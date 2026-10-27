La conferenza stampa è promossa da tutti i gruppi di opposizione sul caso del maxi risarcimento, da oltre 83 milioni di euro, che la Regione Lazio è stata chiamata da una sentenza del Consiglio di Stato a risarcire al Gruppo San Raffaele, di proprietà della famiglia Angelucci.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa sul caso del risarcimento che la Regione Lazio è stata chiamata dal Consiglio di Stato a risarcire al Gruppo San Raffaele della famiglia Angelucci" che si è tenuta a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 15:13.



Con Mario Ciarla (consigliere …

regionale del Lazio, presidente del Gruppo, Partito Democratico), Massimiliano Valeriani (consigliere della Regione Lazio, Partito Democratico), Marietta Tidei (consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo, Italia Viva), Alessio D'Amato (consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Claudio Marotta (consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra), Adriano Zuccala (consigliere della Regione Lazio, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Alessio D'Amato (consigliere della Regione Lazio, Azione - Per una democrazia liberal-progressista).



Tra gli argomenti discussi: Angelucci, Bilancio, Cassazione, Consiglio Di Stato, Giustizia, Istituzioni, Lazio, Magistratura, Polemiche, Regioni, Rocca, San Raffaele, Sanita', Sinistra, Tar, Velletri, Zingaretti.



La registrazione video della conferenza stampa dura 48 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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