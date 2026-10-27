I ricorsi sulla Legge elettorale: intervista a Federico Fornaro sugli elementi più contraddittori di questo provvedimento

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 10:15.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Calderoli, Camera, Corte Costituzionale, Costituzione, Elezioni, Giustizia, Governo, Italia, Legge, Legge Elettorale, Magistratura, Mattarella, Meloni, Parlamento, Politica, Preferenza, Premio Di Maggioranza, Presidenza … Della Repubblica, Riforme, Senato, Voto.
La registrazione video ha una durata di 9 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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