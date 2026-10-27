9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

27 Ottobre 2026
Atto UE n. COM(2026) 453 def. (Un sistema agroalimentare dell'UE adeguato alle esigenze future mediante AgRI 2040 e Food 2040) di rappresentanti di: CIA - Agricoltori italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
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Scheda a cura di Luciana Bruno