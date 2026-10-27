"Il caso Siher: intervista a Filiberto Zaratti" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Filiberto Zaratti (deputato, Alleanza Verdi e Sinistra).



L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 12:00.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arresto, Decreto Legge, Forze Armate, Garantismo, Giovani, Giustizia, Governo, Informazione, Internet, Lavoro, Magistratura, Manifestazioni, Mass Media, Meloni, Milano, Minori, Ordine Pubblico, Penale, Politica, Poverta', Propaganda, Razzismo, Sicurezza, Violenza.



La registrazione video ha una durata di 10 minuti.



Questa …

intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci