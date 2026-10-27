27 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro "La democrazia lenta. Il fattore tempo nella decisione parlamentare" curato da Federica Fabrizzi e Francesco Severa

DIBATTITO | - Roma - 10:26 Durata: 1 ora 5 min
A cura di Pantheon e Simone Sapienza
Organizzatori: 
Fondazione Giuseppe Levi Pelloni - Centro Nazionale Ricerche Storiche - Onlus
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "La democrazia lenta. Il fattore tempo nella decisione parlamentare" curato da Federica Fabrizzi e Francesco Severa", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 10:26.

Dibattito organizzato da Fondazione Giuseppe Levi Pelloni - Centro Nazionale Ricerche Storiche - Onlus.

Sono intervenuti: Pino Pelloni (segretario generale della Fondazione Giuseppe Levi Pelloni), Federica Fabrizi (professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza Università di Rom), Francesco Severa (dottore di Ricerca La Sapienza), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Camera, Corte Costituzionale, Costituzione, Decreto Legge, Democrazia, Digitale, Diritto, Elezioni, Fiducia, Finanza Pubblica, Giustizia, Governo, Istituzioni, Italia, Legge Di Bilancio, Libro, Parlamento, Partiti, Pnrr, Politica, Presidenza Della Repubblica, Ricerca, Riforme, Senato, Stato, Unione Europea.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 5 minuti.

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Io.
Buongiorno, illustri membri dell'Accademia, Cartagine e Illustrissimo Presidente e membri della Fondazione Giuseppe Levi Pelloni, gentili ospiti, benvenuti alla presentazione del libro collettaneo curato dalla professoressa Federica Fabrizzi e dall'avvocato Francesco.
Severa
La democrazia lenta
Il fattore tempo nella decisione parlamentare, onorevole onorati della presenza del professor Stefano Ceccanti, prima di dare la parola a Pino Pelloni che presenterà il relatore di questa mattina, voglio ringraziare il consigliere, Antonio Giammusso di Roma di Roma, Capitale che per la concessione di questa sala nel cuore di Roma un buon lavoro e la parola a Pino Pelloni,
Buongiorno, benvenuti in questa sala concesso con molta generosità dal dal Comune di Roma, grazie per la numerosa presenza in sala, siamo molto contenti, visto anche l'orario e le difficoltà di di piazza Venezia.
La democrazia lenta, il fattore tempo nella decisione parlamentare è un lavoro collettaneo a più voci, curato dalla professoressa Federica Fabrizio e da Francesco severa.
Abbiamo qui con noi il professor Stefano Ceccanti, che professore ordinario di Diritto pubblico comparato.
Già citato da Federica Fabrizi, che è professoressa associata di di Istituzioni di diritto romano e il dottore di ricerca Francesco severa, che è un suo, vale per la la nostra fondazione, la pubblicazione cominciò a più voci, è curata dalla Giappichelli in una collana molto interessante, scientifica che si chiama Studi di federalismi,
È interessante in nome al plurale e.
Il libro è un libro che serve in questo momento in cui nel dibattito politico, nel dibattito pubblico si invoca sempre anzi dicono, usano l'espressione entità della Costituzione per la giacchetta e si va alla della lentezza del della della macchina Parlamento, una lentezza dovuta a che cosa ha la burocrazia a regolamenti interni che in blocco proprio gli ingranaggi stessi di questa macchina che è una macchina complessa.
Pesante
Il processo legislativo in una democrazia è anche e soprattutto nella nostra, è un processo molto importante, tanto che è stato definito dalla presentazione come baluardo di libertà e qui non c'è nessuna obiezione da fare su sul concetto di baluardo della libertà il Parlamento è più lento marcia con una lentezza diversa da come corre la società. La società è velocissima, vuoi per le nuove tecnologie, vuoi per l'uso veloce, onnivoro, diciamo, de dei mezzi di comunicazione e il Parlamento è ovvio, arranca perché è un pachiderma bloccato da tante cose. Io non ho letto il libro, ma le varie voci che lo compongono, secondo me, vanno ad affrontare questa questione tematica qua, analizzando da più punti di vista
Lo scenario è complesso,
E secondo me, deve fare i conti anche con l'intelligenza artificiale che già sta invadendo territori diversi e sa invadendo anche le aule del Parlamento con i relativi lavori chiusa, non so come Francesco ha modulato questa scaletta, darei la LAPRESSE la parola alla professoressa Federica Fabrizio grazie.
Grazie buongiorno a tutte e a tutti.
Davvero un piacere essere qui, ringrazio la Fondazione e la vitelloni per questo invito e anche la sede che ci ospita in questa sala così così bella, allora
Brevemente a me il compito di illustrare perché con il giovane collega Francesco severa ci siamo avventurati a.
Questi su questa riflessione sulla democrazia lenta, la considerazione da cui siamo partiti è, diciamo, una considerazione ampiamente condivisa, quella che viene generalmente indicata come la crisi del Parlamento è una crisi che non riguarda soltanto il Parlamento italiano, perché insomma si potrebbe fare una riflessione
Più ampia anche rispetto ad altri ordinamenti, non soltanto appunto quello interno, ma è abbastanza evidente che il Parlamento italiano, e in questa situazione complessiva, non gode di buona salute, e questo in ragione del fatto che riesce ormai direi in maniera poco efficace a essere a svolgere il ruolo che in realtà il nostro testo costituzionale tuttora gli gli assegna
Allora mi piace ricordare che nella costruzione della Carta costituzionale, il Titolo primo della Parte seconda, quindi la parte che si occupa appunto dell'organizzazione dell'ordinamento, è dedicato al Parlamento e non è un caso, evidentemente l'assemblea rappresentativa immaginata e pensata come il fulcro del del sistema. Però, ecco, dobbiamo dirci, senza troppi infingimenti che questo ruolo centrale è messo in discussione e lo è per tante ragioni, non ultima quella che ci ricordava
Poco fa il nostro Presidente di di di di di sessione, cioè la tempestività, la fretta, l'urgenza di decidere ormai sembrano essere elementi irrinunciabili. La tanto che qualcuno ha parlato di bromo Craxi ha invece di democrazia, quindi proprio il, il potere della velocità e chiaramente, in un contesto di questo tipo il Parlamento, per com'è pensato per come è, ma io direi anche proprio per la natura stessa di di luogo in cui ci si confronta si riflette e si si giunge a sintesi,
Rischia di essere per definizione l'istituzione perdente e se lo identifichiamo come un'istituzione perdente, cioè come un'istituzione che non riesce a stare dietro a questa esigenza di tempestività e di velocità e il passaggio successivo, quasi inevitabile, potrebbe essere quello di ritenerlo un'istituzione inutile che ce lo abbiamo a fare il Parlamento, tanto a altri soggetti più rapidi, più efficaci, anche più informati, anche più in contatto con il livello sovranazionale, come per esempio l'Unione europea. Possono e devono intervenire. Ecco, da qui è partita l'idea di riflettere sul fattore tempo
Questa esigenza di urgenza che è vera. Io non sto dicendo lo sto no no, non l'intenzione nel libro non era quella di tessere l'elogio della lentezza
Perché questo sarebbe assolutamente un nonsense
L'intenzione del libro è quella di andare a verificare se effettivamente, per il recupero del di un di un ruolo centrale del Parlamento, il Parlamento debba mettersi sullo stesso piano di altri soggetti, quindi rincorrere altri soggetti sul profilo, appunto, della rapidità del decidere,
Io sono fermamente convinta che, se il Parlamento pensa di appunto
E accorciare e recuperare.
Con questa con questa prospettiva è destinato a soccombere, perché comunque ci saranno altri. Ci sono altri soggetti dell'ordinamento che va beh meglio e più in maniera più efficace possono dare risposte appunto all'esigenza di rapidità, e però il Parlamento ha invece un valore aggiunto. Può recuperare un valore aggiunto dato dal trovo dal fattore
Tempo inteso come beh,
Valori valorizziamo questa capacità invece di
Riflettere di di fare sintesi e di arrivare appunto a
Ah incidere nella forma di governo in maniera in maniera effettiva.
In poche parole, se noi valutiamo l'efficienza e la tempestività dal punto di vista soltanto cronometrico e allora torno a dire
Il Parlamento non può Cavalla se però invece noi guardiamo invece la funzione, non dal punto di vista, cioè la tempestività o comunque l'esserci nel nel dialogo,
Tra i poteri e da una prospettiva diversa della funzione assegnata al Parlamento, allora forse riusciamo a recuperare margini di manovra, quindi, come abbiamo costruito questa colletta nella Kos, la Collectanea è costruita con una serie di capitoli che sono stati,
Curati da colleghi universitari che si sono occupati delle diverse funzioni del Parlamento. Allora, evidentemente la il primo ambito in cui a cui si pensa, quando si fa questo ragionamento sulla urgenza nel decidere è quello delle leggi, la produzione delle leggi, una delle ragioni per cui si dice che ormai lo strumento di normazione usuale è il decreto legge è perché il decreto legge è uno strumento molto più rapido, molto più
è efficiente ed efficace nell'immediato
Quindi check sicuramente questa questo aspetto della produzione legislativa e quindi c'è ci sono due capitoli che si occupano di questo, ma in realtà il Parlamento fa anche altro il Parlamento, ad esempio, e qui il fattore tempo abbiamo visto che è particolarmente significativo è chiamato, ad esempio, a eleggere il presidente. Il Parlamento in seduta comune elegge il Presidente della Repubblica il tempo che occorre per maturare la convergenza verso una candidatura e una elezione. E un tempo necessario il tempo fisiologico. Il tempo che deve esserci
E lo stesso si potrebbe dire, ma qui appunto e quindi c'è un capitolo sull'elezione del presidente della Repubblica un discorso analogo, anche se non completamente sovrapponibile, si può fare per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale, il Parlamento in seduta comune nomina anche cinque giudici della Corte e non è forse un caso che,
Proprio l'ultima tornata ha visto un ritardo del Parlamento nell'elezione dei giudici, che erano che dovevano essere sostituiti, perché perché arrivare ad una votazione che ha consentito l'elezione di quattro giudici in contemporanea ha permesso di raggiungere un accordo tra le forze politiche
Quindi, anche in quel ch'è, anche in questo caso il fattore tempo non è stato un fattore, diciamo così neutro rispetto alla alla decisione.
C'è poi la parte che riguarda il recepimento delle indicazioni che provengono dal livello sovranazionale, l'adesione dell'Italia all'Unione europea e il fatto che buona parte del nostro diritto positivo delle delle norme che regolano la vita di tutti noi arrivano.
E sono decise, sono approvate,
Altrove e però lo Stato italiano è chiamato a dare attuazione a quelle a quelle decisioni, a quelle norme e da questo punto di vista, la led il recepimento del diritto sovranazionale è una parte importante, noi abbiamo una legge che annualmente
Appunto svolge questa operazione di recepimento e lo stesso dicasi con riferimento, appunto a livello sovranazionale per la procedura di bilancio c'è una parte della dell'anno in cui il Parlamento è occupato esclusivamente nella sessione di bilancio
Ed è una parte però in cui l'interlocuzione è ormai quasi prevalentemente col livello sovranazionale, appunto con l'Unione europea eh eh e dunque anche in questo caso,
è il fattore tempo, la, l'interlocuzione con il livello sovranazionale e quanto poi Presti al al a Camera e Senato per valutare il risultato di questa interlocuzione e quindi poi per approvare la legge di Bilancio. E anche questo è un tema
In cui il fattore tempo non è non è, non non è irrilevante.
Da ultimo,
Il rapporto fra il Parlamento e la Corte Costituzionale, la Corte costituzionale, ormai allora si dice anche qui che nella crisi del Parlamento c'è uno dei fattori, anche quello di non essere, oppure comunque di essere percepito come non più in grado di
Intercettare alcun.
Né delle esigenze che provengono dalla società civile, penso in particolare a tutto il campo delle dei dei diritti.
Che riguardano, ad esempio, il fine vita alla Pro la procreazione medicalmente assistita, quindi temi anche che riguardano la la, la bioetica.
In questo contesto, la Corte costituzionale ha svolto e svolge un ruolo
Significativo anche di sprone al Parlamento sono tante le pronunce, le sentenze, monito in cui la Corte costituzionale chiede al Parlamento di intervenire su alcuni argomenti.
E alzi, la Corte ha sviluppato anche delle tecniche decisorie tali per cui da ha dato un tempo al Parlamento per intervenire, penso al famoso caso Cappato nella prima pronuncia restano dentro nel dettaglio, sono abbastanza, insomma, dei tecnicismi, però nella prima e nella prima pronuncia,
La richiesta della Corte è stata proprio nel senso di dire allora questa, questa situazione va risolta tu, Parlamento intervieni e nel giro di un anno, quindi dando un tempo al Parlamento, Parlamento che però non ha dato seguito a questa richiesta, perché perché anche qui il fattore tempo non è indifferente,
E anche decidere di non decidere è una decisione e quindi questo elemento, quando qualcuno, come pure è stato fatto.
È giustamente reclama il fatto che i moniti della Corte dovrebbero avere un seguito e c'è stata appunto la la la la, l'ex presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, che, in sede di audizione ai comitati di la legislazione di Camera e Senato ha proposto che venga istituita una una una sorta di legge annuale di recepimento dei moniti della Corte ecco,
Ma è una è una.
Così proposta, che da un lato sottolinea un'esigenza, quella appunto di di dare un seguito, ma dall'altro mette anche in discussione la discrezionalità del Parlamento e la responsabilità del Parlamento, che è responsabile anche torno a dire nel momento in cui non decide.
Quindi.
Per per per andare rapidamente alla conclusione, l'idea che ci siamo Capecchi che ci siamo fatti su cui dalla quale siamo partiti, ma che credo i con i capitoli che, con che costituiscono questo volume.
Abbiano confermato e che ci sono degli aspetti rispetto ai quali il Parlamento certamente deve eliminare delle lungaggini inutili questo è fuori di dubbio, ma ci sono anche delle degli aspetti nei confronti dei quali una certa lentezza o comunque la Pa il pieno possesso del fattore tempo del quando decidere a un un valore di quella che noi abbiamo chiamato resilienza democratica perché se si va esclusivamente nella direzione della velocità, allora il rischio che la forza dei numeri in Parlamento e la forza degli esecutivi poi no al concreto renda ancora più marginale.
I due rami del Parlamento e non è certo questo quello di cui abbiamo bisogno. Grazie, grazie, professor Fabrizio,
è ovvio che i cittadini hanno urgenza.
Di avere risposte, quindi la macchina pachidermica ci deve dare una sorta di di regolava, la professoressa Calabresi ha illustrato gli argomenti delle nuove voci, dei nuovi capitoli che fanno parte di questa pubblicazione, è molto, molto interessante la parola adesso.
Ah, ah, Francesco Severi.
Grazie.
Tragedia.
Grazie mille grazie allora soprattutto per per questa occasione di discussione, in realtà la prima in cui ci troviamo a discutere di questa curatela che, insieme a Federica Fabrizzi alla professoressa Fabrizia e abbiamo deciso di sviluppare e di in qualche modo analizzare il, il tema è un tema sicuramente che si inserisce nella nell'attualità del dibattito pubblico in qualche modo,
Nella carne viva della discussione sul concetto stesso di democrazia e il tentativo è stato quello di inquadrarlo dal punto di vista, appunto dal punto di vista soprattutto del diritto pubblico e del diritto, come lo abbiamo chiamato nell'introduzione nel diritto costituzionale vivente, il tempo inteso come fattore politico,
Perché in effetti, da un punto di vista giuridico, inquadrare il tempo come elemento appunto, no, che influenza i rapporti tra le Istituzioni?
Era sempre stato guardato sotto alcuni aspetti particolari. No, il tempo come elemento di limitazione all'esercizio del diritto o no, questo soprattutto nella sfera del diritto privato, quindi lo studio dei casi di prescrizione e decadenza dal punto di vista costituzionale. Al contrario, il tempo era sempre stato indagato sotto l'aspetto dell'attuazione costituzionale. No, quanto la Costituzione come forza propulsiva e programmatica debba essere attuata velocemente o se invece quel quei principi e quelle e quelle e quei valori che la Costituzione esprime vadano costruiti nel tempo, cioè vadano realizzati in un continuo dialogo con la società, con l'organizzazione pubblica, con la società civile, direi di più, in questo senso ci sono cioè quella, quella famosa definizione no di Leopoldo Elia sull'animazione costituzionale, l'idea che la Costituzione vada animata anche con attenzione al fattore reale, alla contingenza reale dei rapporti politici e sociali, e che quindi si sviluppi non per forza secondo una linea continua e progressiva rispetto a un obiettivo ma che si possa realizzare anche in in un come dire, in un movimento di avanzamento e di indietreggiamento, a seconda appunto, del bilanciamento sociale che è necessario. In quel momento
Nel libro l'idea del tempo in realtà assumono prospettiva un pochino diversa, il tempo diventa appunto elemento di misurazione del peso del Parlamento all'interno del sistema istituzionale, cioè quanto pesa quanto influente il Parlamento in questo dialogo che deve esistere con il Governo, con l'esecutivo da una parte e con le altre istituzioni,
Di garanzia, come sono il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, quindi tempo come fattore politico in cui il Parlamento ritrova la sua centralità, acquisendo tempo e quindi cercando di esaminare ed assumere le decisioni nella maniera più temporalmente idonea possibile, a seconda appunto dei regolamenti interni, il Parlamento anche in qualche modo afferma la sua centralità.
E questo è interessante perché si scontra con tutto quello che è stato detto che la società, invece, oggi cerca di di di di di farci assumere come come come è necessario, cioè l'urgenza della decisione dover decidere velocemente dover avere delle risposte, la democrazia che si confrontano con,
Con le democrature qualcuno era così, le definisce e che trovano difficoltà proprio in questo, nella velocità della decisione delle democrature, rispetto invece alla lentezza della decisione della democrazia, e quindi questa questa lentezza è un fattore positivo, è un fattore negativo di questo non si discute però soltanto in quelli che sono le come dire società così diversa da noi o magari lontane dall'Occidente si pensi soltanto al dibattito interno agli Stati Uniti d'America,
È uscito, credo, l'anno scorso, due anni fa, il libro di Alexander Karpov che parla appunto di tecnologica, quei public e in che cosa consiste questa tecnologica Republic, nell'idea che le decisioni pubbliche non devono essere assunte nel dibattito politico, ma possono essere assunte dall'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale che ci esprime che ci dà le risposte giuste gli output giusti e quindi alla la politica alla fine cosa serve? Serve un ceo,
Dice Alexander Karpov, basta che mettiamo una persona che quelle che qui gli output che ci arrivano dall'intelligenza artificiale le applichino alla società, quindi ecco questo per dire che non è un dibattito che è fuori no dalla da che fuori dal contesto in cui viviamo, in cui siamo, ecco la nostra idea è invece quella che la lentezza possa rappresentare appunto un fattore positivo per l'ordinamento, soprattutto perché ridona al al pluralismo parlamentari, al dibattito plurale all'interno del Parlamento, quel compito di sintesi rispetto all'indirizzo politico che il suo compito principale è fondamentale.
Chiaramente questo questa possibilità, questo dibattito plurale, questa sintesi plurale, diciamola così oggi è subisce una serie di contenimenti derivanti da alcuni fenomeni pubblicistici che in qualche modo tendono a marginalizzare. This potremmo dire così il Parlamento. Innanzitutto, questa tendenza alla verticalizzazione degli ordinamenti, verticalizzazione o presidenziali iniziazione a seconda dell'ordinamento acquisì guarda nel nostro sistema. Si parla di verticalizzazione, cioè di una centralità sempre maggiore dell'esecutivo rispetto alla discussione parlamentare che si
Esprime che si mostra attraverso l'utilizzo estremo dei decreti legge, per esempio, o che o attraverso l'utilizzo estremo anche questo della della fiducia, quindi una maggioranza parlamentare appiattita sul governo e che in qualche modo viene solo stimolata da un indirizzo politico che il governo decida una verticalizzazione che non è estranea,
E questo va detto rispetto al processo di integrazione europea, anzi, che in qualche modo trova le sue cause in questo no, l'idea che il club, la commissione e che lì diciamo così l'indirizzo politico europeo si decide a Bruxelles, in sede al Consiglio dell'Unione in cui siede il presidente del Consiglio,
Dal presidente del Consiglio un ruolo più forte e in qualche modo.
Che che che che va oltre quelli che sono i compiti costituzionalmente stabiliti, perché il presidente sia della rappresenta il governo e rappresenta l'indirizzo politico del Paese in questo senso ha una posizione di preminenza che gli ha dato la possibilità anche di allargarsi nel piano interno in questa definizione appunto dell'indirizzo politico c'è un altro fattore interessante che torna soprattutto in quello che la professoressa Fabrizi dicevano dei dei compiti di elezione delle alte magistrature del Parlamento, quindi Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali e che appunto la pressione esterna dei media
Magari il professor Ceccanti ce lo dirà proprio per averlo vissuto in prima persona nelle ultime elezioni del Presidente della Repubblica, la pressione esterna, rispetto all'indecisione del Parlamento, ha giocato un ruolo non per forza positivo nel tentativo di arrivare per forza ad una sintesi politica che invece magari aveva necessità di uno spazio più ampio.
Di discussione, quindi anche lì la pressione esterna è sempre maggiore ed è quasi istantanea, no momentanea, cioè nell'imminenza della decisione, in qualche modo c'è questa pressione esterna che.
Che limita, appunto, la discussione politica, da ultimo vorrei tornare sull'Unione europea, perché?
L'elemento della integrazione euro nazionale tocca sensibilmente la possibilità del Parlamento di esprimere pienamente appunto, le sue decisioni.
Perché
Perché fin dall'inizio, fin dall'inizio dell'integrazione, il recepimento degli atti europei, almeno di quelli per cui è necessario un recepimento sono sicuramente alle direttive, ma in una maniera diversa anche i regolamenti hanno a volte bisogno di una contestualizzazione interna dell'ordinamento che è sempre il legislatore deve fare, quindi si saprà, il Parlamento deve fare quella strada la via parlamentare di,
Recepimento di questi atti europei è stata marginalizzata dallo stesso giudice europeo, la Corte di giustizia europea ha sempre preferito e AR e ha ritenuto immediata immediata applicazione, soprattutto quella fatta tramite i giudici, la via Pretoria è una strada che prevale sull'applicazione, sulla sul,
Recepimento legislativo degli atti europei e il giudice che deve addirittura disapplicare la norma interna quando lo avete contraria o che può applicare per esempio direttamente le direttive self, executive Nga, senza che abbiano avuto diretta applicazione legislativa e parlamentare la via Pretoria preferita rispetto alla via legislativa il Parlamento che fa deve seguire ci sono state una serie di modifiche dei regolamenti parlamentari con l'idea di assicurare,
Una velocità di discussione soprattutto alla Commissione che si occupa di affari europei c'è appunto l'istituzione della nuova legge annuale sul sulla, sull'adozione del degli atti di recepimento delle fonti europee, quindi il tentativo di far correre il Parlamento anche da questo punto di vista anche dal punto di vista dell'integrazione sovranazionale serve questo è necessario è necessario fino al punto però in cui non si oblitera totalmente la possiede la possibilità del Parlamento di difendere con i suoi strumenti, quindi con la legislazione, gli elementi dell'identità costituzionale. La nostra Corte costituzionale ha di recente
Definito sempre in maniera sempre più perentoria, no, il concetto di identità costituzionale, la professoressa Cartabia nell'ultimo convegno Ike parlava appunto no di un contenuto di questa identità costituzionale non stabilito ex ante, ma da definire per riconoscimento, dicevano ogni volta che ci si trova di fronte a quei diritti da tutelare in maniera,
Irrinunciabile, ci troviamo di fronte all'identità costituzionale, non è detto che questo lo debba fare solo la Corte lo può fare il Parlamento nelle sue, nei limiti delle sue prerogative.
Prendendosi il tempo necessario a discutere anche quando questo potrebbe portare qui la dico la dico grossa ad un ritardo nella.
Nel recepimento di una direttiva, quindi esponendo il Paese, magari una ad una procedura di infrazione, ma perché il Parlamento non dovrebbe poter difendere quella identità costituzionale anche con questo rischio, ecco, tutti questi elementi sono elementi che contengono la il fattore tempo parlamentare, cioè quel fattori pulito quel peso politico che il Parlamento si assicura attraverso il giusto tempo per,
Acquisire la sua decisione sintetica, la sua sintesi plurale interna e allora qual è la possibile soluzione ce ne sono tante e sicuramente non l'hanno la non lo posso dare io oggi, sicuramente un elemento di riflessione va fatto sulla legge elettorale, non tanto dal punto di vista ho paura di parlare di legge elettorale accanto al professor Ceccanti però,
E non tanto dal punto di vista del premio di maggioranza di dei rapporti di rappresentanza, eccetera, ma soprattutto su un punto di vista, l'autonomia del Parlamento rispetto al governo, quanto i parlamentari riescono a essere autonomi rispetto alle indicazioni del governo e quindi quanto esco riesca a essere autonomi anche all'interno della stessa maggioranza parlamentare come si assicura questo le modalità le sappiamo sono in sostanza due,
O le preferenze o i collegi, cioè assicurare al parlamentare una sua libertà di manovra politica, in qualche modo è un suo peso politico, anche a prescindere dal partito, storicamente, in Italia, al superamento dei college avvenuto, ha portato all'affermazione dei partiti no, cioè la storia costituzionale italiana ci dice che,
L'affermazione vera dei partiti è avvenuta soltanto con l'abbandono dei sistemi del sistema uninominale.
Però qui non si tratta di, come dire, punire i partiti, si tratta di ridare ai parlamentari una loro autonoma politica, che può essere che può essere utile, appunto, anche ad una riaffermazione della centralità del Parlamento volevo chiudere con un con una citazione.
Che ho trovato appunto studiando su sui temi di questo libro, che è una citazione dai Quaderni di Kafka, sono dei Quaderni usciti, postumi però l'ho scritta del 16 18, quindi del periodo della subito dopo la Prima guerra mondiale nel periodo alla Prima guerra mondiale e scrive Kafka, esistono due peccati capitali negli uomini dai quali derivano tutti gli altri, l'impazienza e l'ignavia e l'impazienza che li ha fatti cacciare dal paradiso è per colpa dell'ignavia che non ci tornano, ma forse non esiste che un perché un unico peccato capitale, l'impazienza, ecco, forse dovremmo ripensare al ruolo del Parlamento, tenendo lontano questo peccato capitale dell'impazienza. Grazie
Grazie a Francesco severa adesso capisco perché Francesco si è rivolto a noi per promuovere questa manifestazione io sono per vocazione un Froner, amo perdere tempo, però quando ho visto questo libro dice il sommario di questo libro, visto i titoli degli argomenti mi sono pure creduto va bene Froner leggere Baudelaire lungo la Senna ma il lavoro del Parlamento debbano accelerare la parola al professor Ceccanti che ringraziamo di essere qua abbiamo so sottratto ai suoi studenti pensare un po'qui con noi. Grazie,
Grazie.
Ma io ho fatto i compiti, ora poi ve li espongo, però poi stamattina mi sono letto il rapporto sullo stato della legislazione che la Camera dei deputati presenta oggi pomeriggio.
Segnalo qualche altra cosa che va un po'nel senso degli autori del libro che gli autori del libro, come ci hanno spiegato, non negano l'esigenza di velocità, tutt'altro, però a volte andando molto veloci c'è il rischio di fare una produzione in serie di cose un pochino anche sconclusionate questo allora uno dei primi dei dati qualitativi più interessanti che fa vedere il rapporto sullo stato della rieducazione.
È che è la differenza che c'è tra le modifiche successive ai decreti e alle leggi di conversione e le modifiche successive alle leggi normali quando si fanno le leggi di conversione dei decreti, nel 44% dei casi ci sono modifiche ulteriori né nei 180 giorni successivi la conversione,
Cioè c'è il decreto c'è la conversione che già cambia il decreto, il testo non si assesta, ma arrivano nuove modifiche, magari in decreti ulteriori 44% dei casi e viceversa, se noi prendiamo le leggi non di conversione dei decreti le modifiche sono solo il 13% quindi diciamo questa fretta fa i decreti che poi sono la Jan normativa privilegiata, il 57,2% delle parole delle leggi sono nelle leggi di conversione dei decreti, cioè più della metà fra quantità effettiva. Contando le parole sta lì, ma non dev'non li assestiamo ben continuiamo a modificarli
La corsa un po'folle, ecco questo qui l'esigenza di andare per disegni di legge non per decreti effettiva, come sappiamo poi qui ricorda bene anche.
Accanto ai numeri ci sono una serie di osservazioni qualitative, anche diritto comparato e fa vedere illustra anche il nuovo tipo di corsia preferenziale che è stato inserito nel regolamento della Camera, che entrerà però in vigore nella prossima legislatura, però io invito a leggersela questo rapporto sulla situazione perché appunto conferma molto le cose che si dicono qui io avevo solo quattro osservazioni, la prima è quello che fa Federica Fabrizi,
Che appunto, comunque la giriamo, il bicameralismo ripetitivo con due Camera è chiamata a fare le stesse cose, non ha nessuna razionalità.
è sempre più evidente che non ha nessuna razionalità, già le piccole differenziazioni che c'erano erano a loro volta ancora più irrazionali, quella più folle era quella iniziale con la camera che durò cinque anni in Senato, 6, in cui si accorsero subito Tex sciolsero anticipatamente il Senato facendo coincidere le elezioni della Camera nel 48 al 53 e poi si fece della riforma costituzionale e nel 63 per allineare i mandati vi immaginate due camere che danno tutte e due la fiducia al governo che sono andati in anni diversi.
Una cosa folle, ma anche la differenziazione che impediva a sette classi d'età dei cittadini maggiorenni di votare al Senato 18 e 25 anni.
Che c'è stata fino all'ultima lezione, era una cosa squinternata, solo che rendendole più uguali ci siamo accorti che anche rendere più uguali non ha molto senso e quindi siamo usciti dai binari.
Di un sistema razionale, però in modo altrettanto irrazionale, perché si è manifestata come normale la modalità del bicameralismo, alterna del monocameralismo alternato, che riguarda, lo dice bene il rapporto anche dallo stato di ossidazione, su questa legislatura dalla scorsa legislatura siamo stabilmente sopra il 90% dei leggi che vengono approvate con una sola Camera che l'esamina davvero e l'altra che ratifica.
E quindi in qualsiasi ragionamento sul tempo deve sempre tener conto di questo vincolo istituzionale che andrebbe rimosso.
Il secondo punto è quello che dice Piccirilli.
È il quale giustamente segnala che è chiara l'esigenza garantisti e per questo io faccio oggi una riforma del regolamento della Camera, di norma la sposto l'attuazione alla legislatura successiva, perché così non si sa, chi è maggioranza e chi è in opposizione no, agisco, faccio una riforma sotto velo d'ignoranza la proporrà ma vale la prossima legislatura però qualche volta queste riforme sarebbero benedette da subito.
Per esempio.
Anche questa è la corsia preferenziale, non valeva la pena di farlo entrare subito perché va bene, il governo avrebbe avuto una corsia preferenziale, però avremmo avuto meno decreti, quindi in termini di sistema non è che c'è qualcuno che ci perdeva una volta che uno fa una buona riforma se non ci sono controindicazioni tanto vale farla entrare subito, quindi c'è un eccesso di preoccupazione garantistica che si trasformano un po'in boomerang per,
Il sistema.
Poi c'è.
Pezzo di Pellizzone,
E la quale ci ricorda che qualche volta, bloccare i processi o essere lenti non è poi una sciagura ora, al di là dei singoli, questo è quello che io ho sempre pensato nel secondo un sistema dei partiti, il premier politici rappresentano metà del Paese e hanno contro l'altra metà del Paese. Possiamo prendere uno che ha fatto il presidente del consiglio di metà del Paese, trasformarono il Presidente del Repubblica di tutti gli italiani. Secondo me non è bene chiunque egli sia, se uno ha fatto bene il presidente del Consiglio, faccio altre cose, faccio il Commissario europeo
Ma proprio il Presidente della Repubblica, l'altra parte del Paese, farebbe fatica a riconoscersi in un qualcuno che è stato il suo presidente del Consiglio dello schieramento opposto, non è che con la bacchetta magica del voto dei parlamentari uno di viene percepito come super partes perché si trovano i voti per reggere la Presidenza della Repubblica.
Vale per tutti e il fatto che non ci sia riuscito nessuno può dispiacere a chi è rimasto sotto nei voti segreti, però, in realtà, visto dal punto di vista, l'origine del sistema non è stato un male per un sistema e.
Questo è un punto chiave, poi tu mi invitavi a.
Parlare in termini di esperienza sull'elezione presidenziale, è chiaro che c'è una pressione dell'opinione pubblica, per cui non è certo pensabile di arrivare come nel 1971 per l'elezione di Leone al ventitreesimo ventiquattresimo scrutinio, perché arriverebbero le persone con i forconi sotto Montecitorio no, e questo va anche bene ora fu la volta scorsa è stata una cosa tutta strana, probabilmente irripetibile perché non c'erano i leader politici in Parlamento,
Non erano soprattutto fisicamente alla Camera dei deputati, dove si vota che Giuseppe Conte, non era parlamentare.
Enrico Letta, non era parlamentare,
E Salvini stava al Senato Renzi stava al Senato, cioè quindi il luogo dove si votava, non c'erano dei leader politici.
Di solito si dovrebbe fare più, dovrebbe essere più facile fare gli accordi quando non ci sono leader politici, però, se ci sono gruppi parlamentari dotati di capacità di autorganizzazione, si fa bene anche senza e quindi la volta scorsa è stato un caso irripetibile di consenso creato dal basso tant'è che se vi ricordate il presidente Mattarella nel riaccertare la ricandidatura della relazione non ricevette i segretari dei partiti a differenza di Napolitano, quando fu rieletto Napolitano convocò i segretari dei partiti che lo stallo fu superato da una cosa, segretario di partito,
Invece, il presidente Mattarella convoco i capigruppo parlamentari che la spinta alla sua rielezione nacque dal Parlamento e non nacque da leader politici, in un certo modo si impose in patito quando si impose su leader politici del centrodestra, perché la mutazione, che accennerò,
Le elezioni Mattarella fu quella in cui votò solo il centrodestra, che aveva proposto la presidente del Senato, Casellati tutti gli altri, non votare o non votare uno solo, quello del centrodestra, in quella votazione si manifestò una consistente quota di parlamentari di centrodestra, mi pare 35,
Che per spinta dal basso, in particolar modo scomparso professore Maurizio, detto Lega, professore di diritto civile a Firenze.
Fece avere 35 voti a Mattarella nella seduta in cui votava solo il centrodestra,
Quelli del centrodestra si trovavano di fronte a questa cosa o ci salivano anche loro sopra, o dello scrutinio dopo Mattarella sarebbe stato eletto senza di loro.
Il centrosinistra è da un pezzo i deputati del centrodestra contro la loro leadership, e quindi quella fu la cosa che sbloccò, però ripeto, quella fu un caso particolare perché normalmente i leader politici stanno alla Camera in qualche modo sovrintende nel processo.
La quarta e ultima.
Cosa che ci dice Paragone, che in Italia è un po'complicato.
Rispettare delle convenzioni tra partiti c'è, nessuno crede davvero che se uno firma un patto lo rispetta?
Già nel primo sistema dei partiti sulla Corte costituzionale i criteri, come spiega bene Faraguna sulla corte, reggevano abbastanza i criteri.
Però io ricordo che negli ultimi anni, per esempio, quando diventò competitiva la questione, chi faceva il Presidente del Consiglio che la Democrazia cristiana e i partiti laici e socialisti?
Le convenzioni su chi, come si tornava al Presidente del Consiglio, non venivano rispettate, ricordo il famoso lodo Spadolini, in cui a Craxi avrebbe dovuto subentrare, De Mita si arrivò al punto in cui bisognava cambiare e Craxi non vuole rispettarlo, quindi si andò allo scioglimento anticipato dell'87 che purtroppo l'Italia o tu hai delle norme scritte oppure le convenzioni non scritte.
Ce ne scordiamo, ecco poi anche norme scritte, si trova sempre la maniera un po'di aggirarlo, vediamo gli spostamenti dei parlamentari per ridurre le firme rispetto alla legge elettorale, quindi siamo un Paese che ha bisogno di cose un po'più scritte sul topo e quindi è evidente che questo è il trend di fondo in cui,
Abbiamo anche la questione che i giudici costituzionali, per riuscire a eleggere, deve aspettare che ne scadano parecchi ultima volta, abbiamo dovuto aspettare addirittura.
Il punto in cui Ines Ines sono scaduti i quattro, quindi prima uno, poi due, poi tre, poi quattro, perché altrimenti non si riuscivano a leggere le ore qui, probabilmente, ahinoi, solo per convenzione non si riesce, dovremmo inventarci qualche norma d'altra parte anche la Germania ha fatto una revisione costituzionale per superare possibili impasse. Ma ve la risparmio perché è descritta molto bene il rapporto sullo stato della legislazione della Camera dei deputati che anche un bellissimo capitolo di normativa comparata
Da questo punto di vista, siccome noi facevamo già fatica nel primo sistema dei partiti, lo facciamo ancora più fatica nel secondo sistema dei partiti per questo clima ultra fazioso.
Pensate all'uso delle commissioni d'inchiesta.
Le Commissioni d'inchiesta vengono decisi dalla maggioranza parlamentare per fare le inchieste su l'opposizione quando ero al Governo abbiamo visto ieri sulla Commissione Covid, abbiamo visto poi altre cose strane sulla Commissione David Rossi, in cui,
Vedo un PLIS, sto alla televisione compare un presidente di commissione d'inchiesta, dice io ho trovato due pentiti, ho trovato il colpevole, ma questa non è una Commissione d'inchiesta.
È un pubblico ministero, peraltro da tecniche investigative molto discusse, perché in genere poi ai pentiti vanno trovati riscontri, quindi ci sono un sacco di cose che non funzionano.
Questo punto di vista io sarei molto preoccupato dello scenario in cui nessuno raggiungesse il 42%.
Chiunque egli sia previsto dalla nuova legge elettorale che, in un sistema così polarizzato che progressivamente polarizzato, noi ancora siamo dentro una visione provvidenziali Istica per cui cerca, poi lo non funziona i rapporti tra partiti, c'è il capo dello Stato, il capo dello Stato chiamerai leader politici, si farà un governo tecnico, guardate che questa cosa non c'è più, non c'è più nel clima polarizzato di oggi, il motore di riserva presidenziale prima funzionava, perché comunque i due maggiori partiti alla fine, se il Presidente li chiamava rispondevano, sì, siamo disposti a votare insieme a un governo tecnico, governo Monti, il governo Draghi, e così via. Oggi, in questa situazione di polarizzazione, con questa leadership, se nessuno prende il premio, il Presidente della Repubblica, che ha i maggiori partiti e tutti gli dicono no,
E ci sono le elezioni a ripetizione, quindi il capitolo questo di Faraguna sull'incapacità di fare convenzioni costituzionali che lui applica il giudici, guardate che è suscettibile, ahinoi, di.
Diciamo di interpretazioni più vaste, perché anche sulla formazione dei governi.
I nostri partiti fanno fatica a fare, fu già fanno fatica a fare accordi preelettorali, ma ne fanno ancora di più a fare accordi post elettorali, quindi il nostro sistema è esposto a situazioni di crisi che un po'abbiamo sforato per due volte.
Forse quella più allarmante fu 2013,
2013 Napolitano, l'inizio delle consultazioni famoso streaming Bersani, Movimento 5 Stelle, fallisce, non c'è nessuna maggioranza, Presidente Republican, essendo un semestre bianco non aveva potere di scioglimento, non si riusciva a fare il governo, non si potevano sciogliere le Camere quindi Napolitano si dimette in una situazione drammatica, viene rieletto e fa un discorso in cui arringa accusando di colpevolezza quelli che avevano votato e quelli che applaudono.
Più diceva cose critiche, ma voi disgraziati non siete riusciti a fare, le riforme, ne usciva da fare, è quello applaudono, però erano loro che avevano avvocato, vuole poi in qualche modo si riuscì in quel clima, fare un governo ma non era così scontato che questo accadesse e anche la vicenda della formazione del governo Conte 1 anche lì noi abbiamo rischiato elezione ripetizione esattamente come nel 2013. Quindi noi abbiamo già avuto in due casi il rischio di una lezione a ripetizione.
E ora ci avviamo al terzo caso possibile di elezione a ripetizione.
Perché, appunto lo scenario, nessuno prendere il 42 è uno scenario aperto, lezione, ripetizione, perché le 2, a torto o ragione.
A torto o a ragione, né leadership principali della maggioranza e dell'opposizione hanno detto che non sono più disponibili a far nessun Gove accordo con uno schieramento opposto, neanche sotto forma di governi tecnici, quindi il sistema si è irrigidito, la capacità di fare convenzioni costituzionali che era già bassa più o meno nulla e quindi noi abbiamo,
Una serie di problemi, il rapporto sulla legislazione, paradossalmente.
Banalizzo, siccome fa una fotografia dell'oggi, siccome noi veniamo da una legislatura in cui, per l'insipienza dei gruppi di opposizione, che sono divisi in tre, la maggioranza si era preso il 60% dei seggi e quindi ha vissuto stabilmente tranquilla per una legislatura, se uno dovesse leggere rapporto su come una cosa anche di prospettiva delle Bankitalia sta benissimo perché la Francia ha avuto un governo caduto per mozione sfiducia uno per rigetto della fiducia da Germania, per la prima volta non hai letto il cancelliere. Al primo colpo, la Francia ha avuto due esercizi provvisori, la Spagna 3. C'è tutto il capitolo diritto comparato che ci dice, guardate che gli atti sono messi peggio di noi. Sì, però non è detto che noi nel frattempo non li raggiungiamo, però leggetelo oltre che leggere il libro. Leggetevi anche il rapporto sullo stato di attuazione, perché è molto bello, grazie
Grazie grazie al professor Ceccanti e che ha messo sul piatto una serie di considerazioni notevoli che ci inviteranno sicuramente, oltre alla legge libro, ma ad approfondire questi argomenti che fanno parte della vita di tutti noi cittadini e conoscere queste cose ci aiuta anche a fare scelte più oculate più,
Prudenti se c'è qualcheduno del pubblico che vorrei fare qualche osservazione intervento, lo raccogliamo sennò a questo punto, io, nel salutarvi e ringraziarvi alla professoressa Fabrizi, Francesco severa e il professor Ceccanti, voglio ricordare.
Scusami no.
Papà faceva anche le considerazioni del professor Ceccanti.
Ma ovviamente mi hanno esercitato allora lui ha detto, siamo un Paese che ha bisogno di cose un po'più scritte.
Ed è assolutamente vero allora, e se mettiamo in fila rapidamente dal punto di vista di chi.
Chi di chi insegna il diritto costituzionale, le osservazioni appunto che che faceva il professor Ceccanti, allora io prendo atto che c'è un sistema bicamerale paritario o perfetto, che non funziona, non funziona più, possiamo aggiungere quel più, poiché ammesso che ci sia stato un momento in cui ha funzionato ma non funziona più ora tante possono essere lì i modi di intervento su questo e per modificare un sistema bicamerale paritario, perfetto, possiamo trasformare uno dei due rami del Parlamento in Camera di rappresentanza delle Regioni possiamo andare nella direzione di valorizzare la sede del Parlamento in seduta comune,
Quindi prendiamo, potremmo prendere atto del fatto che la riduzione del numero dei parlamentari in qualche modo ci ha spinto, ci sta facendo andare nella direzione di un Parlamento unico, magari articolato su i due rami, però, insomma, le soluzioni possono essere tante, ma il punto di partenza è prendiamo atto stiamo dicendo che il sistema bicamerale paritario e perfetto non funziona.
Passiamo dicendo che il sistema dei partiti, il sistema politico e istituzionale è un sistema ormai polarizzato e che c'è uno scontro, c'è un conflittualità, un bipolarismo conflittuale, come pure ha detto qualche nostro collega qualche a qualche anno fa che a mio modo di vedere non si risolve anzi l'abbiamo appunto detto con le convenzioni con gli accordi.
Con la sintesi politica non si risolve più il fatto che ci siano continui richiesta alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di risolvere questioni che in realtà sono scontri tra maggioranza e opposizione, certifica che quella è una situazione ormai.
Al limite,
E dunque io mi chiedo se non sia il caso di, per esempio, assegnare alle all'opposizione un ruolo costituzionale, un riconoscimento costituzionale.
Ad esempio riconoscendogli l'accesso alla Corte costituzionale e ancora pericolo di elezioni a ripetizione, perché pericolo appunto di?
Su la tenuta di coalizioni pre-elettorali o post elettorali, poi questo dipende ovviamente la formula elettorale e ma qui non stiamo dicendo altro che constatare l'assenza che l'assenza di elementi di razionalizzazione della forma di governo.
Non esattamente un tema nuovo, visto che ne parliamo da due ordini del giorno, Perassi in poi in avanti, torna è un elemento che è lì e pesa, e anche questo andrebbe risolto, perché appunto abbiamo bisogno di un po'più di cose scritte nella sede opportuna è la sede opportuna eh eh eh il testo costituzionale e alcune riforme costituzionali alcuni interventi nel testo costituzionale sono, a mio modo di vedere,
A questo punto quasi io vorrei dire ineludibili va benissimo la modifica dei regolamenti parlamentari. Da ultimo il regolamento della Camera dei deputati è stato rivisto, sono stati introdotti in una formula abbastanza organica, sono state introdotte una serie di correttivi che possono anche andare nella direzione auspicata di un recupero del ruolo del Parlamento, quindi benissimo, ma non è sufficiente, così come non è sufficiente e questo è un errore che la storia costituzionale italiana Audi presenta sempre l'intervento solo ed esclusivamente a livello di leggere elettorale abbiamo visto, lo vediamo sempre questa
Telt partiamo, le legislature partono sempre come legislature costituenti, anche questa doveva essere quella in cui assolutamente si sarebbe arrivata alla riforma del del cosiddetto premierato e finiscono alla fine della legislatura, quindi con quella con quel malcostume di correggere la legge elettorale nell'ultimo anno prima della delle consultazioni elettorali intervenendo su la legge elettorale,
Non funziona, non ha funzionato fin qui o no e continuerà a non funzionare, perché perché la razionalizzazione deve stare da un'altra parte la razionalizzazione e la forma di governo deve stare nel testo costituzionale che guardate che lo dice chi ha fortemente a cuore il valore del testo costituzionale se noi continuiamo a tenere in piedi un testo costituzionale che però poi nei fatti puntualmente viene voglio dire disatteso ma a che non corrisponde a come poi funziona il sistema.
Allora il risultato è che quel testo costituzionale dobbiamo dirci che non vale molto e io, siccome invece credo che quel testo costituzionale valga molto forse qualche intervento di correzione.
È necessario grazie.
Facevano la voce più bella del mondo, ma è nata da un compromesso, i padri costituenti hanno faticato sul dato perché questo compromesso e questo compromesso noi ce lo siamo portati dietro anche a bloccare tutti tutta la macchina.
Della della De De Rossa della Maiolo, quindi, le riforme costituzionali sono difficilissime, ci sono paletti blocchi messi perché c'è stata sempre allora i padri costituenti la paura del ritorno al fascismo.
Gli italiani non sono amanti della dittatura del fascismo, sono degli opportunisti che vogliono vivere tranquillamente senza avere problemi, non hanno una coscienza civica forte, questo lo registriamo dalla scarsa affluenza alle urne, una riforma costituzionale serve, ma è difficile da mettere in pratica perché ognuno blocca secondo le proprie esigenze ideologiche se Francesco vuole fare un intervento su quanto ha detto il professor Ceccanti,
Io prima non è che volevo chiudere per non dare la parola, perché un sui tempi televisivi chiedo scusa, eh,
Ove velocissimo mi aggancio, condividendo pienamente sia le osservazioni del professor Ceccanti sia quella di della professoressa Fabrizi, e dico una cosa in più, dico quella quella revisione.
Costituzionale sarebbe ancor più necessaria se guardata dalla prospettiva europea, cioè per come il nostro sistema costituzionale può oggi, deve e può oggi stare all'interno della cornice sovranazionale.
Perché la cornice sovranazionale, come cercavo anche di dire prima, ci spinge verso alcuni dati di fatto, cioè una verticalizzazione inevitabile, soprattutto nei rapporti con Bruxelles.
Ma la questa verticalizzazione si porta dietro un sistema che invece è totalmente orizzontale, come il nostro nonché l'orizzontalità diciamo così, sia qualcosa di negativo, ma sicuramente è qualcosa che deve essere, come dire, bilanciato con questa con questa nuova tendenza, tanto più aggiungo oggi in un momento come questo in cui l'Unione Europea sta spostando l'integrazione sul piano eminentemente politico,
Con il, con i piani nazionali di ripresa e resilienza, il nuovo modello di governo del sistema eroe nazionale, non si basa più, come dicevamo prima, sulla via produttori a,
Le fonti europee, eccetera da quel punto di vista, come dire, si è arrivati ad un piano di integrazione molto avanzato, l'integrazione politica si basa oggi su un dialogo diretto tra Commissione europea, cioè organo esecutivo dell'Unione, i singoli governi,
Un dialogo, quei bypassa il sistema istituzionale nel suo complesso, quindi ricostruire anche il nostro sistema istituzionale sulla base di questa inevitabile no deviazione ha un senso proprio per non ritrovarci in quello che diceva prima pur essere salva-Brescia, cioè in questa disarmonia tra quello che la Carta dice quello poiché nella realtà le forze politiche e le istituzioni fanno si può fare con le riforme, questo è il grande dubbio, cioè il problema è che l'applicazione dell'articolo 138 fino ad oggi è stata, almeno negli ultimi 10 anni, è stata
Come dire, ha avuto ostacoli, non non è riuscita né quando si facevano le revisioni organiche né per le revisioni puntuali, siamo riusciti soltanto ad abbassare il numero dei parlamentari e niente di più, allora forse il ragionamento va spostato su questo, come farla quella revisione o se o se come qualcuno dice ha senso ormai abbandonare il 138 e provare,
Delle revisioni, come dire materiali.
Che non vadano a toccare il testo, ma che riguardano invece appunto la la ricostruzione legislativa delle funzioni delle singole istituzioni non lo so, il dibattito aperto, sicuramente un altro elemento con cui confrontarci e questa difficoltà che abbiamo nel fare le riforme di revisione costituzionale, soprattutto perché le forze politiche tendono a leggerle in maniera come dire, appunto ma maggioritaria. No, in maniera, cioè tendono a
Abbassarle al dibattito politico
Tra forze politiche e non invece a tenerle su quel livello alto di discussione che appunto la ricostruzione istituzionale del Paese, che dovrebbe essere invece patrimonio di tutte le forze politiche e non di una sola o non di poche, ecco, forse questo è il problema.
Grazie Francesco e a questo punto sia il professor Ceccanti ci vuole andare nella padella benedizione, va bene sennò chiudo io.
Eh, già l'ha detto allora, ringrazio nuovamente la professoressa Fabretti, professor Ceccanti e Francesco severa, e voglio ricordare che do noi incombe la Fondazione Levi Giuseppe alla riunione compie 20 anni e domani, insieme a Paola, Severini Melograni, alla Sala della Regina di Montecitorio ricordiamo i 101 Jovanotti, la più parte dell'Istituto Croce di Napoli che nel 56, quando ci fu l'invasione dell'Unione Sovietica nel in Ungheria lasciarono nel Partito Comunista italiano e lo faremo in compagnia di Luciano Violante Casini, Fausto Bertinotti e il professor Giuseppe De Rita,
E ovvio, ritorna in scena Prima Repubblica, però è un pezzo di storia che noi vogliamo ricordare, perché tra i tanti che uscirono dal Partito Comunista in quegli anni hanno fatto parte, diciamo, della cultura liberal-democratica, un social democratica del nostro Paese vanno ricordati perché hanno,
Scritto un pezzo della storia repubblicana, io vi ringrazio nuovamente, ringrazio anche il generale della posta dell'Accademia, Cartagine che un'istituzione, un sodalizio che cura moltissimo i rapporti medio orientali, soprattutto nell'area del Mediterraneo, con una vocazione alla all'inclusione alla tolleranza e le politiche sociali grazie a voi tutti e ad maiora.

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