Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano

27 Ottobre 2026
sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, svolge l'audizione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
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Scheda a cura di Carmine Corvino