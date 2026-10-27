Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

27 Ottobre 2026
Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Tonino Cantelmi, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, sul tema delle implicazioni connesse all’uso dell’intelligenza artificiale sotto il profilo della protezione del diritto alla salute
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Carmine Corvino