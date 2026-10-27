27 OTT 2026
dibattiti

Tieni le mani e gli occhi sulla vita. Sii tu il protagonista

CONVEGNO | - Roma - 09:30 Durata: 4 ore 4 min
A cura di Carmine Corvino
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Saluti istituzionali: Andrea De Priamo (Presidente della 1° Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato), Nico Franco (Presidente VI Municipio Roma Le Torri).

Intervengono: Santo Puccia (Direttore del Servizio Polizia Stradale), Tania Fontanella (Psicoterapeuta e Responsabile Area Psicologi - Comunità Incontro Ets Di Amelia), Anna Maria Giannini (Professoressa e Direttrice del Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di Roma), Graziella Viviano (Presidente Associazione "Sotto gli occhi di Elena"), Alessio Cocuzzi (consigliere rappresentante dei giovani volontari Croce Rossa Italiana), Domenico Musicco (Presidente Associazione "Vittime incidenti stradali e sul lavoro onlus"), Stefano Sabbi (Presidente Associazione Guidare Sicuri Italia Asd), Edward Von Freymann per Gaia - Paola e Stefano Lamma per Leonardo - Roberta e Carlo Speranza per Chiara -Pina e Leopoldo Iovino per Eugenio -Maria Mineo per Dorotea -Vito Alestra per Salvatore -Enza Tripaldi per Margherita.

Modera i lavori Graziella Viviano (Presidente Assoc.

«Sotto gli occhi di Elena» Odv).

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