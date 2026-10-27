Camera dei Deputati

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27 Ottobre 2026

Seduta 734ª

  • Svolgimento di una interpellanza e interrogazioni
  • Rinvio del seguito della discussione della mozione Boldrini, Della Vedova, Zanella, Francesco Silvestri ed altri n. 1- 00599 concernente iniziative volte a tutelare l'operato della Corte penale internazionale nonché in materia di crimini internazionali
  • Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700-A)
  • Interventi di fine seduta
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Indice della seduta

Trascrizione automatica

Trascrizione
Scheda a cura di Guido Mesiti