Tieni le mani e gli occhi sulla vita. Sii tu il protagonista

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluti istituzionali: Andrea De Priamo (Presidente della 1° Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato), Nico Franco (Presidente VI Municipio Roma Le Torri).
Intervengono: Santo Puccia (Direttore del Servizio Polizia Stradale), Tania Fontanella (Psicoterapeuta e Responsabile Area Psicologi - Comunità Incontro Ets Di Amelia), Anna Maria Giannini (Professoressa e Direttrice del Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di Roma), Graziella Viviano (Presidente Associazione "Sotto gli occhi di Elena"), Alessio Cocuzzi (consigliere rappresentante dei giovani volontari Croce … Rossa Italiana), Domenico Musicco (Presidente Associazione "Vittime incidenti stradali e sul lavoro onlus"), Stefano Sabbi (Presidente Associazione Guidare Sicuri Italia Asd), Edward Von Freymann per Gaia - Paola e Stefano Lamma per Leonardo - Roberta e Carlo Speranza per Chiara -Pina e Leopoldo Iovino per Eugenio -Maria Mineo per Dorotea -Vito Alestra per Salvatore -Enza Tripaldi per Margherita.
Modera i lavori Graziella Viviano (Presidente Assoc.
«Sotto gli occhi di Elena» Odv).
Intervengono: Santo Puccia (Direttore del Servizio Polizia Stradale), Tania Fontanella (Psicoterapeuta e Responsabile Area Psicologi - Comunità Incontro Ets Di Amelia), Anna Maria Giannini (Professoressa e Direttrice del Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di Roma), Graziella Viviano (Presidente Associazione "Sotto gli occhi di Elena"), Alessio Cocuzzi (consigliere rappresentante dei giovani volontari Croce … Rossa Italiana), Domenico Musicco (Presidente Associazione "Vittime incidenti stradali e sul lavoro onlus"), Stefano Sabbi (Presidente Associazione Guidare Sicuri Italia Asd), Edward Von Freymann per Gaia - Paola e Stefano Lamma per Leonardo - Roberta e Carlo Speranza per Chiara -Pina e Leopoldo Iovino per Eugenio -Maria Mineo per Dorotea -Vito Alestra per Salvatore -Enza Tripaldi per Margherita.
Modera i lavori Graziella Viviano (Presidente Assoc.
«Sotto gli occhi di Elena» Odv).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci