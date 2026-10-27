1ª Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione del Senato della Repubblica

27 Ottobre 2026
Audizioni sui disegni di legge 1888 e 172 (Roma Capitale)
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Scheda a cura di Carmine Corvino