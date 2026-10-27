Assemblea nazionale congiunta organizzata da Sud chiama Nord e Sindaci d'Italia.



Intervengono: il presidente del Senato, Ignazio La Russa.



Previsti gli interventi di Matteo Piantedosi, ministro degli Interni e Gilberto Pichetto Fratin con la delega all'Ambiente.



Convegno "L’Italia dei Territori!", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 10:15.



Sono intervenuti: Giuseppe Marici (giornalista), Ernesto Magorno (presidente dei Sindaci d'Italia), Luca Moriconi (caporedattore TG2), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'Ambiente e dela Sicurezza Energetica), Cateno De Luca (sindaco del …

Comune di Taormina), Paolo Amenta (presidente di ANCI Sicilia e sindaco del Comune di Canicattini Bagni (Siracusa)), Giovanni Pino (sindaco di San Filippo del Mela), Mario Russo (sindaco di Scalea), Marisa Galati (commissaria provinciale di Vibo Valentia, già assessore del comune di Monterosso Calabro), Angelo Alessandri (vicepresidente e cofondatore di Sindaci d'Italia), Ignazio La Russa (presidente del Senato della Repubblica Italiana), Francesco Gallo (deputato alla Camera di Sud chiama Nord), Antonio Rapisarda (direttore de Il Secolo d'Itala), Luigi Marattin (deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico), Ettore Rosato (deputato, vicesegretario di Azione), Marco Di Stefano (coordinatore Noi Moderati Regione Lazio, consigliere del Comune di Roma), Domenico Carbone (coordinatore nazionale di Anci Giovani, sindaco di San Costanzo), Federico Basile (sindaco della città metropolitana di Messina), Matteo Piantedosi (ministro dell'interno), Carlo Bottani (segretario nazionale di Sindaci d'Italia, presidente della Provincia di Mantova), Sebastiano Sanzarello (vicesegretario vicario di Sindaci d'Italia, sindaco del Comune di Mistretta (Messina)), Luca Briziarelli (già senatore).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Territorio.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 5 ore e 45 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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