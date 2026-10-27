Presentazione del rapporto Roberto Garofoli.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del rapporto "Le leve per la crescita. Coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltre la stagione del PNRR" a cura di Roberto Garofoli", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 11:31.



Dibattito organizzato da Associazione Nazionale Comuni Italiani.



Sono intervenuti: Giovanna Pancheri (giornalista e Anchor di Sky Tg24), Roberto Garofoli (presidente di sezione del Consiglio di Stato), Raffaele Fitto (vicepresidente della Commissione Europea), Gaetano Manfredi (presidente …

dell'ANCI).



Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Anci, Appalti, Burocrazia, Commissione Ue, Comuni, Concorrenza, Digitale, Donna, Economia, Energia, Enti Locali, Finanza Pubblica, Formazione, I, Informatica, Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Internet, Investimenti, Istruzione, Mezzogiorno, Occupazione, Pari Opportunita', Pnrr, Pubblico Impiego, Ricerca, Sanita', Scuola, Servizi Pubblici, Sicurezza, Sud, Sviluppo, Tecnologia, Territorio, Universita'.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 21 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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