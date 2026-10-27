8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato

27 Ottobre 2026
Indagine conoscitiva sulla gestione, il riutilizzo e il recupero delle batterie agli ioni di litio. Audizioni di rappresentanti di Motus-E, Erion Compliance Organization (ECO)
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Scheda a cura di Carmine Corvino