27 OTT 2026
intervista

Il caso Siher: intervista a Filiberto Zaratti

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:00 Durata: 10 min 49 sec
A cura di Carmine Corvino e Simone Sapienza
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"Il caso Siher: intervista a Filiberto Zaratti" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Filiberto Zaratti (deputato, Alleanza Verdi e Sinistra).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 12:00.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arresto, Decreto Legge, Forze Armate, Garantismo, Giovani, Giustizia, Governo, Informazione, Internet, Lavoro, Magistratura, Manifestazioni, Mass Media, Meloni, Milano, Minori, Ordine Pubblico, Penale, Politica, Poverta', Propaganda, Razzismo, Sicurezza, Violenza.

La registrazione video ha una durata di 10 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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Radio Radicale, siamo con una Filiberto Zaratti che AWS per parlare del caso, si era allora questo ragazzo che, all'indomani delle manifestazioni del 17 ottobre, ha aperto questa pagina social e ha sollevato tante polemiche, l'ha aperta il 18 ottobre.
Allora poi c'è stato questo fermo
E e poi deve che deve essere convalidato in corso periodo la all'interrogatorio assieme, che si è avvalso della facoltà di non rispondere da quello che abbiamo appreso allora io le volevo chiedere rispetto a quello che è successo, sui fermi preventivi e a questo caso che cosa può dire se è preoccupato in qualche misura in che misura lo è e soprattutto,
Pensa che sia stato un po'trovato un
Una persona su cui appuntarmi le principali responsabilità, e intanto con in attesa anche della decisione della magistratura, che ovviamente valuterà le responsabilità penali perché eventuali chiuso rispetto a questo ragazzo questo Youssef sì, ma per quello che io ho letto sui giornali in questi giorni e Generali hanno dato molto particolari.
Mi pare francamente che ci sono molti dubbi, ci sono circa addirittura rispettato europee, affermo, figuriamoci rispetto alla convalida dell'arresto perché questo ragazzo Sir è intervenuto dopo
La manifestazione del 17 ottobre, gli incidenti che ci sono stati e le violenze che ci sono state e ha costituito un gruppo Facebook sui social che si chiama Movimento 17 ottobre umano, costituisce il 18 Z ben dopo gli incidenti che ci sono state nel, diciamo nelle more le accuse che gli vengono rivolte non c'è mai, diciamo così, non si evidenzia in nessuna parte anche dei suoi social per nei giorni precedenti che ci sia un'incitazione a un saccheggio, alla violenza e via dicendo non c'è nulla,
Di tutto questo. Lo si accusa di aver fatto un rimando rispetto al fatto nei giorni seguenti, ovviamente il 17 ottobre, quindi seppe dopo, dopo i fatti, non le guardie rispetto ai quali non è cerca neanche la presenza di questo sia alla manifestazione, anzi, è proprio che non ci fosse proprio sul fatto che lui dice bisogna che noi prendiamo, ad esempio, della rivoluzione egiziana del 2011, ma poi specificando
Che si tratta ovviamente di un robot, ma mobilitazione di una protesta, diciamo, di di disubbidienza civile. Quindi nessun accenno
Alla alla violenza. Quindi cosa sta accadendo allora? Noi ci troviamo di fronte a un quadro dove
E il governo ha lanciato l'allarme di una mucca che eterodirezione di quelli degli incidenti che sono accaduti il 17 ottobre parliamo di centinaia e centinaia di giovani di 15 anni che sono arrivati in piazza con una rabbia incredibile, una adolescente irrefrenabili copre solo
Gli adolescenti. Ora non si tratta di giustificare chi ha dottore, Pedrini, coadiuvato, eccetera, eccetera, ma è del tutto evidente che la principale preoccupazione che noi dovremmo avere è quella di capire perché a un certo punto centinaia e centinaia di ragazzi e di ragazze delle periferie di Milano si sono riversati con quella rabbia Arce nel centro del centro declinarlo, c'è qualcosa che non va, qualcosa che dovremmo chiarire
In gran parte, secondo lei non c'è stata una regia, ma io penso che, come dire, non lo so, perché ovviamente questo riguarderà gli inquirenti, ma devo dire e io penso che.
È proprio una rabbia che sta emergendo in tutti i nostri quartieri, nelle guerre, nelle periferie delle nostre città, la nebbia che già c'è
Ecco e che ha trovato sfogo in quel modo e in un momento nel quale peraltro ci sono in campo tante mobilitazioni contro il carovita e le difficoltà delle famiglie e il calo del dell'energia della benzina, gli autotrasportatori protesta cos'è il paese, diciamo, da questo punto di vista una polveriera perché le condizioni di vita sono peggiorati e sono pensati soprattutto
Nei quartieri periferici, dove i genitori di questi ragazzi e ragazze lavorano per 1.000 euro al mese non sono in grado di garantire a questi, a questi giovani questi giovani. Un futuro e il loro lo sentono. Non hanno accesso ai problemi di consumo e contemporaneamente non hanno neanche diritto a pensare che, studiando lavorando, possono avere un futuro migliore di quello dei genitori. Quindi è un problema vero che noi dovremo affrontare. Non lo affrontiamo e facciamo la narrazione nel governo.
È necessario, diciamo così, reprimere, reprimere, reprimere. Siamo al nono ottavo o nono decreto sicurezza di quelli precedenti non sono riusciti evidentemente a trovare la soluzione. Non è che aumentando la repressione. Noi miglioriamo le cose. È fastidioso pensare che 72 ore dopo due incidenti di Milano, il governo fa un decreto d'urgenza e sicurezza aumentando ancora le pene, come si direbbe nel precedente, non bastassero. Io voglio ricordare che il reddito di saccheggio e giapponesi dopo 15 anni di prigione
Non è che proprio una sciocchezza, quindi ci sono già le pene, evidentemente è proprio naso. Serve, serve qualcuno che sia la regia occulta di questa di questa operazione, perché è il presupposto della narrazione del governo e quindi Sir viene
Ha qualche motivo in base agli elementi che noi abbiamo.
Ritiene che sarebbe assurdo,
Convalidare il fermo
Ma io guardi il mio punto di vista e corriamo il rischio di stare dentro, lo riusciamo, come dire, la necessità della narrazione che il governo e alcuni media stanno portando avanti e quindi si euro e si trova a essere il personaggio perfetto italiano di seconda generazione attivo sui social ha un punto di vista, diciamo così critico rispetto al governo producendo è favorevole alle mobilitazioni, francamente, però, dal mio punto di vista, per quello che io so, non vedo elementi che possono portare, diciamo così, a una misura cautelare rispetto assieme. Dal mio punto di vista, per quello che ho letto sui giornali, io lo ribadisco, ma d'altro canto anche oggi per personaggi più autorevoli di me, come Manconi, per esempio, ha estrinsecato, diciamo il suo pensiero
Le colonne di un nuovo giornale, diciamo rispetto al caso sia perché la questione vera è che ognuno di noi giustamente deve essere perseguibile per quello che fa, non per quello che qualcuno immagina abbia fatto. Questo è un punto centrale della democrazia e del resto credo che ci sia una forma anche di,
In qualche modo di razzismo nei confronti dei cosiddetti.
Diciamo italiani di seconda generazione, quelli sono questa cosa pensa che sia abbiano provato a estenderla anche alla moglie, ma io credo che anche la migliore l'ho, una moglie e o palesemente e se sia, c'è una discussione che viene fatta ovviamente dagli organi inquirenti e ma voglio dire io penso francamente non capisco per quale ragione,
Sia diventato un personaggio messo così al pubblico ludibrio, su che cosa qual è in realtà, un quale l'accusa che le viene rivolta, ma io penso che noi dobbiamo ragionare su una cosa di fondo, che questo o quello che è accaduto a Milano sono alcune centinaia di Giò di ragazzini che sfocia nelle piazze, è una cosa gravissima, perché un privato aveva preso anche degli stranieri euro, erano andati a vedere una partita. È un problema, è una questione che ci interroga turco su quello che stiamo facendo e lo stiamo vedendo che questa generazione dopodiché la risposta del governo è stata quella,
In 72 ore di rifare un nuovo decreto sicurezza che ha stretto le maglie sulle manifestazioni, aumentando le pene, reati e via dicendo in tutta Italia è stato quello di mobilitare uno dei reparti operativi dell'esercito, forse più operativo, che noi abbiamo 500 militari della Folgore e sono stati, ma cosa che non era stata fatta neanche a Bologna nel 77, quando mandatemi i Lince, sì, però erano i carabinieri esatto, cioè
Mandati 500 militari tende a polvere dell'esercito. È già tanto che non hanno paracadute con i quali fare grande
Dazn Mila Schön Milano, quindi è tutto in 72 ore, no, io dice c'è stato un errore nella depressione. L'accertamento indagine hanno già era tutto chiaro in 72 ore. Io francamente non possono non sospettare che sia, come dire, una narrazione legata alla propaganda, perché altro non riesco a comprendere
Quindi interroghiamoci perché manifesta si è lanciato l'appello la ferro al cioè il grido d'allarme per il sabato 24 che succede il finimondo
Centinaia migliaia di attività commerciali hanno chiuso coi pannelli di legno davanti alle vetrine no e non è successo nulla nulla. I danni economici causati da questo allarmismo che arriva dal Governo ha causato centinaia di milioni e milioni di danni a questi commercianti. Non è che sono i danni che fanno i libri, quest'ultima cosa l'anti-governo, la teoria che se non ci fosse stato il fermo preventivo sarebbe successo quello che è accaduto il 17 ottobre, come lo trova, ma è una teoria,
Ridicola perché se fosse vera questo ragionamento, gli atti sette otto decreti di sicurezza già avrebbero portato, diciamo, il controllo sociale nel Paese. Se così non è stato, quindi non si capisce perché un aumento di pena o un fermo per motivo possa determinare ulteriormente, diciamo, quel controllo sociale che evidentemente manca, ma che, di fronte
Alla rabbia dei cittadini e dei cittadini italiani, dagli autotrasportatori ai pescatori, agli operai dell'Ilva, agli studenti, cioè tutti quelli che manifestano in questo momento sul posto in via Bazzi, manovrato in Asia o da qualcuno simile al siero. Secondo me, queste questioni dovrebbero interrogare seriamente il governo sulle inefficienze e sull'incapacità che hanno dimostrato in questi quattro anni e mezzo di cui dovremmo
Grazie a Filiberto Zaratti diamo, esce, col quale abbiamo parlato del caso sia.

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