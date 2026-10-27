27 OTT 2026
intervista

Forum sulla Governance Globale: l'ordine internazionale visto dalla Cina. Intervista ad Andrea Renda

INTERVISTA | di Francesco Radicioni - Xiong'an - 13:10 Durata: 32 min 20 sec
A cura di Carmine Corvino e Simone Sapienza
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"Forum sulla Governance Globale: l'ordine internazionale visto dalla Cina. Intervista ad Andrea Renda" realizzata da Francesco Radicioni con Andrea Renda (direttore Centre for European Policy Studies).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 13:10.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, Banca Mondiale, Cern, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Cooperazione, Democrazia, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Onu, Politica, Ricerca, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Telecomunicazioni, Unione Europea, Usa, Xi Jinping.

La registrazione audio ha una durata di 32 minuti.

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Radio Radicale, siamo in Cina a margine del forum sulla governance globale organizzato dalla Repubblica Popolare a siouan, non lontano da Pechino, e di fronte a noi è Andrea Renda, direttore del Centro studi per la politica europea, presenta questo forum.
Qui direttore si parla molto della visione della Cina, della governance globale, Pechino da anni ormai parla appunto di come, a suo avviso, il sistema della governance internazionale è sbilanciato a favore dell'Occidente, vuole far sentire la voce del cosiddetto Sud globale, soprattutto la propria voce sempre di più uniforme internazionali,
Che idea si è fatto di delle proposte della Repubblica popolare?
È un momento interessante, è un momento di grande cambiamento, perché la governance globale in questo momento è non soltanto sbilanciata a livello demografico a livello di peso politico, il pensiero economico, benché svuotata perché da quando l'Amministrazione Trump è tornata al potere negli Stati Uniti è emerso, diciamo una tendenza alla al togliere finanziamenti, togliere budget alle agenzie delle Nazioni Unite,
Eh eh, non solo, ma il fatto che la guerra è tornata ai confini dell'Europa e anche nel Medio Oriente costringe molti paesi europei anche a rifinanziare la propria difesa, anche perché hanno meno supporto dagli Stati Uniti e quindi in qualche modo allontanarsi da quello che è stato un supporto tradizionale alle istituzioni dell'ordine globale multilaterale, come le Nazioni Unite, come la Banca mondiale, ma anche le situazioni come la, l'Organizzazione Mondiale della Salute e via dicendo. Di fronte a questa cambiamento di campo e questo abbandono del campo, se vogliamo da parte della dell'Occidente e la Cina sta occupando molto bene, diciamo la, la sua posizione è un Paese di un miliardo e 400 milioni di persone. E un Paese che in questo momento la seconda economia globale, ma si avvia a diventare la prima nel tempo, è un Paese che ha visto il cambiamento dell'economia, l'arrivo della tecnologia molto prima degli altri e
Con grande sapienza è riuscito a occupare, diciamo, il il Sud globale con le proprie infrastrutture con i propri investimenti, senza richiedere particolari aggiustamenti politici, senza ovviamente propugnare democrazia, ma ha semplicemente facendo business e costruendo così un un tessuto di relazioni internazionali molto ricco, molto denso con paesi dall'Egitto alla ah ah ah, la Bolivia e chi è che alla fine in qualche modo si sentono.
Non trovano molta gratitudine nei confronti della Cina e si riuniscono sotto la, diciamo, l'ala protetti protettrice della della Cina.
Per discutere di come cambiare l'ordine globale e a questo proposito, già un anno fa, nel settembre del 2000 e il 25 e il presidente Xi Jinping ha proposto delle riforme su quella che loro chiamano la Global Governance Initiative iniziativa sulla governance globale e si tratta di molta retorica per molti versi mettere l'uomo al centro l'essere umano al centro e via dicendo è un'iniziativa sulla civilizzazione. Inizi un'iniziativa sulla coesistenza con la tecnologia, sul col cambiamento e riforme delle istituzioni globali. Fondamentalmente si tratta di una proposta di ribilanciare
E i diritti di voto. Quindi il peso dei vari paesi nel mondo, tra un Paese come il Belgio, è il paese meno sviluppato del mondo, ci sia una per, ad esempio, all'interno del Fondo monetario internazionale. C'è una distanza incredibile, Ilvo il peso del del Belgio è 185 volte superiore a quello di un paese, diciamo in in via di sviluppo. Quindi siamo di fronte a una proposta di Iri bilanciare il peso dei Paesi nel mondo
Né all'interno delle istituzioni multilaterali, ma anche una proposta interessante per le stesse agenzie, come le Nazioni Unite e via dicendo, perché non è una proposta di smantellare l'ordine globale? Matson di semplicemente una proposta di riformarlo e da questo punto di vista, si tratta di concedere più sovranità a tutti i Paesi in via di sviluppo, dargli la possibilità di svilupparsi. Poi bisogna vedere come la Cina interpreta questa questo diritto allo sviluppo che viene che in qualche modo proposto, se si tratta di un diritto svilupparsi sulla base di tecnologie cinesi, se si tratta di un diritto svilupparsi grazie a un supporto iniziale che poi considera con consentirà a questi Paesi di in qualche modo prendere il volo da soli e fare le proprie scelte da soli o se si tratterà semplicemente di una dichiarazione di principio perché tutti noi che abbiamo studiato, diciamo, homo homini lupus e la legge del re della giungla e il contratto sociale, sappiamo che non esiste un contratto sociale nella legge della giungla, se il leone non è d'accordo o no per cui staremo a vedere cosa accadrà, però è una conferenza importante perché all'interno di questa conferenza, anche se la partecipazione di personaggi politici di alto profilo è ancora limitata, direi molti ex primi ministri molti diciamo esponenti della diplomazia abbastanza attempati, direi,
Però ci sono rappresentanti dei paesi di tutta quella parte del mondo che non si vede nelle conferenze a Bruxelles o a Roma o a Parigi o a Berlino, dalla Malesia al Camerun, dalla dal dall'Egitto alla al Cile e via dicendo e tutti questi Paesi sono qui riuniti in qualche modo per fare sistema attorno alla Cina dando di fatto la stura a un percorso di rie ribilanciamento della governance globale.
è interessante probabilmente l'inizio di un nuovo modo di fare governance globale e soprattutto perché si guardi alle proposte della Cina sulla governance globale di oggi sono le uniche che sono sul tavolo. Gli Stati Uniti sono in una fase di denario completo della governance globale. L'Unione europea è in una fase, diciamo, di denari al completo in generale, nel senso che in una fase di assoluta incertezza sulla sulle direzioni future e quindi non è chiaro se abbia una visione per il proprio sviluppo e se abbia una visione del ruolo dell'Europa nel mondo e della governance globale in generale in questo momento è distratta, diciamo da altre, da altri fattori per cui la Cina, in questo momento ha campo libero campo libero nel proporre delle riforme e nel fare in modo che tutto il Sud del mondo
Ma in qualche modo si senta rappresentato da dalla dal grande Dragone sì, questa infatti è la questione, cioè siamo di fronte a sicuramente quella che appare una crisi di legittimità delle istituzioni internazionali, sia sul fronte della rappresentanza, per i motivi che diceva lei sia sul fronte dell'efficacia poi di queste di queste istituzioni. Contemporaneamente, però, queste istituzioni sono sempre più al centro del dibattito nel sud del cosiddetto Sud globale, pensiamo per esempio alle istituzioni economiche. Lei è un economista anche qui che tipo di proposte sono arrivate da parte della Cina, perché
L'Occidente continua a percepirle come una sfida di fatto all'ordine internazionale liberale a guida americana, che abbiamo conosciuto, almeno fin dalla fine della guerra fredda in poi.
Le proposte sono ancora confuse, secondo me, nel senso che ci sono molte proposte dalla Cina su dare più peso e più il diritto di voto ai Paesi del Sud globale entra all'interno di istituzioni, mentre nelle Nazioni Unite, a livello di Assemblea generale, ogni Paese, un voto, però istituzioni come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la PEC, la rappresentanza dei Paesi in sviluppo in via di sviluppo è veramente minima. Ciò detto, qual è il modello di sviluppo che dovevano adottare? Questa istituzione è ancora non è molto chiaro e nel senso non è molto reso esplicito se uno legge i documenti della Cina interni, per quanto io sia riuscito a vederli. Si tratta di un modello di sviluppo molto bus, basato sulle infrastrutture, ma molto basato sull'assistenza, anche per sviluppare le competenze nel gestire queste infrastrutture
Però in questo momento si tratta di una visione molto pragmatica, la visione della nuova civilizzazione o del mettere l'uomo al centro e una visione che si scontra con dei limiti che la Cina, che sono i limiti sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sulla libertà di espressione e via dicendo, dove la Cina di certo non è molto forte e non ha la capacità di di in qualche modo esprimersi in maniera molto convincente proprio perché al proprio interno deve molto spesso reprimere la il il dibattito, ecco quindi in un modo era il contenuto, diciamo, del dibattito in maniera abbastanza aggressiva
è una cosa che, dal mio punto di vista, è molto importante e cercare di capire la dimensione tecnologica di tutto questo,
Nelle le istituzioni internazionali e anche attraverso la creazione di nuove banche per lo sviluppo, per esempio, la Aegean Infrastructure The Palm Bank basata a qui in Cina. Sì, si dà molta importanza alla gestione integrata delle infrastrutture, così come la Cina, attraverso la Belt and Road Initiative, ha praticamente portato infrastrutture di logistica e catene del valore in tutto il mondo per cercare in qualche modo di supportare la propria propensione al commercio. Ma è è la proprio il proprio bisogno di materie prime, ma anche, per in qualche modo, creare ponti rispetto a Paesi nel mondo che hanno bisogno di infrastrutture, soprattutto in Africa, ma anche in America Latina, ovviamente del Sud-Est asiatico. Questo questa visione iniziale adesso si sta moltiplicando, nel senso che l'infrastruttura diventa integrata, diventa piena di intelligenza artificiale e alle infrastrutture originaria, che è fatta di ponti, autostrade, ferrovie e via dicendo. Si aggiunge le telecomunicazioni e la rete elettrica alla infrastruttura per la gestione idrica e la logistica come dall'inizio. Quindi, in questo momento, nella politica delle cosiddette sei industrie a rete cinese,
Si sta cercando di porre il presupposto perché questa gestione di questo modo di gestire l'infrastruttura di 20, poi il modo in cui tutti i Paesi in via di sviluppo trovano un pacchetto plug and play, diciamo, pronto, chiavi in mano, come dire il buon italiano, per cercare di porre le basi per il proprio sviluppo a cosa significhi uno sviluppo sovrano.
Nella mente della Cina. Non è chiaro, per cui ho provocato molto i relatori cinesi in questa conferenza. Non è chiaro per me come, quando si sì, ci si trova di fronte a un pacchetto. E un po'come quando all'epoca Microsoft proponeva Windows internet Explorer e tutti gli altri pezzi di software, quando uno o un pacchetto di riferimento? È molto difficile togliere un pezzo e cominciare a servirsi dalla concorrenza, perché quando uno ha un prodotto chiavi in mano tipicamente finisce con l'essere completamente asservito quel prodotto. La Cina è l'unico Paese in questo momento che riesce a fornire questo tipo di prodotto e vuole continuare a spingerlo in tutto il mondo. Questo prodotto può far sviluppare questi Paesi, ma non penso che gli possa dare sovranità. Non li può dare sovranità nel senso di controllo di quali tecnologie utilizzare, se diversificarsi, servirsi altre parti e così via, non necessariamente dà la possibilità a un Paese di decidere come svilupparsi anche a livello di competenze. Perché si tratterà di in Italia, che c'era c'era il folletto al tempo, non so se si ricorda il folletto c'era, la, l'aspirapolvere, per cui c'erano le persone che andavano in giro casa, diciamo il porta a porta e avevano la specializzazione nel gestire il folletto e questo è un po', diciamo all'economia del folletto diventa l'economia globale. L'economia delle sei infrastrutture integrate significa anche formare a livello locale
E in Argentina o in Malesia delle persone che è in grado su sono in grado di gestire l'infrastruttura alla cinesi alla modalità cinese. Quindi, nella cinesi i cinesi d'azione del mondo del Sud globale è forse l'unica speranza che, su globale, a di avere qualcuno che in qualche modo riesca a tirar fuori il Sud globale da una situazione attuale, che è una situazione su cui la Cina deve dare delle spiegazioni perché
Dopo, in particolare la pandemia, ci troviamo di fronte a una situazione del Sud globale che è una situazione di indebitamento fortissimo.
Indebitamento fortissimo, soprattutto nei confronti della Cina stessa.
Quindi il problema che si pone, che è quello di cui non si parla in una conferenza come questa e come farà la Cina, a proporre sviluppo a questi Paesi e in un momento in cui questi Paesi sono anche molto indebitati nei confronti della Cina stessa,
Esiste una forma di ricatto implicito in tutto questo, nel senso che noi italiani potremmo definire questo è un un'offerta che non si può rifiutare, diciamo, oppure è una proposta genuina di creare le basi per il fiorire dell'umanità nella nel corso dei prossimi decenni così come viene presentata, per cui è necessario prima di tutto partecipare form di questo di questi tipi di questo tipo, perché sono un po'la nuova dinamica in cui il mondo poi si muoverà negli anni a venire, anche perché demograficamente, l'Europa sempre più piccola, anche gli Stati Uniti, in proporzione sono sempre più piccoli.
Ma anche perché è importante capire i vari livelli a cui si può leggere il dibattito, il dialogo e l'interazione tra questi Paesi, la Cina, leader incontrastato in attesa che l'India in qualche modo si pone, si ponga come unico altro soggetto di peso comparabile e,
Una retorica che emerge in maniera molto ecumenica, se vogliamo, allo stesso tempo un sostrato di business molto intricato nei quali la Cina ha un dominio come l'ha avuto sussidi Sud-Est asiatico.
Nel corso di secoli ormai un dominio che la Cina ormai riesce ad estendere per gran parte del Sud del mondo.
Ancora su tecnologia sappiamo che una parte fondamentale del dibattito nei prossimi anni e decenni sarà tutto sull'intelligenza artificiale, in questo comode, in questo momento Cina, Stati Uniti ed Europa sembrano avere tre idee di intelligenza artificiale, molto diversa.
Non solo per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, ma anche per quanto riguarda regole standard. Su quale aspetto si giocherà la partita sull'intelligenza artificiale nei prossimi anni e chi ne uscirà, se si può, ovviamente senza palla di cristallo, chi ne uscirà vincitore allo stato dell'arte siano 10 anni si dice si diceva, gli Stati Uniti innovano l'Europa regola e la Cina copia
Oggi direi che non si può più dire niente del genere e gli Stati Uniti sono in questo momento occupati, ha in qualche modo a inseguire un mito che è quello della intelligenza artificiale generale, almeno questo è quello che viene dichiarato.
Virale. Almeno questo è quello che viene dichiarato la verità, che sono intenti a in qualche modo, spingere la capitalizzazione delle imprese che fanno intelligenza artificiale e cercare di vincere la competizione con altri soggetti e in particolare con la Cina. Ci sono due imprese OpenAI e antropiche negli Stati Uniti che producono intelligenza artificiale, straordinarie, ma anche proprietaria, quindi assolutamente non trasparente e che in qualche modo devono quotarsi in Borsa nei prossimi mesi, perché se non riescono a quotarsi in Borsa, non riusciranno più a quota parte quotarsi in borsa, perché perché i modelli cinesi, e che invece sono aperti, sono cosiddetti open Wait siano in gran parte del modello? È visibile in particolare la struttura del modello, quindi sono anche riutilizzabili e sono anche più economici, nel senso che usano meno energia, acqua e dati. In qualche modo si stanno avvicinando sempre di più alla performance di questi modelli americani e un mood è un momento molto particolare perché se pensi alle prime e i primi tre decenni di internet in cui si è creato questa forma di grande forza, centripeta in cui tutto quello che veniva pro pro prodotto, i dati degli utenti, i contenuti del The Ninth in termini di musica o film o opere d'arte e via dicendo bibliografie e via dicendo, venivano tutti a creare più profitto e più capitalizzazione per i soggetti che stavano al centro la grande piattaforma e le abbiamo chiamate Gafà, gaffe tam PEC finché non hanno cambiato nome e così non sappiamo più che acronimo utilizzare
Adesso si sta si sta creando una situazione diversa. Chi sta in mezzo c'è chi fa i modelli di intelligenza artificiale non riesce a fare profitti, perché il mercato è molto competitivo che fa profitti, sono quelli che danno le infrastrutture di calcolo, invidia e quelli che sopra l'intelligenza artificiale riescono ad aggregare tutti i contenuti per fornire agli utenti finali, quindi Apolo e Google. Fondamentalmente, se tu vai a vedere i dati di Borsa sopra i 4.000 miliardi di di di di quotazione di mercato
Di di dollari. Ci sono invidia apule Google,
La visione degli Stati Uniti e però proprio di utilizzare questa intelligenza artificiale per cercare di arrivare a un momento in cui l'intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado di fare tutto.
E per fare questo stiamo spingendo stanno spingendo dollari dollari, miliardi e miliardi di dollari nella ricerca e nello sviluppo, ma anche nella creazione di infrastrutture che sono affamate di energia, di dati ed acqua per la raffreddamento dei centri dei dati non è una soluzione sostenibile per gli Stati Uniti le prossime elezioni di mid-term sono tutte sui detta Center alla fine,
O quantomeno in gran parte sul nimbi, come si chiama Not in my backyard, perché le persone non vogliono, i cittadini, non vogliono detta Center nel proprio territorio, oppure lo vogliono, si generano un lavoro.
Per il momento, poco nel genere no pochissimo, pochissimo dal.
Dall'altra parte c'è il modello cinese, che invece è completamente diverso se tu chiedi a un americano che cosa sta cercando di fare la Cina ti dirà, sta cercando di competere con noi e dobbiamo cercare di non farla vincere
La verità mi sembra completamente diversa. La Cina usa l'intelligenza artificiale come un mezzo e non come un fine
Ha una visione di trasformazione di infrastrutture e quindi comincia a sincronizzare l'infrastruttura elettrica, quella di telecomunicazioni ed età Center e via dicendo, perché vuole che l'intelligenza artificiale aiuti a ottimizzare la rete elettrica, aiuti a fare meglio manifattura, a produrre migliaia di auto in un giorno, come fanno le fabbriche di Ciao, mio e di altri di altri grandi produttori di automobili elettriche cinesi e in qualche modo l'intelligenza artificiale diventa un fluido vitale che aiuta a rendere più efficienti e tutte le parti della catena del valore e con la straordinaria perizia tecnica che i cinesi hanno sviluppato nel corso del tempo, l'ingegneria cinesi ormai non è più copiare mai davvero all'avanguardia. Sono riusciti a inserire di intelligenza artificiale dentro processi produttivi che prima, ovviamente, erano molto più meccanici e Nec e meccanicistici, se vuoi nel senso che non avevano questa componente di intelligenza e discrezionalità negli agenti di intelligenza artificiale e nelle forme di machine learning avanzato. Quindi questo è importante perché, se tu vuoi fare questa operazione, cioè di inserire l'intelligenza artificiale per rendere migliore la tua industria. A questo punto ha bisogno di un'intelligenza artificiale che consumi meno. Ho bisogno di un'intelligenza artificiale che usi i pochi dati e li usi più vicino possibile a dove l'azione deve essere in qualche modo eseguita.
E quindi i modelli cinesi finiscono con l'essere leggeri, usano meno dati, sono più piccoli, sono più sostenibili e via dicendo. Dal punto di vista europeo, questo, ovviamente è molto più interessante, perché l'Europa ha problemi di approvvigionamento energetico a un'industria che comunque ha quantomeno un passato glorioso e un presente un pochettino vacillante. Se vogliamo e quindi ci troviamo di fronte a due modelli completamente diversi, l'interpretazione diciamo
Il volo di Icaro americano è la, il pragmatismo ha molto efficace della Cina, che in qualche modo si estende alle catene del valore all'interno della Belt and Road Initiative. Se voi e l'Europa in mezzo all'Europa inizialmente ha deciso di legislatore sull'intelligenza artificiale, in qualche modo si sta rimangiando questa legge o quantomeno spostandola nel tempo, perché risulta essere troppo difficile. La l'intelligenza artificiale corre e come per noi che studiamo il liceo classico è come se la tartaruga stesse inseguendo Achille nel paradosso del Mose, a invertendo il paradosso del moto di Zenone di Elea, è impossibile praticamente perché, una mano che scriviamo una legge, la dobbiamo riscrivere. Il giorno dopo la descriviamo ancora e le AI Act, lo abbiamo riscritto già diverse volte, lo abbiamo spostato nel tempo, adesso sembra che sarà finalmente in vigore completamente soltanto nell'agosto 2028 e nell'agosto 2028. Non sappiamo neanche che cosa sarà l'intelligenza artificiale che ne sarà avanzata ancora di più.
Quando abbiamo cominciato di mangiarsi, rimangiarci un po'l'afflato, le legislativo iniziale, abbiamo cominciato dedicarci alla parte di adozione e diffusione dell'intelligenza artificiale e a cercare di spingere più l'investimento di intelligenza artificiale, e oggi siamo di fronte a un momento quasi schizofrenico e per certi versi è emersa la necessità di renderci più sovrani soprattutto rispetto alla Cina per le materie prime ma soprattutto rispetto agli Stati Uniti per il cloud e l'intelligenza artificiale e anche altre parti dell'economia digitale pensata Starling,
E quindi la necessità di adottare un pacchetto per la TAC soffro enti per la sovranità tecnologica che è arrivato a giugno di quest'anno, in cui si cerca di porre le basi per soluzioni europee nel cloud, nei modelli di intelligenza artificiale, e però sapendo che l'Europa non può fare tutto subito,
E per altri versi, l'altra parte della della schizofrenia, e cioè l'alter ego il mister Hyde è.
La necessità di adottare l'intelligenza artificiale subito von der Leyen dice e al Faust le imprese non devono diventare e ai Fausto quindi se l'intelligenza artificiale di oggi non europea, ma la dobbiamo spingere immediatamente l'industria europea, quella che spingiamo l'industria europea sarà intelligenza, artificiale, non europea. Quindi la questione è un poco, l'uovo e la gallina. Laddove cominciamo, se vogliamo essere competitivi, non saremo sovrani e se vogliamo essere sovrani, non saremo competitivi. Immagina che
In Italia si facevano delle scarpe da ginnastica orrende, forse anche vero è che noi non dovessimo andare come atleti Anna alle alle Olimpiadi, fossimo costretti a utilizzare scarpe italiane, è successo con l'Unione Sovietica, in passato saremo meno competitivi, perché abbiamo le scarpe peggiori che ne so delle Asics o delle Mizuno Gradgrind qualsiasi marca Adidas o via dicendo.
Che è la stessa cosa che succede qui, quindi l'Europa in questo momento dei tre poli si pone in una situazione di incertezza assoluta. Per certi versi non può fare a meno degli Stati Uniti, del tutto perché ne dipende per l'80 90% sulle soluzioni digitali e per altri versi non riesce ancora a decidersi su se utilizzare i modelli cinesi, perché ha paura che questo porti e poi una fuga di proprietà intellettuale, ha un'occupazione dell'economia europea e via dicendo e deve decidere se procedere verso un mix di sovranità tecnologica e competitività che in qualche modo ha in qualche modo valorizzi le soluzioni europee, ma che usi soluzioni internazionali senza dipendere né nel tempo, oppure si lasci abbandonare un'idea del made in Europe che è un po'come dire escludiamo tutto il resto del mondo. Si cominciamo a beh, aree del fatto che siamo un grande, un un grande mercato interno e pian piano, un po'come in Italia, si dice che già l'ultimo giapponese del fortino, che non si è accorto che la guerra è finita. Cominciamo a in qualche modo a bruciare tutte le risorse che abbiamo per i prossimi cinque 10 anni, senza accorgersi che diventiamo sempre più piccole rispetto al resto del mondo. Questo è una forma di sovranità tecnologica che diventa, ovviamente, inevitabilmente, sovranismo tecnologico, se vogliamo, nella nella più becera delle delle opzioni, quindi,
La la cosa che potrebbe succedere per il futuro, per cercare di dare un minimo di speranza anche a livello europeo, ma dobbiamo svegliarci veramente da questo punto di vista e capire che sovranità tecnologica significa essere in grado di scegliere le tecnologie migliori, americane e cinesi europee. Naturalmente dobbiamo investire in ricerca e sviluppo, così che le soluzioni europee nel tempo possono diventare altrettanto allettanti e attrattive rispetto a quelle americane e cinesi ha, per ora dobbiamo veicoli dei rom in un paper recentemente utilizzato, un'espressione che che era Babe al posto di di di Begas, Matthew great again, no, facciamo Babe, che significa buy american bar dell'European
Oh Buy Chinese per periodi European, nel senso che in questo momento dobbiamo essere furbi perché la nostra industria deve prima di tutto capire come l'intelligenza artificiale possa essere possa permeare i processi di catena del valore delle varie delle varie filiere industriali. Cos'è che i cinesi hanno capito, ma lui ancora non lo facciamo,
E dobbiamo anche capire come possiamo utilizzare le migliori tecnologie del mondo, è allo stesso tempo preservare il know how e la competenza che abbiamo in settori come l'automotive e biotecnologie.
Farmaceutico e via dicendo, che sono che sono settori nei quali l'Europa può ancora dire la sua nel tempo è un percorso che significa maturare anche nella politica industriale. Basta dire europeo, non europeo, basta dire sussidio, non sussidi e aiuti di Stato non aiuti di Stato. Si tratta di capire dove abbiamo una specializzazione, dove non l'abbiamo, dove possiamo guidare, dove dobbiamo essere partner dove dobbiamo seguire e nella diciamo nel, nello schema generale della trasformazione economica della dell'Europa e del mondo in generale e capire che l'Europa diventa pro progressivamente più piccola ha ancora dei grandi vantaggi rispetto agli altri Paesi da molti punti di vista, ma se non capisce esattamente
Cos'è che sa fare cose che non sa fare non riuscirà neanche ad avere una politica industriale intelligente, nelle prossime settimane le delegazioni di Cina e Stati Uniti si incontreranno, l'hanno promesso per un dialogo sui rischi del dell'intelligenza artificiale.
In una sorta di G 2 dell'intelligenza sull'AI.
Che tipo di collaborazione possiamo davvero aspettarci tra le 2 superpotenze? Nessuna, molto semplicemente, non ci credo. Fondamentalmente non credo che ci possa essere una un livello di fiducia sufficiente tra anzi Jinping, Trump che non sia a livello di telefono rosso diciamo che ne dei divi hot line, nel caso in cui ci sia bisogno di che il cosiddetto kill switch continui di fermare la lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, azione simile a quello che durante la guerra fredda ci fu sulle armi nucleari esattamente l'unica cosa che è diversa e che peggiore oggi è che durante la guerra fredda la collaborazione scientifica non si è mai interrotta del tutto tra
Ah, l'Occidente e la Russia diciamo all'Unione Sovietica e oggi stiamo assistendo a una frammentazione anche della della cooperazione scientifica. Per questo il ruolo dell'Europa probabilmente potrebbe essere questo, da una parte, o cercare di farsi promotrice di un accordo internazionale sull'intelligenza artificiale sotto l'egida delle Nazioni Unite, e ne abbiamo parlato qui al Forum sulla governance globale. La Cina sarebbe d'accordo. È un accordo che però deve essere un trattato, potrebbe essere che deve avere al tavolo anche le grandi imprese tecnologiche e deve consentire a un'agenzia o un gruppo di esperti i migliori del mondo di guardare dentro gli algoritmi proprietari che in questo momento portano a questi annunci incredibili come le intelligenze artificiali, al cioè il 10% di probabilità che uccida tutti quanti che che e che porci porti all'estinzione tra 10 anni che sono annunci completamente vuoti. Di fatto, ma se un'impresa si dovesse accorgere
E di questo, all'interno di un proprio processo produttivo, dovrebbe smettere.
Immediatamente rifarlo o dovrebbe portare all'attenzione della ricerca internazionale. Quello che sta facendo, invece, lo utilizza per fare l'IPO e lancio in Borsa con più soldi possibile. Quindi siamo di fronte al mondo, al contrario, diciamo nei Woody Allen e Mel Brooks sarebbero riusciti a a concepire una situazione del genere e sicuramente neanche Orwell. Ciò detto, un accordo internazionale che abbia queste due caratteristiche, quindi le grandi imprese tecnologiche al tavolo, con degli impegni precisi e una possibilità di fare o di ispezioni e di quello che l'intelligenza artificiale fa in tempo reale, non una volta perché non si può osservare l'intelligenza artificiale una volta sola, visto che oggi sono Enna in vena di citare filosofia greca, questo è come il Panta rei di Eraclito, cioè non si può ispezionare un sistema intelligenze artificiali e due volte okay, così come non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume
E, come diceva Parmenide neanche una volta sola, si può disimpegnarsi nello stesso fiume, forse è anche vero per l'intelligenza artificiale, quindi questo è una cosa che l'Europa può fare, l'altra, cosa molto importante, che l'Europa può fare ancora se no se si sbriga,
E proporre un grande istituto di ricerca internazionale per l'intelligenza artificiale che in qualche modo.
Porti fuori dai grandi laboratori privati.
La frontiera della ricerca e la porti all'attenzione dei Grandi degli scienziati e della e del dominio pubblico della ricerca
Questa è la proposta che esiste, è sul tavolo, la Commissione europea ha anche scritto nero su bianco, nella, se non ricordo male, nel gennaio 2025, nella bussola sono competitivi vincolo competitività, che era un documento strategico della Commissione europea che la proposta di creare un Cern per l'intelligenza artificiale questo sarebbe ottimo perché innanzitutto il Cern è molto interessato, due Ginevra e il Cern sono praticamente gli organizzatori, anzi, la nostra Fabiola Gianotti sarà l'organizzatrice principale del prossimo summit sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale.
Quello che c'è stato a Parigi c'era stato a Seul e a Londra
Prossimo summit sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, quello che c'è stato a Parigi c'era stato a Seul e a Londra prima sarà a Ginevra l'anno prossimo, ma anche perché il Czerny son 50 paesi non sono 27, è un'istituzione di ricerca fondamentalmente europea, ma in cui collabora tutto il mondo quindi se l'Europa e i Paesi ad essa associati sono circa un totale di 50 paesi,
Si mette d'accordo con la World artificial intelligence Collaboration and Cooperation Organisation che Waigo, creata dalla da si Jinping a Shanghai, quest'anno
Avremo circa 70 80 Paesi che rappresentano drag grossa parte del mondo e, se si mettessero d'accordo sul creare un grande centro di intelligenza artificiale a Ginevra, a Barcellona, dove sia però potenzialmente in Europa, dove scienziati di tutto il mondo si occupino di esplorare le frontiere dell'intelligenza artificiale piuttosto che farle Avvenire e farli avanzare dentro ai laboratori privati,
A quel punto riusciremo a risolvere molti dei problemi che abbiamo oggi rispetto a quanto sbilanciato e il mondo dell'intelligenza artificiale, quanto rischioso per la stabilità dell'ordine mondiale futuro, quindi abbiamo ancora delle cartucce, probabilmente abbiamo sei mesi per spenderci lei dopo quasi sei mesi l'Europa si avvia, si avvierà a bellamente in una fase di di oblio
Perché diventerà nel tempo troppo piccola, troppo goffa, troppo incapace di agire nel breve periodo.
Incapace anche di sfruttare quelle che sono ancora le sue caratteristiche principali, cioè arbitro della economia e della dell'ordine mondiale, culla della civilizzazione della civiltà, per molti versi anche culla della ricerca ad altissimo livello come quella del Cern e come quella di simili istituti che abbiamo creato nel tempo. Questo vale anche per l'Italia, ovviamente,
L'ideale 100 e l'intelligenza artificiale a più di 10 anni io l'ho sentita menzionata per la prima volta nel 2017 a livello europeo, recentemente in maniera un po'separata da tutto questo, alcuni dei nostri fisici da Luciano Maiani a Giorgio Parisi e hanno cominciato a parlare di un centro e l'intelligenza artificiale in Europa non sono proposte esattamente identiche ma secondo me si possono riconciliare.
I prossimi mesi, secondo me, dovrebbero vedere un po'più di coraggio da parte delle istituzioni europee per creare questo grande cervello mondiale che in qualche modo sia un cervello saggio. Non sono un cervello efficiente. Grazie mille. Grazie ancora. Andrea 30, direttore del Centro per gli studi di politica europea di Bruxelles. Grazie

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