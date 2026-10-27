Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "La democrazia lenta. Il fattore tempo nella decisione parlamentare" curato da Federica Fabrizzi e Francesco Severa", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 10:26.



Dibattito organizzato da Fondazione Giuseppe Levi Pelloni - Centro Nazionale Ricerche Storiche - Onlus.



Sono intervenuti: Pino Pelloni (segretario generale della Fondazione Giuseppe Levi Pelloni), Federica Fabrizi (professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza Università di Rom), Francesco Severa (dottore di Ricerca La …

Sapienza), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).



Tra gli argomenti discussi: Camera, Corte Costituzionale, Costituzione, Decreto Legge, Democrazia, Digitale, Diritto, Elezioni, Fiducia, Finanza Pubblica, Giustizia, Governo, Istituzioni, Italia, Legge Di Bilancio, Libro, Parlamento, Partiti, Pnrr, Politica, Presidenza Della Repubblica, Ricerca, Riforme, Senato, Stato, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 5 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci