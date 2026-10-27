Commissione Attività produttive della Camera

27 Ottobre 2026
Nell’ambito dell’esame della proposta di legge sull'istituzione della qualifica di comunità marina o lacuale e disposizioni per il sostegno dell’erogazione dei servizi pubblici nei comuni soggetti a rilevanti variazioni della popolazione conseguenti alla pressione turistica, svolge l'audizione di rappresentanti di Confcommercio.
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Scheda a cura di Luciana Bruno