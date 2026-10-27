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Collegamento con Sharon Nizza da Tel Aviv; sintesi interviste a Tatiana Rojc, a Sandro Gozi, ad Antonio Stango, Luca Pirondini, Alejandro Borghese, Federico Nastasi, e a Estefano Tamburrini.
Puntata di "Notiziario del mattino" di martedì 27 ottobre 2026 , condotta da Antonello De Fortuna e Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 25 minuti.
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