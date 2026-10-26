26 OTT 2026
dibattiti

War Room Alla Cortese Attenzione - Francesco Cundari indirizza la sua lettera a Luciana Castellina

DIBATTITO | - Youtube - 17:30 Durata: 5 min 1 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
War Room
Player
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Alla Cortese Attenzione - Francesco Cundari indirizza la sua lettera a Luciana Castellina", registrato a Youtube lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 17:30.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Francesco Cundari (giornalista e scrittore).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Castellina, Giovani, Lenin, Manifestazioni, Politica, Sinistra.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 5 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate