27 OTT 2026
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Conferenza stampa sul caso del risarcimento che la Regione Lazio è stata chiamata dal Consiglio di Stato a risarcire al Gruppo San Raffaele della famiglia Angelucci

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 15:13 Durata: 48 min 20 sec
A cura di Pantheon e Delfina Steri
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La conferenza stampa è promossa da tutti i gruppi di opposizione sul caso del maxi risarcimento, da oltre 83 milioni di euro, che la Regione Lazio è stata chiamata da una sentenza del Consiglio di Stato a risarcire al Gruppo San Raffaele, di proprietà della famiglia Angelucci.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa sul caso del risarcimento che la Regione Lazio è stata chiamata dal Consiglio di Stato a risarcire al Gruppo San Raffaele della famiglia Angelucci" che si è tenuta a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle 15:13.

Con Mario Ciarla (consigliere regionale del Lazio, presidente del Gruppo, Partito Democratico), Massimiliano Valeriani (consigliere della Regione Lazio, Partito Democratico), Marietta Tidei (consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo, Italia Viva), Alessio D'Amato (consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Claudio Marotta (consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra), Adriano Zuccala (consigliere della Regione Lazio, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Alessio D'Amato (consigliere della Regione Lazio, Azione - Per una democrazia liberal-progressista).

Tra gli argomenti discussi: Angelucci, Bilancio, Cassazione, Consiglio Di Stato, Giustizia, Istituzioni, Lazio, Magistratura, Polemiche, Regioni, Rocca, San Raffaele, Sanita', Sinistra, Tar, Velletri, Zingaretti.

La registrazione video della conferenza stampa dura 48 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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  • Mario Ciarla

    consigliere regionale del Lazio, presidente del Gruppo (PD)

    15:13 Durata: 6 min 3 sec

  • Massimiliano Valeriani

    consigliere della Regione Lazio (PD)

    Presidente: XIII Commissione Trasparenza e pubblicità della Regione Lazio
    15:19 Durata: 7 min

  • Marietta Tidei

    consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo (ITALIA VIVA)

    Vicepresidente della XI Commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione della Regione Lazio
    15:26 Durata: 5 min 13 sec

  • Alessio D'Amato

    consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo (AZIONE)

    15:31 Durata: 7 min 52 sec

  • Claudio Marotta

    consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo (AVS)

    15:39 Durata: 4 min 40 sec

  • Adriano Zuccala

    consigliere della Regione Lazio (M5S)

    15:44 Durata: 6 min 59 sec

  • Rispondono alle domande

    Alessio D'Amato

    consigliere della Regione Lazio (AZIONE)

    Mario Ciarla

    consigliere regionale del Lazio, presidente del Gruppo (PD)

    Massimiliano Valeriani

    consigliere della Regione Lazio (PD)

    Marietta Tidei

    consigliere della Regione Lazio, presidente del Gruppo (ITALIA VIVA)

    15:51 Durata: 10 min 33 sec
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Di completare questa conferenza stampa.
Il primo forum contenzioso
La notte del 20 riguarda il gruppo dalla sua aerea nel giorno della sentenza che c'è stata, che ha portato ah, ah ah religione,
Un esborso di 42 milioni di euro sono il Gruppo San Raffaele e noi avevamo invocato oggi il Presidente Valeriani,
Il presidente della Regione Rocca in commissione trasparenza.
Perché volevamo lunghi delucidazioni rispetto a un risultato ed è sicuramente negativo per la Regione Lazio e su cui noi riteniamo ci siano state delle grandi teche da parte dell'attuale amministrazione regionale.
Ripercorrono brevemente i punti salienti del 2019. Il TAR aveva dato ragione alla Regione Lazio, era all'epoca della giunta Zingaretti a novembre 2023,
C'è stata la prima sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto in un angolo sarà ferie e la Regione, invece di fare ha detto Pozzo ed erogazioni in Cassazione non ha fatto nulla, non ha fatto nulla fino a che si è arrivati al luglio del 2026 dove c'è stata la sentenza per ampiezza e nella discussione che c'è stata in Commissione bilancio la Regione stavolta ha deciso di fare un ricorso. Debbo dire
Su input della interventi tutti i consiglieri d'opposizione, ma, diciamocelo chiaramente, quando i buoi sono usciti da Star, sfido chiunque di voi a sentire qualunque avvocato e questo avvocato probabilmente vi risponderà che nel 2023 le speranze sarebbero state molto buone ed oggi la percentuale è abbastanza.
È abbastanza infima, onestamente, questa è una cosa che noi riteniamo molto grave, guardate perché non si gioca con i soldi dei contribuenti, specie in un momento di grande crisi come quello che stiamo attraversando.
E noi siamo rimasti particolarmente colpiti dall'assenza della Presidente in Europa oggi e, alla luce anche di quello che vi ho rappresentato, abbiamo deciso, come tutte le forze dell'opposizione, di presentare un esposto alla Procura e Ustif, diciamolo, spiegazioni, Leonardo da noi in Commissione, trasparenza dai magistrati,
E guardate.
C'è una cosa che io ritengo ancora più grave, quindi per cui metterò cats poiché tutti è stato il rapporto lavorativo col gruppo extra Raffaele.
Fino a qualche settimana prima, forse di diventare presidente, alla luce di tutto questo, ancora di più è indispensabile per la credibilità dell'istituzione regionale che Rocca funghi qualunque tipo di lettura malevola.
Perché un conto è l'incapacità.
Altro punto è l'atteggiamento è dovuta a ragioni diverse, su questo non ci possono essere dubbi guardare questa è una religione, questo contenzioso verrà approvato dalla revoca della Polverini.
Vi ricordate com'è finita con le ultime esperienze di governo, devono essere regionale.
Ricordando a Roma dove è finita l'esperienza Alemanno.
Io temo che su questa vicenda debba essere fatta piena luce.
Per la credibilità dell'istituzione regionale prende questa cosa, che per noi è più importante, ci sarà anche negli aspetti chiamiamoli tecnici hanno appeso tecnici fino a un certo punto il coordinatore dell'Avvocatura della Regione è intervenuto in Commissione Bilancio, Vittorio Del Barba dove prenderli scendo in modo testuale che,
Di aver rappresentato dal direttore urbani che io non pagare questa somma lo sconsiglia doveva pagare questo ulteriore cifra, perché ritengo che ci siano quantomeno tra giovani di dubbio. Noi domani andiamo in aula con un debito fuori bilancio per 82 milioni di euro, quindi presenteremo ovviamente come opposizione un emendamento, almeno per riportarla in coerenza con le parole dette dal coordinatore dell'Avvocatura regionale
Ho quindi
è una vicenda su cui.
Anche il contorno e altro parleranno, colleghi, io non voglio perdere troppo tempo, ma.
Che diciamo?
Il tema dei finanziamenti ricevuti dal presidente da Gitai negativi.
Le diciamo mancanze che ci sono state anche su rendere pubblica quella ancora non lo fa la dichiarazione.
Tomba in cui uno dice tanto quanto guadagno dipende da chi diciamo riceve fondi nella sua attività, ecco, queste per lungo tempo sono mancate quindi noi su questo siamo proprio obbligati ad andare fino in fondo, ecco, questo lo voglio dire cancro,
Un video con una cosa che la normativa vigente non c'è neanche bisogno che questo debito fuori bilancio passi in aula per essere pagato passano, entreranno a giorni la sentenza, credo sia stata una diffida ad ottobre, la Regione può pagare, il problema è che credo facciano fatica a trovare un dirigente che si assume la responsabilità al dilagare.
Grazie.
Non so se.
Tutto si muova in due insegnanti, sì, allora intanto buongiorno a tutti.
Come ha detto adesso capogruppo Chawla, presidenze Rocca.
Stamattina ha mandato una comunicazione dove, per ragioni istituzionali, non comunicava di non poter essere presente alla nostra audizione e quindi l'audizione in assenza dell'unico audito è stata annullata, come è stata bucata da praticamente rock alla stessa Commissione la settimana precedente, ma abbiamo fatto due Commissioni in una settimana, la prima il 20 ottobre dove abbiamo avuto diciamo in audizione il Direttore Urbano direttore della Direzione Salute,
E non essendo soddisfatti tutti i commissari delle risposte ricevute da.
Dal dottor Urbani si era convenuto di convocare soltanto il Presidente è evidente che il presidente, questa vicenda, che ha il gol Nagorny che ha ricostruito il presidente Ciarla, decide di arroccarsi, di non avere un confronto con l'opposizione con con tutti coloro che hanno degli interrogativi a cui qualcuno deve dare delle risposte guardate noi da da molti anni ogni volta che c'è il bilancio combattiamo con il coltello tra i denti per abbassare l'Irpef.
Per ammazzare il mezzo punto qualche decimale di Irpef combattiamo, diciamo i consigli o dentro la Commissione Bilancio per arrivare a quelle famose 200 milioni di euro che consentono ai cittadini del Lazio di respirare, beh, qui parliamo di una cifra che quasi la metà della manovra dell'Irpef,
Una cifra a 83 milioni che verrà se pagata, come prevede la sentenza del Consiglio di Stato, per a sottratta ai servizi sanitari di questa regione, perché andrà sottratta a fondo sanitario con cui noi finanziamo la sanità pubblica nel Lazio e allora qual è il grande quesito come mai per una,
Vicenda che riguarda un gruppo privato con cui è stato ricordava il presidente per hanno intrattenuto regolare i rapporti di lavoro,
Come mai il presidente, nonché assessore alla sanità, con tutte le difficoltà che noi riscontriamo ormai da molti anni, da quel maledetto commissariamento dovuto a ragioni che non sono imputabili né a questa Amministrazione né a quella precedente, ma quelle prima che sono vicine però quella attuate e che hanno costretto i cittadini del Lazio a vivere una condizione, i servizi e di diciamo floridità del sistema sanitario pubblico molto compromesso okay, come mai, di fronte a una situazione di questo tipo, l'amministrazione Rocca non ha combattuto, come si sarebbe dovuto fare per contrastare questa questa sentenza? Io vi ricordo che il Presidente Rocca ha annunciato un esposto contro i precedenti amministratori, qui c'è l'Assessore ex Assessore d'Amato, ma poi lo dirà lui contro l'ex presidente
Zingaretti, adducendo le eventuali responsabilità di non aver contrastato questo contenzioso, riguarda tutti che la sentenza del TAR del 2019 in gestione Zingaretti.
Civile, diciamo vittoriosi, la Regione vincere al TAR, quindi non c'era nessun contenzioso da gestire, il problema arriva con questa nuova Amministrazione, con questa nuova legislatura, al Consiglio di Stato emette questa sentenza sovvertendo il TAR.
Contrariamente a tutte le previsioni, e vi ricordo che la Corte dei Conti considerava questo contenzioso tra l'ente regionale Lazio del soggetto privato con un indice di rischio dell'1% di soccombenza della Regione quindi è assolutamente quasi, diciamo spesso esclusa la Meloni definirsi potesse soccombere ma è caduto come spesso accade,
Sarebbe, diciamo, dei contenziosi giurisdizionali, ma quello che sorprende è che dal 2023 ad oggi non c'è stato un atto, la richiesta di, diciamo ricusazione la chiamano d'iniziativa verso la Corte di Cassazione verso la Corte europea, tutte quelle possibili procedure per contestare quel giudizio che avrebbero fatto risparmiare e farebbero risparmiare 83 milioni di euro ai contribuenti. Chiudo e non la faccio lunga, perché ovviamente della professione di Homs è stata, è stata annullata, ma eventualmente, anche in base a quello che accadrà in consiglio, nei prossimi giorni saremo eventualmente pronti anche riconvocarla, sottolineando questo aspetto di presunto danno erariale che, si diciamo, configura rispetto all'entità del danno e della cifra che noi dovremmo autorizzare a spendere, cioè a 83 milioni di euro. Vorrei sottolineare quello che ha già detto il Capogruppo Ciarla, che è un aspetto decisivo. Il capo dell'Avvocatura regionale, no, un consulente esterno, cioè la Regione Lazio, per bocca del suo capo dell'Avvocatura, ha detto che quegli 83 milioni non sono dovuti e la cifra congrua sono 77 milioni di euro.
Allora noi, dove andiamo, per quale motivo tutta questa fretta a pagare e addirittura a pagare di più di quello che dovremmo pagare questa vicenda è una vicenda che purtroppo rischia di essere il marchio di ceramica di questa legislatura, perché da qui si capisce anche per le ragioni per cui si sono volute tenere le deleghe il presidente e l'assessore alla Salute e diciamo abbia la stessa figura e noi contestiamo che questa diciamo che questa sentenza del Consiglio di Stato sia stata in qualche modo non contrastata ma quasi Benedetta e siccome noi vogliamo difendere gli interessi dei cittadini di e le risorse a disposizione del servizio sanitario ha, diciamo destinati ai cittadini stessi.
Preannunciamo un'azione non solo a presso le autorità giudiziarie, come è stato detto adesso lasciarla.
Ah, perché facciano chiarezza su Compart comportamenti omissivi.
O di responsabilità, ma noi vorremmo tentare in tutti i modi di risparmiare ai cittadini del Lazio, questo Sas, se proprio lo devono fare, lo facessero come Giunta, ma non c'è nessun obbligo che lo faccia il Consigliere Jadran aggiungono Magnanelli poche cose, ma intanto per sottolineare la gravità del fatto che il Presidente Rocca si è presentato in commissione Trasparenza Rocca, non può iniziare il Consiglio sia un rumore di fondo,
è un organo istituzionale che va rispettato e del quale fa parte da presidente della giunta e soprattutto l'assessore alla sanità, io ci tengo a ribadirlo Rocca, la delega alla sanità o l'ha fortemente voluta.
Ora, probabilmente col trascorso, garantisce anche la presidente della Fondazione San Raffaele, con chiaramente con i rapporti con delle strutture sanitarie. Non so se abbia fatto bene a tenere questa delega, però, di fatto lui questa delega scenari su questa delega deve venire a rispondere, ma non una volta all'anno di venire a rispondere quando il Consiglio chiama perché questa non è una questione secondaria, ha detto bene il Presidente Valeriani, Noi stiamo battagliando in Consiglio, in tutte le sedute o comunque in tutti gli appuntamenti di bilancio e per dare a questo nostro bilancio, ma un po'meno del di rigidità e ci viene sempre risposto comunque coperta quella è allora non è possibile che per tanti servizi di solito non si trovino
Ci si dice giustamente si ha un piano di rientro, eravamo in commissariamento fino a un po'di tempo fa. Sta di fatto che noi abbiamo notato una certa celerità su questa questione intanto gravissimo che nel 2023, perché vedete anche qui ora dice che faranno un esposto contro il precedente gestione, ma lo hanno ricordato anche i miei colleghi, lui fino al 2019, il TAR ha dato ragione alla Regione, cioè fin quando la regione dell'altro colore politico si è difesa e indignò organismi giudiziari hanno dato ragione alla Regione e, come hanno dato ragione, tra l'altro in diversi contenziosi. Antoci B perché io voglio ricordare che per due gradi di giudizio, comunque, le richieste di risarcimento di Angelucci sono state bocciate dal tribunale civile. Ora arriva questa sentenza nel 2
1.023 del Consiglio di Stato, che i no diceva quanto bisognava pagare, perché la quantificazione e qui io vi voglio fermare al momento è stata fatta durante il giudizio di ottemperanza con la sentenza del 2026 pochi giorni fa, ora Baran, ebbene era nel 2023 che la Regione doveva andare in Cassazione poteva comunque ancora agire.
E poi c'è un altro dato che, a mio avviso e sconvolge la regione, quando inizia durante Petkovic che ottemperanza a vedersi anche con la San Raffaele feci per capire il danno la Reggiani e quantifica il danno avvenuto a 3 milioni di euro o il Consiglio di Stato di fatto prende per buona anche attraverso il proprio Shikibu la perizia di parte del San Raffaele e si arriva a 60 milioni più le rivalutazioni con gli interessi a 77 qui,
Cioè voi capite che.
O la Regione ha sbagliato completamente a fare la sua valutazione, perché parliamo di 3000000 di euro e c'è qualche altra cosa okay, allora io penso che Rocca oggi avrebbe dovuto daccapo dell'amministrazione regionale, ma soprattutto da assessore alla sanità con quelle continuità, diciamo la verità perché se voglio dire non ci fosse stato questo pregresso è chiaro che avremmo comunque fatto una battaglia. Questo deve essere chiaro per evitare di pagare questi 82 milioni di euro proprio perché sono soldi dei cittadini e soprattutto vogliamo che venga accolti dai LEA
Che però è chiaro che questa rassicurante accende un faro in più perché comunque si stanno avvicinando discendenza, diciamo così, di un rapporto di lavoro pregresso e che comunque noi riteniamo che in qualche modo può set vi è lui oggi doveva venire, a nostro avviso, a spiegare queste ragioni, perché riteniamo che nel 2023 non sia stato fatto tutto quello che poteva essere fatto per evitare di arrivare questa quantificazioni mostra che per noi, mentre un'identificazione mostra anche perché non è che in questi anni la Regione ha impoverito, c'è questo periodo. Dobbiamo dire ciò a
Credo, insomma, voglio dire abbia continuato a prosperare, per carità, io non me la prendo mai con una persona come perché ritengo che voglia dirsi anche sbagliato, Detto questo, però, è del tutto evidente che oggi stiamo parlando di 82 milioni di euro e di un presidente di Regione che, convocato da assessore alla sanità non viene a rispondere al Consiglio ripeto, il Consiglio non è il rumore di fondo, è qualcosa che va rispettato, anche quando le richieste arrivano comunque da una parte politica che non hai proprio perché è un dovere di trasparenza. Comunque, su questa questione ancora di più sulla questione troppo per il passato
Chi Rocca e questa contiguità doveva comunque essere sicuramente maggiore, per cui non hanno detto i miei colleghi, noi chiaramente andremo avanti, io ritengo molto grave che comunque il loro chicanos voler fare.
Un esposto ad annunciare la Vespa rispetto alla gestione precedente perché, ripeto, durante la gestione precedente la Regione li vince singoli, per oggi la situazione è seria.
Sì, grazie ai luoghi cose io riscontro una grande opacità in questa vicenda, è un'assoluta mancanza di autonomia da parte del presidente De Rose, come è stato ricostruito questa vicenda nasce il 22 giugno 2011.
Con la chiusura del fatto e la revoca della suite fino al San Raffaele di Velletri una settimana dopo, a causa delle minacce che furono fatte di licenziare tutti i dipendenti e di creare un caos occupazionale. Prefetto di Roma invitava a trovare una sintesi e una settimana dopo sul fatto un accordo che ha portato poi al DCA 62 e l'accordo fissato il 27 6 del 2011, dove si prevedeva una ricollocazione e una riorganizzazione dei posti letto di questo gruppo. Ora il gruppo, un anno dopo, intentò un contenzioso nel 2012, ancora con la Giunta Polverini e a quel contenzioso, come hanno ben detto termine, ha proceduto. La giunta precedente ha sempre vinto, ha vinto al TAR, nel 2019 ha vinto in sede civile nel 2017 e in Corte d'Appello nel 2022 si arriva alla sentenza Corradino del Consiglio di Stato ribalta
Completamente ciò che il TAR aveva deciso. La Regione non fa nulla dal 2022 a 2026, cioè fino a qualche giorno fa che, poiché grazie all'impegno dell'opposizione e l'amministrazione regionale ha deciso di intentare una rievocazione rispetto alla delibera di ottemperanza del Consiglio di Stato, non è che non ha fatto niente alla Regione. La Regione, subito dopo la sentenza Corradino, ha riavviato l'iter in maniera illegittima per la riapertura di Velletri. Cioè non so se sa se è chiaro quello che sto dicendo, cioè la struttura di Velletri ha avuto plurime sentenze del Consiglio di Stato per insanabilità assoluta e anche della Corte di Cassazione, per cui non solo diciamo, c'è un doppio binario quando le sentenze sono sfavorevoli alla Regione, la Regione tace non fa nulla far passare e trascorrere del tempo per farlo passare in giudicato. Questo è quello che è il primo dal 2023 al 2026, quando l'erede. Le sentenze sono favorevoli alla Regione, come è nel caso della dichiarazione di insanabilità. Ab origine, sentenze e del compianto presidente Franco Frattini del Consiglio di Stato e degli Roberto Garofoli, due sentenze del Consiglio di Stato e una sentenza della Corte di Cassazione
La Regione cosa fa disapplica queste sentenze e nel 2024, un anno dopo, riavvia l'iter per riaprire la struttura tipo indietro? Ma sono cose che voi conoscete bene, perché il vicepremier Salvini è stato in campagna elettorale a Velletri ad annunciare che c'era la mia apertura di Velletri. E allora c'è un doppio binario quando si tratta di difendere gli interessi legittimi del pubblico e della Regione. La Regione fa di tutto per mettere in campo le iniziative che gli competono, quando invece si tratta di contrastare elementi e innaturali, diciamo, dal mio punto di vista, illegittimi, allora la Regione tace e si accorge, dopo tre anni, che c'era un problema e questo dimostra la totale cattiva fede. Ecco perché parlo di assenza di autonomia da parte del Presidente Rocca, che ha voluto tenere una delega. Evidentemente ha degli impegni che deve rispettare e questi impegni consistono in questa che è la madre di tutte le battaglie. Ecco perché
E io sono d'accordo con chi mi ha preceduto, questa questione va posta all'attenzione sia dei giudici contabili e dei giudici penali, perché ci sono elementi molto ma molto grave, parliamo di una cifra importante e con cui si può ridurre il carico Irpef per famiglie e imprese in cui si possano assumere oltre 3.000 infermieri con cui si possono acquistare più di 200 macchinari, TAC e risonanze invece vanno dati a una struttura,
Privata che in questi anni ha beneficiato di un aumento dei ricavi di circa il 30%, ciò le strutture del gruppo Angelucci in questi tre anni hanno avuto un più 29% dei ricavi dal servizio sanitario regionale e allora è evidente che voglio dire qui nessuno ha un pregiudizio, certo, diciamo qualcuno ha avuto anche dei potrebbe anche The, ma diciamo nessuna o pregiudizio è però le regole non valgono per tutti, voglio dire qui siamo di fronte a un tentativo di riaprire legittimamente nell'eco di farti le campagne elettorali, come ce ne sono state di perder tempo. 3 A per contrastare questa sentenza
E poi ci si dice e che la colpa è di chi, di chi li ha preceduti, facciano pure io non faccio produrre, perché credo che è bene che su questa cosa si piacciono chiarezza io voglio solo dire che che cosa dovevamo fare nuovi nel 2019, avendo vinto al TAR, cioè nonostante abbiamo adatta, dovevamo pagare Angiolucci cioè qualcuno me lo spiegasse, perché se se questo è il tema cioè il TAR ci dà pienamente ragione peraltro con una richiesta risarcitoria non della Regione ma del gruppo Angelucci allora nel 2019 era di 21 milioni. Qualcuno deve spiegare
Che dovrà spiegare come ieri, dalla questi 21 milioni, ad arrivare a 60 più gli interessi. Peraltro, qualcuno dovrà spiegare perché è stata presa come riferimento alla perizia di parte dell'ingegner fiori dello studio fiori, che la perizia del Gruppo San Raffaele e non è stata, diciamo da due foto di avere una terzietà su questo argomento all'anno che cosa dovevano fare. Avevamo vinto al TAR, avevamo vinto il Consiglio in sede civile per due volte, però, siccome avevamo vinto, dovevamo pagare turbo Angelucci e questo mi sembrava assurdo, per cui diciamo io ho letto le dichiarazioni né nel fine settimana del presidente rock. Forse non era sereno, in quanto diciamo, è ancora sottoposta a un'attività di indagine, seppure con richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per truffa e falso. Sulla parte diciamo della
Prestito assunse saputo no, diciamo cose note qui c'era allegata assunse questo, cioè il prezzo è a sua insaputa,
E vedremo cosa dirà il giudice potrebbe l'udienza per il giudice per le indagini preliminari, però detto questo, ecco, io credo che su questa questione venga fatta piena luce perché, ripeto, c'è una opacità che deve essere sgomberata e c'è soprattutto un'assenza di autonomia che la dimostra nei fatti il presidente anche e concludo non venendo oggi alla commissione trasparenza invece è un fatto importante se non annulla la scritta
Ma?
Diciamo la battaglia edilizia ragù già iniziare le Commissioni consiliari, che domani approderà in aula e discendano dalla ricostruzione del suo puntuale consigliere d'Amato, ne dà riscontro fin fin troppo chiaro in queste settimane che ha seguito i lavori del Consiglio, ha potuto ascoltare.
Le parole dell'assessore al Bilancio sulle parole del capo dell'Avvocatura, le parole del direttore della cabina di regia della sanità, non abbiamo ancora quest'Aula, queste istituzioni andrà ancora sentito dalla viva voce del Presidente e Assessore alla alla sanità.
Quali siano state le?
Le azioni di manutenzione delle azioni intraprese nel in questi anni e un chiarimento era più che necessarie, visto come ha detto in apertura.
Bari, presidente Ciarla, degli evidenti contro, diciamo gli elementi di contraddizioni evidenti che sono emersi già nell'esame in commissione Bilancio del di come si sia elevati di come arriveremo, domandi come forse un unicum dicono a domani l'aula del consiglio regionale si dovrà esprimere su un debito fuori bilancio non certificato puntualmente ciò nondimeno proveremo un debito di cui si ha una cifra favolosa.
E diciamo appunto poco chiara parlando.
Diciamo di risorse per di più, che avranno un impatto immediato in termini di conto economico sulla sanità, bisogna prima.
Presidente di idee e risorse che, almeno nella gestione contabile, verranno sottratte dalla capacità di spesa e di programmazione dei servizi sanitari della nostra Regione, quindi questo è un fatto gravissimo ed è un nome in qualche modo spiega anche l'approccio con cui questa maggioranza intende sottoporre questi spetta al consiglio a strappi andavano attiva a strappi e per una maggioranza finanche su una questione.
Così delicata per 1.000 ragioni per l'inutile emotivi,
Per le responsabilità prudenti, chi guida oggi l'amministrazione per i trascorsi del presidente e di tutta la maggioranza rispetto a determinati gruppi che lavorano, quella saga regionale con questo gruppo che abbiamo scoperto in sedute di Commissione bilancio di Bartali, agisce un contenzioso mostre nei confronti della Regione stessa, quindi, a mio giudizio e concludo al di là delle questioni puntuali delle spiegazioni tecniche rimane
Senta una domanda già sollevato in Commissione Bilancio, quali discipline questa giunta, ex presidente, questa maggioranza intende intraprendere nei confronti di gruppi.
Imprenditoriali che intendono avere un approccio obbligatorio nei confronti del bilancio regionale, questo contro tutto quello che, al di là delle responsabilità per le ricostruzioni degli esposti che faranno il loro corso e noi non abbiamo chiaro né appunto nella cifra puntuale ed essi dovranno rispondere est seguendo il giudizio di ottemperanza,
E per di più diciamo vedi attacco, su questo si godeva la porzione di dare il governo Meloni che ha da poco annunciato che invece.
Non intende seguire di ricerca imbarazzo simili uguali su altre sentenze.
Consigliere di Stato per quello in più, non abbiamo chiaro quali iniziative prendere perbene basso dal presidente Robert, questa maggioranza nei confronti di gruppi che in questo modo tende tendono a spolpare il bilancio della sanità regionale.
Questo è un punto tutto pienamente bonifico, poi.
Penso sia Urgese urgente fare chiarezza.
Perché le sentenze si rispettano
Siamo d'accordo, ma vogliamo capire come si è arrivati a all'esito conclusivo di questa lunghissima vicenda processuale, ma al contempo vogliamo sapere quali iniziative la Regione, questa maggioranza intende intraprendere per non trovarsi in situazioni paradossali come quella che stiamo vivendo oggi.
E io vorrei cominciare dalla cosa che ci ha spinto principalmente in queste settimane, a dare battaglia su questo non ho su questo tema.
Ed è fatto di levare dalla mattina alla sera, oltre a milioni di euro, dai servizi essenziali sanitari ai cittadini, noi l'abbiamo chiesto prima nelle sedute di bilancio e poi la caduta dell'esecutivo di trasparenza con orari da Presidente Valeriani, quindi dall'opposizione e su questo non abbiamo avuto una risposta non abbiamo avuto una risposta del come 80 milioni di euro che potrebbero servire per finanziare ben diversi anni uno psicologo di base tanto grave.
Psicologo di base o per finanziare una riflessione, vuole integrare in oncologia o per finanziare lo psicologo scolastico, per finanziare tutte le necessità di cui hanno bisogno le persone, ma anche banalmente, le liste di attesa e proprio oggi è uscito il rapporto dove si vede che le liste di attesa nel Lazio e stanno peggiorando sono oltre la media nazionale e quindi noi ci chiediamo come è possibile che questi soldi, in maniera così leggera vengono utilizzati dalla mattina alla sera, per magari un unico fornite, senza che questo debito sia certo ed esigibile, come prevede la normativa sui debiti fuori bilancio. Quindi da domani ci troveremo in Aula un provvedimento che prevede di pagare un'ipotesi, perché non è né la cifra che ha fissato il giudizio di ottemperanza del 2020. Se quest'anno, in poche settimane fa, circa 77 milioni di euro né tantomeno quello della Regione pensava di poter pagare rispetto a quanto accaduto, perché ricordiamo che noi, queste sedute, abbiamo cercato di costumi, come siete passati dai 3 milioni ipotizzati dalla Regione Lazio agli oltre 80 milioni previsti in questa delibera con il debito fuori bilancio, e non c'è stata possibilità di ricostruire questa madre schiume, e io credo che questo sia il fatto più importante perché le opposizioni si spingono a fare un esposto dove qualche giorno dovrà accertare se questa inerzia, anche a partire dal 2023 ed è arrivata fino al 2026, fino alle soglie del Consiglio regionale
è stato un danno per i cittadini ed è stato un danno economico alla Regione Lazio, perché i ricorsi annunciati durante le sedute di Commissione sollecitata dall'opposizione dovevano essere fatti la settimana do.
Nel 2023 e non tre anni dopo su sollecitazione. Ecco se c'era una strategia difensiva, se c'è una strategia difensiva dietro l'ultima sentenza del 2023, evidentemente era una strategia totalmente sbagliata, o comunque era una strategia che non andava assolutamente a favore della Regione Lazio, perché noi ci troviamo una collaborazione economica completamente diversa da quella che è stata papà per le elezioni regionali e io l'ho detto diverse volte in Commissione, io mi fido della valutazione dei tecnici regionali, tant'è vero che il direttore stesso, all'interno di una nota tecnica, dice che non imputabile alcun ritardo alla Regione Lazio rispetto a quanto preventivato, e quindi io, che sono il rappresentante legale della Regione e in questo caso il Presidente Rocca ovviamente
Avrei fatto di tutto per far valere le ragioni della Regione, Inter infatti il giudiziaria, e quindi io avrei fatto subito ricorso dicendo che io di quei soldi non devo assolutamente nulla, se non un residuale. Tre migliori, compresa la rivalutazione. Colloqui cadrà quindi come siamo passati da 3 a 82 milioni. Non lo sappiamo e soprattutto non favoriamo, o meglio, è stata data una giustificazione molto vaga di come si è passati, dal totale dei 60 migliori più la rivalutazione di circa 17, quindi 77 milioni di euro nella sentenza del 2026 di ottemperanza agli 83 milioni di euro che ci ritroviamo in delibera. Quindi, loro stanno portando all'attenzione del Consiglio regionale
Una delibera che non rispecchia neanche quello che dice il giudizio di ottemperanza del 2026, quindi vanificando completamente quelli che sono i presupposti della norma in cui il credito deve essere certo, oggi noi di certo l'unica cosa che abbiamo e sono quei 77 milioni, ma cerchi fino a un certo punto e concludo perché se la Regione Lazio oggi sta provvedendo ai ricorsi al, si dovrebbe averli depositati perché ovviamente almeno io non ne ho copia o qualcun altro una copia, però è stato è stato annunciato di averli fatti. È stato annunciato, come richiesto all'interno della Commissione, di fare richiesta di sospensione del giudizio di ottemperanza del 2026 per bloccare il famoso pagamento degli interessi che doveva mettere velocità in questo pagamento. No a fare, non solo diciamo che dobbiamo pagare invece di 3 milioni 77 milioni di euro, ma vi diamo anche una certa celerità nel farlo o no? 5.000 euro ogni giorno più interesse, più rivalutazione, eccetera, eccetera. È stato chiesto di sospendere questa cosa si pronuncerà ovviamente come
Come caratteristica delle di queste richieste, nel giro di pochi giorni si saprà se la Regione dovrà pro o provvedere a un pagamento o meno, di quale importo, quando dovrà pagarlo, non domani in Consiglio regionale, quindi questa accelerazione non non si capisce nei termini e nei modi ma soprattutto non abbiamo avuto ancora oggi l'occasione da parte del presidente che ha voluto mantenere,
La Dea, la delega alla sanità, del perché si è proceduto in questo modo e qual è l'AST, qual è stata la strategia difensiva dal 2023 al 2026 che ci ha portato all'ultimo all'ultimo miglio, nel fare dei ricorsi in fretta e furia semplicemente queste sollecitata dalle opposizioni e non perché è frutto di una strategia politica questa sì e difensiva che ci portava a difendere gli interessi della Regione perché, vedete, io penso che se una regione 1 un ufficio, un capo di regioni, un presidente si trova una quantificazione di 3 milioni di euro da una parte,
C'è una quantificazione 77 milioni di euro dall'altra, io sfido chiunque a dire che quella che quella differenza sia valida e sfido chiunque a non far valere le proprie ragioni in qualsiasi grado di giudizio fino ad arrivare all'Europa, perché non stiamo parlando di 50 contro 51 77 contro 76 oh oh oh oh, poche decine di migliaia o poche centinaia di migliaia di euro di differenza sul miglio e stiamo parlando di una scala completamente diversa e quindi qui c'è qualcuno che ha sbagliato.
E visto che quel qualcuno non voglia immaginare che non sia alla Regione, ma sia qualcun altro io questa ragione la devo far valere il twist de possibile e immaginabile che la domanda conclusiva, sempre perché non è stato fatto nel 2023,
Ma con due domande.
Paralleli meglio di George Town.
L'ex post che sul retro
Caratteristi, voi e impreciso, stupa e guai guai a tutti gli effetti.
Né si può godere di questa vicenda si questione si farà qualsiasi iniziativa Zara unitaria che stanno costruendo, perché capite bene che è una cosa l'articolata e complessa e verrà fatta sia in sede contabile e per ravvisare eventuali danni erariali e responsabilità, e sia in sede penale per ravvisare eventuali omissioni rispetto a plurime sentenze della magistratura in riferimento alla riapertura di Velletri.
Questo comporta entro domani e aspetta.
Noi ci saremmo aspettati almeno che la proposta di legge, così come è stata presentata, è stata ritirata e ripresentata a 77 milioni, coerentemente con le indicazioni dell'allora capo dell'Avvocatura in Commissione Bilancio, cioè dire almeno questo.
Nel momento in cui questo non è accaduto o no I domani in aula daremo battaglia presentando una pregiudiziale.
Presentando un emendamento che ripristina dell'82 77 lascito del debito fuori bilancio e utilizzando tutti gli strumenti che ci concede il Regolamento per non fare approvare questa proposta di legge.
Che io penso in aula non vedrà mai c'è.
Posso, anche se non c'è il rischio del globo Alessi.
Possono valere tranquillamente dopo 30 giorni, la Giunta può pagare.
Non c'è questo rischio, tra l'altro, posso dire una cosa adesso.
Di fronte a un'amministrazione regionale
Che ha provocato un danno dell'82 milioni di euro e soltanto 2 milioni 9.000 euro.
Non mi sembra, diciamo, questo è l'elemento più considerevole in questa vicenda, dopodiché possono pagare quindi a questa domanda una risposta troppo semplice.
Possono creare impasse nell'aula con una vergogna che questa.
Possono pagare perché tecnicamente, una volta approvato questo pagamento, in giunta che diventa un provvedimento, ebbene, trasferito al Consiglio se oltre 30 giorni il Consiglio non si esprime, la Giunta ha facoltà di andare in automatico, ok quindi non c'è l'obbligo del passaggio nei Consigli, questo sì,
Da quel momento, in piazza Crispi.
Cercherò insomma, potrebbero pagare delle carceri segue dal 2 ottobre al 2 novembre, possono pagare, diciamo pure che se ci avessero pensato prima, non ci sarebbe stato il problema degli interessi che siamo arrivati al 2026, perché non ci hanno pensato nel 2023 e a fare ricorso quindi,
C'è una responsabilità seguono perché a quel tavolo è andata in una cosa su cui è bene chiarire.
Il punto è che il Consiglio regionale può essere lì solo nelle sue prerogative, da una maggioranza che costituisce l'emergenza scientificamente, quindi questo scrivendo proprio che venga compreso questo non è possibile, peraltro in questo caso non regge neanche la propaganda, perché possono pagato.
Tra l'altro, insomma, noi ci teniamo anche a sottolineare che se
Ci hanno annunciato che entro il 23 avrebbero depositato un ricorso in Cassazione e lo hanno fatto esclusivamente perché comunque l'opposizione in diverse sedute della commissione Bilancio della trasparenza comunque ha rilevato, sottolineano questa necessità assoluta che chiaramente, siamo consapevoli di avere molte meno possibilità di esito favorevole rispetto a quanto potevamo averne nel 2023 a seguito della prima sentenza del Consiglio di Stato quindi prima del grigio ottemperanza,
Però, onestamente, chiedere al Consiglio di assumersi anche la responsabilità su una cosa del genere sulla quale noi non viviamo, ma una chiarezza nei comportamenti fin dall'inizio mi sembra veramente troppo smog possono.
Però.
Noi vogliamo diciamo cosa cosa si
Tra
Siamo sereni.
Ah, guarda la relazione conclusiva che ha fatto la Regione con noi che abbiamo fatto Musik, relazione costruttiva per l'ottemperanza a firma del dottor Urbani.
Ci dove, naturalmente, perché non voglio sbagliarmi dice che unghie insussistenza di qualsivoglia responsabilità da ritardo in capo all'amministrazione regionale okay, riteniamo molto chiaro insussistenza di qualsivoglia responsabilità varietà in capo all'amministrazione regionale.
Ma delle due l'1,
Eh oh Urban, scrive queste cose in totale autonomia, ora operano a lei o Rocca si dissocia da Urbani e si mette la giacchetta per scrivere la tesi che oggi annuncia Rocca e la stessa desidero San Raffaele, che so contrastato sempre dalla Regione film I due papi e allora tu che puoi dire c'è un evidente cortocircuito, non so se è chiaro quello che voglio dire, per cui
E quello che scrivere al rock a noi lo leggeremo con attenzione, peraltro anche qua non abbiamo avuto modo di vedere la richiesta di regolazione che è stata fatta nessuna, dicono Eurojust è stata annunciata peraltro neanche dalla Presidente Rocca, ma da un consigliere della maggioranza e anche questo è un fatto anomalo.
E cioè se ravvisi una, diciamo ingiustizia
Qualcuno l'ha detto no, la presidente Meloni di fronte agli adeguamenti, se si gandhiana dei magistrati, ha ravvisato da AIDS e ha detto che lei non avrebbe pagato Rocco non ravvisa quest'ingiustizia, perché non dice nulla, non è che ha detto presento la rieducazione e questo è l'atto di revocazione, non ha detto Chris Rock ha detto, presenta un esposto contro chi governava prima di me per scaricare le responsabilità, però questo giochino, diciamo, noi sentiremo e adotteremo in tutte le sedi giudiziarie
E i nostri motivi, visto che ci sono plurime sentenze che danno ragione alla Regione, il tema, la, come dire, è il macigno, è perché non è stato fatto nulla dal 2023 al 2026. Questo è il punto, perché noi saremmo stati anche risposte che nel dicembre 2023 lui starà in carica da sette mesi chiedeva ogni appunto all'opposizione.
E ci diceva io ho questo problema, che cosa dobbiamo fare di fronte a questo problema, che oneri insorge che cambiano completamente finora quello che c'è stato in alta, questo non è mai avvenuto, non si è saputo niente di questa sentenza del 2023, nessuno ne sapeva niente fin quando c'è l'ottemperanza tre anni dopo e ci si dice, dobbiamo pagare
Vi ricordate la sfera del Marchese del Grillo quando 18 doveva difendere doveva difendere i taser, Sant'Angelo dice no, Ricciotto Danka, sotto perché ho difeso un pacco, così sta avvenendo alla qui voglio dire e non è stato fatto nulla adesso dico che siamo soccombenti, ho capito male e questa soccombenza anche delle responsabilità che noi chiediamo che vengano accertate a
Tu non lo vedo un vostro fratello di quest'anno.
Sfoggiava visto stavolta, ma passerà apri normale, Naomi, è bene, lei confida nel nella maggioranza il tampone, ma la maggioranza, visto che avete diritto viene Aifa,
Un suo cugino, Cefalù Maione, o ci sono gli strumenti specifici nella un libro, a pensare solo a diciamo alla
Il primo scenario, quello più ottimistico, viaggiando per una maggioranza che quei mostri una sensibilità istituzionale,
Quattro angoli che abbiano disturbi quale regione non sono solo Bacci ci inducono a diciamo, hanno per rendere possibile questo scenario, non solo è un eccesso di ottimismo e invece il regolamento,
Prende il consigliere regionale,
Tenete conto che dura nozioni generali, tenendosi assessora vactrain paghi, parole okay, swing, torace, della presidente di regione, regolarmente sussurrano programma, è cambiato e hanno governato tutti, diciamo, Storace, Marrazzo, Polverini e Zingaretti fino a oggi con questo regolamento e sperimenta,
Niente di usare anche la possibilità all'ostruzionismo dell'obiezione, perché di fronte a provvedimenti sono totalmente inaccettabili. L'opposizione può far valere Steve mezzi che possono tecnici fa emendamenti, subemendamenti o appena due giorni fa, tutto quello che prevede il regolamento delle concessioni, del resto se saranno discussione approfondita, cioè è chiaro che noi e comunque domani e faremo di tutto, ma insomma non l'abbiamo già annunciato, insomma, non è che noi diciamo solo che utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, ma perché ritenevamo e questa questione veramente ingiusta per noi inaccettabile,
Perciò va bene
Invece di che so?
No, go.

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