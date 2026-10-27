9ª Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e 10ª Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale - Ufficio di Presidenza, Senato della Repubblica

27 Ottobre 2026
Audizioni sul disegno di legge 2065 (d-l 185/2026 - ILVA) di CGIL, CISL, UIL, UGL, USB Taranto; Confindustria Federacciai, Confapi, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Federmanager, Camera di Commercio Brindisi - Taranto
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Carmine Corvino