Forum sulla Governance Globale: l'ordine internazionale visto dalla Cina. Intervista a Vito Petrocelli

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 13:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, America Centrale, America Del Sud, America Latina, Banca Mondiale, Brasile, Brics, Cina, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Cooperazione, Demografia, Economia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, India, Industria, … Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Onu, Politica, Ricerca, Riforme, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Telecomunicazioni, Trump, Unione Europea, Xi Jinping.
La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.
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