Polemico con gli oppositori, si tiene la Lega e alza il tiro contro Ue e Ucraina.



Enrico Cisnetto ne discute con Jacopo Iacoboni, Giornalista La Stampa e Scrittore, autore di “Honeypot.



Come la Russia ha infiltrato l’operazione Epstein” (Baldini+Castoldi), Giovanni Orsina, Professore di Storia contemporanea, Direttore School of Government Università Luiss, autore di “Controrivoluzione.



Una storia politica del nostro tempo” (Marsilio) e Francesco Verderami, Editorialista Corriere della Sera.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Rieccolo, a cosa mira Salvini", …

registrato a Youtube lunedì 26 ottobre 2026 alle 18:00.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Jacopo Iacoboni (giornalista), Giovanni Orsina (professore di Storia Contemporanea presso la LUISS Guido Carli di Roma), Francesco Verderami (editorialista de "Il Corriere della Sera").



Tra gli argomenti discussi: Centro, Conte, Democrazia, Destra, Elezioni, Finanziamenti, Fratelli D'italia, Guerra, Lega Per Salvini Premier, Meloni, Movimento 5 Stelle, Partiti, Politica, Russo, Salvini, Scuola, Ucraina, Unione Europea, Vannacci.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 49 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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