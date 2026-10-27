27 OTT 2026
intervista

Arrivano gli studenti: il voto in Serbia. Intervista ad Emanuele Loperfido

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 10:30 Durata: 10 min 9 sec
A cura di Carmine Corvino e Simone Sapienza
Player
"Arrivano gli studenti: il voto in Serbia. Intervista ad Emanuele Loperfido" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Emanuele Loperfido (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 10:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Balcani, Bolsonaro, Brasile, Corruzione, Democrazia, Elezioni, Fratelli D'italia, Geopolitica, Giovani, Governo, Italia, Kosovo, Manifestazioni, Movimenti, Movimento 5 Stelle, Osce, Osservatori Internazionali, Parlamento, Partiti, Politica, Presidenziale, Putin, Russia, Serbia, Sondaggi, Studenti, Unione Europea, Voto, Vucic.

La registrazione video ha una durata di 10 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Era coi radicali, siamo con Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia, per parlare di un conto in Serbia perché Emanuele Loperfido.
Vicepresidenze del del dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e quindi ha monitorato questo questo voto in in Serbia, allora ci spiega come è andata.
Se si aspettava questo successo degli studenti, che forse noi da qui non riuscivamo a preventivare, allo insomma voci ci ha sbagliato tutti i suoi calcoli, punto interrogativo, ma allora fare monitoraggio conosce un qualcosa di molto utile, perché ci consente di poter confrontarsi con la società civile e confrontarsi con i partiti con le associazioni, le organizzazioni non governative a confrontarci con la gente
Si è percepito questo grande movimento di massa che si era messo in moto per il giorno delle elezioni, però, allo stesso tempo istituti demoscopici non prevedevano una vittoria.
O comunque di certo non un risultato di questo tipo da parte del movimento degli studenti, anzi anti, prevedevano che comunque il partito di Gucci c'era ancora il montaggio 43 47 43
E invece il voto elettorale, già dal giorno in cui sono stati aperti i seggi, è dimostrato un grande coinvolgimento di questo movimento e aveva come priorità il cambiamento, priorità la lotta alla corruzione, trasparenza e fare in modo di cambiare radicalmente
è una classe di governo, è stato condannato a 14 anni in quel Paese e quindi può essere rispetto alla domanda fatta magari non tanto il presidente Fucci, ci ho messo un collaboratore, abbiano perso il polso della situazione e quindi non abbiano saputo interpretare qual era il vero stato di salute dei su dei sostenitori di Guccini
Potrebbe aver sbagliato Vučić scegliere come re della al presidente del Parlamento serbo, che adesso è la facente funzioni per la presidenza della Repubblica serba.
Eh eh, insomma, quanto era forte il grado di corruzione di questo Paese perché, insomma, le manifestazioni della vigilia del voto parlavano anche abbastanza chiaro le manifestazioni non mobilitato, decine centinaia di migliaia di alcuni casi di persone, non da ultimo la manifestazione di chiusura del comizio finale e quindi la mobilità sono stata tanto probabilmente perché c'era questa percezione del Consiglio sensazione di uno stato di salute della democrazia serba in termini di trasparenza e corruzione,
Con ampi margini di miglioramento di coinvolgimento c'è stato il voto, c'è stato maggioranza di oltre il 50%, il presidente Lucic ha riconosciuto subito la sconfitta, nel dimostrazione anche del fatto che, rispetto ai paventati timori di brogli o di non voler riconoscere l'eventuale vittoria da parte del Movimento studentesco erano forse soltanto ipotesi azzardate da parte di qualcuno che in realtà,
Confidava che ci potesse essere tornerà osservati. Invece la democrazia serba ha dato dimostrazione di poter ribaltare i
I risultati, fare in modo che i giovani studenti serbi, mettendo in piedi una coalizione, fare attenzione, questo è molto importante anche per noi non ha un vero e proprio programma. Dal punto di vista internazionale, non è detto che sia più o meno europeista rispetto alla Pulce. Dal punto di vista della posizione sul Kosovo, non è detto che sia tanto distante dall'opposizione denuncia sia dal punto di vista delle relazioni con la Russia.
Allo stesso allo stesso modo rispetto all'Europa idem, e quindi c'è un movimento che voleva darmi una svolta. Ora confidiamo che ci possa essere un buon rapporto con il popolo serbo con il futuro governo serbo nell'interesse dell'Italia e dell'Unione Europea. Il pragmatismo del movimento degli studenti secondo lei è simile a quello del Movimento 5 Stelle.
Ovviamente, essendo all'esterno del Movimento 5 Stelle, non posso dire di conoscerlo così così bene, ma di certo lo abbiamo vissuto per 10 anni, anche il movimento degli studenti è sicuramente è arrivato ad avere una maggioranza del peso in più, anche nei confronti che abbiamo visto ha avuto e non emerge un leader in grado di essere già indicato come,
Prossimo presidente premier dal,
Del della Serbia. Allo stesso modo non ci sono figure rilevanti che possono avere dei colli di Governo per dare una certa direzione alla Serbia. Da questo punto di vista c'è curiosità da parte degli interlocutori, c'è curiosità anche da parte nostra, come osservatori che ai leader che si proponevano durante le
Nell'interlocuzione, abbiamo chiesto chi eventualmente guiderà questo Paese intorno non ce l'ho saputo rispondere perché modulo localizzarsi. Quello che deve fare delle una sorta di plenum orizzontali, dove si devono confrontare e al termine delle consultazioni esprimono l'esito della consultazione. La Russia ha tentato di influenzare questo voto, secondo lei
La Russia ha tutto l'interesse, la Russia degli ottimi rapporti con il mondo serbo dal punto di vista storico-culturale, ridefinito culturali, essendo stato sotto quindi guarda con un certo interesse a quanto accade in Serbia.
E forse i più pensano che il presidente Gucci c'abbiamo avuto degli ottimi rapporti con la Serbia, quindi che fosse il favorito dalla Serbia,
Personalmente credo che la Russia abbia interesse a poter contare in Serbia
E il rischio può essere che la Russia possa contare di più con questi nuovi interlocutori, il disturbo sarebbe la sorpresa perché dall'Unione europea erano tutti molto contenti del fatto della per la sconfitta di Bush, presenta luci, ci ha dimostrato di saper stare con due piedi, quindi ha saputo dialogare, interloquire, mantenere la posizione nell'interesse della serie le Mans per,
Se l'interlocutore con l'Europa e anche porre dei freni dei paletti ah ah ah ah ah Putin proprio grazie alla sua autorevolezza, alla sua esperienza politica e quindi
è l'altra parte, non essendoci gli stessi interlocutori così autorevoli, rischiamo che possano essere preda degli appetiti Rossi.
Noi siamo a disposizione per poter dare supporto al governo serbo per far capire che la scelta giusta la sponda giusta, se l'Europa è lecito Snam per le presidenziali, se invitati sicuramente centreremo.
Se dovesse fare una previsione, perché, per esempio, abbiamo visto che in Brasile il primo turno,
Essenziali che era un turno, anche i parlamentari.
Ha dato la vittoria a Bolsonaro Young
E le presidenziali con le quinte, Lula e teme che possa verificarsi una situazione simile acquista anche in Serbia, oppure pensa che la candidata alla preside, ammesso che sia poi questa dammi i soldi sia voi questa?
Innanzitutto da osservatore elettorale noi dobbiamo avere un atteggiamento assolutamente imparziale anche nei giudizi, salvo poi ovviamente potersi esprimere in seguito quanto accaduto in Brasile onestamente fa un po'pensare perché se per esempio avesse fatto Gucci di posticipare di due ore a prolungare di due ore i seggi illustra anche italiano avrebbero copiato sfilato ai brogli.
Mentre ha vinto nulla e sono tutti festeggiando la vittoria di Lula, non possono attualmente detto questo, forse per le presidenziali della Serbia e in seguito anche a quanto accaduto, le elezioni politiche, probabilmente del presidente Vucic, valuterà chi potrà essere l'eventuale candidato ideale per poter interpretare al meglio il desiderio di cambiamento che questi nessuna dimostrato da parte dell'altra parte,
Ci sono degli invalidi accademici e ci sono delle valli, le persone però al momento non c'è ancora, nessuno ha indicato come l'iter la potete andare alle prossime elezioni presidenziali,
In un codice perché avrebbe voluto no, ovviamente no, perché lei un nostro ricorso rinvenuto Sanzullo, osservatore.
Posso dire che, rispetto a altri Stati balcanici, lo stato di salute dell'economia serba è un buono stato di salute, detto questo, è chiaro che chi vive quotidianamente la Serbia ha a cuore anche tanti altri fattori, come appunto la trasparenza, la democrazia teme che insomma il con la maggioranza parlamentare ci sia una maggioranza un po'di sprovveduti che non
Ma sono insomma, nessuno switch, diciamo, c'è anche un programma all'1 sorta, sicuramente sono esponenti eletti dalla forte volontà popolare più del 50%.
A precisa domanda, hanno risposto con un programma di 1.200 pagine e dovranno prossimamente dovranno studiare le preghiere al 1900 pagine, creando riassumere ma nell'interesse di tutti e il nostro Paese ad avere un dialogo con loro, anche troppi gli interessi dell'Italia con la sabbia sono enormi e la sommità dell'ASEAN importante perché Galaid,
Segretario della stabilità balcanica e, nel caso di instabilità, più a pagarne il prezzo, saremo noi italiani, quindi, loro che facciano la loro evoluzione e noi continueremo a continuare nello stesso articolo. Serve comunque vivo a Belgrado e quindi a quello relativo a Belgrado. Grazie Emanuele Loperfido,

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate