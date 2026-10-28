17° Edizione del Salone della Giustizia 2026 (seconda giornata)

L’Inno nazionale in Costituzione.



Intervento Susanna Donatella Campione, Commissione Giustizia al Senato.



10:25 Collegamento da Parigi con Matteo Ghisalberti, giornalista Le Figaro.



Ore 10.50 "Cyber sicurezza e allarme intelligenza artificiale con Ivano Gabrielli (direttore Polizia Postale), Roberto Caramia (capo divisione CSIRT Agenzia cybersicurezza nazionale), Aldo Sebastiani (vice presidente senior Global CyberSec Center di Leonardo).



Modera Cristina Prezioso, vice direttore Rainews 24.



Ore 12.00 Face to Face - Maurizio Lupi (presidente Noi Moderati), Carlo Tarallo(giornalista Panorama – …

La Verità).



Ore 12.40 "Vigilanza e legalità nelle grandi opere di Stato" con Saverio Valentino (presidente Antitrust), Giuseppe Busia (già presidente ANAC), Bernardo Mattarella (AD Invitalia), Paolo Canaparo (direttore della Struttura per la prevenzione antimafia Ministero dell’Interno).



Modera Gianni Todini, direttore Askanews.



Ore 13.40 "Crimine organizzato, business e ambiente, dal narcotraffico alla gestione illecita dei rifiuti" con Chiara Colosimo (presidente Commissione Antimafia), Antonio Montanaro (comandante del NOE, Nuclei Operativi Ecologici), Marco Garofalo (dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato), Claudia Salvestrini (direttore generale Polieco).



Durante l’incontro sarà trasmesso un videomessaggio del sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro.



Modera Stefano Piazza, giornalista La Verità e Panorama.



Ore 14.45 Face to Face - Stefano Patuanelli (capogruppo al Senato Movimento 5 Stelle), Alessandro Galimberti (giornalista Il Sole 24ore).



Ore 15.15 "Auto: sviluppo e lavoro".



Maria Teresa Bellucci (vice ministro del Lavoro), Alberto Di Tanno (presidente Gruppo Intergea).



Nel corso dell’incontro un video messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.



Modera Alessandro Galimberti, giornalista Il Sole 24 ore.



Ore 16.00 Face to Face Roberto Massucci (questore di Roma), Alessandro Galimberti (giornalista Il Sole 24 ore).



Ore 17.00 Face to face - Luciano Violante (presidente emerito della Camera dei Deputati) e Antonio Di Bella (giornalista).



Ore 17.30 Informazione politica radio televisiva con Luca Sbardella (Commissione parlamentare vigilanza RAI), Barbara Floridia (Commissione parlamentare vigilanza RAI), Massimo Leoni (commentatore politico Sky TG24), Paolo Liguori (direzione editoriale Mediaset).



Modera Stefano Polli, editorialista Ansa.



Ore 18.30 Incontro con Alberto Balboni (sottosegretario alla Giustizia), Stefano Carmine De Michele (capo dipartimento Amministrazione Penitenziaria).



Modera Paolo Liguori, direzione editoriale Mediaset.

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