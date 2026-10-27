Guest Speaker, nel Corso di Teorie e Tecniche della Diplomazia del professore Roberto Motta per l’Anno Accademico 2026-27.



Registrazione video del dibattito dal titolo "La politica estera della Turchia nel quadrante mediorientale, Lectio di Mariano Giustino", registrato a Mantova martedì 27 ottobre 2026 alle ore 16:03.



Sono intervenuti: Roberto Motta (professore Teorie e Tecniche della Diplomazia presso l'istituto universitario Unicollege di Mantova), Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia, consigliere Generale del Partito Radicale), Roberto Motta (Teorie e Tecniche …

della Diplomazia si svolge presso l'istituto universitario Unicollege di Mantova).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 8 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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