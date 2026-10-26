26 OTT 2026
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Capire per conoscere - Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 11:30 Durata: 16 min 6 sec
A cura di Carmine Corvino e Enrica Izzo
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Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri.

Puntata di "Capire per conoscere - Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri" di lunedì 26 ottobre 2026 condotta da Antonello De Fortuna con gli interventi di Mario Baldassarri (presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti).

Tra gli argomenti discussi: Banca Centrale Europea, Banche, Bilancio, Debito Pubblico, Deficit, Dipendenti, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Federalismo, Finanza Pubblica, Fisco, Francia, Gasolio, Geopolitica, Germania, Governo, Gran Bretagna, Guerra, Inflazione, Israele, Italia, Lavoro, Legge Di Bilancio, Medio Oriente, Meloni, Mercato, Occupazione, Palestina, Palestinesi, Pensionati, Pensioni, Petrolio, Politica, Produzione, Risparmio, Salario, Spagna, Spesa Pubblica, Stato, Sviluppo, Tasse, Tasso D'interesse, Trump, Unione Europea, Usa, Welfare.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.

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Adesso è il momento, sono le 11:30.
Di capire per conoscere la rubrica con il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro studi economia reale dell'Istituto Adriano, Olivetti, bentornato, professore buongiorno, buongiorno a voi, a chi ti ascolta allora puntata 601, se non sbaglio, quindi abbiamo scavalla scollinato, esatto, numero 600 e
Abbiamo sentito Federico Punzi prima che leggeva le notizie sulle elezioni che ci sono state ieri elezioni, diciamo anni elettorali che si accavallano e ce ne saranno, perché diciamo ce ne saranno domani in Israele tra sette giorni negli Stati Uniti, poi in Spagna a novembre e l'anno prossimo ancora elezioni importanti, Francia, Italia, per esempio, solo per per citarle questo
La scadenza elettorale. Cosa cambia, cosa dovrebbe cambiare nella politica economica? Intanto, come sappiamo tutti, il quadro geopolitico geoeconomico che abbiamo di fronte è estremamente incerto, estremamente fragile, molto pericoloso, ed è evidente che queste scadenze elettorali
Possono modificare in un senso o nell'altro questo scenario che c'è attorno. È evidente che domani si vota in Israele e vediamo che succede perché potrebbero cambiare le condizioni del conflitto Israele e Palestina, poi la settimana prossima negli Stati Uniti, e quindi potrebbe il presidente Trump perdere la maggioranza,
Sia al Senato che al congresso e poi in Spagna e poi l'anno prossimo in Francia e in Italia. Eccetera. E la considerazione che mi viene da fare è che se guardiamo all'Europa e all'Italia in realtà l'Europa e l'Italia dovrebbero fare cose
Di fondo strutturali al proprio interno, indipendentemente da quello che è lo scenario che ci circonda e da quelli che possono essere gli eventi che modificheranno via via questo scenario. Questo è il quadro di fondo, cioè l'Europa e l'Italia non possono stare in attesa di capire di chiarire qual è lo scenario esterno
Debbono operare urgentemente al più presto al proprio interno, indipendentemente da questo scenario, i due sensi. L'Europa ovviamente deve farlo in termini istituzionali, di salto in alto verso la Federazione degli Stati europei e soprattutto cominciare a farlo in termini di politiche economiche strutturali e cioè
E fornire agli europei quei beni pubblici che i singoli Stati non possono più fornire. Sicurezza, difesa, welfare, diciamo papà,
Un rafforzato europeo esattamente se non di fronte a questo quadro incerto e rischioso, quando l'Europa si sveglia e comincia a mettere mano ai propri problemi strutturali, e di conseguenza anche L Italia, Italia, ovviamente in questi anni ha mantenuto gli equilibri finanziari del bilancio pubblico, aumentato l'occupazione, ma resta il nodo strutturale di fondo della produttività
E quindi dei salari bassi, che vengono erosi largamente dalle punte alte di infrazione. Quindi anche l'Italia deve mettere mano ai propri nodi strutturali, che in gran parte sono quei due moloch di una spesa pubblica che 1.200 miliardi di euro e di un'entrata pubblica che 1.150 miliardi di euro. Questi sono i numeri da aggredire per spostare e modificare, rimodulare
Senza avere una un euro in più di deficit. La vera politica economica non è quel che si dice, possiamo fare più deficit è quella che dice a parità di deficit e di debito che, come sappiamo già l'Italia ce l'ha molto molto alto debito pubblico e la vera politica economica è quello di dire, possiamo fare una manovra da 30 40 50 miliardi di euro
Senza aumentare il deficit, ma spostando le risorse sul lato della spesa e sul lato delle entrate, spostandolo ovviamente a sostegno degli investimenti, della produttività e quindi della crescita,
Certo non basta solamente l'equilibrio finanziario, ma bisogna comunque dare una prospettiva al Paese, è essenziale perché senza l'equilibrio finanziario saltano i conti, va dato l'equilibrio finanziario, non ci si può limitare ad una manovra che mira a questo equilibrio, ma chi è piccolina, come sappiamo, perché i 23 miliardi e mezzo della manovra stanno dentro?
Il bilancio pubblico che ho citato prima, 1.200 di spesa e 1.150 rientrate lì dentro, ci sono i 23 miliardi e mezzo della manovra e allora, come molto onestamente ha detto lo stesso Governo, questa manovra da un sostegno alla crescita che è 0 2 del 27 0 1 del 28, ma con 0 2 0 1, non cambiamo il percorso strutturale di crescita di cui abbiamo estremo e urgente bisogno.
Assolutamente.
Tra l'altro professore, bisogna attendere con quale spirito le decisioni delle banche centrali sappiamo che diciamo il prezzo del denaro condiziona gli investimenti, condiziona anche, diciamo così, una parte delle delle politiche, secondo lei la BCE.
È tentata da una stretta, ma guardi qui, quindi appare un altro nodo strutturale e cioè a differenza di tutte le banche centrali degli altri grandi Paesi del mondo.
Noi abbiamo costruito in Europa una Banca centrale europea che io dico da decenni ha un solo occhio, cioè nello Statuto, e abbiamo scritto che la BCE deve guardare all'inflazione in tutte le altre banche centrali. Vedi la Federal Reserve americana, sono stati dati due occhi. Uno è il controllo delle infrazioni, ma l'altro occhio è guardare anche all'andamento della crescita e dell'occupazione in Europa. Non è così. La BCE a quest'unico Rocchio guarda l'inflazione e fa la politica monetaria che ritiene che in questo momento, con un'inflazione che sta sopra al 4%, è evidente che la BCE è tentata di aumentare i tassi di interesse. La seconda differenza enorme strutturale tra l'Europa e per esempio gli Stati Uniti è che gli Stati Uniti, a fianco della politica monetaria della Federal Reserve, mettono il bilancio federale americano. La politica di bilancio, tra l'altro nel modo allegro con cui lo sta facendo Trump rischiano di avere un alto deficit e hanno un alto debito pubblico che comincia a far fibrillare un po'.
I mercati finanziari e quindi anche i mercati dei titoli di Stato, anche in Europa e in Europa invece,
Accanto alla Banca centrale europea, con la sua politica monetaria ci sono 27 diversi stati con i loro 27 bilanci pubblici, uno diverso dall'altro, e non c'è il bilancio federale europeo che è in grado di dare agli europei quei quattro o cinque grandi beni pubblici che ho già accennato prima.
Sicurezza, difesa, energia, rafforzamento del mercato unico, mercato unico bancario e così via. Tra l'altro, ricordiamoci sempre che l'Europa ha un eccesso di risparmio ogni anno negli ultimi vent'anni. L'Europa ha mandato 350 miliardi di euro all'anno. Li ha mandati ad investire sul mercato americano. In un certo senso, i risparmiatori europei sostengono la crescita, lo sviluppo e gli investimenti in America, perché è perché non c'è in Europa un mercato unico dei capitali. Ecco, ci spieghi questo come si può convogliare il risparmio notevole, come dice lei europeo a Fini a ebbene europeo, appunto, con un mercato unico dei capitali europei donna, 27 mercati o mercatini piccolini nazionali
Lei indicava la diciamo la la la via, appunto europea, federalista come una de forse l'unica prospettiva per affinché l'Europa non non venga schiacciata no dai dai colossi in questo senso i segnali che arrivano da Londra in un possibile ripensamento da Brexit boh diciamo è è una prospettiva concreta, secondo me lo stiamo parlando insomma ci vorranno troppi anni.
Evidentemente in Gran Bretagna c'è tanta gente che si è pentita della Brexit e i dati economici e finanziari della Gran Bretagna.
Booster però, prima che si ricominci un processo di reingresso eventuale della Gran Bretagna e l'Unione europea, ci vogliono anni anni e anni, il che non esclude che se l'Unione europea
Mette in campo una sua strategia nel senso che ci siamo appena detti e beh in quel momento la Gran Bretagna può comunque affiancarsi pur rimanendo fuori, può affiancarsi a questa strategia europea
Torniamo al tema d'apertura, quindi al alla manovra italiana, anche se in vista delle elezioni, con vista sulle elezioni del 2027, come può come si può costruire una manovra espansiva?
Beh, certamente, andando a prendere dentro quelle voci di spesa che sono in gran parte sprecate, nel senso che non danno impulso enormi trasferimenti, eccetera, e spostarli il più possibile verso investimenti, investimenti pubblici e soprattutto verso l'innovazione tecnologica e quindi attenzione alla costruzione di una competitività che dobbiamo ottenere ma non in base ai vecchi parametri in base ai nuovi parametri che sono tutti spostati sull'alta tecnologia e con in testa ovviamente l'intelligenza artificiale e dall'altro lato, però,
Ci sono delle sacche importanti dal lato delle entrate pubbliche, perché sappiamo che le entrate pubbliche in Italia le tasse pesano prevalentemente sulla produzione, sul lavoro, sui libri, sui lavoratori dipendenti e sui pensionati e poco sulle rendite, cioè su quei mercati dove dominano concentrazioni oligopolistiche.
Tanto che non si può parlare più neanche dei profitti di impresa, ma di vere e proprie rendite di posizione, dalle rendite finanziarie alle rendite vere e proprie economiche in tanti settori.
Vedi il caso del sistema energetico, vedi il caso del sistema bancario e allora anche qui è inutile ex post dire tassiamo gli extra profitti delle banche o tassiamo gli extra profitti delle compagnie energetiche, il problema è agire ex ante alla radice, in modo tale che non si formino quelli extra profitti e gli extra
Io richiamo ex rendite dovute a posizione dominante sul mercato e non dovute alla capacità manageriale, all'innovazione delle stesse imprese o delle stesse banche, da questo punto di vista c'è ancora molto da fare perché, insomma, il dibattito poi è ancora tutto da chiarire e intanto i prezzi Ces questo price cap deciso da alcune compagnie petrolifere che sembra reggere anche se lei come ci spiegava,
Nelle altre puntate, e questo è un problema di prezzo, no, e non di di carenza di materia prima, si è esattamente vero caso in cui c'è carenza di materia prima,
Perché poi non è una materia prima, ma ora affidato è il caso del gasolio
Ma questo perché negli ultimi anni, in Italia e campagne ecologiste e così via hanno indotto a chiudere cinque raffinerie e quindi il petrolio, non se non viene raffinato e trasformato in gasolio e quello che c'è oggi di scarso in termini di quantità e il gasolio,
Ancora una cosa, professore importante, la prospettiva europeo da questi due questo punto di vista, chi è la locomotiva dell'economia europea, a questo punto, chi sarà?
Questo è il vero punto dolente, non c'è una locomotiva europea per decenni l'asse francese tedesco, nel bene e nel male, hanno fatto da locomotiva all'Europa la Francia è messa, come sappiamo e va a votare, la Germania è messa, come sappiamo e diciamo che il governo non è così stabile,
E in prospettiva e quindi il tema vero è che oggi non c'è una leadership in Europa capace di far fare da locomotiva a un Paese piuttosto e l'altro in queste condizioni, cioè l'unica via d'uscita e cioè i volenterosi non volenterosi per andare magari
Cara a fare e a combattere in Ucraina come qualcuno aveva pensato tempo fa Macron, per esempio, ma volenterosi per costruire l'Europa, cioè quei quattro o cinque paesi grandi Spagna, Germania, Francia, Italia
Aggiungerei la Polonia che un grande paese ecco questi quattro o cinque paesi rappresentino il nocciolo duro di partenza di quello che ci siamo detti prima, e cioè di un'Europa che ha un suo bilancio, un suo debito pubblico, una sua strategia di politica economica, di politica industriale, di politica dell'energia di politica del credito,
Quindi unione bancaria, il mercato dei capitali e così via. È chiaro che, se aspettiamo che 27 paesi concordino tutti su questa linea e probabilmente potremmo agire quando i buoi sono usciti dalla stalla, quindi, non essendoci una leadership su questo fronte oggi in Europa è necessario sostituire questa leadership
Con una coalizione. Il problema è che all'interno dei Paesi che ho citato e non tutti, sono d'accordo a svolgere questo ruolo in Europa un ruolo importante. Grazie, professor Baldassarri, era la puntata 601 di capire per conoscere grazie e buon lavoro.

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