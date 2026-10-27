17° Edizione del Salone della Giustizia 2026

Apertura Francesco Arcieri, presidente del Salone della Giustizia.



Ore 10.30 Face to Face, Giuseppe Tango (presidente ANM), Alessandra Lemme (giornalista LaPresse).



Ore 11.40 - "Giustizia, sicurezza e magistratura" con Andrea Ostellari (sottosegretario alla Giustizia), Galeazzo Bignami (capogruppo FDI Camera dei Deputati), Walter Verini (segretario Commissione Giustizia al Senato), Federico Cafiero De Raho (vice presidente Commissione giustizia alla Camera dei Deputati), Ernesto Carbone (consigliere CSM), Cesare Placanica (,responsabile Osservatorio Giusto Processo Camere Penali).



Moderatore …

Paolo Liguori, direzione editoriale Mediaset.



12:40 Face to Face - Lamberto Giannini (prefetto di Roma), Paolo Liguori (direzione editoriale Mediaset).



13:15 "80 anni della Repubblica alle radici della Costituzione".



Con Andrea De Priamo (presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato), Susanna Donatella (Campione, Commissione Cultura e Istruzione pubblica del Senato), Alfonso Celotto (ordinario di diritto Costituzionale Università Roma Tre), Flaminia Saccà (ordinario di Sociologia dei fenomeni politici Università Sapienza), Lorenzo Pregliasco (co-fondatore Agenzia di ricerche sociali Youtrend).



Nel corso del dibattito sarà presentato il sondaggio “Costituzione, quanto conosciuta” realizzato da Youtrend.



Modera Roberto Vicaretti, giornalista Rainews 2.



Ore 14.30 "Face to Face" con Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Marco Frittella (direttore Make Different magazine).



Ore 15.05 "Crisi energetica: alla ricerca di nuovi mercati" con Massimo Garavaglia (presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato), Alberto Luigi Gusmeroli (presidente Commissione Attività produttive Camera dei Deputati), Alfredo Maria Becchetti (presidente GSE), Giacomo Billi (AD Alive Capital), Carlo Tamburi (consulente settore energia).



Moderatore Marco Frittella, direttore Make Different magazine.



Ore 16.15 Face to Face - Luca Ciriani (ministro per i rapporti con il Parlamento) e Stefano Polli (editorialista Ansa).



Ore 16.50 "Il villaggio globale.



Focus: America, Russia-Ucraina, Medio Oriente, Iran! In studio: Stephen Hickey CMG (ambasciatore britannico in Italia e a San Marino), Azar Karini (attivista della resistenza iraniana).



In collegamento: da Washington Maria Luisa Rossi Hawkins (corrispondente Mediaset – da Gerusalemme), Giovan Battista Brunori (corrispondente capo sede RAI - da Rio de Janeiro), Stefania Battistini (inviata speciale TG1 RAI).



Modera Stefano Piazza, giornalista La Verità e Panorama.



18:00 Face to Face - Stefano Polli (editorialista Ansa), Stefano Piazza (giornalista La Verità e Panorama).



Da Bruxelles intervento del presidente del Comitato Militare NATO Giuseppe Cavo Dragone.



18:30 Face to Face - Francesco Paolo Sisto (vice ministro della Giustizia), Errico Novi (vice direttore Il Dubbio).

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