Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

27 Ottobre 2026
Audizione di Simone Pisano, Docente di neuropsichiatria infantile - Università Federico II di Napoli
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Trascrizione
Scheda a cura di Luciana Bruno e Alessio Grazioli