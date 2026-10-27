8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato

27 Ottobre 2026
Indagine conoscitiva sulle criticità e sulle prospettive della filiera di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici. Audizioni di rappresentanti di: PV CYCLE, Eco-PV, Erion Compliance Organization (ECO), Consorzio ECOEM
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Scheda a cura di Luciana Bruno