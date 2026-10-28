Saluti introduttivi: Francesco Bonini (Rettore Università LUMSA), Luigi Lacchè (Università di Macerata, Presidente dell'Associazione per la storia costituzionale).



Con l'autrice ne parlano: Pasquale Pasquino (NYU e Luiss), Marco Olivetti (università LUMSA).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Custodi della democrazia. La Costituzione, le Corti e i confini del politico" di Marta Cartabia", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:44.



Dibattito organizzato da Libera Università Maria Santissima Assunta.



Sono intervenuti: Francesco Bonini (rettore …

della LUMSA di Roma), Luigi Lacchè (ordinario di storia del Diritto Medievale e Moderno all'Università di Macerata), Pasquale Pasquino (professore emerito di Scienza Politica alla Alma Mater Studiorum di Bologna), Marco Olivetti (ordinario di Diritto Costituzionale alla LUMSA), Marta Cartabia (presidente emerito della Corte Costituzionale).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 43 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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