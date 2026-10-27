27 OTT 2026
intervista

Forum sulla Governance Globale: l'ordine internazionale visto dalla Cina. Intervista a Vito Petrocelli

INTERVISTA | di Francesco Radicioni - Xiong'an - 13:00 Durata: 12 min 55 sec
A cura di Carmine Corvino e Simone Sapienza
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"Forum sulla Governance Globale: l'ordine internazionale visto dalla Cina. Intervista a Vito Petrocelli" realizzata da Francesco Radicioni con Vito Rosario Petrocelli (presidente dell'istituto Italia-BRICS).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 13:00.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, America Centrale, America Del Sud, America Latina, Banca Mondiale, Brasile, Brics, Cina, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Cooperazione, Demografia, Economia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, India, Industria, Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Onu, Politica, Ricerca, Riforme, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Telecomunicazioni, Trump, Unione Europea, Xi Jinping.

La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.

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  • Vito Rosario Petrocelli

    presidente dell'istituto Italia-BRICS

    Già senatore, presidente della Commissione Affari esteri, emigrazione (M5S)
    13:00 Durata: 12 min 55 sec
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Radio Radicale siamo in Cina a margine del forum sulla global governance, ha organizzato dalla Repubblica popolare, qui davanti a noi, Vito Petrocelli, già senatore del Movimento 5 Stelle, presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama e oggi presidente dell'istituto Italia Bricks, presidente, lei da tempo parla della riforma delle istituzioni internazionali,
Che idea si è fatto dalle da questo Forum, dalle proposte arrivate dal capo della diplomazia cinese Y, soprattutto rispetto al suo due globale? La mia idea oramai si è consolidata nel tempo, credo sicuramente che la Cina abbia fatto enormi passi avanti negli ultimi anni
Modificando la sua postura internazionale, che era fondamentalmente.
Di alto profilo diplomatico, oggi la Cina è molto più pragmatica ha capito che le sue proposte vengono considerate pienamente in alcuni contesti e vengono addirittura sottovaluta, sottovalutato, ignorate in altri,
Mi spiego.
Tutte le proposte avanzate dalla dirigenza cinese a nome ovviamente, del presidente e segretario generale del partito Sciri Jinping, contengono una sorta di fil rouge almeno dal 2012 ad oggi, da quando annunciò in Kazakistan la Belt and Road Initiative, quella che noi chiamiamo la nuova via della seta.
E da allora, la dirigenza cinese ha emanato una serie di proposte e direttive che poi hanno seguito queste proposte che coinvolgono in pieno il concetto apicale, che è quello di sostenere il lavoro per una umanità dal futuro condiviso, il presidente Xi Jinping,
è la dirigenza cinese, con lui sostengono che in un mondo completamente globalizzato ma globalizzato in maniera differente da, diciamo dalla fine degli anni 90 e dall'inizio del ventunesimo secolo, nessun paese, nessuna entità sovranazionale può da sola governare la stabilità dal mondo, c'è bisogno necessariamente di una collaborazione multipolare,
E c'è bisogno di realizzare che, con questa premessa, il futuro dell'umanità non potrà che essere condiviso, tra virgolette, ossia dovrà essere chiaro che non ci può mai più essere un egemone, come è successo dopo la fine della guerra fredda che decide le sorti del mondo
Questo ho rivisto in questo appuntamento qui a Changan, questa nuova area, realizzata in tempi rapidissimi realizzata dal governo cinese per.
Sbloccare, disincentivare, snellire tutto l'afflusso di uomini, persone e attività su Pechino siamo a 150 chilometri da Pechino e tutte le attività governative non essenziali saranno sono già, hanno già cominciato a essere spostate qua e saranno sempre più spostata in questa area.
A vedere la presenza qui in questo forum, che ha più o meno 600, se non ricordo male, partecipanti tra cinesi e non cinesi di un manipolo, forse 10 15 al massimo occidentali, tra cui.
8 10 europei mi fa una tristezza infinita, vuol dire che su questi temi, noi
O abbiamo veramente mollato e seguiamo tutt'altro che il vecchio mondo oppure non crediamo che siano proposte realizzabili e non prendiamo sul serio i cinesi, e questo è un è un disastro, è una cosa che mi fa male da italiano ed europeo, perché abbiamo una lunga tradizione, come dicono tutti anche qua di cooperazione cioè abbiamo una lunga tradizione di attenzione a quello che dice.
La Cina e l'abbiamo sempre preso sul serio fino a un certo punto, fino a quando abbiamo deciso di non avere una politica estera autonoma, ma distribuire semplicemente le direttive di Bruxelles o di Washington, come è accaduto con la fine del memorandum sulla nuova via della seta che l'Italia unico Paese del G7 lo ricorda ogni volta aveva sottoscritto con il governo Conte uno che ci sia una crisi di legittimità delle istituzioni internazionali, ormai a parole lo dicono praticamente tutti, sia per quanto riguarda la rappresentanza, i numeri
Appunto di quanto è sotto rappresentato il suo globale, sia per quanto riguarda l'efficacia di queste istituzioni internazionale, la ricetta di Pechino al momento sembra ancora piuttosto confusa, c'è tutto un dibattito alto dagli analisti tra chi si occupa di queste cose, se, per esempio la Cina sia un Paese revisionista o meno se si trovi bene all'interno delle impalcature internazionale del dopoguerra ma che voglia cambiare semplicemente alcuni passaggi,
Peraltro, invece, la la le ha lei, l'iniziativa globale per la governance di Pechino è una vera e propria sfida all'ordine internazionale liberale a guida americana, lei che idea s'è fatto sì, sono convinto che l'iniziativa globale cinese veramente una sfida.
Una sfida, ripeto, soprattutto alla credibilità del del governo cinese, della sua classe dirigente e del suo popolo, che questa classe dirigente rappresenta la Cina è già ormai la principale guida,
Del Sud globale in alcuni contesti, con te
Si contende il ruolo con la Russia di Putin, ma è innegabile che la Cina è molto, molto più considerata dai Paesi del Sud globale
Quello che secondo me sta provando a mettere in piedi la dirigenza cinese è un mix tra la tradizionale capacità di gestire
Gli affari correnti, cioè di gestire l'ordinario di gestire il presente cinese con grande prudenza, seguendo la sua tradizione e così via, e la necessità di far vedere al Sud globale che, effettivamente, questo Paese è la vera novità del ventunesimo secolo.
È la sfida, secondo me, sarà proprio intervenire nelle istituzioni e nelle organizzazioni internazionali, ma non solo nelle Nazioni Unite, naturalmente, ma anche in tutti quei nuovi contesti, a partire proprio dai Brics, che io conosco molto bene, la cui iniziativa io conosco molto bene ma anche la Shanghai Cooperation Organisation o anche le istituzioni finanziarie multilaterali internazionali la banca asiatica per gli investimenti e così via intervenire in una maniera che rispecchi esattamente alle proposte,
Che la dirigenza cinese fa e che non possono, ripeto, non possono essere più soltanto vincolate alla tradizionale diplomazia e prudenza cinese. Il mondo dicono proprio i cinesi vive un momento di estrema turbolenza. Ecco, io credo che si siano resi perfettamente conto che la turbolenza non può essere governata né condizionata con la tradizionale prudenza e diplomazia, sanno che devono osare,
Lo faranno con le loro caratteristiche, che voglio dire, parafrasando, è una condizione normale per i cinesi. No, il socialismo con caratteristiche cinesi con loro caratteristiche interverranno. Io spero che intervengano in maniera
Forte.
Soprattutto togliendo una cosa che anacronistica e l'esperienza della Palestina, l'ha mostrato a tutti quelli che vogliono vedere quelli che non vogliono vedere, non vedano manco i morti ammazzati da una parte e dall'altra, ma sanno i cinesi che forse bisogna superare soprattutto la questione del veto.
Che fu completamente fuori dal tempo e dallo spazio, e questa cosa credo che possa andare in Consiglio di sicurezza in Consiglio, beh, certo, io magari non preciso, visto che stiamo parlando soprattutto dicono non ho precisato,
E i cinesi in questa cosa, credo, l'abbiano intesa. Bene, è il momento di cominciare a proporre a questo questo aspetto. Poi, ovviamente, avranno il no degli Stati Uniti, che sono quelli che lo utilizzano a man bassa, su Cuba, sulla Palestina, sulle risoluzioni per contrastare la rinascita del neonazismo e del neofascismo
Io credo che sia il momento di pensarci bene questa cosa, così come secondo me andrebbe ripensato anche ruolo, esistenza o quantomeno ovviamente, composizione del Consiglio di sicurezza e i cinesi anche su questo stanno ragionando perché chiaramente, sostenendo il Grande Sud, vorrebbero una partecipazione di nazioni.
Però quello che io ripeto di dilazione, che finora hanno un ruolo pari a zero o molto lunghe tavolate di questo se ne è parlato tantissimo in questi giorni, in versione Anna l'Africa continua a rimanere un cluster, da qui è presente con il quintuplo o di più della presenza europea ma è,
Io sono convinto e mi sono arrivati segnali che mi hanno fatto convincere di questo che i cinesi amerebbero molto poter traslare le caratteristiche principali del formato brix, anche alienazioni,
Che significa nel Brics le decisioni sono prese sempre all'unanimità, non c'è una voce che valga più delle altre, vengono affrontate le questioni che uniscono piuttosto che le questioni che dividono nonché quelle che dividono non siano proprio considerate, ma vengono tenute ai margini del dialogo, della discussione, dei finanziamenti e delle proposte, che cosa potrebbe significare per le Nazioni Unite effettivamente, magari trasformare il Consiglio di sicurezza in un organismo di tipo assembleare allargato dove uno vale uno non per copiare uno slogan a 5 stelle, ma è un modo normale per dirlo,
Niente veto rappresentatività totale, perché il mondo oramai deve essere rappresentato in maniera totale, dal mio punto di vista, altrimenti, sotto mentite spoglie, vogliamo fare sempre i primi della classe, vogliamo fare neocolonialiste, vogliamo dire che siccome noi la vediamo in maniera,
Liberale è lì e questo è il migliore dei mondi possibili e le altre visioni non valgono nulla, no, cioè io sono io e voi
Non si può dire a Radio Radicale, noi ringraziamo Vito Petrocelli, già senatore del Movimento 5 Stelle, già presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama e oggi presidente dell'istituto Italia Brics, con cui abbiamo parlato del di Sud globale, di Cina e Sud globale, a margine del forum sulla global governance di siouan non lontano dalla capitale cinese grazie ancora grazie a voi.

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