Commissione Ambiente della Camera

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- Comieco - Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica - Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po - Legambiente - Cabina di regia per l’interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambientale (SNPA) - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura - Istituto superiore di sanità (ISS) - Marseglia Group - Società italiana di geologia ambientale (SIGEA) - Azienda sanitaria locale Caserta - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche, svolge le audizioni di rappresentanti di:

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