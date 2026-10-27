Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza

27 Ottobre 2026
in merito all'indagine conoscitiva sull’impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori, svolge le seguenti audizioni: Maria Rosaria Romano, direttrice della II divisione del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno; Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria
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Scheda a cura di Luciana Bruno