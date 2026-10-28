28 OTT 2026
dibattiti

L’Italia dei Territori! (Seconda giornata)

CONVEGNO | - Roma - 11:03 Durata: 6 ore 4 min
A cura di Pantheon e Simone Sapienza
Organizzatori: 
Sindaci d'Italia, Sud Chiama Nord
Player
Assemblea nazionale congiunta organizzata da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, in programma dal 27 al 29 ottobre 2026 a Roma.

Tre giornate di confronto tra amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti politici sul ruolo dei territori, gli enti locali, il lavoro e le riforme istituzionali.

Convegno "L’Italia dei Territori! (Seconda giornata)", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 11:03.

L'evento è stato organizzato da Sindaci d'Italia e Sud Chiama Nord.

Sono intervenuti: Carmelo Satta (presidente Fenapi Group), Claudio Brachino (giornalista editorialista Italpress), Alessandro Morelli (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE), Maria Teresa Bellucci (viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Guido D'amico (presidente Confimprese Italia), Francesco Paolo Sisto (vice ministro della Giustizia), Raffaele Trequattrini (presidente Cosind), Vincenzo Elifani (presidente Centro Studi Confapi), Cateno De Luca (sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord), Raffaele Bonanni (già segretario generale della CISL), Mauro Nori (capo di gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Stefano Caldoro (consigliere del Presidente del Consiglio per i rapporti con le Parti Sociali), Giuseppe Sabella (analista economico e saggista), Agostino Di Maio (direttore Generale Assolavoro), Rita Lofano (direttrice Agenzia AGI), Laura Castelli (presidente di "Sud chiama Nord"), Mariastella Gelmini (sentatrice Noi Moderati), Deborah Bergamini (deputata, vicesegretaria di Forza Italia), Ylenja Lucaselli (deputata, capogruppo in Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione), Francesco Lollobrigida (ministro della Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Felice Florio (giornalista, direttore de L'Espresso), Albert Finocchiaro (coordinatore di Sud chiama Nord Giovani), Nicola D'Ambrosio (presidente di Azione Universitaria), andrea salvatore Labella (Movimento giovanile di Noi Moderati), Simone Leoni (segretario di Forza Italia Giovani), Matteo Hallissey (presidente +Europa), andrea salvatore Labella (rappresentante del Movimento giovanile di Noi Moderati), giovanni Maria Giacobazzi (giornalista).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: +europa, Affari Sociali, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente, Amministrazione, Anci, Autonomia, Azione Giovani, Benzina, Cipe, Cisl, Comuni, Confapi, Confimprese, Confindustria, De Luca, Decentramento, Democrazia, Energia, Enti Locali, Fenapi, Forza Italia, Fratelli D'italia, Giovani, Giustizia, Governo, Impresa, Interni, Italia, Lavoro, Lollobrigida, Ministeri, Noi Moderati, Parlamento, Partiti, Piantedosi, Politica, Prezzi, Regioni, Riforme, Sicilia, Sicurezza, Sindacato, Sindaci, Sisto, Sud, Sud Chiama Nord, Territorio, Trasporti.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 6 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

E allora, buongiorno a tutti ben trovati e iniziamo questa grazie, grazie, se lo facciamo quest'applauso per iniziare questa seconda giornata di lavori e abbiamo visto, abbiamo approfittato di questo inizio di mattinata per seguire in diretta.
Cateno De Luca, che era ospite di coffee break, e adesso siamo pronti per iniziare questa seconda giornata di lavori e l'Italia dei territori, oggi, con un focus sull'impresa e sulla valorizzazione del territorio, anche connesso appunto il ruolo delle delle imprese. E allora noi iniziamo subito questa mattinata che sarà abbastanza intensa, che sarà composta da due panel molto interessanti, con ospiti illustri che ci daranno la possibilità di affrontare tematiche di grande attualità e che offrì hanno sicuramente spunti di riflessione che servono a tutti quanti noi e quindi una mattinata particolarmente, diciamo interessante anche dal punto di vista contenutistico, proprio per chi fa impresa la possibilità di ascoltare anche relatori illustri, iniziamo subito, però, dando la parola al presidente di foehn AP Group
Carmelo Satta, che accogliamo con un caloroso applauso di benvenuto,
A lui la parola subito per introdurre questa mattinata che, come dicevamo, appunto, è dedicata al mondo delle imprese.
Buongiorno a tutti intanto.
E con grande piacere che stamani apro i lavori di questa seconda giornata per continuare a parlare dei territori.
L'Italia dei territori, due panel che quelli che seguiranno rappresentano infatti un'importante opportunità di confronto costruttivo e di crescere per tutti noi un caloroso saluto ed ed un sentito ringraziamento desidero rivolgerlo a tutto il relatore e il rappresentante delle istituzioni della politica che interverranno oggi e naturalmente a tutti voi qui in sala che con la vostra attenta partecipazione presenza e con il vostro interesse, renderete questo incontro ancora più interessante, quindi un applauso lo dovete fare voi stessi perché ieri,
Ieri, Cateno, ci ha preso per stanchezza, però è stato piacevole, io sono riuscito veramente a capire qual è poi l'intento nostro è quello di curare attentamente i territori. Finalmente dopo anni qualcuno parla di territorio, fino all'altro giorno c'erano soltanto qualche pane e le in televisione e finiva tutto là. Oggi finalmente c'è un gruppo del quale faccio parte, pure io sono orgoglioso di farne parte, pure io parliamo di territori. Ringrazio tutte le associazioni che parteciperanno, che partecipano al progetto, frenava i gruppi e a tutte le colleghe e ai colleghi di senape che oggi ci
Ci seguono con attenzione che ci seguono, anche attraverso i nostri Session e social Feralpi pone da sempre al centro la della dell'azione pubblica, il piccolo imprenditore.
La persona e la comunità, premendo, promuovendo istituzioni più vicine ai territori e un dialogo, è fi efficace tra politica amministrazione, il sistema produttivo.
Feralpi Group, rafforza questo impegno e del nostro contributo, è fondamentale per costruire insieme militare d'Italia dei territori e dei due teme scelte, lo dimostrano a partire dal primo panel impresa in comune, il patto per valorizzare il territorio, la premessa da cui partire e che il rapporto tra imprese e amministrazioni locali rappresenta uno dei fattori determinanti per la competitività del sistema produttivo. La qualità dei servizi e la capacità dei territori di attrarre investimenti deve essere capace di generare occupazione e valorizzare le proprie risorse.
Il Comune costituisce per cittadini e imprese, il livello istituzionale più prossimo alla vita economica e sociale, è il luogo nel quale le esigenze di sviluppo si confrontano quotidianamente con le procedure amministrative, la pianificazione urbanistica, i vincoli territoriali, le infrastrutture e l'organizzazione dei servizi pubblici eppure,
Proprio a questo livello il rapporto tra amministrazione e il sistema produttivo rischia frequentemente di essere condizionato dalla frammentazione delle competenze, dalla disomogeneità delle procedure, dalla sovrapposizione degli adempimenti e dalla difficoltà di coordinare i diversi soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione di un investimento, queste criticità incidono in misura particolarmente significativa sulla micro, piccole e medie imprese che dispongono di risorse organizzative e amministrative più limitate e che pertanto subiscono maggiormente gli effetti dell'Ince dell'incertezza normativa dei ritardi autorizzativi e dei costi della burocrazia.
L'obiettivo è superare una concezione meramente burocratica del rapporto tra pubblico e privato, per affermare un principio diverso, la pubblica amministrazione e il sistema produttivo, nel rispetto delle rispettive funzioni e responsabilità, possono concorrere alla realizzazione di un interesse comune rappresentato dalla crescita economica, dalla creazione di lavoro,
Dalla rigenerazione urbana, dalla qualità dei servizi e dalla valorizzazione delle risorse locali, semplificare in questa prospettiva non significa ridurre le garanzie, ma rendere le regole più chiare, i procedimenti più coordinati e le decisioni pubbliche più efficace. La semplificazione amministrativa deve essere vista come politica di sviluppo economico partendo da una revisione concreta dei procedimenti che interessano le imprese attraverso la semplificazione
E standardizzazione, standardizzazione di moduli e adempimenti comunali, collegamento tra le banche dati pubbliche per evitare duplicazioni dei richieste, rafforzamento dei Suap, individuazione dei referente, percorsi chiari per gli investimenti più rilevanti
Garanzie sui tempi e informazione, trasparente sullo stato delle pratiche, eliminazione di duplicazione richiesti inutili e procedure non in uniforme, rafforzamento delle competenze tecniche dei Comuni, anche attraverso la collaborazione tra enti.
Accanto alla semplificazione ordinaria, serve una disciplina di che consenta ai Comuni di individuare, attraverso la concertazione pubblico privata, gli investimenti strategici e di realizzarle con procedure coordinate, trasparente e tempi certi, l'obiettivo è accompagnare gli investimenti prioritari fin dalla programmazione territoriale attraverso un piano strategico e un percorso istituzionale definito in questo modello le organizzazioni datoriali possono svolgere una funzione fondamentale di raccordo tra il sistema produttivo e le amministrazioni locali, facendo emergere le esigenze delle imprese, soprattutto delle micro e piccole imprese, che spesso incontrano maggiori difficoltà nell'interlocuzione con gli enti pubblici e nella predisposizione di progetti di investimento complessi.
Tale funzione deve essere esercitata nel rispetto delle destinazioni, distinzione tra rappresentanza degli interessi economici e decisione amministrativa. L'ha scelto, il web e le scelte urbanistiche, autorizzative e di spesa restano attribuite agli organi e alle Amministrazioni competenti.
Mentre la concertazione costituisce lo strumento attraverso il quale raccogliere contributi, condividere obiettivi e migliorare la qualità della decisione pubbliche, tutto questo può condurci a costruire una relazione stabile, non occasionale, tra Comune e sistema produttivo, fondata su responsabilità reciproche, trasparenza e risultati verificabili, vorrei invitarvi ad una riflessione che preveda, da una parte, la semplificazione dei procedimenti comunale a favore delle imprese volta a promuovere la standardizzazione degli adempimenti, l'interoperabilità delle banche dati,
Il coordinamento tra uffici, la trasparenza dei tempi procedimentali e il rafforzamento del SUAP, dall'altra parte, la realizzazione dei percorsi concertative di sviluppo territoriale che consentono ai Comuni di elaborare piani strategici comunali di individuare investimenti pubblici e privati prioritari,
E attivare procedimenti coordinate per la loro re realizzazione, comprese quando ne ricorrono i presupposti di legge e le procedure di variante urbanistica.
In molti territori iniziative imprenditoriali, risorse finanziarie non generano sviluppo perché gli strumenti urbanistici non sono adeguati ai cambiamenti economici, tecnologici e sociali.
Aree dismesse immobili da record e da riconvertire infrastrutture mancanti o opportunità di rigenerazione richiedono soluzioni, non sempre prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, la relazione odierna.
Può portarci ad affermare che lo sviluppo territoriale richiede una responsabilità condivisa nell'ambito della quale alle amministrazione, al alle amministrazioni, si chiede di garantire chiarezza delle regole, capacità di programmazione, tempi certi, coordinamento degli uffici e trasparenza delle decisioni?
Alle imprese si chiede di presentare progetti credibili, rispettose delle regole, capace di di generare valore economico e ricadute positive per la comunità.
A noi, associazioni datoriali, si chiede di contribuire alla costruzione di una visione condivisa dello sviluppo locale, facendo emergere le esigenze del sistema produttivo e favorendo il dialogo tra istituzioni e imprese, vogliamo interrogarci sulla possibilità di promuovere una stagione nuova di collaborazione tra Comune e sistema pro produttivo, nella quale la semplificazione amministrativa diventi tra una leva di sviluppo.
E la concertazione pubblico privata, Unas uno strumento ordinario per individuare e realizzare gli investimenti strategici, e questo il significato del claim imprese in Comune, non semplicemente avvicinare il Comune alle imprese, ma costruire insieme le condizioni per valorizzare il territorio, generare lavoro e trasformare le opportune da in sviluppo concreto
Con riferimento all'altro tema che affronteremo questa mattina, un nuovo modello, un nuovo modello di concertazione per rilanciare il buon lavoro, siamo convinti che per affrontare le trasformazioni economiche e sociali in corso non è sufficiente intervenire sulle regole esistenti, occorre anche ripensare gli strumenti attraverso i quali le istituzioni, le imprese, i lavoratori e le loro rappresentanze,
Possono concorrere alla costruzione di un modello di sviluppo più equo, inclusivo e competitivo,
In questo percorso, il ruolo dei corpi intermedi e del e della partecipazione delle parti sociali rimane fondamentale, la contrattazione collettiva, infatti, non è soltanto lo strumento attraverso il quale si regolano i rapporti di lavoro e si definiscono i trattamenti economici e normativi e anche uno spazio di responsabilità condivisa nel quale possono essere individuate risposte concrete ai bisogni delle persone e delle esigenze delle imprese.
È questa la ragione per cui, frenata sempre creduto nel valore della bilateralità, promuovendo anche la costituzione del proprio ente bilaterale, ebbe mo e del proprio fondo interprofessionale Fondo conoscenza. La bella da realtà rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra le parti sociali
Attraverso di essa è possibile sviluppare servizi, sostenere la formazione, rafforzare welfare contrattuale e offrire strumenti di tutela anche a quei lavoratori che rischiano di rimanere ai margini dei sistemi tradizionali di protezione sociale. Dobbiamo però chiederci se gli strumenti che abbiamo costruito siano oggi sufficiente e rispondere alle trasformazioni in atto.
Viviamo in un contesto nel quale cambiano rapidamente i modelli produttivi, le competenze richieste, l'organizzazione del lavoro e le aspettative della persona, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale aprono nuove opportunità, ma impongono anche di ripensare il rapporto tra produttività, occupazione, salari e qualità della vita.
Parallelamente, il nostro Paese continua a essere caratterizzato da profonde differenze territoriali, differenze che riguardano le opportunità di lavoro, le qualità dei se la qualità dei servizi, le infrastrutture e la possibilità di crescita delle imprese, ma anche il costo concreto della vita quotidiana.
Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che vorrei richiamare la vostra attenzione. Possiamo considerare realmente equo una retribuzione se, a parità di importo nominale, il suo potere d'acquisto cambia significativamente as a seconda del territorio nel quale una persona vive e lavora
No, è una domanda che merita una riflessione seria, senza creare contrapposizione tra il principio dell'uniformità dei diritti e la necessità di riconoscere le specificità locali.
La nostra posizione è chiara, il diritto fondamentale del dei lavoratori e la garanzia assicurati assicurate dalla contrattazione collettiva nazionale devono rimanere un punto fermo.
Non immaginiamo un sistema nel quale i territori e GOMP competono tra lo competono tra loro, attraverso la riduzione dei salari e delle tutele, riteniamo piuttosto che proprio la contrattazione collettiva possa diventare uno strumento per integrare le garanzie nazionale, con non risposte.
è più.
Non risposte più aderente alle condizioni economiche e sociali dei singoli territori, in questa prospettiva, il confronto odierno ampio e qualificato si potrebbe portare ci potrebbe portare a valutare l'introduzione di una componente retributiva aggiuntiva, collegata a indicatori oggettivi del costo della vita nei diversi territori e sostenuta da uno specifico regime fiscale e previdenziale agevolata.
L'idea di fondo è semplice affiancare ai trattamenti economici e definite a livello nazionale uno strumento integrativo disciplinato dalla contrattazione collettiva e riconosciuto entro i limiti e condizioni stabilite dalla legge, che possa contribuire a rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori. Naturalmente una proposta di questo tipo richiede approfondimento puntuale nell'interesse dell'imprenditore. Occorre definire i criteri di applicazione omogenee e valutarne la sostenibilità per le imprese. Attorno a questa proposta ci sono questioni sulle quali non intendiamo anticipare conclusioni tecniche che spettano agli esperti e a confronto con le istituzioni competenti.
Il nostro obiettivo oggi, e porre il tema al centro della discussione e verificare se possa diventare parte di una più ampia evoluzione del sistema delle relazioni industriali, crediamo infatti che il principio della sussidiarietà debba tradursi nella capacità di costruire soluzioni concrete attraverso il dialogo tra rappresentanze sociali,
Autonomie territoriali e istituzioni in questo quadro,
Gli enti bilaterali possono svolgere un ruolo importante non soltanto nell'erogazione delle prestazioni e servizi, ma anche nella ko, nel contribuire alla conoscenza dei fabbisogni territoriale, alla diffusione delle buone delle buone pratiche e alla valutazione dei risultati delle politiche contrattuali, la sfida è passare a una contrattazione che interviene prevalentemente sul rapporto individuale di lavoro a una contrattazione capace di contribuire anche allo sviluppo della comunità alea ri alla riduzione dei divari e alla competitività del sistema produttivo.
Per noi questo significa promuovere un modello nel quale la tutela delle persone e la crescita dell'impresa non siano considerati obiettivi contrapposti, ma dimensione complementari dello stesso progetto per un lavoratore adeguatamente retribuito formate e tutelato e anche una risorse per un'impresa più solida, produttiva e capace di affrontare il cambiamento e perché un territorio che offre opportunità, servizi e condizioni di vita sostenibili e un territorio nel quale le imprese possono investire, trovare competenze e costruire prospettive di lungo periodo.
Con questo spirito affidiamo agli approfondimenti che seguiranno il compito di esaminare le possibili soluzioni contrattuali, normative, fiscale e previdenziale, nella convinzione che il confronto tra competenze diverse sia indispensabile per trasformare un'intuizione in una proposta concreta il nostro intento è offrire una risposta definitiva, ma contribuire non è il nostro intento non è offrire una risposta definitiva ma contribuire ad aprire una nuova prospettiva di lavoro comune.
Una prospettiva che tenga insieme garanzie nazionale, specificità territoriali, innovazione, Solidarietà, sostenibilità economica e giustizia sociale.
Con un principio che per noi rimane centrale, cioè il salario giusto per il lavoratore significa un'impresa più produttiva e un sistema pro più produttivo, più forte deve essere capace di generare benessere per la persona e per i territori nei quali opera io vi ringrazio per l'attenzione o no da parte di tutti capisco che ci troveremmo qua per sentire argomenti di natura politica,
Ma se non riusciamo ad entrare adesso, nello specifico dei problemi del territorio, e allora perché siamo o siete venuti qua, vi faccio questa domanda semplice, io allora sono venuto qua a fare la mia relazione, ho lanciato dei messaggi ben chiari che adesso saranno ripresi dai colleghi e dai politici che seguiranno, che dei due panel ma onestamente devo ho qualche dubbio che tutto qua dentro siamo interessati ai territori, se siamo interessati ad altro e allora forse in altra sede si può discutere qua, si tratta la politica non intesa perché io devo fare i politico, il politico lo voglio fare, non vi nascondo e questo fuoricampo prendetela come fuori campo. Io mi sono offerto
Anche personalmente, mettendo a rischio tutta una serie di cose, perché comunque rappresenta una confederazione o no, una un'ottima considerazione perché l'abbiamo costruita, nomina Nottola, un'ottima Confederazione,
Ma mi sono reso disponibile anche a metterci la faccia come siamo abituati a fare, come dice spesso Cateno De Luca, e quindi ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza, ma io sto cercando un autobus che sta passando, che magari a piazza Cavour e sta cercando di ritornare quindi lo prende al volo o prima moglie impegnare personalmente e allora vi invito a seguire attentamente se non volete eseguire adesso ci sono due panel,
Che per alcuni può segnare può significare che sono inutili, dice, ma perché siamo venite qua a parlare de de de dei problema non è così Sindaco, lo vuoi dire tu quindi scusate la mia reazione, ma ceo,
Io mi trovo qua è perché ci credo, c'ho creduto dal lontano 1992, quando abbiamo creato la Fenati, io oggi sono qua perché credo nella senape e 2 punto cioè 2.0, perché noi è inutile che facciamo soltanto, ci limitiamo a fare qualche delega sindacale, noi osiamo propositivi,
E cerchiamo di alzare la voce e la voce, la possiamo alzare solo se noi riusciamo ad essere in quello stagnola seduti tra Parlamento e Senato, quindi vi annuncio questo qua, grazie ancora per l'attenzione, se vi ho annoiato o a qualcuno lo annoiato chiedo scusa ma è anche pregato di accomodarsi fuori.
Grazie grazie alla Presidente esatta per il suo intervento, un intervento che ha introdotto questa mattinata mettendo sul tavolo quello che su quelli che sono gli argomenti che poi verranno affrontati anche nel corso dei panel che stanno che stanno per iniziare e comprendiamo anche il messaggio che ha voluto lanciare alla fine con un messaggio importante è che invita tutti quanti ad una riflessione rispetto al ruolo che ciascuno di noi che
Chi ricopre ruoli all'interno della pubblica amministrazione o che ricopre ruoli che offrono servizi ai territori, deve poter deve poter dare un'unica direttrice comune, quella che guida la giornata di oggi, ovvero dalla concertazione degli interessi e la concertazione per lo sviluppo. Ed è o faremo questo viaggio insieme attraverso lo dicevamo in apertura, l'ascolto di illustri, diciamo, di ospiti illustri che ci offriranno la possibilità di approfondire questi temi. Io vorrei invitare qui con me e Claudio Brachino, giornalista editorialista Italpress, lo accogliamo con un applauso. Sarà lui che guiderà i lavori di questa di questa giornata. Il primo panel impresa in comune, il patto per valorizzare il territorio ben trovato
Allora, insomma, ti lascio ovviamente agli ospiti di questa mattinate a questo momento di approfondimento, grazie buongiorno, buongiorno a tutti benvenuti.
Mi siedo, mi chiedo perché
Siamo pieni di appunti e bisogna lavorare, abbiamo provato una volta a fare il TG in piedi, è durato due mesi e l'ho chiuso subito perché pensavamo più dove andare, che è quello che dicevamo, quindi ci sediamo e cioè io sono aggravato di responsabilità dopo quello che ho sentito speriamo di non fare dei bagni ed è inutile perché insomma che devo dire?
Di lavorare con serenità, ma, insomma, le cose dette sono importanti e cerchiamo di dare un senso a quello che lei ha detto, anche con grande passione personale, con molto apprezzato, perché poi, alla fine la passione conta moto no no giusto, Verona, ovvero non coprono solo l'idea anche alla forza in cui si dica, allora andiamo per ordine il primo panel, abbiamo onore Onore a disposizione con qualche minuto di pausa e quindi il primo titolo è impresa in comune con il punto interrogativo il Patto per valorizzare il territorio. Allora chiamo qui, insomma, in ordine, diciamo di di di Scaletta e Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, benvenuta Bongiorno. Ci siamo visti e recentemente a Fiuggi è tornata e a Fiuggi a Fiuggi, lo ha intervistato da remoto e invece qui presente oggi, fisicamente. Alessandro Morelli, buongiorno benvenuto applauso anche a lui
Sottosegretario sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPESS, io di solito lo dico a memoria sotto lo leggo e insomma comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, insomma, una cosa molto importante di cui abbiamo parlato tante volte nelle interviste che ho realizzato, Raffaele Trequattrini, il presidente cose and buongiorno, prego, venga velocemente applauso anche a lei. Vincenzo Epifani, Presidente Centro Studi Confapi prego applauso anche a lei si accomodi, Guido d'Amico, presidente di Confimprese Italia, che conosco da un po'di tempo, perché ho lavorato spesso nel diciamo
Convention che fa per quanto riguarda la sua associazione e alla fine del primo giro di interventi, ve lo dico già ci collegheremo da remoto con Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della giustizia, che è intervenuta la scorsa settimana. Un evento legato al mio libro
Non ero Morelli cominciò da lei cominciò da lei
E c'è il microfono già passato io mi piace ogni tanto, vedete che il titolo è molto bello, no, io, quando ero giovane, andavo alle elezioni di Umberto Eco, prima che diventasse suo ha lavorato un po'in semiologia che diventasse un ideologo e dice è un buon titolo, può dire una buona cosa, no, quindi c'è il nome della rosa, lo avrebbe dovuto chiamare azo da Mac che il monaco protagonista Mazzone Melca è brutto e del nome della rosa ebbene, allora il titolo questo Comune col doppio significato, ma vuol dire in comune mettersi insieme, ma anche il Comune come ente locale ci dà uno spunto. No, allora la politica diciamo, di primo livello a cui lei appartiene e cosa fa su questo tema del mettere l'impresa in Comune per valorizzare il territorio, poi parliamo un po'di territorio per territorio nel ventunesimo secolo non è quello del 900 a cui appartengo come formazione culturale, economica, ma quindi io le do delle parole semplificazione, nuova concertazione pubblico-privato sussidiarietà partecipata
Sportello unico le mettono delle parole come un pazzo e le faccio questo gioco, la prova a comporre le piace questa volta perché lei praticamente mi ha messo i tasselli di un mosaico e se ogni tassello, seppur con grandi investimenti, con grande impegno, con nuove legislazioni, finanziamenti economici di qualunque genere viene sviluppato senza che gli altri vengano altrettanto sviluppati non riusciamo a ottenere mosaico.
Quindi tu hai tanti tasselli, puoi avere quello più bello del mondo, ma alla fine non capisci e non riesce a ottenere il 100, che è l'obiettivo comune, perché ci dobbiamo porre una domanda direttore, perché abbiamo di fronte una platea così numerosa perché giustamente il presidente ha fatto questo intervento così accorato soprattutto alla fine perché qua ci sono sindaci sono rappresentanti delle istituzioni e rappresentanti delle società delle imprese e di enti vari delle di rappresentanza perché alla fine tutti quanti abbiamo un obiettivo comune che è il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini,
Questo passa ognuno per la propria responsabilità, logicamente dal lavoro amministrativo, legislative e quant'altro per quanto riguarda le imprese, al miglioramento del fatturato delle imprese stesse, che ha un interesse generale esattamente come la parola comune che stiamo utilizzando adesso, cioè se l'azienda Mario Rossi S.r.l.
Riesce a fatturare un po'di più. Intanto noi siamo contenti per Mario Rossi perché non abbiamo questo nichilismo, siamo invidiosi, non abbiamo l'invidia sociale, ma questo qua pagherà un po'più di tasse e potenzialmente avrà bisogno di una avrà nella necessità di avere un po'più di collaboratori. Questo significa molto semplicemente, dare lavoro, creare chiaramente economia, permettere di migliorare la qualità della vita delle persone. Quindi questa è la ragione per la quale tutti quanti siamo qua, ognuno ribadisco, con il proprio ruolo, con la propria piccola grande responsabilità, dunque, partendo da questo, da questo ragionamento e si dipana lei mi ha dato tu mi hai dato il qualche tassello del puzzle, ce ne sono chiaramente tanti. Liberiamoci di quello che fanno l'esame dei giornalisti che, se abbiamo delle ci bocciano per gente che da
Da del lei, ma non rispetto ai politici, non si fa rispettare gente da del tu, si fa rispettare, noi ci diamo del tumore, ci rispettiamo bene, grazie zia, quindi tu mi hai dato qualche tassello è il taso chiaramente del puzzle chiaramente ce ne sono tanti altri, perché qua parlo con imprenditori con rappresentanti delle istituzioni ognuno avrebbe chiaramente delle rivendicazioni o avrebbe e o a potenzialmente delle segnalazioni da darmi. Ora prima è stato detto il tema delle dei database, che molto spesso sono, diciamo, complicano la vita a imprese e alle Amministrazioni, cioè dover inserire. Claudio Brachino
Direttore di Italpress, eccetera, eccetera, nove volte quando alla fine l'interlocutore è il governo, lo Stato, la Regione e uno quindi su questo stiamo lavorando, perché appunto ci sia una unica base d'asta sulla quale Claudio Baracchi Brachino inserisce i suoi dati e poi logicamente su con tendine con At&t con strumenti che oggi francamente la tecnologia mette a disposizione, non è che stiamo
Parlando dell'iperuranio di Star Trek, possono mettere a disposizione delle amministrazioni e delle imprese una sburocratizza sburocratizzazione vera, perché poi è questo quello di cui stiamo parlando, perché la burocrazia ci crea non solo un problema di, diciamo.
Il malessere, ma anche un problema per le aziende, perché quanti collaboratori dovete avere semplicemente per inserire nove volte? Claudio Brachino, direttore, eccetera, eccetera, eccetera punti di domanda ora sono tantissime le né le questioni di cui dobbiamo parlare. Dovremmo parlare a livello puntuale, ma la l'idea principale alla quale il nostro faro deve essere la qualità della vita dei nostri concittadini e guardare all'Italia dei territori territori. È una parola abbastanza asettica, perché il territorio è qualcosa scritto segnato sulle cartine. Parliamo di terra, una terra a cui noi siamo legata, legati la terra che ci ha fatto nascere, che ci ha fatto crescere la comunità legata a quella terra dove le nostre radici sono
Ra radicate e ci permettono e ci hanno permesso di essere qui ora, dunque, ognuno per la quota piccolo grande responsabilità deve fare in modo che sia l'obiettivo sia coerente, finalmente c'è qualcuno che dice, signori, dobbiamo lavorare tutti per quell'obiettivo e finalmente c'è qualcuno che lo dice lo dico da da,
L'onore di rappresentare la la, la programmazione economica e un governo che, con quattro anni di visione, ha potuto mettere in campo una serie di azioni, perché io non voglio buttare la croce addosso quelli che c'erano prima erano peggio, c'è da dire che il sottosegretario alla politica alla programmazione economica di prima esattamente come gli altri che lo hanno preceduto stava lì un anno un anno e mezzo,
Noi con Castelli siamo stati 21 mesi con c'era il governo Draghi quindi.
Il tema è come fai a fare programmazione se stai di un hub 12 mesi, ora che sei lì, capisci come gira il fumo da chi sei circondato e fai una minima squadra, è già un momento che fai che prepara gli scatoloni, ora noi siamo riusciti a farlo questa cosa e dunque l'auspicio che si possa lavorare ancora per altri cinque anni, evidentemente questo è,
L'obiettivo comune e anzi la nostra presenza a questi convegni non è, non è semplicemente la nostra, in quanto Governo, non è semplicemente perché dobbiamo esserci, ci ha invitato Fenati e andiamo a farci vedere che ci siamo, diciamo, la nostra può essere credibile, poco credibili, dice la manovra economica, vedremo che cosa salta fuori, ma è perché da cui possono arrivare degli spunti che, avendo la fortuna di guardare con una prospettiva medio-lunga per quanto riguarda la durata del dei governi, del Governo e dei governi, ci permette veramente di mettere in campo delle azioni che sono credibili perché una cosa che,
Idem le aziende che lo possono dire e te lo confermeranno direttore, la cosa più pericolosa per le aziende è l'instabilità, e non sapere dove si deve andare. C'è, chiede che le regole cambino durante il gioco, poi possono essere migliori, diciamo o meno, migliori di quanto potrebbero essere peggiori. No, diciamo, non peggiori, ma l'importante è sapere le regole del gioco, perché gli investimenti sono investimenti di medio lungo periodo e quindi le imprese devono fare credito con le banche. Devono chiaramente pianificare i collaboratori, guardare avanti e avere un interlocutore che accoglie, ah, magari in parte, ma accoglie delle proposte di suggerimenti. Questo è fondamentale e noi siamo qui proprio per questo
Grazie grazie anche per la velocità. Io spero, sottosegretario, che si fosse fermato fino alla fine del Palmia, vuol fare un piccolo secondo Jovanotti un po'in ritardo, quindi ascolterò qualche intervento, ma poi devo andare, mi dispiace, va bene, allora io su questo voi sapete, sono un maniaco del tempo che non mi conoscevi a Laura altre volte, io, insomma, quando comincio poi dopo, prendo il tempo che mi spetta quando cominciano posso scaricare quello che non mi è stato dato prima. Sapevo che il sottosegretario degli impegni e quindi, non appena così vogliamo, facciamo così, allora, se avete pazienza, insomma non è che poi lei deve scappare, deve andare da qualche parte o no? Parliamo un attimo incastrano sempre
Grazie a questo gli uomini sono bravi.
Eh no, faccio no, faccio allora e Laura mi capisci che la verità allora facciamo codificato, no, facciamo così, facciamo così, allora io lascio libero già fin d'ora perché il peggio, i suoi impegni, grave il sottosegretario quando è il momento che vuole andare se vuole andare avanti con no, io ascolto qualche intervento, conto che il presidente mi dia comunque alla fine mi arrivi una relazione perché, come dicevo, per noi sono utili consigli e quindi che ci arrivi la relazione rispetto a quanto avverrà.
Allora, grazie grazie, sottosegretario viceministro, prendo questo tema della giornata un po'lateralmente, sapendo ciò che di cui si occupa, ma lo riporto al focus principale perché, insomma, io, da quando non ho mai preso quattro per essere andato fuori tema nemmeno alle medie, quindi non voglio farlo adesso che sono insomma, in una parte diciamo matura della mia carriera. Il discorso degli anziani, delle politiche per gli anziani su cui il governo sta lavorando molto sta lavorando molto in termini di una serie di riforme che riguarda anche l'aiuto istituzionalizzato a chi fa l'assistenza domiciliare. Parliamo dei caregivers, ma parliamo soprattutto di una società in cui c'è la denatalità e la vita dura più a lungo, per fortuna grazie alle tecnologie mediche, e quindi si parla anche di un nuovo, di una nuova revisione del welfare, della sostenibilità, del welfare, poi vedremo magari nel secondo giro di domande
Anche due welfare europeo, io mi occupo molto anche di Europa, anche con un programma che ho affondato praticato al pass che conduco a Bruxelles, perché se non spieghiamo l'Europa ai cittadini, ma, insomma, non si capisce bene che cosa fa questa Europa, allora su questo tema però è importante non solo il lavoro che fa il Governo in termini di riforme, di norme o di atteggiamento o di finanziamento ma l'appoggio appunto agli enti territoriali, ai Comuni, al terzo settore proprio in una specie di di nuova concertazione mi permette al termine perché il termine è usato, diciamo grammaticalmente in un altro contesto
E di unità di forze, perché, in modo da dare all'attività politica e quelle di questi attori che riguardano il tema della mattinata possa avere un nuovo significato, ho capito male, sicuramente, secondo me è arrivato ampiamente la sufficienza, ma io credo debba nemmeno sette e mezzo però insomma, ma tocca a me il seme ha fatto Giampà schifo però va be'insomma,
Allora, detto questo, io innanzitutto voglio ringraziare il presidente d'Amico per l'invito a questa giornata, voglio ringraziare il presidente esatta.
E per aver organizzato un approfondimento come questo e per chiamare anche il governo a un'assunzione di responsabilità che passa anche per unire alla propria visione le cose che si sono fatte, perché dopo quattro anni come diceva bene prima il collega noi abbiamo il dovere di rappresentare come questo tempo straordinario il più lungo di un Governo che c'è stato in Italia quindi per dare la misura del fatto che siamo stati capaci di inserire quelle riforme che mancavano da decenni, poi certo si può fare sempre di più ci può fare premendo, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo dare prova, allora lei ha citato la riforma anziani. Ecco, insieme alla riforma fiscale,
Un'altra riforma che abbiamo fatto e devo dire in tempi record è la riforma in favore della terza età, la prima legge, una legge che non c'era. In 80 anni della Repubblica italiana che si è occupata di una stagione della vita demografica, noi avevamo moltissime leggi che si occupavano dell'infanzia e dell'adolescenza col dito con il diritto all'istruzione, avevamo leggi che si sono occupate dell'altra parte dell'esistenza umana trentennale più o meno che riguarda il lavoro. Non avevamo una riforma che si occupasse di quest'altro tempo, non la voglio interrompere, non sono maleducato una momento DIGOS, faccio solo Insert dedicato, gli ho scritto molto editoriali. Nell'epoca del Covid ho detto come la democrazia si può definire matura quando si occupa di tutte e due le parti fragili e della vita, cioè all'inizio oggi, ciò che il governo farà molto nella legge di bilancio per quanto riguarda i giovani, ma i giovani intendo, come io ho fatto per tanti anni di studio aperto c'erano delle riunioni, diciamo ai suoi giovani boss sono una categoria sociale, gli ciò da 0 a 18 anni, quindi infanzia, adolescenza e il primo accesso anche alla scuola, quindi i giovani.
E gli anziani
Che con il Covid abbiamo maltrattato e ansa genio. Allora una democrazia si definisce matura quando si occupa delle due fragilità della vita, quando uno è molto giovane e quando uno è molto anziano, mi scusi una contrapposizione di classe, una contrapposizione generazionale, come spesso vediamo all'interno di discussioni che si hanno, sembra quasi che le politiche in favore di una stagione della vita siano contro quelle di un'altra stagione della vita. Quindi, quando noi parliamo di protezione degli anziani degli over 65, sembra quasi che poi creiamo un documento nello stanziamento di risorse economiche ai più giovani e in particolare al diritto al lavoro. Non può e non deve essere così, ma molto dipende da noi. Se io do attenzione una politica giusta, come diceva lei, due attenzione dal concepimento fino alla morte, allora la legge che non c'era, la legge in favore della terza età, la approvata dal governo Meloni, abbiamo stanziato tante risorse. In ultimo, abbiamo stanziato un miliardo e mezzo di euro per il Piano nazionale, non autosufficienza anziani, facendo che cosa, però innanzitutto superando l'idea che il welfare deve essere meramente assistenzialista,
Cioè io figuro, ma con l'idea che tu non uscirà fuori da quella malattia, da quella passività, da quella esclusione dalla società e guardate che questa non è una cosa che è stata in frequente in Italia, fra l'idea che le politiche sociali fossero soprattutto assistenzialiste e fatte di sussidi fa parte di molte iniziative che sono state fatte nel tempo nella storia della Repubblica italiana.
Oggi noi abbiamo avuto superare quest'ottica, le politiche sociali e lo dirò chiaramente si fondano soprattutto su lavoro, lavoro, lavoro e non è vero che il lavoro riguarda qualcuno e non riguarda altri, che il lavoro riguarda chi sta bene chi è in forza, chi ha comunque tutte le condizioni per poter fare da sé e bastare a se stesso il lavoro è qualcosa che riguarda tutti, anche le persone in stato di fragilità, anche chi ha superato i 55 60 anni, anche una persona che ha delle disabilità, anche una persona che ha la difficoltà di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro perché insieme al proprio marito al proprio uomo si è una donna ha generato una creatura
Il lavoro deve essere per tutti e dire che le politiche sociali devono soprattutto puntare sul lavoro, guardi che è una trasformazione, governi Guyana.
Perché sono sempre state quasi un ossimoro.
Politiche sociali, da un lato compartimenti stagni, politiche del lavoro, dall'altro, ecco io non credo che la sostenibilità del welfare si può, sta leggere se noi non li integriamo e non le viviamo come un unico asset della sostenibilità dell'Italia e del welfare e anche di quelle tematiche demografiche come la denatalità e l'invecchiamento della popolazione è per questo che abbiamo raccolto tutte le maggiori risorse e l'abbiamo destinate a poter promuovere il lavoro in Italia in tutte le stagioni della vita.
Nei diversi anche Stati e condizioni ci sono dei risultati, sì, allora faccio un esempio, no, ma voi lo sapete benissimo, abbiamo raggiunto il record di occupazione superando il 63%, abbiamo raggiunto il record di occupazione femminile superando il 54%, poi io sono donna, Laura lo sa, io penso sempre al 46% di donne che ancora non sono libere di scegliere se lavorare oppure no e ma non si può dire che il governo Meloni,
Non abbia dato attenzione a questo. Non si può dire che il primo presidente del Consiglio donna si sia distratto dal protagonismo femminile, perché questo non è vero e lo dicono i dati, lo dicono le risorse stanziate, lo dicono gli strumenti inseriti non soltanto come il congedo parentale all'80% per i primi tre mesi ma anche anche con il welfare aziendale. Il nostro presidente del Consiglio, quando si è insediato nel primo discorso che ha fatto nel 2022, è stato il primo presidente del Consiglio che ha inserito welfare aziendale tra le priorità della sua azione di governo. Quelle parole sono diventati fatti per la prima volta nella storia della Repubblica italiana così massive. Siamo noi che abbiamo aumentato welfare aziendale, lo abbiamo aumentato con i fringe benefit, arrivando fino a 5.000 euro per chi si sposta dal proprio luogo di nascita o di residenza. L'abbiamo fatto anche con altre iniziative, come i premi di produttività, detassando gli fino all'1%, perché, se vogliono aumentare la produttività, io devo premiare di più chi partecipa attivamente a quella produttività, e questo significa anche cambiare un paradigma del welfare,
E l'altro paradigma e poi concludo perché vede il tempo di un secondo intervento.
Ah ah, perché volevo rimango fino alla fine
Rimango molto volentieri.
Però gli dicevano a questo poi riprendiamo altrimenti questo, lo voglio dire io sono viceministro al lavoro e alle politiche sociali, ma io sono una psicologa psicoterapeuta e sono cresciuta all'interno del sociale, che sia fatto di cooperazione, che sia fatto di terzo settore che sia fatto di servizi pubblici e la mia storia che e soprattutto da un punto di vista professionale,
Hanno caratterizzato dalla conoscenza del contesto sociale.
è fatta di tante esperienze in cui ho visto che, oltre all'assistenzialismo, il welfare aveva una patologia che era quello di credere che fosse una Manera Eteria di esclusiva pertinenza dello Stato, sì, il terzo settore, l'associazionismo, la cooperazione potevano intervenire, ma soltanto per esternalizzare i servizi a basso costo e con precarietà del lavoro.
Questa era l'idea di quella unione che lei dice e che passa per una filiera che io mi permetto di definire alleanza tra pubblico privato e privato sociale, in cui c'erano contesti di serie A e contestino o di serie B, ma di serie Z,
Cioè li uso, quando proprio non ho alternative eh devo diminuire la spesa, questo non significa rispettare il settore privato in tutte le sue forme, che sia privato, sociale privato.
Essere cittadini di pari dignità si misura nella propria capacità di soddisfare i bisogni delle persone, non del ruolo che si occupa all'interno di un contesto piuttosto che un altro. Anche qui abbiamo rivoluzionato il welfare, l'abbiamo fatto inserendo nel codice degli appalti pubblici l'amministrazione condivisa, e quindi quell'azione di cui lei faceva cenno, che passa per la co-programmazione e la coprogettazione, cioè metto intorno a un tavolo le persone di buona volontà e di competenza che siano appartenenti al settore privato o al settore pubblico e insieme cerchiamo di capire quali sono i bisogni del territorio e di costruire quelle politiche che non sono proprietà dello Stato, ma che devono essere proprietà dei cittadini e anche questo ha fatto un governo di centrodestra. Non l'hanno fatto le belle anime della sinistra
Grazie a lei, sottosegretario Graziano Delrio, è intervenuto ed essere stato con noi, andiamo avanti con.
Guido d'Amico, presidente di Confimprese Italia, abbiamo sentito molto, riportiamo un po'il discorso ai territori, no quindi che una parte del nostro titolo no, i territori, anche perché le imprese e io mi sono occupato per tanti anni di di BMI ha detto il nostro presidente della Repubblica ma quando è andato in visita due anni fa mi sembra in Kenya dove noi poi investiamo con la nostra azienda perché,
Come ha detto il mio illustre collega Rampini, l'Africa non è solo il laboratorio delle immigrazioni, così non lascio blu e si è di solito in scenografia, non si lasciano mai buchi, quindi possiamo anche togliere quella sedia allaga brutta da vedere nelle inquadrature però benvenuto dottor De Luca Romeo l'ho visto in televisione prima coffee break insomma se poi no e va bene.
Dal buon Pancani, che salutiamo con col mio amico. Spesso vado anch'io con con sé un bel programma storico della setta insomma del mattino che, ricordiamo, fa parte dei programmi insieme a Omnibus del tg del grande Enrico Mentana. Allora allora le imprese del territorio diceva Mattarella, appunto in questa visita in Africa, che le nostre Pmi sono un modello mondiale di rapporto virtuoso fra imprese e territorio che molti ci vogliono copiare. Noi ne parliamo sempre come resilienza network del nostro mondo. Io ho scritto editoriali dicendo che le abbia ammesso nel romanzo familiare italiano, perché se vuoi andare a sentire le storie c'è sempre un nonno, un papà, uno zio, un genero, una donna, un capostipite, e poi dopo c'è l'avventura di un'azienda che oggi e e di fronte a una crescita manageriale, perché l'intelligenza artificiale alla sostenibilità, alla digitalizzazione impongono, non lo so, ma quella del grande romanzo familiare delle imprese italiane che si collocano in un rapporto col territorio. Chiudo dicendo io una volta ho intervistato Zaia visto che, insomma Malfi al Nobel ben detto, se vedi una via in un paesino veneto, vedi tutte villette a schiera vicino case non sono case, sono Pmi su tutte Pmi, sommate però fanno un terzo del Pil nazionale. Allora, ma io pensionato questa bella metafora geografica di Zaia, volevo, riprende dall'alto, con un drone così facevo delle immagini per far vedere come un dislocate le pm va da noi,
Lega e capo di un'associazione importante dare del lei, perché sennò facciamo va be'no, una volta era molto giovane, facevo, teatro, facevo teatro, ho fatto grado con grande di figure e Scaparro cablata d'Europa perché non sapeva come chiamarlo detto se non sai come chiama mi chiama missile si insediava minimalista e allora mi è rimasta impressa questa cosa non chiamerò mai, sta però insomma, no, riportiamolo ragionamento dovesse sentito due figure politiche è importante, con due visuali diverse. Ritorniamo ai territori e alle imprese molto volentieri
Presidente esatta, sono in perfetta sintonia con lei, per cui comincio il mio intervento dicendo non sarò breve, non sarò breve, no, deve essere breve il tempo scherzando.
Chiaramente sta scherzando chiaramente, se no sarò brevissimo.
Prima di ogni cosa, consentitemi un ringraziamento veramente di cuore sia a tutti gli intervenuti nel panel, chiaramente alla viceministra Bellucci, con cui ci lega un sentimento di grande stima e di grande e di grande apprezzamento a Morelli, all'amico tra i quattrini, all'amico di sempre Vincenzo Epifani al nostro bravo presentatore che continua a essere un grande, un grande ancor meglio oltre che direttore.
Questo panel riassume
Quello presentato mi fa pensare a Pippo, Baudo, non so perché se è giusto o sbagliato, magari forse era il più alto come un immenso nota Baudo, mi disse che Costanzo non lo amava perché era alto, allora mi sono chiesto se poi Costanzo ce l'avesse avuta pure con me qualcos'altro prego, ma come facciamo facciamo Gianni e Pinotto con te allora in realtà questo Pannella rappresenta appieno quello che è il sistema del territorio,
Perché nel territorio insistono gli enti locali.
Insiste l'impresa.
Insiste il Terzo Settore, il welfare, gli anziani, i giovani e quant'altro insistono le società consortili, come i consorzi industriali, come i consorzi di bonifica, come Gal e quant'altro è, insistono le associazioni degli imprenditori e il sindacato, questo è l'estrema sintesi del territorio e fare di questa sintesi un sistema virtuoso è il valore del territorio.
Il valore del territorio tu ce l'hai quando politica imprese sindacato terzo settore, enti, enti intermedi, Camera di Commercio sanno fare sistema.
Più facciamo sistema, io sono il consigliere anziano della Camera di commercio di Frosinone Latina, ci sono da 15 anni.
è una parte integrante del sistema territoriale del basso Lazio, come sono parti integranti vedo qui, colleghi di associazioni importanti come sono parti integranti tutti gli attori di cui parlavamo, se questi attori, come da sempre dice Cateno De Luca perché Cateno De Luca è il primo e ancora oggi quello che maggiormente rappresenta la sintesi per le sue esperienze anche di vita perché Cateno De Luca viene dall'associazionismo, Cateno De Luca, prima di essere politico era un leader associazionistico, no, per cui lui prima di tutti ha interpretato come il sindaco di Messina Basile, se non sbaglio il primo, il primo primo alla prima attività, l'hai, fatta con Confimprese per cui l'aver conosciuto
è la vera apprezzato il sistema datoriale delle associazioni del sindacato, della collaborazione, dello stare insieme del fare sistema è il vero valore del territorio, fin quando noi riusciremo a interpretare al meglio questo paradigma, questo collaborare oltre gli steccati politici, questo stare insieme per condividere lo sviluppo del territorio faremo la ricchezza del territorio stesso se noi questo rapporto lo vivi Remo sempre in maniera instabile, competitiva. Quello che faccio io non lo fai tu, questo è di pertinenza mia e questo è di pertinenza. La tua, qui abbiamo un professore universitario, pensare quanto sono importanti nel territorio le università no
Il fare sistema info, riconoscersi Mazzone il riconoscersi in un progetto formativo con le università, con le scuole e quant'altro questo è quello che dà un valore al territorio rispetto ad altri, dove questo sistema viene interpretato meglio dove questo sistema è un sistema di successo, quello sarà un territorio di successo.
Se questo sistema verrà tra virgolette USA, uso il termine ostacolato, quello sarà un territorio che non cresce, che decresce, in cui ha voglia parlare di massimi sistemi, è impossibile laddove questo humus non viene colto, non viene colto il valore vero del territorio, grazie, grazie, Presidente.
Tempi inglesi, anzi tappe inglese, allora chiedo pazienza, gli atti e i due relatori che sono qui in presenza fisica, ne abbiamo un ordine dischetto, dipende anche da chi si può collegare o meno qui c'è Peppe matrice che saluto che la mia bussola perché quando conduco devo avere qualche punto di riferimento, un assistente di studio non c'è più un regista qualcuno qualcuno mi mandate poeta cavalletta qualcuno,
E allora abbiamo prodotto il collegamento eccolo qua alle mie spalle, con Francesco Paolo sesto, viceministro della Giustizia, Borzonasca, Bongiorno ben onorevole Giovanni Claudio ritrovato, grazie per questo invito prestigioso di Fenati Group.
Che mi riporta un po'in un liquido amniotico per essere preciso, perché l'impresa costituisce, secondo me, oggi la struttura più direi fondamentale, indispensabile, ineludibile per poter reggere la nostra economia e quindi la nostra democrazia e l'Italia si sta trasformando ovviamente dico una cosa che può apparire banale, ma è un trampolino di lancio necessaria per gli altri considerazioni di innovazione tecnologica, sostenibilità, digitalizzazione, competitività internazionale, danno l'impresa, un, diciamo così una
Necessità di adeguamento, assolutamente direi uniche.
Pensando che tutti questi cambiamenti sono nati in pochissimo tempo, si pensa all'innovazione tecnologica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione e alla continuità internazionale, sono quattro passaggi, tutti i fondamentali su con cui le imprese dovranno fare i conti, ma non c'è soltanto l'innovazione e perché il nostro sistema giuridico,
E ha privilegiato due parole fondamentali, organizzazione e prevenzione.
Organizzazione, la modifica del 2086 con gli assetti adeguati che ogni ogni società deve deve avere dal punto di vista contabile, lavorativi, e a questo si aggiunge nella parola organizzazione che guardate oggi è strutturale, non c'è bisogno che una società sia in bonis per poter essere salva se c'è una società che va bene ma non è organizzata ci sono provvedimenti di tribunali di merito, Cagliari, Milano, che hanno revocato gli amministratori proprio per la mancanza di cassette adeguato di una organizzazione che potesse essere in condizioni di far funzionare strutturalmente.
L'impresa
A questo si aggiunge nella parola organizzazione i modelli 2 3 1, che sono un'altra realtà ormai ineludibile, perché il modello 2 3 1 è una sorta di black box e, diciamo, rafforza all'esterno e rendere trasparente all'interno e quindi dalla possibilità, nel tifa Cossa, di conoscere se effettivamente quel tipo di organizzazione insufficiente per garantire,
Almeno a quel tasso di capacità di esiti elasticità che in una struttura societaria bisogna necessariamente mantenere altro e diciamo così il dato che va segnalato sulla certezza del diritto.
Perché l'impresa si regge sulla certezza del diritto se l'impresa ha un diritto traballante ballerino scansò antico direbbe qualcuno che capisce che il liceo classico è evidente, che noi saremmo di fronte alla impossibilità di essere certi dell'adempimento.
Ma tutto questo guardate ancora quanto peso c'è sulle nostre imprese, va coniugato con la capacità di governare il rischio, che rimane davvero il grande punto di riferimento di un'impresa moderna, e oggi la responsabilità d'impresa non è più semplice adempimento formale, ha degli obblighi ma riguarda la governance aziendale.
E soltanto attraverso la prevedibilità delle regole è possibile ripristinare una fiducia fra imprenditore e apparato statuale.
Mi mi piace ricordare in questa logica di sistema fra organizzazione e prevenzione.
È la composizione negoziata della crisi, che è un altro, diciamo, istituto molto rilevante e che consente di avere chiara l'idea che oggi non c'è una visione sanzionatoria diciamo da da ghigliottina, nei confronti dell'impresa, che sbaglio che è in difficoltà esattamente il contrario cioè l'impresa oggi ha la possibilità mediante la composizione di segnalare le sue difficoltà e affidarsi ad un esperto che mano a mano la riporta ad essere meritevole di rientrare.
Nel circuito economico, ecco, vedete uno Stato amico dell'impresa da questo punto di vista, cioè che prova a dialogare con questa grande.
Pessima, diciamo struttura, che sono le le nostre imprese, le imprese del nostro Paese e prova in qualche modo an a instaurare un un rapporto nuovo da questo punto di vista noi abbiamo sempre pensato che il pubblico fosse buono e il privato ma poi si vede, diciamo, ecco no, noi riteniamo che se il privato rispetta le regole e vedete 2 3 1 2086 ha tutti i titoli di marciare insieme al pubblico, cioè e la responsabilità che deriva da queste scelte
E un e ovviamente suddivisa tra uno Stato che ti deve essere amico, ma un imprenditore che deve rispettare le regole, questa, diciamo così sintesi virtuosa, questo scambio di come se di endorfina può essere sicuramente il punto di partenza, ma già normativamente previsto per ridisegnare il nuovo rapporto pubblico privato.
Non mi resta che fare un un rapido riferimento all'intelligenza artificiale soltanto su per i profili della responsabilità, io sono convinto che la responsabilità del cattivo uso dell'intelligenza artificiale non può o che incombe su kippah utilizza, quindi è inutile stare a rincorrere chi ha scritto l'algoritmo che ha organizzato il database, se si utilizza l'intelligenza artificiale secondo alcuni principi del codice civile, la responsabilità incombe sull'imprenditore e questo ovviamente apre un tema su che diciamo quale deve essere l'apporto e il rapporto tra impresa intelligenza artificiale perché la responsabilità dell'intelligenza artificiale e una sorta di responsabili di culpa in vigilando ci avrei dovuto controllare
Che l'intelligenza artificiale fosse in condizioni di garantire un risultato positivo, non l'ho fatto, e quindi questo comporta la mia responsabilità, un tema su cui certamente bisognerà ancora riflettere coi bisognerà riflettere sui temi della sicurezza, sul lavoro e un'altra riforma che in cantiere,
Che però stabilisce un principio molto semplice, chi adempie a uno sconto sulla responsabilità, rispondendo soltanto di di colpa grave della sintetizza così tema un po'più articolato, ma questo dà ancora una volta l'idea di uno Stato amico nei confronti di chi adempie che il leitmotiv del mio intervento ho finito,
Una in questa sinergia pubblico-privato c'è un problema di investimenti, ecco in che cosa deve investire oggi, un'impresa che vuole essere in linea con questo new deal del rapporto pubblico privato, che vuol fare dell'organizzazione un punto di riferimento delle tecnologie, uno strumento efficace e che che vuole in qualche maniera,
Essere sostenibile da un da tutti i punti di vista, tanto da avere la capacità di competere a livello internazionale, deve investire in innovazione tecnologica innanzitutto e un primo capitolo sicuramente non trascurabile, ma udite, udite, il secondo capitolo è quello più forse inaspettato in un'epoca in cui,
Qualcuno pensa di poter sostituire gli uomini con delle intelligenze artificiali secondo investimento del capitale umano, capitale umano che arrivare un valore assoluto assoluto perché, guardate, l'intelligenza artificiale non cambia idea l'uomo, sì, la donna, uomo donna si cambiano idea anche all'ultimo momento, questo non è proprio delle intelligenze artificiali, quindi capitale umano, con tutte le sue meravigliose imperfezioni con tutte le sue capacità di lettura dei fenomeni di ciascuno per la propria esperienza e un altro degli investimenti che devono,
Qualificare l'impresa Ior, la organizzazione ce lo siamo già detto, ma l'ultimo investimento più importante è quello sulla legalità, la legalità oggi un valore autonomo, nel rispetto delle delle delle delle regole, la tendenza dell'impresa a spingere sempre più verso un'ortodossia giuridica rigorosa e riconoscibili ecco,
In questo contesto, io credo che le nostre imprese
Siamo anche semplificando i modelli 2 3 1 per consentire anche alle piccole e medie imprese di potervi accedere, senza tutta l'impalcatura che oggi ne ne caratterizza il ricorso biglietti c'è la necessità che lo che lo Stato si rivolgano al privato per ottenere la la sua collaborazione, che il privato abbia nello Stato più fiducia proprio per questo atteggiamento assolutamente sinergico da questo punto di vista questi incontri, come quello di i fenotipi, costituiscono un banco di prova e di confronto sicuramente importante, ed è questo il motivo per cui vi auguro ottima prosecuzione dei lavori.
Grazie viceministro ragazzo nel suo intervento possibile dal tuo intervento, io non so più che fare qui in ottimo va, va bene, tu lo sai quanto grazie del tuo intervento, ricco sempre di contenuti e aggiungo sono soltanto sarebbero le domande ma noi abbiamo un nuovo tiranno, non stai buono, si chiama il tempo, il tempo sia tempo è nostro tiranno e quindi, insomma, dico solo questo ne parlavo ieri sera quei giovani qui,
Riuniti insieme queste tre giorni importanti di convention e di ciò che poi alla fine, come sai, ho fondato anche i giornali che si occupano di Pmi.
Ha lavorato con me un ko, il più grande consulente mondiale delle Pmi, un abruzzese che lavora a Sacramento nella Silicon Valley,
Mi ha detto, ricordatevi che voi avete tolto in Italia da poco la parola fallimento, perché in America non esiste la parola fallimento, perché quando si fa un'impresa e si dialoga con le istituzioni, con il pubblico che è importante che si dice sia andato ancora un po'lontano dai tuoi sogni, dal tuo Dream, ma ci può riprovare, quindi vuol dire condizioni fiscali reputation sistema, operatività, e da questo punto di vista, forse in questo senso, visto che parliamo tutti i giorni male di Trump, però magari l'America può essere ancora un punto di riferimento. Grazie viceministro, buon lavoro grazie a un gol grazie, arrivederci
Allora, dottor De Luca, qui sono intervenuti e tutto tutto il centrodestra manca solo Lupi, perché c'è Morelli era della Lega.
Poi abbiamo sentito il viceministro dei Fratelli d'Italia, lo abbiamo sentito da Forza Italia, adesso dov'è il lupo, c'è qualcuno di noi moderati,
Che
Scherzo sto scherzando, sto scherzando, questo per dire che è giusto che in tre giorni di lavori come questo vengono tutti gli esponenti politici, adesso invece riprendiamo e concludiamo il nostro primo panel nei tempi e vi ringrazio della pazienza, della vostra educazione di avere atteso Raffaele 3 Quatrini presidente di Causin vogliamo dei brand del titolo iniziale no, perché i titoli sono importanti imprese in comune punto interrogativo il Patto per valorizzare il territorio,
Il Comune sangue sono ambivalente, se ideologicamente non stare insieme è l'ente e sono assolutamente d'accordo, però, più che la parola comuni vorrei valorizzare in questo momento la parola patto va be'come vuoi perché in realtà proprio nel titolo c'è compreso il ruolo,
Del preside del Presidente del presidente De Luca va be'tanto io voglio ringraziare il presidente d'Amico, il presidente esatta, per averci invitato e quindi colgo l'occasione per però parlavamo di patto, perché per me è importante la parola patto perché in realtà il Consorzio Industriale del Lazio è la rappresentazione plastica di un patto un patto che si realizza proprio fra i Comuni e le imprese basti pensare che di questo consorzio,
Che è composto da circa 150 soci. L'80% di questi soci è rappresentato da comuni del Lazio e il 20% mediamente da associazioni datoriali. Quindi è esattamente la rappresentazione plastica di un patto finalizzato. A che cosa fare quello che diceva il presidente dell'amico, cioè a valorizzare il territorio allo queste potrebbero sembrare delle parole diciamo vuote, ma in realtà non sono parole vuote perché oggi, per creare valore e, come diceva il presidente d'Amico su cui c'è sul suo intervento, mi trovo pienamente d'accordo. Per riuscire a valorizzare questo Patto per il territorio è necessario vincere la competizione fra territori. In realtà, oggi noi non ce ne accorgiamo, ma quest'viviamo in un mondo in cui non competono solo le imprese, ma competono anche i territori per attrarre investimenti. Allora, per far capire questo concetto, voglio fare un esempio pratico. Un un caso di di una settimana fa allora stavamo a Washington con il presidente De Luca si costituì il presidente De Luca. Secondo il presidente Rocca, non so se se si presidente dell'UE adesso però adesso però è già diventato governatore ed è questo per giorni è già diventato governatore del Lazio,
Vengo volentieri perché sta succedendo di tutto qua, allora andavo con il Presidente Rocca, alzavamo a Washington per incontrare degli imprenditori, allora questi imprenditori cosa volevano fare, volevano fare la Longevity Valley, è uscita questa notizia, quindi non sto dicendo niente di di segreto o una settimana fa circa è uscita questa notizia che nel Lazio nascerà una delle Longevity Valli i più grandi d'Europa, allora gli investitori cosa vogliono arriviamo? Innanzitutto pare strano, ma l'investitore vuole sapere dove investo.
La prima cosa che chiede alla Regione e dice, ma a me servono 50 ettari di terreno, 50 ettari di terreno per chi non è, diciamo molto ad uso, alle alle alle misurazioni, diciamo agricole, sono 70 campi di calcio, allora un terreno a 70 campi di calcio è una cosa che non è facile da trovare. Chi interviene interviene il Patto per il territorio, cioè il consorzio che trova un terreno più soluzioni per queste, per queste problematiche. Ovviamente il problema però non è solamente trovare il terreno, perché una volta trovato il terreno, c'è il tema delle infrastrutture, perché un terreno così grande normalmente
Non è un terreno che che ho già urbanizzato, che ha già tutto quello che serve per poter fare impresa, chi è che fa le infrastrutture, ovviamente il Patto per il territorio, cioè il consorzio, il consorzio, è quello che prenderà i fondi regionali e avrà il compito di urbanizzare efficientare, creare le infrastrutture per poter far sì che le imprese possano,
Svilupparsi e crescere all'interno del territorio, ma questo non basta, perché le imprese vogliono anche, ovviamente, i servizi una volta che ci hanno le strade ci hanno il terreno, vogliono avere i servizi perché vivono di servizi e allora c'è il tema della depurazione, c'è il tema dell'energia, i tutti i temi della manutenzione delle aree, tutti i temi che ovviamente di chi si più si occuperà di questi temi ovviamente il Patto per il territorio, cioè il consorzio industriale,
Ma non è finita qui, cioè nel senso che poi il il ruolo si amplia ulteriormente perché, una volta che l'azienda si è insediata e quindi sta realizzando la propria attività, c'è tutto il tema legato agli incentivi, perché è evidente che le imprese, una volta che si sono insediate, restano ed evitano di andarsene in altri territori proprio an anche in virtù dell'esistenza di incentivi che in qualche modo le fanno rimanere incentivi alla produzione di energia, incentivi al al al, diciamo alla conversione dei macchinari all'acquisto di nuovi macchinari e quant'altro. Quindi anche sul tema degli incentivi, il Consiglio, il credito, che è un altro aspetto importante anche sul tema degli incentivi. Il Consorzio è il luogo dove queste imprese vanno per essere aiutate per essere accompagnate, poi c'è il tema della formazione. Questa la Longevity Valley probabilmente assumerà un numero molto elevato di persone su temi che sono di frontiera, su temi che sono particolarmente specifici e allora chiederanno al consorzio di aiutarli nella formazione di personale specializzato. Il Consorzio Industriale del Lazio, per esempio, è il consorzio che praticamente partecipa quasi tutti gli ITS, che vengono che sono stati realizzati all'interno della Regione Lazio. L'ultimo tema, l'ultimo tema che di cui le imprese ecco più che un tema, questo è un tema trasversale, è la vera paura delle imprese, la burocrazia. Allora queste questi imprenditori, questi questi fondi che vogliono investire, si fanno accompagnare da da una quantità di consulenze che per quanto riguarda noi fa un po'vergogna, perché dice ma possibile che tu devi venivo, tutti si consulenti per poter,
Questi consulenti servono per superare i problemi di carattere burocratico, perché il primo tema di carattere burocratico è ciò un terreno e la Sovraintendenza che dice che ci fa qui ci fa costruire sopra, non mi ci fa costruire, ci stanno vincoli archeologici, vincoli paesaggistici, ecco, anche su questi temi, che sono prevalentemente di carattere urbanistico, il Consorzio è il consulente principale e non è un caso che che a Washington noi stavamo a fianco al Presidente Rocca, perché l'idea era proprio quella di far vedere a questi investitori importanti che in realtà il la Regione Lazio ha tutto quello che serve per diciamo essere attrattivo, perché parlo di competizione, perché noi stavamo a Washington, ma a fianco a noi c'era la Regione Lombardia che faceva lo stesso
La competizione, paradossalmente, era fra noi e la Lombardia. Allora qua oggi, purtroppo, purtroppo o per fortuna questo poi, a seconda di di di chi osserva le cose, uno può avere un punto di vista differente, però certamente oggi il tema della della valorizzazione dei territori passa necessariamente attraverso la vittoria nella competizione fra territori e diceva giustamente il presidente d'Amico vince un modello, vince un sistema, non vince un'impresa, non vince un soggetto, ma solo se il territorio riesce a fare sistema riesce a creare quella sinergia fra i diversi attori, che è successo niente. È un segno del destino che forse la sinergia non piace
Zed,
Giove e, dall'altro, con la carrubi, invece una botta Abed che deve finire se il sistema è, ma allora o raccolgo il segnale se il sistema diciamo.
Le battute.
Se il sistema raccoglie questa questa sollecitazione, ovviamente, poi il sistema diventerà vincente. Grazie grazie a lei non è spero che lei sia una persona ironica Gabriele, una cosa io vengo dal teatro al medico, la situazione si chiama deus ex machina perché il mercato greco veniva calato dall'alto, con una carrucola giovani che poi aveva, come sapete, grande libertà sessuale. Insomma, però, insomma, noi invitiamo Giove per questo, anche perché veniva calato con la carrucola, quindi si riposava tranquillamente. Allora, al di là di questo ultimo intervento e così chiudiamo da un punto di vista adesso, al di là delle mie battute, a me piace lavorare con un po'di ironia, no, io guidavo tanti gruppi
Anni l'ho sempre detto ai miei redattori, abbiamo fatto 30 programmi e ne abbiamo chiuso solo uno, quindi vuol dire se 29 hanno funzionato qualche merito posso pure averlo come leader di un gruppo umano diceva che se si lavora col sorriso non facciamo cose più brutte di quelli che è al lavoro col Broncho. Insomma, mi spiego che se qualcuno mi spiega che sono Cal Broccio, più intelligente ed uno che vede, io credo che Maradona e Careca agli altri hanno hanno vinto lo scudetto al Napoli si divertivano e che hanno vinto, lo scudetto però ha detto questo
Allora la faccio anche altro, ma questo è meglio, non è meglio, non dirlo senta dottore rifare il Presidente Centro, Studi
Di Confapi e con Fabio in altre associazioni importante dei bimbi in Italia e io conosco insomma che il vostro lavoro provi un po'a lei e a fare un po'la sintesi di tutto questo, no, io aggiungo solo una piccola cosa, perché lei chiude non c'è tempo di fare un secondo giro e difatti commette passiamo vi segue dal secondo Pania, così rispettiamo i tempi della mattinata per essere tutti i libri fra le 12:45
E le 13
Il territorio oggi qui abbiamo lavorato lavorato molto sulle parole stamattina, no, io lavoro sulle parole sonora, l'auto tutta la vita sulle parole.
Tant'è vero, qualcuno non le usano anche più.
Gli ho scritto un pezzo contro alla sostenibilità, perché dico che è insostenibile, perché non c'è un dibattito in cui mi si parla di sostenibilità, patto l'abbiamo spiegato alla Broccio, ovunque sono andato in Europa, ho sentito parlare del patto per la pesca al Patto per il Mediterraneo il patto Mattei patto, questo forse fa i patti o non dice ma poi ci sono per davvero queste cose, però oggi è stato chiarito che c'è la parola comune nella sua ambivalenza, sia in una logica di oggi. L'abbiamo declinata
La concertazione nuova, ne parleremo al secondo pani, e lo abbiamo un po'declinata al rapporto pubblico privato, lo abbiamo un po'declinato, il territorio oggi rimane secondo un termine, va rivisto nel ventunesimo secolo perché non è quello di una volta, non è quello del 900 della cultura industriale del 900 nel secondo Pania interverrà insomma Bohan, in cui abbiamo parlato ieri sera, nel 900 eravamo ancora al Manifesto di Marx ed Engels, alla cultura marxiana del lavoro, no, sono marxista, noi siamo nel ventunesimo secolo, siamo un'azienda intelligenza, artificiale,
Siamo nel seguo delle ICT, vuol dire in con Formation comunication technology in con noi, in Italia e in Europa non siamo primi nel mondo che la nuova tecnologia del mondo perché vogliono Taiwan, quindi ci sono i cervelli ed è materia per i componenti, allora il territorio oggi è un'altra cosa è uno spazio tempo diverso ha un altro valore.
Io sono andato in Europa e ho capito che ci sono delle persone 320 che sono CDR, Comitato delle Regioni che si occupano di fare norme dei territori in Italia.
Inc lavorando col Parlamento europeo, con la Commissione europea. Io mi sono dovuta andare a Bruxelles per scoprirlo. Gli iraniani mica osano queste cose qua, ma gli imprenditori lo sanno, le associazioni non osano, c'è della gente che va in Europa e che noi paghiamo, perché l'Europa lavora con i territori, il territorio dovesse il termine deve essere sviluppato oggi a chiude, in questo è un'altra cosa non è più un confine amministrativo. Io bevo al Nord se proprio i lombardi e la Regione Lombardia è stretta e un Land Bob al lavoro molto con i toscani che stanno sul litorale e dicono che quella zona lì mette insieme più provincia che solitamente nel Medioevo, si prendevano a schiaffi no, perché quelli di Siena, se si odiano quelli di Pisa, quelli di Pisa o quelli di Livorno, ma economicamente, sono un lento moderno
Che guarda per esempio alla mobilità e alla portualità in un modo diverso.
Il territorio sicuramente fortemente interconnesso con la piccola e media impresa, generalmente nella stragrande maggioranza alle piccole imprese.
Vivono il territorio, direttamente, assumendo sul territorio, vendendo sul territorio e fornendo servizi sul territorio.
Solo le grandi imprese o parte delle piccole e medie imprese a largo nel loro orizzonte
Ad altre regioni piuttosto che a all'estero, ma parliamo li di eccellenza e di casi particolari, la grande maggioranza delle piccole e medie imprese vivono il territorio in maniera veramente stretto, a volte c'abbiamo degli imprenditori che sono anche amministratori locali perché magari si presentano sono assessori piuttosto che i Consiglieri qualche volta sindaco.
Sponsorizzano le società sportive, quindi sponsorizza, attività, sponsorizzano eventi, vivono praticamente la vita del territorio, e per questo che, naturalmente.
Le esigenze vengono che vengono dal territorio.
Servono anche le nostre confederazioni, che poi aiutano a sviluppare idee e a sviluppare attività come intanto mettendo a conoscenza tutti gli imprenditori delle varie opportunità che ci sono.
La richiesta e l'ho sentito tutti gli interventi sono stato molto, sono stati molto.
Giusti, insomma, no, ah opportuni.
La la prima richiesta che fanno le imprese, la semplificazione, cioè se noi abbiamo delle imprese che si perdono praticamente con difficoltà burocratiche, alla fine si lascia, si perdono opportunità e si lasciano perdere iniziative, avere la la, la, la,
Diciamo, la semplicità di poter operare è quella là, è la prima parte, la seconda parte, naturalmente la e l'investimento.
E quando le piccole e medie imprese o le cercano di fare gli investimenti e si rivolgono al sistema creditizio, ma tante volte vengono, diciamo così, non agevolate dal sistema creditizio che dice ma tu sei piccolo, vuoi tutti i soldi, per poter fare questo questo investimento questo sviluppo e ma con pochi soldi non si fa niente cioè è chiaro che ci vuole ci vuole l'investimento quindi quando tante volte si sentono,
Anche delle pubblicità dove diciamo le banche sono al servizio, eccetera, eccetera io nel mio piccolo dico mamma mia dico magari fosse così, ma tante volte quando uno va a si trova sempre di fronte alla burocrazia delle delle banche, degli impiegati bancari che ti dicono ma qua hanno bisogno del massimo ti posso dare tot ma quel tot magari è
è soltanto la metà di quello che servirebbe per per per poter fare quel progetto
Anche io ho avuto l'opportunità di avere rapporti con gli investitori americani, i quali, lo dicevo prima a qualche amico.
È
Per per la costruzione di data center dice, ma quanto ti serve per per costruire dei data center, perché quella è una cosa importante, noi oggi stiamo in Italia nelle mani dei Paesi stranieri, fra noi andiamo immagazzinare tutti quanti, i nostri dati, tutte quante le nostre imprese presso dei server dei data center che magari sono gestiti da americani,
O da da cinesi, da indiani e qualche volta pure anche compagnie russe, e voglio dire noi mettiamo in mano tutti quelli che sono le nostre, i nostri segreti, il nostro made in Italy, nelle mani di altre nazioni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale porterà prima o poi a far perdere questo che è un patrimonio sicuramente importante per il nostro Paese e questi investitori americani mi dicevano guarda io te ne do pure il triplo dei soldi che ti servono la cosa importante è che tu riesca a portare,
Delle autorizzazioni de de de de da parte delle pubbliche amministrazioni che non creano problemi età hanno praticamente il via libera alla costruzione di tutto quanto perché perché, come diceva il professore fra i quattrini si comincia naturalmente con un finanziamento, ma poi questi finanziamenti rimangono lì immobilizzati. Pertanto tempo tanto tanto tempo, una cosa io, oltre a essere naturalmente presidente di Confapi del centro studi, sono anche un presidente di un ente bilaterale. Sentendo parlare alla prima, il presidente esatta, facevo alcune riflessioni
Le riflessioni sono quelle che quando uno torna alla sera a casa ci sono queste trasmissioni televisive, dove ci sono i nostri politici che si attaccano in maniera, anche a volte non voglio dire score, violenta ma sgarbata, perché con urli Coast con con,
Che che sicuramente non fa piacere ascoltare mia moglie se li segue tutti io dico, cambiamo canale, perché basta, non ce la faccio più a sentire questi, essendo presidente però di un ente bilaterale dove, da una parte, ci sono le associazioni datoriali in questo caso Confapi Confindustria Legacoop Confcooperative noi abbiamo sono il presidente dell'ente delle imprese di pulizia del settore delle pulizie a circa mezzo milione di addetti,
Che che che che fanno questo tipo di lavoro, ecco, lì noi abbiamo un ottimo rapporto con i sindacati Cgil, Cisl e UIL con i quali riusciamo a fare qualche cosa e fare qualcosa di buono. Allora qual è il termine che voglio dire e voglio mettere al centro dell'attenzione e il Comune, cioè Comune visto come bene comune come interesse comune se anche e anche come modello di democrazia, permettetemi questo grosso paragone, perché se noi oggi partiamo in un confronto soltanto ideologico, probabilmente andremo avanti a scontrarci, cambieranno i Governi, cambieranno le persone, ma saremo sempre a parlare del della legge di bilancio, dei soldi che sono pochi della coperta che è corta e l'abbiamo sentito questo adesso lo sentiamo che governa il centrodestra, ma abbiamo sentito pure quando governava il centrosinistra
I discorsi sono sempre quelli. Se invece noi partiamo con un approccio diverso, pensando che il bene comune è quello del nostro Paese e dei nostri concittadini e cerchiamo di metterci praticamente insieme per cercare di risolvere il problema come si fa negli enti bilaterali, allora forse avremo un salto di qualità del nostro Paese che smetterà insomma di perdersi in tutte queste diatribe politiche tese
Di scarso significato, ma di cose porta bene la ringrazio, conclude il primo paniere fa da cerniera fra il primo e il secondo Pania, Cateno De Luca, prego grazie a tutti i relatori di poter accomodare che poi chiamo chiamo quelli del secondo, ma solo una riflessione perché è fondamentale.
Il tema guarda è molto semplice, se lo Stato, le Regioni non la smettono, di considerare il territorio e quindi anche i sindaci, e che possono determinare delle situazioni e non lo so delinquenziali o di altra natura spesso noi ci sentiamo come quelli che hanno bisogno di di ci si sente in libertà vigilata da quelle che sono le azioni che dovrebbero compiere, non cambia il modello e va dal dunque qualunque tipo di investimento impatta con il ruolo di sindaco e il suo palazzo municipale. Perché,
Una variante urbanistica o comunque un insediamento produttivo passa in ogni caso da quella che è la volontà politica di un piccolo o grande sindaco in quest'ambito io già ho pagato il prezzo di cosa significhi o una concertazione non disciplina norme di carattere generale, quando ero sindaco di fiume mesi 2004 abbiamo fatto allora anche dall'ha trovato una in questa concertazione c'era pure la pena abbia un piano strategico di 80 milioni di euro per un Comune di 1.000 abitanti una cosa importante,
Ebbene, io, a distanza di anni, il mio primo arresto nasce esattamente perché era nato il sospetto che c'era stata una un favoritismo nei confronti dell'imprenditore la variante urbanistica era stata fatta nell'ambito di tutte queste cose e ti dico e concludo tutto questo perché perché non si ha la capacità di stabilire delle norme di carattere generale e poi consentire al territorio ed una concertazione trasparente, pubblico privato con parametri già definiti di potere una volta per tutte tracciare quello che comunque è una strategia di sviluppo che non solo semplifica ma anche con una sola autorizzazione nell'ambito di investimenti pubblico privati.
Ottieni anche quelli che sono i pareri, nulla osta dei quali il sindaco se ne può fare, anche se debbo intestare, pure se sono investimenti privati. Ultima battuta in una variante urbanistica in questo situazione nella quale abbiamo vissuto, dove il terreno agricolo è diventata terreno edificabile piuttosto che chiedere il pizzo, la gente abbiam chiesto, con contributo di scopo Munch, parte dell'aumento del valore da versare al Comune o per realizzare opere pubbliche o opere che riguardavano la strategia, in modo tale che anche da questo punto di vista, col colpo di penna, l'aumento di valore ritornasse comunque nella logica del bene comune, ma ci vuole tanto a fare una norma di carattere generale e consentire quindi ai sindaci e ai territori di autodeterminarsi. Questo diventa il tema ed è uno degli argomenti che noi vogliamo porre alla prossima agenda di governo. Grazie grazie. Mi sembrava un intervento importante per passare dal primo
Un secondo bagno, grazie al relatore Zan Craxi e diventare un applauso, no, io non ho fatto niente.
Io io io spero solo che doveva essere stato inutile, cominciò valenza che è avvenuto qui, che abbia un senso, cioè quando uno viene qui dice quello è inutile e comunque, insomma, Roma è bella e un anno fa una passeggiata allora secondo bagno e andiamo veloce titolo, un nuovo modello di concertazione che è l'altra parola che, come vedete questa mattina mi raccomando fate tutti i vostri movimenti, poi ne abbiamo parlato ieri sera con Pepe, matrice coi giovani, quando si parla in pubblico, una volta io ho condotto con la gente, stava intorno a un tavolo, sta tutto il tempo a mangiare, alla fine gli ho dovuto lanciare la roba per farmi ascoltare un piatto a testa che quello non parla HBO, bisogna mangiavano, parlavano, qui, ci siamo allora
Purtroppo catena io sono nato a Viterbo, ma pare che abbia decoro.
Musulami anglo americani si capisce per quale motivo ho cercato nella mia genealogia, ma non si capisce fosse solo una reincarnazione, può darsi un ammette in psicosi o di qualche americano, insomma, il mio direttore del personale diceva che io guidavo le redazioni come se avessi studiato ad Harvard ma i miei genitori hanno una terza elementare sulla di Montefiascone non so se lo conoscete, il posto c'è il vino buono,
Lodi. C'è scritto che la novella del del del signore tedesco e manda avanti il servo di giudice al vino buono schivi sulla porta Est Est Est e Montefiascone, cioè Est Est Est, che il vino bianco famoso nel mondo, si chiama Est Est Est, però non tutti bevono, io non bevo tanto insomma, allora un nuovo modello di concertazione per rilanciare il buon lavoro che ami i relatori, Raffaele Bonanni, già segretario generale Cisl, prego venga
Perciò acceleriamo i movimenti dell'ingresso in scena con gli applausi Mauro Nori, Capo di Gabinetto Ministro del Lavoro, dottoressa Calderone, prego.
Anche lei, Giuseppe Sabella, analista economico e saggista, prego benvenuto anche lei Agostino Di Maio, direttore generale a suo lavoro, ecco qua, speriamo che bastino le sedie. Stefano Caldoro, consigliere del presidente del Consiglio per i rapporti con le parti sociali.
Conosciamo, diciamo intervistati tante volte, benvenuto anche a lei, siamo in tanti e abbiamo meno di un'ora, allora io comincio subito però con Bonanni, ma solo perché l'ho incontrato ieri sera, non solo per per quello che è, ma anche per la sua storia e io le chiedo di fare una prima declinazione della parola concertazione, no, perché la concertazione per tanti anni è stato che cosa non so nell'immaginario politico, ma anche nella comunicazione anche giornalistico, politica economica può dire un incontro fa. Le istituzioni, lo Stato e le parti sociali, con delle fine delle finalità finanziaria economica, potranno essere stipendi d'infrazione, ma dopo Arribas oggi ne parliamo dopo di salario minimo e perché adesso è concertazione nuova nell'ambito dei concetti che abbiamo definito questa mattina
Mi sembra di aver capito che vuol dire una collaborazione anche degli enti territoriali, i comuni, le regioni, che sono più grandi, ma anche altre istituzioni territoriali, dentro un meccanismo che può produrre che cosa un nuovo modello economico per la crescita e lo sviluppo. Ovviamente, se guardate non c'è un talk show in cui non appare come un partecipo. Non sento parlare di crescita e di sviluppo,
Crescita e sviluppo, poiché esce dallo sviluppo alla gestione sviluppo, prendiamole come come due parole che hanno un valore, diciamo se questa nuova concertazione per Lega nella storia sindacale molto importante la si può definire questa mattina all'inizio di questo secondo bagno, prego,
Grazie per l'invito e saluto tutti gli amici presenti allo la concertazione s'è parlato tanto in passato e così e poi l'hanno rovinata la nuovi nati su alcuni soggetti, coloro che preferisce più vicino al microfono.
Più vicino al microfono, coloro che preferivano la piazza anche in modo ingiustificato, scopi politici, anziché collaborare e coloro nella politica per la verità che, scavalcando le parti sociali, tutte no, pensavo di far da sé.
A scavalco della SS e invece la concertazione nella società complessa è fondamentale.
Noi abbiamo molte istituzioni, avevamo molti poteri e però per avere molti poteri, molte molte molte realtà, molte istituzioni e bisogna portarlo a sintesi, si è detto anche stamattina no, il il sistema va governato e va governato in collaborazione.
Ri ripristinare la Conter concertazione su basi nuove per lo sviluppo
È fondamentale perché voi lo sappiamo, ci sono molti politici qua dentro, lo sapete come funziona molte volte quelli più volenterosi e hanno bisogno di aiuto, ma non sanno a chi rivolgersi, non si possono rivolgere perché sono persone sagge al casino, che si fa su tutto no, ognuno lancia la pancia, la palla più alta ma non si combina niente hanno bisogno di trovare sostegni alle loro tesi positive e così via dalla ricomposizione.
Di in un tutt'uno della volontà di un territorio a muoversi, a fare delle cose e non trova i soggetti che lo sosterrà. Quindi ripristinare la concertazione è fondamentale, ma non esiste. Parlavo con un amico poc'anzi che il sindaco di un paese dell'Abruzzo, che sta qui che aderisce al movimento vostro e così via, e il parlavo hanno trovato un giacimento di gas importante dalle mie parti. No, e lì c'è una zona industriale, la seconda la terza, per esempio, no d'Italia ci sono circa 30.000 persone che vi lavorano, oramai erano fuori mercato, perché il gas è solo da quell'anno, a quest'anno è cresciuto del 120%
Quindi molte aziende a partire da Stellantis e stiamo già progettando di andare più in Polonia di andare più in Serbia, e così via è successo, hanno trovato questo giacimento che basterà per qualche quasi 30 anni, 25 miliardi di metri cubi che cambia la situazione che porterà il gas al 30% in meno non foss altro che siamo a chilometro zero.
Bene, basta un gruppo di sindaci nimbi.
Che non gli frega niente, né del benessere, la zona industriale che dà lavoro e l'acronimo inglese per dire tutto, non nel mio giardino, giustamente fate tutto voi.
Giocheranno tutti, riconoscono anime e basta questo per disturbare, perciò farà ancora casino nonostante il governo si è fornito appunto di pareri tecnici e ha dato il via a una realtà che vede già la la Stellantis investire 1 miliardo e mezzo per riprendere con vigore, allora cosa manca in quella realtà?
Manca una concertazione che stabilisce gli obiettivi, stabilisce ognuno che cosa fa stabilisce qual è la cosa principale per quella realtà,
E non c'è niente, ci sono tutti questi sindaci reclamano, sviluppo, poi non si capisce chi lo deve portare allo sviluppo, lo sviluppo, l'altro lo trovi se tra lavoratori e imprese, istituzioni e così via stabiliscono le priorità. Questo è un fatto che, secondo me, io sono molto d'accordo. Parlava concatenano l'altroieri l'altra settimana. Insomma, è meglio che la corte concertazione rinasca dal basso per poi influire a livello nazionale, perché dal basso è più vicino capire quello che più serve. È più facile mettere insieme le realtà che hanno voglia di muoversi, non tutti l'avranno, parliamoci chiaro, la concertazione, finisco, è stata rovinata da qualche sindacato che preferisce
Far l'appoggio insulso alla politica e dalla politica, certe parti della politica che ritengono che il loro possono scavalcare tutti e decidono loro quei decreti, ecco perché poi succede come si diceva poc'anzi che, per esempio, se fanno i redditi dei cittadini i redditi di cittadinanza che non hanno né capo né coda, perché da regalare soldi senza lavorare senza fare formazione per riabilitarsi o senza appunto fare qualcosa per rimettersi in campo è una è una scemenza in termini oltre a sprecare i soldi, i soldi pubblici,
Quindi la concertazione era stata messa, dobbiamo avere chiara le questioni in difficoltà da queste due realtà, che vanno superate in base chi prende la bandiera di questo tipo della collaborazione, che poi è concertazione della collaborazione, è efficiente, che porta alla trasparenza, io sono molto d'accordo, dice alla trasparenza de de delle questioni che avvengono,
Questo sarà un obiettivo politico assai assai importante. Ben al primo intervento. Poi ci facciamo in tempo, magari se riusciamo a chiudere entro l'1 grazia Bonanni. Adesso vorrei sentire, siamo in ordine concettuale, se riusciamo a essere brevi, così facciamo un secondo giro onori e capo di gabinetto del ministro del Lavoro Calderone Caldoro, consigliere del presidente del Consiglio per i rapporti con le parti sociali. Abbiamo sentito una storia sindacale di grande livello come quello di Bonanni, e quindi vado dal dottor Nori, perché così capiamo se questo buon lavoro può essere frutto di questa nuova concertazione, anche di altro abbiamo detto no a noi dobbiamo tenere conto di tutta la mattinata. No, assolutamente innanzitutto una precisazione. A Montefiascone c'è il Montiano di Cotarella, che un grande vino rosso, quindi non c'è solo il vino bianco e va be'io. Avrò ascoltato la storia per una precisazione e lede Montefiascone. No, però sono un appassionato di vini quindi un gran vino ed è di Montefiascone, ma me lo dice come se fosse volere o no ho detto,
è appassionata e sono contento che muove, bevevano pure al rosso, mi fa piacere, hanno pareggiato 3 3.
Allora la concertazione, io ritengo che l'Italia sia un Paese complicato e complesso.
E non solo perché è fatto di tanti territori diversi fra loro. Guardate, la Francia è Parigi e le campagne poi possiamo avere la Costa Azzurra, ma la Francia e Parigi le campagne l'Inghilterra sono quattro nazioni, ma tutti si riconoscono nella regina. L Italia è un Paese che a nord confina con l'Austria e in Sicilia, dove ho avuto la fortuna di lavorare due anni all'Inps. Alcune aree della Sicilia sono più a sud della Tunisia, è il Paese col più alto numero di chilometri di coste e la più alta densità in termini di chilometri quadrati di montagne. Ecco, questa è l'Italia, rispetto all'Europa, pensare che si possa governare attraverso un centralismo o attraverso
Un direttorio, un paese complicato e complesso, dove oltretutto c'è un'istituzione apostolica millenaria che ha insegnato vuol dire non avere la concezione di che cosa significa governare delle grandi istituzioni, io ho avuto la fortuna di fare danni non solo attualmente al Ministero del Lavoro ma al Mef insieme a Laura Castelli,
Ventiquattr'anni fare danni ha detto, ho fatto, ho fatto danni multiplo di 8 e ho pensato fosse un ladro, ho fatto no, no, no, io ho fatto danni in molti luoghi sono stato 24 anni Nîmes ho avuto anche la fortuna di fare entrare da giovane dirigente e fare il capo delle pensioni, il capo del periodo, anche il direttore 21, vado in pensione e speriamo che l'Inpgi de l'Inps siano la stessa cosa che io non ci non ci vorrei rimettere. Teoricamente non ci vorrei rimettere. So anche perché l'Inps paga le pensioni dell'Inpgi, quindi il problema non si pone. Ho fatto anche il direttore generale dell'Inps, che era ed è il cuore e la casa delle parti sociali in Italia. Certo, per questo è importante la concertazione. Per questo è importante il ruolo e il dialogo sociale. Chiamiamolo, come vogliamo, non cambia il senso e il modo delle cose
Quando mi si parla di legge sul salario minimo?
A mio avviso si fa un'operazione di banalizzazione, non di semplificazione. Esistono settori che hanno straordinari i valori aggiunti che è giusto che le distribuiscano ai propri dipendenti, il valore aggiunto esistono settori che hanno delle frizioni e quindi la si dice quella della ridistribuzione del profitto e dipendenti attraverso anche al welfare azienda, assolutamente un modello nuovo che cambia un po'la storia del sindacato o no, allora guardate chi, come me, pensa che l'azienda deve fare profitto, perché è la precondizione, ma si avrebbe una comunità di destino perché sia il frutto della del lavoro dell'imprenditore che lancia i valori guida, ma anche di tutti gli uomini e delle donne che ci lavorano. Guardate, io ho un master in Organizzazione aziendale preso per sono anziano, preso nel 91 in
Organizzazione della produzione e io ho studiato i modelli organizzativi Tasca, ambiente, ambiente,
Ma le organizzazioni sono anche il rapporto dei sentimenti delle persone che ci lavorano dentro io, a me piace fare un gioco.
E dire che esistono organizzazioni rattrappite, organizzazioni depresse, organizzazioni esaltate, organizzazione, enti o aziende che hanno questa capacità di parlare e dialogare con il proprio ambiente. Allora tutte queste energie non possono essere ridotte con una norma che, come diceva prima il sindaco deve avere una cornice di carattere generale deve dettare dei principi ma non può disciplinare
Prendo una battuta di Tremonti se devi cambiare la presa elettrica del paesino del dell'Appennino tosco emiliano, che ha ancora i cordoni nelle case di campagna o la lunghezza della banana per dire che quella è una misura standard e non sto facendo.
Diciamo così esagerazioni perché esistono, credo, 17 chilometri lineari di normative europee, allora e vado a concludere chi meglio di chi è vicino al territorio e ai lavoratori e alle imprese in termini di settori in termini di categorie e può regolare quei rapporti, per questo io preferisco la contrattazione a una legge che stabilisca qual è un minimo salariale perché l'ho detto in Banca d'Italia di fronte al direttore
E generale che ho conosciuto quando ho fatto danni anche in Consob, perché sono stato anche in Consob come direttore generale e ho detto qui o di fronte ai più migliore centro studi italiano, se voi riuscite a farmi un importo di salario minimo che valga per l'Italia del Nord lombardo che è più ricca della Baviera,
E per alcune zone interne del meridione, che non sono magari connesse e quindi hanno necessità di sviluppo. Dico, siete bravi, mi ha detto, è una cosa impossibile. Per questo è meglio che ci sia una contrattazione di prossimità che parli al territorio, che parli di sviluppo in una cooperazione tra imprese e lavoratori. La ringrazio, la ringrazio anche dalla sua passione per la sua ironia. Attraverso il rovesciamento, quella del vino è vero, ma è appena adesso, quando vado a Montefiascone me lo vado a procurare senta dottor Caldoro. Quindi un ruolo importante come quello di essere consulente del presidente del Consiglio per il dialogo, le parti sociali, ma le parti sociali su quelle del nostro immaginario novecentesco, ma son cambiate, signor diventate delle altre, adesso glielo dico velocemente nel mio lavoro, anche di opinionista politico mi sono trovato in un talk recentemente dove hanno messo insieme io vivo a Milano messi insieme i disordini della piazza di Milano. Chiamiamola così e la la protesta del, diciamo degli autotrasportatori no, e sono dovuti intervenire perché vengo da un'educazione sia biologica. Quindi per me i campi semantici devono essere divisi. Sono due cose diverse. Non so due movimenti diversi come dire che quella piazza lei milanese corrisponde a una società che non ha ancora una voce per dire quello che vuole dire lo fa in quel modo no, allora per questo dico lei che in questa posizione strategica, anche rispetto al discorso di questa mattina, se questo dialogo quello quello concepito oramai in maniera anche meno canonica di quello che abbiamo fatto fino a 10 15 vent'anni fa
Direttore intanto un saluto.
Ci vediamo dopo, com'è noto, quello ha intervistato e con grande piacere, insomma, un ultimo saluto e piazze grazie al senape e un saluto chiaramente a Cateno De Luca per questa ospitalità e questo confronto, sì, io sono perfettamente d'accordo, allora tema nuovo modello di concertazione,
E allora, quella che è la concertazione al passo coi tempi, preferisco definirla così, cioè di noi, che cosa abbiamo bisogno e incrociare le cose che abbiamo detto prima, che tipica delle parti sociali, nel modello sociale di concertazione e ma dobbiamo farla ricadere in una filiera istituzionale che era quello che un po'diceva, Cateno De Luca prima nel suo breve intervento cioè se il sistema deve funzionare, deve riuscire a rappresentare tutte queste nuove, questi nuovi bisogni e questi nuovi richiami a un'efficienza della gestione dei rapporti sociali.
Al di là poi dei fenomeni che sono nati, che sono legati alla crisi, eccetera, ma il tema vero è riuscire a rispondere a tutto questo, quindi noi dobbiamo riuscire a costruire un meccanismo che non solo sia buono sulla carta ma che sia poi in grado di poter dare una risposta dal basso come diceva prima Raffaele Bonanni che legga il territorio che legga queste esigenze e sia in grado di rappresentarlo che poi è una cosa importante la filiera istituzionale, è fondamentale che forse il punto debole,
Io non sono stato mai sindaco, sento da due persone che parla, non sa, io scusate, sono.
No, no, no, per carità, siete di bellissimo e non vi voglio, mi voglia rendere antipatico, però, purtroppo, quando uno parla fa parte della mia educazione anglosassone.
Beveva il vino bianco a Montefiascone in una maratona anglosassone vi chiedo la cortesia di ascoltare in silenzio chi parla, perché chi parla si espone agli altri, racconta quello che fa, quello che quindi la sua, la sua vita ce, la mette a disposizione. No, quindi quei 10 minuti, cinque minuti, noi lo ascoltiamo con interesse, bene, allora intanto si o no, nel senso che uno nell'esperienza politica non ho mai fatto il sindaco, ho avuto una rappresentanza di un ente più grande, ma nella logica della filiera, chi ha fatto questo mestiere sa quante cose devono essere cambiate tante in termini di rapporto di capacità di rispondere a una società che cambia, perché il tema è quello riuscire a leggere i cambiamenti e purtroppo noi siamo una macchina vecchia da questo punto di vista, sia dal punto di vista istituzionale e della pratica normativa che chiaramente, è più che semplificare e appesantisce
Nell'ambito del discorso sul nuovo modello di contrattazione e non li faceva riferimento.
A quello che oggi è il tema del giorno no, la una efficiente politica salariale, cioè capire con le risorse sono i nuovi lavori, qual è la necessità di rispondere al cosiddetto salario giusto, che è stato un provvedimento del governo approvato il 1 maggio che è stato anche significativo che mette insieme l'elemento di garanzia di cosa significa un salario giusto, quale sono le regole che devono stabilire una norma quadro, quindi una norma semplice, affidandosi poi alla contrattazione che quella che diventa protagonista che deve saper leggere quali sono queste esigenze e stabilendo delle regole.
Non voglio utilizzare sigle complicate, insomma, ma il cosiddetto tech, tutte quelle cose che conosciamo, so che cosa vuol dire, quali sono i parametri, su quale andare a definire un salario giusto, però tutto questo è insufficiente, permettono direttore, se non leggiamo quello che lui ha detto prima, cioè il grande tema della produttività, cioè se non si cresce noi possiamo scrivere delle regole bellissime ma alla fine la produttività, quindi i nuovi posti di lavoro, posti di lavoro di qualità non ci saranno quindi la produttività è un elemento di grande sfida in questo Paese e di modernità.
E ogni governo riesce a rispondere a questa sfida,
Parzialmente nella storia italiana, nel senso che il grande coraggio di fare il salto di qualità, rendendo il sistema economico molto più flessibile, anche con i rischi che corriamo in molte volte in termini di tutela, ma significa produrre ricchezza e quando produce ricchezza poi alla tutela alla dai quindi questo elemento noi non siamo mai riusciti a declinarlo però, visto che devo fare anche insomma tengo il ruolo sindacale irrompe dalla Presidenza del Consiglio vi permette di accennare, però,
A quello che invece questo governo è riuscito a fare, ma in termini guarda in termini oggettivi, perché sennò poi la critica politica accessibile ci mancherebbe che non dobbiamo discutere su posizioni che nascono anche storicamente, non dico ideologicamente, ma da punti diversi di di di pensiero mettiamola così ma quindi non solo ho ricordato il la normativa sul Primo Maggio che ha dato un segnale fortissimo,
Questo è il governo, che segna tanti più in un momento di crisi enorme, di carattere geopolitico e già economica, quindi è aumenti, sono aumentati e quindi più occupazione sono semplici, meno disoccupati e più preoccupazione si è recuperato, nel senso che c'è un'inversione di tendenza sul recupero sul valore reale del salario perché voi sapete che chiaramente inflazione,
E i costi della vita di ogni giorno. I salari non riescono ad essere al passo con questa o questa dinamica, e quindi questa la dinamica non è stata pienamente recuperata, ma c'è un'inversione di tendenza dagli anni del governo presieduto da Giorgia Meloni, ma nessun governo e si dice il governo di centrodestra è riuscito a dare tanti soldi, tante risorse per i rinnovi dei contratti, no, contratti che erano fermi da Raffaele ne sa qualcosa perché è stato uno di quelli che, se più battuto in sede sindacale, per questo ed è quello che non solo ha lavorato su questo, ma anche favorito la chiusura dei contratti con delle norme che dicono sul contratto, lo devi fare e insomma nella logica della produttività. Ha iniziato a costruire modelli di detassazione sia sulla parte del rinnovo dei contratti e mi auguro in futuro, se ci saranno anche più risorse anche sui cosiddetti contratti di secondo livello, che sono che incidono più sulla produttività. Quindi, per concludere, e guardiamo il bicchiere mezzo pieno in un momento difficilissimo c'è stata una forte controtendenza, quindi bisogna dar merito al governo di essere sulle politiche del lavoro, sulle politiche legate a un nuovo modello contrattuale, alle dinamiche di questo livello contrattuale. Ha fatto assolutamente più degli altri. Siamo chiaramente solo all'inizio e quindi questa è una strada tracciata e dobbiamo continuare su questa strada con maggiore forza
Grazie grazie, grazie Caldoro, grazie per la sintesi, anche io direbbe il tono di onestà intellettuale medio che pure qualche rappresentante istituzionale, il governo ha mantenuto quei due ultimi interventi o prima sono stato un po', come ci dice rigido, però vi ringrazio anche dell'attenzione che abbiamo cominciato a sederci intorno alle 10 ed è quasi l'1 c'erano due interventi una volta Feltri mi disse quando vedi che c'è,
Insomma, si accentrava dall'altra parte un qualcosa da bere e da mangiare sbriga diverse volte lanciano una roba e qui per fortuna non vedo piatti che abbiamo due, li aveva tenuti distanti nell'immaginario, non li vedono, quindi però vi ringrazio dell'attenzione, per comunque una mattinata su sempre molto intense, quindi due ultimi interventi. Poi, se ce la facciamo o il dottor De Luca viene chiude un secondo e annuncia il tramezzino oppure, insomma, no, oppure insomma facciamo una ribattuta allo io vado da Sabella, vada un analista, economica e saggista introduco su questo tema, è una cosa che abbiamo sentito delle cose molto interessanti, no, anche con figure molto autorevoli
E lui mi ha colpito molto col giornalista politico economico, poi c'è anche un giornalista sportivo, qualcuno mi ha chiesto se soffro di separazione della personalità può darsi.
Ma il calcio ha che fare poi qualche volta con la politica è anche politica, come sapete, insomma, guardate quello che sta succedendo con la Figc, insomma avremmo fa un dibattito ora il tema è il PNRR, per esempio, volevo introdurre questo quanto i discorsi abbiamo fatto sul PNRR,
Ci sono i soldi, non ci sono i soldi, ci sono i soldi, ma come li spendiamo intervistato molti governatori sul PNRR, molti sindaci e si è capito che per poter spendere bene dei soldi che c'erano per migliorare la vita dei cittadini, per fare le riforme e migliorare anche la qualità della vita dei nostri territori complessi come ci è stato raccontato, c'era bisogno di una concertazione in senso di cooperazione, questa volta in senso di contributo, di intelligenza e di professionalità e di semplificazione. A nome di tanti protagonisti che erano quelli del territorio insieme a quelli del non territorio, sono molti progetti sono stati
Ho evasi o non presentati o non portati a termine, cioè la strada del PNRR racconta dialetticamente un po'il tema di questa mattina. Io la prendo da qui, poi vediamo se ho sbagliato o meno, prego, prego, prego, mi sono già girato perché io mi stavo fissandoli no, perché mi piaceva più dalla parte della prego arresto, buongiorno, vi ringrazio per l'invito. Mi fa molto piacere, insomma, intervenire in un consesso di questa qualità e dunque io sono rimasto molto colpito quando L Italia, diciamo, ha portato a casa. Permettetemi linguaggio semplice, ma la sintesi è doverosa. Ha portato a casa questi 200 miliardi
Sono rimasto molto colpito del fatto che comunque il l'articolazione di quella spesa sia stata prevalentemente gestita dal governo, da due governi, in particolare dal governo Draghi.
Senza che ci fosse, cioè sono soldi pubblici, alla fine no quindi senza che ci fosse una partecipazione delle delle rappresentanze, diciamo più più più autorevoli, perché perché io credo che ci potesse essere, come dire, noi italiani siamo molto fantasiosi no quindi voglio dire ci potessero essere anche delle idee che non che magari non sono saltate fuori quindi, a proposito di concertazione quello è un momento.
è incredibile di concertazione mancata
Quindi, innanzitutto questo, dopodiché dopodiché, insomma, mi pare che la gestione di di quella spesa sia stata, come dire virtuosa, la gestione di quegli investimenti sia stata virtuosa, L Italia, rispettato tutti i suoi i suoi impegni per cui,
Mi sento di dare un giudizio positivo da analista su su quell'operazione, un'operazione che c c c o ci ha offerto, e speriamo che i frutti arrivi, i nodi di questi investimenti ci ha già offerto la possibilità, cioè quando noi parliamo di produttività dobbiamo anche metterci in testa che voglio dire il,
E chi governa il decisore politico può fare che cosa può migliorare le infrastrutture, può semplificare, può fare.
Può fare migliorare la la, la giustizia, portare migliorie al ai procedimenti giudiziari, può intervenire sul fisco, però insomma la la produttività cresce perché il sistema produttivo ha, comprende qual è la direzione e va in quella direzione, da questo punto di vista mi permetto di dire due cose.
Primo
Noi ogni tanto sembra che
Ho capito che l'Europa ha sbagliato in termini di, diciamo, di misure su quello che chiamiamo Green Deal, certamente ci sono delle delle cose che sono veramente tipo, il bando ai motori endotermici dal 2035. Non consideriamo mai, però, che il gotha dell'automobilismo europea voleva quelle misure,
Chiusa parentesi.
Però, insomma, al di là degli azzardi che l'Europa ha preso solo nel 2024 2025 in tutto il mondo gli investimenti che vanno nella direzione di quello che chiamiamo energia pulita, rinnovabile, eccetera hanno raddoppiato gli investimenti in oil and gas, quindi la stagione del fossile, e una stagione che ci stiamo lasciando alle spalle, quindi quell'orizzonte e l'orizzonte del futuro, insieme chiaramente al digitale. D'altro canto, bisogna interrompere non voglio essere scortese perché faccio solo all'inizio e un tema di cui dibattiamo anche giornalisti
Ovviamente, quasi tutti i giorni non è tanto in gioco la necessità culturale economica di farlo, quindi sono in gioco le norme, i tempi e i meccanismi che sono stati fatti, ce li l'elemento ideologico dei desideri, che sta arrivando questo caos nelle economie nazionali e nelle imprese e anche nelle nella caratteristica di quelle imprese nel territorio a cominciare dalla stessa Germania che poi l'ha voluta quelle regole per certi versi quindi,
Perché la secondo governo von der Leyen no, perché la Commissione europea è che il governo europeo non è il Parlamento, non è il Consiglio di Stato, sta rivedendo queste cose cercando maggioranze variabili in parlamento, anche un po'con le forze di centrodestra, perché quelle norme che erano erano giuste culturalmente sono ingiusta economicamente non so se mi scusi, mi sembra permette questo sì, ma non c'è dubbio, è così,
Eh
L'altro aspetto però, secondo me estremamente importante di questa stagione economica che ha a che fare col col, diciamo con la grande parola concertazione io credo sia questo, allora noi stiamo lasciandoci alle spalle una fase dell'economic economica molto multilaterali.
Allora quel modello lì basato sull'export, soprattutto sull'export verso Paesi.
Tipo l'Asia è un modello che è finito,
Tedeschi lo hanno capito benissimo e quindi è iniziata comunque una fase dell'economia e tutte le economie avanzate si stanno muovendo in questo modo la Gran Bretagna e Stati Uniti, cioè Stati Uniti, sono il caso più evidente, consolidando la domanda interna ora, consolidare la domanda interna in Europa significa in un certo senso favorire le produzioni locali rispetto,
Ad esempio, a ciò che arriva dalla Cina, che è tutt'altro che una roba rassicurante, perché noi usciamo appunto a una fase dove esportavamo verso la Cina, oggi loro, con grande capacità, hanno acquisito molto know how e con loro know how stanno venendo in Europa a dirci a noi come produrre allucinante questa situazione è allucinante. Allora consolidare la domanda interna, grande obiettivo di tutte le economie avanzate, e anche dell'Europa e signori. Questa cosa passa attraverso la leva dei salari, cioè noi sono 30 anni che i salari in Italia non crescono, anzi hanno perso potere d'acquisto, ci dice l'Ocse
E attenzione, il tema del salario non è un tema soltanto di giustizia sociale, perché è giusto crescere i salari, non fattori di crescita.
Perché, se noi vogliamo consolidare la domanda interna, se noi vogliamo vincere la sfida dell'economia che si sta materializzando, cioè del ciclo economico, sta venendo tutto questo passa attraverso la leva salariale, perché salario permette di dare più potere d'acquisto alle persone e quindi questo vuol dire ravvivare il consumo chiudo con una battuta Henry Ford, grande Henry Ford,
Cosa diceva diceva che lui voleva fare le macchine migliori, ma dare i salari più alti ai suoi dipendenti, perché perché con i salariati sembra sarebbero potuti permettere sue auto. Ecco, dobbiamo tornare a pensare così la bellezza abbattuta. La ringrazio anche a lei per la sintesi e la chiarezza e chiude questo bagni. Ad Agostino Di Maio, direttore generale al suo lavoro sto punto guardo a lui. Così facciamo la dialettica degli incroci Ravensburg. Grazie per l'invito. Io sarò davvero breve, perché ho avuto tante responsabilità nella vita, non quelli che ha avuto Mauro ha fatto tanti danni, pure lei no alla respinta di frapporsi tra voi e il vostro buffet, non Melas numero assumono quindi provo a essere veloce, rappresenta un settore che vanno alla violenza e al lavoro a mezzo milione di persone della cosiddetta flessibilità buona e noi come agenzie per il lavoro, ci troviamo davvero sul come dire sul confine del mercato del lavoro intercettiamo una serie di dinamiche che tendenzialmente vediamo prima degli altri e quindi siamo necessariamente adattivi per quello che cerchiamo di fare nel dare alle aziende e le persone con le giuste competenze e mantenere i nostri laboratori quanto più a lungo possibile all'interno del mercato del lavoro. Quindi con questo diciamo un patrimonio di competenze, cosa io mi sento di di di di dire all'interno di questo dibattito uno, il tema del del lavoro nel nostro Paese deve essere de ideologizzato e ancora una materia polarizzante. Ricordo che l'Italia è l'unico Paese al mondo che ha avuto due giuslavoristi uccisi.
No, è ancora oggi, per esempio, un giornale che non voglio citare oggi cita il pacchetto Treu del 96 come la principale forma di precarizzazione intervenuto negli ultimi quarant'anni nel nostro Paese questo è il livello del dibattito di ideologizzare il dibattito, per me significa intercettare i nuovi bisogni delle persone quando ho studiato diritto del lavoro, mi hanno spiegato che il diritto del lavoro è un diritto asimmetrico perché tu tra tutela la parte più debole rispetto a una parte contraente più forte.
Per poter fare questo il diritto del lavoro. Il diritto sindacale deve però capire quelli che sono le fragilità e le fragilità di trent'anni fa non sono le fa, alcune sono rimaste il salario, la tutela del posto di lavoro, ma oggi sono nuove fragilità. Una fragilità sono le transizioni. Mantenere le persone all'interno, aggiornare le loro competenze Fab, Lab, Skilling reskilling e se noi manteniamo gli occhiali, qualcuno direbbe novecenteschi nel leggere quelle che sono le dinamiche del mercato del lavoro, semplicemente facciamo i danni alle persone, perché non riusciamo a soddisfare quelli che sono i loro reali bisogni. Questo comporta ovviamente c'è un tema che riguarda il dialogo sociale. Io sono center favorevole alla concertazione, però, all'interno di questa sfida i corpi sociali intermedi sono chiamati a cambiare pelle. C'è un tema, diciamo, di crisi vocazionale che interessa tutto ciò che è collettivo da dal, dalle parrocchie ai partiti al sindacato e il sindacato deve, se vuole leggere il cambiamento, come dire studiarlo e abbandonare delle letture che sono, tanto come dire, tranquillizzanti quanto sbagliate. No, perché io mi affido ad uno schema ideologico preimpostato e quindi faccio un esempio molto semplice che è capitato qualche anno fa il nostro settore all'interno di un rinnovo del contratto con di un rinnovo del Ccnl, un sindacato, provate a indovinare quello quale ci chiese di introdurre la stabilizzazione obbligatoria dei nostri lavoratori decorsi 24 mesi. Cosa accadde che tutte le aziende del ministro dei contatori al ventitreesimo mese, quindi i lavoratori venivano licenziati nel rinnovo successivo con lo stesso sindacato ci disse possiamo eliminare questa norma che crea disoccupazione,
Cosa che facemmo, introducemmo degli incentivi affinché le aziende fossero incentivate ad assumere che un po'quello che poi è successo, per esempio col decreto dignità.
La stretta sui contratti a termine sull'assunto che più stringo, i contratti a termine più le aziende cattivone sono obbligate ad assumere a tempo indeterminato. È successa una cosa che noi abbiamo detto ancora prima che la norma si asciugasse in Gazzetta Ufficiale, due effetti stabilizzazione anticipata delle per dei lavoratori che si tutelano con la loro professionalità, quindi, venivano stabilizzati prima e tourn over dei lavoratori a più bassa professionalità, per cui nella classica cassa del supermercato dove c'erano due cassiere dopo ce n'erano sei perché dopo 12 mesi dovevo inserire una causale che nessun datore di lavoro avrebbe inserito perché la norma era scritta così male che era sicuramente generatrice di un contenzioso oppure i navigati, Navigator o no,
Che dovevano trovare il lavoro,
Ciascuno a tre persone, a parte il fatto che i navigator ne abbiamo quasi tutti assunti noi, dopo che è finita la riforma, ma per come era stata costituita quella misura, io continuo a pensare che il trovare il lavoro erano incidente era una cosa che non si doveva realizzare perché la persona doveva essere schiava del reddito di cittadinanza, quindi la questa è la mia diciamo è la mia lettura, allora io dico qui abbiamo di fronte delle sfide che sono epocali, perché far incontrare domanda e offerta di lavoro oggi è diventato complicato,
Perché sul lato dell'offerta di lavoro ci sono cambiamenti culturali, cambiamenti organizzativi, i ragazzi vedono i lavori in maniera diversa su come lo vedevamo noi boomers, non è più una forma solo di di, diciamo, di salariale, ma anche una forma di realizzazione quindi è complicato te c'è un nomadismo contrattuale di ragazzi che dopo 12 mesi cambiano il lavoro e allora per fare tutto questo e chiudo, occorre una capacità di di lettura da parte delle istituzioni. Non sono d'accordo, ma anche dei corpi sociali intermedi che devono scrivere norme adattive
Abbandonare degli schemi ideologici, valorizzare le politiche attive del lavoro di cui tutti parlano, ma che nessuno sa cosa sono, perché nel nostro Paese, in alcune regioni, sono state trasformate le politiche attive del lavoro intese o come presa in carico amministrativa della serie ho chiamato Agostino Di Maio, gli ho chiesto la data di nascita, ho fatto una presa in carico e quindi ho fatto una politica attiva. No, non ho fatto una politica attiva oppure come mero, diciamo sostegno, ammortizzatore sociale passivo, e qui chiudo l'altro, elemento su cui noi dobbiamo intervenire e l'adeguamento del nostro sistema di formazione professionale. Io considero la formazione professionale per come è stata
Diciamo portata avanti nel nostro Paese negli ultimi 40 anni, uno dei più grandi scandali della Repubblica, risorse infinite che sono stati utilizzati per soddisfare chi la formazione della erogava e non chi la formazione e la ricerca, la formazione professionale va misurata sugli esiti. Se io ho fatto un corso e quella persona non è stata avviata al lavoro, io Regione il corso non te lo rimborso. Nel nostro settore abbiamo un fondo che si chiama Forma Temp e chiudo che eroga quest'anno circa 500 milioni di euro di formazione. Noi abbiamo introdotto, senza essere obbligati, un obbligo di placement del 35%, Forma Temp non in Borsa, il corso di formazione all'agenzia, se almeno quattro allievi su 10 non sono stati avviati al lavoro. Grazie e sono totalmente d'accordo lei d'aver fatto totalmente d'accordo con lei su questa cosa etica, dalla formazione che alla formazione. Un'altra parola di quelle che gira troppo nel nostro dibattito pubblico ha accennato delle cose che non riusciamo a svolgere, perché il tempo è quello che io del resto, in televisione a cinque persone in un toccano l'ha mai invitata perché non si riesce a parlare tutti quanti sono stati i cattivi autore invitava tanta gente poi quando andavano via dopo mi aspettavano immediato alle 15 il direttore ha parlato poco dolore nella prossima notte arriva Invitalia di meno e così le parole di più, però
Detto questo, credo di aver cercato di rappresentare il punto di vista di tutti. Adesso le do la parola subito perché da nel rispetto di tutti aveva detto tutte cose interessanti. Lei ha accennato però una cosa che, secondo me, Cateno De Luca, può essere parte dei Pania successivi, e cioè quello che oggi è il mismatch in Italia fa la formazione del mercato del lavoro, perché è un tema veramente grandissimo che ci appartiene il tema generazionali. Ho fatto un convegno a Milano con dei sociologi che ama Crossing, se mi hanno detto, caro Cateno De Luca, che oggi nel mondo del lavoro sono otto generazioni che agiscono in contemporanea gli ultimi siamo noi ultrasessantenni boomers, gli altri sono la generazione Alpha dei ventenni che nelle democrazie occidentali più maturi di noi si apprestano a produrre PIL. In Italia si apprestano a produrre zero e Millennia sembrano quasi già una generazione, è andata che son quelli però che quando vanno a fare un colloquio di lavoro, si alzano dopo un po'e se ne vanno allora. Detto questo, e poi c'è il tema della disuguaglianza nei territori che non dobbiamo potremmo affrontarlo a lungo, ma ci richiede abbonato dibattito. Quindi lei ha chiuso dicendo cose importanti e ci lascia degli strumenti di riflessione anche per i prossimi Pavia. Io, per quanto mi riguarda, vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio tutti i relatori e lascio la parola a Cateno De Luca, ma solo una battuta. Intanto grazie a tutti i relatori.
E io parto dal presupposto che oggi il modello di contrattazione collettiva vada demolito e riscritto, perché c'è un divario fondamentale, purtroppo, tra chi è all'interno del mondo del lavoro e chi è fuori, c'è un eccessivo protezionismo, tra virgolette, tra chi sta dentro e un disinteresse per chi sta fuori alcune cose molto pratiche che poi,
Sono anche i sindaci vedono tante cose sul territorio, tanti fenomeno, andiamo proprio al pratico che parlo con chi questi istituti conosce bene. Ormai c'è l'istigazione a delinquere nel non dare copertura, per esempio allo straordinario, perché sull'ora di straordinario e più i contributi che paghi quindi la la, la pressione tributaria che c'è, che altro o lo stesso altri tipi di istituti, allora Ruggero entro oggi e nel momento in cui noi abbiamo anche stabilito qual è il mio tabellare di ognuno, perché io, nel momento in cui faccio lo straordinario devo non prendendo atto di qual è la situazione ha completamente devastare quella che in ogni caso è una valutazione libera, reparti voglio lavorare di più, lo decido io diversamente non lo faccio, ma se o quantomeno scelgo di lavorare di più, perché rispetto a quello che percepisco chi da questa retribuzione non deve pagare il doppio o il triplo il fenomeno, poi cosa porta che chiarirà in nero e di conseguenza risparmi, allora, se non si parte con un pragmatismo. Ho voluto fare questo esempio per intenderci il tema.
Non si risolverà mai e questa è, diciamo l'invito io mi permetto di fare, proprio partendo da quelli che sono fenomeni che conosciamo, tutti quanti, non ci possiamo agire all'altro lato di fronte a questi fenomeni, quindi, le soluzioni per risolverle ci sono. Va da sé che poi c'è un altro tema sul sistema previdenziale e ancora non si è capito una volta per tutte cose. Cosa va ad assistenza, cosa previdenza, altro tema che riguarda anche le future generazioni, problema che è quello del sistema pensionistico, perché tu hai citato poco fa, ma che comunque è un tema sul quale le future generazioni chiedono oggi. Risposte quindi una questione molto complessa sulla quale noi ovviamente siamo disponibili a un confronto, ma una condizione che
Se la si finisca con l'ipocrisia, si parta da quelle che sono le dinamiche reali che si vivono e acquerelli, bisogna saper dare soluzione, grazie, assolutamente grazie, purtroppo è.
Vogliamo dare l'annuncio di quello che succede Beppe, ecco, qui io cedo la parola, diciamo alla grande racconto della giornata sono, diciamo così, un commediante momentaneo del mattino, insomma.
No, grazie grazie, Claudio per la tua presenza, per avverrà insomma reso questa mattinata, con gli interventi dei nostri illustri ospiti, un momento importante di riflessione per tutti quanti, quindi, grazie a te, grazie ai nostri ospiti, io semplicemente do l'appuntamento alle 15:30 per la seconda parte di questa giornata esatto lo stavo dicendo alle 15:30 con la relazione del presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli alle 16 invece poi il pane nella politica è donna.
E dove avremo illustri relatrici come Mariastella, Gelmini, senatrice, Noi Moderati, Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura e senatrice Lega Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, Elena Bonetti, deputata di azione e Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, un panel che sarà moderato da Rita l'orfano direttrice dell'agenzia, Agi poi alle 17:30 il momento istituzionale, con la presenza del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e poi a seguire il panel, decidere da giovani, dalla partecipazione alla responsabilità, ed è un momento che vedrà protagonisti proprio i giovani con Nicola d'Ambrosio, presidente di azione universitaria Matteoli 6, Presidente più Europa, Simone Leone, segretario Forza Italia, giovani, Albert Finocchiaro, coordinatore Sud, chiama Nord giovani, Marco Zannino, responsabile azione under 30 a moderare questo panel e vicedirettore dell'Espresso Felice Florio è concluderemo alle 19 con il panel, un giudice a Berlino. Ancora c'è il racconto del calvario giudiziario di Cateno De Luca, un panel durante il quale verranno reo, diciamo, ripercorsi i momenti del suo calvario giudiziario con il moderatore re del Riformista, il giornalista Giovanni Maria Jacobazzi. Questo il programma del pomeriggio che ci aspetta un programma, anche questo particolarmente intenso ed importante al quale siede ovviamente tutti invitati a partecipare e adesso ci congediamo, dandovi ovviamente l'appuntamento per la pausa pranzo al Mediterraneo e ci ritroviamo qui puntuali tutti quanti alle 15:30, grazie
Oggi abbiamo un vuoto.
Bene, allora, buon pomeriggio, ben ritrovati pronti, come dicevamo, per i lavori di questa seconda giornata.
Stiamo per aprire subito con il secondo panel, che apre appunto questa seconda giornata di lavori, lo avevamo anticipato durante questa mattinata, la politica è donna, è questo il tema del panel.
Che adesso inizierà, voglio presentare anche gli ospiti che appunto si confronteranno in questo panel. Laura Castelli, presidente di Sud, chiama Nord Mariastella, Gelmini senatrice, noi moderati
Lucia, Borgonzoni, sottosegretario alla cultura e senatrice Lega Deborah Bergamini, deputata, Forza Italia, Elena Bonetti, deputata azione Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, a moderare.
La direttrice dell'agenzia Agi Rita, lo fanno.
Ben trovate.
Ben arrivate, iniziamo subito con questo tema, che ci sta particolarmente a cuore e che abbiamo fortemente voluto, anche da su spinta della nostra Presidente della presidente di Sud, chiama Nord Laura Castelli.
Ebbene, ben trovati grazie a tutti grazie alle nostre relatrici, ecco, in questo panel ci chiediamo se la politica è donna, io vi darei subito la mia di risposta, secondo me è sì, la politica è donna, ma probabilmente solo nel nome politica sostantivo femminile.
Ovviamente ora girerò questa domanda a tutte voi, però intanto mi permetto di sottolineare come le donne in Italia, che hanno incarichi politici sono appena il 30%, eppure le donne sono di più, vivono di più e, secondo molti studi, sono anche più rigorose nella gestione e oneste nella gestione della amministrazione pubblica. Certo, la situazione negli anni è migliorata dalla prima legislatura nel 1948 fino all'87, quando fino alla nona le donne alla Camera erano meno del 10%. Insomma, un dato indicativo. Ora vedremo se con la nuova legge elettorale vedremo insomma come si muoveranno i segretari di partito nel dare o meno spazio alle donne. Eppure, in questa fase storica in Italia, insomma, abbiamo una situazione favorevole. Un Presidente del Consiglio donna, una leader dell'opposizione donna. I numeri, tuttavia, restano insomma deludenti. Pensiamo che nei Consigli regionali le donne sono il 20% e sono ancora meno le donne. Il sindaco, appena il 15%
E qui emerge un altro tema che riguarda anche molto da vicino le donne in politica che sono qua oggi con noi è quello del fatto che le donne riescono a entrare nelle istituzioni, riescono a entrare nei board, nei cda, ma c'è ancora la barriera nel raggiungere poi ruoli, ruoli, apicali, no, quante donne sono amministratore delegato presidente della Camera ma insomma, sono sono ancora pochissime, quindi i temi sono due che ora va in giro e chiudo come si può?
Assicurare alle donne non solo parità di accesso. Qui abbiamo donne che hanno accesso, no alla alla politica, ma anche che possano avere ruoli importanti. E poi c'è un altro tema anche su leverei che ha più, diciamo, sociale e culturale. Come si può assicurare alle donne un rispetto del ruolo del loro ruolo, anche dal punto di vista lessicale? Faccio una piccola osservazione personale, io sono direttore di Agi l'Agenzia giornalistica Italia da circa quattro anni, ecco quando mi trovo in un dibattito anche in tv, io vengo sempre chiamata Rita ritrae lo fanno, che il mio nome e cognome e gli altri direttori sono semplicemente direttori, se sono uomini, quindi chiedo a voi capita questo, quindi iniziamo il nostro giro inizierà insomma dalla dalla padrona di casa e dalla presidente di Sud, chiama Nord e Laura Castelli. Prego
Allora intanto fatemi dire che questo è un panel tra amiche.
E io, insomma, credo che nel corso del tempo in cui fai politica insieme, costruisce dei fili rossi che ti uniscono poi nelle cose che fai concretamente oggi le colleghe che sono qua, sono persone con le quali possiamo ricordarci dei momenti legislativi nei momenti di riforme scritte insieme sono rapporti che poi non si,
Sciolgono mai perché poi l'onestà intellettuale che secondo me?
Statisticamente un po'più delle donne che degli uomini fa un po'la differenza, un elemento che vorrei aggiungere a questo pane lei la domanda che mi faccio tipo un po'Marzullo, darò la mia risposta, ma che vorrei fare anche a voi e sulla quale mi sono anche un po'chiesta come costruire questo panel è una donna quando legifera e quando sta in un posto in cui detiene,
Le leve ha delle caratteristiche diverse rispetto a un uomo, pensa a degli aspetti differenti, che possono aggiungere degli elementi rispetto a un uomo ora.
Io sono un antifemminista, sono una donna contro le quote rosa l'ho, sempre detto anche in Parlamento, ci sono i miei discorsi però poi nella vita e nella fatica quotidiana, tenere rendiconto, perché poi in effetti devi anche un po'scegliere e credo che sia anche un momento storico nel quale ci diano anche le colpe un po'di queste scelte no della teoria ma poi se non fai politica, alla fine è anche un po'colpa tua se scegli di fare un figlio piuttosto che fare politica alla fine è un po'colpa tua.
Perché sai che io, alla fine libera quindi in questo essere libera ti prendi la responsabilità, però ecco, io penso che su tanti temi io ricordo per esempio, quando ero al tavolo del contratto di governo del governo Conte, 1 c'erano dei temi molto più legati alla gestione della famiglia che conosce più una donna che un uomo sul sul quale c'erano uomini che pretendevano di scrivere passaggi importanti di quel contratto di governo, gestione degli asili come dovevano essere gestiti dalla spesa sociale, eccetera, e non è una questione di colore politico. Alla fine no, e questo mi ha sempre un po'ha dato la forza di capire che
E poi la sostanza delle cose, non tanto l'ideologia di un partito politico, ma capire come atterrano alcuni temi importanti, e questo è anche, secondo me, la forza di una forza politica come la nostra, come su chiama Nord, che essendo molto legata al territorio si chiede insieme ai propri cittadini uomini e donne da vicino come le politiche che affronti che scrivi e che in qualche modo provi a costruire per il Paese hanno effetto sulla società, quindi, insomma,
Io non credo che questa legge elettorale non cambia nella sostanza al tema delle quote rosa, perché ce lo siamo detti, ce lo diciamo anche spesso fuori microfono tra colleghi il tema è eleggere persone che il Parlamento sappiano rappresentare davvero e in questo un plauso alla maggioranza per avere scelto di reintrodurre le preferenze quindi il tema in generale la qualità siano essi più uomini che donne. Lei è direttrice ed è un tema anche questo. Io penso che gli spazi per noi siano più difficili, perché dobbiamo dividere la vita in tante cose. Madri, figlie, genitori, imprenditrici, politici, politiche,
E questa difficoltà anche nella personalizzazione, no alla prima domanda, quando ti do cerchi di presentarti devi dire chi sei no, allora non sai che cosa dire se sei una madre, se sei un'imprenditrice, se sei un politico.
E viene molto complesso perché effettivamente Siamo tante cose, io personalmente trovo che nella mia esperienza politica, quando faccio politica con altre donne c'è più velocità.
C'è anche più tatto e c'è anche, secondo me, anche più volontà di raggiungere un punto comune. Questa è banalmente la mia esperienza, perché siamo secondo me più prospettate anche anche nelle difficoltà, magari di differenze politiche, ad arrivare velocemente alla soluzione. Poi ci sono degli uomini che sono delle eccezioni, Cateno De Luca, è sicuramente l'eccezione rispetto al genere e questo non è l'unico. Potrei fare altri nomi, potrei fare molti altri nomi e il sindaco Basile, per esempio, è un uomo di grande, di grande convergenza. No, ma questo perché perché, effettivamente questo tema del genere che da una parte per è importante per spiegare le difficoltà e la necessità di alcune misure, dall'altra confligge con anche il termine del buon amministratore, è un termine che non dovrebbe avere genere ed è un termine che è l'obiettivo di tutta la politica, in realtà no, quindi diventa anche un conflitto nel conflitto
Prima parlavo con una persona che si occupa di temi importanti il tema della maternità.
Tu sei stata anche avere una bambina piccola, anche quando gli altri Governi e gli raccontava come, quando è nato mio figlio, io facevo le riunioni con gli amministratori delegati delle partecipate, del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre allattavo ma il problema era loro non era mio non aveva il problema di come mi stavano guardando piuttosto che,
E a questo aggiungo anche un tema che è quello della difficoltà psicologica nel nel dopo che ti nasce un figlio no, quindi già è complesso perché sei un'altra persona in più cerchi di non abbandonare la tua vita.
Sempre di più oggi il tema delle
Della depressione post parto, di cui si parla pochissimo lo cito perché perché noi siamo convinti che la donna, dopo che mette al mondo un figlio, deve stare a casa più tempo possibile con il proprio figlio, evidentemente molte donne.
Fanno fatica a pensare di mettere via per tanto tempo tutta la loro vita e dedicarsi completamente, lo so che è una cosa forte, questa, però io sono convinta che sia al mio quindicesimo giorno dal parto cesareo d'urgenza non fosse rientrato dal ministero con mio figlio sarei impazzita se ne sono certa e sono anche certa che, per carità, era una condizione differente, diversa da tante altre donne normali che non vivono una situazione sicuramente privilegiato come la mia, seppure faticosa come membro di governo ma,
Su alcuni temi ci sono dei tabù di cui non si può parlare, non si può parlare, è affrontarli,
In un modo profondo, perché alla fine la vita va avanti, non si sa come culturalmente vengono presi, quindi credo che l'intelligenza invece delle donne di interpretarlo anche a modo proprio e condividerlo con altre donne che di fatto nella vita scelgono con più fatica che cosa essere?
Possa essere un modo per costruire una società diversa, nella quale poi, alla fine, noi dobbiamo anche scegliere che cosa lasciare, cosa costruire per i nostri figli no e che forse la responsabilità più grossa, grazie.
Quindi raccolgo, aggiungono alle mie domande il tema della scelta delle donne. Non no con quote rosa, ma in base all'eco, alle loro capacità. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, però mi chiedo se le quote rosa comunque non siano un'occasione e un punto di partenza non deve essere l'unica condizione. Quindi passo la parola la senatrice Mariastella Gelmini, prego. Intanto grazie per la domanda. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento a Cateno De Luca e a Laura Castelli, con la quale mi lega un'amicizia nata al governo tanti anni fa, dove devo dire che Laura aveva il pregio, pur avendo un ruolo di grande potere al MEF di mantenere anche in quel difficilissimo ministero unanime, in genere i ministri del Mef non hanno un'anima perché sono costretti sempre a dire no e a tagliare. Devo dire che lo faceva diceva dei no con garbo e qualche volta diceva, oppure dei sì, pur essendo sottosegretario, forse viceministro e non ministro, però ha dato una mano su tante partite trasversali sulle quali eravamo d'accordo io entro subito nel tema, ma voglio intanto ringraziare Sud chiama Nord per l'invito. Voglio ringraziare tutti voi e dirvi che questo, questa tre giorni è un'occasione veramente importante. È un'importante occasione per tutto il centrodestra, perché penso che in una stagione nella quale la partecipazione alla politica va sempre più scemando e l'avversario diventa sempre di più l'astensionismo, il fatto che ci sia la capacità di coinvolgere sindaci, territori amministratori, vedo qui il mio amico Presidente della della provincia di Mantova, Carlo Bottani, col quale abbiamo fatto tante battaglie insieme vedo tanti amministratori. Credo che sia un fatto importante e anche la testimonianza che forse non so se Cateno De Luca sia d'accordo la prova che la Meloni è una presidente di destra, ma chissà a governare al centro e credo che lo abbia dimostrato anche su tanti temi che riguardano la vita delle persone e anche la vita delle donne, e vengo alla domanda sulle quote o sul merito. Io penso che il tema non sia se la politica è donna. Io penso che la questione di fondo è che ci dobbiamo chiedere se la politica si occupa delle persone e quindi degli uomini
Sì, delle donne, degli degli adolescenti, della famiglia.
E penso che questo governo abbia avuto la capacità di e il coraggio di andare controcorrente contro una cultura UOC che prova a distruggere la famiglia, che prova a metterla in secondo piano e ha invece ripreso quelle radici cristiane, quella capacità di mettere al centro la persona e quindi da lì il merito più che le quote da lì il talento, l'identità, l'inclinazione di ciascuno e penso che da questa visione, che è una visione cattolica che mette la persona al centro che non segmenta l'individuo ma che prova a costruire una comunità che si chiama famiglia, si chiama Amministrazione comunale regionale territorio tutto questo, a secondo me, ha rimesso il Paese in carreggiata.
In una stagione nella quale, come dire a livello internazionale le criticità sono molte e anche gli sbandamenti sul piano culturale non mancano, perché la cultura Walk secondo me ha fatto molti danni, ha fatto danni alla persona, alla famiglia, ci ha allontanato da quelli che erano i nostri valori le radici cristiane dell'Europa e una modalità di stare insieme che creava legami e non solitudine che creava collaborazioni e non contrapposizioni e conflitti e chi viene da un'esperienza territoriale che sia anche un Comune piccolo, una grande città,
Impara subito qua quali sono le regole dell'arena democratica e come si fa a stare insieme a costruire legami, non a creare contrapposizioni, conflitti e litigi, e io penso che anche il tema della donna andrebbe inquadrato in un contesto dove la donna è persona ed è tale sia quando è madre quando ha responsabilità familiari o anche quando è lavoratrice.
E penso che la prima cosa che chiedono le donne è quello di essere viste come persone come persone che, se hanno ambizioni lavorative, non vogliono per questo rinunciare ad essere madri o ad avere una famiglia, e quindi quello che chiedono è di essere viste nella loro interezza come persone,
Per fare questo cosa serve, serve il tempo, perché oggi molte volte le donne sono chiamate a scegliere tra la professione, la carriera e la vita familiare, non perché non vogliono avere figli, ma perché non sono nelle condizioni di poter avere figli, non hanno le risorse economiche, il tempo e allora io credo che ancora una volta questo Governo abbia fatto e in un contesto nel quale la coperta finanziaria era molto corta, però ha preso una direzione e la direzione è stato quello di mettere al centro la famiglia, la necessità della donna e una serie di misure che hanno prodotto alcuni risultati. Certo, la lotta alla denatalità è una battaglia che dobbiamo ancora combattere insieme, perché non l'abbiamo vinta, però, aver scelto il bonus mamma, i congedi parentali, che saranno anche all'interno di questa legge di Bilancio potenziati anche con una volontà che con Maurizio Lupi e con Noi Moderati abbiamo portato avanti in questi anni, perché perché riteniamo che una persona che lavora o una famiglia dove c'è una nuova nascita, beh, quella quella famiglia coi genitori devono poter trascorrere del tempo con i loro figli e quel congedo deve essere il più possibile retribuito. Anche tutte le misure fatte sulla casa o le le misure pensate sul tema della scuola, sulla libertà di scelta educativa, uscendo dagli steccati dell'ideologia, e quindi non pensare che se si sceglie una scuola cattolica, una scuola paritaria, per questo si fa una scelta da ricchi, perché non è così. Io penso che la Costituzione e difendere la libertà di scelta educativa e quindi dobbiamo sapere che il sistema di istruzione e composto dalla scuola paritaria come dalla scuola statale, insieme concorrono a determinare la scuola pubblica e il sistema pubblico di istruzione. E allora, se noi vogliamo rimettere al centro le persone e le donne, noi dobbiamo
Immaginare ad una una società sussidiaria e credo che, rispetto alle donne c'è un dato positivo perché questo governo ha raggiunto il livello apicale di occupazione? Le le donne occupate hanno superato i 10 milioni, è un record nel nostro Paese da moltissimo tempo, anzi, non era mai accaduto che le donne avessero un'occupazione che raggiungeva i 10 milioni di persone. Al tempo stesso, si sta cercando di aiutare gli sgravi, la detassazione sulle imprese e aiutare le donne che non vogliono magari essere dipendenti pubbliche, ma vogliono costruire una piccola e media impresa e se noi andiamo a vedere le tante misure che sono state messe sul tavolo per migliorare la qualità di vita delle donne, comprenderemo che c'è ancora molto da fare
C'è un grande lavoro da fare, ma sicuramente la strada che è stata intrapresa è una strada giusta, è una strada che mette al centro le persone che guarda alle donne, non come a quote, ma come talenti, come persone che possono sviluppare una capacità, una dimostrare una professionalità ma al tempo stesso non vogliono rinunciare ad essere famiglia ad essere madri,
E al tempo stesso, ci sono molte misure che guardano nella direzione di valorizzare i talenti. Certo, poi, se lei mi chiede cosa penso delle quote, io non sono mai stata entusiasta delle quote, però sicuramente in alcuni momenti hanno aiutato, penso per esempio alle quote nelle società. Beh, insomma, molte donne non sarebbero entrate nei consigli d'amministrazione non perché non fossero brave, ma perché senza quella opportunità nessuno le avrebbe chiamate. Quindi io credo che ancora una volta non dobbiamo avere un approccio ideologico, ma dobbiamo sicuramente pensare che l'affermazione della parità di genere non va misurata col numero solo di parlamentari di ministre di sindaci o di consiglieri comunali. La vera parità, la misuriamo sulla base della felicità, dello stato di benessere, della qualità di vita che garantiamo alle donne e oggi, se noi facciamo un sondaggio, sicuramente la vita delle donne è ancora molto difficile. È ancora costellata da una serie di difficoltà di ostacoli, di criticità e allora io penso che la strada che abbiamo intrapreso sia una strada giusta ma dobbiamo coinvolgere tutta la società. Non possiamo pensare che la politica da sola o il Governo, da solo gli enti locali da soli possano risolvere L e condurci verso una vera parità di genere. C'è bisogno di un approccio, come dicevo, sussidiario. C'è bisogno di coinvolgere il sistema delle imprese, il sistema territoriale e insieme prenderci per mano e sapere che la nostra identità non si baratta, ma al tempo stesso noi abbiamo bisogno di
Concedere di garantire alle donne tempo e opportunità al Nord come al Sud. Devo dirvi che anche al Nord io vengo da territori della Lombardia, la situazione non è semplice, perché il carovita si fa sentire e oggi vivere in una grande città come Milano non è semplice perché dalle bollette al costo del mutuo, al costo dell'affitto, piuttosto che il mantenimento dei figli rende la vita molto difficile alle persone, quindi noi dobbiamo avere molta umiltà nell'affrontare queste tematiche. Dobbiamo essere orgogliosi dei passi fatti fino adesso. Sono convinta che la prossima legge di bilancio ci regalerà ancora dei punti fondamentali
Ma è chiaro che c'è bisogno della partecipazione di tutti noi e che, nell'arena della politica più donne, più ci cittadini, più amministratori più territorio, entra più, abbiamo la possibilità insieme di raggiungere risultati e di fare dei gol. Non è sicuramente, stando solo dentro il palazzo che sia alla Camera o al Senato che raggiungiamo la parità di genere. C'è bisogno di un grande coinvolgimento dei territori, di una capacità di ascolto e di una messa in moto delle tante energie che in questo Paese ci sono, nonostante le difficoltà che ogni giorno incontriamo. Grazie grazie senatrice Gelmini
Onorevole Bergamini,
Quindi, mi sembra il perno siano mettere le donne nella condizione di scegliere, serve un patto sociale ma tornando alle donne, la politica si può fare questo patto, appunto andando oltre l'ideologia dentro il palazzo.
Allora, grazie grazie di cuore per la domanda, grazie a Laura Castelli per avermi voluta invitare grazie a Nord e Sud, chiama Nord.
Per aver messo in campo non è un evento importante, molto qualificante. Tutto quello che in questo momento storico, contribuisce a una forte vivacità all'interno del perimetro politico del centrodestra e quindi della coalizione di centrodestra, è più che benvenuto. Noi abbiamo una sfida con un modello di Paese, quello rappresentato dal cosiddetto campo largo, che è fortemente distante dalla nostra sensibilità politica, dalle nostre battaglie, dalla nostra identità, dalla nostra visione del paese, ed è bene che il perimetro del centrodestra, con l'impegno di tutti e in particolare di chi hai letto e lavora sui territori, si rigeneri, si arricchisca, si rafforza e in questo, in questo senso, sicuramente il progetto politico che state guidando, saluto, Cateno De Luca, è un progetto molto rilevante per il futuro esito delle prossime elezioni e di quello che ci aspetta nei prossimi anni. Io mi occupo di esteri per il mio partito, Forza Italia, e ho un punto di osservazione privilegiato da qualche da sotto qualche aspetto, perché si vedono in anticipo le dinamiche geopolitiche e quindi le ricadute che avranno sugli Stati nazionali. Noi abbiamo una sfida enorme di libertà di identità, di prosperità e di sicurezza e sono convinta che a queste sfide possa rispondere un orizzonte che comunque ha di centrodestra e soprattutto nel nostro Paese, dove la nostra coalizione lavora assieme da oltre 30 anni dopo la sua nascita, grazie al nostro fondatore Silvio Berlusconi, e in questi 30 anni insieme abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo imparato ad armonizzarci, abbiamo imparato a costruire una cultura in questo Paese di centrodestra che, a mio parere, ha salvato il Paese dalle derive ideologiche, non solo che ne avrebbero messo a repentaglio lo sviluppo e l'evoluzione. All'interno di questo arrivo alla do. Adesso io qui c'è un, però c'è un problema
Il problema è questo se io parlo de delle donne e dico quello che penso rischio che di uscire come lamentosa vittima eccetera, cosa che non voglio fare perché non mi ritengo tale dall'altra, avendo un pubblico prevalentemente maschile, io l'opportunità di dare qualche messaggio non me la voglio perdere quindi proviamo, proviamo, proviamo,
A vedere cosa riesco a impari, insomma, a impastare allora la possibilità di scegliere delle donne c'è un numero che secondo me la dice lunga bisogna partire da questo nucleo Fondazione Gates.
Le donne nel mondo dedicano 201 giornate lavorative all'anno.
201 giornate lavorative all'anno, al cosiddetto cher Giving, alla cura gratuite e giornate lavorative gratuite, alla cura dei loro cari dei loro figli, dei loro genitori.
Della famiglia, della casa, di tutte le esigenze della famiglia, gli uomini 63.
Okay, quindi, quando si parla di scegliere per una donna, dobbiamo partire da quanto spazio olio per scegliere, non lo dico con vittimismo, lo dico con un dato di realtà, perché se non partiamo dal dato di realtà, non arriviamo da nessuna parte quindi io credo che ha voglia ancora a pedalare ma tanto dobbiamo pedalare ancora per consentire alle donne di scegliere,
Nel Parlamento italiano abbiamo il 31 32% di donne è uno dei tassi più elevati del mondo.
Legge elettorale o non legge elettorale, è molto difficile, oramai, limitare la presenza delle donne in politica, anche perché lo dicevi giustamente tu lo ricordavi giustamente tu è comprovato che la presenza delle donne in politica qualifica la politica, poi ci sono sempre le mele marce dappertutto ma di base la,
L'approccio della donna alla politica, una diversità che comunque qualificante, quindi più donne.
Non si ferma questo io lo dico a voi, bravissimi uomini, vi voglio bene, non si ferma in questa cosa, qua le donne avanzeranno.
È una buona notizia, ma ci apre un tema.
Quel tema è quella miracolosa, sostanza impalpabile, indefinibile.
Ma che piace a tutti che si chiama potere potere, perché nel momento in cui le donne avanzano si genera una dinamica di potere con gli uomini,
è un problema vecchio come come la storia umana.
Quindi bisognerà trovare il modo di andare d'accordo a mano a mano che noi donne acquisiremo potere nella dimensione sociale e anche nella dimensione politica, che significa decisionale, che significa prendere decisioni ad elevato impatto, noi dobbiamo fare un bell'accordo e trovare il modo di garantirci reciprocamente rispetto, riconoscenza, comprensione e lavoro insieme perché dico questo perché ci sono stati degli esempi eclatanti nella storia repubblicana.
Presente
E mi riferisco alla legge sulle quote rosa, quella.
Golfo, Mosca, quella lì che metteva le donne nei consigli di amministrazione delle società quotate, per favore.
Stella mia testimone, le donne che hanno portato avanti in Parlamento questa legge hanno rischiato di prendere le emanate.
Cioè c'è stato uno scontro mai abbastanza raccontato violentissimo perché perché andavamo a toccare delle dinamiche di potere che fino a quel momento non erano mai state appannaggio delle donne stavamo forzando un meccanismo, io dico che le quote rosa sono un male necessario, male e ma necessario, perché è un tema prima quantitativo poi qualitativo, ma intanto prima arriviamoci dentro perché se non mi fai neanche gareggiare, io come faccio a farti vedere che sono brava
Quindi.
Meno retorica e più senso della realtà, dopodiché.
Abbiamo una Presidente del Consiglio donna che si è guadagnata sul campo.
Il ruolo più importante d'Italia.
A mio parere, è un modello a cui vengo a parlare di modello di modelli, perché la parola modello è importante quanto la parola potere, cioè noi dobbiamo essere in grado è quella politica, c'è tanta possibilità di farlo, di elevare dei modelli per le nostre bambine, per le nostre ragazze che siano davvero aspirazionali, noi dobbiamo costruire un firmamento di modelli per le nostre generazioni di ragazze più giovani che siano raggiungibili, ma che che ispirino fortemente, dobbiamo stare alti per far venire voglia alle nostre ragazze di impegnarsi con sacrificio, perché il sacrificio non lo dico con vittimismo è enorme perché si impegna, io posso dire della politica, perché conosco questa, ma per chi fa giornalismo, per chi fa management, per chi fa l'insegnante, per qualunque lavoro, c'è tantissimo sacrificio per le donne, ricordate le 201 giornate lavorative contro le 63 e quindi se noi siamo in grado di costruire dei modelli belli, positivi, arricchenti qualificanti, noi faremo un grandissimo lavoro di promozione per consentire, visto che l'istinto di emulazione il più forte che all'essere umano dentro di sé e il più atavico di dire, voglio essere anch'io come lei voglio essere anch'io come quella grande giornalista, quella bravissima politica. Voglio essere come Giorgia Meloni, ma voglio essere come quella grande ricercatrice
E come quella grandissima insegnante e formatrice, posso farcela anch'io a lavorare sui modelli, ma ci dovete aiutare voi uomini, perché ci dovete consentire di diventare modelli e quindi ecco uno degli elementi di lavoro che possiamo e dobbiamo fare assieme e poi ci sono le scelte politiche, le scelte di governo e io condivido quello che diceva prima Stella Gelmini,
Questo governo ha dimostrato una grande coerenza ed è andato dritto a guardare in faccia i problemi delle donne, non si risolve tutto subito.
Io, per esempio, son qui che son fissata che bisogna detrarre i costi per le baby sitter, dalla dichiarazione dei redditi, perché sennò è inutile che te gli chiude le scuole alle 4 le donne lavorano fino alle 7, in quelle tre ore, non sanno dove piazzare i figli hanno bisogno della baby sitter ma gliela vuoi detrarre il costo delle baby sitter dalla dichiarazione ma sarà un crimine contro l'umanità facciamolo, facciamolo,
Abbiamo fatto una bellissima scelta in legge di Bilancio, quella di fare una no tax area per i giovani, questa riguarda donne e uomini, naturalmente benissimo diamo il segnale che investiamo sulle nostre ragazze, sui nostri ragazzi, il congedo, il congedo.
È un principio che riguarda voi uomini, che cambierà le cose, noi abbiamo fatto grandi passi avanti, vi vogliamo tenere un po'più a casa, anche voi papà si perché, ebbene, per i figli, ma ebbene anche per il rapporto con le vostre compagne, con le vostre mogli, perché capita di più delle cose, perché capite che per una donna perdere dei mesi di lavoro io c'ero, accanto a te e ho visto i sacrifici che ha fatto, Laura significa perdere dei pezzetti della propria dignità professionale, la percezione di essere di perdere quel dove bisogna essere ed è uno stress incredibile per una mamma e quindi bisogna che ci capiamo anche su questo. Ecco io e mi fermo, credo che siamo veramente. Abbiamo tutte le carte in regola per poter consentire un salto ulteriore alla qualificazione del ruolo femminile che poi la risorsa economica più importante dell'Italia. Noi non abbiamo grandi risorse petroliferi, ma abbiamo un sacco di donne che non lavorano ancora, siamo sotto la media europea, mentre sono più colte più laureate dei degli uomini e quindi è un potenziale che, grazie a Dio, in questo governo siamo riusciti a sollecitare e infatti abbiamo il tasso di occupazione è più alto della storia,
Un risultato che chiaramente concerne tanto le donne, ma abbiamo ancora tanto delle risorse femminili da investire lo possiamo fare soltanto se voi uomini ci credete almeno quanto noi.
Onorevole Lucaselli. Ecco quanto sono importanti i modelli dal suo punto di vista, ma ecco, si parlava prima anche di questioni concrete. No, meno retorica, più asili nido, più congedi parentali, sempre che gli uomini ne vogliano usufruire, perché non sempre è così, hanno scoperto che è più comodo. Dovremmo forse più comodo tornare al lavoro piuttosto che fare entrambe le cose. Quindi, insomma, leggero le nostre domande per le sue considerazioni, allora innanzitutto buon buon pomeriggio a tutti. Grazie per l'invito. Grazie Laura, grazie, Cateno, allora io diciamo inizio. Faccio però un passo indietro, poi arrivo alla alla domanda e rispondo subito no, allora diciamo, Cateno De Luca. Insomma è da sempre conosciuto a livello nazionale, quindi non insomma, non è un nome nuovo. No, e quando però poi c'è stata questa unione con Laura no, che è diventato presidente della del partito, quindi una donna che io ho conosciuto, tra l'altro, dall'opposizione, perché quando io e Laura ci siamo conosciute lei era al governo e io ero saldamente all'opposizione, quindi potete immaginare no cosa voglia dire creare dei rapporti, essendo da due parti molto molto lontane, diciamo così all'epoca.
E e quindi ho capito, diciamo l'estrema intelligenza di chi ha una visione non soltanto politica ma una visione di crescita nazionale, una visione di prospettiva, e quindi diciamo sono partita, sono partita da questo dato poi una piccolissima digressione, davvero qualche giorno fa ero in televisione e avevo dall'altra parte Bonelli e a un certo punto mi appare sul video Cateno De Luca che gliene ha dette di tutti i colori quindi diciamo,
E io mi sono sentita anche un caso, un caso io mi sono sentita anche quasi un po'inutile, devo dire la verità, eh eh eh eh però diciamo.
In questo momento che è stato insomma, diciamo molto forte, non è mai mancata da parte di cadendo il rispetto per il ruolo e per il fatto che ci fosse un rappresentante politico, indipendentemente dal fatto che fosse uomo o donna, parto da questo perché perché io credo che si debba un po'uscire diciamo dalla insomma,
Da da alcuni elementi di retorica che purtroppo troppo spesso, soprattutto a sinistra, vengono ripetuti e vengono e vengono rimarcati perché diciamo oggi no, se facciamo un po'i conti, in realtà diciamo sono gli uomini ad essere sottorappresentati. Noi in questo in questo momento e perché dico questo perché soprattutto in politica, io credo che il dato di fatto sia stato raggiunto, noi abbiamo il Presidente del Consiglio donna, abbiamo il leader dell'opposizione che è una donna, e quindi io credo che il tema oggi non sia più neanche se le donne sono in grado di arrivare, il tema è cosa sono in grado di fare una volta che sono arrivate
Perché poi la differenza sul futuro è tutta lì,
Io parto un po'dai dati che sono stati, diciamo, sono stati citati, è sicuramente c'è il modello, no, c'è il modello Meloni, il modello Schlein, ma ce ne sono tantissimi altri, abbiamo delle scienziate, incredibili e, insomma, che che sono punto di riferimento per per le nostre donne quindi sicuramente il modello importante è importante però anche,
Che ci sia
Diciamo lo sviluppo di una politica economica che sia attenta all'individuo uomo donna e ovviamente, quando si parla di donne, deve essere attento alle particolari esigenze di una donna, perché a noi donne viene chiesto di fare tutto no, noi sostanzialmente, in cinque minuti facciamo quello che altri farebbero in un'ora, dopo aver costituito il Comitato tecnico scientifico, che non si nega mai a nessuno, no, quindi diciamo, tendenzialmente ci vuole un plenum e invece noi donne in cinque minuti facciamo tutto perché io sono molte volte, io sono capogruppo in commissione Bilancio per Fratelli d'Italia, quindi adesso la legge di bilancio, il periodo lo potete immaginare, quindi io sono fra il MEF, il mio Capogruppo
E i vari ministeri e nel frattempo controllo i compiti dei miei figli, se li hanno fatti come li hanno fatti e quali sono le attività pomeridiane, e diciamo anche che cosa devono mangiare per cena, quindi il tema è essere attenti alle esigenze che hanno che hanno le donne e lo si può fare in tantissimi modi ovviamente i diciamo quello che la politica può fare.
E mettere a disposizione delle donne una serie di strumenti che facilitano le facilitino, cioè che non le obblighi no a fare una scelta fra il lavoro, la famiglia, la casa e, insomma, è tutto il resto e questo è il ruolo della politica e noi lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto, lo diceva prima la collega, lo abbiamo fatto attraverso delle politiche economiche che hanno portato oggi ad avere a passare dal 50 a quasi il 55% de di donne al lavoro dato dato storico, lo abbiamo fatto con incentivando le assunzioni delle madri, non solo delle donne e quindi delle madri che hanno due o più figli. Quindi,
Le politiche e lo abbiamo fatto, abbiamo lavorato sul PNRR affinché ci fossero gli asili nidi Nido, lavoreremo su soltanto altro, quello sul quale però la politica può fare fino a un certo punto è il dato culturale e io lo dico da donna del Sud perché io sono donna pugliese e diciamo, sono molto felice che si chiami Sud, chiama Nord e diciamo, spero che si arrivi un giorno in cui anzi ci siamo già quasi arrivati, perché adesso il Sud traina economicamente l'Italia in cui sarà il Nord a chiamare il Sud ma
Oggi, se guardiamo i dati e guardiamo le medie, noi abbiamo ancora che al Sud Italia lavorano solo 4 donne su 10.
E questo non è soltanto un tema di opportunità, è un tema culturale, è un tema culturale che va sradicato a partire dalla scuola.
Quindi, sì, i modelli sono importantissimi, le politiche economiche che si fanno a favore delle donne sono importantissime, ma dobbiamo tenere sempre a mente il dato culturale e da questo punto di vista, possono essere utili tanto le madri modello quanto i padri modello e io credo che da questo si debba si debba si debba partire lasciatemi dire solo un altro paio, un altro paio di cose le quote rosa le quote rosa sono state una,
Impalcatura molto importante, personalmente credo che a un certo punto le impalcature debbano essere smantellate, perché altrimenti il palazzo finito e non lo si vede mai e quindi sicuramente è più difficile in politica, ma lo vediamo perché abbiamo consiglieri comunali assessori, quindi siamo, diciamo nella media no della de de della presenza all'interno,
Dei Consigli comunali quando poi andiamo a vedere quanti Sindaci donne abbiamo, caschiamo al 15% e questo forse è uno degli argomenti sui quali un partito politico dovrebbe interrogarsi e dovrebbe dare delle risposte, cioè fare in modo che ci siano più donne, far venire voglia alle donne di metterci la faccia e quindi di proporsi come anche come come i sindaci e,
E dico questo perché perché si sicuramente le quote rosa sono state un modo per aprire no il il il cancello arriva a un certo punto, però che bisogna iniziare a camminare, camminare vuol dire candidarsi, vuol dire prendere i voti che un altro elemento sul quale le donne sono, diciamo tecnicamente,
Svantaggiate, ma non è perché è un dato di fatto, è perché alle volte non si propongono infatti, quando si parla di elezioni con le preferenze, in realtà le penalizzate sono le donne, ma non è che non si vogliono votare le donne o non vengono candidate e che devono mettersi in gioco bisogna iniziare a mettersi in gioco, e questo lo dico diciamo relativamente alle
Alle quote rosa
Dopodiché e mi taccio perché dobbiamo insomma, almeno noi dobbiamo scappare in aula per andare per andare a votare, credo che sia arrivato il momento in cui ci può essere il il cambio di passo, non soltanto perché abbiamo il primo presidente del Consiglio donna della storia perché viviamo in un momento storico in cui obiettivamente diciamo io qualche anno fa e Laura insomma nera,
Era sostanzialmente con me quando io lei che ci occupiamo di economia entravamo in una stanza, tendenzialmente erano tutti uomini e possibilmente ci guardavano anche con un po'un'aria di sufficienza, no, adesso è un altro mondo, è tutto molto, molto diverso ed è già cambiato, quindi questo
Cambiamento lo si percepisce già oggi, certo, c'è ancora moltissimo da fare e per fare per fare ancora di più, dobbiamo fare in modo che.
Venga esaminato la questione delle donne a 360 gradi, cioè dobbiamo smetterla di immaginarlo come se fosse un problema a compartimenti stagni, quindi o la mamma o il lavoro o la politica o il territorio, insomma e invece iniziare a parlare di individui innanzitutto prima ancora che di donne grazie.
Mi permetto, prima di chiudere solo un ultimo tema, perché abbiamo parlato di questioni note, ma veramente una risposta flash, così chiudiamo, visto che sento che dovete scappare no alle quote rosa, sono anche un po'il punto di partenza, è il passato che oggi è un altro tema vi chiedo se la politica non dovrebbe farsene carico, che è quello dell'intelligenza artificiale. Parto da lei, onorevole Lucaselli, e cioè dobbiamo andare veloce anche in una battuta, anche in una battuta, nel senso che non rischiamo di portare tutta questa cultura patriarcale anche nell'intelligenza artificiale, che rischia di diventare una barriera ulteriore
Ma non lo so, io diciamo utilizzo l'intelligenza artificiale, ovviamente in maniera molto rudimentale e tendenzialmente, quando mi dà delle risposte che non mi piacciono, mi innervosisco parecchio e mi chiede scusa all'intelligenza artificiale, quindi diciamo, non credo che ci sia questo questo tema, no, sicuramente l'intelligenza artificiale è un tema enorme che dobbiamo affrontare con molta cautela, ma devo dire senza paura, perché diciamo affrontare qualunque novità, qualunque innovazione, con la paura che si cambi, che modifichi, insomma, anche quando è stata inventata l'automobile, no, si ha rivoluzionato il mondo perché è cambiato il modo di trasportare le persone da un luogo ad un altro. In realtà, poi, insomma, abbiamo fatto i conti e la civiltà è andata avanti ugualmente, grazie, prego, faccia il giro, al contrario, che tu puoi lasciare complessiva
Eh no, andiamo no, io no era venire qua, allora io dico velocissimo, io invece sono un ottimista totale sulla intelligenza artificiale che preferisco chiamare superintelligenza, perché l'intelligenza artificiale suona molto male. Sono una super ottimista, perché mi son fatta il mio assistente Grok, come molti di noi, e credo che per la versatilità delle donne e quello che dicevamo prima, cioè la necessità di essere multitasking su tante questioni comunque delicate il supporto dell'AI sarà preziosissimo, perché lo vedremo nei prossimi mesi anni, le nostre giornate con quello che riusciremo a fare grazie a lei ai saranno giornate di 48 ore, esattamente quello che serve alle donne
Bene, vi ringrazio. Grazie all'onorevole Lucaselli, all'onorevole Bergamini e finiamo
So che l'intelligenza artificiale sia uno strumento e quindi è uno strumento che può essere buono o cattivo, a seconda dell'utilizzo che se ne fa, e quello che noi dobbiamo fare, secondo me, è vedere l'intelligenza artificiale come uno strumento che va governato, l'Europa ha scelto la strada della regolamentazione, mi verrebbe da dire della burocratizzazione. Gli Stati Uniti hanno scelto di non scegliere, cioè di non governare lo strumento con tutti i rischi che ci sono, secondo me c'è una terza via,
Che è quella di vedere l'intelligenza artificiale come uno strumento potentissimo, rispetto al quale però l'uomo deve e la donna devono dimostrare una capacità di governo in che modo, mettendo al centro ancora una volta la persona perché deve essere uno strumento al servizio della persona e non il contrario. Il rischio che questo ha strumento potentissimo, se non indirizzato, se non viene indirizzato, diventi un qualcosa che poi va fuori controllo, con effetti negativi sull'occupazione, sulle democrazie, sulla libertà di pensiero, è molto forte e quindi dobbiamo sapere che è uno strumento rivoluzionario, ma che deve essere governato poi chiudo sulla questione delle donne
Io penso due cose, la prima è che, se vogliamo una vera parità, forse la cosa che dobbiamo evitare non è il, è importante tirar fuori l'empowerment, ma non possiamo vedere il dovere di cura solo come un dovere, perché se al femminile sia le nostre figlie trasmettiamo l'idea che la donna è solo carriera, capacità, talento e togliamo la cura, togliamo un pezzo del femminile, diventiamo del delle femmine e maschi, non mi piace se è vero che siamo nella stagione gender, ma direi che dobbiamo essere orgogliosi e difendere la nostra femminilità, che vuol dire anche essere madri e avere anche un dovere di cura, che è anche un piacere non è solo un dovere
Grazie.
Solo al volo sull'intelligenza artificiale, secondo me, dipenderà molto da noi. C'è quanto noi abdicheremo all'utilizzo del nostro cervello piuttosto che quanto l'intelligenza artificiale Isis sì, sì, ci aiuterà, cioè il tema qui è saremo noi capaci di continuare a usare la nostra intelligenza invece che abdicare a qualcun altro che lo farà per noi questa è la sfida quanto noi ci impegneremo. Ecco certo l'importante di riempirla di contenuti, no, che non siano ulteriore barriere per le donne. Grazie, ringrazio tutti, ringrazio per l'invito Cateno De Luca e buon proseguimento
Bene, grazie grazie per questo momento di approfondimento per questo panel che ha aperto la seconda parte della nostra della nostra giornata, offrendoci spunti di riflessione su un tema particolarmente importante e sentito, sul quale abbiamo più volte, sul quale più volte ci siamo.
Confrontati e allora vi chiama un attimo all'attenzione, ovviamente la platea, perché prima di accogliere il ministro Lollobrigida che stiamo aspettando.
E noi abbiamo un altro momento particolarmente importante a cui teniamo, che è quello della relazione della nostra Presidente della presidente di Sud, chiama Nord Laura Castelli, quindi vi invito a un attimo a ricomporre la platea.
Ok
Bene, allora, ricomposta la platea, accogliamo, con un applauso alla nostra Presidente, Laura Castelli.
Allora diciamo che fare questa relazione non è facile.
Perché quando le mie colleghe oggi sono venute per fare questo pane e mi hanno chiesto raccontami un po'oggi, che cosa c'è in questa platea, no?
E quindi io ho raccontato loro il motivo di queste tre giornate.
E loro sanno un po'il percorso, però ecco, è complicato raccontare in una battuta che cosa è successo negli ultimi anni, sono un po'emozionata perché a me, da quattro anni i miei ricambiata la vita da quando risentendo Cateno De Luca dopo il 2022 ho scelto di non smettere di fare politica.
Ma di provare a restituire quello che avevo ricevuto dalla vita politica
E sono contenta perché non avrei potuto fare scelta di vita migliore questa scelta di vita.
Vuol dire?
Rimettersi in discussione, ricominciare daccapo su se stesso e sugli altri quando abbiamo deciso, con catena che il percorso fosse indirizzato fuori dalla Sicilia.
E c'era una pagina bianca sulla quale la sfida per tutti noi era importante, perché quella sfida era, camminiamo fuori dalla Sicilia per raccontare che cos'è sul chiama Nord, che cos'è l'opportunità di un'Italia che si è dimenticata di moltissime cose, che ha bisogno di tornare a parlare con i territori che ha necessità di riprendere in mano alcuni temi importanti e quindi,
Per diversi anni ho raccontato fuori dalla Sicilia, insieme a catena, molte volte.
Che cos'è il miracolo di una parte della Sicilia che ha scelto un cammino lunghissimo, che ha visto non solo Cateno De Luca ma penso all'onorevole Lombardo Danilo Lo Giudice, tutti qua non vi possono nominare tutti, ma siete tutti i fondatori e non posso neanche non dire che io quattro anni fa era un corpo estraneo,
Con un'altra storia, ma la sfida sul territorio fuori dalla Sicilia di raccontare un miracolo.
Programmato strutturato.
Con nulla è lasciato al caso
è stato possibile grazie a tante persone che oggi sono sedute qua in sala che ci hanno consentito piano piano di salire l'Italia fino ad arrivare a un pezzo.
Non siamo riusciti a farla tutta come avremmo voluto e quindi.
Abbiamo lavorato tanto con con molti di voi oggi qua in platea ci sono le persone che rappresentano e hanno coordinato le province e le regioni del centro-sud Italia.
Perché, guardate, non è semplice spiegare in un momento non elettorale che cos'è una forza politica che nasce dal basso e che ha l'ambizione non solo di prendere la Sicilia è rivoltarla come un calzino, perché è sicuramente il desiderio, il sogno, come dice Cadeo quando qualcuno gli dice vuoi andare a Roma a fare il ministro no, io ho un sogno voglio fare il presidente della Regione siciliana e questo è il sogno di tutti noi.
Ma non è
Non è solo per questo che abbiamo in questi quattro anni ha lavorato con grande forza.
Cioè per la convinzione che una terra meravigliosa come la Sicilia abbia necessità, dopo molti anni dopo essere cambiata anche profondamente, di cambiar passo no, e oggi mi sembra di dire, e ce lo possiamo dire.
Che non è solo una nostra convinzione catena oggi sempre di più,
Tutti gli altri lo riconoscono, parlavo con una collega che, mi diceva, sono stata a Palermo per alcuni incontri importanti, non c'è nessuno, non è una questione di partito, di colore politico, non c'è nessuno che dice.
Che la Sicilia non ha bisogno di Cateno De Luca.
E quando me lo dice una collega che appartiene a un altro territorio che
è arrivata a Palermo per fare degli incontri istituzionali e, ripeto, non politici, vuol dire che, insomma, questo lavoro è entrato profondamente nelle viscere di un territorio che sa che cosa gli serve per dare ancora il meglio. Quindi, dicevo, questo percorso nazionale. Sapevamo che avrebbe dovuto a un certo punto concentrarsi su alcune elezioni amministrative regionali, e lo abbiamo fatto, e io ringrazio di cuore tutti i territori che hanno accettato la sfida. Non è stato facile fare una lista in Calabria per le elezioni regionali, non è stato facile fare in Puglia le elezioni regionali con un'inversione a U, perché ci siamo resi conto a un certo punto che ci stavano prendendo in giro. Non è stato semplice farlo in Campania, dove abbiamo scelto
Che posizione tenere?
Su una città come Napoli complicata, come sappiamo, non è stato facile farlo nelle Marche, ma questo che cosa vuol dire che la fatica è quello che ci insegna, caddero che è un uomo che sulla sua abnegazione ma gli si può dire niente, veramente non gli si può dire niente su niente ma sulla sua abnegazione proprio ci può fare solo lezione.
Questo per dire che cosa che abbiamo toccato con mano insieme, che l'impegno, la fatica, la dedizione, l'esserci tutti i giorni, il la necessità di rispondere a tutte le telefonate, la necessità di a stare ad ascoltare, chiunque ci ha permesso oggi di stare qui per tre giorni a raccontare a tutta Roma,
E a tutto il Paese che cos'è la follia di uomini e donne che in prima persona stanno ad negando la propria vita?
Perché il nostro maestro lo fa e quindi noi non possiamo essere da meno per un obiettivo molto più grande.
Perché lasciatemelo dire io tutto questo senza il lavoro costante di tutto lo staff che ogni giorno sta di fianco a tutta la squadra di tutte le persone che ci lavorano, di tutti i consiglieri comunali, di tu di tutti, di tutti quelli che stanno dentro le macchine amministrative e che si prendono gioie e dolori è una fatica collettiva che non c'entra niente con le retribuzioni e con i soldi non c'entra niente perché o sei portato a non guardare personalmente qual è il tuo scopo personale, Mati Proietti in quella direzione e lo fai oppure non arrivava fino a qua.
Oggi c'è un'Italia.
Che si è accorta che c'è ancora qualcuno che non solo ci crede, ma che mette davanti gli obiettivi collettivi rispetto al proprio e quando Gaetano De Luca, seduto da tanti tavoli che facciamo insieme e in questi mesi estenuanti, dice potevamo scegliere una strada più facile, avevamo un'alternativa veloce per ottenere un risultato tutto sommato,
Decente sulle nazionali, ma abbiamo scelto una strada differente perché non stiamo giocando? Stiamo sfidando un Paese che ha necessità di fare un altro percorso e di guardare oltre, allora lo avete visto in questi giorni. Io veramente ringrazio tutti i membri di governo che sono intervenuti, che interverranno anche domani, la premier Meloni che faticosamente ha deciso di esserci. Anche lei non è facile, non è, non hai una vita, quando fa il Presidente del Consiglio, non sei tu che gestisci il tuo tempo. Il ministro Crosetto che verranno domani il ministro Pichetto, Fratin che avete incontrato ieri Piantedosi oggi Lollobrigida non è perché si sentono in obbligo di sedersi qui a parlare alla nostra platea. Ve lo dico di cuore perché sono persone che conosco, con le quali ho diviso molti anni
Stanno venendo perché hanno capito che siamo persone normali che credono veramente in quello che fanno, ottenendo dei risultati, e i risultati non è che li ottengono tutti, quindi scegliere di portare insieme avanti dei risultati anche dando uno spazio.
E quindi togliendolo e questo lo voglio dire perché non era scontato e quando noi diciamo non è un matrimonio di interessi e più che è vero e lo sanno molto bene il loro che sono convinti che che che serva un aiuto su alcune cose,
Quindi
Noi oggi ci troviamo insieme, coscienti che ci saranno dei mesi impegnativi davanti.
Nei quali abbiamo scelto di camminare insieme a tanti altri.
Insieme ai sindaci d'Italia, perché io, quando abbiamo cominciato a parlare di questa parte di progettazione, mi facevano tante domande, no, con come faremo a unire due associazioni politiche, come dobbiamo unirci a camminare insieme, io oggi, dopo diverse settimane, mi sento di dire alla mia famiglia quella di Sud chiama Nord dobbiamo camminare senza avere paura di continuare a crescere e a confrontarci con uomini e donne che dentro le amministrazioni per anni in tutti i colori politici perché tutti gli amministratori che insieme stanno combinando con noi e siamo stiamo diventando una cosa sola appartengono a molte ideologie diverse vengono partiti differenti, non dobbiamo avere paura di aprire,
La nostra comunità a chi, come noi in altri territori.
Ha fatto la differenza, lo ha fatto con la fatica di essere coraggiosi e di avere lottato contro un sistema che gli avrebbe consentito di fare altre in maniera più facile, invece, con Abdel abnegazione ha scelto la strada più complicata perché era quella giusta.
Ci stiamo accorgendo e ci siamo accorti che non siamo soli, quindi io ringrazio tutte le persone che hanno scelto di costruire costruiranno in questi mesi sindaci d'Italia, li ringrazio di cuore tutti i giorni, è una famiglia che cresce, cara famiglia, risultiamo a nord, siamo fortunati ad avere,
Insieme a noi, persone che come noi camminano nello stesso modo, con la stessa postura e con la stessa forza, e io credo che saranno mesi complicati, dove ci toccherà capire chi con noi vuole costruire questa strada nazionale, perché c'è anche chi ti viene a bussare perché si vuole sedere che prima di dirti come si chiama ti dice dammi un posto garantito questo bisogna dirselo.
Ok allora qua no, ma lo dico perché noi siamo sempre molto trasparenti tra di noi, no, dobbiamo non essere chiusi, ma a essere intelligenti e riconoscere chi dall'altra parte a questi stessi valori, ma per il Paese, non per noi, per il Paese che ha questa necessità e allora oggi ho letto alcune norme della legge di Bilancio e quest'anno è la prima volta che la leggo pensando.
Su chiama Nord, che cosa aggiunge a questa impostazione, tantissimo i temi degli enti locali, su cui si deve fare molto di più i temi che riguardano il lavoro e le pensioni, di cui stiamo iniziando a parlare sulle sulle quali questo Governo sia si è cominciato ad incamminare, io guardo i colleghi della maggioranza e gli dico senti ho visto questa norma lo sai che noi stiamo,
Proponendo
Questo disegno di riforma, ecco, questo noi vogliamo fare questo, perché alla fine siamo questo nelle vene la necessità di dire la nostra, perché conosciamo il nostro territorio, sappiamo che cosa vogliono le persone, sappiamo come quando scrive una norma sul territorio si rappresenta e sappiamo anche come quando scrive una norma,
Che magari non funziona sul territorio è un casino, lo sappiamo.
In tutto questo è un ringraziamento a Federico Basile che in questi mesi mi ha chiesto di stargli vicino come vicesindaco, di Messina, ti ringrazio Federico perché, come Cateno, stare di fianco a te è un insegnamento, grazie.
No.
Grazie perché ognuno di noi e tante cose nella vita, ma quando hai la possibilità di fianco a te di avere una persona sicuramente diversa e riuscire a scambiarti le competenze e anche le conoscenze, i rapporti, questo significa che.
È una squadra che cresce grazie, Francesco Gallo, con cui stiamo camminando in un terreno minato.
Che non era facile affrontare insieme.
Perché Roma è Roma ed è un gran caos.
A tutti voi dico raccontate di più le vostre storie all'interno di questa famiglia di su chiama Nord, che cosa siete, da dove siete partiti, guardo il mio amico.
Presidente, minuti l'altro giorno mi ha raccontato un pezzo della sua storia che non conoscevo per dire che cosa siamo, tutte persone che nella politica hanno messo il proprio tempo libero, che ci credono davvero siamo davanti a un momento storico importante, io sono infinitamente orgoglioso di essere presidente di su chiama Nord perché so che in questo momento lo facciamo noi non lo fa nessuno, veramente non lo fa nessuno con questa forza, con questa guida e con questa grande,
Competenza che è stata costruita negli anni e che anche amici ritrovati no che in questi giorni,
Si uniscono a questo cammino.
Sanno che è un momento storico. Mai come oggi c'è uno spazio e la cosa più bella e chiudo è che non è più l'ideologia che guida queste cose, perché quando, come è successo ieri, spero di poterlo sentire in un intervento, domani un sindaco, mi dice mia estrazione di sinistra non è l'unico, ce ne sono diversi, ma ho capito che questo è lo spazio per raccontare come si amministra un Comune cosa manca in alcune riforme. Ho capito che questo è lo spazio, cioè ti togli di dosso una tua convinzione, la metti lontana da te e continui a camminare, perché sai che quella cosa è talmente giusta che la devi ottenere e noi questo è quello che stiamo facendo ed è una crescita collettiva che non è scontata e che ci sono persone che non raggiungono questa consapevolezza neanche in tutta la vita, no, quindi crescere insieme. Con questa consapevolezza credo che sia
Una grande esperienza per tutti noi. Ringrazio Fenati.
Di cuore, perché il cammino che facciamo delle volte, anche insieme sui temi delle imprese, ci aiuta a comprendere ancora meglio, non basta essere amministratore, bisogna essere imprenditore, bisogna essere commerciante, agricoltore, vi ringrazio davvero perché ci permettete di capire meglio e profondamente alcuni aspetti di un Paese che cambia e che ha necessità di risposte nuove. Allora, se un politico fa politica, senza comprendere che cosa sta nascendo e che cosa deve legiferare prima che quel problema si manifesti, allora non ha fatto niente. Grazie davvero,
Saranno mesi importanti, ma so che arriveremo oltre l'obiettivo che ci siamo fissati, non è una questione di numeri, è una questione di riforme, è una questione di risultati e quindi in questo un mio grazie davvero, perché da tutti voi sto imparando moltissimo e vi voglio veramente bene.
Ha bisogno di.
Grazie grazie, grazie mille è stata.
Devo dire un momento molto bello, un momento molto toccante, ma tutta la giornata è stata veramente intensa per chi non non c'era. Questa mattina abbiamo iniziato con una bella parte organizzata dalla Fenati, due panel molto intensi sul tema lavoro, e sul tema è impresa. Il pomeriggio, come avete visto, si è voluto organizzare fortemente questo panel dedicato appunto al tema della donna, non al tema della donna, al al ruolo. Scusatemi della donna in politica adesso questione di minuti e sta arrivando anche il ministro Lollobrigida che appena come si è appena concluso un consiglio dei ministri dove è stata approvata la manovra, io direttrice direttrice lo fanno la l'accoglierei con un applauso. Intanto la direttrice dell'Agi
Rita lo fanno, prego,
Ne approfittiamo per sì, sì, giusto, due minuti che sta arrivando il ministro direttrice, tu che sei sempre al centro della, vi prego gentilmente, però, di rimanere in silenzio e di rispettare perché la giornata stava andando avanti grazie.
Gentilmente, grazie, stavamo dicendo direttrice, è stata appena approvata la manovra in Cdm, quindi, se non sbaglio, però in questo momento sta anche parlando la premier Meloni, che domani interverrà alle 11:15 nel nostro, nel no, nella nostra convention che manovra.
Sarà che manovra la prima domanda che faremo al ministro Lollobrigida, fonte appena approvata, la manovra un po'più alta no, erano detto 23 miliardi e mezzo, invece sono 26 e quindi possiamo già spoilerare, chiederemo al ministro se questa manovra insomma, oltre a fronteggiare emergenze carovita caro-energia, magari riuscirà anche a dare una spinta alla crescita devo dire che siamo stati anche fortunati perché il ministro è appena uscito dal Cdm ve ne viene qua a dichiarare quindi, sotto questo punto di vista,
Abbiamo l'esclusiva anche dell'Agcom, sembrava ricordiamo pronti con con la prima con la prima domanda, che sarà sicuramente sulla manovra, possiamo anche salutare il condirettore Alberto Di Maio, che è qui presente anche dell'Agi, va be'io, lo conosco, sono di parte, però è persona molto preparata molto e allora anche il collega Francesco Sparta che sta seguendo l'evento.
Perché siamo? Io devo ringraziare l'Agi a proposito con la direttrice, anche Alberto organizzeremo a Taormina, lo possiamo dire e hanno voluto organizzare questa questa intervista itinerante con l'onorevole Cateno De Luca a Taormina, e di questo noi vi ringraziamo davvero di cuore, perché è un momento di grande attenzione che un'agenzia nazionale è importante. Una delle principali agenzie italiane e non solo, aggiungo, decide di venire a Taormina per raccontare la storia di Cateno De Luca, tutto quello che sta facendo un motivo di vanto per noi. E quindi grazie Direttrice, davvero di cuore per questa attenzione, se ci vuole esplorare un focus, qualcosa di questo che state facendo, certo anche perché noi seguiremo con grandissima attenzione tutta la campagna elettorale in vista delle elezioni. È sicuramente questa alleanza con il centrodestra, è una novità politica importante e con la nuova, anche legge elettorale. Considerando i numeri, i sondaggi, insomma, potrebbe essere un un elemento che fa la differenza, l'alleanza o meno con piccoli partiti io ti sto intervistando diretta
Però sono curioso anche di vedere dal tuo punto di vista giornalistico anche cose percepito di questa alleanza di Sud chiama Nord con il centrodestra, molti dicono, è la vera novità in questo momento, nel panorama politico, però non so magari tu mi dici no, assolutamente no, non mi permetterei no, infatti veniamo ad intervistarmi a Taormina, anzi ci stavamo proprio chiedendo ma chissà quanto potrebbe prendere perché insomma, sembra stia riscuotendo un discreto successo e come dicevamo insomma,
Sarà sarà sicuramente anche molto giocata al centro. No, questa campagna elettorale e quindi i partiti di centro ecco, avranno, avranno da dire e da dire rispetto poi a quello che sarà il risultato e che vedremo insomma poi l'Italia, poi non è l'unica no, si parla di un possibile pareggio di un testa a testa, anche se le incognite le variabili sono tante, però così, visto che dobbiamo anche guadagnare un po'di tempo, mi permetto di far notare come le lezioni in Israele ieri ci hanno restituito anche un un risultato di questo tipo con l'opposizione che no, almeno secondo i primi dati ancora tutti da confermare che ha
Diciamo più voti, quindi più seggi, ma il partito di Netanyahu, il Likud che però, come singolo partito, mantiene la maggioranza, quindi anche lì no si aprono scenari e un po'sembra che sia questa l'idea, poi guardate un po'in tutto il mondo, no, anche quello che è successo in politica estera sono successe.
Serbia, Brasile e adesso Israele devo dire che ci sono state delle grosse sorprese.
Questa degli studenti, inaspettatamente, sì, è quello che sta succedendo, paradossalmente, anche in Brasile, dove c'è stata questa rimonta di Lula che, insomma un conto è vincere le elezioni, e poi un conto è governare, o meglio riuscire a creare una coalizione che sia in grado di di governare perché quella è tutta un'altra storia infatti,
Direttrice proprio in merito a questo mi ricollego all'Italia, diciamo con la nuova legge elettorale e questo problema di non governare, non dovrebbe esserci no, perché nasce proprio per evitare che ci sia una coalizione troppo ampia che non abbia la maggioranza, forse c'è anche un gancio a quello che può succedere, che sta succedendo anche in altre situazioni fuori dall'Italia, ma l'idea di fondo è proprio è proprio quella, con il premio di maggioranza a garantire una maggioranza netta sicura e quindi non diciamo governi che si susseguono, non eletti o comunque accordi fuori da quel
Ok il verdetto delle urne perfetto allora ministro, è arrivato, sta facendo un'intervista e di pochissimi secondi e arriva, ma non è in diretta, quindi non brucerà le esclusive, assolutamente io ne approfitto per dirvi che, subito dopo l'intervista della direttrice al ministro Lollobrigida, ci sarà un bellissimo panel dedicato alle giovanili dei principali partiti italiani, avremmo il Nicola d'Ambrosio Matteoli, se Simone Leoni Albert Finocchiaro, ma Marco Giannino e ci sarà anche il collega vicedirettore dell'Espresso felice Florio che farà da moderazione. Oggi noi abbiamo scelto questo pomeriggio per
Dedicarlo alle donne e ai giovani direttrice e tanto siamo proprio in chiusura, si sente tanto spesso bisogna fare di più per i giovani, per le donne, ma poi vediamo che concretamente probabilmente ancora c'è tanto da fare.
Sicuramente c'è tanto da fare, però diciamo la verità, i giovani, soprattutto quelli che abbiamo visto nelle piazze, ma anche quelli che si sono mobilitati, sono anche un po', diciamo nel mirino di tutti i partiti, perché sono l'elemento, diciamo, elettorale, da corteggiare in questa fase, perché il tema è proprio per trovare nuovi voti e vista la Stones l'astensione nelle principali tornata elettorale. Ecco, i giovani possono possono incidere in modo in modo diverso. E significativo quindi, attenzione a giovani in politica, nelle scelte politiche, giustissimo, ma anche attenzione nelle campagne elettorali. E poi concluderemo la giornata così non ne abbia approfittato anche per per dare il programma con un panel che vi consiglio da non perdere sarà tutto il calvario giudiziario dell'onorevole Cateno De Luca. Parliamo degli ultimi vent'anni dove ha subito davvero tanto
Ma lo racconteremo, non mi sposerò assolutamente nulla, sarà veramente molto bello, saranno trattati dei punti dei momenti, con immagini, con video e anche alcuni assolutamente esclusivi, e quindi io darei farei un grande applauso al Ministro Lollobrigida.
Grazie ministro per essere qui presente, sappiamo che reduce dal Consiglio dei ministri se lei è d'accordo, ministro, io la inviterei subito sul palco, grazie.
Vediamo il benvenuto al ministro Lollobrigida, partiamo subito con la prima domanda, la stavo un po'spolverando, visto che è stata appena varata la manovra 26 miliardi, tante emergenze anche da tamponare le risorse, lo sappiamo, sono limitate, ma riuscire a questa manovra anche a dare una spinta sulla crescita allo intanto mi permetta di ringraziare per l'invito, ringrazio il sindaco, Cateno De Luca, tra i Sindaci De Luca era l'unico che avrei accettato, per essere concreto saluto saluto
La collega Laura Castelli, il collega Gallo e tutti i presenti che oggi aderiscono a un movimento che ha come vocazione quella di rispondere alle esigenze del territorio, in particolare, ma non solo, ma in particolare del Sud Italia, terra dalle grandi potenzialità che nel tempo hanno visto con ogni probabilità visioni non conformi a questo tipo di dato economico. Il nostro governo ha lavorato in questi anni sulle agevolazioni di carattere fiscale, sul taglio del costo del lavoro. Ha visto crescere in maniera molto rilevante l'occupazione a tempo indeterminato, l'occupazione femminile che il toccano record mai raggiunti prima nella storia repubblicana e credo siano questi gli elementi di convergenza che hanno visto oggi
Sud chiama Nord il movimento legato agli amministratori locali, convergere sulla coalizione di centrodestra per continuare un'esperienza di governo a guida, Giorgia, Meloni, ma anche apportando dei contenuti aggiuntivi che nascono esattamente dalla concezione, la percezione di un territorio che ha potenzialità e deve trovare la strada per farle esplodere in maniera diciamo, adeguata a quelle che sono le potenzialità della nazione più bella del mondo che all'Italia ha detto questo arrivo a risponderle ai suoi quesiti. Ovviamente la Presidente del Consiglio ora è impegnata nella conferenza stampa, non sono qui per togliere argomenti, non ne sarei capace. A lei sta descrivendo puntualmente tutti quegli interventi che vanno a toccare nuovamente le vicende legate alla fiscalità. Le vicende legate
Alle infrastrutture le vicende legate alla capacità del nostro governo di ottenere in Europa possibilità di maggior spesa rispetto a una situazione finanziaria che abbiamo ricevuto in eredità non particolarmente brillante, ma che ci permettono di intervenire a sostegno delle stesse in termini strutturali prima ancora che emergenziali. È giusto rispondere alle emergenze. Anche da questo punto di vista abbiamo lavorato, però è giusto sempre pensare a un progetto di nazione che deve avere la capacità di innovare, di progredire, di essere attenta a quelle che sono le sue carenze, le scelte che sono state fatte anche nel Consiglio di oggi. Due sostegno alle famiglie sono straordinariamente importanti. Io però mi atterrò esclusivamente alle vicende legate all'agricoltura e alla pesca, due settori strategici a cui l'Italia non ha intenzione di rinunciare, e abbiamo dato un nome diverso al ministero dell'agricoltura, non perché fossero cambiati gli agricoltori, ma perché fosse cambia perché era cambiata
Nella vocazione del ministero, il ruolo dell'agricoltura e della pesca, la sovranità alimentare, cioè la garanzia dei nostri cittadini di continuare ad avere cibo, a sufficienza, di avere il cibo che vogliono e che non gli sia imposto da alle grandi multinazionali nei loro interesse non nell'interesse delle imprese o dei consumatori era una scelta di visione e per far questo dove ottenere due risultati uno a livello europeo, rimettere al centro l'agricoltura e credo sia indiscutibili che in questi anni l'agricoltura in Europa sia tornata ad essere argomento centrale grazie all'Italia
Abbiamo avuto, spiegandolo, un contrasto con la Commissione, che aveva proposto il taglio delle politiche agricole comuni del 22% per il settennato prossimo. Ogni agricoltore avrebbe avuto il 22% in meno delle risorse che aveva avuto nei sette anni precedenti l'Italia si è battuta, siamo riusciti non solo a recuperare il 9 miliardi che c'erano stati tolti, ma ad aggiungerne almeno uno, e dico almeno uno perché con ogni probabilità, con la PAC che abbiamo approvato in queste ore riusciremo ad ottenere anche di più per i nostri agricoltori significa rendere più forte un settore strategico e ovviamente abbiamo e ci stiamo battendo ancora oggi per evitare ulteriori tagli al settore della pesca nel tempo. Gli agricoltori, i pescatori europei, sono passati da 230.000 in 30 anni a 125.000. Significa che il piano comune della pesca è fallito, lo abbiamo ricordato, non siamo disposti ad accettare ulteriori tagli, che magari colpiscono Mazara del Vallo, piuttosto che San Benedetto del Tronto piuttosto che gli altri porti strategici della nostra nazione a vantaggio dei Paesi terzi che non rispettano alcuna delle regole che invece noi imponiamo ai nostri pescatori. Per quanto riguarda il settore agricolo, già il nostro governo e quello che nei
Nella storia repubblicana ha investito di più sull'agricoltura. Continuiamo a farlo solo in questa legge di bilancio. Ad aggiungersi ai 17 miliardi già investiti, riusciamo a raggiungere per l'agricoltura alcuni risultati. Manteniamo il miliardo del gasolio agricolo, quasi tutte le nazioni lo hanno tolto, ma inseriamo. Manteniamo l'esenzione dell'IRPEF, cioè zero tasse per gli agricoltori. Un altro provvedimento che è stato confermato, cercando oltretutto di dividere gli agricoltori che hanno un reddito altissimo dagli altri, dalla grande massa che invece devono sopravvivere, anzi, devono vivere bene, però la pressione fiscale rischiava di mettere in discussione questo elemento. Interveniamo sulla 4.0 con 160000000, un intervento fondamentale perché permette agli agricoltori di avere possibilità di innovare il loro parco mezzi e quindi avere una agricoltura senza dubbio più sostenibile in termini ambientali, ma accanto a questo, anche capace di avere dei mezzi di produzione all'altezza per la pesca, raggiungiamo un risultato storico. Erano decenni che i nostri pescatori chiedevano la CISOA per la pesca, l'Assessore alla cassa integrazione per l'agricoltura, i pescatori ne erano esclusi. Da oggi gli agricoltori, i pescatori, sono inseriti nella possibilità di avere una cassa integrazione.
Anche per loro, nei momenti in cui sono costretti a non lavorare o per il fermo pesca o per altre questioni di carattere calamitoso. Accanto a questo l'ultimo degli interventi non elenco le la le, la mole di interventi che sono stati portati in essere, ma ce n'è un altro che è fondamentale a fronte della scelta negli anni di rottamare le nostre flotte, desertificare i nostri porti, noi mettiamo 100 milioni per il rinnovo della nostra flotta, per rendere innovativa e competitiva un'inversione storica di tendenza. Noi non vogliamo rinunciare né all'agricoltura nella pesca, perché sono alla base della libertà dei cittadini di continuare a mangiar bene e di proteggere l'ambiente attraverso i custodi della natura che restano, per quanto alcuni sostengano il contrario e stanno tutti dall'altra parte. Sono i veri custodi della terra e del mare
Prima ha fatto riferimento alla PAC e all'Europa lei è reduce dal vertice Agrifish a Lussemburgo, con cosa torna a casa per l'Italia? Un po'di cose le ho dette, abbiamo recuperato in termini finanziari, il maltolto el abbiamo aggiunto risorse, però abbiamo anche ottenuto altri risultati su la garanzia per gli agricoltori pensionati, che non devono rinunciare al contributo su molte scelte di semplificazione. Perché Bruxelles per uno strano meccanismo che ha violato i Trattati? A mio avviso, nella prassi i Trattati di Roma, i Trattati di Roma mettevano al centro l'agricoltura, non c'era altro alla fine un po'di mercato, ma soprattutto l'agricoltura. L'articolo 38 citavano gli agricoltori come centro unificante dell'Europa, che dovevano garantire sicurezza alimentare. Chi usciva dalla guerra sapeva quanto era importante e anche custodia del territorio avevano immaginato la politica agricola comune come strumento per lasciare persone che magari non avevano reddito in zone difficili della nostra Nazione. Solo il 21% del territorio ad alta produttività e resta e colline e montagna difficile da coltivare negli anni. Non so per quale strambo motivo un po'ciò idea che alcune pulsioni ideologiche che tenda Tavano di indebolire il mondo agricolo perché forse era troppo libero aveva portato a pensare che gli agricoltori dovessero essere riempiti di carte, regole, passare le loro giornate a riempire moduli invece che poter produrre. Ecco, da questo punto di vista la pacchia che esce fuori è molto più semplice. È adeguata a mettere in condizioni i nostri agricoltori, di ricevere un incentivo, continuare a produrre e riempire meno carta? Abbiamo ottenuto molto una cosa, non siamo riusciti a ottenere perché siamo rimasti soli soli e ci continueremo a battere. Oggi ho scritto a tutti i gruppi, le delegazioni italiane al Parlamento europeo. La condizionalità sociale, la condizionalità sociale è una legge di civiltà che l'Italia aveva ottenuto nella precedente PAC, che mette in condizione chi sfrutta i lavoratori di non ricevere un euro di denaro pubblico. Ecco questa cosa è stata cancellata nell'ultima PAC.
Tutti i governi, in particolare quelli di sinistra in Europa, su questo hanno taciuto l'Italia è l'unica nazione che ha difeso la condizionalità sociale ho avuto i ringraziamenti, diciamo anche lo considera una cosa anomala in Italia, ma scontata tra brave persone Cgil, Cisl UIL tutti i sindacati europei che hanno riconosciuto all'Italia l'unica nazione che si è battuta per difendere i lavoratori che,
Sono quelli che mandano avanti, le imprese devono essere protetti rispetto a chi li sfrutta, speriamo adesso che il Parlamento ci conto in seduta plenaria, tenga conto delle esigenze dei lavoratori e reinserisca la condizionale sociale, che peraltro l'Italia ha applicato per primo nel 2023 è stato il mio primo decreto perché prima di chiedere qualsiasi cosa qualsiasi sforzo si deve mettere in condizione un lavoratore di essere difeso e tutelato e chi li sfrutta.
Deve cambiare mestiere,
Tra poco sarà approvato il disegno di legge coltiva Italia, riguarda le aziende agricole, ma anche le donne e i giovani, che cosa prevede?
Il coltiva Italia è uno degli interventi più strategiche si siano registrati nella storia della Repubblica, oltre 1 miliardo di euro per il settore agricolo aggiuntivo, ora per quelli della mia generazione 1 miliardo sembra, se tu lo trasformi in lire, lo paragoni con gli interventi precedenti, capisci quanto incide su che cosa interviene sui settori strategici della nostra nazione, sul settore olivicolo, per riuscire ad aumentare la produzione nella nostra Nazione e per riuscire a contrastare le fitopatie la xylella. Prima di tutto, ma non è l'unica che colpisce il settore olivicolo ampliare le superfici a Olivo, garantire il paesaggio, garantire le produzioni, migliorare le produzioni, anche avendo per esempio dei cultivar, che sappiano resistere alle fitopatie accanto a questo un altri altri 300 milioni sul settore della carne rossa, noi come nazione, importiamo il 50% della carne rossa dall'estero
E in particolare i vitelli da ingrasso dalla Francia. Se c'è una criticità, se la Francia decide di non darteli o se c'è la dermatite bovina che colpisce quel territorio, tu non hai più possibilità di avere vitelli Giangrasso che significa intervenire con 300 milioni, sostenere gli allevatori, poi chi denigratori dice vogliono sostenere gli allevamenti intensivi, no, il contrario. Noi andremo a sostenere gli allevamenti di collina e di montagna, anche per ripopolare dei territori nei quali è difficile allevare. Pertanto,
Ragioni, ma anche la bassa redditività che ha i, rispetto alle stalle, ad allevamento intensivo abbiamo.
Abbiamo 300 milioni sul fondo di sovranità alimentare, un fondo che abbiamo istituito e sul quale abbiamo già investito parecchie risorse che aiuta le filiere in difficoltà cerealicolo risicolo, piuttosto che altre che sono entrati in difficoltà, magari per ragioni di mercato, a recuperare competitività in una fase per superare la criticità oppure se le criticità non ci sono cose che dobbiamo sempre augurarci. Quei soldi servono a investire su quelle filiere che possono migliorare la loro competitività, per esempio il settore casta Nicolò, che è un settore straordinariamente importante nel quale oggi noi abbiamo il 25 della produzione mondiale, il 25%, la produzione mondiale, avremo ancora molto mercato, ma non abbiamo una produzione sufficiente. Si investe su quello
E 150 milioni per la cosa più importante che sempre dobbiamo avere davanti agli occhi le future generazioni, quindi, per i giovani che entrano in agricoltura, questi 150 milioni servono a finanziare quelli che hanno passione per l'agricoltura, accanto a 8.600 ettari di terra che vengono messi loro gratuitamente a disposizione per poter iniziare a fare un'attività straordinariamente bella e che non è più zappa.
Picone, oh oh, oh vanga, come qualcuno, prova a descriverla oggi è agricoltura, 5.0 sono i droni sono le macchine innovative e bisogna dare la possibilità di acquistarla per che i giovani possano realizzare questo obiettivo. Visto che siamo qui, però, dico pure che queste risorse non sono per tutta Italia. Allo stesso modo me ne scuso con gli amici del Nord, ma sono risorse che sono 80% al Sud, 20% al Nord, perché dobbiamo rafforzare l'economia del sud? Non è una scelta che abbiamo fatto, deriva dalla allocazione dei fondi, ma insomma, è una scelta che secondo noi, permette al Sud di recuperare competitività
Un suo impegno particolare ha alzato per la cucina italiana, è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'Unesco, ecco adesso su cosa si concentrerà il suo ministero, non continueremo a concentrarci su quello che abbiamo, come potenzialità sviluppandola la cucina italiana è stato un grande risultato, diciamo il governo che ci ha preceduto per essere chiari, il ministro della cultura che ha preceduto il collega Julie, che ha la possibilità di candidare, dichiarò che la cucina italiana non era cultura. Devo dire,
Che a mio avviso fece una valutazione errata. La cucina italiana non solo è cultura e identità e territorio e tradizione e protezione dell'ambiente e protezione del benessere. Quando si parla di riduzione della spesa sanitaria, ci sono varie ricette, c'è chi dice che bisogna chiudere gli ospedali, c'è chi dice che bisogna tagliare i medici e gli infermieri, ecco, io penso che si possa semplicemente tagliare i pazienti riuscendo a investire sulla sana e corretta alimentazione, che è quello che noi pensiamo vada valorizzato per farlo, però per farlo, però, tu devi contrastare un modello, cioè un modello mondialista che immagina
Che
Un cibo tutto uguale sia più vantaggioso, e in effetti i costi di produzione di un cibo tutto uguale sono inferiori se tu immagini di doverlo distribuire un cibo tutto uguale è più facile da distribuire e poi a un terzo elemento che spinge le grandi multinazionali verso questo tipo di modello e che tu riesci ad accentrare le risorse invece che in tante aziende, in tanti vignaioli in tanti produttori di grano di riso, in poche persone che detengono il cibo come patrimonio, questa era la sfida. Ora c'è un mondo, un modello, un paradigma di buona qualità, anche produttiva che è l'Italia e quindi il mondo, con questo risultato della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco, ci riconosce come i detentori di uno stile di vita, tant'è vero che la cucina italiana non vince per i suoi prodotti, per i suoi trasformatori, per il territorio a cui sono legati per le indicazioni geografiche nei quali primeggiano. Questa è la grande qualità che ci vede primi nella ristorazione, anche apprezzata da tutti. Vinciamo per la convivialità, il nostro modo di stare a tavola. Per noi la tavola è un posto sacro a tavola, noi ci finanziamo, ci sposiamo, divorziano pure
Facciamo affari a tavola, facciamo, parliamo del passo successivo. Ecco a essere i detentori della cucina italiana come patrimonio di tutta l'umanità e la prima cucina. Avere questo riconoscimento ci responsabilizza, l'Italia deve essere sempre all'altezza di un modello che sappia spiegare al mondo perché conviene pagare il giusto, un prodotto, perché conviene mangiar bene nel loro interesse, nell'interesse dei custodi del territorio e dell'ambiente, che sono gli agricoltori e i pescatori e anche di chi investe per continuare a produrre qualità distinta, distintiva. Ognuno di voi, ognuno di noi, sa che a distanza di pochi chilometri ricambia il piatto, cambia il nome del prodotto, ci facciamo guerre di campanile per dire che la cosa che facciamo noi la sappiamo fare meglio a noi italiani questo è scontato nel resto del mondo, lo è meno e tutti leggono in questa distintività un problema. Io dico che la nostra ricchezza noi dobbiamo fare due cose, mantenere la distintività, mantenere questa grande propensione possibilità di scelta di produzione, ma allo stesso tempo, riuscire a fare sistema, cioè riuscire a mettersi insieme. Su questo il Sud è molto deficitario a mettersi insieme per fare squadra, ognuno con il suo ma insieme per promuoverlo all'estero, per aprire e consolidare mercati e per rafforzare il valore aggiunto. Il bene intrinseco, cioè il prodotto, lo fa l'agricoltore, lo fa il trasformatore, ma tu lo devi, vendere pure bene e quindi devi essere forte sul mercato è essere in grado di difendere i tuoi interessi. Da questo punto di vista il Nord con alcune produzioni parmigiano reggiano grana padano è riuscito a dare valore a quei prodotti facendo squadra. I produttori sono divisi, fanno ognuno il loro prodotto, ma fanno squadra nel promuoverlo. Noi abbiamo adesso, per esempio, un problema nell'olio pazzesco che noi abbiamo un problema nell'olio perché l'olio noi esportiamo più olio di quanto ne produciamo. No, non sta economicamente, dovrebbe essere con prezzi adeguati.
è vero che abbiamo ingressi per accordi molto precedenti al nostro Governo e anche agli ultimi governi da altre nazioni, ma c'è anche un problema, tu per competere, per riuscire a far presa negli accordi e nei contratti con la grande distribuzione di fare massa critica non dico fare cartello perché suona male ma se io leggo i dottori del Sud sapranno organizzarsi con l'aiuto delle istituzioni riusciranno a imporre come è giusto che sia il giusto prezzo a un prodotto straordinario della nostra terra,
Lean, importante ministro di questo governo, ma anche, mi consenta, una domanda politica prima di chiudere. È importante dirigente di Fratelli d'Italia, soprattutto nel Lazio, a Roma, ora a Roma è partita, sta entrando nel vivo. La corsa per le comunali. Pensa che il centrodestra potrebbe riuscire a riconquistare la capitale? Io spero che si arrivi di tutte le città ad avere delle proposte sul quale i cittadini possano esprimersi, diciamo la capitale d'Italia e a tutte le altre città, ovviamente Roma a un dato esponenzialmente maggiore di capacità di attrazione, di difficoltà nell'amministrare, nel governarla. Io spero che ci sia un governo coerente, non voglio dire niente sul Sindaco Gualtieri, con cui ho un buon rapporto, però c'è una cosa che assolutamente non ho condiviso del suo modo di rapportarsi con il Governo. Vedete, Roma ha bisogno di una legislazione speciale, ha bisogno di una legge per Roma, Capitale che tutti chiedono. Noi abbiamo fatto come governo un accordo con il sindaco di Roma che è stato condiviso, lo abbiamo elaborato fino alla fine. Quando si è trattato in Parlamento di votare il suo partito, il suo partito ha deciso di tradire quell'impegno che si era presa a dare poteri a Roma. Non si capisce per quale ragione, probabilmente legata a convenienze di giornata. Io spero che ci sia a Roma un governo di qualsiasi segno che sappia difendere prima degli interessi di parte o di partito gli interessi di questa città
Ma il pensiero non ce la fa.
Alla corsa, allora io ho fatto nella mia vita tutto ho fatto il consigliere comunale, l'assessore comunale e consigliere provinciale dell'assessore, il consigliere regionale Assessore regionale capogruppo e il ministro dovrò studiare ancora a lungo per poter ambire a fare il sindaco grazie Ministra grazie a tutti.
Ciccio grazie, grazie, grazie, grazie, mille davvero di cuore direttrice grazie al Ministro Lollobrigida.
Grazie mille per aver impreziosito questa questa convention da questa seconda giornata, che va avanti va avanti e vi prego di rimanere qui seduti, perché adesso sarà un momento bello che abbiamo voluto fortemente, soprattutto per i più grandi equo, dico questo è il momento dei giovani e invito intanto se è arrivata in sala al asserire qui sul palco a Felice Florio che è il vice direttore dell'Espresso so se è arrivato oppure se qualcuno lo riesce a chiamare che era davanti.
Il il bar, il vicedirettore dell'Espresso, andiamo avanti perché adesso abbiamo un momento dedicato ai giovani e poi seguiremo con un altro attesissimo panel, che è quello dedicato al calvario giudiziario del dell'onorevole Cateno De Luca.
Quindi vi ringrazio e vi vi chiedo gentilmente di rimanere seduti anche nel rispetto di tutte le persone che interverranno adesso, anche perché chi esce adesso sappia che chiudiamo la porta e poi non potrà più rientrare e non potrà seguire gli altri panel quindi lo dico nel senso anche a beneficio di chi sta andando via in questo momento poi non potrà esserci nel momento conclusivo della relazione dell'onorevole Cateno De Luca. Quindi, se non so se riusciamo a chiamare nella hall felice Florio che il vicedirettore dell'Espresso così lo facciamo accomodare subito qui insieme a noi e incominciamo con lui a introdurre questo,
Questo panel che è dedicato ai giovani abbiamo visto una un panel dedicato alle donne nel mondo della donna, abbiamo.
Ascoltato anche la voce del ministro Lollobrigida appena uscito dal Cdm, dove è stata approvata un'importante manovra, e adesso in attesa di ascoltare anche il ministro, il speriamo ministro, anche se noi diciamo che se lui non vuole essere ministro, quindi il prossimo presidente della Regione Siciliana, Cateno De Luca,
E ascolteremo anche la voce dei dei giovani che.
A breve saliranno sul palco per confrontarsi io dove Albert Finocchiaro abbiamo Albert Finocchiaro qui.
I giovani dove sono sono andati via sono scappati, ma deve lasciarlo da solo. Vogliamo chiudere prima questa questa seconda giornata che ore sono signori miei, allora mi chiamate gentilmente Albert Finocchiaro che il correlatore di Sud chiama Nord giovani, intanto così lo invitiamo a salire sul palco, lui lo possiamo John John, potete gentilmente chiamare Albert gentilmente per farlo venire qui subito, insieme a noi, sul palco e se qualcuno può gentilmente, invece andare a chiamare nella davanti al bar e invece il vice direttore dell'Espresso felice Florio, così noi possiamo andare avanti, anche perché siamo, continuiamo a essere sempre in diretta sui nostri social e stiamo continuando a raccontare h 24 quello che sta succedendo, se qualcuno ci vuole dare una mano anche nel riuscire a recuperare i prossimi ospiti, agevolare a portarli qui, noi potremmo andare avanti ad oltranza se il suo problema non è un problema, continuare chiaramente a raccontare quello che succede, ma così noi possiamo andare avanti in maniera
E più più spedita, sicuramente ci lascia la consapevolezza, ecco qua John, grazie e Albert viene un attimo qua, per favore, fammi da da spalla, allora int anticipami chi sta per arrivare così, mentre arriva felice Florio e il vicedirettore dell'Espresso racconta qual è stata l'idea di questo di questo panel sì intanto buonasera a tutti abbiamo voluto fortemente come gruppo giovanile di Sud chiama Nord il confronto tra,
Le varie forze politiche, non solo della coalizione di centrodestra ma abbiamo invitato sia la coalizione di centrodestra e di centrosinistra.
E sappiamo che qualcuno ha accettato l'invito, altri hanno addirittura rifiutato il confronto, è con la moderazione di Felice Florio, sicuramente avremo le gare sul palco a Felice Floris, ti avevo chiamato prima felice, grazie.
E adesso lascio subito la parola The felice Florio, è un giovanissimo giornalista, ma pensa di aver già vice direttore dell'Espresso, quindi intanto complimenti, perché abbiamo ci siamo, siamo stati un pezzo di strada insieme, anche se in dai parti diverse dalle barricate diversi stavo per dirti ti ho visto crescere in verità io c'ho 39 anni,
Tanti di più, allora io, se siete d'accordo, lascio il campo a te e Buompane, grazie PEEP buonasera a tutte e a tutti benvenuti allora.
Forse un po'padrone di casa questa sera, quindi, aiutami a invitare i tuoi colleghi qui sul palco, sì, sì, allora in questo momento si stanno avvicinando io chiamerei salvo la bella di Noi Moderati che è qui con noi un grande applauso.
Chiamerei Nicola d'Ambrosio, presidente di azione universitaria.
E dovrebbe arrivare cioè è già arrivato, l'abbiamo visto nei corridoi, c'è Simone Leoni di Forza Italia giocosamente e lo aspettiamo, intanto non abbiamo visto ancora arrivare, Matteo all'ISEE, esatto, arriverà alle 18:10, mi ha detto irrita.
Sadomaso che solito far così, quindi noi incominciamo comunque assolutamente sì e Roma Roma è roba, allora la nostra presidente Rosa bene, io credo che debba disporre sullo sgabello più scomodo e si esce per le poltrone.
Allora allora, innanzitutto partirei dal padrone di casa, mentre arrivano gli altri ospiti, arriviamo da due settimane dove i giovani sono stati al centro della scena, con diverse sfaccettature, dalla richiesta, dalla volontà di partecipazione di.
Di essere responsabilizzati con la richiesta di responsabilità e, dall'altro lato, la politica dei grandi ah, in alcuni casi attribuito.
Comportamenti irresponsabili ai giovani ora, partendo da Sud, chiama Nord sulle proteste, sulle rivendicazioni che restano da parte delle violenze, quanto c'è di giusto di quello che abbiamo visto nelle piazze italiane si allora intanto mi sento di fare una distinzione, soprattutto per quanto è successo in Italia rispetto intanto vedo Simone quindi interrompiamo e diamo un caloroso benvenuto a Simone Leoni,
Accomodati pure dove vuoi Simona.
Quindi.
Tornando tornando al discorso di prima, ma credo che sia doveroso fare una distinzione tra quanto successo al nord, quindi pur io sto a Milano da otto anni, quindi anche a Milano e Torino, e rispetto a quello che è successo al Sud.
Va distinto perché ci siamo trovati dinnanzi a una disobbedienza civile, cioè, sostanzialmente sono state sfruttate delle tematiche legittime che potevano portare avanti durante durante le proteste e abbiamo trovato gente che ha devastato intere città, e questo è totalmente inaccettabile.
Quindi partirei da da questo dato, non confondendo le le proteste in generale, perché chiaramente sappiamo tutti che sono tematiche su cui dobbiamo riflettere e dobbiamo guardarci tutti negli occhi è cercare di rimediare a determinate determinate tematiche e poi c'è il Sud Italia, come ben sapete noi siamo molto radicati e molto attaccati al nostro territorio il sud Italia, chiaramente con con gli agricoltori con gli autotrasportatori hanno civilmente e nella maniera più rispettosa possibile per per la cittadinanza, ha protestato
è chiaramente il governo, anche il ministro Salvini ha ricevuto.
Gli autotrasportatori, gli agricoltori stanno cercando di mettere in atto delle delle misure e quindi credo che il governo in questo senso sta ascoltando le proteste e sta mettendo in campo quanto quanto quanto possibile quindi, ebbene, distinguere le le 2, le 2 situazioni con la distinzione fatta passo a Nicola d'Ambrosio che ha organizzato una contro manifestazione una manifestazione alternativa dal titolo sblocchiamo tutto,
Qual era il senso di quella manifestazione, è invece delle rivendicazioni che chiedevo anche al tuo collega, cosa resta cosa c'è davvero da fare per i giovani è ancora.
Ma intanto grazie grazie soprattutto ad Albert per l'invito, grazie per l'opportunità, io ci tengo a portare anche i saluti del nostro amico in comune nel nostro Ciccio ormone voce, cuore, anima del Movimento universitario che rappresento nel Sud.
Tanti sono i ragazzi che fanno politica universitaria con noi del Sud, lo sono anche io no, perché sono nato e cresciuto in Campania, ad Avellino, e sono uno strenuo sostenitore di questi contenitori, di questi momenti, che consentono al Mezzogiorno di portare il contributo che questi ragazzi danno lo lo lo avete vissuto lo abbiamo vissuto tutti nelle università, poi sono soprattutto i fuorisede quelli che,
Animano i contenitori dell'associazionismo universitario, del movimentismo, forse perché quei ragazzi no hanno il quid in più, hanno la voglia di dimostrare che la il dover lasciare quei territori, Harel è purtroppo figlio del non tanto dell'aridità di quei territori, ma del fatto che questi ultimi non riescono a dare loro quanto abbiano potenzialmente da voler dare ai propri figli. Noi siamo scesi in piazza e siamo scesi in piazza il 24, per dimostrare per raccontare che c'è un'altra generazione rispetto a quella che qualcuno burro provava a raccontare rispetto a quella sparuta minoranza che le sigle di sinistra, i collettivi provavano a far diventare la generazione degli under 30, la generazione dei ragazzi. In Italia ci sono ancora ragazzi che non scelgono di spaccare le vetrine per far sentire la propria voce, e lo abbiamo dimostrato il 24, con una manifestazione fresca, giovane, pulito, organizzata con dei ragazzi che sfilavano per le strade di Roma, con tanti commercianti che avevano voglia di salutare quella generazione con tanti gol a cittadini che volevano sentirsi parte di quella dimostra di quella manifestazione
È vero, c'è tanto da fare ancora per i giovani, ma sono tante le manovre che questo governo che questo che il Governo Meloni ha messo in campo, per soprattutto per i più giovani, ne cito due su tutte che sono, secondo me, la risposta a chi tenta di dare una narrazione distorta di quello che è stato fatto. Le borse di studio, per la prima volta nella storia della Repubblica, a tutti gli studenti idonei sono beneficiari e questo, lo dobbiamo dire, va raccontato a più. Non posso perché il governo Meloni sceglie di dire ai figli della propria terra, se volete studiare questo governo investe su di voi, è un segnale culturale potentissimo. Nessuno nella storia di questo Paese lo ha fatto prima, e questo va detto e poi i posti letto. Usciamo dalla narrazione distorta che tenta di fare soprattutto alla sinistra, che si accampa forse perché cerca di accampare scuse dicendo che in Italia non si è investito sull'housing universitario, il ministro Bernini, ma lo dirà Simone magari anche meglio di me dopo.
Mette in atto il più grande piano housing universitario della storia di questo Paese. In cinque anni questo governo mette a terra oltre i 60.000 posti letto più di quelli che sono stati costruiti dal 45 ad oggi. E allora questa è la narrazione che quella generazione aveva voglia di fare, è vero, si può fare ancora tanto si possono sburocratizzare gli atenei, si può cercare di investire, come sta facendo questo governo, nelle assunzioni dei più giovani. Si può cercare di dare un futuro a questi ragazzi, perché troppe volte hanno necessità di andare all'estero per trovare una retribuzione economica che rispecchi le proprie aspettative. Ma tanto tanto tanto è stato fatto. Noi avevamo voglia di raccontare quello, lo abbiamo fatto con quella manifestazione, per dimostrare che c'è un'altra Italia, c'è un'altra gioventù che questa gioventù ha voglia di investire nel Paese
Grazie, Nicola.
Ecco allora del vero, la maggior parte degli studenti scesi in piazza in queste settimane, a prescindere dal dal colore politico, non non sono persone che hanno adoperato violenza, quella delle vetrine, che abbiamo visto quelle immagini orribili da condannare.
È stata un'azione compiuta da una sparuta minoranza e allora andrei a Salvatore, la bella la responsabilità quando la si chiede ai giovani, anche nel manifestare, nel manifestare secondo quelle che sono le leggi del nostro Paese, ma questa responsabilità viene anche data loro intendo nei posti decisionali quando si tratta di dover dare spazio ai giovani c'è da parte della classe dirigente più adulta una sorta di
Apertura verso le nuove generazioni
Grazie intanto saluto Albert, anch'io e lo ringrazio per questo invito il saluto anche l'ingresso di Sud chiama Nord all'interno del centrodestra, perché siamo sicuri che potrà rafforzare quell'area e che, come Noi Moderati, comunque, ci stiamo impegnando a portare nel centrodestra che sono anche le esperienze civiche allora intanto io voglio fare una precisazione che ci sono due tipologie di manifestanti noi abbiamo visto due spaccati diversi.
Chi ha manifestato e lo ha fatto nel rispetto della legge, chi ha manifestato, per delle motivazioni anche quindi giuste, che merita di essere ascoltato in dei tavoli secondo me giusti e chi invece è un criminale, chi invece ha praticato violenza e ha devastato le nostre città e dobbiamo avere due modi di approccio completamente diversi, repressione per chi pratica, violenza e ascolto, ma ascolto vero, perché tante volte poi no, ascolto vero per chi ha manifestato, per ragioni anche giuste, sempre che quelle maglie rosse quelle manifestazioni di però siano state non Poli politiche apriori ma per ragioni per quanto riguarda lo spazio che decide
Effettivamente, io credo che qui giocano un ruolo importante anche i movimenti giovanili, e noi siamo una dimostrazione a quei giovani non chiedono di essere il contorno delle foto, non chiedono di essere lasciati all'interno di Cannes di contenitori o cantieri politici giovanili, ma chiedono di essere chiamati in causa quando si tratta di decidere quando si tratta di amministrare quando si si tratta di prendere delle decisioni per il futuro del Paese e quindi di occupare anche delle posizioni di responsabilità perché tante volte,
E quindi faccio l'esempio quanto è successo in Serbia, io credo che dovrebbe far aprire gli occhi a tutti noi, a tutte le nostre classi dirigenti, perché quei ragazzi, al di là dell'orientamento politico, al di là di tutto sono stati una generazione che ha dimostrato che in modo democratico si può prendere il futuro in mano, quindi per questo io credo che le giovani lo stanno facendo, soprattutto, insomma, io sottolineo il lavoro che sta facendo noi moderati Noi siamo una giovanile molto giovane, siamo nati l'anno scorso, però credo proprio come il centrodestra, cioè i giovani sono al centro al nord l'hanno dimostrato tutte quelle che sono le politiche del governo e lo dimostrano giornalmente anche il fatto che qui siamo seduti noi che siamo
Che siamo giovani, ma ecco i giovani non chiedono soltanto di.
Stare all'interno delle foto, di stare all'interno delle cornici giovanili, ma chiedono di essere.
In prima persona interessata dalle decisioni, io faccio un esempio in prima persona, io mi sono candidato in un comune molto piccolo e faccio il consigliere comunale e io ho capito in questa esperienza che non c'è modo migliore per un giovane per capire quali sono i veri interessi delle persone per stare vicino alle persone perché sai incarichi importanti quelli verticistici sono fondamentali, però, quando sei a contratto, quando sei a contatto con le persone quell'esperienza non te la do a nessuno e mi sembra chiaro che il centrodestra su questo,
Sia stato il partito che ha investito sui civici, aggressivo, sui sindaci, sugli amministratori, su chi sta a contatto dalla mattina alla sera con le persone che meglio di chiunque altro sa cosa significa amministrare, grazie la bella Leonis iMode pas parlavamo, accennavamo alla Serbia quello che è successo in Serbia e si diceva anche dello scollamento che c'è a volte tra la politica a chi fa politica,
E le persone ora, analizzando quello che è accaduto in Serbia, secondo te c'è qualcosa di buono che possiamo prendere da quelle manifestazioni, è un movimento che nasce in un contesto totalmente differente e in generale, e poi riportando in Italia questo fermento che abbiamo visto staccandolo anche dal contesto serbo se se ritieni,
Cosa manca ancora i giovani per sentirsi corpo sociale, classe che può incidere sulle politiche anche nazionali?
Anzitutto mi alzo in piedi solo per ringraziare la comunità di Sud, chiama Nord che ci ospita oggi c'è anche Alistair grazie saluto Laura Castelli Cateno De Luca, io sono orgoglioso di essere qua, sono orgoglioso di essere qua per due motivi, prima di tutto tra l'altro Albert lo sai doveva essere fuori Roma per una iniziativa del nostro momento giovanile, l'ho fatta rimandare perché ci tenevo a essere qua questo perché, primo, per dare il benvenuto ad Albert nella comunità nel gruppo dei rappresentanti del centrodestra giovanile,
E, secondo, per dire grazie a Cateno De Luca per dire grazie a tutti voi perché io sono orgoglioso dell'adesione di Sud, chiama Nord alla coalizione di centrodestra perché?
A differenza della sinistra che fa i civici in provetta come un po'il Gratta e Vinci, no solo che loro il gratta e perdi dove grati via più 1, onorato e ti trovi sotto la peggio sinistra di 30 anni, qui i civici ci sono per davvero Grazia, Cateno De Luca.
E questa è una cosa fondamentale rispetto alla domanda che mi hai fatto.
Felice, io penso che noi assistiamo in questi mesi, abbiamo assistito e assisteremo ancora a un protagonismo sempre più forte delle nuove generazioni e io questo credo sia un qualcosa che la politica non solo non deve temere, ma deve incoraggiare, intendiamoci protagonismo nella vita politica e sociale del Paese, è positivo. Andare in giro a incendiare le città a spaccare le vetrine o aggredire le forze dell'ordine. È inaccettabile
E allora, anche davanti a questo, io credo che il centrodestra abbia dato una grande prova di maturità, chi sta seguendo la conferenza stampa in corso, a Palazzo Chigi può vederlo con i propri occhi, perché in questa manovra approviamo dei provvedimenti senza precedenti per le giovani generazioni per dare risposte a chi era in piazza a chi era in piazza pacificamente a chi non era lì perché magari veniva pagato dalla Cgil ma era lì perché aveva un problema manifestava un disagio e la politica e il disagio lo deve ascoltare.
E io penso una cosa che la politica Bianchi e soprattutto il dovere nelle nostre città, visto che qua ci sono tanti i sindaci.
Gamba di ribaltare la piramide a cui abbiamo assistito fino ad oggi, non prima il centro e poi le periferie, ma prima le periferie e poi il centro.
E da questo punto di vista io penso che il disagio vada ascoltato, vada recepito perché?
Quando c'è un disagio, la politica se ne deve fare carico la politica e i politici soprattutto non devono in questo devo dire che il centrodestra ha tanti buoni esempi di sindaci e amministratori in primis, Cateno De Luca e tanti di voi, chi fa politica non deve far politica per migliorare la propria vita, ma deve far politica per migliorare la vita degli altri, la vita di chi sta peggio, questa è la politica, per cui secondo me noi ci dobbiamo battere e in tutto ciò, ecco, io credo che
Vadano date tante altre risposte, alcune le ha citate
Il mio amico Nicola d'Ambrosio. C'è un punto, il fatto che il ministro Bernini ha dato delle risposte agli universitari, che non veniva da tantissimi anni. Al termine di questa legislatura noi avremo 73.000 nuovi posti letto, abbiamo trovato le tende e restituiamo le case con le chiavi in mano agli studenti. Questo penso che sia un risultato tangibile. Il governo oggi ha approvato tanti provvedimenti. Avremo modo di vederli meglio insieme nei prossimi giorni. La no tax, area per i giovani, tanti provvedimenti che vanno in una sola direzione, lasciare alla nostra generazione più soldi nelle proprie tasche, perché così si rimane in Italia, e chiudo dicendo una cosa rispetto anche agli scontri, come dicevo prima. Per quanto mi riguarda, chi
Si batte per le proprie dello fa pacificamente, lo fa a volto scoperto, anche magari ringraziando le forze dell'ordine, è un valore, ma chi distrugge le vetrine e soprattutto chi istiga a chi soffia sul fuoco, come quel ragazzo mi è difficile chiamarlo ragazzo Youssef come si chiama lui che è stato scarcerato perché,
La sua ordinanza di custodia cautelare non è stata approvata, io credetemi, qualcuno dirà che stiamo populistiche, non siamo garantisti, io sono garantista, ma garantista non vuol dire essere mosci quando ci sono delle ingiustizie, io penso ai tanti sindaci che in questi anni sono stati sbattuti in carcere senza uno straccio di prova e invece nel momento in cui c'era uno che organizzava manifestazioni violente lo si lascia uscire, questo è inaccettabile.
Grazie Simone, non credo che in piazza la maggior parte dei manifestanti fosse remunerata dalla Cgil, anzi, credo nessuno fosse remunerato dalla dalla Cgil e sulla terzietà dei giudici, insomma, io lascerei fare la magistratura per quanto riguarda il caso di Youssef, ma il diritto di replica visto che è anche l'unico rappresentante dell'opposizione se vogliamo qui presente oggi.
E quindi solo per il coraggio va incoraggiato.
Lo lascerei al presidente di più Europa Matteo Alisei, chiedendogli anche i radicali, i radicali sono nati con la disobbedienza civile da pannelli in poi, il decreto di ottobre, che estende il fermo preventivo e minorenni o il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni.
Vanno a impedire quella che potrebbe essere la disobbedienza civile che Pannella c'ha vi ha insegnato in quegli anni.
Questo punto mi alzo anch'io, ma se tu ti alzi e che secondo me vai oltre ledwall, perdonatemi il leggero ritardo, ma intanto avete detto applauso al coraggio per essere qui oggi, ma non ci vuole nessun coraggio per confrontarsi anche a partire da delle idee diverse noi abbiamo perso l'idea che una persona possa venire io non faccio parte di questa maggioranza a confrontarsi portando le proprie idee e il proprio modo di fare politica con chi ha delle idee differenti.
Cioè credo sia il base della della nostra democrazia Luigi Einaudi diceva che non voi non voglio una sola religione, la nostra idea, voglio lo scorno il litigio, la lotta, la divisione, la differenza di idee.
Beh, io credo rispetto al alle piazze, vengo al punto della domanda che quelle piazze rappresentano un sentimento, un problema delle esigenze dei bisogni dei cittadini e chi è chiamato a qualsiasi livello, dentro l'Amministrazione, facendo politica, ah ah, ad ascoltare, a essere in contatto a essere in presa diretta con i cittadini noi lo facciamo da sempre Radio Radicale è nata per questo,
I radicali cercano di stare in presa diretta con i cittadini, beh, evidentemente Dever effettivamente riconoscere che c'è un esigenza, ma il problema è che io vedo sono due.
I motivi per cui non sono sceso da radicale che di piazze ne ha fatte tante di raccolte firme di banchetti, il primo e sul metodo.
Se la maggior parte dei manifestanti pacifici.
Non isolano, condannano emarginano, i violenti, diventano complici dei giovani.
Questo si fa con un vero servizio d'ordine, si fa riconoscendo, raccontando che quelle ragioni, le battaglie, i motivi per cui, se in piazza vengono raccontati meglio, se la manifestazione, la protesta non violenta e pacifica e quei violenti invece arrivano alla situazione in cui si parla soltanto delle aggressioni delle situazioni delle vetrine e non si parla dei motivi per cui c'erano dei sentimenti e dei problemi e le persone erano in piazza.
Il secondo, che è invece nel merito delle questioni.
Questa rabbia, queste esigenze anche da parte di tantissime ai coetanei o 23 anni, sembra un cinquantenne, però è la politica che fa che causa lo sapete, prima di fare politica, Caravan to the, un'altra.
Però questo sentimento che esiste questi problemi, bisogna poi trasmetterli, portarli alla politica, il manifestare serve.
Ma bisogna poi trasformare questo sentimento in politica. Io vorrei organizzare una piazza che raccoglierà magari soltanto un quarto, un quinto, un decimo, un centesimo dalla gente che era in piazza nelle scorse settimane, ma portando le cose che ci sono da fare e per me in un Paese non considero teorema ma reazionario che ha paura dei cambiamenti che ha pure di andare avanti. Io dico che dobbiamo dire di sì, dobbiamo dire di sì alle grandi opere strategiche per il nostro Paese nucleare e rinnovabili, termovalorizzatori, Tav, tutto quello che serve per il Paese per andare avanti che dal punto di vista delle libertà, naturalmente bisogna riconoscerle, perché tante questioni riguardano la nostra vita, non il nostro colore politico, e anche chi è di centrodestra le può accogliere a essere a favore e dal punto di vista economico, raccontare che serve favorire la libertà di impresa, che non serve soltanto aumentare i vincoli burocrazia, se noi raccontiamo oppure una volta l'Italia dei sì, magari avremmo una frazione dichiara in piazza l'altra volta, ma avremo un vero connotato politico e chi riconosce il problema, ma sa anche dare una soluzione. Grazie,
Grazie Matteo.
Albert al Sud delle piazze d'ottobre si sono viste poco, ora c'è sicuramente un tema che può essere considerato che che è quello della rassegnazione di una parte della dei giovani, c'è un secondo tema importante, è quello dell'immigrazione, c'è una forte immigrazione dal Sud verso il Nord,
Se c'è una ricetta secondo te è che la politica dovrebbe incominciare a cucinare sul serio per.
Per correggere il tiro, allora, intanto do il benvenuto a Matteo, che per il quale faccio un grande, chiedo un grande applauso perché, nonostante il ritardo è dei nostri.
Insomma, per quanto riguarda la ricetta che tu?
Diciamo chiedi per quanto riguarda l'immigrazione da nord da sud a nord o anche dall'Italia fuori d'Italia,
Credo che un provvedimento come la no tax area per i giovani, possa essere davvero.
Un un provvedimento veramente importante che avvicini le nuove generazioni ai propri territori.
Che faccia a render conto alle nuove generazioni, quanto rimanere sul proprio territorio, creare valore nel proprio territorio, faccia la differenza, una differenza non puramente economica lavorativa, ma una differenza anche sociale, perché ricordiamo che il valore non va misurata esclusivamente come valore economico.
La domanda mi coglie personalmente perché io sono messinese, ma da otto anni sto a Milano e se il sindaco De Luca fosse stato sindaco, quando ho preso la decisione di dover andar via, magari nella mia città, sarei rimasto ben volentieri perché adesso abbiamo il sindaco Federico Basile che ha veramente cambiato tantissime cose ma è,
È un ragionamento di sistema, la ricetta è quella di investire sui giovani, dare non assistenzialismo, ma creare delle opportunità reali con delle misure reali, come può essere la no tax, area come può essere la legge che?
Diciamo del rientro dei cervelli, chiamiamola così, quindi sgravi fiscali, perché il carovita esiste, quindi è chiaro che chi va fuori va in cerca di nuove opportunità e chi va al nord va in cerca di nuove opportunità e di sostenibilità, perché non dobbiamo normalizzare l'arrivare a fine mese, ma bisogna poter programmare anche per poter generare è avere figli che è fondamentale, perché l'Italia non può rimanere un paese con un'età media molto molto alta, quindi dobbiamo anche investire su questo e stimolare le nuove nascite. Quindi la mia ricetta, che proverei e stimolare le nuove nascite e soprattutto
Far rimanere i ragazzi nel proprio territorio generando valore come la no tax area per me è una cosa molto molto importante.
Magari, magari dopo Colleoni, andiamo un po'a fondo di questo provvedimento della lotta ex area o altre misure che potrebbero essere approvate, ma prima volevo passare da Nicola d'Ambrosio, perché comunque chi sceglie di partire, se è libero di farlo, che parta, che lascia il Sud che va dal Nord o viceversa che dal nord passa al Sud,
Per agevolare, però
La mobilità di chi va via e tutti i problemi che si affrontano con un trasferimento. C'è voluto tempo, ma alla fine ci siamo arrivati all'approvazione del voto per i fuori sede. Volevo chiederti un commento su questo e se da osservatore, quali se, quale sei del mondo universitario, ci sono altri passaggi sia burocratici sia normativi che si potrebbero fare per aiutare ulteriormente gli universitari italiani, ma intanto do anche il benvenuto a Matteo è intervenuto subito dopo di me, lo ringrazio perché prima ha illustrato buona parte dei punti del programma del governo di centrodestra. Ci ha detto che sono condivisi anche loro, quindi grazie. Matteo un applauso per te da questa platea, perché ci fai capire che quando le proposte sono positive, trovano un consenso trasversale, grazie
E poi felice io una risposta consenti, ma un diritto di replica su quello che dicevi prima è che sottolineava bene Simone io ho visto una trasmissione, non so chi l'ha seguita qualche sera fa su Rai3 Giletti ha fatto un programma interessantissimo, c'erano ragazzi in studio che parlavano degli scontri, delle delle delle manifestazioni di piazza sia di centrodestra che di sinistra, c'erano anche i nostri ragazzi, c'erano i ragazzi di Forza Italia giovani, quello che però mi ha sorpreso per tornare al punto della sparuta minoranza violenta in piazza sono d'accordo con te, ma finché non ci sarà una condanna seria è ferma anche da parte degli studenti di centrosinistra, di quelle violenze, saranno conniventi, con quel sistema, è legittimerà. Hanno quel modo di fare politica
E non c'è stata perché a sottoposizione della domanda da parte di uno dei nostri ragazzi prendete le distanze da quello che succede, non ce la fanno, non ce la fanno perché legittimano in qualche modo sono anche supportati da quelle, da dai centri sociali e dei collettivi violenti che scendono in piazza. Finché ci sarà quello non sarà la vittoria della democrazia. Purtroppo consentitemelo però da questo palco. Adesso è arrivata la condanna unanime e quindi noi, almeno tra di noi, superiamo la violenza, quello che c'è stato lo Ricon, danniamo, spero possa essere. Andiamo avanti anche questo avanguardia per e di insegnamento, visto che il campo largo prende spunto da quello che sono le proposte di questo buon governo sul voto fuori sede. Anche su questo siamo stati coloro che lo hanno insegnato. Il centrosinistra ce lo ha raccontato per vent'anni, non lo hanno mai fatto nel Rosatellum, che era la loro legge elettorale, scritta nel 2019 non lo hanno inserito, non sono, non sono stati in grado, lo ha fatto il Governo Meloni e sono venuti a dirci che si poteva fare meglio. Signori, fateci vedere gol, voi, come si fa, perché non siete stati in grado allora delle due una o i nostri esponenti di governo sono più bravi dei vostri e credo però molto probabilmente che sia così. Consentitemelo oppure non lo avete voluto fare. Le avete preso in giro una generazione ancora una volta per anni perché non volevate davvero quello. Volevate fomentare quello che era il sentimento dei più giovani per provare ad, diciamo, a a conquistare il loro elettorato senza dare continuando a dare fumo negli occhi di questi ragazzi. È una riforma epocale, secondo me, e con perché culturalmente io voglio leggerci la buona volontà e la possibilità per una generazione di tornare a diventare centrali, pensate dei ragazzi, come il nostro Albert, come tanti ragazzi fuori sede che fanno politica, che fa un associazionismo che fanno movimentismo nelle grandi città, perché poi la il nostro Paese è cambiato, si è c'è una fluidità negli spostamenti che non è più quella di 30 o 40 50 anni fa
E tanti di questi ragazzi che possono essere un valore aggiunto, che sono un valore aggiunto per la politica, che sono un valore aggiunto per questo territorio, poi mettono le loro energie migliori a disposizione di quei contesti, dei contesti universitari, dell'associazionismo, del Terzo Settore nelle città e nelle regioni dove vanno a studiare questa manovra riavvicina finalmente i giovani alla politica, una generazione che per anni si è sentita esclusa, che per anni ha visto limitati i propri diritti. Può tornare a far valere le proprie posizioni perché c'è la SIM,
Modificazioni dell'accesso, alcuni processi democratici, come quello dell'esercizio del diritto di voto, sono partite settimana scorsa le possibilità per poter fare domanda.
La sinistra ci ha raccontato che quei giovani avrebbero risposto alla chiamata del centrosinistra per poter sovvertire il risultato nelle urne. Io non sto vedendo nessuno di quei partiti che ha provato a spiegarci che i giovani stavano tutti dalla loro parte, fare campagna per provare a sensibilizzare e stimolare la partecipazione dei più giovani al voto fuori sede, perché lo sanno anche loro stanno perdendo consenso il consenso, si continua ad erodere oggi Giorgia Meloni, la leader più apprezzato tra gli under 30 e lo sanno abbiamo sconvolto tanti pronostici sconvolgere mo anche il pronostico di un voto giovanile che, non sempre andando a destra, Giorgia, Meloni, non sta dimostrando e lo sta facendo
Sa invertito un attimo, il giro vado Leoni uno perché, parlando di giovani e di giovanili, ho visto recentemente un sondaggio dove Forza Italia è il primo partito, il Movimento giovanile per conoscenza, credo, diffusione del del di quello che fa tre giovani, ma in generale siete i primi posti e con delle percentuali diverse rispetto a quelle che sono poi partiti dei grandi chiamiamoli così.
Poi volevo chiederti se anche in questo risultato rilevato dai sondaggi c'è l'innovazione, temi nuovi freschi che rispetto magari un centrodestra classico state portando e anche le misure di stampo economico l'approvazione, ma anzitutto io sono molto orgoglioso del risultato dei risultati che stiamo ottenendo come Forza Italia giovani, perché da quando abbiamo dato una nuova svolta al nostro movimento giovanile,
Puntando su temi freschi, puntando su temi che interessano i ragazzi, perché poi questo è il punto, non solo siamo cresciuti in quelli che sono stati tutti i sondaggi che sono stati fatti fino adesso, ma tra l'altro quest'anno abbiamo raddoppiato gli iscritti arrivano addirittura a 50.000 tesserati che un record storico per il nostro momento giovanile e credo in generale per i movimenti giovanili oltre 50.000 siamo 57.000 e questo però non è il lavoro di Simone sarebbe un po'autoreferenziale di dire una cosa del genere e non corrisponderebbe al vero
È frutto di un lavoro di squadra, è frutto del fatto che stiamo dando tanto spazio ai nostri giovani, soprattutto ai giovani amministratori locali, perché io penso che quando si parla di attività politica, quando si parla di ragazzi che in futuro è giusto che ambiscono a fare tutto quello che vogliono e il parlamentare il ministro e chi più ne ha più ne metta io penso che,
Un'esperienza a livello locale debba essere imprescindibile, perché chi prende le preferenze, chi sta al fianco dei cittadini, sa come si fa politica, sa cosa vuol dire rispondere ai bisogni delle persone.
E sindaco, io so che tu sei d'accordo con me se dico che sono orgoglioso del fatto che in questa legge elettorale sono state anche per la prima volta, dopo tanti anni, reintrodotte le preferenze.
E Nicola ha ragione quando dice che ogni volta si fa questo giochino no alla sinistra, non fa nulla per 30 anni, poi noi riusciamo a fare qualcosa, dice Bonassi, ma non è abbastanza, l'hanno fatto sul voto fuori sede, ci hanno provato sulle preferenze a, ma non sono abbastanza preferenze a ma quello non è il voto fuori sede che volevamo ragazzi io sono romano,
Tendo a non avere molto l'accento, però fatemi dire una cosa quando uno non riesce a fare le cose e l'altra riesce a fare dovete Stacie stop stop.
Io penso che tutto quello che noi stiamo facendo è partire dai bisogni dei ragazzi della nostra generazione che una generazione oggettivamente con io mi permetto di dirlo, più difficoltà e meno certezze e soprattutto meno certezze tante volte della generazione che ci ha preceduto, perché non ci sono più punti fermi perché c'è un grande disagio giovanile e soprattutto a livello di salute mentale, di di benessere psicologico, dopo il Covid i casi di disturbi legati alla salute mentale sono aumentati a dismisura. Il tema della salute mentale è un tema di cui noi, come forse le giovani, ci occupiamo. Abbiamo fatto tante proposte, abbiamo chiesto, abbiamo tenuto numerosi investimenti, ma non ci basta,
E così come è fatto sulla salute mentale, ne abbiamo preso a cuore tanti altri temi il tema della sicurezza, perché dire che un cittadino, in qualunque quartiere viva in qualunque città, in qualunque Paese, dalle Alpi alla Sicilia, dire che deve avere il diritto e il sacrosanto diritto di sentirsi al sicuro nella propria città e nel proprio quartiere quando rientra a casa è una cosa di buon senso non è dei re, non è di destra né di centro né di sinistra.
È buon senso, perché la sicurezza è uno dei primi diritti ed è un qualcosa di trasversale, perché il tema della sicurezza interessa, che ci ha ottant'anni chi c'ha, cinquant'anni, ma anche chi ha vent'anni, perché io penso ai miei coetanei penso soprattutto alle mie coetanee che non sono libere di vestirsi come vogliono oppure a non devono aver paura rispetto a quale ora del giorno della notte tornano a casa.
Per capirci.
E sui temi economici, sui temi economici, perché un movimento giovanile secondo me ci credo fermamente dell'impostazione che noi abbiamo voluto dare, ma vedo che un'impostazione condivisa nel centrodestra e anche dai meravigliosi giovani di Sud chiama Nord sono i nostri movimenti giovanili di protesta quando c'è bisogno di protestare ma soprattutto di proposta, perché la protesta volta sola protestare a fare casino senza offrire un'alternativa senza offre dei contenuti è un qualcosa di inutile, se non dannoso, e chiudo sui temi economici ne abbiamo fatto una cosa semplice. Abbiamo portato, grazie al lavoro dei nostri dipartimenti interni, delle proposte al nostro partito, sintetizzati in un pacchetto che abbiamo chiamato smart tax giovani
Tra cui la no tax, area che oggi è stata approvata dal governo, questo è un gran risultato per il mio momento Giovannini, ma penso per tutti i nostri movimenti giovanili che hanno creduto in provvedimenti di questo tipo, perché il progetto di fondo a cui rispondono,
Il progetto di fondo a cui rispondono queste proposte e uno è solamente uno, noi giovani non pretendiamo che lo Stato in nessuna maniera ci regali qualcosa, noi chiediamo però siccome la disoccupazione giovanile siamo riusciti a farla scendere deve scendere ancora, ci sono problemi di questo tipo oggi il tema è il costo della vita, noi allo stato non chiediamo regali, chiediamo che lo Stato ci lasci in tasca quello che noi ci guadagniamo col nostro lavoro e con la nostra fatica.
Salvatore, rispetto al campo largo progressisti, il centrodestra viene tacciato.
E dire su alcuni, in alcuni casi è vero di fare più difficoltà per quanto riguarda i diritti civili, penso alle regioni che si stanno muovendo in maniera autonoma sul suicidio, assistito al matrimonio egualitario, a tutto ciò che possiamo annoverare nel campo dei diritti civili, secondo te la componente giovanile dei partiti può dare una spinta in questo senso, oppure va bene così? Allora intanto vi ringrazio per la domanda, perché secondo me è una domanda importantissima, allora io credo che, come ha anticipato prima il compito delle giovanili, che non è soltanto quello dei contorni delle belle faccette alle foto e anche essere cantiere di idee
E a essere anche quella parte un po'rompiscatole dentro i partiti che sollecita a quelle tematiche di attualità che molto spesso, una classe dirigente che ha una diversa impostazione non sempre riesce a vedere, quindi io sono convinto e questo una mia diciamo che è un mio pensiero da liberale che sui diritti civili,
Ovviamente affrontati in modo pragmatico. Non bisogna stare a pensare a destra, sinistra, centro, fuori sistema, perché i diritti civili riguardano la vita di chiunque di noi, noi in prima persona, ai nostri amici, i nostri familiari, su molte tematiche il centrodestra ha fatto dei passi avanti, non è ancora abbastanza, ma io sono convinto che su questo tema, su questi temi il lavoro delle giovanili è proprio quello di essere la spinta, insomma, noi, come Noi Moderati, siamo una componente popolare e riformista e anche liberale all'interno del centrodestra e anche voi, amici di Forza Italia, abbiamo a cuore quelli che sono i diritti
Dopodiché credo che effettivamente solo noi c'è solo da noi, dipende questo perché sui diritti o si ha coraggio, cioè io mi ricordo, ecco qui una frase di Emma Bonino che diceva che i diritti civili sono come una bicicletta, che se smetti di pedalare Liberti,
E io penso che, al di là della posizione che ognuno può avere, questa riflessione nella riflessione veritiera, perché se non siamo noi ad occuparci dei diritti civili, nessuno lo farà per noi, allora quindi io, tornando alla domanda, ti dico sono convinto che grazie al lavoro dei movimenti giovanili si possono fare passi in avanti e attenzione però qui un piccolo distinguo lo faccio diritti civili, diritti sociali, non è la cultura Walk,
Sono due cose completamente diverse perché i diritti civili, come qualsiasi altro tema che una politica seria, una politica giovanile seria deve affrontare, vanno affrontati con pragmatismo e senso di responsabilità, perché noi non andiamo da nessuna parte se vogliamo conquistare qualcosa in merito dei diritti civili e sociali, dobbiamo agire in modo pragmatico, in modo serio e responsabile di ogni opinione nella diversità delle opinioni che possono esserci. Questa è la cultura liberale, il tener non solo la nostra opinione, ma l'opinione di chiunque altro, pure se ci ha scomoda, quindi su questo io credo che le giovanili hanno un ruolo non fondamentale, il ruolo decisivo su questo tema. Grazie Matteo del centrodestra,
Deve fare qualche passo in più sui diritti civili.
Forse deve fare qualcuno anche su una battaglia che identitaria di più Europa, ma direi anche della tua ascesa come politico e personaggio mediatico.
Che è quella sulle concessioni, a che punto siamo e perché è necessario sbloccare un po'il Mac, ma io credo che il centrodestra debba fare intanto un passo nel senso che sta governando da quattro anni spicci.
E io non vedo delle grandi riforme con cui potersi confrontare quando è stato proposto nel merito il referendum sulla giustizia, io ho votato sì, ho fatto campagna per il sì, al di là degli schieramenti destra a sinistra, perché la ritenevo giusto quando si è discusso di nucleare io ho detto sì, lo voto, spero anche che poi, insomma, diamo seguito alle cose, non lo annunciamo se semplicemente,
Beh, io spero che ci siano quelle grandi riforme delle grandi riforme con cui potersi confrontare e si abbia il coraggio non soltanto di governare o di galleggiare governando, ma di proporre delle cose, delle alternative con cui confrontarsi nel merito.
Per quanto riguarda alcuni dei temi a cui tengo di più, che sono quelli che riguardano la concorrenza e non lo non lo dico perché così so fissato coi tassisti ai balneari sono dei temi che raccontano un problema dell'Italia, dove tante persone che vorrebbero fare impresa che vorrebbero avere dei servizi decenti vivono dei problemi a causa di piccole sacche di poche decine di migliaia di persone che hanno un privilegio ereditato di padre in figlio e che in virtù di quel privilegio danneggiano la collettività perché la collettività un problema pratico, qua a Roma per venire qui sfido tutti a trovare un taxi nella situazione romana milanese con centinaia di migliaia di chiamate inevase all'Antitrust, che chiede di aumentare le licenze. Tutto il resto dell'Europa che non ha solo Uber, che non ci piace perché americana c'è volta che Europea cercava hi-fi più alternative per The, per mettere al centro il cittadino le sue esigenze. Per quanto riguarda la concorrenza, io mi batto
Nelle spiagge di tutta Italia, non perché ce l'ho con il balneare, anzi lo faccio anche per quel balneare perché qua a Roma hanno fatto le gare per le spiagge a Ostia e nella metà dei casi hanno rivinto i balneari che già c'erano ma avevano dei tempi certi sapevano che la potevano gestire per altri 10 anni, 15 anni c'erano delle regole, c'era un nuovo progetto, c'erano maggiori investimenti c'era della concorrenza, un giovane imprenditore poteva permettersi di candidarsi anche lui con un progetto. Io vorrei questa Italia qua un'Italia che mette da parte i privilegi di piccole categorie organizzate che fanno rumore, perché qua quando i taxi manifestano e bloccano la città si sente
E mettono invece davanti l'interesse del cittadino e lo puoi fare soltanto andando oltre queste lobby e facendo sentire invece la voce di tantissimi che magari sono meno organizzati, che magari sono cittadini arrabbiati ma che vivono questi problemi e questi sono i più lampanti rispetto a tantissimi altri. Ultimamente me la sono presa con i notai, non so se ci sono dei notai in casa in sala, non è ovviamente anche lì un tema contro i nostri poveri, notai, che notoriamente guadagna poco e si sono, sono in difficoltà. Non mi ci voglio mettere anch'io come dire, figuriamoci per B e il tema è che in un altro Paese europeo, per aprire un'impresa, tu lo puoi fare in 48 ore, pagando 100 euro on line da noi un'impresa la devi pagare con il notaio, devi spendere migliaia di euro tra marche da bollo del notaio stesso e poi tra otto figure diverse. Forse alla fine riesce a fare impresa, ma è ovvio che una persona che anche vuole fare impresa, vuole aprire uno start up in Italia se tu gli metti tutti i vincoli possibili e lo Stato si occupa di burocrazia, problemi e non di liberare i talenti, di dare la possibilità a cui l'imprenditore di fare quello che vorrebbe fare. Beh, gli creiamo un grande danno e quindi anche sul tema dei notai e ridicolo. Pensate che noi possiamo aprire una startup di impresa in Italia on line, ma perché l'Europa ce lo chiedeva? Quindi L Italia a un certo punto ha dovuto dire va be'facciamolo on line, ma con il notaio in videoconferenza con una piattaforma di proprietà di notai allora reggae io ditemi se questo è l'interesse collettivo o è l'interesse di 5.006 mila persone in meno rispetto a quelli ai notai che avevamo nel 1.800
Proviamo a fare questa lotta, che non deve essere una lotta progressista, liberale di una parte, è una lotta per il cittadino, per i suoi servizi, per avere una vita migliore, anche su cose così pratiche al mare, di poter avere i servizi che dovrebbe avere rispettata la direttiva Bolkestein proviamo a farla e io dico qua, abbiamo il parterre di tutti i partiti liberali del centrodestra ma facciamola insieme ma facciamolo insieme davvero.
Io mi rendo disponibile da persona che non fa parte del CERN.
La destra facciamo questa battaglia per avere veramente un Paese all'avanguardia sulla concorrenza, sulla libertà di impresa, io ci sto fatelo anche voi, per favore.
Grazie a lei se.
Ci restano davvero un paio di minuti, quindi io farei una domanda secca, attesta iniziando dal padrone di casa Albert le risposte, vi prego, 30 secondi se poi non ci cacciano, perché non è nello stile, però ci fanno segnali dalla regia allora, onde ricevere questi allarmi dal fondo il voto ai sedicenni sì o no e perché?
Allora io devo fare un colpo alla scatenano, cioè.
AIPA abbiamo parlato di giovani leader dei partiti, abbiamo fatto, abbiamo visto il lavoro di Forza Italia, giovani, vediamo che Gioventù Nazionale, azione universitaria Noi Moderati stanno investendo tanto sulle sulle giovanili, ma è giusto che io debba portare l'acqua al mio mulino cioè debba dire effettivamente quello che ha fatto Sud chiama Nord Sud chiama Nord ad oggi ha l'assessore più giovane d'Italia delle Città metropolitane.
Cioè la nostra giovanile.
Grazie a Cateno De Luca e alla disponibilità del sindaco Federico Basile a un esponente all'interno della giunta comunale all'interno della giunta, e la tredicesima città d'Italia, è tornando a quanto diceva Simone prima l'esperienza di amministrare un Ente locale e quindi di stare a contatto realmente con le esigenze dei cittadini è stata ed è fondamentale per tutto il partito. Addirittura noi stiamo vagliando un modello di rotazione di questo assessorato per generare nuova classe dirigente per Sud. Chiama Nord chiaramente per il centrodestra, e quindi felice perdonami per questa breve digressione. Credo, te lo perdoneranno gli altri, perdonatemi, non c'è nessun problema, quindi intanto è giusto che che de diciamo aver detto questa cosa qui sul foto dei 16 anni. Credo che
Nonostante il disagio giovanile crescente, nonostante i social influenzino sempre di più il pensiero critico dare la possibilità ai sedicenni che sono sappiamo, comunque, con l'avvento delle nuove tecnologie dell'informazione, dei social media, sempre più informati, io sono d'accordo.
D'Ambrosio.
Quando la stessa domanda se non vuol rispondere a questa, c'è quella di riserva, però non a livello prima potrebbe essere.
Io sono tendenzialmente favorevole, a patto che si faccia fare un percorso ai nostri ragazzi, che parta dai luoghi d'istruzione, nei luoghi di di di dalle scuole e case, che si faccia un lavoro con l'educazione civica per rendere consapevoli i ragazzi di questo di questo di questo percorso.
E sul discorso delle quote, perché qualcuno parlava anche di di quote generazionale, di vuote Giovannini. In politica mi si trova in disaccordo perché non credo che i ragazzi, similmente a quelle che sono le le quote rosa, siano un no, una specie protetta da dover tutelare a tutti i costi. Io credo fermamente nei percorsi, credo, nei percorsi di militanza giovanile, credo nei percorsi dei ragazzi nelle giovanili di partito, credo in quello che sta facendo Simone quello che sta facendo Albert in quello che fa Matteo quotidianamente nel all'interno del proprio partito. I ragazzi non devono sentirsi una specie da proteggere, devono sentirsi invece nelle condizioni di poter portare il proprio contributo. Nelle sigle di partito ho finito grazie Leoni
Anzitutto un flash, mi fa piacere che abbiamo registrato oggi l'adesione di più Europa al centrodestra, perché praticamente ha detto che è in disaccordo con tutto quello che dice il campo largo sei il benvenuto, Matteo, non so se immagini questa tela perdona però, detto ciò, io sono favorevole al voto ai sedicenni e lo dico senza mezzi termini perché, per carità, è vero che ci sono sedicenni maturi, sì, ma è anche vero che io conosco anche dei cinquantenni o dei settantenni immaturi.
Quindi io credo che oggi
Io credo che oggi ci siano tantissimi ragazzi e ragazze che si interessano molto della cosa pubblica, che si informano, che leggono, che vogliono essere partecipi allora.
In un mondo perfetto, potremmo dire va be'non, serve, siccome il nostro ha fatto dei progressi durante questi anni, lo sta ancora facendo il nostro Paese in termini di essere un Paese per giovani, ma c'è ancora molto da fare e soprattutto in termini di rappresentanza politica non si dà adeguato spazio ai giovani, spesso perché ci sono delle barriere oggettive. Io penso che dare un potere perché di questo si parla col voto ai sedicenni dare un potere negoziale di più, dare più potere negoziale alle giovani generazioni nei confronti della politica e quindi per costringere la politica, anche quando non vuole farlo, ad attenzionare i diritti, ad attenzionare le rivendicazioni, ad attenzionare le proposte delle giovani generazioni, penso sia qualcosa di positivo e chiudo dicendo una cosa anch'io sono in disaccordo sulle quote, ma lo sono perché le quote servono secondo me, e questo vale sempre a tirar su delle figurine e non dei bravi dirigenti, non dei bravi rappresentanti. Io credo che, al posto del mondo delle quote, che siano gialle verdi rosse rosa quello che vi pare ci debba essere un altro concetto al centro, che è lo stesso concetto che noi come Forza Italia, giovani ma credo tutto il centrodestra chiede nel mondo del lavoro, nell'università, nella scuola, alla pubblica amministrazione e io lo chiedo anche in politica ed è il criterio della meritocrazia. E allora i giovani, secondo questo criterio lo spazio se lo devono prendere, non lo devono chiedere a nessuno, grazie a Sud chiama Nord. Grazie a Cateno De Luca, grazie ad Albert evviva questo nuovo e più grande centrodestra, anche con il vostro contributo.
Suonava come tale, ma non è la chiusura, perché ci sono ancora all'ISEE, la bella che devono rispondere ricordandovi.
Ricordandovi che c'è, se volete, anche la domanda di riserva, la bella da te.
No, allora io sono d'accordo sulla questione del voto ai sedicenni, anche qui con una condizione importante, come ha detto anche prima la responsabilità, cioè bisogna responsabilizzare i nostri giovani, ma bisogna responsabilizzarli anche dal percorso scolastico, quindi ripensare il sistema dell'istruzione anche alle scuole superiori, che dia questa consapevolezza del fatto che a 16 anni e tante responsabilità e quindi può avere tranquillamente anche la responsabilità di decidere Ghitti rappresenta al Comune chi ti rappresenta in parlamento e Regione e negli altri organi. Quindi io sono favorevole al insomma, questa proposta e Ricky, ritengo, sulla questione delle quote un passaggio molto veloce. Io credo che i giovani e sono tanti amministratori l'ha ricordato Alberto anche in Sud chiama Nord e Noi Moderati né nel centrodestra, perché il centrodestra dà veramente spazio ai suoi giovani amministratori e quei giovani amministratori non chiedono di essere candidati in virtù di quote. Chiedono di essere candidati perché sul territorio hanno preso le preferenze. Le preferenze hanno preso e tanti altri che siedono in Parlamento, magari quelle preferenze non ce l'hanno e questo fa paura. Allora noi siamo convinti che i partiti debbano candidare i giovani nelle proprie liste regionali. Non so in Parlamento, però lo devono fare perché se lo meritano nessuno gli deve regalare niente, perché sono molto di più i giovani delle nostre giovanili destra, centro sinistra, sono molto di più di ragazzi da accontentare con delle quote, poi ben venga, e chiudo il passaggio di chi pone in essere il tema delle quote perché va posto in essere, ma io penso che la politica possa essere tranquillamente, ma dura da dire. Ci pensiamo, noi non servono le quote, i nostri giovani sono meritevoli. Grazie al sindaco, Cateno De Luca, grazie ad Albert e Grazia sul chiama Nord
Matteo dopo la seconda chiusura.
Perdonatemi se, ma noi, a proposito di di di fare le cose, abbiamo lanciato una campagna chiamata al voto 16 e sono contento che oggi, per parafrasare Leoni tutto il centrodestra, ha aderito alla nostra campagna a favore.
Vivo sulla mia pelle altri storture, io ho 23 anni, non mi posso candidare il Parlamento perché deve avere in questo Paese, è solo in questo Paese, almeno 25 anni per candidarsi alla Camera dei deputati al Parlamento europeo, negli altri no, ci sono europarlamentari parlamentari giovanissimo.
So che appunto per C c'è dimostrati 45 dal punto di vista politico, però, io credo che si debba fare un'altra cosa che è preliminare e cioè ridare dignità ai partiti e all'interno dei partiti, alla democrazia che ci deve essere io a ventun anni mi sono candidato a segretario nazionale dei radicali e ho vinto e il giorno dopo con un gruppo di giovani abbiamo iniziato a,
Organizzare, riorganizzare un movimento storico perché avevamo battuto con un'alternativa politica alla dirigenza che c'era a 23 anni mi sono candidato presidente nazionale di più Europa e ho vinto in un congresso contro altri candidati e allora io dico all'interno di un partito noi non abbiamo Giovanni diciamo contro tutti si confrontano alla pari ma all'interno di un partito,
Un giovane deve capire che la la cosa che può fare meglio non è seguire per sempre, rimanendo in garage un una persona che poi prima o poi, gli darà uno spazio, abbiamo incontrato Casini in qualche anno fa che un evento ci dice, se pensate che io vi lascio il mio posto vi sbagliate di grosso.
Ve lo dovete prendere voi, di certo non ve lo lasciavo noi e io non voglio che nessuno ce lo lasci quel posto, ma credo che la nostra generazione, che nasce con 50.000 euro di debito pubblico sulla propria testa a causa delle scelte folli delle scorse classe dirigente deve potersi candidare e votare e deve dentro i partiti sgomitare per avere spazio, ottenere quello spazio, combattere per avere quello spazio portando le proprie idee e il proprio modo di fare politica a confrontarsi anche perdere perché noi abbiamo perso 1.000 volte 1.000 battaglie anche dentro al partito.
L'altro due mesi fa ha occupato la sede del mio partito, quindi evidentemente.
Facciamo questa sfida, i giovani di ogni soggetto politico sicuramente importante, oggi abbiamo il 5% dei giovani in Parlamento che sono under 35, ma gli under 35 rappresentano il 20% degli elettori, quindi c'è un problema di una generazione che non è rappresentata nelle istituzioni rappresentiamo la ma facciamolo anche tutti noi lavorando dentro ai nostri partiti per avere spazio per poter contare a mio avviso non nelle giovanili o soltanto nelle giovanili ma alla pari di tutti lottando con le nostre idee grazie.
Allora, grazie a tutti, grazie a Sud chiama Nord per questo Padel Albert, grazie per l'invito, so che tu volevi fare un altro invito, ma hanno detta le perché stiamo parlando di Cateno De Luca.
Torre, grazie, grazie, un altro applauso sono stati meravigliosi, grazie veramente.
Dichiaro Lignano Lignano.
O vince.
Un tavolo, un cane.
Talvolta portandolo a.
Ho.
In più comunale.
Oh oh, vincere più.
Ungheresi, aria
Ah boh
Riaggancia
Intaccato Fanzago
Bensì sui perdenti.
Irriverenti.
Picchiato Mammadov, metteteci un lavaggio omicidi
Ho
E ora e ora.
E di sperma
No.
Cosa pensa?
Coulis anti
E dopo 15 giornate lo allontanano da casa di due mesi.
E trovo tanti tanti piatti Elisa.
Isolane.
Roma.
Fai Vinci.
Mettiamo questi ragazzi.
E Santa?
Qui.
O?
Uguali.
Ministro della storia confliggere.
E dove i capi di?
Ghiaccioli, togliamolo.
Robertino.
Surreale a Palermo.
Assago dallo periodo tonnellate del tavolo, è rimasto invariato vicini.
Su.
Necessari.
Il nostro Paese per ammazzarlo.
Ovviamente, con un balzo.
Tanti messa.
Roma
Dio e a Santa Teresa.
Ausilio.
O?
E Rosalba.
Su.
Via Edolo.
Intaccare Malta o leggere.
Così un bavaglio più.
Sì, amici, a.
11.
Su.
Un giudice a Berlino, ancora c'è il calvario giudiziario di Cateno De Luca modera, Giovanni Maria Jacobazzi, giornalista del Riformista.
Se era a tutti buonasera a tutti.
Grazie grazie innanzitutto dell'invito.
E la storia adesso che racconterà, Cateno De Luca proprio, credo, la cartina di tornasole del sistema giudiziario italiano e soprattutto di quello che può capitare a un amministratore pubblico con delle accuse che poi avete visto bene nella ricostruzione comportano ovviamente la fine dell'incarico perché poi scattano ovviamente le dimissioni e il processo avete visto anche voi ha dei tempi che non sono compatibili con quella che è l'attività politica, perché ovviamente un amministratore pubblico vive di consenso e avere Sulas, insomma su una spada di Damocle delle accuse così pesanti e, a parte l'abuso d'ufficio, soprattutto la concussione, è una cosa veramente che disturba e poi io penso che è meglio di tutti catena o se tu che devi raccontare, poi vi chiederò delle cose
Mi permetto soltanto, così come i come incipit, che l'abuso d'ufficio non c'è più, questo governo lo ha abolito ed era un reato prezzemolo che i magistrati utilizzavano nei confronti degli amministratori pubblici. Non c'è amministratore pubblico di qualsiasi schieramento destra, centrosinistra tecnico che non abbia avuto una contestazione per abuso d'ufficio. Questo bisogna dirlo, ecco, prego catena dai grazie. Vi porto i saluti del professore Carlo Taormina, che ha avuto un intervento urgente, e due giorni fa e purtroppo ancora in convalescenza. Voglio fare un applauso perché mia
Segreto per 15 anni nel mio calvario giudiziario tutto nasce con l'arresto del 27 giugno 2011 ore 21:45 in Consiglio comunale.
Concluso il Consiglio comunale, vengo circondato e quello che viene messo in evidenza, poi lo vedremo anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la strana platealità per l'arresto di Cateno De Luca, come se si dovesse dare un segnale.
Successivamente ingaggio una vera e propria guerra con la procura di Messina, io, dopo l'arresto del 27 giugno, mi sono dimesso da sindaco, pur non essendo obbligato, ma avendo già cominciato a leggere le carte ed essendo reati connessi al mio ruolo di sindaco ho deciso l'1 luglio di dimettermi viene a trovarmi il professore Taormina a Casero agli arresti domiciliari la domanda secca che mi ha fatto dice ho letto le sue carte, le faccio una domanda in base alla sua risposta, a decidono se accettare o meno l'incarico, mi viene chiesto dal professore Taormina. Se intendevo giocare questa
Partita uso questo termine in difesa o all'attacco, io dissi che per me andava giocata all'attacco e lui mi rispose guardi per come sono state confezionate le carte, mi meraviglio che lei a casa perché per come sono state confezione delle cartiere doveva stare in carcere se non si gioca questa partita all'attacco noi non usciremo vivi da questa.
Vicenda e inizia quest'attacco che mi procurò, nel frattempo, 16 processi.
16 io, dal 2012 da dopo l'arresto intra-UE uscivo dal tribunale ogni mese, fu una vera e propria guerra che mi portò poi ad essere nuovamente letto, io nel 2012 mi sono dimesso da parlamentare quando mi hanno rinviato a giudizio, quindi ho fatto anche quella scelta.
Poi ci siamo fatti una battaglia ideale per uscire a testa alta dalla politica regionale e ho fatto per coltivare la passione politica, il sindaco a Santa Teresa di Riva ben Greta a maggio del 2012, e meno male, come dice questo testo che ho scritto in una notte in una notte di rabbia racconta con una serie di ovviamente messaggi anche subliminali ma,
Non tanto perché alcuni messaggi sono anche ben chiari.
E è stata la mia salvezza, perché con quell'arresto iniziò anche il mio percorso di sindaco nomade, fu un caso della vita che mi portò a Santa Teresa, e ho detto a me stesso se qui Santa Teresina mi eleggono, le probabilità erano poche e allora continuerò a coltivare la mia attività politica solo nel territorio diversamente col dire che mi ritirerò in termini definitivi.
B i Santa varesini mi hanno eletto e, come dice il brano, mi hanno salvato perché io, grazie a Santa Benessere, derivò proseguirà intanto, quantomeno l'attività di sindaco era quella che adoravo di più mentre il parlamento siciliano mi sono dimesso e per una legislatura sono stato fuori perché avevo capito che mi dovevo difendere nel processo e ovviamente e ho fatto un lavoro con il professore Taormina che mi ha portato a definire e quella che era una difesa ovviamente di una certa dimensione. Dopodiché quindi arriviamo così. Saltiamo alcuni passaggi e questi passaggi che hanno portato alla rielezione al Parlamento siciliano il 5 novembre 2017, quindi dal 2011 al 2017 scontri giudiziari, i processi e, ripeto, ne abbiamo allora collazionati in quest'arco temporale. 15
Mi candido alle nuovamente alla Regione, vengo eletto e andiamo avanti con l'altra slide, vengo letto, si gode il 5 e il 6.
Esce la notizia l'8 di novembre, vengo arrestato per l'ennesima volta, ma non è tanto la coincidenza di essere arrestato tre giorni dopo la mia rielezione al Parlamento siciliano, ma la coincidenza era un'altra,
Che il 9 novembre 2017 era fissata l'udienza conclusiva che ricordava la sentenza del primo arresto,
Quindi guardate che strana coincidenza il 9 novembre 2017, ultima udienza per quanto riguarda la sentenza del primo arresto, io vado.
In questa udienza da uomo arrestato,
Quindi coincidenza che ovviamente ha incassato anche da questo punto di vista, poi si è
Approfondire. Ci qui c'è un breve video, se lo possiamo mettere. Per cortesia avevo già che mi avrebbero arrestato, scrive Cateno De Luca, perché certi ambienti mi avevano avvertito, ma vi dico che anche questo procedimento finirà come gli altri 14 archiviati o con sentenza di assoluzione neanche 48 ore dopo la sua elezione, con oltre 5.000 voti all'Assemblea regionale siciliana. Il neo deputato dell'Udc deve ora difendersi, assieme a Carmelo Satta, presidente della Federazione. Piccoli imprenditori dall'accusa di aver emesso false fatture al fine di evadere le tasse per 1 milione 750.000 euro titolare di alcune aziende a Fiumedinisi nel Messinese, dove era stato sindaco dov'era stato già arrestato tre anni fa per appalti sospetti De Luca è ora ai domiciliari, si aprono le porte del buon governo, scriveva lunedì al termine dello spoglio, seppure inserito nella cosiddetta lista degli impresentabili, era pronto per il grande rientro a Palazzo dei Normanni, dopo quello che lui stesso definisce un calvario giudiziario, 14 procedimenti penali chiusi e uno che andrà a sentenza breve con una richiesta di condanna a cinque anni
Già estromesso da Palazzo dei Normanni da Miccichè, contro il quale aveva messo in scena uno spogliarello di protesta De Luca si era appena rimesso in pista per le prossime elezioni del sindaco di Messina, 1.000, che ora, alla luce delle nuove accuse a suo carico, dovrà forse rivedere. È un fatto gravissimo. Ha detto il presidente della commissione Antimafia Rosi Bindi era un nome già segnalato dalla Prefettura e dalla procura competente. In una nota l'Udc scrive, abbiamo fiducia nella magistratura De Luca. Chiarire ai fatti dimostrerà la sua innocenza
Cosa succede il 10 novembre andiamo con l'altro video, c'è l'udienza conclusiva sul primo arresto a scopo.
La suoneria.
Dorme
Come?
Confermo.
Drammatico.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Prego sempre affinché vengano illuminati fuori elementi, deve giudicare e non vorrei essere mai al loro posto, perché capiscono che questo verminaio depressioni sono quelle che sono, ma io combatto per chi non ha potuto reagire, ho denunciato più volte per terminare, lo continuerò a denunzia, soprattutto per chi non ha avuto la forza e la capacità di fare.
Messina si deve liberare, fate sto terminando massonico di questa sporcizia e questo tribunale, ci sono giudici onesti o ce lo hanno dimostrato, ma ce ne sono corrotti e continuerò a combattere perché io sono ancora in uno stato di detenzione proprio perché mi sono permesso di denunziare più volte dai pubblici ministeri, Vincenzo Barbaro, procuratore generale, dovrà dare conto del suo comportamento, deve spiegare perché suo figlio era figlio della politica, dovrà spiegare quali sono i suoi collegamenti fino all'ultimo secondo e denunciato per due volte i rondoni Gerolamo, andrà alla Regione. Io andrò alla ragione e lo dico anche a quelli ignorante di Salvini, il quale è venuto ai nostri convegni e per me allora parlare di impresentabile Santini, ignorante cafone
Il 10 novembre.
Vengo assolto ma ritorna a casa perché ero in stato di detenzione, quindi errori di arresti domiciliari, guardate cosa succede la sera a Fiume benissimo.
Padre nostro, che senescente sia santificato il tuo nome, venga correggo, sia fatta la tua volontà con un cielo così, in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri imprenditori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
L'indomani sì, ci presentiamo dal Gip e andiamo avanti con l'altro video.
Siamo uscire in questo momento dal tribunale e abbiamo avuto un'ora di confronto col pubblico ministero col Gip, io vi dico soltanto questo.
Noi queste carte che oggi abbiamo discusso.
Li abbiamo.
Sottoposte,
Al vaglio degli organi inquirenti per ben quattro volte in otto anni e i tre procedimenti penali precedenti si sono chiusi con archiviazioni e con sentenza anche di non luogo a procedere siamo ancora qui a discutere, ovviamente io in questo momento non posso aggiungere altro e confido semplicemente di avere avuto oggi la possibilità di confrontarmi con Jeep sereno.
E con il pubblico ministero e ci ha consentito di poter chiarire per l'ennesima volta la vicenda, aggiungo solo una cosa.
Non risulta dagli atti che io abbia rubato un euro questo ci tengo a dirlo, ma si tratterebbe nella mia qualità di direttore generale, di cui ora non sono più della finale degli enti della Fnac di aver consentito al CAF Fenati di risparmiare sulle imposte questo è il tema e siccome si tratta di sette anni l'importo di 1000000 e 7 derivano da questo tipo di calcolo.
E su questa questione c'è pendente, tra le altre cose, un ricorso fatto da noi alla Commissione
Nel tributaria regionale, quindi tutte sta storia, ribadisco, è questa quindi Druga, non s'è messo in tasca un euro e soprattutto si tratta di mera interpretazione formale che noi abbiamo sempre contestato alla Guardia di finanza di Messina, che abbiamo denunziato più volte e di conseguenza io mi ritrovo in questo stadio deve detentivo su questi aspetti aprono un vi possa aggiungere,
Sì, sono riservati 48 ore di tempo per quella che comunque la commutazione di questa ulteriore ignobile misura, che non può appartenere e non può appartenere a tutti voi che mi avete sostenuto col cuore.
Un abbraccio, ma tutti vogliono.
Purtroppo non passarono due giorni, ma andiamo avanti il 20 novembre arrivò l'esito del Gip.
Buongiorno, guardate che sono un uomo libero stare tranquilli perché un minuto fa il Gip ha revocato l'arresto ha revocato il sequestro, ha revocato tutto, ha sconfessato sostanzialmente tutte le porcherie che noi abbiamo subito in questi giorni, vi prego soltanto di una cosa.
Io ho bisogno due, tre giorni per completare le denunzie che stiamo depositando, perché stiamo denunziando tutti per farsi in atti giudiziari per infedele patrocinio per calunnia c'è per tutti, quindi vi chiedo soltanto un supplemento di attesa ho bisogno ormai due o tre giorni di stare concentrato con i miei avvocati per completare le denunzie depositarle.
Poi faremo una bella conferenza stampa e ricominciamo la nostra attività politica, per il resto, ovviamente, abbiamo un conto aperto con alcuni personaggi nel tribunale di Messina e noi non stiamo assolutamente col capo chino, noi denunciamo qualunque tipo di mafia, anche quello giudiziaria, lo ribadisco che andrò avanti con forza vi ringrazio.
Vi do un grande abbraccio, siete stati grandioso, non mi è mancato il vostro calore, ora vi chiedo soltanto di avere qualche giorno di pazienza, un bacio a tutti voi.
Andiamo avanti nel frattempo, non dormivo e scrivo in 20 giorni di arresti domiciliari lupara giudiziaria che mi può procurò, altri 6 7 procedimenti per diffamazione, finora li ho vinti, tutti andiamo avanti.
E li hanno chiamati in questo momento gli avvocati hanno depositato le la sentenza del Riesame, hanno annullato tutto. A quanto pare, l'arresto mio e di Satta è illegittimo, non solo, ma ci sono stati restituiti tutti i beni. Di conseguenza, significa che il teorema della Procura era un vero e proprio complotto. Ora vi saluto e nelle prossime ore vi darò i dettagli. 24 novembre ha annullato tutto, quindi arresto l'8, il 24 novembre ha annullato tutto. Andiamo avanti altri due slide e poi abbiamo
è la settima volta che io subisco un procedimento penale su carte finanziari la settima volta dal 2000, anche se poi avete capito, ho subito sei sei indagini foto, 4 verifiche, ma questo non è persecuzione. Che cos'è che secondo me un buon tutta intera? Ecco l'uomo diventato simbolo degli impresentabili, siciliani, Cateno De Luca, può gridare con rabbia tutto il suo sentimento di rivalsa e può farlo da uomo libero. Il Tribunale di Messina ha revocato gli arresti domiciliari, scatta di 24 ore dopo la sua elezione all'Assemblea regionale siciliana con l'Udc, l'accusa era di aver evaso 1 milione e 800.000 euro
Ma vi immaginate arrestato io una settimana fa e ora un Gip ha ritenuto carta igienica tutta le montagne di documentazione che è stata utilizzata per arrestarlo, ma questa, come si chiama per me, si chiama farne materia giudiziaria e me ne prendo la responsabilità, va bene perché io combatto tutte le mafie,
La scarcerazione di De Luca arriva a pochi giorni dalla sua assoluzione in primo grado in un altro processo, quello sugli abusi edilizi di Fiumedinisi per queste accuse, adesso sbriciolate era stato arrestato nel 2011 ed era stato marchiato a fuoco come impresentabile, così lo aveva bollato Giancarlo Cancelleri, candidato presidente dei 5 Stelle e alla fine anche Nello Musumeci eletto col centrodestra e sostenuto dallo stesso De Luca, aveva dovuto prenderne le distanze.
Autore.
Da cancelleria.
Certamente le dichiarazioni che sono state fatte da Nello Musumeci hanno lasciato molto insoddisfatto l'evidenza del corpo, quella griglia adesso Gianluca non solo pronte a insediarsi nell'Assemblea regionale siciliana, ma ha anche annunciato che si candiderà a sindaco di Messina, sostenuto da giovani imprenditori,
Per noi questa è già una vittoria e aver ottenuto a pieno titolo alla libertà di Cadena, siamo qui ancora più convinti di prima nel portare avanti il progetto di Sicilia Vera, l'idea di avere un sindaco, Cateno De Luca aggressiva, perché dove amministrato ha fatto tante cose,
Andiamo avanti alla slide, ci siamo quasi.
Slide.
Vai.
Fine di tutti i suoi processi. Cosa è rimasto l'assoluzione e archiviazione, perché per l'inconsistenza delle accuse io sono stato arrestato la prima volta il 27 giugno 2011, perché mi sono scontrato contro quello che è il potere siciliane, in modo particolare Messina, perché Messina non ti perdona che riesce ad emergere se sei figlio di nessuno. Vi sono dei contadini muratori e di conseguenza a Messina, nel momento in cui emerge o ti affidi oppure ti fanno fuori, venga arrestato la prima volta il 27 giugno 2011 e vengo assolto definitivamente da quella primo processo. Nel frattempo mi scontro con la Procura e mi aprono altri 10 procedimenti penali perché mi scontro allora con Lo Forte, in quanto ingiusta era stato l'arresto, e soprattutto pretestuoso? Per come si è detto, non mi piace fare Vespa verificato questo vincolo
Ecco perché io ho preso tante spostano Musumeci, non è ben Donadio prima per lei ha difeso un motivo molto semplice perché a Messina, a Milano, ci sono magistrati ai pubblici ministeri che hanno i figli a fronte della formazione professionale, è una delle dove si entra per raccomandazione per contiguità politica e una delle Blotta che ho fatto quando ero in Parlamento proprio dove si bruciavano i 500 milioni di euro l'anno più uno dei figli del procuratore generale era proprio lì e quando io l'ho beccato, tra le varie indagini che abbiamo fatto, che stanno tentando anche di sistemarlo nel Ciad, un ente regionale,
E ha fatto due denunce facendo
In quanto per essere
Perché ho sempre fatto in nome e cognome, allora quindi lei questo lo può permettere chiunque, facendone tutelare solo
Eppure la cosa dovesse Enrico Terrinoni, le atlete, le afflitte e quindi, quando lei mi dice che avesse procedimenti, la Guardia di Finanza che ha mandato a questo procuratore, questa è la verità e l'abbiamo seguito nelle varie epoche,
La mania di cui parlare, ma non è questo cerchiamo, io non ho paura, né vi avevo bisogno avendo, come avete detto per l'ennesima volta voi avete inventato, assume tutte le responsabilità. 22, avete indicato, avete idee, tutte Verucchio, ritroviamo come indicato nell'animo umano, le personali, vale a dire i magistrati che sia come raccomandazione politica.
Domani.
Quale sistema universale e in Sicilia, i fenomeni di contiguità tra magistratura e politica.
Allora fece ma lei assumere prima
Andiamo avanti.
Intanto stava per uscire lupara giudiziaria con nomi e cognomi, tutti senza perché quello che ho promesso l'ho, fatto ultimo video, la Corte d'Appello di Messina ha riconosciuto un risarcimento danni di 15.000 euro, a Cateno De Luca, deputato all'Ars e attuale sindaco di Taormina per la sua ingiusta detenzione De Luca era stato arrestato due volte durante un'inchiesta che lo vedeva coinvolto insieme ad altre persone.
Tra cui Carmelo usata presidente della Fenati, anch'egli assolto, è destinatario dello stesso risarcimento, secondo gli avvocati di De Luca, il primo arresto avvenne mentre si stava svolgendo il Consiglio comunale di Fiumedinisi, il secondo invece, solo due giorni dopo l'elezione del politico al Parlamento regionale siciliano. La sentenza della Corte d'Appello sancisce così il riconoscimento di un danno per una detenzione ritenute ingiusta, sottolineando l'importanza della tutela dei diritti individuali anche in contesti delicati come quelli delle indagini giudiziarie. Il caso rappresenta un monito per il sistema giudiziario che deve garantire l'equilibrio.
Io, tra le necessità investigative ed il rispetto delle garanzie costituzionali.
Si completa con quello che è stato quello era quello che abbiamo visto, era il 25 agosto, anzi 1 agosto, quel provvedimento subito dopo 10 luglio 2026.
Esce anche un provvedimento della Cassazione che scrive chiaramente che De Luca ha subito una persecuzioni giudiziarie perché uomo carismatico perché uomo contro il sistema e questa provvedimento, la sentenza, la Cassazione, la surroga, la Suprema Corte della Cassazione andiamo avanti all'altra slide la mette chiaramente nero su bianco perché perché annulla anche la condanna che aveva avuto per diffamazione al procuratore di cui parlavo e nella esimente che mi viene riconosciuta anche per le mie parole forte sopra le righe, la Suprema Corte dice chiaramente, ma da quest'uomo, che cosa avete davanti l'avete perseguitato per 15 anni? Il fatto che poi lui abbia reagito in quel modo, secondo noi non è umano. Questa fu
La sostanza della questione chiudiamo con l'ultima slide, riconosciuta quindi la persecuzione giudiziaria, mezz'ora vi ho descritto 15 anni di calvario giudiziario.
Ecco, io non so, io non so voi, ma io di questo filmato molte cose mi hanno colpito la prima che mi ha colpito e lo voglio dire lì all'onorevole Rosy Bindi che dice che se impresentabile, senza neanche una sentenza di primo grado e uno è impresentabile che poi è un termine brutto impresentabile che vuol dire impresentabile cioè come si è sentito quando uno descritto impresentabile è stata la stessa domanda che mi ha fatto a mio figlio,
Qualche, ovviamente nei telegiornali uscì il mio nome e quindi ho dovuto spiegare a mio figlio cosa significava impresentabile per la commissione antimafia per anche il buon Cancelleri impresentabile è un soggetto che comunque ha un procedimento penale in corso, poi o a un'indagine dopodiché che siamo ancora al primo grado che non si era concluso a quella data perché, come avete visto il primo grado si è concluso comunque una soluzione dopo la mia elezione non importa a nessuno,
Però non ho ricevuto le scuse,
Ne va alla Bindi.
Né da Cancelleri.
Perché, purtroppo, quando viene arrestato paginoni per giorni, quando viene assolto c'è il cosiddetto necrologio assolto, eccetera eccetera, ma comunque, purtroppo, quegli animali che intanto di processano e fanno gli sciacalli, quando poi due ottima soluzione non hanno neanche non sono neanche esseri umani nel dire effettivamente abbiamo sbagliato ti chiediamo scusa a te e alla tua famiglia due amici, perché bisogna?
Perché bisogna sempre ricordare, perché poi magari sfugge quando siamo molto presi, ecco che il risarcimento che ha avuto l'onorevole De Luca dei 15.000 euro, cioè l'abbiamo pagato noi, cioè non è che l'ha pagato il magistrato che ha fatto le indagini della Guardia di Finanza l'abbiamo pagato noi, ecco questo va sempre detto, quindi allora io vi consiglio di non farli arrestare.
Perché ho già i valori e gli dico de la vostra giornata agli arresti domiciliari vale 116 euro al giorno, però si è andati in carcere e vi conviene perché vale il doppio. Quindi questo ve lo voglio dire, perché se uno si deve far arrestare, si fare stare bene. Beh, esatto di io tenere conto. Sono numeri che ho sempre detto e allora io, in 15 anni di processo ho speso 1200000 euro in avvocati, consulenze chiaro, pensato un po'quelle non me l'ha restituito nessuno e se io non mi concentrare in quei termini ho dovuto vendere anche qualche appartamento. Per me però, la dignità non ha prezzo,
Quindi questo ci tengo a sottolinearlo perché perché tu puoi ti ritrovi a combattere possibilmente con una procura che comunque ha i suoi mezzi e quando scopri, che magari il pubblico ministero ha nascosto, nella ricerca delle prove, le prove a tuo favore, a sua discolpa è ovvio che il sangue e poi di va in testa anche questo è successo lo abbiamo denunciato,
E ovviamente ci siamo presi anche la soddisfazione di avere questo. Ah ah, ah ah, anche questo provvedimento che ha riconosciuto la persecuzione giudiziaria, una cosa che voglio dire all'onorevole De Luca l'ha detto anche, insomma, mi ha anticipato la domanda non tutti possono affrontare in Italia un processo penale, perché noi ci vantiamo sempre di essere il Paese dei diritti che ha dato i natali a Cesare Beccaria, grandissimi giuristi, però possiamo dire che il processo penale, onorevole non è per tutti. Ecco che pochi possono affrontare un processo, assolutamente no. Su questo non ci sono dubbi che non ti puoi permettere di contrastare quello che ti viene poi costruito qua. Voglio fare anche una precisazione allo Stato, la persecuzione giudiziaria che ho subito non si sa quant'è costata debito dei numeri. Io sono stato sul primo arresto
Diciamo che la cosa è stata circoscritta a tre anni di indagini acquisizione di materiale, ma sul secondo arresto tenete conto che la Fenati ha avuto tre perquisizioni in tre tappe diverse in 250 uffici diversi sparsi in tutta Italia io sono stato pedinato.
Siamo stati sottoposti anche ah ah ah ah ah ah, registrazioni, intercettazioni ambientali e telefoniche per oltre tre anni, tutto il pacchetto chiaro, vi immaginate quindi il mio investimento, qual è stato pure quello di nominare periti, analizzare tutto e anche lì sono emerse poi stranamente guardando poi c'è la frase poi c'è il bip riprende tante cose che ormai voglio cancellare.
Perché comunque, purtroppo, al di là di quelle che sono assoluzioni e queste sono ferite che ti rimangono a vita, io non ho più un sonno tranquillo da quando queste cose si sono verificate e sono cose che purtroppo ormai mi accompagneranno per sempre.
Dopo aver detto che, insomma, la difesa non è per tutti perché è costata più di 1 milioni di euro, cioè deve anche pensare, come fa affrontare un processo anche per la sproporzione dei mezzi, perché la procura può disporre delle forze di polizia, fa intercettazioni, sequestri, fa qualsiasi cosa la difesa fai fatica, insomma raccontata verso l'onorevole devi fare delle perizie acquisire gli atti difenderti non è una cosa molto semplice. E poi una cosa ovviamente molto costosa che nessuno ti vi darà mai indietro perché, oltre al fatto che abbiamo visto, le gli arresti vengono pagati con un obolo tutte le spese che una ha affrontato, anche se uno viene assolto, vanno tutte in cavalleria. Una cosa che però vorrei chiedere all'onorevole
Ma fare l'amministratore pubblico in Italia, cioè ad altissimo rischio, poi uno, si lamenta, dice non ci trovano e cioè come si come si fa l'amministratore pubblico in Italia, perché ho visto insomma che queste vicende sono delle vicende kafkiane, cioè che vengono contestate addirittura da quello che siano andati davanti alla commissione tributaria regionale per questa cartella che poi li da una semplice, è scattata poi la contestazione penale, ecco come gli venivano amministratore, cioè come che deve fare, cioè come allora, un sindaco che ovviamente vuole fare il sindaco proprio per quello che è la funzione che ha prima camminava sul filo del rasoio tra l'abuso e l'omissione. Questo
Ci tengo a sottolinearlo perché perché il sistema, anche le idee di governo dei vari livelli di governo vede nel sindaco il soggetto che alla fine è il destinatario dell'avviso di garanzia e vi faccio un esempio pratico. Il sindaco è la massima autorità locale in materia di sanità. Il sindaco è la massima autorità locale in materia di protezione civile, questo che significa che se c'è un disastro, intanto mandiamo l'avviso di garanzia al sindaco che sicuramente poteva fare qualcosa, però non l'ha fatta, intanto individuiamo il primo colpevole, poi, se il sindaco non aveva i mezzi o se ha fatto il progetto e chi lo doveva finanziarie non va finanziato, questo I dopo se ne parla, possibilmente si dovrà fare un processo, capire anche come era il gioco delle carte, come erano le supercazzole e quant'altro, ma intanto il sindaco, così come la massima autorità ovviamente sconta. Intanto questo aspetto
È ovvio che amministrare da questo punto di vista è un è un rischio, anche perché quando ti trovi con ambienti che comunque per abbatterti, in ogni caso hanno la denuncia facile e spesso, come è capitato a me, la denuncia poi segue anche un percorso che viene,
Così articolato in un certo modo, per arrivare quantomeno a formulare l'accusa, è ovvio che tu è una sorta di caccia all'uomo, che è quella che tu subisci e nello stesso tempo, alla fine sta cercando di fare il tuo dovere e servire la tua comunità e questo i miei colleghi lo sanno che quando purtroppo si passa dalla lotta politica ad altri debiti lotte perché non ti possono abbattere politicamente.
Il rischio di trovare qualche procura, che intanto, per carità di Haber indagine ci può pure stare, ma possibilmente alcune cose sono talmente complesse che anche da questo punto di vista non preferisco non approfondire perché ho avuto anche questi problemi quando ci siamo trovati a scontrarci con chi mi ha fatto chi ha disposto il mio arresto e ho detto nominare un consulente hanno detto no, preferiamo farlo nel processo scelti vivono questo perché poi c'è e l'ho subito sulla mia pelle una sorta di conformazione del Gip rispetto a quello
Il Pubblico ministero e qui mi è capitato e quindi preferiscono lavarsene le mani ti mandano intanto a processo, ti fai un bel processo, possibilmente poi nel processo riesce a dimostrare la tua innocenza, io devo precisare un fatto e io sono stato arrestato dal Tribunale di Messina e sono stato assolto dal tribunale di Messina.
E questo lo voglio sottolineare perché comunque ci sono stati dei giudice, all'interno di quel palazzo che non si sono fatti influenzare dal clamore e soprattutto hanno avuto anche il coraggio di guardare le carte perbene e assolverli e voglio fare una precisazione nel primo processo penale che aveva avuto dal primo arresto qua ci sono tanti avvocati presenti il cuore del processo penale e quando a un certo punto l'accusa,
Esamina e interroga l'imputato principale.
Ebbene, la pubblica accusa i pubblici ministeri quando si trattava della di dover esaminare l'imputato, si sono rifiutati di farlo, cioè io non ho avuto neanche la soddisfazione di dopo quattro anni di processo e arrivava il mio turno di potermi confrontare con chi ha disposto il mio arresto al cospetto dei giudici hanno rinunciato quindi rimane poi anche questo amaro in bocca,
Una.
Su questa cosa, che ha detto l'onorevole, potremmo stare qui tutta la sera, perché una delle cose che ripetono sempre i pubblici ministeri in Italia, che poi ci hanno anche vinto il referendum e che dicono che loro fanno anche indagini accertamenti a favore del l'imputato in questo caso neanche l'hanno ascoltato è molto difficile fare indagini a favore dell'imputato se tu non ascolti la sua testimonianza o c'è la sfera di cristallo oppure vuol dire che hai già deciso, però adesso voglio fare una domanda all'onorevole, sperando di non prendere querele allora, ma tutti non si preoccupi degli avvocati che lo a cottimo.
Avrò la querela per diffamazione, quindi vorrei cercare di evitare perché sennò a regime tutti i magistrati top di questo Paese m'hanno querelato, quindi cerchiamo insomma almeno il direttore siamo sommerse, vediamo di non mettere altre, però no, a parte le battute, ma i pubblici ministeri che hanno imbastito tutte queste indagini, no, che sono costate, abbiamo visto cifre furibonde, c'è poi che cosa gli è successo, c'è la loro carriera, che cosa hanno fatto così? Per curiosità, uno è finito nel nel procedimento, quello proprio principale eroi capo, legati o chiamiamolo. Io nei miei comizi
E fare al procedimento Palamara?
In particolare da Messina, i torroncini.
Tutte intercettazioni e arrivavano le torroncino da Messina a Roma, ovviamente indoor Lancini poi, guarda caso delle spedizioni fatte, anche quando il il Csm si doveva occupare anche delle mie denunce, fatte tutta una serie di cose, una una cosa strana è successo.
Quel pubblico ministro, anzi il procuratore generale, allora si dimise.
Dall'incarico sì, anzi, si è messo in pensione o non so se lo hanno pensionato due anni prima della sua naturale scadenza.
Ora mi chiedo
Credo che sia legittimo interrogativo.
Uno che fa di tutto per arrivare a completare no e raggiunge l'apice della sua carriera.
Perché a un certo punto decide di interromperla due anni d'anticipo.
Ovviamente di nascono tanti sospetti, no, ho tanti dubbi.
Ha deciso spontaneamente qualcosa, lo ha portato a dimettersi anticipatamente, qualcuno gli avrà detto toglili dalle Bal, non lo so fatto, sta che queste rientrano sempre nei misteri, che magari non scopriremo mai.
Un'altra cosa che capita quando uno incappa in una vicenda del genere, soprattutto quando appunto è un politico o un amministratore i propri colleghi, ecco di partito, i colleghi, insomma, anche se non soltanto di schieramento, ecco qual è stato.
Così il rapporto abbiamo visto che qualcuno ha preso le distanze, altri è perché poi, come subito scatta un fuggi fuggi ecco perché c'è una specie di sudditanza psicologica, alla fine dice, ma se l'hanno arrestato comunque qualcosa avrà fatto a prescindere, perché un lavoro ormai ha portato a ragionare così,
O no, guardi il primo arresto, ci sono rimasto male perché non ero abituato secondo arresto, non ci sono rimasto male perché ero abituato.
E infatti secondo arresto che mi era stato preannunciato e qui c'è presente anche chi ha ricevuto la telefonata allora io chiudo il comizio di la campagna elettorale il venerdì che era, credo, 3 novembre.
Piazza Cairoli, scendo dal palco a mezzanotte mi avvicinò un personaggio mi dice bravo, bella campagna elettorale, ma sappi che è inutile, perché ti arresteranno la prossima settimana, addirittura sì, però durante lo spoglio il lunedì pomeriggio, mentre eravamo in segreteria una della unico mio che era presente in segreteria riceve la telefonata dallo stesso personaggio che ovviamente per dirlo per telefonici è inutile stava andando bene, hai letto però tanto lo stanno per arrestare,
Queste sue cose scritte le denunzie guardate con nomi e cognomi, ovviamente, ebbene, a distanza di tre giorni mi hanno arrestato, quando sono venuti i carabinieri, stavolta, devo dire, sono venuti alle 7 e un quarto a casa hanno suonato.
Era mercoledì, mercoledì mi ricordo le elezioni o sfoglio usavate lunedì sera e allora, dopo che io Huracan campagna elettorale?
Mi ricordo che
Siamo, abbiamo deciso martedì di mangiare una pizza in famiglia perché allora ascoltami quindi il martedì, lunedì finisce che lo sfogli il martedì andiamo a mangiare la pizza, perché allora tira da tanto tempo che mancava il mercoledì mattina alle 7:15 suonano i carabinieri di eravamo noi in cucina con mia moglie mia moglie dice ma va contro il citofono viene da me e mi ha detto sì ma ci sono dei carabinieri,
Ho detto guardi, ho tutto pronto, sono venuti per arrestarmi.
La sera questa barra raccontò per stemperare, quindi mi riportano a casa ai domiciliari, ci ritroviamo tristi in cucina a un certo punto mia figlia.
Per stemperare fa papà meno male che siamo andati ieri a mangiare la pizza, sennò come faceva.
Lovelli per nove anni.
Ma l'avvocato Taormina che chi ha detto diceva che Cucchi non è male questa cosa o non lo sa, anche una settimana prima si organizza insomma, allora io non dovevo sistemo qualche Prà, cosa succede io lancia la sfida a Messina in anticipo come io gioco sempre d'anticipo fui chiamato sempre una persona qua presente testimone in una casa nobiliare di Messina,
Fui chiamato a gennaio del 2017.
E mi hanno detto in quella casa.
Tu non ti devi candidare a sindaco di Messina e non ci tentare perché non ti faremo candidare in una casa nobiliare, sì, io ovviamente ho detto andate affanculo.
Senza mezzi termini, vada avanti e basta, e così ho fatto, e.
Quel quel filone perché chi poi mi disse e chi chiamò era lo stesso filone, naturalmente?
Mi portò e torniamo anche alla risposta della della domanda che mi avete fatto.
La prima volta sono stato.
Quasi abbandonato da tutti, è rimasta a mio capezzale allora solo Boca, amici, Danilo Lo Giudice lombardo e questo vi voglio ringraziare perché nel 2011, nel 2017, è successa una cosa strana.
Che invece c'è stata una rivolta di popolo, quella sera, quando io sono stato assolto, ci furono a Fiumedinisi oltre 5.000 persone, sono dovute intervenire le forze dell'ordine che sono venuti spontaneamente a casa mia proprio per festeggiare intanto quel successo, allora qua faccio una riflessione diversa se io dovevo sottostare alla dinamica dell'impresentabile di tutti questi puritani che come hai l'avviso di garanzia di Deby ritirare a vita privata fino a quando non finisce il tuo processo, quindi significa che io nel 2011, in base a questa logica,
Dovevo dimettermi da tutto e aspettare entrare in un congelatore esatto per cinque anni.
No, dopodiché, secondo arresto, devo aspettare per altri sette anni, quindi sommiamo, dal 2011 a quando sono stato assolto da eventi del 2023, quindi devo stare 13 anni fermo, mentre 10 anni ho fatto il sindaco di Santa Teresa di Riva, il sindaco di Messina si sindaco di centre di di Taormina sono diventato e due volte deputato,
E se io
Mi facevo prendere da quella sindrome.
Chi mi restituiva 15 anni e la mia vita e soprattutto, viene restituita alla mia carriera politica,
Io penso che la riflessione che ha fatto l'onorevole sia, come dire, la per chiudere, ecco questo incontro, perché poi questi gli anni innanzitutto non ti restituisce nessuno, soprattutto quando uno poi fai il politico, perché poi uno dovrebbe insomma, seguendo la queste indicazioni uno si dovrebbe ibernare,
Per un tempo indefinito perché il processo penale o no, onorevole uno sa, quando inizia non sa quando finisce e soprattutto come finisce e quindi non dovrebbe stare in Bernato un tempo X e poi quando finisce se finisce ovviamente, ebbene si spera rientrare come se nulla fosse e trovare quello che ha lasciato quindi gli stessi elettori, gli stesse persone che magari non ci sono più perché la politica è rapidissima quello che capita oggi o no, vedo molti che annuiscono,
Domani è un mondo completamente nuovo e quindi però, secondo me posso dirlo anche qui al politico c'è stata una grande responsabilità in questi anni, con tutte queste leggi infernali, appunto, questa cosa dell'impresentabile, ricordiamolo, viene dalla legge Severino del 2012. No, è stata questa legge terrificante che tu ti affidi mani e piedi al pubblico ministero di turno, che basta appunto un'indagine a suo carico e finisce, come si dice nella black list di Rosi Bindi, che col ditino alzato dice no, tu sei impresentabile, non ti puoi candidare. Credo che qui ci abbia la politica è una grandissima responsabilità, no, anche su questi stop che che che ci sono ancora no, perché comunque, se il Sindaco c'ha una condanna pouf, si deve sospendere. Ecco e quindi con tutto ciò che ne consegue, perché poi, ripeto, non è scontato che ti ripresenti e rivieni rieletto. Possiamo dire, onorevole, che c'è ancora. Purtroppo, anzi, c'è sempre stata non è andata mai via una sudditanza psicologica della politica nei confronti della magistratura. Ecco che ha delegato un po'tutto e ha difficoltà a riprendersi i propri spazi o no, sì, e voglio proprio chiarire anche qui quello che è il mio rapporto con questi argomenti.
Io non ho mai commentato dinamiche giudiziarie che riguardano chi fa politica, non troverete mai neo post, che riguarda un commento, figurare dilazioni di sciacallo che ci sono soggetti che hanno fatto le loro carriere politiche.
Facendo gli sciacalli, come da noi, abbiamo professionisti dell'antimafia che poi si sono rivelati i peggiori delinquenti, chiaro è veramente mafiosi, si.
Diciamolo no, e ancora abbiamo giustizialisti no in Sicilia che fanno gli sciacalli e che vorrebbero anche guidare la Regione siciliana, capire da questi sciacalli vi aspettiamo al pass al corpo a corpo delinquenti Chagall.
Questo è
E io mi sono salvato perché ho avuto sempre un rapporto diretto con i miei elettori, pensi che quando mi sono candidato a Messina, dove ho sfidato i mandanti delle mie dinamiche, le mie vicende giudiziarie.
Io sono stato eletto a giugno del 2018 e a giugno 2018. Io avevo il processo in corso del primo arresto.
Perché ero stato arrestato l'8 novembre 2017 e lo ha pensato un po'i messinesi, mi hanno votato e sono arrivata al primo turno, nonostante io, 6 mesi prima, ero stato arrestato e avevo il processo in corso, ma, cosa ancora più forte che al primo turno che ci sono sono arrivato con una cosa bellissima che non c'ha pari io vengo vado al ballottaggio senza
Un consigliere comunale perché le mie liste, la ce lo sbarramento del 5%, nessuno ha superato lo sbarramento, quindi sono andava al ballottaggio e i messinesi sapevano di volare un eventuale di elegge eventuale sindaco che avrebbe avuto 32 consiglieri comunali contro, ebbene messinese, mi hanno eletto al ballottaggio col 70% e io ho fatto il sindaco di Messina senza un consigliere comunale e le cose straordinarie che abbiamo fatto a Messina in quei tre anni e mezzo hanno spianato la strada poi a Federico Basile, a tutta la sua squadra, per fare per cambiare Messina. Quindi io mi sono salvato e devo ringraziare sempre gli elettori che mi hanno sempre voluto bene, perché sanno da dove sono partito, sanno chi sono e sanno perché faccio politica, la faccio per amore e per missioni, non peraltro
Io chiuderei.
Chiudere proprio sugli elettori, perché abbiamo visto all'inizio questa carrellata di titoli durante gli arresti, insomma dal 2011, poi tutte le tappe giudiziarie e onorevole se permetti insomma l'hai, detto anche l'elettore non si è fatto condizionare. Ecco perché comunque uno poi conosce l'uomo e con la suggestione mediatica lascia il tempo che trova, perché poi alla fine l'elettore perché uno pensa sempre che sta lì? Ecco, però le persone sono più intelligenti di quello che uno le descrive e alla fine capiscono bene. Ecco quindi la fiducia. Poi è stata data, è stato eletto e quindi il condizionamento mediatico, tutti questi titoli ricorrenti, tutti accusatori, queste cose Rosy Bindi l'impresentabile lasciano il tempo che trovano e qui quindi credo che, insomma, un plauso. Ecco all'onorevole Cateno De Luca e poi che ha dato e soprattutto a tutte le persone che gli hanno dato e continuano a dargli fiducia. Ecco, quindi mi permetto così un grandissimo in bocca al lupo, grazie ancora
Grazie quello che dico a conclusione di questo panel e lo do come consiglio.
Purtroppo, quando vivi queste dinamiche e passi per la strada e senti il commento che ti viene fatta alle spalle sta passando il delinquente, eccetera sono delle coltellate.
Per superare questi momenti io mi ha salvato la grande fede che ho la mia famiglia, emigra, amici, quelli mi hanno dato una forza anche di resistere a tutte le azioni di sciacallaggio che ho subito, perché poi li subisce in continuazione, perché poi, anche quando ai confronti politici alla PSR o non potendo sentire nulla sul merito ovviamente ti attacca.
Su quel fronte,
Quindi.
Sono riuscito e siamo riusciti a superare quella fase e dico che ci siamo fatti gli anticorpi ora per vincere sfide molto più ambiziosi.
Grazie, grazie, grazie, vadano un altro applauso, verranno ho sentito l'onorevole Cateno De Luca.
Grazie al mitico Giacobazzi, grazie davvero di cuore per questa per avere.
Perciò accompagnato in questo grande cammino sindaco, io prima che scende dal palco, che poi saranno tutti addossate e perdiamo l'attenzione, vorrei raccontare la giornata di domani, la giornata di domani, Signori, sarà una giornata storica e vi invito a essere puntuali alle ore 9:30 qui,
Si inizierà con alcuni interventi programmatici molto importanti alle ore 10 ci sarà il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato dal direttore dell'Adnkronos alle ore 10:30 ci sarà un saluto istituzionale del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, che sarà presente qui insieme a noi poi alle 10:45 avremo una serie di interventi, tra cui il l'onorevole Francesco Gallo, l'onore e l'onorevole Magorno.
Il neo segretario Carlo Bottoni è Bottani e la presidente Laura Castelli, alle ore 11 verrà nominato il portavoce unico di questo nuovo progetto alle ore 11:15 interverrà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alla nostra convention di Sud, chiama Nord sindaci d'Italia, ha confermato proprio cinque minuti fa che interverrà,
Ma non è ancora finito, perché alle ore 11:45 ci sarà la presentazione del nuovo logo del nuovo simbolo della lista che parteciperà alle elezioni politiche e alle ore 12. Ci sarà la relazione del nuovo portavoce. Non chiedetemi chi sarà il nuovo portavoce, non chiedetemi chi sarà quale sarà il simbolo domani, ore 9:30 puntuali, perché poi, per motivi di sicurezza, dovremmo chiudere la sala grazie a tutti, grazie all'onorevole Cateno De Luca, ci vediamo domani, ci vediamo al Mediterraneo, ora puntuale alle 8 e inizia la cena, grazie

più argomenti meno argomenti

Dello stesso evento

Registrazioni correlate