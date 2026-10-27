Arrivano gli studenti: il voto in Serbia. Intervista ad Emanuele Loperfido

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 10:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Balcani, Bolsonaro, Brasile, Corruzione, Democrazia, Elezioni, Fratelli D'italia, Geopolitica, Giovani, Governo, Italia, Kosovo, Manifestazioni, Movimenti, Movimento 5 Stelle, Osce, Osservatori Internazionali, Parlamento, Partiti, Politica, Presidenziale, Putin, Russia, Serbia, Sondaggi, Studenti, … Unione Europea, Voto, Vucic.
La registrazione video ha una durata di 10 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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