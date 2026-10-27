27 OTT 2026
intervista

Il caso Siher. Intervista a Fabio Raimondo

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:15 Durata: 8 min 32 sec
A cura di Carmine Corvino e Simone Sapienza
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"Il caso Siher. Intervista a Fabio Raimondo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Fabio Raimondo (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 12:15.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arresto, Centro Sociale, Comuni, Decreto Legge, Diritto, Forze Armate, Francia, Fratelli D'italia, Giovani, Giustizia, Governo, Hamas, Internet, Italia, Manifestazioni, Meloni, Milano, Minori, Ordine Pubblico, Partiti, Partito Democratico, Politica, Prevenzione, Rifondazione Comunista, Sicurezza, Sinistra, Stato, Terrorismo Internazionale, Violenza.

La registrazione video ha una durata di 8 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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Radio Radicale, siamo con l'onorevole Fabio Raimondo di Fratelli d'Italia, per parlare del caso di Yussuf business, allora io le volevo chiedere se ritiene fondate le ragioni di questo fermo preventivo per in corte è in corso, tra l'altro greco, oggi l'interrogatorio del Gip per la convalida del fermo,
E cosa ne pensa che in questo caso, perché molti hanno gridato, diciamo al?
L'ingiustizia nei confronti di questo di questo ragazzo, allora qual è la sua valutazione?
E molti hanno sottolineato che la pagina Facebook di Yussuf siede nella strada creato all'indomani degli scontri del 17 ottobre e, insomma, guardi, io so vediamo molto chiara
Ricordo perfettamente che qualche ora prima della manifestazione, se non sbaglio, la sera prima del 24, cui stavo parlando del secondo fine settimana a Milano, c'erano tutti questi gruppi di Maranza, chiamiamoli così o persone coinvolte che avevano nella settimana.
Organizzato appunto la volontà di ritrovarsi in piazza erano in attesa di nuove indicazioni, viene fermato questa persona, le indicazioni non arrivano a Milano quel giorno il sabato, anche forte del del fatto che fossero arrivati 500 paracadutisti della Folgore mandato del ghiaccio. Non è successo nulla, quindi qualche cosa che evidentemente
Questo personaggio con tutte le remore che si possono fare anche qualcuno a sinistra o qualcuno che vuole dare questa impostazione di
Diciamo di garantismo iper,
Anche su questa vicenda. Ecco, forse dovrebbe partire dai fatti, quindi già quel disordine, perché non ci sono stati solo un successo, perché a Milano tutto è filato liscio, poi è evidente che invece questo rappresenta la saldatura tra un certo mondo di cosiddetti Maranza, che sono stati la manovalanza, anche Minzolini, che ci sono stati principalmente a Milano, ma anche a Torino, Bologna,
E a Roma e in collettivi e centri sociali, movimento Antifa, gli antagonisti. Questo è evidente questa rete, anche film, snellisca Opal che questo personaggio rappresenta e rappresenta o che, in un certo senso, con un'interazione con le istituzioni, perché questo comunque non è quel disperato che si vuole far credere, che non è assolutamente integrato nella società italiana. Si è laureato in Italia
Faccio un suo percorso anche di lavoro professionale in Italia con alcuni giornali, tra cui il Fatto Quotidiano per cui la questa saldatura è inquietante e poi sarà la magistratura, ovviamente, a fare gli approfondimenti del caso, ma già il fatto che è stato fermato ha impedito che questi ragazzini e questi con questi centri sociali convergessero i nuovi appuntamenti sull'Iraq, quindi questo credo sia assolutamente importante ed è avvenuto anche grazie agli strumenti legislativi che il governo ha messo a disposizione, perché questo è stato possibile, anche se il fermo preventivo grazie ai provvedimenti che recentemente sono state trovate e quindi non pensa che siano stati 1903
Lo stato di diritto nel nostro Paese con queste norme per il fermo preventivo, perché molti hanno sottolineato che.
In realtà non c'è la controprova che.
Questi incitato a spaccargli assolutamente, quali quali diciamo Stato di diritto violato, a parte che sono provvedimenti che sono sottoscritto e firmato dal Presidente della Repubblica e approvati dal Parlamento dopo e anche dal dal Consiglio dei ministri in quel caso dopo, ovviamente tutti gli approfondimenti si fanno però qua. Il tema non è tanto preoccuparsi di quello che può fare in questo caso. Questo sia Arco altri che si trovano nelle sue condizioni, ma salvaguardare il diritto dei cittadini a godere della libertà nelle loro città, perché questo è stato fatto qui abbiamo una certa sinistra che ancora una volta preferisce.
Scavare più cauta su prese di posizioni di condanna glitch ci devono essere senza se e senza ma. Rispetto a chi, invece i danni subiti con Song commercianti, penso a chi ha un'attività Celso a tanti turisti o cittadini che si trovavano a passeggiare per quelle strade e chi il sabato dopo non sono stati nelle condizioni di farlo perché io ho ancora nella testa e negli occhi le immagini dei commercianti di Milano che si barricano con assi di legno per riparare le loro vetrine. Ecco, questo non si deve arrivare qui. Io spero che il prossimo weekend la situazione tornerà alla normalità e devo dire che l'intervento del governo con i militari nelle strade io sono stato anche a ringraziarli personalmente sabato a Milano, con altri colleghi deputati, ha testimoniato insomma un successo della presa di posizione da parte del dell'esecutivo Meloni,
Pensa che verrà confermato il fermo?
Insomma, pensa che non si ripeteranno più l'auspicio, ovviamente questo la magistratura farà il suo corso gialli, la richiesta del pubblico ministero, dunque è stato evidenziato che c'è un allarme e una sinergia, una saldatura tra questi mondi.
E il mondo intero palmo gli antagonisti e anche questi cosiddetti, ma avanza poi sono dei ragazzi, ragazzini che nulla hanno di politico ma vengono utilizzati a fini politici, spesso senza saperlo, e allora è stato giusto anche da parte del del Governo Meloni intervenire coinvolgendo responsabilizzando i genitori perché
Il fatto che queste persone creino danni si sentono i cui fianchi per la giovane età che hanno non deve giustificare il suo comportamento. Credo sia giusta una responsabilizzazione dei genitori, anche nel pagare i danni di questi ragazzi commettono e far capire che il messaggio è quello che bisogna manifestare se si vogliono manifestare, ma nel rispetto delle regole, così come tanti di noi abbiamo fatto nel corso della nostra vita. Pensa che ci sia stata anche una regia che qui viene dall'estero che il fenomeno sia stato importato e che, insomma, alcuni social restano attivi, tipo Ralph
Essendo difficilmente raggiungibili, ma sicuramente c'è stata una sorta di emulazione di quello che sta accadendo in Francia nelle ultime settimane anti Francia. Accadono questi episodi delle bandiere, delle periferie. Da diverso tempo noi dobbiamo dimostrare che l'Italia, la Francia, c'è una reazione non soltanto del governo e delle istituzioni, ma debbo dire, anche da parte della della società civile, del commercianti del delle associazioni di categoria molto netta di condanna, non sempre questa cosa.
Diciamo, c'è dal da tutto il lato politico. Io mi faccio l'esempio di quanto è accaduto ieri in Consiglio comunale di Milano, dove Fratelli d'Italia, con i nostri consiglieri, hanno proposto una mozione per impegnare il Comune a costituirsi parte civile rispetto alle violenze e destinare l'eventuale risarcimento del danno per aiutare i commercianti. Il Pd risale alla maggioranza, come il cosiddetto campo largo che c'è a Milano. Ha bocciato quella proposta. Questo vuol dire che ancora c'è molto da fare e soprattutto non è netta la condanna verso chi commette questi atti di violenza, di odio e di
Incitamento ad A alla guerriglia urbana. L'accordo con,
E Rifondazione comunista al Senato per il Pd, che lo considera un elemento inquietante, beh, è un elemento di preoccupazione perché il segretario di Rifondazione Comunista definisce Hamas come un soggetto con cui si può dunque non la formula era, se non sbaglio, non è un reato inneggiare ad Hamas, però io posso capire ogni tipo di posizione, ma bisogna su alcune.
Situazioni essere molto chiari, non essere mai equivoci, perché l'essere equivoco, poi porta anche a situazioni che non possono essere gestiti dal punto di vista politico. Io capisco l'imbarazzo del Pd e di alcune fette riformista di quel di quello schieramento nell'essersi sentito questa questa dichiarazione
Grazie all'onorevole Fabio Raimondi, sapori ai livelli.

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