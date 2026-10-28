Assemblea nazionale congiunta organizzata da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, in programma dal 27 al 29 ottobre 2026 a Roma.



Tre giornate di confronto tra amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti politici sul ruolo dei territori, gli enti locali, il lavoro e le riforme istituzionali.



Convegno "L’Italia dei Territori! (Seconda giornata)", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 11:03.



L'evento è stato organizzato da Sindaci d'Italia e Sud Chiama Nord.



Sono intervenuti: Carmelo Satta (presidente Fenapi Group), Claudio Brachino (giornalista …

editorialista Italpress), Alessandro Morelli (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE), Maria Teresa Bellucci (viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Guido D'amico (presidente Confimprese Italia), Francesco Paolo Sisto (vice ministro della Giustizia), Raffaele Trequattrini (presidente Cosind), Vincenzo Elifani (presidente Centro Studi Confapi), Cateno De Luca (sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord), Raffaele Bonanni (già segretario generale della CISL), Mauro Nori (capo di gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Stefano Caldoro (consigliere del Presidente del Consiglio per i rapporti con le Parti Sociali), Giuseppe Sabella (analista economico e saggista), Agostino Di Maio (direttore Generale Assolavoro), Rita Lofano (direttrice Agenzia AGI), Laura Castelli (presidente di "Sud chiama Nord"), Mariastella Gelmini (sentatrice Noi Moderati), Deborah Bergamini (deputata, vicesegretaria di Forza Italia), Ylenja Lucaselli (deputata, capogruppo in Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione), Francesco Lollobrigida (ministro della Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Felice Florio (giornalista, direttore de L'Espresso), Albert Finocchiaro (coordinatore di Sud chiama Nord Giovani), Nicola D'Ambrosio (presidente di Azione Universitaria), andrea salvatore Labella (Movimento giovanile di Noi Moderati), Simone Leoni (segretario di Forza Italia Giovani), Matteo Hallissey (presidente +Europa), andrea salvatore Labella (rappresentante del Movimento giovanile di Noi Moderati), giovanni Maria Giacobazzi (giornalista).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: +europa, Affari Sociali, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente, Amministrazione, Anci, Autonomia, Azione Giovani, Benzina, Cipe, Cisl, Comuni, Confapi, Confimprese, Confindustria, De Luca, Decentramento, Democrazia, Energia, Enti Locali, Fenapi, Forza Italia, Fratelli D'italia, Giovani, Giustizia, Governo, Impresa, Interni, Italia, Lavoro, Lollobrigida, Ministeri, Noi Moderati, Parlamento, Partiti, Piantedosi, Politica, Prezzi, Regioni, Riforme, Sicilia, Sicurezza, Sindacato, Sindaci, Sisto, Sud, Sud Chiama Nord, Territorio, Trasporti.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 6 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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