Evento organizzato in collaborazione con l'Associazione per la storia costituzionale.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Marta Cartabia "Custodi della democrazia. La Costituzione, le Corti e i confini del politico" (EGEA, 2026)", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:44.



Dibattito organizzato da Libera Università Maria Santissima Assunta.



Sono intervenuti: Francesco Bonini (rettore della LUMSA di Roma), Luigi Lacchè (professore ordinario di storia del Diritto Medievale e Moderno all'Università di Macerata), Pasquale Pasquino (professore …

emerito di Scienza Politica alla Alma Mater Studiorum di Bologna), Marco Olivetti (professore ordinario di Diritto Costituzionale, Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma), Marta Cartabia (presidente emerito della Corte Costituzionale).



Tra gli argomenti discussi: Corte Costituzionale, Costituzione, Cultura, Democrazia, Diritto, Istituzioni, Libro, Politica.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 43 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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