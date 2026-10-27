2ª Commissione Giustizia del Senato

27 Ottobre 2026
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia audizione della professoressa Lucilla Gatt, ordinario di diritto privato presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
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Scheda a cura di Luciana Bruno