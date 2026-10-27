Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

27 Ottobre 2026
svolge le seguenti audizioni: ore 10.00 Francesca Lollobrigida, atleta del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, nonché campionessa olimpica e mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio, e Giulia Lollobrigida, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e del Corpo di Polizia penitenziaria, nonché campionessa mondiale di pattinaggio a rotelle, nell’ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport; ore 10.30 in videoconferenza, di Tathiana Garbin, capitana della Nazionale Femminile di Tennis, nell’ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport; ore 11.00 in videoconferenza, di Jacopo Agrimi, responsabile del progetto WISH, Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Padova, nell’ambito del filone di… inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute;
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