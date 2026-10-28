28 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del Rapporto Asvis "L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile"

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 22 min
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
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Modera: Elisa Benedetta Anzaldo, TG1.

Saluti istituzionali: Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Marcella Mallen (Presidente dell’ASviS).

Il Rapporto ASviS 2026: Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS.

Intervengono: Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), Mario Nava (Direttore generale, DG per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea), Stefano Scarpetta (Chief Economist dell'OCSE), Monica Maggioni (Rai), Paolo Angelini (Direttore generale della Banca d'Italia), Chiara Braga (capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati), Alberto Gusmeroli (Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati), Massimo Milani (Segretario della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati), Riccardo Ricciardi (capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati).

Conclusioni Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS.

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