27 OTT 2026
dibattiti

Presentazione ufficiale del Rapporto sulla legislazione 2026

DIBATTITO | - Roma - 15:14 Durata: 1 ora 1 min
A cura di Pantheon e Delfina Steri
Organizzatori: 
Camera dei Deputati, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
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L'appuntamento istituzionale nasce dalla collaborazione tra l'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione ufficiale del Rapporto sulla legislazione 2026", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 15:14.

Dibattito organizzato da Camera dei Deputati e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Sono intervenuti: Anna Ascani (vice presidente della Camera dei Deputati, Partito Democratico), Riccardo De Corato (deputato, presidente del Comitato per la legislazione, Fratelli d'Italia), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma), Giulio Maria Salerno (professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico all’Università di Macerata), Antonello Aurigemma (coordinatore Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome).

Tra gli argomenti discussi: Camera, Democrazia, Digitale, Disegno Di Legge, Governo, Intelligenza Artificiale, Italia, Legge, Mass Media, Parlamento, Regioni, Riforme, Senato, Stato.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Adam, se il?
I posti sono anche qui do allora se prendete posto in in religioso silenzio, grazie, diamo la parola al presidente Anna Ascani per iniziare il rapporto sulla legislazione 2026.
Sì, grazie Presidente buonasera a tutte e a tutti, grazie insomma per ospitarci qui come tutti gli anni, la presentazione del Rapporto sulla legislazione costituisce una preziosa occasione di riflessione sulle tendenze della legislazione italiana, nazionale, regionale e di quella dell'Unione europea, anche nel raffronto.
Democrazie europee e, come tutti gli anni, è molto importante che questa riflessione avvenga insieme alla Conferenza dei presidenti, delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, perché è bene che le assemblee legislative affrontino ciascuna nel perimetro delle proprie competenze, con consapevolezza e responsabilità, le sfide inedite che questa fase storica pone in primo luogo al funzionamento efficace delle istituzioni democratiche e rappresentative.
Desidero in primo luogo ringraziare per l'ospitalità e il Consiglio regionale del Lazio e il suo presidente, onorevole Antonello Aurigemma, che, in qualità di coordinatore della Conferenza dei presidenti, delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano concluderà i nostri lavori ringrazio altresì il collega Riccardo Decorato presidente del Comitato per la legislazione e di professori, Francesco Clementi, docente di Diritto pubblico comparato all'Università, la Sapienza di Roma e Giulio Maria Salerno, docente di diritto costituzionale pubblico dell'Università di Macerata che interverranno nel seguito della nostra discussione.
A me il compito di svolgere alcune considerazioni introduttive.
Il rapporto 2026 conferma criticità che si segnalano da tempo la prevalenza dei decreti legge come fonte primaria, da cui consegue una produzione normativa frammentaria instabile, caratterizzata da un procedimento di approvazione spesso non lineare, il rinvio a fonti secondarie di attuazione adottate con difficoltà nei termini previsti circostanza che determina uno stato di sospensione dell'efficacia delle norme una legislazione regionale che sembra ancora a dover trovare un suo spazio definito la difficoltà di dare seguito ai moniti della Corte costituzionale.
Per i dati, rinvio al rapporto che su ciascuno dei punti indicati presenta analisi confronti rappresentazioni grafiche sul piano dell'Unione Europea si rafforza di contro una tendenza che si manifesta da diverse legislature europee volto a favorire il regolamento, il luogo della direttiva, riducendo gli spazi di recepimento da parte degli ordinamenti nazionali,
Ma vi è un ulteriore nodo che il rapporto ben evidenzia e su cui vorrei soffermarmi i rischi derivanti dalla crescente polarizzazione della decisione dei processi di deliberazione si tratta di un problema non solo italiano comune ad altre democrazie europee, per quello che qui interessa il rischio è che le assemblee legislative si limitino a riflettere le contrapposizioni identitarie che sono presenti nella società e amplificate dal sistema dei media e dall'infosfera digitale anche con l'utilizzo,
Intelligenza artificiale consente un tema sul quale, come sapete, sono personalmente molto sensibile se le aule parlamentari si limitano ad essere un'arena di mera contrapposizione ideologica nelle quali gli interessi si contrappongono non per mediazioni, per la sola applicazione del rapporto di forza tra maggioranza e opposizione il ruolo delle Assemblee risulta svilito e tradito proprio nel momento in cui forse più che in passato questo ruolo deve essere difeso in democrazia è il confronto trasparente che solo le aule parlamentari consentono a dare legittimazione alle decisioni.
In assenza di un confronto leale e costruttivo nei Parlamenti,
Ecologica, quella energetica, quella digitale e dell'intelligenza artificiale rischiano di essere percepiti come è frutto di decisioni prese in un altrove, lontano dai momenti e dai luoghi di effettivo esercizio della sovranità popolare.
Ricorda che un altro modo è possibile, la complessiva riforma del regolamento della Camera, approvata nel mese di febbraio scorso a larghissima maggioranza, che troverà applicazione a partire dalla prossima legislatura, disegna procedure, individua metodi e criteri che intendono dare una risposta alle criticità che ho fin qui tratteggiato oggetto del rapporto da una parte la riforma vuole dare maggiore efficienza alla decisione parlamentare,
E recuperare spazio all'attività legislativa ordinaria, in primo luogo attraverso la deliberazione in tempi certi dei disegni di legge prioritari del governo, al contempo potenziando lo statuto dell'opposizione, con la garanzia per i gruppi di opposizione di far arrivare alla discussione in Assemblea, i testi iscritti nella quota opposizione
Dall'altra, la riforma promuove una maggiore efficacia della decisione attraverso la valorizzazione di un metodo basato sulle evidenze, all'esito del quale le decisioni non siano il frutto di scontri all'arma bianca, ma il risultato di un processo deliberativo che, a partire dalla conoscenza dei dati di contesto, si sviluppi per obiettivi e per la valutazione dei risultati ottenuti attraverso l'applicazione di misure definite anche da più decisori che esercitano competenze diverse un metodo adeguato alla complessità delle sfide all'articolazione dei processi di regolazione.
A tal fine, la riforma del regolamento affida agli attori del procedimento legislativo le Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione le attività di valutazione delle politiche pubbliche secondo un criterio di prossimità rispetto al decisore politico che pone la Camera in una posizione di assoluta originalità rispetto ad altre esperienze come quella francese, credo che sia importante cogliere il valore politico di queste innovazioni. Non si tratta infatti di trasformare i parlamentari in esperti accademici di valutazione delle politiche pubbliche. Si tratta piuttosto di potenziare il confronto fra maggioranza e opposizione attraverso un nuovo approccio alla decisione, che dovrebbe contribuire a stemperare le polarizzazioni e le contrapposizioni identitarie e rafforzare il dialogo con la società civile attraverso il ricorso a strumenti
Nuovi per il Parlamento nazionali, come le consultati.
Demos.
Ato e responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale può costituire un supporto efficace al lavoro parlamentare, si tratta di un aspetto sul quale il Comitato di vigilanza sulle attività di documentazione della Camera, che ho l'onore di presiedere a lungo riflettuto con un'apposita attività conoscitiva che ha condotto all'approvazione di alcune linee guida per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito parlamentare.
Tra queste voglio ricordare l'esigenza che le decisioni e i processi nei quali risulti coinvolta l'intelligenza artificiale siano spiegabili, pubblici e comprensibili al fine di consentire il controllo democratico dei risultati, ferma restando la garanzia della responsabilità e del controllo umano.
Sulla base dell'iniziativa del comitato, è stato realizzato un chatbot di intelligenza artificiale, Norma chiamato a dare risposte in un linguaggio naturale, a quesiti sulla produzione legislativa.
Norma è stato utilizzato per la redazione del rapporto ed è da ieri on line nell'ambito del nuovo sito della Camera di monitoraggio della produzione legislativa OVV Osservatorio, legislazione cam.
Realizzato con il supporto dell'intelligenza artificiale, anche questo è un modo per avvicinare tutti i cittadini e le cittadine e all'attività del Parlamento la diciannovesima legislatura consegna alla ventesima ormai prossima un regolamento rinnovato ed un complesso di strumenti volti a valorizzare il ruolo del Parlamento e a rafforzare l'esercizio delle funzioni parlamentari secondo un metodo basato sulla conoscenza e sul confronto costruttivo nel rispetto delle differenze un metodo ambizioso, certamente,
Anche su questo il confronto odierno potrà fornirci ulteriori elementi, adesso io vi ringrazio e do volentieri.
Legislazione della Camera dei Deputati Riccardo Decorato, grazie.
Ma io intanto ringrazio.
Il Presidente Aurigemma per aver voluto e per presieduto.
Questo importante incontro.
Anche nella sua qualità di presidente del consiglio regionale, di coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali, ringrazio.
Ovviamente coloro che interverranno il professor Clementi, professor, Giulio Maria Salerno e se mi permettete, ringrazio la vicepresidente della Camera dei Deputati anche per l'attività che svolge in maniera abbastanza dedicata al comitato di vigilanza sull'attività di documentazione e la ringrazio per questo
Ringrazio per l'invito, che mi ha fatto molto piacere.
E che rinnova la tradizione che vede il presidente del Comitato per la legislazione partecipare alla presentazione dell'annuale Rapporto sulla legislazione, si tratta di un lavoro profondamente connesso, infatti, con le funzioni del comitato.
Come ricorda la nota di sintesi del rapporto, il Comitato per la legislazione nacque con la riforma del regolamento della Camera dei deputati nel 1997 nel quadro della promozione, come si diceva in quegli anni della democrazia decidente, vale a dire il rafforzamento della capacità delle democrazie e dei Parlamenti di decidere,
Oltre che di rappresentare, per evitare il rischio di una emarginazione dei luoghi della rappresentanza democratica a vantaggio nel contesto dello sviluppo della globalizzazione di altre sedi decisionali, in questa direzione si mosse ad esempio,
La generalizzazione, allora operata del contingentamento dei tempi di esame dei progetti di legge,
All'epoca, però, si volle affiancare alle esigenze di una decisione rapida quella di una deliberazione consapevole, veramente efficienti, a poco serve infatti una legge approvata in tempi rapidi se essa rappresenta contenuti ambigui.
Non è chiara, necessita breve tempo dalla sua adozione di nuovi provvedimenti.
E in quest'ottica il Comitato per la legislazione fu pensato non come sede tecnica, ma come sede in cui Lara.
E Borromeo considerare tecnico.
Della qualità della legislazione e fu pensato come luogo di una riflessione condivisa tra maggioranza e opposizione, lo indicano il carattere paritetico tra maggioranza e opposizione nella sua composizione.
L'adozione dei pareri per consenso.
è evidente, però, che la riflessione del comitato non poteva limitarsi all'espressione dei pareri di competenza, essa fu da subito con il contributo dagli uffici della Camera.
Anche riflessioni sugli andamenti generali della legislazione ed a supporto di questo che nacque il rapporto sulla legislazione, questa curvatura
Del lavoro del Comitato ha trovato da ultimo manifestazione del nell'importante indagine conoscitiva, svolta unitamente al Comitato per la legislazione del Senato tra il gennaio 2024. Il marzo 2025. Il relativo documento conclusivo è stato approvato all'unanimità dal comitato nel settembre 2025.
Ed è confortante notare
Quanto di Q, come segnala il rapporto nella recente riforma del regolamento della Camera che sarà applicata a partire dalla prossima legislatura, come ci ha ricordato il l'onorevole Ascani mi riferisco in particolare al rafforzamento della possibilità di richiedere un termine di The deliberazione finale da parte della Camera per i disegni di legge ritenuti prioritari del governo.
Cosiddetto voto a data certa, si tratta, come indicativa il documento conclusivo dell'indagine del Comitato di una possibile alternativa al ricorso ai decreti legge.
Il problema non è infatti tanto la prevalenza dell'iniziativa governativa su nella produzione legislativa, su questo, come testimoniano i dati del rapporto, la situazione italiana non è diversa da quella di altre democrazie europee, il problema è che, in assenza di altri strumenti, questo ruolo legittimo del governo nella produzione legislativa si manifesta.
Di necessità da ormai molte legislature attraverso il ricorso a uno strumento concepito con altre finalità ed è il decreto legge e per di più.
L'unico provvedimento che aveva fatto, che aveva di fatto tempi certi di approvazione, i famosi 60 giorni dal del termine di conversione per evitare la decadenza, era anche quello sulla quale.
Alla Camera sui poteva addormento esercitare l'ostruzionismo,
Perché non contingentabilità Invest studi di disposizione transitoria inserita nella riforma del regolamento del 97?
La nuova riforma del regolamento introduce un temperamento di questa logica.
Prevedendo anche l'esame dei decreti legge in assemblea, risulti contingentabilità nel caso in cui il governo non ponga la questione di fiducia ed è anche sulla questione di fiducia si pone un elemento di razionalizzazione disponendo il venir meno dell'anacronistico term delle ventiquattr'ore.
Tra posizioni della questione è sua votazione per appello nominale, ma soprattutto, ripeto.
L'individuazione con i provvedimenti con voto, a data certa di una possibile alternativa al ricorso al decreto legge, potrebbe contribuire a modalità di produzione legislativa più ordinati. In questo quadro, anche il comitato ha visto potenziato il suo ruolo
In particolare, viene codificata la possibilità, già prevista da un parere della Giunta per il regolamento del 2009, di richiedere un secondo parere al comitato.
Aree anche le modifiche apportate dalle Commissioni competenti in sede referente.
Poi prevista l'automatica trasformazione in emendamenti durante l'esame in sede referente delle condizioni
Imitato, infine, il Comitato vede ampliato il suo perimetro di esame, non più solo la qualità della legislazione, ma anche la valutazione di impatto.
Per così dire, da un'analisi esclusivamente giuridica si passa ad una analisi che deve entrare nel punto di intersezione tra mondo reale e mondo del diritto, con questa nuova competenza, comitato potrà infatti individuare le eventuali carenze di dati e di informazioni che impediscono una compiuta valutazione di quale potrà essere l'impatto delle norme sui destinatari e segnalare questi profili alle Commissioni come competenti.
In sede referente, credo che anche questo sarà un ruolo utile, perché deve essere chiaro che il comitato non segnala i problemi quando ci sono per il gusto di farlo, ma per contribuire a risolverli nell'interesse condiviso ad una migliore legislazione, grazie.
Grazie.
A questo punto no volentieri la parola al professor Francesco Clementi, professore ordinario di Diritto pubblico comparato dell'Università, la Sapienza di Roma, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, prego, grazie grazie, Presidente.
Mi consenta, Presidente, di ringraziare anzitutto il presidente. Antonello Aurigemma, dell'ospitalità fa un po'effetto, però professore, parlare da questo lato e non ascoltare dall'altro, quindi scusatemi se qualche cosa, come dire, che sarà poco coerente rispetto alla posizione, trovo che comoda, ma anche un po'scomoda per certi aspetti. Quindi, grazie grazie anche al presidente, a maggior ragione alla scali, per per noi per me
È un onore presentare questo rapporto per una serie ragioni molto semplici, e dico in tre battute la prima ragione, perché questo rapporto è diventato un punto di riferimento per la dottrina giuridica e non solo italiana e oggi a maggior ragione straniera, per il lavoro che oggi si è aperto in maniera importante, sempre più potente anche sulla legislazione comparata che ha un punto determinante, non soltanto europea ma appunto anche di altri Paesi, a noi vicini alleati in una dinamica fondamentale rispetto all'andamento, la legislazione italiana. La seconda ragione è perché è un elemento fondamentale della nostra attività quotidiana nello studio e nell'analisi di come il phon fondo cambia la forma di governo dentro il sistema, evidentemente, dei rapporti governo, Parlamento e anche corte, evidentemente,
In questa logica ci segnala anche
Poi, al tempo stesso, segnali che ci impongono di trovare appunto degli elementi, anche nuovi di riflessione comune, tanto dal lato della dottrina quanto evidentemente dal lato di chi poi la le leggi le approva o dal loro attuazione. Terzo elemento e ultimo perché offre in realtà uno spazio importante. Lo voglio dire con grande chiarezza qua dentro in questa splendida Aula, perché offre uno spazio importante per i nostri giovani, perché consente loro di capire meglio come vivono, grazie al quale legislazione, in qualche modo le loro vite si svolgono e guardare a quella legge che un grande collega e amico, insomma conosciamo Michele Ainis ha chiamato legge oscura, è meno oscura. Ecco l'impegno della Camera dei deputati e del Senato, naturalmente, e dei Consigli, appunto, regionale. In questo ormai da anni ha assunto, secondo me, è un elemento di fare di luce importantissimo innanzitutto per le nuove generazioni che hanno già il rapporto Neo. Per quanto mi riguarda, ho già avuto modo di socializzando e che è un elemento sul quale io vi invito a non deflettere. Diceva, se possono citare il presidente in questo decorato per lì, appunto che la Camera fa e non solo alla Camera e naturalmente tutto ciò
Vado molto rapido in 10 punti parlerò del rapporto e può anche linee guida poi finale allo
Allora è chiaro che alcuni elementi rimangono fondamentali nella tradizione, in questo caso purtroppo negativa che noi abbiamo.
Resta la fonte che pesa di più, anche se il lievito e il lieve calo sono stati in questo senso emanati oltre 133 decreti legge, il tempo di conversione è calato e tuttavia è un tema che ormai sta diventando quasi un elemento, come dire, oltre la costanza di una tradizione che trovano famosissima sentenza ormai nel secolo scorso a 360 del 96 gol al relatore al presidente Cheli che insomma, vedevamo in studente commentarla.
Secondo punto, un dato che ormai è emerso, sul quale francamente è chiaro la politica deve fare una riflessione prima che tutti noi studiosi, cioè che il monocameralismo alternato per la regola, una regola che, a maggior ragione sorretta dalla fiducia segnala alcuni elementi di aporia soprattutto di fronte alla cosiddetta crisi della democrazia, terzo elemento, la legge, dunque diventano elemento sempre più precario e il rapporto per la prima volta con gli strumenti appunto, l'intelligenza artificiale al presidente Ascani ricordava norma lo attestata. Presidente, stamattina,
Funziona benissimo da è quasi pericolosa ormai per noi su un campione appunto testate con gli strumenti della I misura per la prima volta, appunto, la precarietà di un atto normativo come la legge, che a maggior ragione mette ansia rispetto all'ansia dei decreti legge quarto.
Un soggetto trasformatore e nell'essere ancora un soggetto trasformatore conferma quella che è la sua vera grande, funziona in questa fase di di di grande evoluzione, cioè che la trasformazione e della forma di governo o è attraverso il Parlamento, non è che è un punto di forza sul quale crescere ma anche naturalmente un punto di debolezza perché le debolezze delle forme di governo si scala innanzitutto sui Parlamenti.
La delega legislativa questo è un elemento non so valutarlo, se è positivo o negativo per certi aspetti, è positivo per altri, vorrei dire negativo, cresce, ma in questa sua crescita l'elemento problematico e che.
Alla crescita della delega che decresce la sua attuabilità e la sua attuazione, il che naturalmente aggiunge un problema, un problema cioè di aspettative negate e quindi ad aumento, per certi aspetti anche di antipolitica, populismi, vari di disaffezione al modello democratico e attuazione delle politiche pubbliche l'attuazione quindi in sé diciamo così secondaria,
è il vero punto della Delivery, come si diceva una volta si diceva una volta il collo di bottiglia della legislazione in questo senso
Penso è stato citato nel rapporto della circolare del Dakli del 14 novembre 2004, nonostante tutti gli elementi, abbiamo un problema molto serio.
D'aria sull'attuazione secondarie, anzi della legislazione scusate, pone naturalmente molte tematiche che, a maggior ragione i parlamenti possono come hub raccogliere e promuovere su questo è stato detto molto bene prima John da Kiev presieduto va da sé, abbiamo tutti grandissime aspettative, noi studiosi il teste sono stati molti convegni,
Sono alla Luiss, importante, prossima un collega amico, Nicola Lupo, sulla riforma del regolamento della Camera le nostre aspettative su questo regolamento sono tante, tantissime, ne avevamo tantissime nel 1.197. Nel frattempo siamo cresciuti con i regolamenti per certi aspetti attuati inattuati lo ricordava il Presidente decorato confidiamo che la l'attuazione del 2000,
E del regolamento 2026 possa essere, a maggior ragione, un'attuazione molto più felice di quelli che in parte previsto, domina nell'Unione Europea. Qualche parola. Ci siamo divisi i compiti. Il professor appunto Giulio Salerno domina nell'Unione Europea il tema del regolamento, ma anche cresce il potere della Commissione. In questo senso va registrato che, tuttavia, la Commissione europea ignora Parlamento, l'ho detta molto con la spada, mi consentirete, visti i tempi, questo è un problema politico prima che giuridico, nel senso sì, la dottrina, l'ha segnalato lo stiamo tutti a turno un po'segnalando dei nostri iscritti. È chiaro che ci vuole un salto di qualità che passa però attraverso dal governo, prima che dal Parlamento. In questo caso, ultimo punto,
Se non ho dimenticato nulla ultimo punto e che naturalmente lo stress non è solo italiano, ma anche europeo e la sfida per i parlamenti nazionali anche fare maggior rete tra di loro, allora, su questi 10 punti che ho cercato di dare, in sintesi rispetto alle cose poi nella normativa regionale ci siamo divisi col professor Salerno con Giulio vorrei tracciare alcune linee guida conclusive dal mio lato per stare nei tempi che ci siamo detti il primo,
Dobbiamo prendere atto di una cosa e, soprattutto, a dirla con tutta chiarezza, e cioè che il problema della legislazione italiana non è tanto la velocità, ma l'assenza di un tempo certo ed adeguato.
Cioè il fattore tempo è ineliminabile in democrazia.
E questo però non è un dato più scontato. Allora dovremmo anche avere la forza voi tutti prima di noi, ma noi con voi di dire che il fattore tempo è fatto, che difende il modello democratico, la nostra impazienza, che figlia evidentemente anche di questi cioè dei social media rischia di corrodere tutto quello che abbiamo a disposizione sulla scorta dei maestri che negli 80 anni della Repubblica italiana, per rimanere nelle nostre cose più italiane hanno cercato velocità deportati nel rapporto, quindi mi mi difendo dietro Costantino Mortati e ha segnalato l'evoluzione dell'ordinamento giuridico italiano. Naturalmente il tempo è un fattore positivo, ma naturalmente lui anche negativo. Dunque, sì, un tempo certo, dunque sì. Un tempo però l'adeguato
In questo senso, l'auspicio sulla riforma del 26 è il tentativo di scambiare l'1 con l'altro, cioè di scambiare la velocità con un tempo certo, è la nostra speranza, ma in questo senso va anche detto che il processo legislativo è uno strumento lento per definizione per scelta, una lentezza che si giustifica non vorrei citare le sentenze degli Stati Uniti non penso, per esempio, al Learning, professore Arces, versus, Trump di Gorsuch, ma,
Né in The, per non citare dei nostri, ovviamente di sentenze e tuttavia non è giustificabile dentro un bicameralismo che viene aggirato allora delle due, l'1 o siamo seri e ci diciamo che il bicameralismo va cambiato e lo si cambia e allora, naturalmente, il processo legislativo si ristruttura su altri elementi lo sappiamo benissimo, 30 anni di dibattiti sulle riforme oppure non possiamo lamentarci che naturalmente, tutto ciò non produca inevitabilmente sacche importanti disaffezione popolare rispetto al procedimento legislativo, allora la lentezza diventa una scelta se è una buona lentezza, la dico così
In questo senso è chiaro che la legge è sempre più costruita intorno a tre grandi pilastri, è una legge urgente, monocamerale, precaria, come scardinarlo, beh, naturalmente noi confidiamo nel ho detto già nel regolamento nuovo che verrà, ma a maggior ragione dentro una legislatura che era stata la più stabile è inutile dirlo della storia repubblicana.
Più recente, è chiaro che queste tendenze strutturali debbono a questo punto essere riconvertite. El Grappa, e è il grande auspicio che noi abbiamo, naturalmente, guardando alla legislatura, che verrà in questo senso una legge che rinvia diventa per noi una decisione rinviata. Questo è un punto sul quale l'antipolitica cresce, quindi tutti i legislatori regionali, nazionali e naturalmente europee secondo me dovrebbero tenere ben presente questo tema. Lo ridico che una legge che rinvia la decisione rinviata quindi tutte le leggi che sono automaticamente né necessitate, di un'attuazione secondaria di delivery automaticamente a sussumere su di sé il rischio di determinare disillusioni. Ma non possiamo neanche un rovescio, un argomento utilizzare la legge come un atto amministrativo
Di qui la difficoltà di costruire un circuito di primo grado di rango legislativo ordinario, adeguata alle sfide di un tempo complicato, che però non sia inattuabile.
Quarto punto, vado molto rapido, è chiaro che lo scambio abbiamo detto già tra il voto a data certa.
Relatore, la valutazione delle politiche pubbliche dentro le Commissioni e l'articolo 100 bis offrono molte nuovi spazi nuovi, ma la domanda rimane come evitare che la prassi la svuoti nuovamente, come accade come le parti, come accadde già allora comparti delle arti del regolamento del 1997 allora è chiaro che la Camera va al rinnovo va al rinnovo la evidentemente anche il Comitato la registrazione ma in questo rinnovo che sarà evidentemente quello che sarà, di sicuro rimane però l'amministrazione,
Bene che l'Amministrazione come memoria storica del Paese e dell'ordinamento repubblicano Dias, tenga saldi questi elementi conoscitivi che oggi noi presentiamo e discutiamo, a maggior ragione per proteggere con la storia che dal 97 a oggi ci consegna per certi aspetti una riforma a metà di cui la riforma del 2006 a parte nuova chiudo Presidente a questo punto.
Lo spazio europeo, che si apre, la grande sfida ulteriore per la Camera che verrà per il Senato, che verrà se possono, presidente Aurigemma anche per i consigli regionali e per le assemblee legislative regionali in quanto tale di tutte le regioni italiane, perché la grande sfida è dimostrare che lo stress dei Parlamenti non dipende dalla forma di governo che ciascuna realtà ma dipende dalla frammentazione legislativa che gli stessi inevitabilmente vivono e producono vivono il rapporto coi governi producono essi stessi,
E allora qui e chiudo è chiaro che il tempo parlamentare un tempo che si può allocare delle assemblee legislative regionali e delle assemblee parlamentari è un tempo che si può allocare dentro una nuova storia,
Ma non essendo un costo da tagliare, ha bisogno di più relazioni interistituzionali in questo celebrando in questa realtà nel Consiglio regionale del Lazio, nell'assemblea legislativa regionale del Lazio, a maggior ragione dimostra ancora una volta gli spazi di cambiamento che potenzialmente il rapporto sulla legislazione offre a tutti noi.
Bush, a maggior ragione io guardo per il futuro prossimo, grazie Presidente.
Brahms.
Vi ringrazio il professor Clementi per questa analisi molto puntuale, anche stimolante del lavoro che è stato fatto attraverso il rapporto, e do volentieri la parola al professor Giulio Maria Salerno, proprio ordinario di diritto costituzionale pubblico, dell'Università, di Macerata, ringrazio molto anche lui per aver accettato il nostro invito prego progress
Vito, allora ci siamo divisi i compiti, io parlerò essenzialmente quindi della produzione normativa delle Regioni, che è stata affrontata nel rapporto in modo molto dettagliato e saluto anzi, i ricercatori del Cnr e in modo particolare Aida rabbia che è stata, diciamo, la colonna portante nel corso di questi anni nell'analisi della normativa delle leggi regionali e leggi regionali che dobbiamo analizzare anche alla luce della normazione europea. Quindi si può fare anche un primo confronto tra l'analisi che nel rapporto viene svolta sulla normativa europea e quella regionale, perché ci sono degli aspetti di collegamento e perché noi sappiamo, ovviamente, alla normativa europea condiziona il contenuto della normativa nazionale, ma nello stesso tempo condiziona anche il processo di formazione della normativa nazionale e l'analisi del processo di normazione europea. Ci può dare dei suggerimenti utili a
Che la legge regionale, che cosa quali sono i fattori principali della normazione europea che poi dopo condizionano, influenzano la normativa regionale, il primo fattore che la normazione europea è crescente e cresciuta in una percentuale anche abbastanza?
Anni di legislatura.
E quindi si prevede, diciamo, un incremento potenziale particolarmente importante, quindi condizionando ulteriormente le norme nazionali, ma non solo è cresciuta, ma, come sappiamo dalla sesta legislatura in poi ha esattamente dalla settima europea, quindi dal 2009 in poi vi è ormai una netta prevalenza dell'uso dei regolamenti rispetto alle direttive. Questa determina una normativa europea ovviamente uniforme, omogenea, direttamente cogente negli Stati, e riduce gli spazi di differenziazione non solo tra gli Stati, ma anche all'interno degli stessi Stati, perché le direttive, ovviamente essendo in numero inferiore, determinano nel fatto che c'è una, ma una minore discrezionalità in sede attuativa nella individuazione dei mezzi e strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti nelle direttive stesse. Gli è stato, è vero. Nel corso degli ultimi tempi si dice nel rapporto a un leggero incremento delle direttive e d'altronde la Camera dei deputati nella relazione nel 2026 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, ha proprio chiesto espressamente questo, cioè che l'Unione europea agisca di norma con direttive e agisca con regolamento soltanto quando sia dimostrata espressamente la necessità di questo intervento con normativa uniforme,
In sede europea. Poi si è notato nel rapporto l'incremento del del ruolo del Parlamento anche mediante, diciamo, una sorta di raffinamento degli strumenti di collegamento interistituzionale e questo potrebbe essere uno spunto importante anche per le stesse regioni e in sede europea. Si è osservato nel rapporto, vi è stata una particolare attenzione
In relazione quindi la
Attenzione verso una di
Vive una semplificazione del corpus normativo già esistente e la cosa alza peculiare che in sede europea il progetto che è nato sulla base del rapporto Draghi e prima del rapporto Letta è stato quello di procedere con i cosiddetti pacchetti omnibus, e cioè incorporare all'interno,
Andamenti relativi a una molteplicità di atti già vigenti per ottenere un effetto di semplificazione complessiva di riordino, di una molteplicità di atti, e possiamo dire che probabilmente i pacchetti omnibus europea trovano origine nelle leggi di manutenzione che sono molto utilizzata in ambito regionale e sono poi indicate a livello europeo alcune proposte per il miglioramento della legislazione che in realtà noi troviamo anche accolte in sede regionale. Per esempio, il fatto di
Dover scrivere leggi più semplici sin dall'inizio, ecco se si ricorda il manuale di registica, re
Ormai da parecchi anni che dal 2024 2025, adesso una versione aggiornata, proprio questo è lo spirito del manuale, cioè consigliare mediante anche zione degli uffici di supporto agli organi politici ha potuto regionale la scrittura sin dall'inizio di un testo più comprensibile e più applicabile, più verificabile e soprattutto stabilire delle leggi sulla base della conoscenza come s'è detto all'inizio sulla base della consapevolezza delle evidenze e quindi questa è una strategia europea, ma è anche una strategia che viene sostenuta in sede
In sede regionale. Vi è poi l'istanza molto presente a livello europeo, così come a livello regionale, della revisione della normativa esistente mediante l'individuazione di aree prioritarie. Ecco questo in sede regionale. Forse potrebbe essere uno spunto da impiegare, individuare cioè fare una vera e propria programmazione nell'azione di manutenzione per individuare aree prioritarie nell'intervento rispetto alle leggi che già ci stanno
Per quanto riguarda i dati quantitativi che emergono dal rapporto circa la produzione normativa delle Regioni e io mi fermo in questa sede soltanto alla produzione delle leggi, perché poi viene affrontato anche in modo molto attento alla produzione dei regolamenti
Complessivi possono essere tratti, anche se le differenze tra le regioni e anche all'interno delle delle variazioni, diciamo, cronologica rispetto alla stessa Regione è molto difficile riuscire e facciamo un discorso complessivo che abbracci in senso complessivo il fronte regionale, comunque ci sono dei dei dati importanti che vanno,
Tenuti in considerazione. Si è molto parlato nel corso di questi ultimi anni della crisi della legge in generale, ma soprattutto della crisi della legge regionale, e quindi abbiamo assistito a una diminuzione piuttosto consistente del numero complessivo delle leggi. Però va detto che gli ultimi rapporti sui testimoniano un consolidamento del numero delle leggi approvate, nonché il numero indichi qualcosa di fondamentale sul peso, sul ruolo effettivo di questa normativa. Max sono un dato significativo, quindi diciamo si è rispetto all'anno scorso. Quindi, rispetto al rapporto dell'anno scorso, c'è stato anzi un leggero incremento della numerosità complessiva delle leggi regionali e quindi si è in qualche modo fermato Guerrini in quel ridimensionamento quantitativo che diciamo, si è verificato ormai da qualche tempo, però ci sono dei cambiamenti per alcune regioni molto consistenti, che sono in genere
E giustificabili sul fatto che si è passati da una consiliatura all'altra, e quindi c'è stato un un certo, diciamo rallentamento della produzione delle leggi. La Puglia si è passato da 43 a 20, l'Umbria da 20 a 11. Al contrario, ci sono state delle regioni che hanno avviato nuove consiliatura e che quindi hanno determinato un incremento abbastanza importante negli indirizzi politici tradotti nelle leggi, come per esempio la Campania, da 26 a 35 leggi la Sardegna da 25 a 36
Però il dato fondamentale, quindi che piuttosto che parlare del numero delle leggi, della numerosità delle disposizioni, credo che sia interesse di tutti parlare della qualità e del peso effettivo di questa normazione. Certo, uno dei temi fondamentali è quello relativo, lo sappiamo bene al rapporto fra Giunta e Consiglio, è un tema sempre molto delicato e sensibile, che quindi forse deve essere affrontato anche in questa sede. È chiaro che
Perché la Regione possa assumere un ruolo decisivo nel sistema politico, nazionale, politico e istituzionale nazionale, è necessario che non ci sia competizione tra questi due organi, ma che ci sia una forte sinergia. Questo è l'invito che mi sento di rivolgere. Quindi bisogna cercare di uscire da una logica della mera contrapposizione e spingersi invece ad operare in una.
Che prospettica e soprattutto bisogna cercare, così come si vede nel rapporto a consolidare quelle tendenze che vedono l'interesse della Regione puntare soprattutto su alcune tematiche che sono strettamente collegate agli interessi delle comunità regionali, le tematiche collegate alle politiche sociali, al territorio, all'ambiente, alla infrastrutturazione, alle politiche anche collegate per esempio con i giovani, la,
Denatalità e poi anche su sfide molto importanti, che sono quelle della tecnologia e ci sono sta solo in questi ultimi tempi anche l'anno scorso delle normative regionali molto interessanti, innovative, per esempio anche in tema di digitalizzazione e intelligenza artificiale. Quindi è chiaro che le Regioni devono cercare di muoversi per sviluppare questo percorso, questa tendenza che già si individua nel rapporto e soprattutto, a mio avviso, cercare di diciamo allontanarsi da quella visione collegata al tradizionale contenzioso tra lo Stato e le rate. Diciamo che passati ormai 25 anni dalla introduzione della riforma del Titolo Quinto, ormai le linee di confine tra le competenze regionali e quelle dello Stato, almeno per quanto riguarda ciò che è stato già fatto, risultano piuttosto consolidate. Quello che le Regioni potrebbero fare, che dal rapporto emerge è quello di avviare un percorso di costruzione di leggi regionali che siano veri e propri laboratori di autonomia politica delle Regioni. Quindi, agire mediante una logica di anticipazione rispetto alla legge dello Stato, piuttosto che inseguire le leggi dello Stato e cercare di conquistare spazi
Stato stesso abbiamo avuto un esempio molto importante nel corso dell'ultimo anno su tutte le norme collegate al suicidio assistito, quasi in mancanza di una normazione dello Stato sono subentrate, voglio esprimermi sul merito, ma in una logica di anticipazione confermata dalla Corte per quanto la Corte costituzionale abbia individuato dei limiti entro i quali queste leggi possono svolgersi, quindi c'è stato un forte intervento delle regioni che ha anticipato l'intervento dello Stato, quindi diciamo,
Consolidamento, rafforzamento e valorizzazione delle legge regionale che emergono dal rapporto possano trovare, nell'immediato futuro, ancora maggiore realtà e consistenza, grazie.
Grazie professor Salerno, grazie mille di questa altrettanto puntuale stimolante lettura del rapporto per la parte che riguarda appunto le assemblee legislative, i consigli regionali, e, nel dargli la parola, lo ringrazio ancora una volta ringrazio il presidente, Antonello Aurigemma, non solo per l'ospitalità ma anche per il lavoro proficuo che facciamo insieme che fa da con da coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e quindi per le conclusioni lascio volentieri la parola,
A lui al padrone di casa, diciamo così che ci ospita qua. Grazie Presidente, grazie Presidente Ascani per aver dato la possibilità di svolgere questo rapporto del l'aula consiliare del consiglio regionale del Lazio, un ringraziamento anche al presidente Comandini del Consiglio regionale della Sardegna, al presidente Cirillo del Consiglio regionale della Calabria, naturalmente mi associo ai ringraziamenti al presidente decorato e del professor Clemente, il professor Salerno per l'attività che viene svolta, un ringraziamento anche al direttore generale della conferenza, il dottor Robilotta e i segretari generali che sono presenti qui all'interno i vari segretari generali dei consigli regionali.
Il alla presentazione del rapporto è uno strumento prezioso, come non fa riferimento alla mera contrapposizione ideologica che spesso avviene all'interno dell'aula.
O al mondo reale, al mondo del diritto a cui faceva riferimento il Presidente decorato sono 25 anni dall'entrata in vigore del titolo quinto della Costituzione e questo ci obbliga a fare una riforma profonda non solo sui rapporti Stato Regioni, ma anche e soprattutto sul ruolo delle Regioni, è una riflessione che abbiamo fatto spesso all'interno della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative e abbiamo ottenuto qualche settimana fa a Maratea.
A Villa Nitti e proprio un incontro per capire cosa abbia funzionato, ma anche cosa con A non abbia funzionato dopo la riforma, allo stesso tempo, vogliamo anche riflettere sul ruolo delle assemblee legislative che, dopo la elezione diretta dei presidenti delle Regioni, hanno visto oggettivamente compromesso il ruolo rispetto alla Giunta.
Il titolo quinto è stata una vera e propria rivoluzione, perché prima le Regioni erano di fatto un'articolazione dello Stato e il vecchio articolo 117 consentiva loro di legiferare solo su poche materie e nei limiti stabiliti dallo Stato, mentre con la riforma hanno acquisito una vera centralità legislativa.
Dopo la riforma del 2001, le regioni, al pari dello Stato e degli enti locali, costituiscono la Repubblica in un rapporto paritario, mentre il nuovo articolo Scintu 117, ribaltando la vecchia impostazione, affida allo Stato la legislazione esclusiva solo su poche materie tassativamente elencate.
Prevede poi un elenco di materie affidate alla competenza legislativa concorrente con lo Stato che detta i principi fondamentali e le regioni che legiferano nel dettaglio, mentre spetta alle Regioni la potestà legislativa residuale in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
L'obiettivo della riforma del 2001 era quindi quello di completare il disegno costituzionale, rafforzando il ruolo delle regioni, ma resta in parte incompiuto per la mancanza di tre pilastri.
La partecipazione delle Regioni alla funzione legislativa statale attraverso una Camera Senato delle Regioni, l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione,
Delle duplicazioni tra amministrazioni periferiche dello Stato e amministrazioni regionali nelle materie di competenza concorrenti, l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione mediante la relazione dell'autonomia finanziaria, regionale e locale, del federalismo fiscale e della perequazione territoriale, proprio l'autonomia finanziaria rappresenta la grande incompiuta della riforma del 2000.
Come formulato nell'articolo 119 del Titolo Quinto, richiede tributi propri, compartecipazione al fondo perequativo per i territori deboli è la costruzione di un sistema compensativo equo.
L'assenza di questo pilastro ha reso fragile il nostro federalismo, tanto che possiamo dire che le Regioni sono dei giganti, ma con i piedi di argilla il lungo elenco delle materie concorrenti ha generato un notevole conflitto istituzionale, non essendo chiari i confini tra le competenze statali e regionali con la Corte costituzionale che è stata obbligata a intervenire esercitando un ruolo di supplenza e ridisegnando le competenze spesso in senso centralista soprattutto dopo le crisi economiche e finanziarie.
Noi crediamo che su questo occorre intervenire riducendo al minimo le materie concorrenti o delineando con maggiore certezza i compiti dello Stato e quelli delle regioni, occorre anche superare le sovrapposizioni tra appalti statali e amministrazioni regionali nelle materie non riservate alla competenza dello Stato, favorendo il trasferimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà adeguatezza e differenziazione il federalismo prevede semplificazione e chiarezza nelle competenze, nel senso che deve essere chiaro chi fa cosa,
Se c'è duplicazione di funzioni e abbiamo non solo ha aumentato dei costi, ma anche una grande confusione normativa che crea un grande disagio ai cittadini e alle imprese e, soprattutto, assenza di responsabilità.
Le elezioni dirette dei presidenti e ha stabilizzato le regioni, la durata delle legislature è dato un grande ruolo ai presidenti e alle giunte, ma allo stesso tempo, alla lunga ha compromesso il ruolo delle Assemblee legislative che oggi soffrono e sono alla ricerca di un rafforzamento del loro ruolo.
E crediamo sia ente interesse generale e trovare un equilibrio istituzionale perché le assemblee sono costituite da consiglieri eletti che rappresentano l'intero territorio di una regione, il Consiglio regionale rischia spesso di ridursi ad un organo di ratifica, do centralità rispetto all'esecutivo.
Ragionare su cose, su cosa serve per rilanciare il ruolo e la funzione delle assemblee legislative, rafforzamento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'attività di governo dell'esecutivo, rafforzare le funzioni di controllo e valutazione delle politiche e impatto delle leggi, rilanciare le clausole valutative delle leggi e permette ai consiglieri di verificare quali effetti hanno prodotto sul territorio i fondi stanziati dalla giunta.
Maggiori poteri di raccordo con l'Unione Europea, iniziativa legislativa qualificata e semplificazione i consigli devono legiferare meno e monitorare di più ri produzioni di micro, leggi di spesa, concentrando l'attività consiliare su grandi leggi di sistema e di riordino e di testi unici, per ridurre la giungla burocratica che complica la vita dei cittadini e delle imprese coinvolgimento dei consigli nella conferenza,
Tempo al sistema delle Regioni deve riflettere su cosa sono diventate.
È nate come enti di legislazione e programmazione, rischiano di trasformarsi in enti di gestione amministrativa, quasi sempre attraverso enti e aziende che svolgano compiti che dovrebbero essere attribuiti in virtù del principio di sussidiarietà agli enti locali. Il rapporto è molto utile per capire le azioni da intraprendere sul terreno della legislazione, anche sul ruolo delle regioni e delle assemblee legislative. Infatti, non è solo una fotografia dei dati che abbiamo testé ascoltato dal professor Salerno, ma anche una preziosa raccolta di informazioni utili per orientare l'attività politica alla ricerca di soluzioni per dare risposte ai cittadini e a rendere stringenti e la tutela dei diritti alle persone. Ritengo infatti, che è l'essenza del ruolo del legislatore, sia quello
Affinché le decisioni prese siano zone e più rispondenti alle esigenze del tessuto sociale dei cittadini elettori, anche il rapporto di quest'anno conferma che nella legislatura in corso la diciannovesima prevale la decretazione di urgenza che rappresenta il 34.
E questo comporta una serie di criticità riportate anche nei rapporti precedenti, ai quali il carattere plurisettoriale che incide sulla frammentazione legislativa.
Su un numero totale di 340 leggi approvate 200 o 57 sono di iniziativa governativa, circa il 75% 78 di iniziativa parlamentare circa il 23%, una di iniziativa popolare, una di iniziativa regionale e 3 di iniziativa mista. Oltretutto le leggi di fatto vengono per lo più discusse e approvate da un solo ramo del Parlamento, imponendo così un vero e proprio monocameralismo. Questa situazione va avanti da molti anni e riguarda governi dal diverso colore politico. Il rapporto segnala poi come nel corso della legislatura sia aumentato anche il ricorso alla delegazione legislativa, che si conferma uno strumento di importanti misure di riforma settoriale. Al 15 settembre 2026 la percentuale di leggi contenenti deleghe legislative risulta dell'8,5%, a fronte del 6,7% dell'insieme della diciassettesima legislatura. Leggendo il rapporto nella parte che riguarda le regioni, la situazione è più o meno simile. Intanto si registra una criticità riscontrata anche in precedenza. La legislazione regionale si concentra su materie di legislazione concorrente. 58,4% delle 435 leggi approvate nel 2025, quasi a testimoniare il timore di avventurarsi nella legislazione residuale per le regioni
Nel 2025 le Regioni nel loro complesso hanno approvato 593 leggi, 589 ordinarie e quattro leggi statutarie con un leggero decremento rispetto all'anno precedente che sembra confermare un trend degli anni precedenti, anche se bisogna tener conto che nel 2025 alcune Regioni sono andate al voto
Nelle leggi promulgate provengono per la maggior parte dalla Giunta. 56% rispetto al Consiglio, 42,8%, a conferma della forza delle giunte rispetto ai consigli. La media delle leggi, promulgate nel 2025, è pari a 27 leggi per regione, anche se bisogna tener conto, come segnala il rapporto, che la prevalenza dell'iniziativa dell'esecutivo è dovuta anche al fatto che molte leggi per previsione statutaria sono a iniziativa vincolata, si tratta perlopiù di atti legati a passaggi legislativi obbligati, i quali la manovra di bilancio, rendiconto, assestamento, stabilità di bilancio e la legge di manutenzione, riordino normativo è collegato. In particolare, le leggi di bilancio occupano il 28% delle leggi nel 2025. La diminuzione delle leggi prodotte è sicuramente un segno positivo perché si dà attenzione maggiore alla qualità piuttosto che alla quantità della produzione legislativa.
Le leggi regionali si possono dividere in tre segmenti settoriali di manutenzione e di bilancio
Sino al 2022 la tipologia prevalente era stata quella di leggi di manutenzione, negli anni successivi c'è stata una certa inversione di tendenza, con una prevalenza di leggi di settore e le.
E 25 le leggi settoriali sono infatti 188, pari al 32% del totale, le leggi di manutenzione sono pari a 170, il 28% con il Tino quando a mantenere un posto significativo e le leggi di bilancio sono 167 pari al 28%, il rapporto da uno sguardo anche alle leggi classificabili come di riforma e di riordino di intere materie o di interi campi di attività o parti significative di essi, che talvolta dispongono anche l'abrogazione di leggi ormai superate le leggi di riordino nuove è quella adottata e secondo tecnica mista sono all'incirca al 12% del totale
5. Le leggi di Emanuel azione, pur essendo diminuite rispetto a quelle settoriali, mantengono però una percentuale elevata circa il 28,7%, queste leggi, intervenendo ripetutamente sui medesimi atti, delineano una legge con formulazione diversa rispetto a quella della sua prima entrata in vigore, sollevano alcuni aspetti problematici perché portano ad una normativa frammentata che può dare problemi per la comprensione del testo aumentando così la possibilità di Ran di rendere l'ordinamento contraddittorio e razionale. È vero che spesso si tratta di leggi nuove che hanno bisogno di manutenzione,
Ma farlo diverse volte in tempi ravvicinati pone problemi seri perché si dà via ad un ordinamento magmatico, dove le persone non possono fare affidamento sulla certezza delle norme. E questo perché in molti casi si tratta di operazioni profondamente modificative dei testi previgenti che delineano una normativa diversa rispetto a quella inizialmente contenuta nella legge alla sua prima entrata in vigore.
Molte regioni operano alla manutenzione di legge, anche attraverso leggi di stabilità, con assestamenti di bilancio, variazioni di bilancio e soprattutto con i collegati.
Regioni sono cresciute a dismisura le variazioni di bilancio che contengono anche norme e disposizioni varie.
Le leggi di stabilità, ma anche ai cosiddetti collegato, spesso diventano leggi omnibus nelle quali entrano argomenti eterogenei e diverse tra loro. Tutto questo rende la legislazione non solo frammentaria, ma anche poco comprensibile per i cittadini e per gli operatori economici, e spesso ciò causa anche ai contenziosi amministrativi spesso alla manutenzione passa anche attraverso le leggi europee o comunitarie regionali
Cosa poco opportuna. Non dobbiamo però sottovalutare la crescente attenzione delle regioni e delle province autonome al tema dei rapporti con l'Unione europea. Le leggi regionali approvate tendono a valorizzare ed esperienza maturata dalle Regioni in sede di partecipazione al processo decisionale europeo. L'impegno legislativo regionale si è concentrato in larga parte sul macro settore. Servizi alla persona e alla comunità.
Che testimonia l'immediata vicinanza e la capacità delle assemblee legislative regionali di erogare i servizi alle comunità territoriale di riferimento e di far fronte ai problemi generati dalle crisi economiche e occupazionali con interventi puntuali e tempestivi
Tali dati evidenziano infatti la scelta regionale di perseguire l'attuazione di politiche di più ampio respiro, pur adottando comunque misure volte a risanare i danni economici e sociali.
Rafforzando l'economia, attuando le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In conclusione, dal rapporto emergono una serie di criticità che ci devono spingere a lavorare affinché le Assemblee legislative acquistino di nuovo la loro centralità legislativa orientata a una buona legislazione. La conferenza si impegnerà a Laura, assemblee legislative, orientino la loro attività nella discussione e approvazione di leggi settoriali e avviare finalmente una stagione di formazione e approvazione di testi unici
Così da privilegiare la trasparenza e la chiarezza della normativa, per garantire la certezza del diritto occorre poi evitare, come qualche volta accade, che le Giunte e utilizzano strumenti per evitare la discussione nelle,
Commissione.
Dio per limitare il dibattito in assemblea.
Mentre ritengo che il confronto in aula tra i
Irrinunciabile strumento di garanzia volto a raggiungere sulla legge un punto di compromesso e di condivisione e quanto più ampio possibile, il dibattito politico costituisce infatti una risorsa importante non solo per migliorare la qualità legislativa attraverso una più ampia riflessione dei testi normativi.
Ma anche e soprattutto per consentire una maggiore partecipazione democratica alla formazione delle leggi da parte degli eletti dal popolo e questo, a mio parere, anche un modo come cercare di avvicinare i cittadini alle istituzioni e alla vita politica,
Allora io rinnovo il ringraziamento alla Presidente Ascani e per averci dato la possibilità di.
Partecipare alla registrazione del rapporto delle leggi all'interno dell'aula del Consiglio regionale del Lazio e quindi grazie a tutti per la partecipazione e anche per l'attesa.

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