Puntata di "Capire per conoscere - Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri" di lunedì 26 ottobre 2026 condotta da Antonello De Fortuna con gli interventi di Mario Baldassarri (presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti).
Tra gli argomenti discussi: Banca Centrale Europea, Banche, Bilancio, Debito Pubblico, Deficit, Dipendenti, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Federalismo, Finanza Pubblica, Fisco, Francia, Gasolio, Geopolitica, Germania, Governo, Gran Bretagna, Guerra, … Inflazione, Israele, Italia, Lavoro, Legge Di Bilancio, Medio Oriente, Meloni, Mercato, Occupazione, Palestina, Palestinesi, Pensionati, Pensioni, Petrolio, Politica, Produzione, Risparmio, Salario, Spagna, Spesa Pubblica, Stato, Sviluppo, Tasse, Tasso D'interesse, Trump, Unione Europea, Usa, Welfare.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.
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