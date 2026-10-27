Il caso Siher. Intervista a Fabio Raimondo

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 12:15.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arresto, Centro Sociale, Comuni, Decreto Legge, Diritto, Forze Armate, Francia, Fratelli D'italia, Giovani, Giustizia, Governo, Hamas, Internet, Italia, Manifestazioni, Meloni, Milano, Minori, Ordine Pubblico, Partiti, Partito Democratico, Politica, Prevenzione, Rifondazione Comunista, Sicurezza, Sinistra, Stato, Terrorismo … Internazionale, Violenza.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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