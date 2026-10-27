27 Ottobre 2026
Audizione del professore Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del presidente Marco Lisei
- 0:01:16 11:47 Marco Lisei (FDI), senatore, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
- 0:55:50 11:48 Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS, Accademico dei Lincei
- 0:00:41 12:44 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:26:18 12:44 Claudio Borghi (L-SP-PSDAZ), senatore, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS
- 0:00:55 13:11 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:08:09 13:12 Antonella Zedda (FDI), senatore, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS
- 0:02:08 13:20 Marco Lisei (FDI), senatore, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS
- 0:06:10 13:22 Antonella Zedda (FDI), senatore, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS
- 0:14:56 13:28 Marco Lisei (FDI), senatore, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS
- 0:04:35 13:43 Claudio Borghi (L-SP-PSDAZ), senatore, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS
- 0:02:47 13:47 Antonella Zedda (FDI), senatore, Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS
- 0:02:33 13:50 Marco Lisei (FDI), senatore
Trascrizione