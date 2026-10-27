L'appuntamento istituzionale nasce dalla collaborazione tra l'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione ufficiale del Rapporto sulla legislazione 2026", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 15:14.



Dibattito organizzato da Camera dei Deputati e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.



Sono intervenuti: Anna Ascani (vice presidente …

della Camera dei Deputati, Partito Democratico), Riccardo De Corato (deputato, presidente del Comitato per la legislazione, Fratelli d'Italia), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma), Giulio Maria Salerno (professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico all’Università di Macerata), Antonello Aurigemma (coordinatore Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome).



Tra gli argomenti discussi: Camera, Democrazia, Digitale, Disegno Di Legge, Governo, Intelligenza Artificiale, Italia, Legge, Mass Media, Parlamento, Regioni, Riforme, Senato, Stato.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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