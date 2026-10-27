27 OTT 2026
intervista

I ricorsi sulla Legge elettorale: intervista a Federico Fornaro sugli elementi più contraddittori di questo provvedimento

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 10:15 Durata: 9 min 18 sec
A cura di Carmine Corvino e Enrica Izzo
Player
"I ricorsi sulla Legge elettorale: intervista a Federico Fornaro sugli elementi più contraddittori di questo provvedimento" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Federico Fornaro (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 10:15.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Calderoli, Camera, Corte Costituzionale, Costituzione, Elezioni, Giustizia, Governo, Italia, Legge, Legge Elettorale, Magistratura, Mattarella, Meloni, Parlamento, Politica, Preferenza, Premio Di Maggioranza, Presidenza Della Repubblica, Riforme, Senato, Voto.

La registrazione video ha una durata di 9 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

E Radio Radicale, siamo connessi per uso Fornaro del Partito Democratico, per a parlare dei ricorsi sulla legge elettorale che sono stati depositati ieri in diversi tribunali italiani.
E oggi, insomma, dai giornali vediamo anche qui sono stati fatti un po'i tempi del processo per per esaminarli e per e per risolvere insomma il noto sulla costituzionalità di alcune norme, molto discusso della legge elettorale addirittura si parla di dicembre
Allora mi sembra che si stia andando abbastanza veloci da quello che si prevede
Pagliuca, la dolce.
Si debba aver rispetto per il lavoro della magistratura, intanto la procedura prevede che il giudice sollevi la questione di costituzionalità
Di fronte alla Corte, quindi, ritengono fondate le motivazioni del ricorso e poi spetterà alla Corte
In occasione del caso, quindi, credo che non non si debba neanche mettere fretta, ecco, diciamo da questo punto di vista, ovviamente l'obiettivo che credo dovrebbe essere condiviso da tutti, anche dalla maggioranza, è un'espressione della della Corte prima dell'entrata della entrata inefficacia di fatto della
Della legge elettorale, cioè prima che si vada a votare con questa nuova legge elettorale. Ricordo che gli italiani hanno votato per ben tre volte con il Porcellum che poi fu dichiarato in larga parte incostituzionale da parte della della corte. Io credo che questo sia una cosa da evitare, però non è una questione di giorni o o o di settimane. Insomma, credo che sia giusto lasciare che l'iter si completi nei modi e nei tempi che decideranno gli organi competenti. E qual è l'aspetto più contraddittorio di questa legge che l'indicazione del premier. Le firme che manca ancora una questione che sta aprendo tanti e polemiche
Ma ce ne sono molti e diversi, sono 6, se non ricordo male quelli su cui si ha puntato maggiormente l'attenzione dei ricorrenti, certamente questa è l'indicazione del premier lo abbiamo detto chiaramente confligge con l'articolo 92 della Costituzione loro nella riscrittura hanno voluto tendere a riconfermare che questo non incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica e hanno richiamato anche l'articolo.
Sulla libertà di mandato, però,
Il giorno dopo l'approvazione della legge sia Donzelli si Arianna Meloni hanno parlato di Terza Repubblica e la Terza Repubblica c'è solo se tu dai a quell'indicazione un valore differente, cioè di fatto l'elezione diretta del presidente del del del consiglio nei fatti, quindi credo che questo sia uno degli elementi di,
Insieme alle firme, insieme lo ricordo senza motivazioni aver tolto la clausola
Anti discriminatoria, quella che prevedeva che nessuno dei due generi potesse superare il 60% delle indicazioni dei capilista.
Io credo che ci sia una questione enorme di costituzionalità riguardante il le situazioni estero, perché avere essersi inventata dalla Circoscrizione mondo per il Senato, cioè un senatore che deve andare a trovare un candidato, deve fare campagna elettorale in tutto il mondo, s'immagini sono i costi di trasporto e null'altro, ma al di là di questo lo puoi sembrava una battuta.
Non lo è perché alla fine le campagne elettorali sono parte fondamentale del processo elettorale e c'è un tema di rappresentanza che rappresentano
Puoi dare rappresentanza a tutti gli italiani nel mondo, allora.
Gavi e studia riforme differente, insomma, ci sono una serie di questioni, c'è il tema ovviamente dal premio di maggioranza dell'entità e della formulazione e in ultimo, una questione su cui noi abbiamo posto l'accento in più di un'occasione la Corte che cosa ci ha detto in passato che le liste bloccate sono costituzionali non sono incostituzionali a condizione però che siano brevi e che garantiscono la riconoscibilità.
Il meccanismo di addio di attribuzione del premio, che hanno pensato con questo listone da 70 bloccato, di fatto porta a una constatazione oggettiva, cioè l'elettore conoscere nel senso che saranno stampate sulla sua scheda da due, da uno a sei nomi, a seconda delle dimensioni dei collegi eletti quindi diciamo nel,
In caso di vittoria della coalizione in quella circoscrizione, a votando in quel modo loro di fatto Up approvano a scatola chiusa una lista di 70 su cui è in larga parte non non hanno assolutamente nessun livello di conoscibilità.
La corte, facendosi conosco, pronunciandosi, deve pensare che comunque le norme che vengono passati autoapplicativa per forza, diciamo così, per esempio, ecco la il pronunciamento della Corte Costituzionale dovesse avvenire a Camere sciolte e il Parlamento non potrebbe fare nulla, eh beh questo varrà varrebbe a quel punto per il Parlamento successivo
E
No, in linea teorica potrebbe anche bocciare tutta la legge e a quel punto risorgerà ebbe dalle ceneri il il Rosatellum potrebbe farlo, ma non so sto pensando adesso mentre rispondeva non vorrei aver detto una cosa inesatta, però
Diciamo che.
La cosa più corretta è ovviamente che il Parlamento, ancora nel pieno delle sue funzioni, possa correggere.
Posso correggere eventuali.
Norme incostituzionali, l'auspicio, ripeto, è quello che si possa andare a votare con una legge elettorale che ha ottenuto il visto della Corte, ricordo ai più attenti che nel corso dell'Ars nella scorsa legislatura
E del dibattito sulle riforme costituzionali era stata fatta una proposta
Per un vaglio preventivo della Corte sulla materia elettorale, io credo che quella sarebbe la soluzione è ancora preferibile in assoluto, poi non andò avanti per una serie di ragioni, però, insomma, noi stiamo parlando delle regole del gioco e devo sapere da elettore e da cittadino e anche da attore protagonista
Delle dinamiche elettorali. Se sto giocando con delle regole, sono valide e che sono ovviamente in linea con i principi della Costituzione. Questo dibattito sui ricorsi condizionerà alla fine della legislatura, a suo modo di vedere,
Allora io ricordo a me stesso e a fianco di chi ci ascolta, che è il presidente della Repubblica, che scioglie la Camera, poi è evidente che il Presidente della Repubblica al fotografo alle dinamiche politiche in quel momento e quindi non no, non mi scandalizza il fatto che ovviamente in questo momento diciamo il Governo e in particolare al presidente del Consiglio starà facendo delle valutazioni se far concludere in maniera naturale la legislatura e arrivare in autunno oppure attendere l'espressione della Corte.
Porre rimedio, se accorte, chiederà di farlo e poi andare al voto a questo punto, secondo me è la finestra di aprile che qualcuno ha evocato si sta chiudendo dalla mia impressione non supportata da elementi incerti, mentre vedo più possibile una finestra tra maggio e giugno di un election day insieme alle principali città italiane che vanno al voto per il rinnovo dei consigli comunali e alle elezioni del del nuovo sindaco questo diciamo,
Un farebbe ritornare il voto in una data più tradizionale, anche ecco se dovessi oggi scommettere, vedo più nei primi mesi dell'anno l'intervento della corte, una correzione parlamentare e a quel punto al voto, grazie per gli scenari che ha delineato. Ringrazio l'onorevole Federico Fornaro del Partito Democratico
Stavo pensando

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate