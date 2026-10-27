Il Clima che cambia e il contributo delle città.



Vi invito alla presentazione del secondo numero di Rinascita.



Introduce Mario Ciarla (Capogruppo PD Regione Lazio).



Modera Giulia Di Stefano (giornalista).



Partecipano: Sabrina Alfonsi (Assessora Roma Capitale), Federico Lobuono (Direttore Responsabile Rinascita), Maurizio Veloccia (Assessore Roma Capitale).



Conclude Goffredo Bettini (Direttore Rinascita).



Convegno "Rinascita. Il campo e la bussola", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 17:57.



Sono intervenuti: Mario Ciarla (capogruppo Pd Consiglio regionale del Lazio), Giulia Di Stefano …

(giornalista e conduttrice Rai), Sabrina Alfonsi (assessore all'Agricoltura, all'Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma), Federico Lobuono (direttore responsabile di Rinascita), Maurizio Veloccia (assessore all'Urbanistica del Comune di Roma), Goffredo Bettini (direttore della rivista "Rinascita").



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Editoria.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 48 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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