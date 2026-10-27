Tieni le mani e gli occhi sulla vita. Sii tu il protagonista

Saluti istituzionali: Andrea De Priamo (Presidente della 1° Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato), Nico Franco (Presidente VI Municipio Roma Le Torri).



Intervengono: Santo Puccia (Direttore del Servizio Polizia Stradale), Tania Fontanella (Psicoterapeuta e Responsabile Area Psicologi - Comunità Incontro Ets Di Amelia), Anna Maria Giannini (Professoressa e Direttrice del Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di Roma), Graziella Viviano (Presidente Associazione "Sotto gli occhi di Elena"), Alessio Cocuzzi (consigliere rappresentante dei giovani volontari Croce …

Rossa Italiana), Domenico Musicco (Presidente Associazione "Vittime incidenti stradali e sul lavoro onlus"), Stefano Sabbi (Presidente Associazione Guidare Sicuri Italia Asd), Edward Von Freymann per Gaia - Paola e Stefano Lamma per Leonardo - Roberta e Carlo Speranza per Chiara -Pina e Leopoldo Iovino per Eugenio -Maria Mineo per Dorotea -Vito Alestra per Salvatore -Enza Tripaldi per Margherita.



Modera i lavori Graziella Viviano (Presidente Assoc.



«Sotto gli occhi di Elena» Odv).

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