poste da persone che hanno una qualche ragione per esprimere il proprio disagio, quindi il disagio che è creato,
Dal fatto che questa è la difficoltà di far comprendere molto spesso da situazioni che vanno oltre l'azione che può svolgere un singolo Governo, perché se c'è il caro-carburanti che è chiaro a tutti che tutto questo dipende da situazioni che riguardano sistemi che non sono di per sé controllati esclusivamente dai singoli governi e dai singoli Stati ma fanno parte di una congiuntura internazionale nella fattispecie anche congiuntura internazionale caratterizzata da conflitti bellici che non è non è dato a nessuno Stato, men che meno al nostro governo di poter governare direttamente in maniera univoca e decisiva in qualche modo io credo che andrebbe apprezzate in questo caso ed è questa l'azione che noi abbiamo approvato di fare anche nel confrontarci con gli autotrasportatori di quello che intanto il governo aveva messo in campo
Che non è poco rispetto, non è risolutivo, certo della della congiuntura negativa, ma non è poco, perché ci sono stati diversi provvedimenti in cui, a partire dall'intervento sulle accise, l'iniziativa che personalmente il presidente del Consiglio ha preso girando anche per il mondo e cercando tutti gli interlocutori possibili di determinare una determinazione di un prezzo di un limite al prezzo dei carburanti che questo è il vero tema anche qui, però poi c'è da fare poi se poi capisco la protesta del singolo operatore e quindi difficilissimo e credo che l'abbiamo anche qui sviluppato in maniera
Devo dire esemplari o don merito a chi se n'è occupato i prefetti e i questori sul territorio nazionale e le forze di polizia perché non è non è stato necessario nessun intervento di forza, come pure l'invocato da qualcuno, ma con la forza del convincimento, poi dopo se è tutto in qualche modo almeno per il momento risolto però anche qui bisogna fare un po'.
Una ragione di quello che si dice, perché io le dico e sono testimone anche in Consiglio dei ministro lei sa che in Consiglio dei ministri a volte ci può essere la partecipazione dei presidenti di Regioni, quando c'è da trattare alcuni casi in cui c'è una DAD dirimere alcune controversie tra i diversi livelli di governo su temi come ad esempio la lo sviluppo sui territori regionali di alcuni impianti di energie alternative rinnovabili e allora gli stessi che ci pongono il problema che,
Il problema è che non potesse può essere iscritto all'azione alienazione un singolo Governo, comunque gli stessi che ci pongono un problema di di di di presunta inerzia rispetto a quello che lo sviluppo, ad esempio, di una sovranità energetica fondata sullo sviluppo delle rinnovabili e sono quelli che poi si contrappongono quando sul proprio territorio c'è da incentivare la la la, la predisposizione di impianti come il fotovoltaico o il l'eolico perché che sono,
Dirimenti rispetto al fatto di incrementare l'autonomia energetica per quella quota che riguarda la produzione di rinnovabili di di di di fonti energetiche diverse, quindi voglio dire anche qui talvolta bisogna fare il conto con alcune espressioni di pensiero che non fanno mai multa ragione delle stesse posizioni che vengono prese su altri tavoli io credo lo dico guardi,
Adesso mi spot provo a spogliarmi, idealmente dalle posizioni di ministro dell'interno di questo governo che cura l'ordine pubblico, quindi non direttamente le decisioni che sono state prese, ma il messaggio che voglio lanciare ai cittadini e l'abbiamo fatto anche nei confronti di la Torre esportatori di compiacersi che questa congiuntura veramente molto difficile di cui credo non si vedesse qualcosa di simile da anni da decenni sia capitato sotto un governo che come quello di Giorgia Meloni che ha innanzitutto,
Il pregio checché se ne dica della stabilità, quindi di poter affrontare questi temi con la prospettiva anche del lungo periodo. No e quindi anche della credibilità nei confronti dei partner internazionali, ma soprattutto un governo che si è adoperato per riconoscere quelle che sono le sofferenze diciamo i disagi dei beneficiari finali con interventi che in prima persona il presidente che il Consiglio ha messo in atto ha reso visibili. Io non so se ci fossero stati altri governi del passato in cui
Prioritaria erano altri elementi, insomma, no, quello di preservare magari i mercati finanziari su su su su quelle che erano altri elementi e altre cose, ecco, non so se i risultati sarebbero stati gli stessi, però io dico, i cittadini devono avere fiducia, perché il modello che noi abbiamo adottato nel gestire la difficoltà,
Che si è riprodotta sulla gestione dell'ordine pubblico e la protesta degli autotrasportatori sarà il metodo che caratterizzerà sempre il governo nell'affrontare questi temi. C'è chi lavora e chi vive il proprio disagio, perché ha difficoltà a svolgere il proprio lavoro e a produrre il reddito familiare, quindi, avere come dire il sollievo dalla difficoltà del quotidiano avrà sempre nel nostro governo il principale alleato, quindi non il nostro governo non sarà mai qualche cosa che si contrappone al loro né con la forza ci mancherebbe altro, ma neanche con qualsiasi azione che sia contrario a quelle che possono essere le loro aspettative.
Ministro, io ho un'immagine di un precedente Governo quando i lavoratori vengono presi, sono stati presi a colpi di idrante durante una protesta sotto la sua stagione infausta del ko, lo ricorda lei, non se lo ricordano, per carità,
Allora altro tema Sicurezza è libertà quindi come verbo, ma anche come soft, come congiunzione io penso al centrodestra su questo abbia fatto investito tantissimo zone rosse, decreto Caivano baby-gang, insomma, tanti provvedimenti. Penso che i risultati e le statistiche vi diano ragione, però poi giustamente vedo insomma i titoli dei miei colleghi sento esponenti del campo largo direbbe, la destra fa solo decreti aumenti reati, perché non sa dare le risposte. Ecco io su questo o quel ministro dell'Interno ne approfitto che questa non è una domanda che mi rivolgono, spesso a cui rispondo sempre molto volentieri e quindi non non le voglio dire anche se ho smesso, chiedo scusa, fra cui uno dei suoi nuovi, diciamo dei dei più adesso
Importante autorevoli esponenti e Franco, Gabrielli, che vi dice che lei è proprio insomma, va ben al di là di chi lo dice.
Accumulatore.
No, e io dico una cosa a questo tema del numero dei decreti che avremmo fatto per curare la materia e allora io dico due o tre prova a vedere se mi vengono in mente due o tre argomenti con i quali ho sempre ris sempre ho sempre pensato di rispondere a questa accusa il primo noi siamo un Governo che ad oggi è in carica da quattro anni, quindi io pretendo dico per dire pretendo insomma che poi il calcolo che sia fatto sia distribuito per il periodo che altri governi avevano avuto, perché se altri hanno fatto uno o due provvedimenti in un anno e mezzo lei comprenderà che in quattro anni essersi occupato in maniera stabile di questo fenomeno e averlo coperto come materia in senso lato, ma poi sono singole iniziative che sono state adottate con cinque o sei provvedimenti. Credo che possa essere anche considerato il numero globale prima cosa. Seconda cosa, molti citano questo. Questo fanno questo ragionamento, immaginando che ogni provvedimento abbia Accor, immaginando, proponendo la suggestione, che ogni provvedimento sia stata la correzione di quello precedente. Assolutamente no, lo si ritrova nella denominazione così giornalistiche, non solo giornalistiche. Sono state date a questi provvedimenti. Il decreto Caivano decreto Cutro. Si capisce che ognuno aveva legato sì certo all'insorgere di un'emergenza, ma aveva al proposito l'intendimento di curare una parte specifica dei temi che riguardavano la gestione della sicurezza in generale o dell'immigrazione che in qualche modo connessa
Alla luce di tutti questi provvedimenti, però, se qualcuno dice, ma è un bilancio fallimentare allora io dico, questi provvedimenti curavano l'immigrazione, la sicurezza, no, se guardiamo i dati che riguardano queste due macro, materie che in qualche modo sono interconnesse, noi, dopo quattro anni di governo, con questi provvedimenti, con quello che abbiamo fatto abbiamo meno reati.
Più forze dell'ordine assunte messe in campo, perché abbiamo assunto 46.000 unità di forze di polizia e abbiamo programmato già per quest'anno ultimo di legislatura altri 25.000 sul tema delle delle migrazioni, che era stato l'argomento con cui pronte via. Quando ci siamo insediati al Governo siamo stati in qualche modo assediati dalla dalla no, si diceva, era il primo argomento che avrebbe caratterizza si diceva che questo avrebbe caratterizzato anche la campagna elettorale. Abbiamo meno sbarchi abbattuto gli sbarchi dell'80% rispetto a quando ci siamo insediati, abbiamo più che raddoppiato i rimpatri,
No, quindi io dico se uno guarda abbiamo fatto quattro o cinque decreti decreti che curavano queste cose, reparti tanto deprecata Antonov Xi tutore si fanno delle ironie e lei si ricorderà, ero uno dei problemi su cui si sviluppava la molto isteria e quando questi si verificavano da quando abbiamo adottato quella norma che fu una semplice norma che fu adottata anche di buonsenso prevedeva il sequestro e la confisca dei beni con cui si facevano.
Questi eventi per fare in modo da poter creare deterrenza da allora si contano sulle dita di una mano i reparti che sono stati fatti, quindi voglio dire dire semplicemente avete fatto, cioè avete riempito di decreti, ma senza citare a che cosa hanno pro che cosa hanno portato questi decreti credo che sia un'operazione monca, quindi un'operazione a metà, quindi io rivendico tutto quello che è stato fatto dal governo, sono orgoglioso da ministro dell'Interno di aver potuto lavorare a questi dossier.
Col supporto pieno di tutto il Governo e in primis del presidente del Consiglio, perché un ministro dell'Interno da solo, chiunque esso sia da solo non può fare mai nulla, io il vantaggio di essere il ministro dell'Interno del governo Meloni nel governo come quello Meloni dove a partire dal presidente del Consiglio c'è il supporto, la condivisione e l'incitamento l'incoraggiamento di tutto il governo su questi temi i risultati parlano per noi, quindi io invito non lei, ma chi propone sempre questa formula?
Di commentare i risultati piuttosto che il numero dei decreti o le singole iniziative che sono state adottate.
Altra altra obiezione che viene fatta riferiscono un porto bene, solo un ambasciatore in questi casi.
Tutte ed panpenalismo, tanto prevenzione poca, ma non è vero, non è vero, perché ecco uno dei decreti che abbiamo
Fatto quello denominato Caivano, che è stato fatto in occasione in nella contemporaneità dell'insorgere di questo fenomeno, insomma, di questa della rilevanza di certi fenomeni che erano in qualche modo si erano evidenziati in quell'area geografica del nostro territorio nazionale. Lui sa che cosa abbiamo sperimentato col decreto Caivano e con gli interventi che abbiamo fatto abbiamo portato in un abbiamo sperimentato lì e lo stiamo riproponendo. In altre Caivano d'Italia abbiamo sperimentato una rafforzata azioni di polizia meno reati. Se lei vede, adesso non ce li ho sottomano. Se lei vede i dati che riguardano la delittuosità a Caivano, vede come si sono ridotti, ad esempio, soprattutto per quello che riguarda la piaga di quel territorio, che lo spaccio di sostanze stupefacenti. Poi abbiamo recuperato la capacità amministrativa del Comune. Lì c'era un comune ed è succede spesso in Italia che non era in grado di provvedere ai bisogni primari dei cittadini. Abbiamo previsto delle assunzioni straordinarie, abbiamo rafforzato attraverso la gestione commissariale. Abbiamo impiegato mesi per rafforzare la capacità di quel Comune, adesso in piena espressione della sua autonomia, di provvedere ai bisogni primari dei cittadini. Abbiamo rafforzato la l'offerta scolastica di tal che, grazie anche a quello che abbiamo fatto col decreto Caivano, L Italia ha recuperato in termini percentuali il, gli elementi di dispersione scolastica in anticipo rispetto a quelle che erano agenda 2030. Quindi siamo in vantaggio, è uno dei dei vantaggi che abbiamo anche rispetto agli altri Paesi europei. Quindi anche lì sono non solo abbiamo recuperato. Abbiamo lavorato sul recupero di alcuni elementi del degrado urbano, abbiamo recuperato una palestra che era abbandonato e dove si andava a commettere reati, si partì da lì da una violenza carnale perpetrata nei confronti di minorenni. È avvenuta in quel contesto ad essere ristrutturata. Se la se qualcuno va a visitarla, è un gioiello e l'abbiamo riempita di contenuti. Ci abbiamo messo un gruppo sportivo della Polizia di Stato, le Fiamme Oro
E segnalo che siamo già i primi, credo, un paio di medagliati nelle competizioni agonistiche che sono che escono da quel centro, ragazzi minorenni che quindi cominciano nelle competizioni agonistiche, quindi a fare sport in maniera qualificata, ma soprattutto abbiamo restituito, attraverso questa attività, una prospettiva ai giovani di quei territori di avere dei punti di riferimento che erano completamente perduti. Abbiamo fatto in accordo con la parrocchia di cavallo, con una personalità importantissima come don Patriciello, che era una voce inascoltata in quel deserto e che noi abbiamo in quello con il quale abbiamo praticamente concluso un'alleanza per il riscatto di quel territorio. Sono modelli che noi stiamo riproponendo. Riproporremo in tutta Italia, con il decreto Caivano bis per riproporre questo in altri contesti territoriali, ma nel mio piccolo 70 milioni di euro dei fondi di sviluppo e coesione, dico di competenza del ministero dell'Interno per riproporre in giro per l'Italia, con accordi con le Regioni, modelli di questo tipo, cioè ristrutturazioni, recupero di degrado urbano, proposizione di modelli sociali diversi attraverso la proposta dell'intrattenimento sportivo. Quindi, se tutto questo è poco dal punto di vista della prevenzione, cioè io crea e sono tutte cose voglio dire che le abbiamo fatte noi, cioè quelli che dicono quello che lei diceva dice sì, va be'panpenalismo alla Francia che riporta volete tutti i giovani in galera, ma in realtà di quel guardi
Non è affatto vero, io credo, che su questo tema, per esempio, è stata presa a modello, una norma che adesso abbiamo riassunto nel decreto legge che abbiamo adottato l'altro giorno e che era già in un disegno di legge, dove ci siamo semplicemente limitati a creare il meccanismo di presunzione e della capacità di dell'imputabilità.
Oltre ai 14 anni, cioè da ritenerla presunta anziché l'incontrario. Insomma, è un meccanismo puramente giuridico adesso che persino troppo complicato spiegare ai meno avvezzi delle cose, ma le dirò di più che nel fare questo ci siamo avvalsi del contributo di pensiero, di magistrati, del del del settore minorile. Io sono stato testimone direttamente quando, ad esempio, facemmo il decreto Caivano, quindi c'è una contraddizione in termini. Ci siamo avvalsi del contributo di pensiero di chi, lavorando da sempre con un certo approccio su questi temi, ha capito che senza per carità, la cura per i minorenni non è quella di andare tutti in galera ma che se non si presenta ai minorenni e anche la capacità da parte dello Stato di metterli di fronte alla loro responsabilità pro probabilmente certi percorsi di recupero di di che sono sempre sullo sfondo rispetto agli interventi che si fanno
Probabilmente hanno minore efficacia, noi lo abbiamo fatto, quelli che dicono tutte queste cose, non mi risulta che l'abbiano fatto.
Ministro, chiudiamo con lasciamo l'ultimo miglio del snatura, il governo Meloni si voterà tra un anno, non le chiedo quando si vota Lanzilotti, non glielo chiedo però, insomma, conosciamo o stiamo imparando a conoscere il proto programma del campo largo vogliono uscito, perché se no lei,
Cose strane porti aperti, siamo leggendogli, stavano addirittura legioni di sociologi per le strade, togliamo le forze dell'ordine, mettiamo il socio, magari.
Non le chiedo scusa dove stanno non Lecce, lei non le chiedo un titolo, però le chiedo insomma.
Qualcosa anche dal suo Ministero, qualche idea in più e il programma del centrodestra, ma guardi adesso poi chi verrà dopo, io credo che le prossime elezioni le vincerà il centrodestra, perché non potrà che essere così perché credo molto comma sa perché adesso, al di là del con piacere l'applauso siccome credo molto nel realmente nei meccanismi della democrazia e sono profondamente convinto delle cose che il centrodestra al governo ha fatto in questi anni, allora io credo che il giudizio dei cittadini, al di là di ogni cosa poi è sempre quello che prevale,
In maniera si afferma in maniera compiuta e che quindi saprà qui ora avete in platea il sindaco De Luca che voglio dire alla caratteristiche ai miei occhi di essere una persona che si è proposta diverse volte per la candidatura a sindaco e luoghi di per sé è stato sempre eletto e non per virtù è opera dello Spirito Santo perché nei contesti dove lui è conosciuto sanno che un amministratore di serie A e quindi i cittadini si affidano allora noi dobbiamo avere fiducia.
Dobbiamo avere fiducia nel giudizio dei cittadini e io sono profondamente convinto che le cose che abbiamo fatto e che la Meloni ha rappresentato bene come leader, insomma di questo gruppo politico, siano candidate naturalmente a fruire del del del giudizio positivo dei cittadini. Quindi, rispondendo alla sua domanda partendo da questo, io credo che noi dovremmo dare un messaggio e se fossi io, anche se vince il centrodestra, non è affatto detto anzi che io sia il prossimo ministro degli Interni, non lo credo affatto, ma chiunque sia, io credo che la la cosa, che qualche cosa che, insomma, l'elemento di fondo che dovremmo rappresentare è quello della continuità. C'è completare questo percorso in questi quattro anni, che saranno poi alla fine cinque di governo hanno testimoniato che la stabilità, checché se ne dica, perché pure quella poi è diventato un elemento futile, Nola con la stabilità fino a qualche anno fa era il tratto caratterizzante di tutti gli elementi politici, adesso è diventata una cosa che non conta niente. Invece la stabilità conta molto perché la card la possibilità di pianificare, di guardare oltre il fatto di proporsi a livello internazionale come interlocutori stabili. E una cosa fondamentale e quindi noi dovremo mantenere la continuità. Il centrodestra dovrà mantenere la continuità su questa azione di governo, che secondo me è stata esemplare in questi in questi quattro anni. Per il momento saranno cinque.
E quindi riproporre anche come ministero dell'Interno sarà quello di riproporre una sicurezza che non è non è stata fatta, ha fatto di un aumento degli elementi del codice penale, non è stata fatta, ha fatto con una pratica di maggiore repressione nella gestione dell'ordine pubblico e sfido chiunque a poterlo sostenere abbiamo sentito le ragioni di tutti, non abbiamo mai praticamente fatto qualcosa che potesse indurre a pensare questo.
Eh, ma ci siamo occupati del del della parte più importante dei problemi dei cittadini, io credo che il centrodestra sarà premiato per queste, dovrà riproporre per i prossimi cinque anni esattamente la stessa ricetta, grazie ministro, grazie a lei.
Grazie grazie mille un applauso dal ministro Piantedosi.
Grazie mille.
Grazie ad Antonio Rapisarda per questa moderazione esemplare.
Super professionale, ministro, noi dobbiamo dire la verità. Non è la prima volta che si esprime con bellissime parole nei confronti dell'onorevole Cateno De Luca, anche in Campania in un evento la ringraziamo veramente con il cuore per l'onestà intellettuale, grazie grazie mille, grazie, grazie mille accompagniamo, logorava il ministro Piantedosi grazie ad Antonio Rapisarda, sei stato super-gentile alla prossima attenzione che ancora non è finito perché c'è il momento clou. Signori della giornata, quindi è stato un attimo, durerà un quarto d'ora 20 minuti, quindi stiamo calmi un attimo che non è ancora concluso perché perché
Abbiamo atteso questo momento perché dobbiamo andare a nominare, eleggere il nuovo segretario di sindaci d'Italia, quindi vi prego di attendere, siete stati così bravi e così attenti. Grazie mille ancora tutto, lo staff, anche del ministro Piantedosi, per la disponibilità in modo tale che concludiamo insieme in bellezza. Questa bellissima giornata, che è stata sicuramente molto intensa, è stata molto faticosa. Io chiamerei qui sul palco il presidente Ernesto Magorno e il presidente dei sindaci d'Italia, aprendo subito un altro gelato. Vi chiedo la gentilezza di parlare, di non parlare gentilmente di accomodarvi, perché l'ultimo quarto d'ora, anche nelle soprattutto nelle prime file, gentilmente, se ci possiamo accomodare, siamo sempre in diretta su tutti i social, quindi siamo ben che stanno ben guardando tutti da tutta Italia, e non solo perché, Presidente, se tu sei d'accordo in nel programma c'era un momento
È dedicato appunto a Sara sarò brevissimo, questa volta ho bisogno di un appunto, perché mi devo ricordare bene i nome, cioè, come abbiamo già detto nella nella parte introduttiva, noi ci stiamo organizzando dopo il 4 ottobre abbiamo iniziato a guardare ai territori, ad organizzarci, ovviamente,
Ci dobbiamo strutturare, dobbiamo pensare a alle regioni, debba pensare ai territori provinciali, quindi al cosiddetto organigramma, quale lavoreremo nei prossimi giorni nelle prossime settimane, intanto oggi abbiamo.
Fatto una scelta e io l'ho l'ho detto nella relazione.
Introduttiva che ho fatto questa mattina abbiamo eletto il segretario, il nostro segretario nazionale, che Carlo Bottani, che il presidente della Provincia di Mantova, che ringrazio per aver accettato con spirito di servizio questo questo nuovo incarico che questa nuova sfida invece propongo come vice segretario vicario per il Sud Italia perché noi abbiamo pensato a due vicesegretari poi vedremo per il momento insomma di di di articolare meglio la nostra organizzazione nazionale.
Sebastiano Sanzarello è per diciamo l'Italia centrale, Luca Briziarelli, questi ripropongo e poi domani passeremo alla alla parte della votazione quando ci aggiorneremo credito intorno alle 8 e mezza domani mattina.
Quindi, grazie, il segretario farà la sua relazione, terrà il suo primo discorso domani sera, dico bene e questo non lo vogliamo sentire su Paolo, vogliamo sentire fissata terminato, io ti allora gli do immediatamente la parola un applauso al neo segretario dei sindaci d'Italia, Carlo Bottani,
Ma sono un po'emozionato e anche parecchio, ma visto che dalle torri ai campanili, come ha detto il presidente Ernesto questa mattina abbiamo fatto un cammino, un percorso dal 4 ottobre da Assisi, qualcosa di molto importante.
Io mi chiedevo, dopo aver sentito l'intervento di Cateno di questa mattina, dicevo il presi Laura al presidente Ernesto, ma io che ci azzecco qui.
Perché io ho detto, ma se c'è un sindaco straordinario come facciamo un applauso, Cateno De Luca, e?
Se c'è un sindaco straordinario e coraggioso, eccetera, io sinceramente ho avuto un attimo di smarrimento, guardando i miei 11 anni da sindaco della città di Curtatone, poi però ho pensato ai punti di contatto e ho pensato in primis all'esperienza che abbiamo fatto a Mantova per durante il Covid.
Nel recuperare 2000000 di dispositivi medici nei momenti più difficili, portandoli in ogni casa di riposo in ogni cd, in ogni comune, in ogni struttura della nostra provincia, e questo mi ha dato un po'di morale, poi un'altra cosa ricordo tre anni fa quando catena nomi,
Invitò a Taormina visita a incontrarlo in municipio, è stato il primo e unico fin d'ora personaggio politico e uomo delle istituzioni, che mi ha accolto nel suo ufficio con un rosario in mano e ancora questa mattina, prima del suo intervento, l'ho visto molto sorto nel momento della preghiera e sapete amici l'arma soprattutto in un momento come questo l'arma più forte che noi abbiamo non è la bomba atomica, non è il kalashnikov, non suoni i missili, ma è la preghiera.
La preghiera è l'arma più grande che ognuno di noi ha e accorciare le distanze tra il cielo e la terra, recuperando anche la preghiera dei chi dal cielo ci sta proteggendo in questo momento è l'arma più forte che noi abbiamo, ma nell'intervento di Cateno mi son ricordato anche due sacerdoti che tutti e due morti nel 1959 un mantovano e un siciliano don Primo Mazzolari.
E don Luigi Sturzo.
Due sacerdoti e due amici che hanno non solo ho dato forza energia al mondo cattolico popolare italiano, dando i pro.
Dromì della costituzione, della Democrazia cristiana, ma soprattutto due antifascisti, il primo don Luigi né in esilio don Primo Mazzolari, attaccato spiato dalle forze nazifasciste.
Bene, ma molto amici tutti e due profetici.
Al punto che nel periodico adesso don Primo Mazzolari disse diamogli il premio Nobel a don Luigi e se, don Luigi era invitato a impegnarci in politica, bene don Primo a sporcarci le mani, e questo questa e quindi mi sono tirato su il morale quando ho pensato a queste iniziative penso che niente avvenga per caso nulla e allora nell'intervento che ha fatto,
Chi mi ha preceduto, Angelo, parlava di lasciare qualcosa ai nostri figli, penso a Paolo, che quando parla il rapporto tra cosa possiamo fare, cosa dobbiamo chiedere al nuovo governo,
E che è quello eh beh ricostituire l'han detto più di uno o le Province, mi sembra un atto di dignità.
Un atto di grande dignità, quella della follia del, l'ubriacatura del Paese renziano io amo molto il vocabolario italiano, tranne una parola rottamare, io penso che la Herr sia il verbo peggiore, la rottamazione, penso altresì che ci sia il mix giusto tra le energie dei giovani e delle donne e chi è saggio e la saggezza non si compra al supermercato, ma se la si conquista giorno dopo giorno e Cateno la dimostrando avendo cinque fasce un altro applauso, Cateno De Luca, che prima non ha sentito il nostro primo intervento ma cosa siamo qui a fare?
Ve l'ha detto prima il presidente del Senato non è un caso, ha fatto un intervento molto saggio, ma soprattutto un'operazione alla Pinuccio Tatarella, quella dell'armonia, noi abbiamo bisogno di tanta armonia in questo Paese il nostro movimento deve rappresentare quella diversità, quell'offerta nuovo, vera, sincera credibile, quella credibilità che Cateno ci insegna nella sua quotidianità nell'agire nell'azione amministrativa, quindi la diversità, quella del più e non nemmeno nel costruire nel distruggere,
Nel non lasciare nessuno, per ultimo, non lasciare nessuno per strada, questa è la diversità, e allora, in un momento dove lo schema è cambiato, non esiste più il centrodestra o centrosinistra la presenza di Vannacci è una straordinaria opportunità per tutti noi perché riporta centrale il nostro governo e il nostro presidente del Consiglio, io non sono un uomo di destra, io sono un centrista, non come spazio geografico geometrico, ma come alto e nobile luogo di mediazione, perché la mediazione non è negativa, soprattutto quando al viso verso l'alto, ma è positiva mediare, Laura tu ce l'ha insegnato negli anni, è qualcosa di straordinario e allora
Dove andare andare, dare l'opportunità agli italiani di non fare scelte demagogiche, ideologiche né Vannacci conti on line, ma neanche dando, con la nostra lista civica di grande lista civica nazionale, l'opportunità alle donne e gli uomini italiani di avere una nuova offerta politica è proprio perché nuova deve avere un'energia e una determinazione e una grinta veramente unica.
Altrettanto importante per me.
È quello di la citato Giovanni o Pino in questi giorni il Sebastiano stanotte.
Eh.
La politica estera se ne parla sempre prima, li ricordo le sezioni della Democrazia Cristiana, pre Cateno, prima si parlava di politica estera, poi si parlava di tutto il resto e allora, in queste urla Europa che papa Francesco, questo mondo, questa terza guerra a pezzettini l'ha detto Papa Francesco non l'ha detto Limes o altri bene,
è vero che da sindaco, presidente di Provincia, non ho mai sentito vicino come in questi anni il governo regionale della Regione Lombardia, il governo nazionale poi però guardo l'Europa guardo Bruxelles e guardo Strasburgo e mi viene da grande tristezza l'amarezza di vedere un'Europa che non è l'Europa mamma ma è un'Europa matrigna, non è l'Europa del di Schumann di De Gasperi, ma è l'Europa di quella lucida follia che anzi una follia globale, niente lucida che il Green Deal che un grande intellettuale italiano come il ragionier Ugo Fantozzi lo definirebbe una boiata pazzesca.
Ma è in questo che dobbiamo migliorare, e questo che noi dobbiamo portare, qual è l'apporto di sin dei sindaci d'Italia e di Sud, chiama Nord deve essere un apporto costruttivo, deve essere un rapporto che parte dalle fondamenta l'ha detto.
L'ha, detto poc'anzi Giovanni, è quello della scuola, la scuola, che una riforma vera, sincera diretta nella provincia di Mantova l'abbiamo, basata su quattro polarità, quattro pilastri, l'orientamento, perché dovrebbe essere Laura la realtà, cinque anni di scuole medie e tre di superiori ma gli edifici scolastici sono quelli che sono e quindi dobbiamo fare di necessità virtù e quindi l'orientamento fin dalle seconde medie per aiutare i nostri ragazzi e le nostre famiglie a fare le scelte culturali sul dove poter lavorare e quindi il rapporto tra scuola e lavoro tra scuola e impresa tra scuola e università una ottimizzazione,
Del dell'offerta formativa, ma penso altresì la settimana corta che sembra una banalità, ma far andare a scuola i nostri ragazzi dal lunedì al venerdì noi ci abbiamo impiegato quattro anni nella nostra provincia, ma ci siamo riusciti che non è solo far riposare i ragazzi e invece di dare l'opportunità di programmare e di dare responsabilità ai nostri ragazzi l'ha detto il ministro prima Piantedosi,
E non sono bamboccioni i nostri figli, chi dice che i nostri figli sono dei bamboccioni è perché non li conosce, non li vuole o non li ascolta.
Sono in realtà molto più responsabili di quelli che ero io alla loro età 25 anni fa. Dobbiamo dircelo, perché se non lo diciamo, se non li ascoltiamo loro, lo fanno la valigia e prima intercultura e poi Erasmus e poi non li vediamo più fino alla loro pensione. Questo dobbiamo Invest a invertire questa tendenza. Dobbiamo invertirla assolutamente, così come l'innovazione e la ricerca. Noi siamo il paese dei geni dei volta, dei dei grandi inventori, bene la ricerca, l'innovazione, non dobbiamo avere paura, ne parlavamo con
Qualche minuto fa con Angelo, quando si parlava e e Tommaso per quanto riguarda il tema delle energie, ma qua si è parlato di bollette, ma quella follia, perché io penso che noi dobbiamo ricordarcelo, siamo una Repubblica parlamentare e quindi il referendum, io sono un po'allergico ai referendum, ancora oggi paghiamo quella follia datata 1987 che il referendum sul nucleare che lo possiamo dire o non ce lo possiamo dire dobbiamo dirci queste cose così come a Ravenna.
Ci sono 92 opportunità di pozzi di tre di trivelle per il gas. Bene Leni, cosa fa lo vende all'estero, la Croazia trivella nella legalità e il Mar Adriatico e, ovviamente, i nostri cugini croati ne hanno beneficio e noi no. L'Eni ha appena annunciato la settimana scorsa una scoperta meravigliosa di un giacimento davanti all'Egitto, bene, Roberto, non lo possiamo utilizzare noi, ma l'Eni lo venderà all'estero. Questo è la follia energetica italiana, quando invece noi abbiamo l'estrema necessità di un mix energetico che vuol dire tutte le energie rinnovabili, è vero, cerchiamo di non deprecare troppo l'animo Madre Terra direbbe San Francesco perché è quella, e quindi il fotovoltaico e l'agrivoltaico. Cerchiamo di imitarlo, ma l'innovazione e quindi vuol dire idrogeno verde vuol dire inertizzazione dell'amianto, vuol dire energia nucleare, ovviamente non la fusione, ma l'affissione di quarta generazione con le micro centrali. Questo ce l'ha spiegato che l'hanno spiegato in questi giorni. Cosa significa le scorte e quanto voi bisogna avere coraggio di andare avanti e non voglio farla lunga, perché poi nei prossimi giorni lo approfondiremo e poi
E siamo pronti a venire in giro per l'Italia, a portare la nostra testimonianza, la nostra determinazione, ma anche la nostra umiltà nel far capire che quello che ha detto molto importante.
Prima gli investimenti e capite bene che tutto quello che questo governo sta facendo rischia l'ha, detto il ministro dell'Ambiente per gli e pensiamo lunedì l'energia nucleare, che se le elezioni politiche non dovessero andare bene, tutto il lavoro fatto verrà spazzato via in un minuto perché voi mi insegnate Leonardo che a costruire si fa molta fatica ma distruggere si fa alla svelta e allora abbiamo bene Cateno nella scelta che hai fatto straordinaria,
è di grande disponibilità a livello nazionale, ma d'altronde Furie Gasperi a insegnarci che prima del partito prima della coalizione c'è l'interesse nazionale e oggi l'interesse nazionale, senza se e senza ma è quello di dare continuità al governo Meloni, a Giorgia Meloni che ci onorerà della sua presenza giovedì.
Per dare quel coraggio, quello opportunità straordinaria. Vi cito solo il Piano Mattei, il Piano Mattei è qualcosa di grande, che non è neo colonialismo, ma bensì è la capacità di aiutare i nostri fratelli africani nel farli crescere non a casa loro, ma insieme a loro e anche una gestione dei flussi che l'inverno demografico che ci contraddistingue. Ne abbiamo assolutamente la necessità. Questo è sicurezza, questo e anche permettetemi un ringraziamento a tutte le nostre forze dell'ordine, perché io, insieme, quando giro le scuole, in se dico ai ragazzi che quando si vede una donna e un uomo in divisa, dobbiamo prima cosa dire grazie grazie per quello che sono quello che fanno per la nostra sicurezza e per anche le missioni all'estero, in Italia e in Europa nel mondo, per per, per portare un esempio positivo di cosa vuol dire essere italiani e quindi un applauso alle forze dell'ordine
Alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine e allora per un'Italia del benessere, un benessere non solo economico, perché la ricchezza, la politica per troppi decenni, purtroppo anche nella Prima Repubblica, caro Presidente, si è guardato a chi fa impresa al popolo delle partite Iva gli artigiani negozianti per non parlare degli imprenditori con un po'di sufficienza ma si l'impresa e l'impresa è un imprenditore ma non è un politico no,
Oggi la ricchi oggi la politica a qualsiasi livello, nei nostri comuni, nelle nostre province, nelle nostre regioni deve mettersi al servizio dell'impresa, servire Cateno, è il verbo più bello del mondo, perché fin quando si è utili, quando si in fin quando si serve si può essere utili quindi serviamo per aiutare l'impresa a creare ricchezza perché poi sulla ricchezza dev'essere ridistribuita sui territori quindi andiamo avanti, siete voi più folle di me.
Affidarvi a un piccolo sindaco di cambio della campagna mantovana, ma quello che mi impegno insieme a voi, perché la squadra Paola è corale e quindi ci troviamo giocare This assolutamente di squadra è quello di portare un'Italia, un progetto d'Italia di un nuovo governo più bello, più aperto, più capace di essere inclusivo anche verso i nuovi italiani perché non è vero che i nuovi noi ne abbiamo bisogno dei nostri.
Dei nuovi italiani, dei fratelli, tutti da tutte le parti del mondo, senza aver paura delle nostre radici, nella consapevolezza che la sacralità della vita, e quindi dal concepimento alla morte naturale, bensì altrettanto la capacità che termini come re migrazione o come termini, ma tanto è roba nostra e non ci appare appartengono, noi invece vogliamo includere, vogliamo crescere, vogliamo dare l'opportunità a ognuno che arrivi in Italia, di avere l'opportunità, come ha avuto i nostri nonni andandogli negli Stati Uniti, questa è la sfida, noi ci crediamo, io ci credo insieme a voi possiamo fare qualcosa di meraviglioso. L'obiettivo non è
Il 2 9% l'obiettivo è diventare la terza forza del governo, la terza forza della coalizione, e noi ce la faremo, ce la faremo perché?
Il passato ci guida, ma il futuro ci guarda avanti insieme, segretario.
Se mi autorizzi, segretario io vorrei dare è un fuoriprogramma, intanto un abbraccio e una fotografia, l'onorevole Cateno De Luca, con il neo segretario dei sindaci d'Italia, Carlo Bottani, complimenti, complimenti davvero di cuore.
Stavo dicendo segretario, se mi autorizzi, io facevamo un fuoriprogramma, darei la parola per un breve saluto, un breve intervento, ha l'onorevole Sanzarello, vicepresidente vicario, per la data e l'onorevole Briziarelli, vice presidente per il centro d'Italia, poi mi autorizza e come no onorevole prego un breve saluto è umbre e da me breve intervento grazie sarò.
Vicesegretario, vicario pardon far troppa più che breve.
Intanto vi ringrazio, Cateno, presidente, il segretario per avermi indicato e caricato di questa responsabilità, di cui sono orgoglioso ho detto che a te.
No, che ero pronto a rimettermi, le scarpe da tennis e me li sono rimesso, sono uno stakanovista, non temo, non temo sacrifici, non temo.
Vado e vengo da Roma con la macchina è Guido io, da solo in un'unica tappa faccio centinaia di chilometri in Sicilia, indifferentemente.
No no, no, no, veniamo, veniamo da una vita di sacrifici, io come Cateno, come Carmelo, Lo Monte che era lì, ma non solo sacrifici fisici, sacrifici di combattimento Peres per assicurarci l'esistenza perché non era scontata in una provincia come Messina, dominata da tutti i tipi di potere politico e ogni famiglia quella importante messinese ce n'erano tante in ogni famiglia c'era un professore universitario, un magistrato, un avvocato che chiede che chiudevano in una cappa impenetrabile quella Provincia, l'abbiamo cominciato a scardinare io, Carmelo Lo Monte, poi Cateno De Luca, osando sfidare ma sui temi come catena ho detto poco fa del concreto del fare e dell'efficienza. Io mai mi sarei sognato, l'avremo, lo aveva escluso in quarant'anni di politica
Di fare il sindaco. Questo ve lo confesso, non lo voleva fare, ma sono stato seduto in tutti i consessi, da Bruxelles a Roma, Palermo, alla Provincia, ovunque, ma mai avevo voluto fare il sindaco l'ultima volta mi è stato proposto, sono stato acclamato, non mi potevo rifiutare però lo sapete come ho iniziato la mia campagna elettorale.
Proiettando il film l'ora legale di
Icona.
E allora ho detto mi volete, ma finirà così
Ho messo le mani avanti perché perché, se tu vuoi fare il sindaco come lo sta facendo Cateno come lo stanno facendo tanti altri devi mettere nel conto che tutta la popolarità di cui godeva è chiaro che l'avrei messa in dubbio l'ho fatto l'ho fatto perché lo avevo già fatto in un ambiente ancora più importante, ancora più delicato di fare l'assessore alla sanità in una regione come la Sicilia, dove la sanità esprime potentati incredibile in una realtà come Messina che qua c'è Carmelo, Lo Monte c'è il sindaco attuale di Taormina, ci sono deputati regionali che vivono nella costa ionica, io,
Ho scardinato il l'impostazione che governava all'ospedale di Taormina era un bellissimo edificio senza sanità, abbiamo creato un ospedale, io ero asse col direttore generale, abbiamo avuto il coraggio di scardinare quello che c'era e rifare un ospedale che oggi è un fiore all'occhiello e che Cateno sta contribuendo in maniera determinante a difendere,
Abbiamo Lot torna a essere, torna a esserlo bene, c'era, c'era primario facente funzione, una degnissima persona Carmelo, lo conosce bene, probabilmente gli altri, non faccio il nome ma era da due anni e poi chiudo, faccio questo esempio, qualche altro per andare in sintonia con quello che diceva Cateno perché si può se si vuol,
Degnissima persona.
Era da due anni aiuto, chirurgo, responsabile.
Un quarto, la casistica operatoria, aveva fatto pochissimi interventi e di basso livello grandissima persona degnissima persona medico, affabile, con con il cordoglio nel cuore, lo abbiamo.
Sorpassato mettendo un primario bravissimo che è partito e ha fatto l'ospedale di Taormina.
Qual è il risultato, quello legittimamente si incavola con sottoscritto, si candida alle provinciali, c'erano allora le provinciale con i collegi, forse andò con Carmelo non mi ricordo o con Leanza lui prese, 2000 voti e io ho perso il consigliere provinciale che avevo in quel colloquio però io lo rifarei l'ospedale di Taormina ha funzionato, è diventato un fiore all'occhiello, ora le solite manovre baronale lo volevano smontare catena o lo sta difendendo l'ho fatto lo abbiamo fatto, si può,
A Messina c'erano otto chirurgia al Policlinico, otto qual era il livello massimo di attività chirurgica banal facevano concorrenza all'ospedale del mio paese mettendosi il blasone di professore universitario, dopodiché la migrazione sanitaria andava a gonfie vele.
Il montate ho costruito e realizzato il centro neuroni, l'Ismett di Palermo, che oggi un fiore all'occhiello della sanità italiana, Centro trapianti, in collaborazione con l'Università di Pittsburgh.
I baroni siciliani e non ne volevano sentire tutte e tre le università hanno fatto quadrato per non far attecchire.
L'Ismet, a Palermo c'è l'Ismett, oggi è il centro trapianti più importante in Italia con determinazione, è chiaro che i baroni universitari meno adesso, se la sono legata al dito.
Però alla lunga distanza vi dico se oggi ancora vengono ricordato e se ancora si parla di me e perché ho fatto quello esercitato quelle che allora erano azioni impopolari e oggi mi venne dato merito allora perché ho voluto portare, in aggiunta a quello che aveva detto Cateno anche il mio esempio di vita dia,
Amministratori anche come sindaco ho fatto cose analoghe, mentre quando arrivo mancava l'acqua manca l'acqua, manca l'acqua, poi scopro che il responsabile dell'Acquedotto aveva un ruolo dell'acqua parallelo, cioè vendeva acqua.
Ah che gli piaceva incassando lui per conto del Comune
Li ho tagliati vivere ed è arrivata l'acqua ai cittadini, quindi queste cose le abbiamo fatte allora e concludo voglio dire questo abbiamo grazie a Cateno un'opportunità storica, tutti insieme io ho capito ieri sera molti di voi non li conoscevo chiacchierando al tavolo discutendo stamattina a colazione eccetera, ho capito che di che pasta si è fatti e quindi mi pare che
Nessuno Siviglia se non serva solo se non già rassomiglia, allora in qualche modo tutti quelli con cui ho parlato si identifica, le ci identifichiamo in quello che è il modo di fare di Cateno, io lo conosco, penso prima di tutti voi da quarant'anni quando aveva 14 anni e quindi già avevo capito quello che avrebbe fatto Catena nel mio piccolo ho contribuito anche a sostenere,
è sua la sua partenza, e allora tutti quelli che siamo qua motivati da questi sentimenti, io credo che qualche risultato lo faremo, lo faremo perché, e non a caso
La maggioranza di governo sta dando a catena, quindi di conseguenza, a noi questa fiducia, questo sostegno che ci serve, perché senza questo sostegno noi faticheremo di più a farci riconoscere, a farci apprezzare noi, come diceva bene Carlo noi stiamo rappresentando l'opportunità per la maggioranza di fare a meno di Vannacci ed è ed è un risultato storico farà cambiare la storia d'Italia perché manterremo continueremo a mantenere al centro,
Senza Vannacci questo questa compagine governativa e guardate che non è cosa da poco, dobbiamo rimboccarci le maniche io le scarpe da tennis e me ne sono aumentate, dobbiamo essere, voglio usare una frase, forse una valanga che sale io nord sud,
Sud chiama Nord è quanto di più azzeccato, io dicevo ieri sera qualcuno nel centro nord Italia si sono milioni e milioni milioni di meridionali.
Che magari non sono molto integrati, che se ne fregano della vita politica in centro nord, che non vogliono votare, Lega noi, se creiamo modelli organizzativi e di intercettazione.
Possiamo stimolarli e compostabili per andarli a votare, guardate che non si tratta di numeri banali, possono rappresentare e aggiungere al nostra percentuale un mezzo punto di percentuale pressoché gratis, è solo un fatto organizzativo, io con questo appello.
Chiudo, auguro a tutti noi di avere la forza, la voglia, la capacità di combattere e di credere in questo progetto, io, se l'ho fatto io che mi ero già me specie di gingilli nato, penso che tutti voi lo farete anche più e meglio di me grazie.
Grazie mille
Grazie mille davvero cuore e chiederei a questo punto con il vice segretario del Centro Italia, l'onorevole Briziarelli, grazie, onorevole sì, grazie a tutti, allora una battuta e tre considerazioni si dice spesso a io mi sento a casa per me questa cosa vale tre volte perché sono umbro l'associazione è nata Assisi il 4 ottobre per l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, sicuramente più a casa di così. Non mi potrei sentire e devo dire che anche insomma una bella responsabilità aver scelto quella data e e quel messaggio e speriamo insomma di essere
All'altezza. Il secondo motivo per cui mi sento a casa e perché io abito a metà settimana, in Umbria e metà settimana a Palermo e in Sicilia, quindi giustamente direi che un partito che si chiama il Sud chiama Nord mi vada a genio anche perché mi sono innamorato prima della Sicilia, poi di una siciliane, quindi, insomma, faccio la spola e molto volentieri.
Ieri sono sussidi, sono sceso di allunga Palermo, stamattina son salito da Palermo a Roma, quindi per dare la misura il terzo motivo è perché anch'io sono un amministratore, anche se non ho mai fatto il sindaco, ma appartengo alla sfigatissimo categoria dei vicesindaci come Laura e come e come il il ministro Pichetto Fratin anche perché normalmente se le cose vanno bene è merito del Sindaco se le cose vanno male, è colpa del vicesindaco.
Battute. A parte le 3 considerazioni, ora qui sul palco avete avuto una trafila di persone che hanno detto e lo ritengo assolutamente positivo. Ah, io ho scelto di aderire perché conosco da una vita Cateno De Luca, e questo per me era una sicurezza e quindi sono qui oggi per quello che lui ha rappresentato, per il modello che è e che potrà essere come sindaco di Sicilia, io auspico e come modello come il Sindaco d'Italia, ebbene, per me non è così perché a me ma folgorato in una cena, perché noi ci siamo conosciuti personalmente il 21, quindi praticamente almeno una settimana fa e ma ha conquistato definitivamente oggi perché tenere un'ora e tre quarti un palco con i tempi, con la battuta ma soprattutto con i contenuti, raccontando non quello che farai se sarai rieletto, ma quello che hai fatto perché sei stato eletto non è la stessa cosa. A con tutto il rispetto di dei politici, noi c'abbiamo una persona che fa politica, ne ha fatto una missione e io credo che la migliore campagna elettorale sarà tirare giù. L'elenco dei non dico spettacoli in senso negativo, ma nel senso che è stata uno spettacolo lui stamattina delle volte che dovrà in gir andare in giro a raccontare e noi dovremo farlo conoscere in tutta Italia perché ahimè, diciamo tutto quello che hai fatto, magari in questi anni in in Sicilia non si conosce tant'è vero che io in questi giorni ho prima ha dovuto spiegare quale De Luca perché insomma ce n'è più di uno, diciamo però è fondamentale e l'effetto moltiplicatore farà la differenza. Quindi, se a me ha fatto questo effetto, insomma io faccio politica pur campano del mio perché politica la si può fare se si campa del proprio e non sia ricattabili e alcuni dei passaggi che ha fatto questa mattina catene non sono fondamentali neanche ormai passato Pizzini alle partecipate. Ne neanch'io ho fatto quelle cose, è fondamentale e te lo ritrovi
E allora dicevo, insomma, se, se questo è l'effetto di uno che comunque fa attività politica da 33 anni, cioè non è che mi ero innamorerà, magari sarà un matrimonio di interesse, ma difficilmente non sarà come dici sempre tu un amore clandestino al massimo un matrimonio d'interesse che io mi sono innamorato di questo progetto e volevo diciamo dirvelo seconda considerazione,
Ah, qui si va avanti da 150 anni,
Fra la questione meridionale e la questione settentrionale e tutti si scordano che c'è un pezzo d'Italia e quindi io ringrazio Cateno e ringrazio ovviamente il Presidente Magorno per aver dato una delega al Centro Italia perché il centro Italia, che tradotto significa Lazio, Toscana, Umbria e Marche contano 11 milioni e mezzo, quasi 12 gli abitanti, cioè sostanzialmente due volte e mezzo alla Sicilia, più della Lombardia e non ci fila nessuno, allora che un partito che si candida a essere un partito in rappresentanza di tutti i sindaci di tutto il Paese, partendo dal Sud però, non si scordi che per arrivare al Nord c'è un centro, penso che li ha già un segnale politico,
Se ne è parlato, ogni tanto si incontrano i presidenti delle Regioni, ogni tanto si vedono i sindaci dei Comuni capoluogo, ma manca un partito che faccia della battaglia en
Che per quella parte d'Italia, per quello che lo caratterizza, per come può essere, possa essere anche cinghia di trasmissione fra il Sud e il Nord manca, possiamo sicuramente esserlo noi. Terza considerazione, i sindaci, cioè alla fine, se un sindaco sta al Sud, al Centro e al Nord. Le leggi valgono a prescindere il numero degli abitanti che Chai okay e i problemi sono gli stessi, dai problemi della giustizia sociale ai problemi del dissesto idrogeologico, ai problemi del rischio sismico, che riguarda più di 2000 Comuni. Peraltro, pochi giorni fa c'è stato un terremoto a Palermo, il 30, cioè fra tre giorni cadono i 10 anni del sisma del Centro Italia
E noi due gestiamo benissimo un'emergenza in Italia, c'abbiamo una Protezione civile che eccezionale dei volontari fantastici. Non c'abbiamo un Testo unico delle emergenze Ara chi meglio dei Sindaci poca post, può capire quanto sia importante avere magari un testo unico delle emergenze e può farsi carico con il partito di riferimento di proporlo e farlo approvare chi meglio di un sindaco può dire che l'ambiente va difeso, ma non può diventare una battaglia ideologica. Vi faccio un esempio su tutti, quanto abbiamo sentito. Parlare di consumo di suolo ha il consumo di suolo un po'il suolo è un po'come un mutuo in banca
Se tu prendi un mutuo per andare in vacanza, sbagli, ma se tu il mutuo, lo prendi per fare investimento va bene, allora anche qui un conto è il consumo di suolo e non potrà mai essere zero. Un conto è l'utilizzo responsabile. Chi glielo dice un Sindaco c'era, io son stati in ecoreati, ho fatto l'inchiesta sul ciclo delle acque e dei fanghi in Sicilia, in quel momento l'83% dei centri abitati siciliani non aveva una norma, la depurazione, se un sindaco deve individuare un'area nuova per farne un depuratore in ettari nei tre e mezzo due lettere secondo la dimensione del Comune
Ma riduce gli scarichi amari, migliora la il ciclo delle acque in termini di bilancio ambientali, quel suolo, l'ha utilizzato responsabilmente, una consumato impropriamente, allora anche qui introdurre un concetto di saldo zero, perché magari butti giù nel frattempo non solo i chioschi abusivi ma magari liberi la costa quindi se si ragiona di saldo zero il bilancio ambientale va bene se si ragiona di consumo genericamente non va bene se io sono a scuola,
Magari che mi è rimasta dentro a un centro abitato o un ospedale e non posso fare un intervento per renderlo a norma di legge sul piano della sismica e porca miseria, recuperò quella zona e magari la scuola, ne faccio un'altra parte e ottimizza ho tenuto conto anche del calo di degli alunni, queste cose, un sindaco, te li può dire perché quali sono i problemi più sentiti da un cittadino, da una famiglia, da un'impresa non è che se li guarda sulle statistiche dell'Istat,
O Commissione, un sondaggio, quel sindaco, quei problemi li conosce perché li vive quotidianamente, allora la risposta a quei problemi, perché poi, alla fine, denunciare i problemi in Italia è abbastanza facile, no, ma la risposta a quel problema la costruirà meglio un partito che si fonda su un'esperienza amministrativa o qualcuno che Commissioni sondaggi e magari va bene sui social e questo vale ovviamente per quegli esempi che ho fatto, ma vale anche per qualsiasi altro ne faccio un ultimo e chiudo scusate, ma insomma, ma avete appassionato come teoria appassionati alla politica
Inverno demografico, vero verissimo, poi però c'è, c'è tutta una serie di considerazioni da fare di modelli, perché non è che uno il figlio lo fa o non lo fa intanto per convinzione, per carità, ma anche per le condizioni ma l'inverno demografico noi lo dobbiamo combattere in due modi perché non ci sono solo i figli che non nascono, ci sono i figli che ci vengono strappati come sistema Paese non tanto e non solo dalle offerte allettanti degli altri ma perché li abbandoniamo noi?
Li abbandoniamo noi, quando li costringiamo a prendere la valigia e andare da un'altra parte allo considerate che una quindicina d'anni fa adesso non ricordo se nel 2010 del 2011 la Cucchiara to ha fatto un libro che si intitolava io vivo altrove giovani senza radici, storie di italiani che se ne sono andati allo. Io vorrei idealmente che da qui a qualche anno, grazie alle misure che noi proporremmo a livello comunale, regionale e nazionale, si possa scrivere un libro che dica io sono tornato perché alla fine il mio Paese, ma ha dato l'opportunità di farlo senza che io dovessi cercare qualcosa da un'altra parte a io ritengo che queste siano le sfide concrete, senza nulla togliere a ai principi morali, alle questioni etiche, ai diritti civili e penso che su questo Cateno sia stato chiaro così come sono stati tutti gli altri, però questa è l'epoca per quello che mi riguarda dei diritti sociali, perché se tu c'hai 5 milioni 800.000 persone che non si cura. È inutile che te la prendi con la Meloni, devi lavorare le soluzioni se tu c'hai più di 1 milione di bambini sotto la soglia di povertà alimentare, tu ti ci devi impegnare, devi dare le soluzioni, poi possiamo fare tutti i discorsi filosofici del mondo, ma la prima battaglia è questa e questo è il vessillo che secondo me possiamo sollevare noi perché un vessillo che non divide ma unisce e che può mettere insieme tutti quelli amministratori di società civile che questi problemi li vivono quotidianamente e non c'è bisogno di separati, cioè noi siamo un Paese che ha prodotto una delle Costituzioni più belle del mondo, ma mettendo insieme gli opposti, tirando fuori, lo diceva giustamente, il Segretario Annan conta il compromesso al ribasso e un conto è la mediazione politica alta. Allora sarà possibile che non ci siano quattro, cinque, sei questioni, non 500 sulle quali si può in concordia dare un futuro al nostro Paese. Chi è qui idealmente ha già risposto. Sì, ora dobbiamo dimostrare che è così e dobbiamo farlo, visto che catene uno a meno che tu non abbia già fatto la richiesta di bilocazione. Oh oh
Non dico ubiquità, ma almeno bilocazione. Noi possiamo fare l'effetto moltiplicatore, perché c'è una parola che a me piace molto, la nostra lingua, che viene utilizzata quasi sempre in senso negativo. Ci son stati gli scontri. Che cosa si è detto? C'è il rischio emulazione, noi dobbiamo fare in modo che ci sia l'opportunità emulazioni, cioè ogni Sindaco può prendere spunto e fare quello che ha detto Cateno. Ognuno di noi può organizzare cose, coinvolgere persone con lo stesso spirito. Ah, se noi sapremo essere esempi positivi nel concreto e fare questo effetto moltiplicatore in positivo, allora otto mesi ci avanzano io oh oh, oh oh, sono andato un po'oltre, te e quindi me ne scuso, perché non si va mai superato il segretario. Diciamo che nell'immediato possiamo fare la terza forza di coalizione, ma chi l'ha detto che in prospettiva non possono ancora seconda dipende da noi, magari non subito, però diciamo, puntiamo alto, facciamolo insieme, grazie
Grazie
Grazie mille, onorevole, abbiamo la foto o porti uniti anche in questo caso.
Allora chiamiamo tutti gli organi di sindaci d'Italia, prego, saliamo, saliamo, parliamo per la fotografia, facciamo un'altra bella fotografia.
Tutti i Sindaci, dai tutti i Sindaci, prego, prego, prego, prego,
Saliamo.
Per questa bella foto opportuni di non manca più nessuno perfetto.
E allora
Un bel un bel, un bel, un bel Cis, un bel sorriso, bravi tutti un applauso.
Io direi allora.
Io lancio una mozione personale, vediamo se l'onorevole Cateno De Luca questa mozione, l'accetta oppure no, siccome devo dire, onorevole, che questa platea è stata magnifica da questa mattina, ad ora ha seguito attentamente ogni passo di questa prima giornata, l'attenzione che siamo ancora all'inizio ce ne mancano altre 2 e domani sarà bellissima e giovedì concluderemo la grande se tu ci dà l'ok, noi diamo la sciogliamo le righe e poi ci rivediamo a cena per le 20:30 a te la parola, onorevole no, parola no a te. La decisione
Doma allora, okay okay, mi sembra se domani siamo e allora vi dico brevemente domani alle 9:30 ci sarà la mattinata di domani, sarà la mattinata organizzata da Fenati, inizierà alle 9:30 con la relazione del presidente Carmelo esatta, che sarà una bellissima relazione, sarà un momento molto importante, poi seguiremo indiretta anche l'onorevole Cateno De Luca, e poi inizieranno due panel bellissimi, sempre organizzati da Fenati sul lavoro e sull'impresa con sottosegretari e viceministri. Nel pomeriggio ci sarà un panel dedicato alle donne e soprattutto, poi, alla fine avremo anche il ministro Lollobrigida. Quindi, se promettere tutti quanti in coro di essere bravissimo anche domani noi vi salutiamo per questa sera, quindi parola a voi
Ah, domani, buona serata a tutti, alle 20:30, alle 20 cena al Mediterraneo, grazie ancora.

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