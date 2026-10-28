Presentazione del Rapporto Asvis "L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile"

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Modera: Elisa Benedetta Anzaldo, TG1.
Saluti istituzionali: Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Marcella Mallen (Presidente dell’ASviS).
Il Rapporto ASviS 2026: Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS.
Intervengono: Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), Mario Nava (Direttore generale, DG per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea), Stefano Scarpetta (Chief Economist dell'OCSE), Monica Maggioni (Rai), Paolo Angelini (Direttore generale della Banca d'Italia), Chiara Braga … (capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati), Alberto Gusmeroli (Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati), Massimo Milani (Segretario della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati), Riccardo Ricciardi (capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati).
Conclusioni Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS.
Saluti istituzionali: Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Marcella Mallen (Presidente dell’ASviS).
Il Rapporto ASviS 2026: Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS.
Intervengono: Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), Mario Nava (Direttore generale, DG per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea), Stefano Scarpetta (Chief Economist dell'OCSE), Monica Maggioni (Rai), Paolo Angelini (Direttore generale della Banca d'Italia), Chiara Braga … (capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati), Alberto Gusmeroli (Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati), Massimo Milani (Segretario della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati), Riccardo Ricciardi (capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati).
Conclusioni Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci