27 OTT 2026
intervista

Attacco hacker a Montecitorio: intervista ad Alessandro Colucci

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:00 Durata: 6 min 34 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
Player
"Attacco hacker a Montecitorio: intervista ad Alessandro Colucci" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro Colucci (deputato, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 13:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Camera, Formazione, Informatica, Investimenti, Prevenzione, Sicurezza, Tecnologia.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate