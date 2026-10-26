26 OTT 2026
dibattiti

War Room - Rieccolo, a cosa mira Salvini

DIBATTITO | - Youtube - 18:00 Durata: 49 min 53 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
War Room
Player
Polemico con gli oppositori, si tiene la Lega e alza il tiro contro Ue e Ucraina.

Enrico Cisnetto ne discute con Jacopo Iacoboni, Giornalista La Stampa e Scrittore, autore di “Honeypot.

Come la Russia ha infiltrato l’operazione Epstein” (Baldini+Castoldi), Giovanni Orsina, Professore di Storia contemporanea, Direttore School of Government Università Luiss, autore di “Controrivoluzione.

Una storia politica del nostro tempo” (Marsilio) e Francesco Verderami, Editorialista Corriere della Sera.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Rieccolo, a cosa mira Salvini", registrato a Youtube lunedì 26 ottobre 2026 alle 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Jacopo Iacoboni (giornalista), Giovanni Orsina (professore di Storia Contemporanea presso la LUISS Guido Carli di Roma), Francesco Verderami (editorialista de "Il Corriere della Sera").

Tra gli argomenti discussi: Centro, Conte, Democrazia, Destra, Elezioni, Finanziamenti, Fratelli D'italia, Guerra, Lega Per Salvini Premier, Meloni, Movimento 5 Stelle, Partiti, Politica, Russo, Salvini, Scuola, Ucraina, Unione Europea, Vannacci.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 49 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Enrico Cisnetto

    ideatore e conduttore di War Room

    Jacopo Iacoboni

    giornalista

    Giovanni Orsina

    professore di Storia Contemporanea presso la LUISS Guido Carli di Roma

    Francesco Verderami

    editorialista de "Il Corriere della Sera"

    18:00 Durata: 49 min 53 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buonasera bentornati Award Roma, sì e lunedì e ci sono io questa settimana saremo insieme dal lunedì al venerdì alle 17:30, in attesa del nuovo palinsesto che partirà dalla prossima settimana e che mi vedrà la conduzione il lunedì, il martedì e mercoledì mentre da giovedì 5 novembre daremo il benvenuto nella nostra squadra Goffredo Buccini editorialista del Corriere della Sera che condurrà appunto le war room del giovedì e del venerdì Buccini succede ad Alessandro Barbano, qui facciamo un grande in bocca al lupo per i suoi nuovi impegni professionali. Fatta questa premessa,
Addentriamoci nel tema di oggi, ovvero la conferma di Matteo Salvini alla guida della Lega, le ricadute sul governo abbiamo intitolato rieccolo, evocando il nomignolo che Montanelli, coniò per Amintore, Fanfani, ma non di certo per paragonare il leghista allo statista democristiano sei volte presidente del Consiglio era di tutt'altra stoffa, semmai, per accostare la celebre tirata d'orecchie a Fanfani, vi ricordate quella storica fotografia, eccola qua.
E alla mancata d'orecchi che i vari Zaia, Fedriga fontane Giorgetti non hanno dato o hanno dato lievemente a Salvini dopo le sparate sovraniste putiniana che hanno connotato la sua rielezione per la quarta volta a segretario della Lega ma andiamo con ordine Salvini ha prevalso ieri con il 76% dei voti dei delegati su Massimo Garavaglia che ha ottenuto il 24, un dato tutto sommato significativo visto che solo un anno fa il capitano era stato eletto.
Per acclamazione e senza sfidanti il congresso leghista, seppur dall'esito scontato a quindi palesato l'esistenza di due Leghe, quella sovranista, anti europea e filorussa di Salvini è quella Nord visto nordista, pragmatica, chiamiamola così di Garavaglia, ma anche di Giorgetti che ha a cuore il federalismo, ma anche la tenuta dei conti e che non strizza l'occhio a Mosca a prevalere è stata la continuità. Salviniana, nonostante l'innegabile ridimensionamento del partito, che oggi è la terza gamba del centrodestra dopo Fratelli d'Italia e Forza Italia è superato, almeno nei sondaggi da Vannacci, un logoramento elettorale che Salvini intende invertire, non solo riproponendo la bestia populista sui temi identitari immigrazione, pensioni, ma alzando il tiro sulle questioni internazionali e in particolare contro l'Europa considerata irrimediabilmente matrigna e LeU e l'Ucraina. Chiederò al Consiglio dei ministri lo stop ai soldi alle armi a Kiev ha detto Salvini marcando un'imbarazzante distanza rispetto alla postura di Giorgia Meloni la quale gli ha subito telefonato imponendogli sostanzialmente una mezza retromarcia ma solo mezza. Ma è evidente come la nuova investitura di Salvini rappresenta comunque una spina nel fianco per il governo. Oggi, a maggior ragione durante la campagna elettorale, che peraltro è già di fatto partita non solo per la politica estera, ma anche per le scelte di politica economica in vista della prossima manovra dovrebbe esserci, ah, ah, ah, ah momenti, visto che la Lega è pronta a tornare
E su quelle misure bandiera invocate dai vari Borghi e Bagnai, a partire da una nuova quota 100 con uscita anticipata per andare in pensione a 64 anni, richieste fatte fregandosene delle coperture di bilancio e che ci si augura andranno a sbattere contro il muro eretto proprio dal ministro leghista Giorgetti che ha ricordato a più riprese come la coperta sia corta i margini per interventi espansivi e tantomeno populisti non esistono. Insomma, oggi cerchiamo di capire quali saranno le ripercussioni della investitura di Salvini sul governo e sul centrodestra e lo facciamo con Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa scrittore e autore per bar Baldini e Castoldi. In un libro molto intrigante, honeypot, come la Russia ha infiltrato l'operazione Hemsley
Giovanni Orsina, professore di Storia contemporanea e direttore della Scuola, Google, governante della Università, LUISS, autore anche lui di un libro, questa volta per Marsilio, contro rivoluzione, una storia politica del nostro tempo e infine, Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera benvenuti a tutti e tre comincio da te Francesco e,
è una elezione scontata, consideri quel 76 contro 24 un buon risultato per Salvini è un buon risultato per Garavaglia
Lo considero semplicemente come li considero semplicemente come i numeri della crisi della Lega,
E soprattutto.
Stabiliscono fuori da quei numeri quale sia il vero avversario di Salvini che il principio di realtà e il segretario della Lega nonché vicepremier.
E partecipa a un governo che appena 10 giorni fa, se non ricordo male,
Si è presentato in Parlamento con la sua Presidente del Consiglio e, in vista del Consiglio europeo, ha stilato le linee guida di quella che è la politica del governo in Europa, in Italia e nei rapporti internazionali.
Per quello che riguarda l'Europa
Il concetto di matrigna che Salvini semplicisticamente pone è espresso in maniera diversa, anzi molto articolata dal Presidente del Consiglio lo ha fatto con un discorso che è stato per questa parte coperto dal messaggio sull'Ucraina, ma che è molto forte.
Dove ha denunciato, per esempio, il potere della burocrazia che cito testualmente modifica?
I documenti approvati dai capi di Stato e di governo alle riunioni non so se abbiamo contezza di una cosa del genere, ecco e dove ha sostenuto che il sistema, così com'è, non funziona e non può funzionare d'altronde, e lo testimoniano i fatti sulla politica economica
La linea del governo fino a adesso
è stata quella di garantire agli italiani che le aspettative, le previsioni che erano state fatte sono state smentite, perché noi abbiamo la memoria dei pesciolini rossi e quindi non ricordiamo che in campagna elettorale, ma anche subito dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni si diceva che l'Italia sarebbe andato incontro al default spero che qualcuno se ne rammenti ci sono i titoloni dei giornali le dichiarazioni degli esponenti del centrosinistra,
Così non è stato, e in tema di politica estera quello che ha fatto quello che ha detto e quello che si sta vedendo e la difesa dell'Ucraina come difesa degli interessi anche nazionali.
Oltre che quelli dell'Europa a proposito breve.
Inciso i veri sovranisti in Europa, da anni sono tedeschi e francesi che continuano con le loro logiche di potere a fare il bello e il cattivo tempo, se vogliamo l'ultimo esempio più lampante, ma ne potremmo
Come dire, presentare molti è il fatto che la Germania, infischiandosene dell'Unione europea, ha deciso di investire 100 miliardi nel settore della difesa autonomamente.
Per quello che riguarda invece l'Ucraina, la Presidente del Consiglio non poteva essere più netta, e dentro quel solco c'è anche Salvini, inevitabilmente tant'è che dopo la sparata.
Del segretario della Lega, poco prima del voto che lo avrebbe riconsacrato, segretario.
è bastato
Il principio di realtà più di quanto avesse fatto.
La telefonata telefonate sì, più di quanto abbia potuto essere importante la telefonata di Giorgia, Meloni o whatsapp della presidente del Consiglio, il principio di realtà a imporgli di tornare sui suoi passi,
Ora io non so chi sia il suo spin doctor ma
E concludo
Quando un leader di partito della maggioranza, nonché, dice vicepremier?
Esprime una linea politica e poi, se la rimangia dopo qualche ora testimonia la sua debolezza, la sua inconsistenza.
E mi si perdoni anche la sua irrilevanza alla fine, perché la linea del governo è quella che è passata attraverso il Parlamento e delle linee di Giorgia Meloni se ne facesse una ragione oppure aprisse la crisi di governo cosa che non può fare bene ovunque diciamo quella dichiarazione, quella precedente è stata la base sulla quale è stato votato, quindi qualche valenza ci sia nessuna, diciamo dal punto di vista formale, molte poi, dopodiché,
è sicuramente ha sicuramente innestato la retromarcia, ma certamente rimane agli atti congressuali, poi questa, in questa fase storica dei congressi, si fanno così poco che una volta che si fanno cerchiamo di dargli un minimo di valori Iacoboni, è pensabile di poter dire che questo congresso però segna anche un po'la sconfitta di tutti quelli che volevano,
Far fuori Salvini che poi, alla fine, tra i Tire tanti tira e molla non si sono manifestati. Poi alla fine è uscita questa candidatura all'ultimo momento di Garavaglia, ma insomma di Zaia fedeli i Fedriga e Fontana, forse lo stesso Giorgetti per certi versi, anche se la posizione del ministro lo induce ad altri tipi di,
Di, diciamo, di improntata a prudenza, insomma, ecco, secondo te la la fronda ha perso e deve mettersi in tasca di tenersi Salvini per i prossimi anni o o il gioco si riaprirà.
Ma io penso che diciamo vista come dire, osservata dall'esterno, mi sembra che sia abbastanza un fatto no, Errigo che Noemi giornali, parliamo da anni del, diciamo Zaia e Giorgetti no come l'altra Lega, due personaggi che diciamo possono essere discussi, ma che hanno nelle loro sfera d'azione ottenuto dei risultati Zaia. Mi pare che sia comunque tuttora piuttosto apprezzato no nella sua regione e quindi ha una sua forza intrinseca, una forza che però dentro il partito poi, alla fin fine non si non si non non si appalesa, mai non si non si verifica mai, non si materializza mai abbastanza incredibile che abbia ancora il 70% Salvini dopo
Quelle escursus che Verderami a sommariamente ripercorso. Quindi diciamo sì, penso che sia un dato di fatto, cioè la Lega è un partito salviniano, almeno dal punto di vista politico, della gestione politica, però, secondo me guarda Enrico la la più che star dietro a questa cosa che diciamo soprattutto con il declino a cui secondo me la Lega si è verso cui si è incamminata,
E e relativamente interessante. La cosa davvero interessante è quella che introduceva nella seconda parte Verderami, e cioè quella che riguarda la collocazione politica internazionale dell'Italia e di questo Governo. Io penso che da questo punto di vista le lega possa ancora giocare un ruolo, come dire negativo dal mio punto di vista e che e che ci sia una doppia scommessa del Cremlino sia sul lato destro e sul lato sinistro della politica italiana, non so se definirla ancora una una scommessa win win in cui comunque vada alle elezioni il Cremeno vincerà. Penso che sia in questo momento è sarebbe abbastanza certo di vincere con il centrosinistra e con una presenza così forte, prominente di Conte
Diciamo così in primo piano, nella almeno nella dialettica e nella retorica sulla politica estera, ma credo che la scommessa, il vero tentativo del Cremlino, è puntare delle fiches interne e esterne, cioè Salvini dentro e Vannacci fuori, per mettere in ginocchio Giorgia Meloni e la guida di Giorgia Meloni nel centrodestra, secondo me è questo il vero punto cruciale del del della della prossima della prossima stagione, cioè quanto papà e se fossi un bookmaker a quanto
Vincente o meno questa scommessa esterna, poi chiamiamola come volete di interferenza con vari livelli con varie cose, ma diciamo, abbiamo chiaramente,
E due personaggi che che che si muovono in una sfera politicamente ambigua, e dico politicamente perché diciamo questo perché per tenerci fuori da due salgono intelligence o o di speculazione finanziaria, ma si muovono politicamente in una sfera ambigua, quello che secondo me sarà interessante dal punto di vista però appunto,
è più la materia di di Verderami, no che la nostra osservare come questo all'interno venga, diciamo questa questa, questa dinamica come venga vissuta a me pare abbastanza chiara
Caro che c'è un'interferenza fortissima, pesantissima politica e che Giorgia Meloni è diventata quasi in cima ai, diciamo.
Al bersaglio nemici I ah ah ah, quelli ai governanti europei, da che per varie ragioni, devono essere messi in ginocchio, mi sembra che le stia capitando una sorte molto simile a quella adesso le lei non sarà contenta, diciamo di questo paragone eh il paragone regge soltanto per questo specifico punto ma una una sorta è molto simile a quella che capitò nella parte finale al governo Draghi
Che pure un Governo diversissimo, anche proprio dal punto di vista del sostegno politico, no della maggioranza che lo sosteneva, cioè fortissime operazioni esterne, per indebolirla, per metterla in difficoltà per fa adesso non voglio dire per farla cadere poi se se cadesse o se non fosse diciamo se non vincesse le elezioni, sarebbe comunque dipenderebbe dalla sua maggioranza e dagli elettori di centrodestra, però certo non si può non constatare che ogni volta che il governo dice una cosa, cioè le persone intitolate del governo come il ministro della Difesa
Immagino, con un appoggio piuttosto forte su questo dossier da parte di Palazzo Chigi e si trovano sempre di fronte a più che una fronda interna da parte di Salvini, e poi quanto sia più o meno rilevante non lo so, mi sembra però che ci sia un punto veramente falso su cui curiosamente la narrazione di Salvini è completamente identica a quella di Conte nel centrosinistra e anche a quella di Vannacci ripetono uno slogan cioè,
Più hard hanno le armi a Kiev, non le danno alla scuola. No, questo questa frase testualmente che è un virgolettato di Maria Zakharova del 16 ottobre, il giorno prima del 17 ottobre, quando sono andati a sfasciare le città francesi e italiane, i Kayser a Milano, a Torino, a Parigi, questa frase torna pari pari né gli slogan anche dei ragazzi, delle manifestazioni che vanno a incendiare e a seminare il caos in Europa. Io sinceramente una riflessione Cina su questo ce la farei, considerando anche il fatto che e concludo poi poi mi taccio che
Esso Giorgia Meloni è stata abbastanza silenziosa su questo però, invece è stato molto vocale il ministro della Difesa, con quell'espressione no, c'è guerra ibrida non è che ha detto, ma forse c'è il sospetto di alcune interferire, no no, cioè ha parlato chiaramente, cioè l'uomo che vede i report della dei militari e dell'intelligence dice questo, poi noi possiamo anche di fronte a questo, dare retta alla mattina dopo la smentita Tina di Salvini, però io cioè non lo so e mi mi pare che sia questa poi la la, la vera partita, non c'è dubbio che, tra l'altro, devo dire Jacopo che proprio la settimana scorsa abbiamo affrontato due circostanze più lavoro. Proprio questo discorso, perché
E io sono perfettamente convinto come te di questa cosa e Fabio chiede da Giovanni Orsini, perché mi pare di capire che le opinioni di Verderami ed Iacoboni coincidano, salvo come dire che Verderami dice
Salvini se ne faccia una ragione e no no, non riuscirà a diciamo a
A cambiare la linea data da Meloni mentre Iacoboni dice beh, insomma, bisogna vedere se questo accadrà. Monaca, unito al fatto che c'è anche Vannacci dall'esterno, cioè diciamo che prendono da dentro e da fuori questa questa maggioranza, allora riapriamo a Giovanni Orsina il compito buon professore di fare l'arbitro di queste due ipotesi.
Tu che cosa pensi giovani
No, ma io non faccio, non faccio l'arbitro, mi faccio faccio un ragionamento orrida, mentre al politico il mio ragionamento rapidamente Real politico è che c'è un pezzo di opinione pubblica italiana grosso che su quelle posizioni o quantomeno adesso che sia su quelle posizioni, ovviamente quando si parla di opinione pubblica è sempre difficile, ma c'è questa provincialità che dire scuola, sanità, intendo dire, ma come ma che facciamo perché continuano a mettere soldi sulla difesa? La Russia non è una minaccia Bella, chiede costruita ad arte per così poter rafforzare e consolidare il vostro potere. Insomma, c'è un pezzo di opinione pubblica a destra e a sinistra che, rispetto a quelle a quelle sirene, diciamo, è prioritario.
Fruibile questo pezzo di opinione pubblica, secondo me non è maggioritario, però è grosso e soprattutto qui Enrico so che con The sfonda una porta aperta, insomma nel sistema bipolare.
E che, come è noto, tu ami assai poco
Roba zero è questi quei voti li servono alla sinistra e alla destra per essere competitive
E quindi la sinistra e alla destra naturalmente tendono a dover tener buona quella parte di elettorato, almeno rivolgersi a quella parte di elettorato. Naturalmente l'alternativa sarebbe quella che tu Amnesty molto di più di una grande convergenza centrista delle forze invece che hanno una linea comune di politica internazionale, con l'esclusione delle estreme che sarebbe però, come sappiamo, anche un meccanismo abbastanza pericoloso perché laddove queste alleanze centrista e si consolidano poi i voti tendono a defluire verso gli estremi, gli estremi tendono a gonfiarsi. Se vogliamo un po'. Il modello tedesco della Grande coalizione che ha finito ci ha messo qualche anno, però ha finito per far gonfiare alternative fiorito. Verrebbe da dire più gonfi così ancora di più esatto, però è stata proprio la grande coalizione che li ha ha dato loro la possibilità no o quantomeno ha contribuito a dare loro la possibilità. Ad ogni modo, se ti interrompo irragionevole qui c'è un discorso sulla guerra, siamo in guerra, non siamo in guerra, se siamo in guerra, o meglio se qualcuno ci sta facendo la guerra,
Beh, allora diciamo la è normale fare un ragionamento di coalizione di coloro che alla guerra credono e vogliono rispondere rispetto a coloro che la guerra la negano, perché è una pena. Infatti, Enrico io non apro, io ti ho detto in premessa che avrei fatto un ragionamento orrida, mentre al politico il mio ragionamento rapidamente Real politico non è che la coalizione è di per sé al che la coalizione centrista di per sé sia buona o cattiva. Sto semplicemente dicendo che per come funziona oggi la politica, non soltanto in Italia questo tipo di coalizioni tendono abbastanza velocemente a rafforzare gli estremi, cioè il mio problema non è se sia buona. Di per sé il mio problema è se sia uno strumento adatto.
Per raggiungere realisticamente il suo obiettivo e io qui ho dei dubbi, però anche questo discorso alla Shoah, poi il tempo che trova perché ormai con la nuova legge elettorale.
Il sistema, il bipolarismo, è incardinato e quindi è abbastanza evidente che non abbiamo le letture arrivi al 42, questo ma questo sarà comunque ex post, però la campagna elettorale sarà una campagna elettorale di una coalizione di destra
è contro una coalizione di sinistra, con due coalizioni che hanno entrambe al loro interno robusti, elementi, diciamo così pro russi per semplificare, ma, insomma, ci capiamo e che devono cercare di gonfiarsi il più possibile e quindi non alienarsi quel pezzo di elettorato perché devono cercare di raccogliere più voti possibili e in questa logica
Io condivido il ragionamento di Iacoboni della tenaglia, ma in una chiave invece più politica interna.
Salvini serve a Meloni anche o può servire a Meloni, anche per evitare che Vannacci si gonfi troppo ed è secondo me poi questo il gioco che viene giocato e anche le grandi ambiguità che stiamo vedendo di cui parlava Iacoboni, di cui parlava Verderami che sono evidenti cioè è evidente che lì c'è un meccanismo per il quale io ti lascio un certo diciamo grado di libertà,
Perché comunque tu mi servi a evitare che Vannacci si gonfi, si gonfi troppo, ovviamente con la fiducia da parte di Meloni che Salvini comunque poi è in grado di riportarlo sotto controllo, che è tutto da vedere, ovviamente, tanto più se ci dovesse essere un Vannacci all'esterno che in un certo senso fa un gioco di sponda e rafforza quelle posizioni e questo, secondo me è l'operazione in corso. È un'operazione totalmente pre-elettorale, dopodiché, per chiudere, questa è un'operazione da parte di Salvini anche secondo me estremamente debole, perché questo l'ha detto bene Verderami, ma insomma è
Salvini,
Diciamo la Lega tradizionale, secondo me, è un progetto ormai arrivato al capolinea, la Lega nordista.
La Lega salviniana è anch'esso un progetto arrivato al capolinea, cioè noi, la il congresso, è stato lo scontro fra due debolezze fra due linee, una addirittura che finisce con Berlusconi, quella della Lega nordista e un'altra invece che finisce nel 2019 gol Papeete. E poi, nel momento in cui Meloni prende essenzialmente lo spazio di Salvini, quindi la verità è che la Lega non sa che cosa è, ha di fronte due progetti che sono entrambi i due progetti storicamente falliti e deve cercare di capire come uscirne. La verità è che non sa come uscirne a tal punto, che resta aggrappata a Salvini, malgrado tutte le cose che abbiamo detto e però Verderami, se questo è vero e io condivido quello che ha appena detto Orsina e il tentativo di Meloni di usare Salvini in funzione anti Vannacci potrebbe,
Non non riuscire semplicemente perché Salvini rischia di di portare a casa un risultato elettorale modestissimo di che naturalmente lascia spazio essendo che specialmente sulla politica internazionale dicono cose simili. Salvini, Vannacci Vannacci fa il pieno e stabilire rimane senza benzina o no.
E secondo me e la postura di questa linea del centrodestra è diversa.
E non è Salvini il competitor di Vannacci e Giorgia Meloni
C'è Giorgia Meloni, si è intestata direttamente la sfida Vannacci, l'ho fatto in Parlamento, il discorso in Parlamento dell'altro giorno e la replica del della presidente del Consiglio europeo dice sì, e quello è un passaggio molto importante, intanto conferma.
Ciò che, a mio modestissimo parere, era ovvio, Giorgia Meloni che disse io non sono ricattabile a Silvio Berlusconi certamente non accetterebbe di stare sotto il ricatto di Vannacci, primo secondo Giorgia Meloni concede a Salvini, in questo gioco delle parti, come l'ha definito il professor Rosina giustamente la possibilità in una fase discendente comunque di sopravvivere ai suoi fallimenti.
Questo è un punto importante, c'è la presidente del Consiglio, si fa carico delle difficoltà dell'alleato che gli è funzionale naturalmente, come diceva il professore, per mettere insieme la coalizione e per garantire la vittoria, ma non è più politicamente determinante.
Come ho detto prima, banalizzando brutali Zanda, estremizzando ma poi alla alla fin fine, la politica è quella, se la Presidente del Consiglio interpreta la linea pro Ucraina a Salvini oltre le parole rimane solo una cosa, la crisi di governo.
Il distacco dal centrodestra,
E lì non può, questo è il punto, dopodiché può fare tanti discorsi, può presentarsi e giustamente i giornali hanno titolato su quella frase e non hanno titolato sulla seconda frase, cioè dice almeno si può discutere un attimo.
E la Meloni glielo concede di discutere e la Meloni gli conceda anche uno spazio politico, ma altro non gli concede non certo sulla linea politica e quanto anche perché si gioca se stessa, cioè Giorgia Meloni dopo quattro anni di governo, se accettasse questa linea praticamente del legittimerebbe se stessa
Non so come altro definire questa roba che nemmeno la Champions League.
No, ecco allora se se può Salvini può Salvini, se è vero che la politica e rapporti di forza può Salvini, avere la forza politica di cambiare la linea di politica estera della presidente del Consiglio, a mio modesto avviso no, tranne con un atto traumatico ma sarebbe come diciamo la per il marito che per far dispetto alla moglie così volevo usare un'altra cosa la app
Bon ton Ponge e muore dopo aver punto, perché la persona e guardate è una condizione molto difficile alla Lega, però volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva Iacoboni, il collega perché secondo me ha la Lega non è tecnicamente scalabile.
Il, le regole interne della Lega non permettono, non permettono di contestare o di inficiare.
E la leadership ardito leninista dice qualcuno sì, sì no, ma proprio strutturalmente il suo statuto non consente al agli oppositori di Salvini di scalare il partito di Salvini, che è un è blindato, che dovevano fare un altro eventualmente insomma Salvini non è nemmeno politicamente attaccabile per il semplice motivo che Zaia e Giorgetti e anche gli altri,
Non hanno capacità da leader che non rischiano
C'è Zaia, è, vorrei, ma non posso.
Giorgetti è quello che gli fa la, come dire
L'opposizione interna perché ha altri canali, altri rapporti con il mondo dell'alta, finanza, eh eh, eh eh tende a smarcarsi, ma non ha presa politica e non ha capacità da leader, perché il leader deve saper rischiare per quello che riguarda, invece è molto importante che lui diceva Jacopo no che Meloni è in cima alla lista sembrerebbe in cima alla lista di Putin.
Eh
Perché rispetto agli altri leader europei, perché tra gli altri leader europei lei è l'unica a essere politicamente solida?
Questo è successo mentre Francia e Germania, mentre il potere di Macron, come quello di Merz, si è lentamente ma progressivamente sgretolato, quello di Giorgia Meloni no, e quindi è lì quello che doveva essere in principio il punto della catena più debole, la maglia della catena più debole e in realtà diventato in Europa la maglia della catena più forte, perché adesso sono Francia e Germania sotto l'attacco di chiamiamole delle forze putiniana, va beh, mettiamola così, ma che comunque interpretano un sentimento che è molto profondo, nel nel tessuto della popolazione in Europa e in Italia fa migliorerà Iacoboni, ma
Secondo Verderami, Salvini è un cane che abbaia, ma non non può mordere, non vuole mordere, perché non vuole fare male a se stesso, tu a questo ci credi o può esserci un po'prendete due in altre condizioni, ma che porta che possa portare alle stesse conseguenze di allora secondo te.
Jacopo
Difficili.
Pensate che?
Che c'è un po'di, c'è un po'di problemi di collegamento, scusa Jacopo.
Mi sentite
Non vi dovrebbero erogava per essere estremamente amici,
Mi ma difficile che in questi anni.
Che parte
Distruttiva.
Roma.
No, niente no, no, va beh, allora giro la domanda è stato Gooding, è stata pure un attacco, un attacco, hacker, adesso si ricollegherà giro la domanda Orsina, tu credi che che insomma Salvini abbaia abbaia, ma non morde o o potrebbe scappare, ma sai ha abbaiato e non ha morso del 4 anni. E cioè abbiamo una una solida quantità di osservazioni e, insomma, in questi quattro anni di possibilità di di mordere se avesse voluto sì al prezzo che diceva Verderami, cioè deve aprire la crisi di governo, sostanzialmente, portare il Paese al voto porti il Paese al voto e i tuoi elettori di massacrano perché si sa che l'elettorato di centrodestra e queste cose proprio non le tollera e quindi metti definitivamente la pietra tombale su qualunque chance di di recupero. Lui ha cercato di recuperare in tutti i modi e insomma alla fine il fenomeno Vannacci. La però
Io prima, dicevo, il Congresso sarà che siamo disabituati, ma insomma e io invece sono rimasto ai congressi che valevano qualcosa, ma beh, insomma, dire dire una frase di quel genere del discorso dopo il quale ti devono votare e poi andare in Consiglio dei ministri e fischiettare facendo finta di niente per carità si può fare però so ma no, ma è ma perché ovviamente e appunto come
Diciamo seguendo la linea di cultura politica della Prima Repubblica, una cosa del genere sarebbe stata impensabile perfino nella seconda sarebbe stata difficile da digerire, ma voglio dire che ormai sono diversa, perché ben cavolo e lascia perdere, insomma, è ovviamente ero stavo scherzando e ti stavo provocando,
Insomma, in questo, in questa fase e noi siamo di fronte a una fase storica nella quale la grammatica politica repubblicana è veramente montata Frances Baby certo è quello che ha detto all'inizio Verderami ceiba, chiunque, cioè qualunque, cioè un vice mining, vicepresidente del Consiglio che dice una roba del genere 10 giorni dopo che la presidente del consiglio con quella forza,
In una sede istituzionale come il Parlamento dice l'esatto contrario e in qualunque, diciamo, quadro di serietà politica, questo aprirebbe una crisi di governo, farebbe smontare quello quello quello schieramento e porterebbe il Paese al voto con Salvini da una parte, ma non nega l'altra però non succede.
E questo evidentemente vuol dire che la nostra grammatica politica è profondamente cambiata e ovviamente è cambiata è cambiata in peggio, nel senso che si è slabbrata, si è si è sfarinata, no, non c'è più un rapporto fra quel che si dice e quel che si fa o meno c'è ma è un rapporto debole, provvisorio e negoziabile d'altra parte dall'altra parte stanno cercando di mettere in piedi,
Un campo largo nel quale cioè esattamente questo è esattamente lo stesso tipo, la differenza, alla fine la metteranno anche in piedi la differenza che nel campo largo la Schlein.
Si fa andar bene quello che dice Conte, mentre qui la la diciamo. La divaricazione tra Salvini e Meloni è ancor più forte e metodi di là semmai la divaricazione tra Conte e i riformisti del PD sono come Zaia, un po'afoni, riusciamo con la Schlein, sono in una posizione molto, molto ambigua, comunque, sì, sì, sì, così lo so, solo una posizione, diciamo più vicina Conte, non so se perché ci crede o perché vuole portare fino in fondo il disegno unitario per poi tentare di di essere lei. La
La candidata alla presidenza del Consiglio, però, obiettivamente
è come dire, mi pare, che che tenti in tutti i modi di ridurre il più possibile le differenze con con contest, quindi semmai il problema si sposta sul sui riformisti del Pd, che sono diventati improvvisamente minoranza, peraltro poco poco parlante, molto silente.
Quando sono sempre stati una buona maggioranza e questa è eh eh eh eh, è un altro tipo di contraddizione diciamo che nel sistema, nel sistema bipolare.
Al netto di dissentire e perché su quel punto, cioè sul punto dell'Ucraina, sul punto della politica estera?
L'Italia diciamo nelle sue tradizioni, ma questo è il professore Orsina che potrebbe sviluppare meglio questo tema
Non può accettare.
Quella deriva, diciamo, filo con Chiana filo salviniana e filo putiniana, non lo può.
Significherebbe per Elly Schlein smentire pubblicamente il Presidente della Repubblica che di fatto è una e una carica istituzionale, ma che ha trascorsi politici e rapporti e legami politici con quel mondo del centrosinistra che.
È, come dire, hanno tracciato e Mattarella. Lo ha fatto una linea rossa oltre la quale Elly Schlein non può andare e dirò di più. La difficoltà a mio avviso è maggiore per Elly Schlein, perché se la politica e i rapporti di forza, il potere contrattuale e politico di Giuseppe Conte è molto più forte di quello di Salvini sono andata oggi vale tre volte tanto salve perfetto eh eh eh eh, se per caso quello fosse, c'è la politica estera, l'elemento divisivo di rottura. Non ci potrebbe essere l'alleanza, perché poi alla fine è vero, come dice il professor Orsina, che non c'è più la vecchia grammatica politica ed è indubitabile, ma ci sono le leggi della fisica
E diciamo alle leggi della fisica, non ci si può opporre quello quello dell'UPL, della politica estera dell'Ucraina e un passaggio dirimente per il centrosinistra, mentre nel centrodestra la linea la esprime la Presidente del Consiglio, che ha un rapporto di forza molto più netto rispetto a quanto non lo abbia Schlein su Conte del quale peraltro il centrosinistra ha assoluta necessità.
Se vuole competere alle prossime elezioni respirato, Iacobone non riescono a creare proprio il nostro punto, di dover pensare davvero che ci sia.
O non Etro Consigli si blocca l'audio.
E quindi, evidentemente, siccome credo che Iacoboni per quello che ha scritto in questi ultimi tempi, eccolo qua, vediamo scusate, stavamo pensando che pure non ha bisogno di tecnologia e di 5 Geno, no, no, però, a proposito di Putin e dei suoi interventi per stava pensando che tu fossi qui tu sai che io non so se ti ricordi qualche tempo un po'di mesi fa non c'era stata una,
C'è stata un'operazione di phishing del Gru, i servizi militari russi, con una schermata che mandavano ad alcuni giornalisti europei da per cliccarci su e per insomma, persi il telefono, il telefonino e anch'io c'ho avuto questa questo questo messaggino dove ovviamente non non ho cliccato perché io non apro cioè l'unico modo per cercare di difendersi dalle e non aprire niente nessun link nel suonare adesso il vostro l'ho aperto sulla fiducia per te, ecco, diciamo, ma per.
Anzi, che siamo che siamo sicuri, siamo sdraiata sul letto, la rapporti che abbiamo con noi, le abbiamo fatte da una presunzione, diciamo così, da garantire per me dispiace, siamo all'interno di repulsione, quello che dicevate, però secondo me volevo dire soft stavo cercando di dire soltanto una cosa più che per Salvini che poi lì nel caso di Draghi si fu fu l'omicidio perfetto perché c'era Salvini c'erano i 5 Stelle e c'era anche,
Purtroppo, sciaguratamente anche Forza Italia. Qui in questo caso lo vedo molto più da solo. Quindi, insomma, mi sembra difficile da questo punto di vista, che abbia la forza di organizzare, anche come dire, una caduta di questo difficile è un eufemismo. No, però la cosa che secondo me andrebbe fatta anche in relazione a quello che diceva il professor Orsina no, cioè noi descriviamo questi fenomeni, ci troviamo anche adesso,
Abbastanza d'accordo nell'analisi, cioè anni fa, parlare di queste interferenze o del fatto che ci fossero, diciamo ormai, una, una guerra tra gli Stati autoritari e le democrazie, con tutte le loro differenze che Verderami metteva in luce adesso è un è un dato acquisito abbastanza acquisito quello che non è acquisito e su questo Orsina ha ragione è perché hanno presa i messaggi che vengono poi cavalcati dal dal dalle dittature dalla Russia ma non solo tipo il pacifismo,
Intanto perché i il KGB, l'ha sempre fatto fomentare questo pacifismo nei Paesi europei sfruttando la l'idiozia, l'utile idiozia delle opinioni pubbliche europee, è un classico del 900 non Larn. La Russia di Putin ripercorre quel manualetto. Che cosa possiamo fare noi come osservatori, come giornalisti nel tuo caso come professori, cioè come gente che cerca di descrivere le cose al di là del diciamo dell'interesse no di parte perché Ann Anis, nessuno di noi fa parte di un di un interesse specifico. Non lavoriamo per dei giornali, per dell'università e quindi possiamo parlare, secondo me bisognerebbe sottolineare un punto, e cioè che c'è una la più grande, secondo me, se dovessi dire la più grande operazione di disinformazione attuale e accusare questo Governo a volte per ragioni politiche, ma a me io figuratevi io non sono di destra mai votato per la destra, non ho nessun ruolo, però non si può accusare di una cosa falsa. La Meloni
Intanto, perché è stupido politicamente e la cosa falsa di cui viene accusata è, come dicevo prima, tu dai i soldi alle armi e non di dare alle scuole questa cosa non è vera e secondo me diciamo noi dovremmo fare veramente uno shock termico che da buon lavoro escono, ovvero l'applicativo per dire perché non è vero perché la flessibilità che è stata concessa, diciamo, sul sui meccanismi fiscali europei all'Italia, anche ad altri paesi, flessibilità che poi ognuno usa, la Germania, la usa massicciamente molto di più, come diceva Verderami di quello che fa l'Italia. È una flessibilità che riguarda specificamente le spese per difesa e ci vengono fatte rientrare con un mezzo sotterfugio. Le spese energetiche, diciamo, chiamiamoli così, cioè
Se la Meloni fa qualcosa per alleviare le bollette, il costo dell'energia, il costo della benzina, il costo del diesel ancora lo può fare e con una ragionevole chance che in Europa non dicono niente, ma non può.
Oh, spendere i soldi della flessibilità per che ne so rifare i bagni delle scuole, dare più laboratori nelle scuole, nei licei, aggiornare i materiali di studio delle scuole, cioè i ragazzi che protestano, per queste hanno tutte le ragioni di protestare perché la scuola, ma anche di mezzi,
Non lo dovrebbero fare in relazione al fatto ah, ma voi, date i soldi per le per la difesa e non per perché sono due binari che non sono assoluta quei soldi, lì quei margini lì non possono essere usati per l'istruzione per l'università, ora, io lo dico anche con dispiacere perché io son convinto che un'Europa solida dovrebbe consentire delle esenzioni e delle, come dire, degli sgarri al fiscal compact, anche per le questioni di ricerca, Università di scuola, ma in questo momento i margini ci sono per la difesa e forse per l'energia questo andrebbe spinato. Ogni volta io ho un figlio che va al liceo a Torino, al liceo, lo storico liceo d'Azeglio, quello di Bobbio, Galante Garrone, e sono tutti convinti di questa cosa che vengono dati i soldi per le armi e tolti alla scuola. Aspettiamo cosa dice Orsina che siamo in conclusione del nostro tempo,
Su questo punto. Sì, ma e questo è un punto e naturalmente tocca è un punto propagandistico fortissimo, ovviamente, e nel momento in cui peraltro si colloca noi dovremmo il nostro lavoro è cercare fermo a delle pronunciò due no, no, non c'è dubbio, non c'è dubbio assolutamente e questa è lì. Il problema è che, ovviamente, quando tu hai un, diciamo un quadro politico nel quale netti uno strumento come questo, che è così facile così demagogico, così è chiaramente poi tu ai partiti politici che ci si buttano e tutto questo collegato, ma Iacoboni prima lo diceva anche al fatto che questo è un Paese, l'Italia è un Paese che, storicamente sensibile a queste cose, è un Paese che, insomma, abbiamo fatto tante volte questo discorso qua al pacifismo di matrice cattolica, il pacifismo di matrice comunista, l'anti americanismo anche di matrice di destra, l'anti atlantismo, anche con una matrice matrice di destra, hanno sempre reso molto forti questi pezzi di opinione pubblica. Infatti oggi abbiamo i sondaggi ci dicono che l'Italia è il Paese che meno disposto a spendere per la difesa, cioè se noi guardiamo i sondaggi, il fatto che comunque l'Italia sia rimasta a sostegno dell'Ucraina per questi quattro anni, io lo considero quasi miracoloso perché è stata un'operazione che ha voluto fare Giorgia Meloni che ha voluto fare questo governo
Ha tenuto il punto con grande forza, ma con un'opinione pubblica che, se guardiamo i sondaggi a un'opinione pubblica che è orientata in maniera molto diversa rispetto alle opinioni pubbliche francese, spagnola, tedesca, dove i pacifisti sono molto forti ma non altrettanto forti quanto lo sono in Italia, posso dirti una cosa professore
Un elemento di retroscena, l'altro, una battutaccia Mancini e mi è capitato di sentire un dirigente di primo piano de di Fratelli d'Italia, proprio subito dopo l'intervento di Giorgia Meloni al in Parlamento, e mi ha raccontato che quando lei ha presentato quello che sarebbe stato poi il suo discorso per grandi linee hanno detto, ma non ci si potrebbe pensare un attimo e Giorgia Meloni ha chiuso il discorso
E virgolette, nonostante ogni volta lei, quando parla di Ucraina, si crea un problema con l'opinione pubblica, era il dirigente di Fratelli d'Italia, a parlare no, era soltanto per sottolineare, certo no no, quello che tu hai detto, ecco, con un fatto di cronaca Guttuari una cosa che non abbiamo il tempo di discutere ma torneremo a fare Borre immaginare come sarebbe andata la storia a sé.
Trump non avesse mandato a quel paese Meloni se questa posizione meloniano, che voi descrivete giustamente e correttamente, sarebbe stata eguale o se fosse
Sarebbe cambiata, visto le inclinazioni tra ampliare verso la Meloni, è stata mandata a quel paese proprio perché aveva assunto questa posizione.
Ma su questo non lo sa, sarei nella condizione di discutere, ma non abbiamo il tempo e lo facciamo la prossima volta grazie a Giovanni Orsina Francesco Verderami a Jacopo Iacoboni di essere stati con noi ci vediamo domani sempre inquinano quorum arrivederci, grazie, grazie, grazie

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate