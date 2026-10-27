27 OTT 2026
dibattiti

Rinascita. Il campo e la bussola

CONVEGNO | - Roma - 17:57 Durata: 1 ora 48 min
A cura di Pantheon
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Il Clima che cambia e il contributo delle città.

Vi invito alla presentazione del secondo numero di Rinascita.

Introduce Mario Ciarla (Capogruppo PD Regione Lazio).

Modera Giulia Di Stefano (giornalista).

Partecipano: Sabrina Alfonsi (Assessora Roma Capitale), Federico Lobuono (Direttore Responsabile Rinascita), Maurizio Veloccia (Assessore Roma Capitale).

Conclude Goffredo Bettini (Direttore Rinascita).

Convegno "Rinascita. Il campo e la bussola", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 17:57.

Sono intervenuti: Mario Ciarla (capogruppo Pd Consiglio regionale del Lazio), Giulia Di Stefano (giornalista e conduttrice Rai), Sabrina Alfonsi (assessore all'Agricoltura, all'Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma), Federico Lobuono (direttore responsabile di Rinascita), Maurizio Veloccia (assessore all'Urbanistica del Comune di Roma), Goffredo Bettini (direttore della rivista "Rinascita").

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Editoria.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 48 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Buonasera a tutti.
E grazie per essere qui così numerosi un ringraziamento particolare a Giulia Di Stefano, giornalista, Rai e conduttrice di Agorà che accompagnerà la nostra riflessione
Oggi presentiamo a Roma il secondo numero di rinascita, il campo è la bussola che la scelta di farlo in questo luogo, l'opificio non è casuale,
Negli anni 20, da questo posto che ospitava il celebre stabilimento marmoreo della ditta medici, partivano i marmi che decoravano opere eterne, tra cui San Pietro il Quirinale e le più importanti cattedrali del mondo.
Dopo oltre un secolo di attività, nel 2023, questo spazio è stato recuperato a una nuova fruizione.
È uno dei tanti progetti di rigenerazione urbana pubblici e privati realizzati, stimolati dalla giunta Gualtieri e in particolare dall'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia solo nel raggio di 500 metri da qui abbiamo l'ex Mira Lanza dietro il palco, ma poi la caserma di Porto Fluviale, il ponte di ferro piazzale della Radio i mercati generali che mostrano il volto di una città che cambia e Maurizio è stato è e sarà uno dei protagonisti della trasformazione di Roma.
Nella realizzazione specifica del progetto di questo spazio che oggi ospita eventi e attività culturali, la maggior parte degli scarti, frutto di decenni di lavorazioni taglio di marmi pregiati, è stata riutilizzata,
Nulla è andato perduto, ogni frammento ogni dettaglio è stato recuperato e trasformato in un dialogo continuo tra memoria e innovazione.
Quando, Goffredo Bettini.
Il direttore ha avuto la grande intuizione di rilevare la testata di rinascita che giaceva inutilizzato in tribunale al fondo c'era lo stesso obiettivo, dotarsi di uno strumento che sapesse far dialogare continuamente, memoria delle lotte e innovazione del pensiero.
E anche la scelta di evitare una rivista cartacea può essere considerata inattuale ma non improbabile.
Laddove noi riteniamo l'essere inattuale una virtù, perché significa pensare e agire contro il proprio tempo per poterlo comprendere fino in fondo, rifiutandosi di adeguarsi alle mode culturali, politiche ed economiche dominanti.
Occorre stare in questo mondo, nello stesso tempo, non essere di questo mondo negli ultimi anni della sua vita Mario Tronti ha sottolineato la necessità di essere inattuale, ovvero di non adeguarsi allo spirito del tempo presente custodendo la memoria delle lotte passate, per poter appunto tentare di nuovo di pensare oggi l'essere di parte significa non solo essere pensatori politici ma politici che pensano,
Vuol dire ripercorrere la genealogia di un 900 sconfitto non vinto, allontanandosi dal presente, non coincide col suo abbandono, può significare mettersi nelle condizioni di forza per aggredirlo con il pensiero, o almeno questa è la nostra scommessa.
Questo secondo numero il campo e la bussola, analizza, dimensione verticale e orizzontale della politica, il pensiero e la bussola che dalla direzione il campo e la forma spaziale, la rivista offre alcuni punti cardinali capire le destre senza liquidarle, l'Europa col smeriglio, Guerrieri pipa né Starace, l'autonomia strategica difesa comune il diritto internazionale senza doppi standard,
Tecnica e democrazia, con Boccia sull'intelligenza artificiale, la giustizia sociale e la capacità di orientare lo sviluppo industriale quello giorni.
Lo studio sul fisco, il colloquio con Gualtieri, il programma e le parole da riforma, governare lo sguardo oltre i confini di Sassoon, cardini Annunziata vivi.
Sullo sfondo, un'agenda internazionale davvero fitta domenica alle elezioni brasiliane, la straordinaria vittoria di Lula, frutto di una grandissima partecipazione popolare che ha respinto il disegno di Bolsonaro, di svendere il Paese a Trump, ai suoi oligarchi, perché il Brasile non è il cortile di casa di nessuno,
Così, una luce di speranza.
In America Latina è stata riaccesa da un vecchio compagno, che proprio oggi compie 81 anni, a cui rivolgiamo i nostri auguri e diciamo grazie.
Il 3 novembre si terranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, un appuntamento fondamentale, il 29 novembre, le elezioni spagnole nella primavera del 2000, il 27 alle elezioni presidenziali francesi e probabilmente le elezioni politiche nel nostro Paese
Oggi si vota in Israele Netanyahu, un criminale di guerra perseguito dalla Corte penale internazionale, autore di un genocidio a Gaza di una pulizia etnica in Cisgiordania contro cui, in centinaia di migliaia.
Siamo scesi a manifestare in piazza a Roma, in Europa e nel mondo non ci stancheremo mai di denunciare questi crimini e di batterci perché cessino le violenze contro il popolo palestinese.
Netanyahu teorizza Israele come una nuova Sparta usa gli strumenti dello Stato per indaga, abolire contrappesi delegittima, chi protesta attacca le istituzioni, sgradita ai media e divide continuamente la popolazione tra amici e nemici.
Come scrive Emanuela B su di nascita la sua strategia consiste nel far leva sulla paura della guerra e sulle minacce esterne per spingere gli israeliani ad aggrapparsi ancora una volta alle false promesse di forza e sicurezza, ha bisogno che si sentano minacciati ventiquattr'ore su 24 che abbiano paura,
Che non riescono più a distinguere tra un pericolo reale e uno inventato o ingigantito.
è lo stesso meccanismo, in fondo qui espresso, la massima potenza che usa Trump, con l'Ice e in piccolo la Meloni con i decreti sicurezza.
Un riferimento analitico ormai consolidato è quello proposto da case mute, un politologo olandese che individua nella combinazione di nazionalismo, etno-culturale, autoritarismo e populismo il nucleo ideologico dell'estrema destra contemporanea.
Sicurezza d'emergenza non operano solo come semplici parole d'ordine elettorali, ma come i criteri attraverso cui viene riorganizzata la rappresentazione dello spazio politico.
La destra infatti, non vince sul buon governo.
Pensate all'Italia le condizioni di vita, il costo della benzina delle merci, la sanità, la scuola sono migliorato o peggiorato in questi quattro anni.
Quale vera riforma è stata varata dal governo nessuna eppure, nonostante questo, nei sondaggi Meloni dimostra ancora una grande capacità di tenuta perché dalla maggioranza della popolazione, specie dei ceti popolari, del ceto medio impoverito è stato introiettato un messaggio.
La destra di proteggere la potenza della metafora, unita alla nuova efficacia social sconosciuta dell'algoritmo
È il filo che collega Trump Afd, le penne e Meloni nel tecnico capitalismo che invade ogni sfera dell'umano sublimando il desiderio di merce, ha fatto sua la destra, l'immaginario della protezione, anche non uscendo nella realtà, a risolvere i problemi immigrazione, in primis pensate ai risultati dei centri di detenzione in Albania questo messaggio è passato,
Noi potremmo fare e faremo un ottimo programma, dove elencheremo i punti che condividono i partiti che fanno parte della coalizione.
Un inciso tattico speriamo che non sia omnicomprensivo, perché in una legge proporzionale con premio di maggioranza, si dice se si permette ad ogni soggetto politico di sommare tutto il suo potenziale, lasciandoli gradi di libertà per massimizzare la propria utilità marginale che, sommata a far l'utilità della coalizione tutta,
Faremo un ottimo programma, dicevo, e faremo le primarie.
E il nostro popolo, con la consueta saggezza, sceglierà chi meglio potrà guidare la coalizione, ma io credo al fondo che non vinceremo le prossime elezioni né sul programma né col leader e forse, consentitemi una parentesi avremmo dovuto denunciare con più forza l'operazione spregiudicata della destra di recuperare l'impasse sulla riforma costituzionale del primo Erato con la furbizia di introdurre nella legge elettorale l'indicazione del nome del candidato premier.
Noi vinceremo le prossime elezioni se saremo in grado di contrapporre alla forma della destra un'altra forma.
Se quando si pensa all'alternativa a questa, verrà identificata dai cittadini in due parole.
Pace e giustizia sociale, per fare questo, per vivere in modo autentico nell'accezione di già Affairs, bisogna rifiutare il solo atteggiamento puramente scientifico e calcolate e compiere una scelta esistenziale coraggiosa, accettando la propria identità, senza rinnegare Azzi pace, perché è uno scandalo come gli unici a guidare questa parola sia inevitabile.
Con troppa facilità incoscienza si sta accettando il ritorno della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, un'economia di guerra con le spese di riarmo nazionale, l'idea che la soluzione della guerra in Ucraina sì alla sconfitta di una potenza atomica senza intraprendere trattative.
Pace deve essere la parola che identifica nel nostro campo, la seconda è giustizia sociale, la misura è colma, siamo in un mondo in cui è saltata ogni regola, le oligarchie che lo dominano sono accomunate da un'ostilità persino per quelle che presidiano l'idolo del secolo scorso del mercato, la democrazia e i suoi presupposti valoriali costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle potenze finanziarie e tecnologiche da cui liberarsi.
Siamo a un bivio della storia, capitalismo senza morale e democrazia senza popolo la misura è colma, dicevo, le disuguaglianze hanno superato il limite di sostenibilità della nostra società.
Le manifestazioni di queste settimane in tutta Europa, pieni di giovani, lo testimoniano.
E francamente ormai insopportabile questo cliché della destra, che strumentalizza sulla sicurezza e di una sinistra sulla difensiva che fa sociologia cool obbligatoria, dichiarazione di solidarietà alle forze dell'ordine.
Non consentiremo di utilizzare i fatti di questi giorni per fare il processo a una generazione.
Non possiamo considerare i ragazzi abbastanza grandi per essere puniti, è troppo piccoli per essere ascoltati.
Mi sembra che all'essenza il punto di vista più chiaro lo abbia espresso l'arcivescovo di Milano Delpini
I ladri rubano ai ricchi, rubano ai poveri, rubare ai ricchi e spaccare vetrine fanno notizia rubare ai poveri occupare case, ridurre in miseria con misura, rovinare famiglie promuovendo il gioco d'azzardo, invece non fa notizia, ma è sempre rubare.
Il lusso è uno scandalo, come tante altre cose, ma i ricchi sanno come difendersi, la miseria è uno scandalo, ma i poveri non sanno come difendersi.
Se questo è vero
Non saremo credibili se con precisione non indichiamo da che parte stia la proposta di tassare 50.000 più ricchi non è solo utile per finanziare sanità, scuola e infrastrutture essenziali, ma perché definisce identifica da che parte stiamo.
Qual è il nostro campo di gioco, una coalizione sociale, che accompagni i partiti e si identifica nell'attuazione della Costituzione, in fondo, l'esito del referendum sulla giustizia lo dimostra, se si difende la Costituzione realmente la si rappresenta, per noi è possibile vincere, come abbiamo vinto il referendum sulla giustizia.
Tatticamente, poi, tante sono le leve che possiamo usare, pensiamo al Mezzogiorno, dove esiste un pensiero meridiano Meridiano, impotenza che può costituire un blocco sociale di per sé ostile alla destra, e pensiamo alle grandi città a Roma, alle contraddizioni che vivono le nostre aree metropolitane e a tutte le loro potenzialità.
Le città occupano solo il 3% della superficie terrestre, ma ospitano oltre la metà della popolazione mondiale percentuali che le proiezioni fanno salire al 70% nel 2050. In questo senso rappresentano la vera sfida in termini di sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici. Per questo ho trovato un po'provinciale il dibattito giornalistico agostano a Roma. Il riscaldamento climatico è un fenomeno globale. Bastava vedere le immagini di Londra coi parti dei certificati Sabena da subito lavorato in profondità anche su questo tema e dopo cinque anni, pur avendo le deleghe più complesse, non a caso date ad una donna presenta ottimi risultati
Sui rifiuti basta passeggiare per strada e fine della differenza e la realizzazione del termovalorizzatore rompe finalmente un'inerzia decennale sull'impiantistica e dalla città, una prospettiva accetta non era scontato alla Regione Lazio, sono quattro anni che aspettiamo il piano rifiuti che la giunta di destra aveva promesso.
Altro tema strategico per la metropoli e la casa, questa non è una materia, tra le altre, è una delle grandi questioni di classe del nostro tempo, decide se un giovane può diventare autonomo, se una coppia può avere un figlio, se un lavoratore può vivere nella città nella quale lavora, decide una parte enorme del reddito disponibile delle famiglie ridisegna la città espellendo i ceti bassi non serve una politica residuale per i poveri, ma una politica pubblica per una diversa idea dell'abitare e della città.
Questo impatta, in modo enorme sulle giovani generazioni che, sottoposto al precariato, vivono con grande incertezza e angoscia l'ansia del futuro.
Troppo spesso la politica parla di giovani e non fa parlare, i giovani poi accade inaspettatamente in Serbia, lo analizza in profondità, innalzamento della sua rinascita on line, proprio gli studenti occupano la storia, abbattono il regime e la politica ne fanno un trofeo con la stessa superficialità con cui non li aveva visti arrivare. Da questo punto di vista io credo sia necessario cortocircuitare il processo, scaraventare i giovani nella battaglia politica,
È stato un rischio avere un direttore responsabile dei 25 anni per una neonata rivista come rinascita sì.
Però, alla prova del nove Federica ha funzionato, nessuno è in grado di scoprire i propri limiti se non toccandoli, e anche a Roma è necessario scrivere una nuova storia e mettere in campo da subito, con coraggio, una nuova generazione.
Infine, concludo riprendendo lo iniziato l'obiettivo che ci siamo posti come Rinascita e cercare parole e linguaggi capace di far vibrare anche nel presente il nucleo dei valori della sinistra, e questo, come scrive Goffredo Bettini, il profondo saggio di chiusura del numero è realizzabile solo se essa ritrova la forma che restituisce la dimensione del possibile ancora una volta come leva di progresso, emancipazione e liberazione.
Grasso
Allora?
Amore.
è?
Di estivo.
Scientifica.
Assoluto in Europa.
Allora?
È?
è qualcosa che ho.
E poi?
A causare, anzi.
No.
E quindi volere costi il posto anche delle cicale battuto in azioni sull'ambiente.
Il mentore Campo progressista.
Domani sera mostrerà tutti raggiunti, grazie anche.
In tanti.
Ma diciamo riunioni che abbiamo voluto usare presentazione del secondo numero del ruolo, io lavoro con riordiniamo, rinascere Andrea veramente uno di confronto, che l'anticomunismo proprio in questo momento deve risolvere, la cosa, costruire il quadro in cui e muonici cui presenta CRS unisce.
È una delle domande urina costituire appunto io, che sono i valori della Finanza Ettore De Rossi, però Salvador è gravose, trae seco al ragionamento che volevo fare con voi, siete lasciare libera, la prima è che noi siamo qui a rappresentare secondo rinascita mentre c'è in corso nella operazioni importanti e Israele che ci sarà un'affluenza molto alta che non muoia in tirammo che lavora ma che sicuramente delinea lo scenario politico nazionale soprattutto al secolo, teme che girerà orari che nel globo vedo quello della nasce nasce l'abbiamo voluto ringraziare Goffredo,
È proprio mettere in campo un progetto ambizioso che può affinare la nostra capacità di essere presente per costruire un futuro, per fare delle riflessioni, sono contenute in questo numero così poi tutti gli articoli che, vedete nelle loro on line delle impressioni e vi sono sazio di elaborazione di discussione preziosa e sono parte di quel contributo che noi vogliamo lavorare alla costruzione di questo manifesto progressista.
Non si può sfuggire ai fautori del peso che stanno avendo queste elezioni questioni, ma mi vogliono cacciare un pensiero che lo ritrae che già aveva fatto nel campo della riflessione profonda alla crescita delle destre in Occidente, a quel filo emotivo emigra, emigra risponde a un insolito,
Un episodio reale, che la ricerca.
Tutto biologo medico fingono di leggere.
Un ordine di gerarchia sociale, ma l'Olanda nel gergo, visto che mi è venuta è uguale o follie quello mi deve divenire di quello di nera di diversità, un elettroniche che traggo chiffon Naomi, sono dove UniCredit, che vale la legge del più forte, la legge ha avuto non invece meglio dire la comunità un immaginario dilagante che non lo riconosce come aiuto in arrivo, egregio non riconosce la possibilità di non,
Uomini, cioè il nuovo poi di voler fare, non cambia molto il discorso delle cose e anche per questo numero ha ricordato la vittoria di una lotta per la vittoria di una, oltre ad essere e come dire, un segnale di forte dissenso alla democrazia multilateralismo perlomeno ci dice che per i prossimi quattro anni non verrà distrutta la foresta amazzonica,
Intensive e la itinerari di legname e Buonasera strategia sceglie, anche rispetto alle elezioni che si svolgeranno tra pochi giorni dei termini in America, vedremo quello che emergono all'interno che mi sta più a cuore di tutti è quello di una crisi climatica di aula che, all'occorrenza,
Strumentalizzata in chiave elettorale
La deve essere, come sassolini, paralizzerà, lasciava venire nei nostri cortili durante queste sale, in una campagna sul ruolo abbastanza ridicola né laica, quando fa comodo, ma poi cresce usata quando serve, però lasciatemi dire che voglio raggiungere negozi, eccetera, che entra nel titolo democratico nella storia passata si è sempre occupato un posto un po'delle questioni ambientali.
Lasciandoci lì a una sinistra un po'più radicale. Io sono umbra, Milleproroghe, assessore del Partito Democratico all'ambiente, questo Rampello la, nonché di questo Bologna alla riflessione e mentre io penso che rientra nel sentire entrare proprio un tratto distintivo della nostra eredità politica, è inverno e nessuno possiamo. Noi dobbiamo costruire il futuro, un futuro in cui la politica deve ritornare sicuramente lacrimogeni nella sua funzione di orientamento di costruzione delle colonie di partecipazione, come ricordava bene le mostreremo Ghedini nella sua analisi delle crisi di senso della contemporaneità Billion, ancora che mentre attraversava dalla profonde trasformazioni della nuova generazione in cui gli eroi possibili Simari, investirono Iron Erna clandestino di quello dei Demoni, la crisi climatica, i goffi ridicoli, orari rossore delle agenzie distinte sono nasce nell'astensione Alagna, Siani intorno alla vicenda, destabilizzano intere aree geografiche, colpiscono duramente le persone più fragili incrocia. Volevo
Degenerazioni oggi a chi subisce uomini o i alluvioni e anche il più esposto agli effetti delle analisi economica e chi vive sulla propria pelle l'aumento del costo della vita è chi paga in prima persona ingresso politico, le scelte rimandate e quindi sì, il cambio. Niccolò Rinaldi,
Una delle sigle più Jagger a livello globale ed entro l'orario di lavoro. Chiarezza. L'Europa si scalda in maniera raddoppia riserbo al resto del mondo. L'Italia è il Paese che ha più colpito all'interno dell'Europa, oltre 28.000 morti, principalmente a causa delle isole di calore e con Draghi. Riconosce che sono stati stimati in circa 60 miliardi in rettangoli questi numeri grossi necessario crescere. Le ultime due, stagioni e soprattutto pubblica, che abbiamo appena ricordato, hanno segnato il record della, nel numero della durata dei giovani. Siccità delle ondate di calore nelle loro libro grave dei fenomeni atmosferici violenti e mediterraneo con il nostro Mediterraneo è una delle aree della MISE, non a caso in Serie A umanitaria, sia la sacra America. Grecia soffre di 10 Paesi più morbidi e avere una fotografia alla normale hashish. Una cosa sola che serve a rafforzare, suino le manette ai fini dell'adattamento e dell'immigrazione, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Allora magari cogliere solo se l'eredità della gestione sostenibile delle differenze petrolio, la collezione delle aree più fragili, le infrastrutture adeguate ai nuovi modelli di rischio e immigrazione devo dire una cosa sola, uscire dalla dipendenza nei prossimi,
Quelle dei combustibili fossili, l'influenza.
Teresa e governo eroina dalla crisi climatica è anch'essa illustrava i numeri, in quattro anni questo esecutivo ha dimezzato la spesa pubblica, viene energia pulita per un ingresso sostenibile e ha ridotto i nomi dei Comuni reti energetiche.
La transizione di Regeni incrementali rallenta mentre le proprie userà oggi ci stiamo avvicinando avvengono nelle strade inferiore, è inaccettabile che il governo di noi hanno lasciato senza travolgere il Piano nazionale di adattamento ed è ancora più centrale che non sia prevista nessuna modifica per uscita dalle fonti fossili che i cittadini sono quelli che mi pare abbia colpito con i prezzi alla colloca stabilita ma esistono Medioevo che mettono in ginocchio intere categorie di lavoratori dai,
Co-autori, eravamo, trasfonde lavori come loro e come loro promesse che hanno soltanto anticipato la protesta degli studenti, la rabbia di una generazione che scende in piazza perché si sente privata del proprio futuro, è ora che le forze progressiste, dobbiamo scegliere un'altra strada. Proprio lo scorso settembre la nostra segretaria Elly Schlein, scrivendo una lettera alla presidente Meloni ammesso, ha sollecitato il governo a utilizzare per i 14 miliardi derivanti dalla flessibilità europea a causa delle grosse cresce
6 5 dei punti dove ci sarà la componente energetica, che li colpisce ben il 9% delle famiglie italiane, quindi stiamo parlando di un numero può iniziare nelle loro classi, elettrificare ai consumi, di riequilibravamo della tassazione, come dire le imprese, il governo deve reggere discepolo di immediatamente i 9 miliardi del Piano sociale di prima.
Epocale lo diceva, nelle lavoravano da sovracapacità a trovarsi in prima linea è sempre un emiciclo della carissima amica, lo ricordava male quando dicevi sottratto, cioè che io esista o tenere per certo è che il territorio deve essere ma ci autentici 40% della popolazione.
Gravi e Gramsci vivo che nel giro di poche decine di anni geometra il 70% della popolazione ed è proprio lì dove si producono il 70% delle emissioni globali e si consuma il 60% e delle energie complessive, quindi è città che sono luoghi delle disuguaglianze. La carissima amica non colpisce tutti allo stesso modo. Le rendere le città più il re si è distinta. André Rousselet, complessive clima ingiustizia sociale sono sempre la battaglia, è ancora quella che credevamo ripartire per invertire la rotta dall'uscita, e sono i laboratori ideali per strategie e azioni che dovranno però aumentare. Poi relazionale. Loiero bene in questo secolo congrui Rinascita, un ecografie che sottolineano le questioni ambientali attraverso il ruolo della ricevute, lavoreremo oniriche e paure
Lei che in qualche modo versioni Kawanishi europea, nessuna città può farcela da sola. Nessuno della politica ambientale dell'ICE, buone relazioni e una visione d'insieme, e nel caso dei numeri pneumatico, perché prima ancora che ce l'ha cambiato l'esame dell'intesa tra Riccardo Muti e preferisce il 40% dei cittadini romani in aree soggette a isole di calore e circa 150.000 cittadini sono esposti al rischio idraulico. Ed è per questo che l'angoscia che abbiamo scelto questa nuova, direi anche una visione rossa che devono scegliere fin dall'inizio di mettere le politiche ambientali serie, concrete reali, candidando Olona alla missione europea in centro città che provano a entravo a entrare nella località filiali dirette sui 2030, la sigla sta per trasformare Roma in profondità con il Piano d'azione per l'Energia Sostenibile prima dell'altro Minafra medicinali adattamento climatico, incontrato deliberativo, l'inquilino, che nei miei pensieri intanto si scia investimento Oltralpe, la realtà tra pubbliche private e università che ha aderito in capo esternazioni. 493.000 azioni concrete tra la suonano quello dell'assessore ideologica che sembra irreale, che sembra e non raggiungibile in un vero e proprio piano industriale della città, con alcuni rassicura Vione napoletani. Il potenziamento del verde colore erano di questa relazione con gli oltre 70 mirabili giovedì sera.
In occasione dell'invasione, vuol dire far respirare suoli OLO sede della Libreria orientali, numero fosse stato agricolo, ma che cambia radicalmente l'azione della città, il vero.
Fai tutti con ampie e riteniamo che i nostri parchi giardini delle villette, sempre di più i brani scelti di comunità luogo dove le persone si incontrano rossoblù sono le grandi ebrei, però essa non possono essere lasciate sole e nel 2022 essere ministro, l'allora ministro,
Che ebbe una grande intuizione, quella di creare un coordinamento stabile dei nuovi cittadini israeliani, paradossale sesso anale, il Governo centrale, dove il grande restyling si riversa all'unicità pioniere, arriva da cui ora, tra cui Milano, come uno strumento da ritirare anche nelle altre città, per accelerare la transizione ecologica e dimostrare soprattutto in alcune realtà climatica, non è un rosso meno opportunità di sviluppo sostenibile, economicamente vantaggiosa e socialmente equa. Questo grappolo bancarie, enigmatico e democratico ora d'aria, pronto ad assumersi la responsabilità di cambiare il Paese per la scelta dei salari, la scuola, la salute allo accanirà da tutti questi temi vanno pensati in modo interconnesso perché sono attraversati da tensioni ambientali
In questo modo la Iacovazzi una serie di raid Shine che, fin dall'inizio del suo, al tavolo al ministero delle politiche ambientali, al centro delle memorie di crede Palatino e secondo me saranno proprio le amministrerà riuscì gli amministratori locali che adesso a guerre serviranno altri Leone e scriveranno insieme una parte importante del governo e dell'alleanza progressista che dovrà necessariamente parlare di transizione ecologica e di trasformazione dell'Ucraina una i sindaci a microfono che la miserabile Cairoli non ha voluto dall'assunto.
Per arrivare a messo qua.
Le cause.
So.
A livello europeo.
E Federico Lobuono, direttore responsabile.
Affrontabile.
E
Privilegiata Giovanni F.
Y amministrazioni
Sostitutive.
Hanno visto al centro del problema della casa e della coalizione travi del diritto allo studio, impongono anche l'azione di coinvolgimento dei giovani all'interno delle banche.
È un'iniziativa selezioni, perché quello infrastrutturale che le persone di diversa origine vadano dunque in questa ascetica sarà Carlo social software academy informazioni cui immagini scorrono come dice.
Quindi per le funzioni di nascita e sono a posto i cocci.
Anzi, utilizzano nelle nostre regioni, sono.
Quello che voglio dire è rarissimo trovare sui social interamente, anche diciamo.
Inaccettabili
Mediocre.
Meno fronzoli di un'emigrazione, come possono svolgere veramente le persone più giovani che sono alternativi alle mutevoli?
Di Claudia, insomma, non abbia chiesto al capo dello scibile.
Grazie grazie buonasera a tutte e tutti grazie di essere qui per problemi di ringraziare questa, sarebbe veramente bello vedervi così numerosi qui, questa sera e permettetemi anche di ringraziare chi ha permesso di essere qui su questo palco, Goffredo Bettini, che mi ha dato l'opportunità di essere,
Il direttore responsabile io lo sottolineo sempre perché so che lui ci tiene lui è il direttore che sono il direttore responsabile, questo lo specifico lo conosceva così Yuzna, studioso torinese, anche se giunge alla mia tu sarai un calcolo più importante, proprio il direttore responsabile però questo conosciamo ad un proprio ci sono pure quelli,
Basaev e io lo posso parlare e quindi ti ringrazio allarmato gli fa questa ah della storia di rinascita, Rinascita, autore che io, per l'emozione anche Banca d'America anagrafiche, non ho attraversato rinascita ha cessato le sue pubblicazioni nove anni prima che io nascessi e loro al punto quindi mi sono spesso si interrogavano su che cosa,
Possa significare che cosa può essere rinascita per un ragazzo nato nel 2000 e ho trovato la risposta a questa domanda nelle decine di articoli che ogni mese noi pubblichiamo sul nostro sito e che raccontano le storie di ragazzi e di ragazze che denunciano le contraddizioni del nostro presente con denunciano le contraddizioni di questo Governo, partendo proprio da quello che dicevi tu anche dalla Terra, nella casa dagli studentati, la Ministra Bernini rivendica la costruzione di 73.000 studentati, che non sono 73.000, sono 63.010 mila di meno, ma non sono neanche 63.000, perché di questi solo 33.000 sono stati consegnati. Ma non è neanche così, perché se poi si va a vedere la maggior parte sono alberghi, sono resident, che sono stati riconvertiti a prezzi di mercato e ci troviamo nelle stanze in città. Come Catania, L'Aquila
E Potenza dove una stanza la trovi a 700 euro, e purtroppo non è solo questo il problema è la contraddizione del nostro presente a Roma ci sono 17.000 famiglie che avrebbero diritto ad una casa di edilizia popolare, non ce l'hanno e ancora peggio, forse sono le migliaia di famiglie che pur avendo un lavoro oggi non possono più permettersi di pagare l'affitto perché il costo della vita sale e i salari Alessandro,
E mentre Giulio solo l'un per 100 del nostro Pil viene dedicato all'edilizia popolare, si continua a chiedere alla mia generazione di accettare uno spropositato aumento della spesa militare io questo lo dico, mi dispiace, ma la mia generazione non è più disposto ad accettare.
Si parla, la è accennato anche di diritto arrestare e di diritto a tornare, che non significa negare la legittima ambizione e legittimo desiderio di un ragazzo o di una ragazza di fare un'esperienza di studio all'estero, un'esperienza di lavoro all'estero, ma che non debba significare questa l'unica alternativa in un Paese che diventa sempre di più un deserto e dopo questa possibilità dopo questa opportunità ci deve sempre essere quella donna non abbandono a tempo indeterminato del nostro Paese e che costa ogni anno 15 miliardi di euro.
Guardate, io sento nella mia generazione un forte sentimento di riscatto centimetri, ogni scatto che purtroppo, devo dire, è quasi sempre individuale e collettivo, la generazione prima della nostra prima di quella dei nostri genitori, quella dei nostri nonni, aveva certamente molto meno di quello che noi abbiamo circa un anno un ragazzo della mia età.
A celebrare il diploma di ultima generazione elettivi qualcuno fanno morire informatici, hanno la macchina, ecco, i nostri nonni possono girare, per ovvero la certezza che il Paese sarebbe stata Loro Piana, che avrebbero potuto fare un mutuo che avrebbero potuto comprare casa, che avrebbero potuto mettere Pavia oggi queste certezze, non ci so, si parla, tanto, dice la serenità, ecco, io penso che la salute mentale fa passi proprio all'Aquila, un'angoscia l'incertezza del futuro. Quanti laureati conoscete che, dopo aver studiato, continuano a vivere a casa dei loro genitori perché non hanno i soldi non hanno trovato un lavoro dignitoso e non possono permettersi l'autonomia? L'ascensore sociale oggi si è rotto e sono sempre di più i ragazzi che finiscono per avere più prima per isolarsi, per nascondersi dietro lo schermo, crede i modelli finiti non realistici mi viene da realizzare
Cioè sacre, ma a un certo punto mi dice io lo so che questa carne Nikita, ma la preferisco alla storia e allora questo disagio, che noi nascondiamo sotto il tappeto, compra quello della provincia di Cuneo, aveva manifestazioni di proposta di protesta.
E anche molti di violenze e se nel primo caso io credo che la posizione della politica debba essere quella di umile ascolto e anche autocritica di ciò che è stato forte ma non è stato fatto nel secondo caso, non può che esserci una netta condanna della violenza.
Per accedervi, però di dire che io trovo insopportabile il paternalismo con cui uomini di ottant'anni perciò ci raccontano come la nostra generazione
Manifestare nelle piazze senza mai chiedersi perché,
Io credo che il tema della sicurezza sarà centrale nelle prossime elezioni amministrative e politiche, qualcuno Sabrina Maurizio, prova a dare la colpa di questa insicurezza ai sindaci, ma la colpa di questo è in sicurezza, è solo del governo, l'ennesimo fallimento di un,
Il governo chiedeva i numeri per fare tutto, ma non ha fatto niente e se le nostre città oggi sono sicure e sono risultati.
Il
Necessità si rendono sicure facendole aprendo spazi facendo interventi di rigenerazione urbana so che l'Assessore Veloccia parlerà di questo è il buono, il sindaco Gualtieri hanno fatto un grande lavoro in questi anni, ma la casa, la sicurezza si garantisce anche con la presenza dello Stato.
E se i grandi fenomeni di violenza nel nostro Paese sono stati contrastati nel corso degli anni è stato grazie alla presenza delle ossa. Mi avvio alla conclusione, parlando di un tema a me molto caro, quello della via
Bisogna costruire nelle nostre città una proposta.
Che parte dai giovani e il loro legittimo diritto di divertirsi a chi fa impresa e fare investimenti nelle città e i residenti che hanno il sacrosanto diritto di riposare, si può fare, ci sono tanti modelli internazionali ai quali a guardare, senza per ogni libro la versione catastrofista per cui tutto quello che si fa fuori dall'Italia è meglio per tutto quello che invece si fa.
Assoluta non deve essere questo universo.
E poi ci sono Giulia e sfide delle domani, se la può, l'Europa ha perso la sua opportunità di essere.
Industria della politica estera può ancora essere proprio la sfida dell'intelligenza artificiale, che non sia un'Europa di sola regolamentazione, ma sia anche un'Europa di innovazione, ogni invito a cercarlo le ditte che hai smettono di assumere programmatori perché le macchine programmeranno sempre meglio degli umani e invece assumono laureati in filosofia l'anticipato in una sua intervista, un po'di tempo fa l'amministratore delegato di Google,
Il problema di Google ha detto che per avere una risposta devi fare una domanda, e allora servono persone che sappiano fare le domande e qui arrivano i laureati in filosofia realizzato, questo è una rivista che si fa delle domande, che non sempre ha delle risposte che prova ad andarsene che provavo a guardarsi dentro in cui industriali delle riunioni che sono magari con 1000000 di tu puoi convenire ma chi sta in centro che non sono mai,
Una lista che non guarda connessa alla vicina alla tua sa ciò che è stato e non potrà più essere, come nelle altre aree di ASPI, ma guarda al contrario al futuro, un futuro su cui cerca di uccidere alcun cerca di dare un contributo, magari prendendo spunto dalla solida e provando a migliorare,
Grazie.
Pazzo per fare.
Io quartiere.
Una.
Verificare popolari.
Mi sono stati restituiti i termini.
Che noi diciamo nelle strade del quartiere isolato, ci conosciamo da Lotito.
E Varese e tutto questo dalla gestione delle asperità.
Camerieri riconoscono Sadler, Fazio al cittadino, anche in Senato, dovranno social alcolico.
Per fruire della coalizione Roscia come anche il modello per la gestione del 2022, la cucina può essere omologo, unità, farai complicate, sappiamo che l'anno prossimo andranno al voto in diverse città, tra chi ha calcolato che Ferragamo elevate.
Della CIG sinistra gridolini impone delle regole lo spazio della città più sterile.
Pinoteau, Iridium, lagnanze, estensore, Chautauqua musicale che tipo ragazze.
E popolazione.
La Teodora.
Libri oggi Aquila, dove la notizia è appunto quello dell'editoria 2 Brasile, tipo quella che Lamberto Grillotti di prodotto dell'Islam simbolico di questo movimento degli studenti.
E in Serbia, Belgrado Iervolino conto anche della gente sicula, liquida tuttora ritirerà nasce.
Dal 2024, quando nella stazione di ossa?
Strutturale alla benzina e all'improvviso crolla le uscite, 16 persone, lì la scintilla della tragedia poi chiede lo stato di diritto alla fine con le biciclette.
L'assemblea dei soci, il Pontefice, le elezioni e ha voluto chiudere era ricordo, avvicinabili, Goytisolo, egli stesso Schulz, lo abbiamo visto, Sonego africana, e anche le parole di Federico secondo me c'era scritto questo entusiasmo chissà cosa intellettuale che dobbiamo rispettare e dobbiamo cercare di sostenere il tema del clima.
L'ho,
Settimane creano della casa, devo alzare il fenomeno della Susy sociale, sono questioni che stanno attraversando l'accelerazione della stessa generazione.
No.
Rievoca sense giovani, logaritmo prima indirizzo il referendum costituzionale.
Fiorenzo.
Su questo spazio, quella visione della destra su queste grandi questioni, sull'altra, non c'è stato io ho sentito qualche giorno fa alla trasmissione televisiva bruciati nell'amministrazione della cosa dipendeva quella che a un ragazzo che deve essere trasferito dovremo disciplinare che non riuscivano a trovare.
Marcello De Vito opera già accettato l'imprenditore ha detto cose, vengono siglata sabato a Torino quello del presidente del Senato, Paola Di Venere di linguaggi piscine, problema ora l'onorevole Rossi, il mio interesse era quello tropicale, Economici, Università, frantumato, euro loro della destra sono entrambi questi episodi rebus fondamentali su strisce a South Wind della generazione istituzionale.
Oh, divengono opera uscita, la sinistra però vi è sempre stata una grossa dimostreremo, ha perso.
Miscelatori, Grobbelaar allo Yachting Club di tipo turistico vigore tifose della cifra, c'è una straordinaria opportunità per i vigili per regolare, questo dovrebbero trovare spazio.
La velocità non interessa, lo indica la sinistra dai tedeschi nella città, mostrare vie suggerisce a come la contrastare questi disturbi durano molto liquido, quello della crisi dell'agricoltura.
Con orchestrali col valore di classe con quello delle opere pubbliche e nuovi senatori è sfruttando un come la fiducia in un'Amministrazione che ne derivano, è anche uno stadio chissà come e a chi raccoglie più duro da digerire per ristrutturare un pezzo della città pubblica, ma allo stesso tempo l'altra fucilazione Sopranos.
E la Maiolo, il valore politico e orgogliosa della nazionale, quindi preferisci lungo l'asse che si andrà a votare, inutile unitario verso di Ezio Mauro, dalla Procura della città in una città, spero e penso all'Europa
Dell'uomo, ma per il grosso modo gli uomini dell'Unione Europa razionale come esempio di una felicità colore omologato.
Io verso Meloy, all'Europa, abbiamo affrontato nel dehors di un muro.
Due questioni di soldi.
Il titolare del governo.
Quello israeliano.
L'Italia è l'unico Paese dell'Ocse impenetrabili se saranno mediorientale.
E nel 2?
Tozzi
L'hashish della Fiera di Bologna.
I negoziati, tenuto da un po'suonato al primo.
C'è un tema più organi.
Di Carlo Cioffi e modi di vivere degli edifici sacri, ahinoi, di ridistribuzione della ricchezza.
Deve rientrare in Iraq e l'orrore della Shoah.
Con il Giappone, ma anche di crescita dell'economia.
Sono più lunghi che sarai inutili, relatrice Shaki, un era enorme di crescita.
Gli uomini di tra via Pistoiese e recita in questo contesto sono arretrate che recita benissimo erano audizioni internazionale, le vie della città che si pronunciano amministratori delle città, cominciò a Sabrina che sempre di più un ologramma a vivere, quindi era che questa amministrazione si è posta tradussero somalo e conoscere questi due aspetti fondamentali uno che proprio a sinistra sempre sarà quello della distribuzione.
Cavallaro e rientrare che è la sinistra, che poi si crea ricchezza per poi redistribuirla World, realizzato avanti.
La voglia della squadra, altri ve lo dice uno che si può.
E chi c'è tollerato?
Il nostro ruolo, in cui ho sommazione omerico omicidio di colore nero sono stranieri, per cui bisogna stare attenti che fosse sfodera.
Ci sia la possibilità di trasformare, anche se questo non è essere cauti e a non essere.
E
Gli uomini sono uscita in realtà, non hanno detto i relativi no, abbia già appoggiando l'Eni e Saipem.
Crolla perché oltretutto
Basta basta, possono riuscire a Modena lì, se va avanti così da avere quella rossonera è la mia opera qui.
Questo meccanismo anche perché la Wilson?
Prima Gianni Maddaloni.
Longoni metterà
In secondo luogo di nascita occorre stare questo vogliono allo stesso modo non essere di questo mondo. Rafting starci
1 Finisce 2 camminare a lavori della galleria d'Alessandri, a sedere tra l'uomo e l'amministratore,
Secondo gli occhi, molto sui social di Lecce.
L'ha fatto fare di,
Nessuno, ma ora tutto questo, onorevole perlomeno di è qui, non c'è niente di tecnico.
Il grado di generale dello sviluppo assessore Beretta, mettere uno IVA,
Esaminarli uno chissà.
Chissà cosa che compongono questa situazione impossibile enumerare 2 posso fossero superò l'immobilismo Glomma raggiungevano proprio nulla che qualcosa cambi e quindi uno sull'immobilismo destra Pellegri più seguo più sapere di più dell'eurozona e questa è la più grande del nostro contrari a quello che funziona meglio per equilibrio pilota a livello penale
Prego era allora cambiare le regole in forma progressiva,
Tra le più importanti,
Non so se sia un uomo o una sulla destra.
Al Cagliari
Lo fa un virologo dell'amore e del riciclo
Ah
La crisi più grave dell'ascensore rara che ritorna nelle librerie crescere lì c'è l'emergenza.
Trovare cosa comunque mi sento quartieri sono minatori lire 1 milione di 2000000 di persone per le persone più giovani e meno giovani uomini nelle posizioni più produttive della città, questa
Come altre 100 milioni, la realizzazione nuovamente subire erogata di indirizzo sulla trasformazione delle periferie, anche qua guardate la differenza tra piano locale più avanzata, lo ritroviamo nell'aumentare la proposta del centrosinistra, dove andò e un altro che utilizza il mezzo per entrambi.
Essa esplora e favorisce la sentissimo la proposta del Gobbo distillazione,
Molti liberalizzato.
Alcuni di noi sull'edilizia residenziale.
Compravano case, guidiamo, la leadership, si muove con estrema cautela nella forma io nuova, la loro casa.
In uscita, fra cui Prato della Valle di Sarezzo, nulla di rispondere all'esigenza etica del gioco della questa era.
Ha un modo di pensare positivo.
Ah
Oh, sta facendo a livello nazionale titolo era una scelta chi governa il Paese verso di noi, su questo dobbiamo essere molto, molto e noi abbiamo anche però.
Credo del pezzo e si riversi sul nascere il ciuccio spiegando di numero anche i carabinieri del reggimento stabiliscono, cioè mista, sono presenti ma non perde la nostra biografia.
Che ci soddisfa?
Allora accettare in cambio di gioco, siccome dovrà accettare o subire l'egemonia neoliberista come fosse caduto dal Post, quando vedo certe operazioni mobiliari predatorio che raggiungesse la Malfa poveri.
Degli obblighi della road, nonché dentro al centro della battaglia, con la loro esistenza sensibilità, ma io che ho amato di può pensare nella lista, ossia il ruolo della destra eversiva lavoro dovesse andare al massacro.
La realtà.
Che però è diverso.
Vivo dalla direzione, conoscono, però noi siamo l'alternativa, nulla che potesse essere la coerenza con il nostro approccio, perché una donna che ha una caratteristica drop-out elabora città, Mihoubi, ma non vogliamo, nella città di Assisi, dubbi, Walter del lavoro, i nuovi ministri qui dice chiaro quelle più ecologici e quella sociale e crescita questo il punto.
Abbiamo messo al centro delle nostre regole da questo punto di vista, nessuno ci possa.
Ieri a lui.
Delle due ruote.
Apro una cosa della squadra grazie a vivere.
Avevamo
Che bello il quadro a sostenere il lavoro.
Il plusvalore.
Sì, eravamo un'industria ordinario.
Sull'onore a nessuna città ingrata ed è stato uno dei punti in realtà con un coltello in misura ridotta, studiano primo lavoro, lo avevo dietro la sigla grazie a un lavoro che viene dalla folla, sale e dell'uomo che abbiamo approvato, è quindi quello è sceso dalla forza melodie quel mostro sacro serve alle ragazze di Swiss.
Questa è la nostra idea, un palo e Lorenzo, se tu sei in grado di affrontare, con recriminato onesto, segnali di degrado.
I desideri di Zaia.
E tra i gruppi animali molto libera.
E infine lo pregò imparzialità Moroni lo Stato aveva da poco concluso, Goffredo Irina Lorandi avevamo.
Dato il concerto, l'avevo una severissima semplice spettatrice delle sue osservazioni.
Certo, superato l'idea di una trans bellissima rassegna.
Il capo di.
Corvi disciplinare dentro un libro inventari, attori cantanti nella sua relazione.
Colloqui.
Professore ordinario, Polonia e quello della Lola arretra per aver lavorato a Ostia, non solo come l'Ice esistesse non solo la volontà di mettere poi a voi.
All'identità entra Division costituire qual è la linea, quella del Sud, dove volevamo votare la cifra, anche perché io penso che questo significhi anche nell'uso troppo acqua.
Nelle librerie con pronunce Udine, ma servirà uno sforzo a lungo possibile.
Ecco, io vivo e se il centrosinistra salisse antidoto, collaboratore del percorso sostituito.
Possiamo mettere qualche soluzione norma degli elettori, ma questi esempi, ah ah, la coalizione di centrosinistra, noi probabilmente ICI.
Cosiddetto umido alla sfida fondamentale che è quello delle prossime politiche,
Ho.
Nasca.
Grassa e oggi
Poiché?
Dice
Poiché al meglio chi proponeva tradizionale.
C'è chi propone di destra.
È questo l'obiettivo oscillerà fra.
Tra.
Trae ispirazione, praticare un'ecografia alla deriva.
Fiamme
Grazie due abitazioni della partecipazione, veramente Lucia, anche così partecipate, così affettuoso.
Che molto di questo abbiamo anche bisogno nel nostro.
Senso di amicizia, senso anche di solidarietà, simpatie perfino di affitto.
E grazie perché?
Voi avete sentito interventi, sono stati fatti e solidi interventi davvero di una ah.
Lunedì, classe dirigente consapevole.
Lotta che sta in mezzo alle cose che nessuno si sottrarrebbe schifo, ma che lo fa anche con quella capacità di visione generale di distacco dal detta.
Per cercare di indicare una strada più profonde,
Dalla relazione molto bene mani Oshadogan, interventi che sono stati fatti successivamente dalla Fox.
No, può.
Da quest'ultimo intervento di Rocca e io ho sentito.
Una specie di grande lezione.
Anche di metodologia puliti, ispirazione politica,
Molto colpito.
Perché poi ricorda quel lavoro, insomma avvenuto o fare all'inizio degli anni 90, indossa una nuova visione.
Dopo le nefaste.
Gesta del pentapartito che aveva come capo Vittorio Sbardella.
Quindi veramente mi riempie il cuore.
E penso che da Roma?
Verrà un contributo autonomo, orgoglioso, originale.
Per insieme, nella battaglia che noi dovremmo fare contro la destra.
Per vincere quella battaglia che la nostra vera battaglia, direi persino di carattere storico dell'epoca e lo ripeto.
Cinque anni della destra hanno spiritualmente e materialmente colpito l'Italia.
È stato detto pellegrini quello vigente.
Ma 10 anni della Meloni sarebbero uve cd.
Un regime dove si prenderebbero costo, compreso il Presidente della Repubblica, è una conseguenza.
Nel Frasca anche a livello internazionale, europeo e mondiale,
Poiché non Roger plaudiamo.
Con tanta gioia nel tumore alla vittoria.
Di Luca.
Io ho conosciuto all'inizio degli anni 90 perché ero capo delegazione della direzione del partito comunista di allora giovanissimo e andai in questo in questo congresso del petecchie dal suo partito, che allora era un'accozzaglia di cose diverse e una specie auto che canoa era una specie di circo dove c'erano tutti.
Eppure quest'uomo è riuscito piano piano, l'idea di un soggetto politico, un soggetto di governo in quella in quell'assemblea, dopo il mio intervento che cercò di spiegare perché noi cambiamo nome, va be'adesso, non voglio entrare ideologici o non lo ammette con il cuore ferito perché poi il numero abbiamo cambiato il risultato d'accordo sì,
Davvero solo con la testa, ma assai poco con il cuore.
E io spiegai che cosa facevamo dopo intervenne un sandinista, il rappresentante dei sandinisti, con un cinturone, con tutte le pallottole dentro, mi fece un attacco ad alzo zero e io allora chiesi a Lula rincontrare giura di sì va bene, per carità, ognuno ha le sue idee, però dammi cinque minuti di replica della replica io dissi al femminista con queste idee con questo profilo, con questa adozione non dure rete a lui e poi non duravano,
Ecco.
Quindi noi abbiamo bisogno di dare un segnale anche all'Europa di non interrompere questa speranza che anche a livello internazionale sta crescendo, perché dobbiamo fare, abbiamo una responsabilità molto, molto grande.
E di nascita vuole vincere.
Rinascita è un piccolo laboratorio, perché tutto volontario, compagni amici e amiche tutto volontà.
E un gruppetto di.
Quasi avvilito B senza soldi, senza grandi strumenti, che però ha deciso di battere un colpo, e cioè di fare un'operazione perché rinasce, a parte che rinasce, saranno una grande lista dei 44 Togliatti, fondo per accompagnare la trasformazione del.
Partito comunista a un partito di quadri da un partito di Quadrio partito clandestino e da un partito che, francamente, insomma, aveva anche un'ideologia che ancora non era per nulla assimilato la lezione di Gramsci e Togliatti nel 44 dice no, io voglio fare un partito diverso. Ogni campanile GS ha una sezione articoli poco Partito Democratico di ampio respiro, è stata la grandezza del Partito Comunista italiano la lungimiranza che ha fatto sì che questo partito Lucas,
Molti decenni e forse il primo partito tra i partiti comunisti dell'Occidente.
Portato fino alla fine da un gigante della politica.
Da un uomo dal fisico fragile
Ma dalla capacità di combattimento e da una nettezza morale,
E ancora viene ricordato anche dagli avversari. Enrico Berlinguer, il segretario del partito comunista di allora morto nel 1984, perché noi abbiamo voluto riprendere rinascita,
L'abbiamo avuto in pelle per un motivo fondamentale, è stato detto.
E quello è intervenuta Sabrina e tutti gli ha più sentito questa sintesi che è fondamentale nella boutique, noi vogliamo unire la politica con la cultura, questo è il punto.
Noi alla politica stressanti I immediato non sempre risponde, è un'agenzia, un'altra, glielo dico sempre scherzando, quando vado in Parlamento, vedo tutti quelli sul transatlantico, tutti questi leader che colorano maltempo zen niente di fermarsi, di imparare un giovane, di prendere in mano un libro è tutta una cosa.
Baseball nell'immediato, mette il cielo, viene soffocato dall'immediatezza, dalla Bellucci.
Di un'azione che alla fine diventa un'azione esclusivamente momentanea.
Di nulla e il nulla, il brano.
Noi abbiamo voluto fare una ragione diversa, non solo per me, lo sono tanti anni che non ho un ruolo di gestione istituzionale nuovo Superman.
E cioè quella di frenare.
Di prendere tempo.
Di incominciare a coltivare pensieri anche del silenzio nella ricerca, nella lettura della documentazione, bensì che potessero naturalmente dipende dai nostri capacità esce.
Profondi e depositarsi nella coscienza del nostro.
Nel nostro piccolo questa l'intenzione non ci chiedete.
Perché questo è un nome da punire culture, è fondamentale per non rendere la politica esclusivamente manovra, ho interesse o tattica di Popeye, mappe dai due quelli, Schirò quello approfondita, quella passione gratuita che è fondamentale per pensare il futuro.
Non pensi di futuro, macinando sempre il presente veloce.
Incapace di di trovare una formula, ma perché ognuno nel presente ci spinge e ti tira da una parte dall'altra, è sempre di furono colmato, il pensiero stressato talpe, sempre di forma risponde al criterio della velocità, non risponde a criteri di una capacità autonoma di farci,
Pesanti
Di farsi significativo, di confrontarsi con la storia passata e di delineare una possibile storia.
Eccolo che noi abbiamo deciso di fare chissà rivisto di tre mesi, poi cellullare anche nelle on line lo cerchiamo un po'di profondità, niente, ci riferiamo anche all'attualità, ma questa rivista ogni tre mesi ed avere un esperimento che mi dà molta atonia e sta crescendo e io mi auguro che,
Voi ci aiutate a farlo crescere attraverso la lettura dell'on line, attraverso è facilissimo del sito abbonarsi sono 50 euro all'anno per avere quattro libri che hanno comunque una loro dimensione.
E un loro valore, quindi politica.
E culture?
E mezzo, naturalmente, e non siamo una.
Rivista molto aperta, lo fu anche nei suoi limiti l'archivista di Togliatti di sui limiti e.
E qualche problema lo abbiamo avuto nel corso della nostra storia, nel rapporto con gli intellettuali italiani.
Non è che non abbiamo però rispetto ad allora è.
Andy aperture, diciamo a tesi diversa, munite l'étoile a un confronto di altissimo livello, ecco.
E io ricordo un po'con nostalgia, quel partito, io ho visto, mi sono iscritto 16 anni, quindi comunque già alla fine degli anni 60 e lui iscritto al Partito comunista italiano e quindi già sentivo quell'area B e fra un po'di nostalgia rispetto al fatto che nelle nostre sezioni romane veniva Pasolini Visconti Rossellini a discutere e e insomma era un fiori e poi per non parlare di altri ancora più militanti filosofi,
Insomma, era un partito che univa univa la lotta operaia, la cultura operaia, la cultura che si fa dentro i processi produttivi, con la ricerca, ricerca scientifica analitica, l'intellettualità che crea, c'era questa questa Commissione molto.
E oggi questa Commissione un po'sparita.
E la politica si è Rins rinsecchita in questo modo.
Dall'altra parte della cultura si specializza, è diventata Cadè.
È il massimo che di cultura noi possiamo vedere solo alcuni intellettuali che vanno addosso qualche volta a pagamento e non è quello che noi ci serve ritornare a far pulsare insieme le intelligenze italiane con quest'apertura.
Nostra e tolleranza e anche valorizzazione nei confronti delle opinioni diverse, io ricordo un grande dirigente del Partito comunista romana, scusate, ma insomma si parla di rinascita, quindi si riferisce pure una storia e credo il giusto ricordare ricordo.
Questo grande dirigente del partito che mi diceva sempre quando sta in Consiglio comunale ricordatevelo pure voi, ma credo che lo facciate bene quel che, insomma la guida di questa città, come i due con il nostro Sindaco Gualtieri, è stata una guida molto,
Molto efficace e ha costruito le basi di una vittoria, anche se bisogna stare sempre attenti e perché gli umori di Roma come sono mobili le città in senso fisico lo sono anche in senso spirituale o ideale, boh Ghigo, opinione è che l'ho, quindi si tratta di fare fino all'ultimo il proprio dove nulla è scontato.
Però, insomma, noi abbiamo avuto un'esperienza in questi anni di grande e di grande valore e io dico, ricordatevelo pure Holger Bufalini diceva sempre attenzione quando sta in Consiglio comunale, io ti taglio le mani se sento che fai una una capogruppo, se sento che fa un discorso globale grandissimo,
Perché la in Consiglio comunale e la propaganda non serve a niente nelle istituzioni, non serve a niente, tu sei soddisfatto perché ti forte sulla tua Martorella poco.
Ah, sei orgogliose, compagno però certamente non lo fare.
Perché perché tu devi valutare sempre con in testa l'idea che, attraverso un metodo dialogico, tu riesci a convincere il tuo avversario, poi non sarà così, ma la predisposizione deve essere questa di convincere la persona.
E anche di saper prendere dall'avversario quel piccolo sassolino di verità,
Chi risiede in ogni ragionamento, anche quello sbagliato, anche quello di chi ti sta di fronte.
Il sassolino, perché quel sassolino due militari, rendere più forte il tuo discorso, la tua battaglia arricchirà la tua visore mai settarismo, mai settarismo, capacità di dialogo, di approfondimento e, nello stesso tempo, di capire come utilizzare argomentazioni per quelli che hanno un valore.
Dell'avversario politico e quindi riesci a aperto, pure cioè a Venezia, non è proprio un demografo.
A Buttafuoco non è un altro democratico in questo numero a Cardini e che, insomma, ha una storia anche lui.
E di pensiero complesso definirlo democratica lo abbia voluto fare, perché sono tre i contributi di grandissimo valore.
Decidevamo naturalmente siamo aperti, ma noi siamo per la coalizione di centrosinistra, rinascita nasce per aiutare un centro SIS.
Nasce per avanzare proposte, avanzare idee.
Stimolare argomenti, segnalare pericoli.
Oppure anche possibili errori, o almeno quelli che non consideriamo dei chirurghi.
Questa è una rivista aperta, ma di battaglia politica, una rivista aperta ma di tendenza, una rivista, lo ripeto, che vuol far vincere il centrosinistra.
E naturalmente questo comporta anche i tanti e tante cose e cioè fare una coalizione Dc.
Anche qui ritorno sul tema del settarismo farmaco mediti, perché l'abolizione come poi soprattutto quelli di sinistra, che a destra poi c'è il potere, ogni filo conduttore.
Noi siamo esigenti.
Un elettorato di ogni partito e pensa di essere il centro del mondo, attenzione, così non si va da nessuna parte.
Noi dobbiamo saper valorizzare e raccogliere le specifiche esigenze, gli specifici contributi.
Perché certe Ropolo con me mi dicono, ma tu parli troppo Loconte.
Io non è che produco io, voglio creare le condizioni perché Conte si porti, appresso tutto il suo elettorato perché serve a noi e alla vittoria del centrosinistra.
Ci vuole quando si dirige una collezione era falsa,
E poi anche quella delicatezza, quelli ricamo, quel lavorare
Leggero per rendere confortevole a tutti la casa
Questo è un principio fondamentale, soprattutto per noi, console a sinistra, non si.
Io l'ho provato nel 1993 quando proposi Rutelli i socialisti volevano che io mi candidassi come sindaco, mi avrebbero appoggiato, erano i numeri del vecchio Consiglio comunale Udc, no no, perché io sono quello che vi ha combattuto nel modo più forte e polemico profondo,
Come uomo della sinistra leader della sinistra,
E io non posso essere il sindaco di un vecchio Consiglio comunale corrotto.
Imponendo a Roma una scelta politica cistica, perché in questo momento voi siete in difficoltà e mi chiedete aiuto, io mando a casa tutto il Consiglio comunale Hofesh i propositi perché Rutelli era in quel momento il rappresentante di quella parte della città romana che è sempre un po'pigra un po'.
No, non l'abbiamo chiamata il generone romano, che però non è fascista.
Diciamo Fini voto con Berlusconi Rubini di questo fu nel 93 e noi di quello che avevamo bisogno di numeri che non si sentivano di andare confini, che non si sentivano di andare con questo imprenditore, allora non era neanche entrato in politica, quella fu la prima dichiarazione politica che fece Berlusconi.
E che però, francamente, di Sinisa, mi ero messa.
Non era mai stata perché Roma la colpa di Roma e di Hines attenzione.
E tu porti questa polpa, solo c'è in testa, l'iniziativa politica
Un'iniziativa politica, se non fare iniziative politiche a Roma va a destra e quindi in quel momento c'era bisogno di una figura diversa, più ampia allora era verde col motorino adesso.
Diciamo giusta oggettino politicamente, insomma, non è che mi ci ritrovo più tardi, però allora sulla carta dice i compagni Krithia fece un comitato federale, ero il Capogruppo, cioè al segretario Carlo Leoni lo ritiriamo i barattoli.
Andremo male come il PD, infatti avevamo mai, ma io rivendicato e dissi che noi abbiamo fatto un sacrificio, dibattiti, essendo fra l'altro il partito più grande e più responsabili rispetto alla città, ora prendiamo una botta, ma abbiamo imposto una strategia nuova, una nuova maggioranza, un nuovo futuro per la città e dove Veltroni per altri 10 anni e nel 1.002 nel 2008 a Roma il nostro partito prese il 41%,
Il politico e quello non si intimorisce delle difficoltà che affronta quotidianamente, è quello che tiene botta rispetto a queste difficoltà e con responsabilità può anche sbagliare, però si assume il ruolo di chi indica una strada che culturale.
Molto tempo.
E cambiare le cose per molto tempo
Quindi la cosa che io raccomando nella coalizione e un rispetto e rendere confortante a ognuno la propria.
Ah, posizioni, proprio il ruolo di portare ognuno il proprio elettorato è però poi di dimostrare nei gruppi dirigenti generosità grande.
Grande solidarietà, vedete le primarie in un polo subite ho cercato di dirlo, ma in moto l'ho fatto in maniera.
Diciamo, credo, garbata.
Perché poi sentivo che i due partiti più grandi sia il nostro, come dice Anna segretario, sia quello dico Movimento 5 Stelle con Conte volevano fasti primari.
Quindi alla fine.
E però queste primarie.
Bisogna un po'schizzato.
Adesso ci sarà, ma noi dobbiamo.
Perché noi non possiamo concentrare tutti i nostri intrusioni su bioenergia?
Balsamo Allegri.
Noi dobbiamo pezzetti al pari al futuro.
Le primarie sono certamente importanti, ma è la scelta di TIA, presenta una squadra, un collettivo, una comunità che ci unisce e che combatte, non è la vittoria di un leader, perché se ci fosse solo il tema della Vittorio leader non saremo esattamente come la destra,
Cioè una concezione leaderistica plebiscitario.
Il contrario di quello che noi dobbiamo avere nei nostri anni.
Noi dobbiamo avere invece la larghezza, la partecipazione, il senso che ognuno avrà un suo ruolo, che ognuno avrà la possibilità di dare il suo contributo.
Si dice Conte, il Pd scompare.
Ma siamo così sicuri, bensì, oppure se vince la Schlein equilibrio in queste leggerò, ma per questo.
La.
La capacità di interpretare il sentimento di un nonno e di renderlo fratello.
Amico e quindi le primarie, se si dovranno fare, facciamo Rigon delivery con una deontologia di bus.
E cioè che nessuno deve polemizzare con l'altro che nessuno deve costruire campagne anche collaterali, di l'odio verso l'alto, perché altri che non sono primarie di partiti ma solo primaria dove si sceglie la persona migliore per potere.
Fronteggiare la destra italiana io faccio questa raccomandazione col cuore perché se si staccheranno i partiti si spaccherà gli elettorati e facciamoli subito.
Perché, se no facciamo subito e poi avremo più tempo per permettere alla nazionale se vince o ad altri che vincolo di essere poi percepito?
Progressivamente, come il capo di tutti i rappresentanti di tutti e non.
L'evento chiave, ma quello che deve raccogliere le forze e le devi saper sintonizzare perché?
A me interessa molto e mi interessano molto lo so, ma io volevo dire.
Una cosa che è un convincimento che ho sempre.
Anche quando ero giovane avevo responsabilità diversa, a me interessa molto di più.
Le sorti dell'Italia.
Naturalmente e chiudo.
Incombe su di noi un grande tema della coalizione alla nostra coalizione, sarà una coalizione costituzionale.
Il nostro ragionamento alla Costituzione italiana.
Che non è una serie di principi fissi, ma lo dice la stessa Costituzione, questi principi devono essere imparati nel corso della storia.
E quindi vanno combattuti in un processo continuo di conflitto democratico.
Quello è un assoluto riferimento, è la Costituzione, è stata, è stata, diciamo, alla base di questa energia giovanile, comunque a noi ci ha sorpreso, ma insomma, perché questi ragazzi hanno votato perché sentivano che c'era un pericolo rispetto alla loro libertà che c'era un regime che incombeva e hanno detto ma non ho mai avuto e che mi porta del PD di quell'altro eccetera e io a me io mi dichiaro a quello che finora mi ha garantito la libertà la Costituzione italiana hanno capito questo.
Quindi la nostra base deve essere questo non è che puoi fare il programma comune, naturalmente sui temi della pace.
C'è forse la delicatezza?
E su questi temi io dico una cosa molto semplice a me interessano adesso la discussione, persino tecniche, amnesia minori.
È tutta una anche una semplificazione del processo, a me interessa solo una cosa che ritengo dirimente la posizione dell'Europa.
Perché noi abbiamo fatto benissimo?
Amanda immediatamente un sostegno anche armato all'Ucraina di fronte al sopruso e ha subito da parte della Russia fatto benissimo, ma nel mentre facevamo questa scelta avevamo l'obbligo di pronunciare una parola.
Una parola sola.
PAC,
Perché la pace è quello, come diceva bilingue, che conta più di ogni altra cosa, perché se non c'è la pace non c'è più nient'altro.
L'abbiamo pronunciata questa parola.
Avrete sentito delle classi dirigenti europee quest'ansia questa preoccupazione.
L'esigenza di mandare immediatamente un nostro rappresentante in qualsiasi tavolo di colloquio di trattativa, di abbozzare un punto di caduta di come sarebbe dovuta finire.
Vi chiedono una conferenza di tutta l'area per potere garantire la sicurezza di ognuno, abbiamo sentito questa preoccupazione, ho sentito l'idea da parte delle classi dirigenti.
Europee, in gran parte, tranne qualche eccezione, è stata.
L'idea
Della vittoria finale.
Noi dovevamo combattere per una vittoria affina nei confronti, deduce quindi.
E che differenza?
Le classi dirigenti di un tempo c'era la guerra fredda.
Il mondo era diviso tra l'ideologia comunista e quello occidentale, eppure.
Eppure i leader dei vari campi parlavano di coesistenza pacifica, parlavano di riduzioni dei missili di bilanciamento degli armamenti, parlerà della necessità di trovare un quadro di composizione che non sono bassi, della nostra specie e Togliatti nel 1963 a Bergamo.
Fece un discorso meraviglioso in cui disse ma, signori miei, va bene la contrapposizione tra comunismo e capitalismo, quello che vuoi, ma ci rendiamo conto che noi abbiamo nelle nostre romano, ormai ordigni che possono fare scomparire tutta l'umanità, il loro mandato, soprattutto rivolto al mondo cattolico.
Ripeto, voi sentite Distance, si parla di guerra e di abbonamenti di missili di Gheddafi,
Ma non ti richiama a questo passaggio drammatico, dove devono avere tutti la responsabilità di fare un passo in avanti di compromesso giusto.
E quindi leghista si schiera e si schiera fortemente su tutto questo, e questo è collegato anche chiudo veramente un tema che riguarda i giovani.
È stato detto, questi giovani sono i tabulati.
Certo.
Chi ha sfasciato gli ho fatto atti.
Delinquenziali.
Va colpito, va punito nella misura giusta.
Bisogna affastellare altri reati, giustificare un'emergenza e io gli dico avessero vissuto nel periodo degli anni 70. Io l'ho conosciuto politicamente quel periodo, quello era un periodo di emergenza, eppure lo abbiamo affrontato salvando i principi democratici adesso.
Mi pare che siamo in una situazione in cui la gente si spara, ci sono gli attentati e ci sono l'organizzazione biologiche e che si armano che teorizzano corruzione, avevamo,
No
Siamo di fronte a un'altra cosa, quindi, di colpire, perché è giusto che un ragazzo.
E prevalentemente incosciente che trading 14 anni abbia anche, diciamo, quella risposta da parte dello Stato che lo richiama alla responsabilità del suo atto io no, non sono in grado di molti di questi regali a 12 anni e a 13 anni non si è in grado,
E quindi è giusto, perché anche nella funzione educativa, in una famiglia non è giusto sempre dire di sci o sempre ammettere tutto o è un principio, un principio di ordine e che responsabilizzi e renda anche più realistica e la visione di un ragazzo che sta,
E si sta affacciando alla vita è Masci la maggior parte permanente
Per la maggior parte.
Questi ragazzi che non hanno futuro e si sentono abbandonati, io ho fatto un po'di liceo scientifico.
La cosa che viene più fuori dall'Onu sui punti più una grande, una grande disperazione,
Loro non si sentono accettati inclusi, si sentono rifiutati.
E per certi aspetti vicolo, ma io dovevo fare un po'di casino perché?
Riesca a uscire dall'invisibilità e che qualcuno paghi.
E quindi anche di fronte a questa generazione guaio, adesso voler incrementare il fatturato che avete proposto, voi dite come bene oppure il Movimento 5 Stelle, oppure una a questo non funziona.
Non fu solo in euro, ma non sono disposte però l'ascolto.
Dare ascolto in certi momenti al disagio e alla sofferenza, alla confusione di idee, alla voglia comunque di ribellarsi alla rabbia che cresce dentro l'ascolto è già un fatto fondamentale.
Perché loro cominciano a capire che non sono la feccia dell'umanità che deve essere esclusa, ma sono esseri umani che vanno ascoltati.
E infine, questa è una cosa che i giovani mi porta a un tema che è stato bloccato.
E che io considero Colavolpe, nessuno sa come si X.
È stato detto, ma la destra se io ti proteggo.
Ho scritto, ho detto anch'io, mi pare la chiave vera, quella metafora della destra che è passato nella coscienza degli italiani e questo io ti proteggo, poi non lo fanno,
Ma la mente politica non guarda poi tanto i risultati concreti, la mente politica guarda la capacità delle metafore che ti entrano dentro, che ti schierano da una parte della barricata, lo ha vinto questa battaglia.
Ma di fronte a questa battaglia e noi non possiamo rispondere.
E noi siamo quelli che accogliamo, tutto quelli senza confini, quelli che arriva una cosa nuova, subito dentro tanto importante arriva il problema microscopico di una parte microscopica della società.
Questo non di.
Ha la forma della destano, dobbiamo saper rispondere con una nostra forma alternativa, ma solo perché, se tu non è così, non sai neanche.
Se tu non hai confini, non sa dialogare con il prossimo.
Se tu non hai, i confini non riesce a elaborare un nuovo mondo per cui i lumbard.
E di cui ha tanto bisogno.
Se non ha i confini e non riesce a far capire che il fondo dentro quei confini sta aiutando per un ruolo diverso, ed ecco qui la crisi che abbiamo avuto nei.
Decenni passati l'accettazione del terreno e la difficoltà a costruire la nostra cultura, la nostra risposta, che non sia un generico e generica apertura a tutto quello che si.
Quindi i confini.
Juve in un bellissimo saggio, racconta come anche un bambino, un adolescente e se a un certo punto lo ammette i confini ai suoi desideri comincia a capire quello che davvero conta dentro di lui, non diventa un ludico e non riesce a soddisfare i propri veri talenti, a fare una vita autentica,
Ecco noi la sostanza della sinistra moderna e quella invece proprio di far fare le persone a tutte, nella libertà e nella solidarietà, una vita autentica.
Una ditta veneta, una musica che la suocera di orologi si chiama del benessere produce malessere.
E la società di oggi considera i cittadini consumatori non persone da legalizzare la differenza con noi.
Adesso risponde con le gerarchie.
Con la paura,
E con la falsa Pujia, ghiotti problemi, noi dobbiamo rispondere con forme politiche che dicano.
È veramente praticano
Un dialogo con i cittadini in cui ai cittadini bisogna che io voglio che tu fa una berlina.
Una vita autentica, una vita fondata sui sentimenti che ai cani, sulle aspirazioni che sono legittime, sulla valorizzazione di ciò chiedetevi perché ognuno sia ricco o povero, sia malato russa, Russia intelligente o meno intelligente, ha dei mondi meravigliosi dentro.
E deve avere la possibilità di esprimersi una grande sinistra umanistiche legata alla parte più avanzata del pensiero cattolico delusa, se vuoi rispondere a questa domanda e cioè
Deve dare la possibilità ad un no di essere libero.
Di fare una vita dignitosa e, soprattutto, di essere se stesso
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