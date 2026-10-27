Forum sulla Governance Globale: l'ordine internazionale visto dalla Cina. Intervista ad Andrea Renda

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 13:10.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, Banca Mondiale, Cern, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Cooperazione, Democrazia, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Onu, Politica, Ricerca, Sicurezza, … Sviluppo, Tecnologia, Telecomunicazioni, Unione Europea, Usa, Xi Jinping.
La registrazione audio ha una durata di 32 minuti.
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