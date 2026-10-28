28 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "Custodi della democrazia. La Costituzione, le Corti e i confini del politico" di Marta Cartabia

DIBATTITO | - Roma - 15:44 Durata: 1 ora 43 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Libera Università Maria Santissima Assunta
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Saluti introduttivi: Francesco Bonini (Rettore Università LUMSA), Luigi Lacchè (Università di Macerata, Presidente dell'Associazione per la storia costituzionale).

Con l'autrice ne parlano: Pasquale Pasquino (NYU e Luiss), Marco Olivetti (università LUMSA).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Custodi della democrazia. La Costituzione, le Corti e i confini del politico" di Marta Cartabia", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:44.

Dibattito organizzato da Libera Università Maria Santissima Assunta.

Sono intervenuti: Francesco Bonini (rettore della LUMSA di Roma), Luigi Lacchè (ordinario di storia del Diritto Medievale e Moderno all'Università di Macerata), Pasquale Pasquino (professore emerito di Scienza Politica alla Alma Mater Studiorum di Bologna), Marco Olivetti (ordinario di Diritto Costituzionale alla LUMSA), Marta Cartabia (presidente emerito della Corte Costituzionale).

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 43 minuti.

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Siamo molto lieti di salutare la professoressa Marta Cartabia, che.
Ci presenterà il ci presenta il suo libro custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, ci sono qui tante parole chiave del per comprendere il caos nel quale ci troviamo e quindi, per orientarci in questa complessa situazione.
E
E quindi benvenuta la professoressa Cartabia, qui alla Lumsa e benvenuti tutti gli autorevoli relatori, oltre che i colleghi e le colleghe presenti, e soprattutto benvenuti voi, studenti e studentesse, perché appunto, come peraltro mi chiedeva la professoressa Cartabia,
Avremmo anche spazio per i vostri interventi e questo credo che sia molto bello, perché siamo all'università e quindi l'Università nasce proprio nel dialogo e nella reciproca discussione, questo evento è organizzato insieme all'associazione per la storia costituzionale, che è una benemerita istituzione accademica presieduta,
Da una personalità molto significativa e molto rilevante il professor Luigi, Lacché che tra i suoi molti meriti ha proprio quello anche di tenere insieme la dimensione giuridica e la dimensione storica, cioè di traguardare il periodo più lungo, ma nello stesso tempo anche,
Nella piena consapevolezza del funzionamento e delle responsabilità delle istituzioni politiche, quindi sono molto lieto di dare al professor, la, che è la parola per l'introduzione ai nostri lavori.
Bene, grazie, ringrazio molto, il Magnifico Rettore.
Della Lumsa, il professor Bonini, che sempre ci ospita.
Un nostro socio fin dall'inizio, quindi, ha contribuito molto alla fondazione della nostra associazione e questa sera veramente siamo felici e onorati di avere.
In questa occasione di incontro la professoressa Marta Cartabia,
In genere la formula di rito e non ha bisogno di presentazioni, mi limito soltanto ricordare che, appunto, è una nostra collega ordinaria di Diritto costituzionale italiano ed europeo alla Bocconi.
E
Presidente emerito della Corte costituzionale, o lo avete segnalo due delle tante cose che Marta ha fatto e ha rappresentato nel corso della sua attività, e ringrazio i due di scarsa tra coloro che ai quali abbiamo chiesto di intervenire.
Prima di dare la parola alla professoressa Cartabia per cercare di mettere sul tavolo dei temi e dei problemi delle questioni.
Sul tema così stimolante, che quello della custodia della democrazia, no, che significa in qualche modo difendere, preservare questa cosa, così fragile e per certi aspetti che la democrazia e lo faranno.
Il professor Pasquale Pasquino che?
è un grande studioso di politica all'anno è stato alla New York University docente alla Luiss, ma con moltissime prestigiose esperienze di ricerca e insegnamento all'estero.
Veramente un uno studioso che affronta il tema della politica un po'da da tutti i possibili angoli visuali e tra i suoi meriti, secondo me c'è sempre quello di vedere il fenomeno, anche attraverso la dimensione storica, ricordo per esempio i suoi studi veramente fondamentali.
Su l'abate Sieyès e poi in casa gioca il professor Marco Olivetti, che è parte anche del direttivo dell'associazione, ma qui è soprattutto con noi per essere quell'autorevole costituzionalista che conosciamo.
Con grandissima sensibilità storica e quindi anche lui fa un po'da trait d'union, insieme a Elena Bindi del nostro direttivo tra gli storici e diciamo i costituzionalisti di professione, allora non entro nel merito del libro, perché saranno questi colleghi.
A farlo mi limito soltanto a ricordare due due aspetti, e cioè che questo libro.
Muove anche dalla dimensione storica e se uno ci riflette.
Il ventesimo secolo è stato il secolo della giustizia costituzionale, è probabilmente il più grande fenomeno della storia costituzionale del ventesimo secolo, che è emerso almeno sul continente europeo con fatica e perché la giustizia costituzionale non solo pone il tema degli equilibri.
Tra i poteri e quindi nella macchina costituzionale complessiva, ma pone un tema cruciale.
Perché un oro evoca degli organismi che non hanno la cosiddetta legittimazione diretta della sovranità politica attraverso la democrazia elettiva?
E quindi farli entrare dentro questo universo delle democrazie, novecentesche è stato.
Un percorso complesso e, come immagino state cominciando a capire come studente di Giurisprudenza.
L'esperienza italiana è estremamente importante.
Noi diciamo la giustizia costituzionale, forse dovremmo dire le giustizie costituzionali, no, perché è come un albero che ha tanti rami il ramo italiano, secondo me è tra i più importanti interessanti, anche originali, no, per per alcuni versi, quindi.
La professoressa Cartabia dedica questo libro, come vedrete.
Al tema della custodia della democrazia e, ovviamente, dentro.
È uno spazio molto rilevante, ce l'hanno le corti, le Corti costituzionali, i giudici e ma ecco non non
Non si limita solo a questo, ecco visto, mi fa molto piacere che stasera ci siano così tanti studenti no, perché penso che questo libro sia una lettura di grande interesse per tutti, ma forse ancora di più per i giovani informazioni.
Lo vedo anche come una lettura non dico d'educazione civica, ma quasi nel senso che un libro che fa riflettere.
Sul problema della democrazia e su come possiamo difendere la democrazia in anni difficili per le democrazie.
Il fenomeno delle regressioni costituzionali, il fatto cioè che oggi è difficile nelle democrazie mature, che oh oh oh, diciamo che stanno dentro un certo scacchiere geopolitico, che si possano contrapporre delle forme dittatoriali o dichiaratamente anti democratiche, ma la teorizzazione delle democrazie liberali e a posto da alcuni decenni questo tema no di questo ossimoro no, noi saremmo portati a dire che queste due cose non possono stare insieme.
E una delle prime cose che abbiamo visto in azione dentro queste esperienze è in varie forme l'attacco alle corti costituzionali e ai diciamo le magistrature, ma in particolare a i custodi della democrazia e quindi, ecco, credo che avete davvero stasera il privilegio di poter ascoltare da Marta Cartabia e dai nostri illustri presentatori e avete la possibilità di diciamo entrare dentro questo tema che è così stimolante e così così attuale e quindi sarà un incontro, credo molto utile per per tutti, per noi ma,
Moltissimo per voi, studenti, quindi vi ringrazio e do la parola, ridò la parola al professor Bonini, che farà da coordinatore, e quindi poi a lui il tavolo.
Ma io sono socio quindi, come giustamente ricordava il professor, ma che grazie molte al professor lacchè.
La parola ora al professor Pasquale Pasquino, quando io, ben dentro il ventesimo secolo, facevo i miei studi dottorali, ah, sì Expo.
Pasquale Pasquino era già un autore noto nel nel circuito parigino, quindi questo significa che, come ha ricordato prima il professor, la che si tratta di un relatore molto importante e quindi sono veramente ben lieto di dargli la parola, grazie, mi sentite no.
Dunque fa mi fa piacere parlare del libro di Marta Cartabia, perché è un libro importante e, scrivendo le note che cercherò di riassumere, ho pensato che potevo entità dal pedagogia costituzionale.
E mi fa piacere parlarne davanti a un pubblico di studenti, perché quello con il quale sono più familiare, a mio agio Marta.
Ha scritto e continua ad occuparsi di dottrina costituzionale.
Non si diventa membri della Corte costituzionale italiana e, in particolare, se si è costituzionalisti senza un passato scientifico di alto livello, questo libro però si rivolge ad un pubblico molto più ampio che in genere la dottrina e la scienza costituzionale, non possono raggiungere per il loro carattere tecnico specialistico rivolta per lo più ai colleghi e sono invece si rivolge al pubblico dei cittadini e in particolare dei giovani e spero non solo a quelli che studiano come voi il diritto,
Nelle mie brevi osservazioni, che poi sono sempre più lunghe di quello che spero sarà.
Le taglierò brevi perché vorrei lasciare tempo, come è stato già detto alla conversazione con voi.
Cercherò di dire perché si tratta di uno sforzo e di un impegno particolarmente importante e prezioso, in particolare nel contesto politico presente a cui.
Professor, la che ha fatto riferimento, cioè il tentativo di catturare, come si dice in inglese, le Corti costituzionali.
Il libro, come sapete, si chiami i custodi della democrazia, questo titolo ci ho pensato l'altro giorno leggendo una recensione del professor Cassese fa e con questo titolo a due scritti classici pubblicati circa un secolo fa durante la Repubblica di Weimar da canzonette Hans Kelsen, nomi che vi dicono probabilmente qualcosa che si chiamavano rispettivamente in traduzione italiana.
Quello di Smith, il custode della Costituzione,
E quello di Kelsen, chi deve essere il custode della Costituzione, punto Pasquale,
E non sceso, forse devo parlare per più vicino.
L'istanza.
Sì, sì.
Petr, scusate, ma non sono un esperto di tecnologia.
Dunque
Dicevo, ci sono e se esiste un dibattito, come è stato ricordato, poc'anzi che è iniziato in fondo nel ventesimo secolo, la Corte costituzionale americana è un Giotto un po'diverso per molte ragioni, e tecnicamente non è di persino la Corte Costituzionale, anzi, se voi leggete Lacor costituzione americana che è antica, breve e oscura, non si parla in nessun caso di controllo di costituzionalità delle leggi e quindi è una storia diversa la storia del controllo specializzato su una corte della costituzionalità delle leggi è una storia del ventesimo secolo.
E il libro di Marta Cartabia parla del corti costituzionali come strumento di difesa della democrazia, ma che cos'è la Costituzione, che si tratterebbe di difesa?
Il termine di costituzione, come molti nella teoria politica, a una molteplicità di significati, e devo fermarmi almeno sul senso moderno che ha assunto questo termine, a partire dalla dottrina dello Stato dell'Europa moderna e dal punto di vista della teoria politica, porti a partire dal suo fondatore,
Thomas Hobbes, la Costituzione.
È un patto fra i cittadini e i titolari dell'autorità pubblica. Comincio col dire che la ragione di questo patto covenant dicevo dal latino mettersi insieme d'accordo,
Questo patto nasce dall'idea fondamentale che nella cultura moderna l'autorità politica non esiste in natura e la democrazia ancor meno tesi sulla quale, se ricordo bene, si firmavano Marte, Luciano, Violante in un altro scritto importante recente.
Il fondamento rivoluzionario di questa concezione della politica,
Cioè il carattere artificiale dell'autorità, che vuol dire il rifiuto della società per ceti o caste, in cui esiste una gerarchia naturale fra chi comanda e chi deve obbedire
Se invece i membri della società sono uguali nei loro diritti, come sosteneva Cops l'autorità e non naturale, ma artificiale, cioè, emerge solo in virtù di una autorizzazione da parte dei membri uguali della comunità o esauriti e connesso con of Riseis.
Ora, solo a partire dalla fine del secolo diciottesimo l'autorizzazione prenderà la forma delle elezioni libere e competitive ripetute quello che chiamiamo democrazia intendo con questo termine, il governo rappresentativo, la Costituzione e dunque il patto che stabilisce il definisce al tempo stesso il potere dell'autorità e i diritti dei cittadini questo è l'accordo voi avete autorità su di noi se proteggete solo se proteggete i nostri diritti.
Li vai a San non ebbi Imhoff e la guerra civile, quando il potere politico non protegge i diritti dei cittadini nel diritto privato, esiste un custode o un guardiano dei patti, infatti, se una delle parti più viola il contratto dall'altra parte può ricorrere ad un giudice che fa rispettare i termini e gli obblighi che la legge impone ai contraenti si osservi che il guardiano del patto privato, il giudice ordinario e protetto nelle sue decisioni,
Se è necessario, quando devono essere rispettate e può essere, diciamo aiutato dalla forza pubblica fatta rispettare dalla curiosità, il giudice, inoltre deve conoscere il contenuto dei patti privati, cioè le leggi, e deve essere terzo, altrimenti può essere accusato e su questo punto sarebbe interessante,
Da storico parlare di del Rhode, del iudex, nel processo formulate Romano, ma non ne abbiamo il tempo, chiediamoci allora chi è il guardiano o il custode del patto fra i cittadini e le autorità politica, che questi, cioè la maggioranza dei cittadini, hanno scelto.
C'è un patto e chi fa chi protegge chi è il custode del patto, se i custode fossero solo i cittadini alle prossime elezioni, varrebbe una osservazione un po'strana, ma è interessante di Russo, il quale diceva che in Inghilterra gli inglesi erano liberi solo una volta ogni quattro anni.
Cioè il giorno delle elezioni, tra una lezione e un'altra, non c'era nessun ricorso possibile, non è esattamente come è sceso solo parlando dell'Inghilterra, a noi importa il punto interessante nelle democrazie costituzionali in particolare.
Dalla fine perché il dibattito iniziato durante la Repubblica di Weimar e nella Francia della Terza Repubblica, ma e in particolare, dalla fine della Seconda guerra mondiale, che la Corte costituzionale diventa il guardiano del patto fra le autorità e i cittadini, ma una domanda si pone subito chi protegge i guardiani della Costituzione se l'autorità politica abusa dei suoi poteri e rompe il patto che offriva obbedienza in cambio di protezione di diritti.
Deve ricordare a questo punto che, oltre al primo contenuto del patto, che già chiarissimo in Hobbes, c'è l'obbedienza all'autorità solo in cambio della protezione dei diritti fondamentali per tutti i soggetti all'autorità.
Si aggiunse, grazie al le Costituzioni americana e francese del 1.791, l'idea del potere diviso.
Facciamo un passo indietro relativo alla moderna storia costituzionale e scusate se sto mettendo insieme troppe cose, ma le costituzioni moderne appena evocate, in particolare quella americana, volevano evitare il potere eccessivo del legislature Madison, parlava di legislativi Vortex.
E allora i padri fondatori di Filadelfia ripresero il modello della costituzione di monarchia limitati inglese, che assegnava un potere di veto nei confronti delle decisioni del Parlamento del Congresso.
E che era il Kings, il veto Reggio no, che esiste in un contesto più complicata, è diverso anche oggi nel sistema presidenziale americano,
L'assemblea eletta dal popolo non deve avere un potere assoluto come quello il re di Francia, oggi però.
È?
Diciamo, mi scuso di non argomentare oggi il potere più forte non è più quello del Parlamento che il fidanzato debole, ma è quello dell'esecutivo, allora la chiave di volta l'elemento essenziale del potere diviso diventa la Corte costituzionale.
La quale riprende e c'è una nota breve ma importante nel libro di Marta, quando fa riferimento a una tradizione che nasce con Aristotele, per cui il buon governo è un governo dove l'Autorità è divisa fra le parti della città, per noi oggi tra gli organi dello Stato,
Smith
Pensava al Presidente della Repubblica di Weimar come il guardiano della Costituzione ma
Portarlo con un argomento molto debole perché diceva che questa era la funzione che aveva, secondo il modello costituzionale di Benjamin Constant liberal, il re.
Con il dettaglio che il re non era eletto e non era espressione di parte un po'questa funzione ed ha svolto il re di Spagna, l'inizio della instaurazione di un sistema democratico, il presidente eletto è espressione di una parte in più, è un organo monocratico,
Quindi quest'quest'idea, che possa essere un organo politico, riguardano della Costituzione.
E per assolutamente non persuasiva, perché il guardiano della Costituzione e deve essere neutro, cioè non l'espressione di una competizione politica, allora mi fermo e accenno solo al problema centrale della nomina dei giudici, questi non sono eletti, no, la che vi ha fatto cenno non sono non sono,
Fondati su una legittimità elettorale vulgo, democratica, ma tecnicamente elettorale sono nominati.
E qui dipende dai paesi, ma diciamo in genere, in particolare nelle corti più importanti, che non è solo quella italiana, che è particolarmente importante fra nell'altra Corte europea, particolarmente importante è antica come la nostra, quella tedesca.
I meccanismi di nomina sfuggono al controllo politico.
Se prendiamo il caso dell'Italia, una parte un terzo, come sapete, sono giudice delle altre giurisdizioni, i quali non solo per lo più non hanno un passato politico definito, però sono anche molto importanti perché hanno un'abitudine a scrivere sentenze che non è necessariamente una qualità di un professore di diritto amministrativo o di diritto privato quindi la presenza di giudici in particolare anziani,
Ah, è è utile
I membri eletti dal Parlamento devono ottenere l'accordo dell'opposizione, potrei raccontarvi case, mi ricorda quello di Mancuso ministro di Berlusconi, no, proposto dalla destra, che naturalmente non fu accettato dall'opposizione e non potete essere nomina la cosa vale per una persona che io stimolo rispetto molto come,
Violante, che però aveva un passato politico molto marcato e de mi dispiace per Violante ragionevole che persone con un passato politico molto preciso non siedano in un organo che deve essere neutrale e chiudo, presentandovi una definizione della neutralità, innanzitutto è importante che questo guardiano della Costituzione sia un collegio, non un organo monocratico come il presidente di Smith no cioè formato da una diversità dei soggetti i quali con meccanismi buone di nomina hanno tutti della personalità moderate.
Non esiste fra gli umani imparzialità divina, questa trasposizione della Teologia dogmatica alla politica è ridicola per la teologia drammatica e per la politica, anche secondo me gli umani hanno forti parzialità o deboli parzialità, naturalmente.
Ed è bene che un organo di controllo della politica sia composta da soggetti con pe, parzialità limitate e diverse e facciano lo sforzo necessario, come accadde per lo più in Corte costituzionale, non in tutte, di trovare un accordo, un compromesso,
Quindi la neutralità e che esiste in una corte non può esistere in un parlamento perché il parlamento eletto ed è responsabile di fronte a chi lo ha scelto in generale perlopiù.
Mi fermo qui e chiedo scusa ai Ds, è stato un prolungo, è un po'troppo sintetico, ma volevo collegarmi all'idea che dietro tutto questo c'è una storia che secondo me comincia con le dottrine del buon governo di Aristotele.
Molte grazie a Pasquale Pasquino, che ci ha dato un un affresco molto ampio, io volevo porre due temi di dibattito, appunto a partire dalla sua ricca esposizione, la prima è questa, questa espressione pedagogia costituzionale, che è un'espressione che è molto utilizzata,
Ma che personalmente non mi non mi persuade.
Fino in fondo, proprio perché il rischio è che, così come espressa, risulti una sorta di.
Diciamo così, di di di messaggio quasi.
Quasi teorico in realtà.
La peggior Consiglio costituzionale, che pure è necessaria, ovvero l'educazione costituzionale.
Deve essere trasmessa soprattutto attraverso la vita, la vita delle istituzioni e la vita delle persone, però sarebbe molto interessante sentire, da questo punto di vista, il parere della nostra della nostra relatrice e l'altra questione è quella del potere neutro.
Perché in realtà esiste una interpretazione corriva del potere neutro, ma sia nel nel suo tra virgolette, inventore, sia in una personalità, ma è molto cara, come dicendomi non suine, la che era un cattolico cattolico.
Un po'un po'Gallicano un po'giansenista, ma è il potere neutro, è in Force on the ore, cioè è una forza onde or del dibattito e della polarizzazione, ma è una forza, cioè è un potere e quindi la cosa interessante è l'esercizio di questo potere cioè questo potere è efficace e dà stabilità un sistema da coerenza ad un sistema nella misura in cui è in corso un dehor,
Non è semplicemente una moderazione delle una moderazione delle parti, ma.
Diciamo così, esercita una appunto una azione, un'azione coerente con.
Appunto la Costituzione è una, in forse constitutionnel on dehor, del de del del dialogo, dei poteri tra i poteri, questo diciamo così, è una questione che mi ha sempre intrigato e che non ha poi che che appunto nella trattazione di Pasquale Pasquino è emersa e appunto anche su questo magari il parere della nostra della nostra relatrice può essere particolarmente interessante anche alla luce proprio della della sua esperienza in un momento anche molto significativo della vita della corte in cui ha esercitato.
In Force.
E ora la parola va a Marco Olivetti che, come è stato autorevolmente detto dal nostro amico e Presidente Luigi, la, che gioca in casa e quindi è ancora più sfidante.
Molte grazie, caro rettore, io saluto i partecipanti membri della nostra associazione, alcuni dei quali sono a distanza, e spero quindi che sia possibile sentirci e saluto, ovviamente, gli studenti del corso di filosofia del diritto, che nell'ora successiva sono gli studenti di diritto costituzionale del primo anno quindi noi stiamo ancora parlando nella parte introduttiva forme di Stato, forme di governo, cos'è una costituzione in sommamente di questo tema?
Che trattiamo oggi, parleremo alla fine
Conformemente a una delle immagini della giustizia costituzionale che dopo riprenderò quello del petto che finisce la casa, proprio per questo il tetto si fa dopo aver costruito le basi no.
E quindi siamo un po'
In anticipo rispetto al corso che con me state facendo, io vorrei ovviamente con ringraziando Marta per essere qui con noi, è stato un vero piacere leggere questo libro segnalo anche ai partecipanti che.
è in vendita in nel banchetto qui fuori e può essere una lettura utile, non per l'esame, ovviamente perché avete già un testo mio su questo stesso tema, quindi, che che e quindi no non è in cui quindi però avete quindi avete già un'altra roba da studiare ma per la vostra cultura personale perché appunto l'università è anche questo cioè non è solo studiare per gli esami ma avviare dei percorsi sentire delle voci autorevoli come le 2 che avete appena.
Sentito quella del professor Pasquino della professoressa Cartabia, che vi lasceranno delle tracce che ma poi, magari anche a distanza di tempo, avverte in modo poi di riprenderlo, allora il libro di cui parliamo oggi, Perth e strutturato grosso modo in questo modo, visto che lo presentiamo così sintetizziamo, le eredi fu no, no, c'è un'introduzione, dove secondo me l'idea centrale è quella del limite, il limite al potere. Il potere non può essere limitato.
E quindi, se il potere è di tipo democratico, una Costituzione, tra le altre cose, deve stabilire.
Il limite anche a quella parte delle nostre procedure decisionali collettive, che il più delle volte si identifica con la democrazia, magari su questo possiamo poi un po'discutere e che però sono le elezioni, la politica, il pluralismo, insomma quella che alcuni Horn oggi un po'spregiativamente io invece non la vedo così chiamano la democrazia elettorale.
Quindi il primo punto, la democrazia elettorale, il limite secondo le ragioni della giustizia costituzionale, perché nelle democrazie contemporanee e noi non abbiamo solo la democrazia elettorale, ma abbiamo anche una serie di meccanismi che danno corpo a questa idea di limite e come vi dicevo, ecco scusate se faccio questo riferimento di nuovo mentre parleremo a breve della della democrazia elettorale perché parlarne iniziando dal Parlamento come usa fare si comincerà a parlare delle elezioni, la giustizia costituzionale sarà,
La ciliegina con che chiuderà poi la il corso, la ciliegina sulla torta, alla fine.
Terza parte del libro molto interessante, gli attacchi alle corti costituzionali nel nostro tempo, cioè la professoressa Cartabia d'accordo con la grande parte degli studiosi, i diritti costituzionali e professionale nel nostro tempo, non solo in Italia ritiene che le corti siano sotto attacco, cioè che questo meccanismo che ha completato la democrazia rappresentativa cioè il Parlamento e i governi a base di democratica, sia oggi sotto attacco e, quarto punto, alcune linee di sviluppo, soprattutto nel rapporto tra la Corte e l'opinione pubblica che, secondo la professoressa Cartabia, sono le le linee che dovrebbero essere sviluppate dalla giustizia costituzionale italiana, ma anche da altre corti costituzionali. Nel nostro tempo, anche per far fronte a questi attacchi è difendere ciò che è attaccato, quindi ridotto in pillole, e questo è lo schema mentale non sostituisce, costruito in maniera non troppo forzata, che io ho visto nel nel libro ora
Nel commentare queste cose, io vorrei fare una distinzione tra un'idea generale che è al centro del libro e che condivido.
Proprio totalmente e alcune sue declinazioni, sulle quali avrei alcuni rilievi critici che sottopongo alla discussione, perché credo che, appunto, quando si fa la presentazione di un libro, serve anche dire le cose su cui non si è d'accordo per per poterne discutere, allora l'idea centrale è quella che dicevo prima, cioè la la sintetizzò con quello che è detto nel libro a pagina 103, la buona salute di un sistema democratico ha bisogno, oltre che di robuste istituzioni politiche. Quindi istituzioni, partiti, parcamento anche di garanzie costituzionali effettive, integre e indipendenti è la formulazione più sintetica e ho trovato un libro di questa idea che lo pervade tutto
E questa, secondo me, non si può non condividere, è assolutamente condivisa, perché perché il modello di democrazia che la Costituzione italiana del 47 accolto non è un modello di democrazia, se vogliamo dire negativamente elettorale soltanto o se, se vogliamo, non è un modello di democrazia puro ma Paul un modello di democrazia costituzionale dove il limite al potere trova manifestazione in tante istituzioni non solo la Corte ma anzitutto la Corte, però certamente abbiamo comunque un tutore politico delle istituzioni perché il nostro presidente della Repubblica,
Cioè qualcosa di Carl Schmitt del dell'iter, dare per falso è rimasto, se non altro nella prassi, non necessariamente nell'idea del presidente della Repubblica, no, quindi e poi tutte le altre.
Istituzioni limite, perché qui forse c'è un primo elemento di dissenso io vedo nel né democrazia contemporanea proliferare dei libri, io vedo limiti dappertutto, Diritto internazionale, Diritto dell'Unione europea, diritto internazionale dei diritti umani.
All'interno magistratura, le Regioni, quelle che contano di meno le Corti, il Presidente della Repubblica, la rete dei limiti, almeno in Italia, almeno nelle democrazie più consolidate, ma soprattutto in Italia è pervasiva, al punto che c'è da chiedersi che cosa resta.
Una volta che abbiamo sommato tutti questi limiti, non solo la Corte, questi limiti al potere, ecco comunque la nostra democrazia, sicuramente è una democrazia pluralistica, policentrica e costituzionale
E poi vorrei ricordare un dibattito dell'Assemblea Costituente 11 marzo 1947. Il progetto di Costituzione approvato dalla Commissione dei 75 viene discusso dalla nostra Assemblea costituente, ci sono tanti interventi su su questo tema della Corte costituzionale, vorrei citarne due, una sono le parole di Giorgio, la Pira e le altre sono le parole di Palmiro Togliatti, Giorgio alla Pina rapirà era un democristiano,
Che oggi diremmo molto progressista, che fa questo discorso, che poi è accolto dalla nostra Costituzione, la Corte costituzionale, come il tetto della casa,
Come potete rifiutare di costruire il tetto che appunto la Corte costituzionale, la quale, proteggendo la Costituzione, dà pienezza di garanzia alla Corte Cost la nostra Costituzione non ha senso, scrive la se non mettiamo poi anche una Corte costituzionale?
Ma c'è anche un altro intervento che viene da un personaggio importantissimo centrale nei lavori della costituente del capo del Partito comunista, il terzo ma presto, secondo partito italiano, in quel momento che, sia pure in un dibattito che un'altra finalità, per sottolineare cioè che i comunisti sono stati disponibili a un compromesso con le altre forze politiche a un certo punto dice,
Ma come potete dire che non abbiamo accolto i vostri punti di vista? Abbiamo persino accettato questa bizzarria della Corte costituzionale al due immagini opposte della Corte costituzionale, il tetto, la sua parte più nobile che completa l'edificio o una pizzeria. Se, se volessimo riformulare la bizzarria nel ventunesimo secolo, la metterei così in maniera un po'cruda, chiedo scusa al Mart in quanto giudice costituzionale, non in quanto persone che conosco da trent'anni. Come possiamo accettare che decisioni no, forse non esageriamo,
E prevede 33 35 no, e come possiamo accettare che, in una società pluralistica in cui stiamo costruendo la base della democrazia fondata sulla partecipazione dei cittadini sul pluralismo politico, alcune decisioni fondamentali sono presi da 15 signori vestiti di nero che decidono in segreto l'opposto della democrazia radicale opposto democrazia basata, lo vedremo decisione del potere pubblico in pubblico Norberto Bobbio come possiamo accettare questo?
Allora è chiaro che aveva ragione la Pira e torto Togliatti, quindi su questo non c'è dubbio, però forse qualche domanda
A 50 anni, a settant'anni di distanza quest'anno celebriamo i 70 anni della prima sentenza della corte costituzionale 11 giugno 1946 forse qualche domanda.
Sulla Corte cruciale come problema nella democrazia, secondo me ce lo dobbiamo porre perché perché prima di dire che cosa la Corte Costituzione è direi che cosa secondo me non deve essere cosa non deve essere una Corte, così non è un nuovo sovrano che ha sostituito la sovranità popolare o la sovranità del Parlamento
Da questo punto di vista queste immagini proprie della né della cultura consigliere anglosassone che dicono che c'è una contrapposizione tra i sistemi basati sulla sua vorrei initio Parliament, la sovranità del Parlamento e la Sovereign City of the Constitution, che dall'ultima parola ai giudici sono una falsa contrapposizione perché anche dentro il Parliament c'era una pluralità di soggetti sovraintese parliamo sempre di dire in quella lettura Camera dei Comuni più Camera dei Lords Yoù re, quindi tutti e tre i poteri dello Stato che decidono assieme no,
Non è il nuovo sovrano, non è il governo, manda i giudici che un governo dei giudici che un autorevole giurista francese che viaggia negli Stati Uniti nel 1920, tornando in Europa dice gli americani sono retti da un governo, manda i giudici perché la Corte Suprema a prendere tutte le decisioni più importanti della vita collettiva allora era l'unica non tecnicamente non Corte costituzionale ma l'unico giudice supremo che poteva annullare le leggi.
Non è l'avanguardia della Yuri stock Craxi per usare l'immagine di Iran Fish, un politologo canadese israeliano che ha accusato le corti e i giuristi, quindi anche noi, come professori, di essere una casta che in realtà espropria le istituzioni democratiche.
E non è un secondo canale di legislazione accanto a quella derivante dal Parlamento, anche se ogni tanto legittimamente viene da sospettare che lo sia. C'è un caso di cui la professoressa Cartabia si occupa alla fine del libro, il caso Cappato, dj Fabo o, come si chiamava la persona, non mi ricordo mai il nome, che sarebbe bene usare perché fa Fabiano Antoniani no, un caso relativo al suicidio, assistito di questo personaggio poverino, vittima di un incidente stradale ma che ha portato alla Corte Costituzionale la professoressa Cartabia era membro di quella corte in quel momento, in sostanza, a creare da zero
Perché questa è l'unica interpretazione seria che si può dare, una nuova regola giuridica fondamentale è quella secondo cui il Parlamento dovrebbe introdurre nel nostro ordinamento il suicidio assistito, naturalmente poi, nella motivazione la Corte si dice in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che chiaramente non ha nulla a che fare col suicidio assistito specialmente se letti alla luce del loro significato originario però quindi sembra che in alcuni momenti le corti siano diventati un super Parlamento che in realtà si sovrappose né altro che terza camera si sovrappone alle 2 Camere del Parlamento, imponendo loro degli obblighi
Che non sono più gli obblighi di attuare la Costituzione e le 47, ma nuovi obblighi costituzionali creati dalle maggioranze delle Corti.
Non è un costituente permanente.
E non è neanche un, come dire una un interprete, la coscienza sociale che adegua alla Costituzione e al tempo, perché queste funzioni hanno altri titolari della nostra Costituzione. Articolo 138, revisione costituzionale dell'articolo 70, la funzione legislativa delle due Camere. Ecco però il problema della core del delle corti nelle democrazie contemporanee. Sa in questo, non in quello che dovrebbero fare in base ai posti che le costituzioni loro danno giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi ma scelte politiche rilevantissimi. Mi piaciuto molto che marcia a un certo punto cita quell'articolo della legge 87 del 53 che dice la Corte non prendere decisioni di natura politica che dice di essere d'accordo, ma tutti sappiamo che quella è la norma più disapplicata del nostro ordinamento, perché la Corte prende continuamente che ci siano dei creatura politica e il problema viene continuamente da qui e questo non riguarda solo la Corte italiana, riguarda tutte le corti, cioè il problema vero è questo, cioè non è l'astratto ruolo di una Corte costituzionale che applica una Costituzione che ha un parametro costituzionale è chiaro e che lo usa per perimetrare i confini,
Del legislatore e degli altri organi costituzionali, e cioè io vedo al centro del costituzionalismo contemporanea e questo è il punto di divergenza con il tuo libro, se vogliamo esattamente l'opposto, cioè la tracimazione in qualsiasi luogo delle corti costi umani e degli altri limiti corti sovranazionali, eccetera eccetera, diritto internazionale, il costo euro operette l'uomo Corte di giustizia che io vedo che tutti questi organi escono continuamente dai loro argini e quindi qui, secondo me sta il problema. Faccio due ulteriori passi e poi concludo per non monopolizzare la discussione
Occupare troppo spazio, poi per lasciare anche un po'di spazio al dibattito.
Il primo passo è questo, dove sta la legittimazione, e quindi anche potenzialmente, il limite di quello che la Corte legittimamente dovrebbe fare, che anche fa, ma non si limita a quello. La legittimazione della Corte sta secondo me più che nella sua indipendenza, che è un dato strumentale nel parametro, cioè la Corte deve interpretare e applicare la Costituzione. Quindi, quando si inventa il suicidio assistito, non sta utilizzando un parametro che è lì, perché, insomma, se qualcuno avesse detto ai padri costituenti che dalle loro parole sarebbe derivato il suicidio assistito, credo che tutti, dal più ad essere più a sinistra, si sarebbero rifiutati di accettare una conseguenza del genere. Allora il problema pone questo è un problema di metodologia, dell'interpretazione delle costituzioni. Questo è un tema su cui noi, in questo corso
Potremmo soffermarci solo in parte, ma io credo che qui venga il vero tema del di su questa questione senza un minimo ragionato, prudente, originalissimo, nell'interpretazione costruire so che è una parola un po'brutta, cioè nell'interpretazione di costituzionale non c'è più interpretazioni considerare, ma abbiamo quel ruolo della corte che ho descritto prima.
Il fatto, ovviamente, non in tutti i casi, non in tutte le singole controversie, ma in quelle che alcuni dicono essere i veri casi costituzionale,
Cioè, se la Corte, nell'interpretare la Costituzione, non si ritiene vincolata.
Ripeto, naturalmente con prudenza, intelligenza, flessibilità, perché nessun dogmatismo e mai risolutivo al modo in cui i padri costituenti intendevano quelle disposizioni costituzionali e allora in realtà usa le disposizioni costituzionali per far passare la sua ideologia politica sovrapporla alla volontà parlamentare e c'è un deficit di legittimazione secondo me ecco,
Il vero problema del sussidio funzionale, secondo me, sta qui.
Quindi che non è incompatibile con il ruolo di custodi della democrazia, ma che vuole vedere questa vicenda nell'ottica, in un'ottica in cui la Corte è un elemento di bilanciamento importantissimo della nostra Costituzione e un balance check and balance, più che qualcosa di sovrapposto alla volontà del legislatore e vado a concludere con un paio di cenni ci sarebbero davvero nel libro sono citati tantissime tantissime questioni ricchissimo di spunti quindi davvero ne consiglio la lettura?
Ecco a me non convince quest'idea che la Corte sia qualcosa di fuori dalla politica,
La professoressa Cartabia cita Gustavo Zagrebelsky laddove dice che la corte e in politica.
Io credo che questa sia una concezione mistica del diritto costituzionale che, come avrebbe detto Carlo Esposito a proposito del Presidente della Repubblica e in parte se ho capito bene, forse qualcosa del genere dice anche Jump, anche Pasquale prima non solo perché la procedura di nomina dei giudici della Corte coloniale italiana come di quasi tutti i giudici di costruzione del mondo ha portato a scelte politiche a volte partigiane che non ha tenuto conto della storia precedente dei giudici ma anche perché questo l'ho già detto in un'altra occasione in cui siamo stati assieme a parlare di questo Marta Madrid,
Se noi andiamo a vedere gli ex giudice della Corte, noi abbiamo tra gli ex ex presidenti della Camera Brunetto, Bucciarelli, Ducci, ex presidenti e vicepresidenti del Consiglio Amato e Mattarella,
Ex senatori ex deputati ex ministri.
Addirittura un segretario del partito, due Sperry e capperi.
Sono due, oltre a un ex Presidente della Repubblica De Nicola, quindi, se non è politica, questa no
E quindi per non parlare della politica che viene magari a volte dai giudici, da dai giudici comuni, dove lasciamo perdere meglio in altri Paesi, è lo stesso in Germania c'è dentro un caso di presidente di Regione è diventato Peter Müller, presidente della Saarland diventato giudice costituzionale, quindi questo è un dato di fatto d'accordo.
La Corte, poi, deve diventare neutrale, certo.
Però questo è più.
La prestazione che viene richiesta più che l'origine e quindi la Corte è dentro la politica e del resto non può esistere in una Repubblica come quella italiana, un potere sottratto alla sovranità popolare, le vostre sentenze hanno, in nome del popolo italiano, quindi anche la corte è fondata sulla sovranità popolare sia pure in funzione contro maggioritaria.
E quant'altro. Ecco quindi, quanto alle minacce all'indipendenza delle corti su ciascuno dei ca, vi dico quali sono i casi che la professoressa Cartabia cita tutti interessanti, ve li elenco soltanto perché alcuni che riguardano la nomina dei giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti in particolare quella di Emiko nei Barret, dopo il rifiuto di confermare Merrick Garland Merigar non era stato designato da Obama e amico nei Barret viene poi designata da Trump del giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti ma poi c'è,
Una vicenda della Corte costituzionale tedesca che ha riformato nel 2024 e 25 la Costituzione per dare protezione a livello costituzionale a norme relative alla formazione della corte che fino a quel momento erano basate sulla legge ordinaria, c'è un caso molto interessante, che riguarda la Corte Suprema israeliana, che dichiara incostituzionale una legge che limita il suo potere di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e,
Vietandogli di usare il principio di ragionevolezza e ci sono le vicende di Polonia e Ungheria B I su ciascuno di questi poteri sono perplesso sul su, sulle conclusioni a cui arriva la professoressa Cartabia perché nel caso di Merrick Garland ai miei con e Barret, il Senato ha esercitato i suoi poteri, ha rifiutato di confermare, meritarla e ha invece
Confermato il nominato la nominata dal presidente successivo che, tra l'altro, è una delle poche cose che Trump ha fatto dei buoni in quel pochissime, ma qualcuno c'è pure in questo caso sono tre ottimi giudici costituzionali che infatti stanno dando torto in molti casi queste, beh, alcuni no su tutti, ma non funzionerebbe se gli avessero tolto su tutto sulle cose fondamentali gli hanno dato torto. Questa è la conferma non tutti, tra l'altro, dimostrando
La corte degli in Germania hanno fatto una cosa incredibile dopo che il Parlamento do, dopo le nuove elezioni, la maggioranza parlamentare uscente, che aveva perso i due terzi dopo le elezioni, ha fatto una riforma costituzionale per imporre al nuovo Parlamento, dove gli stessi partiti non arrivavano i due terzi alcune regole per me del tutto condivisibili ma insomma,
Come non vedere qui un'anomalia, cioè i tutori della Costituzione che violano lo spirito, quantomeno nella costituzione, facendo un'operazione del genere e via discorrendo sulle altre, non mi soffermerò manca un caso, la cattura della Corte Costituzionale spagnola da parte del governo socialista.
Non non arrivo ai dettagli, che sono quasi scabrosi, ma la Corte costituzionale spagnola è un'appendice del Partito socialista in questo momento, tra l'altro ha cambiato proprio giurisprudenza sui diritti, mentre prima si limitava di fronte a questioni controverse come l'aborto e il suicidio assistito a dire la Costituzione non impone un modello, si può applicare in un modo o nell'altro adesso dice no, le leggi del Partito socialista sono l'unica interpretazione possibile dell'opposizione
Quindi.
Allora uno scenario complesso, ma certo c'è da temere, io credo che la malattia, la regressione democratica di cui giustamente la propria stessa Cartabia parla, che è un grande problema delle nostre democrazie.
Stia soprattutto altrove e poi può anche avere cioè attenzione, non voglio dire che le leggi dichiarate, cioè che la legge del parlamento israeliano fosse da difendere, forse?
Non c'erano argomenti sufficienti per dichiararla in Costituzione, ma c'è uno spazio tra queste due cose, no, una legge può essere sbagliata, inadeguata, inopportuna e non incostituzionale. Questo lo sappiamo sempre tutti. Riguarda anche il dibattito attuale sulla legge elettorale. L'aggressione democratica è un fenomeno molto complesso. Il Centro, la professoressa Cartabia, allo individua benissimo e questa polarizzazione e drammatica che attraversa il nostro tempo, che è culturale e anche politica, e quindi in questo tritacarne terribile le Corti costituzionali rischiano di rimanere in mezzo e di non e quanto più sono attiviste, cioè quanto più sono uscite dal dal calco nel cuore dei costituzioni avevano collocato, tanto più sono criticabili, effettivamente criticata e rischiano di essere
Schiacciate in questo discorso, ma c'è una loro con responsabilità, a volte nell'essersi poste in questa situazione di eccessiva esposizione, ecco insomma, quindi la regressione democratica è un grande tema, non lo identificheremo con questa questione, anche se certo, insomma, questa questione la cattura delle Corti è una questione su cui riflettere.
Anche se spesso la cattura segue una cattura precedente, cioè la corte pro-Trump e il rovesciamento delle corti Pro Partito democratico dei decenni precedenti
Quindi
Non c'è una condizione non politica e le condizioni veramente neutrali arbitrali.
Questo, forse a questo punto di vista, forse la Corte italiana è davvero un po'un'eccezione, per la ragione che la loro stessa Cartabia dice nel libro e che poi noi approfondiremo alla fine del corso, cioè che noi non abbiamo un unico sede di nominazione di nomina dei giudici costituzionali ma un sistema articolato che rende difficile la cattura e che ha reso nel complesso abbastanza bilanciata la composizione della nostra corte magari si può opinare su alcune questioni, ma non la non li accolgono permesse. Fosse schiacciata, com'è accaduto in altri Paesi europei e poi naturalmente ci sono le nuove democrazie.
Georgia, Armenia, Bulgaria, Macedonia, insomma, questi paesi, dove la pratica democratica e nella sua infanzia dove forse queste riflessioni sono più più più necessarie, ma nelle democrazie consolidate io proverei a vedere anche altre dimensioni chiedo scusa anche per la confusione e per avere un po'tracimato nei tempi ma volevo insomma porre delle alternative per discutere un poco grazie.
Posso dire 30 secondi, non di più per rispondere.
Io non ho finito di leggere, ma è in 30 secondi, posso dire che per me la pedagogia e il presupposto dell'azione.
Perché anche rompere le vetrine?
Come si fa adesso, è un'azione, se invece c'è una patologia costituzionale, probabilmente l'azione è diversa e la forza esteriore sono i cittadini e l'opinione pubblica, questa è la forza esteriore, i cittadini israeliani che impedirono a Netanyahu di smantellare il potere della Corte, grazie, grazie, grazie.
Grazie molte al professor Pasquino che ha già avviato la fase delle risposte, ma prima della fase delle risposte c'è ancora alla fase delle domande, quindi abbiamo spazio per interventi sia del culto pubblico presente sia dell'altrettanto, culto, pubblico collegato, che si può manifestare sia alzando la manina elettronica sia anche intervenendo brutalmente e direttamente.
Nel nel dibattito abbiamo anche dei cosiddetti microfoni gelato che possono essere utilmente utilmente utilizzati.
Ringrazio il professor Olivetti per il suo intervento.
È stata annunciata una storia della Corte costituzionale pubblicata da Biella, che riprende il tracciato di un lavoro risalente ai primissimi anni 90, che si è arrestato alla al limite del cambiamento del sistema politico, quindi.
Aspettiamo anche questo contributo, appunto, di carattere.
Di carattere storiografico,
Non ricordo il nome, adesso mi arriverà il libro fra poco doveva essere presentato il 5 e il 5.
Forfait Boni
Ah e uno della Corte è un interno, ha funzionato.
Si usava, abbiamo quindi una cosa un po'diversa rispetto a quello che.
Perché il professor cantano, il professore alla, che una volta commissionò all'autore di un di un primo studio di storia della Corte costituzionale, un lavoro sul periodo del primo della della così della prima fase della cosiddetta Seconda Repubblica, ma questo lavoro non fu mai fatto, quindi va bene questa volta Rita,
Bene, allora abbiamo risposto.
No, sennò poi partiamo direttamente, passiamo direttamente dalla nostra relatrice, professor Macioce, sì, ossia così raccogliamo un po'di ulteriore suggestione.
Per esempio, allora una domanda brevissima stimolata dalle riflessioni del professor Olivetti e a parte un commento a le cose che ha detto il professor Pasquino, che sono cose vorrei dire ai miei studenti di cui abbiamo già discusso in realtà, quindi non sono cadute nel vuoto almeno spero insomma di aver seminato qualcosa.
E quello che diceva il professor Olivetti, su cui sono sostanzialmente d'accordo, pone però una questione che va in realtà è una direzione un po'diversa dalle conclusioni di Marco, cioè il tema del confine tra interpretazione e creazione del diritto. È chiaro che è il punto è che non è un confine tracciato, non c'è da nessuna parte neanche il richiamo all'originalissimo che ha fatto il professor Olivetti e che è un richiamo, diciamo in qualche modo un po'più restrittivo, però anche l'originalissimo non è una soluzione precostituita, cioè all'interno di una prospettiva originalità. I giudici americani dibattono di qua e di là,
No, e quindi alito e Scalia vanno in direzioni diverse, però tutte e due si richiamano all'originalissimo allora il ponte non c'è questo fine e nella misura in cui non c'è, è chiaro che le Corti dilatano o restringono il margine della loro attività interpretativa i modi che a volte non sono convincenti a volte di più a volte di meno il caso che tu citavi,
Ah ah, sentenza su Dj Fabo il suicidio assistito beh, è vero che la Corte ha allargato molto, ma è sempre attività interpretativa, perché l'idea che l'articolo del codice penale che istituisce pulisci, cioè che punisce l'istigazione al suicidio, non possa essere interpretato a sua volta così tanto da includere le attività di,
Sostegno al suicidio assistito è un'interpretazione, possiamo contestarla, ma l'interpretazione non è che la Corte ha creato un nuovo diritto, almeno questo è quello che direbbero quelli che sono favorevoli a questa sentenza, allora la domanda è questa questo confine,
Più che dentro architetture costituzionali, perché chi ci sia un confine tra attività interpretativa e attività creativa è sacrosanto, no, è un po'il cuore.
Almeno l'ideale bene che questo confine, però, possa essere
Possa dipendere da architetture costituzionali più o meno rigide, ecco, mi sembra dubbio, mi sembra più plausibile che questo confine dipenda da un non dico, da un self restraint, ma da una cultura democratica di cui i giudici stessi sono espressione e quindi da un'auto limitazione che fa loro rispettare le prerogative del potere politico, a me non sembra che ci siano altri, però sono curiosissimo di sapere invece cosa ne pensa.
La professoressa Cartabia su questo
Grazie grazie al professor Macioce, prego.
Parli vicino vicino vicino buona sera, grazie il libro di Marta Cartabia, si preannuncia interessantissimo, io condivido l'analisi che Marco Olivetti ha appena fatto e in effetti ho trovato insieme a d'altra parte della dottrina.
Diciamo piuttosto grave la posizione che, in riferimento in particolare al suicidio assistito, ha assunto alla Corte costituzionale, trasformando una norma che prevede un reato ed è a tutela dell'integrità della vita, in coerenza con i valori costituzionali, in una norma dalla quale desumere il contrario cioè non solo la liceità ma nelle ultime pronunce disseminata lì nelle motivazioni c'è anche l'idea che possa essere un diritto, un interesse legittimo, eccetera chiusa parentesi, ma mi domando,
Questo ruolo della corte costituzionale.
Diciamo, come terza Camera, addirittura come Camera sovrastante, ma anche il ruolo della magistratura e il famoso attivismo della magistratura non sono forse la diciamo l'effetto di una regressione che chiamerei culturale, cioè dinanzi a organi rappresentativi che a volte mostrano,
Componenti, rappresentanti che in qualche maniera non sono all'altezza dei successori, dei padri e delle madri costituenti.
È un rigurgito di aristocrazia da parte di chi è veramente competente per le modalità con cui sono nominati i giudici costituzionali e le modalità con cui la magistratura italiana assume le sue funzioni, ecco, non derivano un po'da da una regressione culturale e e chi e chi se non chissà di più dovrebbe esserne consapevole e mostrare un self restraint direi,
Grazie alla professoressa, Giovanna orfano.
La cosa, il libro non è sul caso Cappato.
Prego, c'è un c'è un prego, accomodatevi, vuole.
Esatto.
Allora, io, da studente universitario?
Volevo ringraziarla per essere qua faccio fatica anche a parlare, come dire, per l'emozione, io avrei Antonio piova, Antonio insomma.
Con cognome, non importa,
E
No, no, no.
Allora io le volevo fare tre domande, diciamo però insomma.
La prima e guardando diciamo la politica di oggi secondo lei, quali quali i principi della Carta costituzionale, diciamo solo no più a rischio.
La seconda.
O devo aspettare la secondo me, la so dimenticare la facciamo la terza.
E dov'ero sul libro, quale cioè cosa l'ha portata, cosa l'ha spinta a scrivere questo libro proprio adesso, cioè nel senso qual è il messaggio che lei manderebbe hanno i giovani, penso ai lettori, la.
La seconda non me lo ricordo, quindi.
Grazie mille grazie grazie ad Antonio.
Bene, direi che se non ci sono altri, neanche dai colleghi, amici e studenti, la professoressa Cartabia.
Grazie mille di questa bellissima occasione, forse ad essere accesa, grazie davvero per l'occasione.
Di parlare di temi che mi stanno molto a cuore e soprattutto con i giovani, e nel confronto con colleghi e amici, da una vita, diciamo che le osservazioni critiche di Marco non mi hanno colto di sorpresa, perché è una vita che ne discutiamo e ne abbiamo discusso ancora diciamo in un'occasione abbastanza recente a Madrid come ricordava allora,
Io provo a fare qualche osservazione un po'in ordine sparso e poi cercherò di entrare un po'nel cuore di
Di questa preoccupazione, che mi è parsa dominante sul rapporto corte politica, che ovviamente è il grande tema al centro del dibattito costituzionalistico, non solo in Italia, ma nel mondo Trump o mi sono segnata qualche spunto e perdonatemi se la la sistematicità ne soffrirà il primo punto vorrei raccogliere l'invito di Antonio perché ho scritto questo libro proprio adesso che si collega molto al fatto che questo libro è dedicato a dei giovani, a un pubblico di di di cittadini non necessariamente qualificati come giuristi,
Ho cercato di farlo al mio meglio con tutti gli strumenti, da giurista, perché questo Hewson, questo so fare più o meno bene ma insomma, sono gli strumenti che mi trovo per le mani, ma l'uditorio che era nella mia testa non era un uditorio tanto di giudici o di colleghi era un uditorio di cittadini a partire,
Dai ragazzi più giovani il libro è dedicato ai miei figli e poi nelle prime pagine lo dico anche esplicitamente perché Antonio perché lei e si collega anche alla tua prima domanda quale secondo me principi costituzionali più a rischio, perché io ho avvertito cioè da un lato volevo raccontare un po'come ho vissuto la Corte un lavoro che hanno un tipo di esercizio che hanno fatto tanti giudici,
Costituzionali alla fine di questo lungo periodo di servizio di un'istituzione non si sta di nove anni, si vedono tante cose, si impara moltissimo, si vedono cambiare
Modalità di azione alcuni lo fanno raccontando, diciamo, quasi aneddotica, mente, è quello che hanno registrato, altri scrivono un libro sulla Corte su un certo aspetto io non ho potuto farlo subito perché dopo la Corte mi sono occupata di giustizia e quindi,
No non c'era il tempo di farlo
Ma a un certo punto avvertivo il bisogno di consegnare, anche anche per me stessa, che cos'era stata quell'esperienza, ma quello che è accaduto nel frattempo è che tra la fine del mio mandato alla Corte, che era il 2020 e poi quando sono riusciti effettivamente a scrivere sono successe tante cose che hanno in qualche modo,
Spostato l'asse della mia preoccupazione dalla corte alla democrazia,
Ci sono due parole nel titolo, il titolo diciamo così originario non era questo, ma un caro amico, la che aveva uno dei lettori del del primo manoscritto, mi ha detto, ma tutti stai preoccupando di in realtà di come custodire la democrazia non è un libro soltanto sulle corti al centro il cuore che pulsa è la democrazia che è esposta a questo mi pare che siamo tutti più o meno d'accordo sulle poi le cause e rimedi, magari no,
Ma che non sia in un momento di buona salute lo stiamo vedendo un po'in tutte le parti del mondo,
Ed effettivamente è così, cioè la mia preoccupazione fondamentale, se vuoi se vuoi un articolo è l'articolo 1 della Costituzione, l'articolo 1 dice tante cose dice la sovranità appartiene al popolo, dice anche, appunto, parla di quella democrazia costituzionale e di quel senso del limite che secondo me in quest'epoca contemporanea,
Se volete, il Papa usa nella magnifica Humanitas li dell'espressione cultura della potenza, a mio parere è accolto in pieno e il punto debole del della pratica democratica in questo momento ha molto a che fare con la perdita del senso del limite.
Questo è un punto che mi preoccupa moltissimo, Detto questo, se vuoi il titolo, può trarre in inganno, nel senso che l'idea della custodia della democrazia non chiama in causa soltanto le Corti costituzionali, è un titolo che gioca con l'idea della del custode della Costituzione ma vuole anche proprio convocare a una riflessione sul come si custodisce la democrazia.
Qui mi occupo di corti costituzionali perché era il primo spunto della scrittura di questo libro in quell'altro libro che ha citato Pasquale Pasquino, che ha scritto con me, gli ho scritto solo l'introduzione con Luciano Violante in realtà.
Lo spettro dei custodi della democrazia si amplia molto e anche dei rischi della democrazia si amplia molto, non ci sono solo gli attacchi alle corti, ci sono.
Le elezioni, diciamo così, avvelenate dalle campagne, diciamo che le le, le guerre ibride che si fanno in tante parti del mondo c'è un astensionismo impressionante in molti Paesi che sicuramente non fa bene alla democrazia, ci sono polarizzazioni e blocchi tra maggioranza e opposizioni che non fanno funzionare più in modo significativo i parlamenti che sono sostanzialmente delle Camere di registrazione di quello che avviene nei governi ci sono tanti tanti fattori il fattore forse dominante che mi dà maggiore pensiero e la qualità del dibattito pubblico.
E qui evidentemente non sono solo le corti, ma sono le le le diciamo le agenzie educative, innanzitutto il, le le, le libertà di informazione e tanto altro che può fare, quindi la mia preoccupazione è fondamentale e credo che lo sia non solo mia ma di di di tutti i cittadini è,
È in questo passaggio generazionale che tipo e in che condizioni stanno le nostre democrazie nel rapporto con le generazioni future, e questo è un po'il tema e la preoccupazione del del libro mi ha fatto particolarmente piacere.
Che il professor, la che da par suo abbia accolto,
Diciamo così, un certamente non un metodo storico, ma forse un po'uno sguardo storico io non sto facendo in questo libro la teoria della democrazia costituzionale non sto facendo la teoria della regressione democratica è più un libro che nasce un po'dalla osservazione dei fatti e degli accadimenti storici in questo momento mi occupo molto a livello internazionale per l'istituzione del Consiglio d'Europa che di cui faccio parte della Commissione per la democrazia attraverso il diritto,
Di intervenire, di osservare quello che accade in 60 paesi al mondo.
Tutti quelli del Consiglio d'Europa, quindi Ge democrazie, giovani e meno giovani, e anche altre democrazie, Sudamerica, in Asia, eccetera.
E quella osservazione che io faccio in uno dei capitoli del libro, forse il terzo, non ricordo più che la regressione democratica va di pari passo con una perdita di indipendenza delle corti costituzionali, è una constatazione, di fatto non è, diciamo così, frutto di una teorizzazione di una proiezione, questo è quello che accade Israele. Marco, è un caso interessante, non tanto per la sentenza che toglie poteri alla Corte sul giudizio di ragionevolezza, ma per quella parte della riforma che è stata applicata dopo che, da nelle mani del governo, la nomina dei giudici della Corte suprema
Quello è il punto vero.
Secondo me, in cui c'è un neutralizzazione del ruolo e delle corti, perché nel momento in cui le corti assumono sostanzialmente lo stesso colore della maggioranza di governo, non possono più svolgere quel ruolo bellissima l'espressione della Fox Anteo, che è vero cioè è un è un'istituzione che custodisce i limiti con una sua forma di esercizio del potere di cui adesso dirò qualche cosa.
Perché viene totalmente assimilata, allora si può discutere sul fatto della Corte Suprema americana, infatti io la categorizza in modo un po'diverso, io dico lì, non c'è stata una violazione, c'è stata un po'una forzatura se la volta precedente tu non fai nominare nell'ultimo anno di mandato un giudice costituzionale dicendo che diventa un modo per in un sistema dove la nomina è a vita per condizionare per il futuro alla Corte Suprema fa impressione che nelle ultime due settimane tre settimane di di mandato del presidente, c'è questa corsa a metterci il proprio giudice.
Anche questa è cultura costituzionale, ha forzato le regole, sono state rispettate, le regole dipende dal punto di vista, se guardiamo formalmente, le regole sono state rispettate, la procedura è stata esercitata, il Senato ha confermato e non so se il con fronte giudice mancato è stato nominato da Biden.
Spitz è stato attorney general, certo esatto, no, ma il sistema americano è un sistema, secondo me, che deve stare fuori dal tavolo per tante ragioni, a partire da quello che ha detto, persegue in cui, se ci mettiamo a ragionare della democrazia americana in questo momento abbiamo un bel po'di problemi da mettere sul tavolo ma poi perché è una corte che hai ragione tu non è da oggi che,
A delle maggioranze precostituite, solo occasionalmente c'è il swing vote che o del TAR o del presidente, eccetera, nella e non è neanche una Corte costituzionale, cioè a giudici nominati a vita ma unico caso al mondo, la vita giudici nominati dal presidente, cioè estremisti Signs scelti da un comitato che prende i giudici più estremisti top,
Ma non distribuire un documento di studio su come sono selezionati i giudice della Corte Suprema americana, ex attente l'opposto di come sono selezionati i giudici europei.
Non ne parliamo no, no, e infatti è un è un tema molto particolare, mentre sicuramente è vero che, nel caso di Polonia e Ungheria, lo snaturamento della democrazia ha avuto come prima mossa la cattura delle corti o la loro neutralizzazione, no, non lo hanno fatto in modi magari più goffi, in alcuni casi la Polonia è stato una situazione ridicola, nel 2015 c'erano i giudici nominati dal,
Parlamento precedente che non prendevano servizio perché rifiutavano il giuramento e nel frattempo il nuovo Parlamento ne nomina altri e c'erano una sovrabbondanza di giudici, non si capiva più quali dovessero essere e adesso siamo ancora lì, cioè in Polonia, adesso i giudici costituzionali e ce ne sono diversi che non stanno iniziando il loro servizio perché nominati irregolarmente dal nuovo Parlamento il presidente, che è di colore opposto rispetto al governo attuale, si rifiuta di fargli fare il giuramento allora,
È evidente che quando tu hai questo tipo di situazioni a e delle disfunzioni abbastanza palesi, no, gli ungheresi son sempre più raffinati, per cui hanno deciso di allargare il numero dei giudici costituzionali e di mettersi un di togliere il tetto alla alla, alla alla pensione per cui sono riusciti a cambiare la composizione e l'orientamento della Corte passando attraverso delle forme formalmente più pulite ma al di là dei singoli casi, quello che a me ha colpito in questo lavoro di osservazione delle democrazie è che in tutti i casi che sono conclamati casi di problematica vita dem o di una fase problematica della vita democratica, sempre c'è un punto che riguarda la Corte costituzionale. Non sto dicendo che quello più preoccupante son state fatte cose ben peggiori, ma laddove la democrazia si deteriora, chissà perché il primo bersaglio, uno dei primissimi bersagli alla Corte costituzionale e si può capire
Attenzione non è che la smantellano la Corte costituzionale, ma viene allineata alla maggioranza di governo questo, secondo me, è il problema che ho osservato e su cui richiamo l'attenzione e questo secondo me ci porta a riflettere su due cose uno è stato detto sin dall'inizio l'importanza della questione del metodo di nomina dei giudici costituzionali.
Perché ci sono situazioni più o meno catturabili a seconda di come è anche concepita la nomina dei giudici costituzionali, il sistema italiano, ragazzi, voi non l'avete ancora studiato, ma è un sistema molto equilibrato, perché il potere di nomina non è dato a un solo organo dello Stato è distribuito sono 15 giudici, cinque sono eletti dalla magistratura, 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune con delle maggioranze qualificate e 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica oltretutto,
Scadono in momenti diversi i giudici, per cui è praticamente impossibile che i 15 giudici abbiano lo stesso orientamento, deve proprio accadere qualcosa di molto particolare che finora non è accaduto, questo modello di composizione mista, è cioè di nomina mista, è un modello che sta diventando un po'un punto di riferimento.
Un po'in tutto il uno standard di di buon di buon design delle istituzioni, perché è ovvio che non ti rimette al riparo.
Da orientamenti culturali diversi, prev, prevalenti o meno da dei giudici, i giudici sono esseri umani che si portano dietro le loro visioni, i loro valori, la loro storia, la loro formazione e le le loro simpatie politiche, anche la loro sensibilità verso il ruolo delle corti più o meno,
E attivisti o più o meno minimaliste, cioè si portano dietro tutto quello che sono, ma ha ragione e mi pare che fosse.
Pasquale, a sole sottolineare il nesso tra neutralità e diversità della composizione, cioè non stiamo parlando di organi che sono indipendenti e imparziali perché vivono fuori dal contesto della storia, ma perché questa collegialità, tra l'altro in Italia, la collegialità della Corte, veramente iper rigorosa, non si dividono mai in gruppi di due o pane, come accade altrove, per prendere le decisioni si deve discutere sempre tutti e 15, e questo fatto fa sì che le decisioni io ho usato in altre occasioni un'immagine che mi ha insegnato uno dei miei figli che si occupa di arte e mi dice che i colori neutri sono due, il bianco e il nero. Il bianco è quello che, come dire, ri riflette tutta la luce, e il nero è quello che l'assorbe tutta, allora uno può avere tutto lo spettro, diciamo così de de de
Delle onde ottiche tu puoi avere una neutralità chiedendo al giudice l'impossibile che è quello di essere astratto dal dalla sua storia e questo, secondo me, non è realistico, anche se gli puoi chiedere di non utilizzare il potere che ha come giudice per fare la propria linea politica. Questo, secondo me, è molto corretto chiederlo, c'è un'etica del giudice, ma soprattutto l'elemento che meglio garantisce la neutralità della Corte è questa sommatoria dei punti di vista diversi, che secondo me è molto più rispondente alla realtà dei fatti, soprattutto in una corte così varie nella sua composizione, che non ha mai delle maggioranze e delle opposizioni precostituite. Quello che io posso testimoniarvi, senza svelare i segreti di camera di consiglio e che la Corte costituzionale non ha mai dei giudici di centrodestra che votano tutti, in un certo modo, e dei giudici di centrosinistra che votano tutti in un altro modo, ci sono geometrie variabili, c'è chi è più aperto la questione europea. C'è chi più ha aperto a un'Inter tipo di interpretazione legislativa più o meno ampia, più o meno creativa. C'è chi vede nella Corte un giudice che deve stare il più possibile fuori da e può essere di destra o di sinistra, cioè verrà giornalistico
Questo è abbastanza vero, tranne qualcuno, non tutti tutti, perché qualche voce è vero, non c'è una grande simpatia per per le regioni, tranne qualche qualche piccolo caso, è vero, questo è un, almeno negli anni in cui sono stata io questo è quello che ho visto e qui ci porta un po'alla.
Alla questione della del rapporto con la politica.
Allora?
Quando si dice la Corte, in politica si può e riprendendo questa espressione di Zagrebelsky che scrive in politica in contrattino politica, vuole dire due cose allo stesso tempo, da un lato vuole dire che la Corte deve essere neutrale e il primo intuitivo significato cioè non può giocare lo stesso gioco della politica né per sostenere il governo né per fare l'antagonista secondo me io l'ho scritto e forse qui o forse da altre parti.
L'idea della corte contro maggioritaria è un errore metodologico. Le corti non devono fare appunto la terza camera che fa il contraltare sistematicamente sulle decisioni del governo deve fare l'organo neutrale, che è una cosa diversa, cioè non è una politica di segno opposto, diverso rispetto a quello del governo in carica ma dice anche un'altra cosa in politica vuol dire anche che la Corte è in mezzo alla politica, ma vi posso assicurare che se potesse farne a meno sarebbe molto felice. Io non ho parlato con nessuno dei giudici costituzionali, ma adesso si dice, arriverà la US, la legge elettorale sul loro tavolo? Io non penso che stiano facendo salti di gioia per poter di doversi occupare di una questione di questo genere, se la Corte potesse non essere coinvolta da questa, da queste vicende così divisive. Così inevitabilmente
Foriere di grandi critiche da una parte, o dall'altra sulla Corte costituzionale, lo farebbe volentieri e io mi ricordo per stare al caso Cappato di cui mi occupo marginalmente non è su quello il mio libro, secondo me è sbagliato giudicare la Corte solo dal caso Cappato è perché la Corte ha 70 anni di vita alle spalle, se possiamo raccontare delle storie molto diverse. Ma, detto questo, quando è arrivato il caso Cappato, io mi ricordo benissimo uno dei giudici più autorevoli della Corte che ha detto, ma sto Tribunale di Milano non se la poteva risolvere. Lui sta cosa cioè
Capito, nel senso che la Corte ci si trova in mezzo alle questioni politiche e questo, secondo me, è un punto ragazzi che dovete capire dall'inizio. C'è una differenza abissale tra un organo giurisdizionale, è un organo politico ed è quello del I. Che cosa e quando si decide è fuori dalla portata della Corte Costituzionale. La Corte non decide che cosa mettere sul suo ruolo. È un organo passivo, è un organo che risponde a delle domande, non è un organo che diciamo infatti io devo dire se c'è un tema su cui io un po'di esitazione sono le auto rimessione della Corte, perché lì sì, allora è chiaro che te la canti e te la suoni, ma la ri autoriflessione, quando la Corte solleva la questione di costituzionalità, ma in generale le Corti costituzionali hanno delle tematiche che sono quelle che provengono dalle richieste che le vengono fatte dagli organi che sono legittimati a farlo in Italia prevalentemente e il giudizio incidentale, quindi sono i giudici comuni. Questo, secondo me, è una differenza enorme, enorme rispetto alla vita politica. Non vuol dire che la Corte non si può, non si occupa di questioni
Politicamente rilevanti, certo che sì
Adesso abbiamo parlato del caso Cappato, ma per non parlare delle questioni sull'immigrazione, una delle decisioni su cui mi mi era capitato di dovermi occupare c'erano stati all'epoca del governo giallo-verde, tutti i decreti sicurezza dell'epoca che riguardavano la riforma della disciplina dell'immigrazione che sono arrivati sul tavolo della Corte perché le Regioni avevano impugnato tutto quanto ed erano stati appena approvati quindi erano questioni politicamente molto molto sensibili tutte le questioni sui referendum, per esempio, sono questioni
Che portano la corte, naturalmente dentro il dibattito politico, questo è una degenerazione del lavoro della corte o fa parte, diciamo, del suo compito, io credo che sia inevitabile e credo che sia proprio su questo punto che il dibattito Kelsen Smith su chi deve essere il custode della Costituzione si era,
Instaurato perché in quella a quell'epoca, persino prima ancora di vederne il funzionamento, l'intuizione era stata da, ma questi giudici non sono giudici normali perché sono.
I giudici che applicano dei principi costituzionali molto ampi nel loro nella loro formulazione. L'eguaglianza, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, i diritti inviolabili, la solidarietà a tutti questi ampi principi formulati con una tessitura normativa che si presta a 1.000 interpretazioni e che ha come reagente la storia che cambiano in caso Cappato emerge adesso perché ci sono degli degli sviluppi della tecnica che permettono di salvare certe vite, ma poi lasciano certe situazioni e c'è una sensibilità generalizzata sulla sofferenza, perché lì il grande tema che noi avevamo davanti era il tema della sofferenza. C'è un passaggio che vi invito a guardare di quella di quella sentenza in cui, tra le varie condizioni che sono state scritte dalla corte c'era quella della del dolore fisico e psicologico che la persona reputa insostenibili, oltre alle altre condizioni, e non è che puoi voltare la faccia dall'altra parte no. Di fronte a una situazione di questo genere, qui
Certo, ci potevano essere molte altre alternative, la Corte Costituzionale poteva dire ah, non è affar mio.
è una questione che deve essere risolta dal Parlamento Cappato andava in galera con l'effetto che poi succedeva, diciamo, nel dibattito pubblico.
Poi noi no, ma comunque quello è un potere che sfugge al esatto, poteva far caducare completamente l'articolo 580 era totalmente nei suoi poteri, quello è un articolo scritto nel 1930 con un altro tipo di preoccupazione in mezzo la Corte avrebbe potuto farlo cadere, a quel punto diventava un invito ancora più pressante nei confronti del legislatore.
C'è una cosa che vorrei dire sul caso Cappato, ma voi vi sembra normale che il legislatore poi non abbia minimamente preso sul serio quello che ha fatto, lo ha detto la Corte costituzionale, questo, secondo me, è un tema che ribalta un po'la prospettiva della corte, che fa il legislatore. Nel nostro sistema c'è un punto patologico, e cioè che quando la corte manda un monito che sia su questo l'altro esempio su cui mi soffermo è quello del cognome materno. Otto anni di risolvete questo problema. Il legislatore è italiana. Questa cosa perché altrove non succede come se non fosse stato detto nulla o come se fosse stato detto intorno a un caffè, al bar
Vi pare normale che ci sia un rapporto di questo genere tra organi politici e Corte costituzionale, questa è veramente un'anomalia italiana, perché i colleghi tedeschi e altrove, quando la Corte dice qualcosa, comunque si reagisce magari anche soltanto per smentire no, quello che ha fatto la Corte per dire qualcosa di diverso però questo non è una cosa normale e,
E poi mi fermo, perché magari c'è qualcuno che vuol fare qualche altra domanda, c'è un pezzo del libro che non è stato citato.
E che ha a che fare con questa cosa della corte, che fa il guardiano dei limiti alla politica, ma anche della politica che è un limite all'azione della corte, in cui io cerco di uscire da una trappola a cui mi rivolgo prevalentemente ai colleghi che secondo me ha,
Un po'come dire, imbrigliato anche la nostra riflessione di costituzionalisti, diciamola così, tra il costituzionalismo politico e il costituzionalismo giuridico, cioè ci siamo anche noi polarizzati. Lamentiamo tante volte la polarizzazione della della politica dicendo non si arriva più a delle decisioni, ma c'è stato negli ultimi anni diciamo gli entusiasti delle corti che hanno esaltato il ruolo delle corti, creiamo nuovi diritti, facciamo corti super attive, grandi supplenza delle corti, certo che c'è stato, questo c'è stato sicuramente c'è stato anche un ondata impressionante, forse la punta di spicco e Martin, la flan qui dice contre costituzionalismo, eliminiamo il costituzionalismo, ma anche altri Jeremy Walter, insomma, altri nomi importanti
Bella ami assolutamente che invece hanno totalmente eliminato il polo dell'argine giuridico alla vita della politica, io nel capitolo finale, riprendendo un po'una teoria di Eileen Kavanagh, che mi sembra faccia un lavoro interessante, certo lei lo fa sul caso inglese, ma secondo me par ha uno spunto interessante che lei dice,
Comunque, un sistema costituzionale funziona se è ben oliato il meccanismo della collaborazione fra le istituzioni, cioè la separazione dei poteri.
È una separazione che deve funzionare, ma non può essere che non ci si ascolti fra poteri, collaborare non vuol dire che uno fa il lavoro dell'altro vuol dire che ognuno fa il suo con le sue proprie funzioni, ma lo fa tenendo presente che c'è anche questo se volete metà principio di rispettare il ruolo delle altre istituzioni perché tutte sono funzionali al pieno.
Diciamo sviluppo e la piena attuazione dei principi costituzionali, il tentativo conclusivo di questo libro e mi dispiace se è stato letto come corti über alles non è questo nessun suprematismo, bando al suprematismo, cioè non stiamo dicendo chi deve avere l'ultima parola o la prevalenza di forze e di potere tra gli organi politici, quelli giudiziario, le Corti costituzionali ma al contrario ricomporre tutti i poteri con i loro limiti.
In un quadro in cui non si perda di vista che c'è comunque un obiettivo comune, che è quello della piena piena attuazione dei principi costituzionali e di difesa della democrazia, che non può mai essere il lavoro di uno solo dei rami del Parlamento, perché se lo fanno le corti o se lo fanno, i giudici da soli esorbitano da quei confini dell'interpretazione. Si mettono al posto del legislatore come eterno problema che noi abbiamo e che si è ripreso ripresenta ogni volta su temi diversi negli anni 70 era sui temi del lavoro, poi c'erano i temi dei nuovi diritti, adesso c'è il tema dell'immigrazione, che è il grande tema su cui questo braccio di ferro si si sviluppa, comprese le corti europee, e se lo fanno le Corti costituzionali. Ovviamente questo diventa ancora più pesante se lo fanno i il, le istituzioni politiche che non rispettano i loro confini e non sempre li rispettano. Abbiamo una democrazia che degenera appunto in quella forma di chi è eletto per chi ha eletto. Vale tutto che non mi pare sia una nozione di democrazia difendibile con tutta la storia che abbiamo alle spalle,
Quindi la conclusione sul principio di collaborazione fra poteri non è una esaltazione incondizionata delle corti o di qualunque decisione sia stata presa dalle corti, ma forse mi fermo e.
Questo possa essere anche un ottima conclusione del nostro del nostro lavoro.
C'è, c'è d'aver paura di istituzioni deboli,
Per paura della debolezza delle istituzioni piuttosto che della loro forza, e questo è un passaggio, un passaggio significativo, quello che stiamo che stiamo vivendo e che noi prepariamo qui, in università, perché appunto l'università è un'istituzione che deve fare il proprio il proprio lavoro che un lavoro formativo ma anche un lavoro di,
Di discussione e di presa di parola nelle forme che all'università appartengono nelle diverse componenti dell'Università che qui sono state molto ben rappresentate in dialogo con le istituzioni, ieri avevamo un giudice della Corte Costituzionale inattività effettivamente, di fronte alla alla prospettiva dell'esame della della legge elettorale non era certamente bramoso di
Occuparsene, ma è anche vero che appunto, occuparsi della legge elettorale è una nuova frontiera che è stata varcata dalla Corte costituzionale in tempi recenti e grazie anche ad un meccanismo di somministrazione alla Corte costituzionale, diciamo così.
Autostima, stimolato da no, non da un circuito, diciamo non dal circuito immaginato nel 1900 48 barra 56 ma appunto già preconizzato dalle forze politiche, quindi diciamo così, il i cambiamenti sono.
Sono continui, ma i principi che oggi sono stati ricordati che la professoressa Cartabia ci ha illustrato, i principi sono principi saldi, ma sta appunto a tutti noi interpretarli, discuterli e far sì che siano applicati in maniera in maniera creativa e costruttiva, concluderei dando la parola magari per un saluto conclusivo al professor Laffer.
Una domanda telegrafica a Marco, che cosa intendi, col termine politica, che cos'è un non politico che un po'tu dici che che roba è il no, secondo me qui c'è un problema concettuale e di sciatteria linguistica, che cosa non politiche Camp io dico che ci sono, diciamo politici moderati e politici estreme tu conosci non Poli e i gli studiosi di diritto costituzionale sono neutri,
Ah masking, come sto chiedendo una Tommaso escono al quale mi riferivo al reclutamento, l'ingresso.
Possiamo discutere tutto è potenzialmente politica, senza arrivare allo slogan e sensato, però qualcuno è stato il ministro deputato senatore vicepresidente Presidente del Consiglio, è politico nel senso che ha fatto attività e dovrebbe essere vietato, questo assolutamente non sta scritto nella consegna, forse se si vuole una forza neutrale escono per andare a Napoli.
Se si vuole una Corte e una corte imbevuta della politica come pratica ogni attività politica, questo cioè insomma, spero che tu non pensi che sia analfabeta, quindi no, però bene, vuol dire che il dibattito è stato quindi il successo del libro della professoressa Cartabia è dimostrato anche da questa vivacità dei punti in discussione, ecco quindi qui non si fa più da molti anni questo sono casi lievi e questo dimostra,
L'altro ieri, in quest'ultimo moderato, questo dimostra che esiste un tema.
Quindi bene, allora direi grazie grazie a tutti a proposito del professor lacchè e dei lavori della benemerita della Mela, ebbe il merito società all'Associazione per la storia costituzionale che.
Il professor, la, che presiede, che Luigi presiede anche la Lumsa, deve partecipare in qualche modo al plesso di celebrazioni dell'ottantesimo e, e credo che la migliore forma di partecipazione sia proprio quella di lavorare il prossimo anno ad un momento di incontro sulle costituenti europei del ventesimo secolo perché dentro le costituenti europei del ventesimo secolo c'è al centro la Costituente della Repubblica italiana, che è quella che dura più a lungo della chiacchiera più lunga durata, proprio perché si tratta di realizzare quello che diceva la professoressa Cartabia, cioè si tratta di realizzare un sistema che tenga conto di tutto e che permetta appunto questo gioco complesso e naturalmente poi affidato alla dialettica della storia. Quindi credo che questa sarà un'altra occasione per ritrovarci insieme intorno a questo tavolo. Grazie a tutti. Grazie alla professoressa Cartabia
Grazie
Solo per i miei studenti fra mezz'ora la mamma.
Poveri
Una minaccia.

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