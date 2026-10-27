27 Ottobre 2026
Seduta 734ª
- Svolgimento di una interpellanza e interrogazioni
- Rinvio del seguito della discussione della mozione Boldrini, Della Vedova, Zanella, Francesco Silvestri ed altri n. 1- 00599 concernente iniziative volte a tutelare l'operato della Corte penale internazionale nonché in materia di crimini internazionali
- Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700-A)
- Interventi di fine seduta
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza della Vicepresidente Anna Ascani
- 0:00:15 11:04 Presidente, missioni
- Svolgimento di una interpellanza e interrogazioni
- (Iniziative di competenza volte a salvaguardare la tradizione del gruppo Panini, con riferimento alla produzione dell'album delle figurine della Nazionale di calcio - n. 3-02609)
- 0:04:11 11:04 Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani
- 0:05:37 11:08 Stefano Vaccari (PD-IDP)
- (Iniziative volte al miglioramento delle condizioni detentive negli istituti penali minorili anche con riferimento al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino - n. 3-02976)
- 0:04:21 11:14 Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia
- 0:05:21 11:18 Valentina D'Orso (M5S)
- (Iniziative volte ad assicurare parità di trattamento ai cancellieri esperti assunti a seguito del concorso bandito nel 2020 nell'ambito della procedura di progressione tra le aree - n. 3-02977)
- 0:04:39 11:24 Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia
- 0:05:32 11:28 Valentina D'Orso (M5S)
- (Elementi e iniziative in relazione alla circolare in materia di commercializzazione dei tartufi coltivati - n. 3-02978)
- 0:07:15 11:34 Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato per lagricoltura, la sovranità alimentare e le foreste
- 0:02:37 11:41 Maria Stefania Marino (PD-IDP)
- (Iniziative in materia di composizione del consiglio di istituto negli istituti omnicomprensivi - n. 2-00945)
- 0:02:04 11:44 Carla Giuliano (M5S)
- 0:02:42 11:46 Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e e del Merito
- 0:01:28 11:48 Carla Giuliano (M5S)
-
- Presidenza del Vicepresidente Sergio Costa
- Ordine dei lavori
- 0:04:34 14:07 Edoardo Ziello (MISTO-FNV-F)
- 0:05:04 14:12 Giorgio Fede (M5S)
- 0:05:19 14:17 Augusto Curti (PD-IDP)
- 0:04:52 14:22 Elisabetta Piccolotti (AVS)
- 0:02:05 14:27 Paolo Trancassini (FDI)
- 0:05:12 14:29 Andrea Casu (PD-IDP)
- 0:05:11 14:34 Gilda Sportiello (M5S)
- 0:05:36 14:39 Elisabetta Piccolotti (AVS)
- Rinvio del seguito della discussione della mozione Boldrini, Della Vedova, Zanella, Francesco Silvestri ed altri n. 1- 00599 concernente iniziative volte a tutelare l'operato della Corte penale internazionale nonché in materia di crimini internazionali
- 0:01:05 14:45 Giangiacomo Calovini (FDI)
- 0:04:55 14:46 Benedetto Della Vedova (MISTO-+EU-SUEU)
- 0:04:21 14:51 Laura Boldrini (PD-IDP)
- 0:00:31 14:55 Simone Billi (L-SP)
- 0:01:52 14:56 Giulia Pastorella (AZ-PER-RE)
- 0:02:41 14:58 Roberto Giachetti (IV-CR)
- 0:02:29 15:00 Luana Zanella (AVS)
- 0:04:37 15:03 Stefania Ascari (M5S)
- 0:01:54 15:07 Presidente, votazione, la Camera rinvia
- Per richiami al Regolamento
- 0:03:58 15:09 Federico Fornaro (PD-IDP)
- 0:02:01 15:13 Elena Bonetti (AZ-PER-RE)
- 0:03:55 15:15 Valentina D'Orso (M5S)
- Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700-A)
- (Esame degli articoli - A.C. 2700-A)
- 0:10:43 15:19 Andrea Quartini (M5S)
- 0:11:02 15:30 Ilenia Malavasi (PD-IDP)
- 0:01:58 15:41 Marta Schifone (FDI), relatore, Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
- (Articolo 1 - A.C. 2700-A)
- 0:15:12 15:43 Luana Zanella (AVS), Gian Antonio Girelli (PD-IDP), Ilenia Malavasi (PD-IDP)
- (Articolo 2 - A.C. 2700-A)
- 0:17:14 15:58 Ilenia Malavasi (PD-IDP), Andrea Quartini (M5S), Luana Zanella (AVS), Gian Antonio Girelli (PD-IDP)
- (Articolo 3 - A.C. 2700-A)
- 0:51:15 16:15 Ilenia Malavasi (PD-IDP), Luana Zanella (AVS), Daniela Ruffino (AZ-PER-RE), Roberto Bagnasco (FI-BP-PPE), Alessandro Caramiello (M5S), Andrea Quartini (M5S), Davide Faraone (IV-CR), Gian Antonio Girelli (PD-IDP), Marianna Ricciardi (M5S)
-
- (Articolo 4 - A.C. 2700-A)
- 0:28:49 17:22 Ilenia Malavasi (PD-IDP), Mauro Berruto (PD-IDP), Francesco Emilio Borrelli (AVS)
- (Articolo 5, 6, 7 - A.C. 2700-A)
- 0:10:32 17:50 Ilenia Malavasi (PD-IDP)
- (Articolo 8 - A.C. 2700-A)
- 0:20:07 18:01 Elena Bonetti (AZ-PER-RE), Marianna Ricciardi (M5S), Devis Dori (AVS), Ilenia Malavasi (PD-IDP), Davide Faraone (IV-CR), Riccardo Magi (MISTO-+EU-SUEU), Filiberto Zaratti (AVS)
- (Articolo 9, 10, 11 - A.C. 2700-A)
- 0:02:16 18:21 Presidente
- (Esame degli ordini del giorno - A.C. 2700-A)
- 0:59:36 18:23 Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Roberto Giachetti (IV-CR), Gian Antonio Girelli (PD-IDP), Mauro Berruto (PD-IDP), Maurizio Casasco (FI-BP-PPE), Federico Fornaro (PD-IDP), Debora Serracchiani (PD-IDP), Roberto Bagnasco (FI-BP-PPE), Rossano Sasso (MISTO-FNV-F), Nicola Stumpo (PD-IDP), Antonino Iaria (M5S), Riccardo Tucci (M5S), Marco Furfaro (PD-IDP), Ugo Cappellacci (FI-BP-PPE), Pasqualino Penza (M5S), Maria Cecilia Guerra (PD-IDP), Edoardo Ziello (MISTO-FNV-F), Ettore Rosato (AZ-PER-RE)
- Interventi di fine seduta
- 0:03:48 19:23 Mauro Berruto (PD-IDP)
- 0:03:15 19:27 Marco Grimaldi (AVS)
- 0:02:42 19:30 Tiziana Nisini (L-SP)
- 0:02:32 19:33 Sara Ferrari (PD-IDP)
Trascrizione