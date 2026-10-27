27 OTT 2026
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Partito Radicale: trasmissione autogestita

RUBRICA | - Radio - 22:00 Durata: 52 min 1 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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Trasmissione autogestita a cura di Diego Sabatinelli.

Puntata con gli interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Simona Giannetti (avvocato, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transapartito), Fabrizio Ricci (autore del libro "Morire di carcere.

Analisi del fenomeno suicidario nelle carceri italiane" SBS Edizioni).

Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 27 ottobre 2026 con gli interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Fabrizio Ricci (giornalista e scrittore).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Avvocatura, Carcere, Costituzione, Crisi, Emergenza, Errore Giudiziario, Giustizia, Indennizzo, Libro, Magistratura, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Pesaro, Proposta Di Legge, Psicologia, Ricci, Stato, Suicidio, Testa, Zuncheddu.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 52 minuti.

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  • Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    Simona Giannetti

    avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Fabrizio Ricci

    giornalista e scrittore

    22:00 Durata: 52 min 1 sec
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Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Costa, Battinelli, per il consueto appuntamento a cura del Partito radicale non violento transnazionale e transpartito, il partito di Marco Pannella e, come tutti i martedì sera, vi invito a andare sul sito, il nuovo sito del Partito Radicale Partito radicale punto it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso? Soprattutto troverete l'appello da firmare e da far firmare sulla proposta di legge Zuncheddu, affinché venga calendarizzata. E si può anche andare sulla pagina Facebook del Partito radicale, anche lì troverete, come prima notizia l'appello alla Camera e al Senato a far calendarizzare la proposta di legge Zuncheddu. Quindi potete condividerla, farla girare tra i vostri contatti, le vostre amicizie, Facebook, le vostre amicizie, social insomma, diffondete il più possibile perché la giustizia non può più attendere, e questa è l'appello pubblico al Parlamento italiano, diretto al presidente della Camera dei deputati al Presidente del Senato della Repubblica, ai presidenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, ai presidenti dei gruppi parlamentari, a tutte le deputate tutti i deputati, a tutte di senatrice, a tutti i senatori per la calendarizzazione e approvazione della proposta di legge sul risarcimento delle vittime di errori giudiziari e ingiusta detenzione
Ci sono anni di vita che nessuno potrà restituire, ci sono innocenti che hanno conosciuto il carcere, famiglie distrutte, esistenze spezzate, dignità calpestate ci sono ferite che nessuna soluzione potrà cancellare la storia di Enzo Tortora, quella di Beniamino Zuncheddu e di tanti altri cittadini vittime della mala giustizia ci ricordano che quando lo Stato sbaglia non può voltarsi dall'altra parte, non può chiedere fiducia ai cittadini se non è capace di riconoscere fino in fondo le proprie responsabilità. Non può proclamare la sacralità della libertà individuale e poi lasciare soli coloro i quali quella libertà è stata ingiustamente sottratte.
Per questo rivolgiamo un appello pubblico ai presidenti delle Camere, ai gruppi parlamentari, alle forze politiche di maggioranza e di opposizione, affinché siano finalmente calendarizzate, discusse le proposte di legge sul risarcimento delle vittime di errori giudiziari e ingiusta detenzione a partire dalla proposta Zuncheddu e altri e dall'iniziativa promossa dal Partito Radicale primi firmatari Irene Testa e Gaia d'urto sostenuto da una mobilitazione di oltre 50.000 firme.
È una battaglia di civiltà giuridica, di libertà di dignità umana, è una battaglia che appartiene alla storia radicale, ma che deve appartenere a tutti coloro che credono nella Costituzione, nelle garanzie individuali e nello stato di diritto,
Perché la giustizia non si misura soltanto dalla capacità di punire i colpevoli, ma anche dal coraggio di riconoscere i propri errori e di rispondere delle ingiustizie commesse contro gli innocenti, chiediamo che il Parlamento non continui a rinviare una questione che riguarda la libertà e la dignità delle persone.
Ogni giorno di silenzio istituzionale rischia di aggiungere un'altra ingiustizia, quella già subita, la responsabilità di uno Stato democratico non finisce con il riconoscimento dell'innocenza, comincia anche da lì, dal dovere di riparare, per quanto umanamente possibile, l'ingiustizia subita, ci rivolgiamo dunque tutte le forze parlamentari senza distinzioni di appartenenza politica affinché questa battaglia diventi un impegno comune, il Parlamento dia voce a chi per troppo tempo non ne ha avuta, dia una risposta a chi ha pagato con la propria libertà gli errori dello Stato,
Perché non può esserci vera giustizia senza responsabilità, perché uno Stato di diritto si riconosce soprattutto da come risponde quando è lo Stato stesso delle violato i diritti di un innocente, calendarizzare queste proposte di legge, un atto dovuto di attenzione democratica, continuare ad ignorarle significherebbe lasciare senza risposta una domanda di giustizia che riguarda l'intero Paese.
Questo è l'appello per la calendarizzazione delle proposte di legge Zuncheddu, troverete questo sul sito Partito radicale punto it, il nuovo sito del Partito radicale molto più fruibile, quindi mi raccomando Partito radicale, punto it cliccate sul sostiene iniziativa del Partito radicale e poi potete iscrivervi o contribuire potete iscrivervi all'anno 2026 con quota singola o anche errate ci sono tutte le modalità per poterlo fare.
Ma potete anche solo sostenere la battaglia alla singola battaglia, quella che richiede la calendarizzazione. Quindi avete più opzioni, importante firmare l'appello importante, aiutarci a portare avanti queste battaglie è proprio di questo. Parleremo questa sera con gli ospiti avremo l'avvocato Simona Giannetti, che è anche membro del consiglio generale del Partito radicale, e poi avremo anche un un autore che ha scritto un libro sui suicidi in carcere sul sistema carcerario. Insomma, un libro interessante che vede la prefazione di Irene Testa e la postfazione dell'avvocato Limongelli, quindi un libro che comunque mi sento di consigliare a chi volesse esplorare in modo più approfondito il mondo terribili delle carceri italiane. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e darvi appuntamento al prossimo martedì da Diego Sabbadin Elli un caldo abbraccio a tutti e abbiamo in collegamento l'avvocato. Simona Giannetti, membro del consiglio generale del Partito Radicale, Buonasera Simona buonasera, Negri buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, allora torniamo su una cosa importante, che è una proposta di legge zucche due che
Giace in Parlamento, ma si deve fare in modo di arrivare a fine legislatura, magari con un voto su questa, su questa legge, visto poi anche il clamore mediatico che c'è stato
E non solo sulla vicenda, ma poi anche ripresa al cinema grazie ad attori importanti. Ecco cosa porterà in Italia questa legge. E grazie della domanda, perché è una domandona Diego, mi viene da iniziare a risponderti con questa affermazione che ho trovato molto passami. Il termine tombale
Con cui Irene Testa, la tesoriera del partito radicale ha introdotto
Una sua trasmissione proprio sul tema su Radio Radicale e quindi ha detto ci sono due novità, una sulla questione della della vicenda Zuncheddu, e quindi anche della nostra proposta di legge Zuncheddu e altri, in particolar modo quindi le 2 no, ci sono due novità, una che è uscito il film sulla vicenda e l'altra che Beniamino Zuncheddu non ha ancora avuto il risarcimento.
E quindi qual è il il, diciamo il filo conduttore di queste due novità è proprio la proposta di legge che porta il nome di Beniamino Zuncheddu.
Evidentemente è molto importante che se ne parli, è molto importante che la gente attraverso i film, quindi l'arte no spesso parla una lingua della del cittadino, trasmette le emozioni perché i personaggi con con con il racconto della storia possono trasmettere allo spettatore
Sia la cronaca dell'AST della vicenda sia anche la parte emotiva della vicenda che non è poco, perché stiamo parlando di una persona che per 33 anni è stata in carcere ingiustamente e quindi con i suoi personaggi che sono tutti personaggi che hanno fatto parte della vicenda evidentemente a partire da Beniamino a pene fino a passare al suo avvocato, ovviamente, ma lo trovo che
Grande collega che ha fatto un lavoro di grande impegno perché apro e chiudo la parentesi fare una revisione significa essere completamente soli e l'avvocato non ha i grandi mezzi delle procure o della polizia giudiziaria può dare disposizione, magari ci spiegherei anche sì, sì sì, infatti sto Gates, sicuramente il terzo personaggio è anche quello della della nostra tesoriera, di Irene Testa del Partito Radicale, quindi Irene che ha fatto un grande lavoro dopo avere scoperto la storia di bignamino in carcere. L'ha portata fuori un lavoro enorme, di enorme rilevanza
Non dimentichiamo che Beniamino disse io ero solo con me, c'erano il mio avvocato e il Partito radicale, rappresentato in quel caso da Irene che con la sua forza e chi l'ha, seguita fuori dal palazzo di giustizia, ha portato fuori la storia di un processo di revisione che comunque era tra le mura di un di un tribunale, poi ci ritorno perché ci tengo su questo, quindi sicuramente c'è il tema del film che racconta la vicenda che la fa chi la fa vivere allo spettatore e quindi che fa sentire il peso di una carcerazione ingiusta, di una carcerazione in cui il detenuto è costretto a rimanere in carcere e nel silenzio, sentendo, pur sentendosi innocente, non poteva avere nessun beneficio perché ci ha detto e ci ha detto Mauro Trogu che collega Trogu che
è stato chiesto per due volte la liberazione condizionale, ma l'ordinamento non dà alla liberazione condizionale, a chi non si ravvede a chi alla fine non dice va be'dai, non ero innocente, ma Beniamino, era innocente. Quindi anche questi sono tutti aspetti che caricano di responsabilità ognuno di noi nei confronti di quello che poi il secondo elemento, e cioè la proposta di legge proposta di legge che è rivolta al al dato obiettivo, cioè Beniamino, da gennaio 2024, è una persona che ha avuto una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, poiché fatto esiste. Evidentemente una persona è stata uccisa, no, e c'è una una persona che ha avuto è persona offesa in un omicidio, quindi non l'ha commesso lui per quello del post non aver commesso il fatto, quindi assolto dopo 33 anni di carcere, non ha avuto un euro di risarcimento. Ancora, quindi, il punto qual è che si può fare? Si possono fare 33 anni di carcere da innocenti, evidentemente no.
Si possono aspettare?
Sette otto 10 anni per avere un risarcimento, evidentemente no,
Perché non solo lo Stato ti I T mette in carcere da innocente e qui viola non solo la tua libertà personale che è la prima cosa, evidentemente, ma anche la tua reputazione, la tua vita, la tua vita privata, ti toglie la famiglia, ti toglie la possibilità di vivere e i tuoi cari anche per esempio nel caso di beni a meno di di avere dei figli di avere una compagna di vita che non ha mai avuto perché è entrato in carcere molto giovane è uscito anche diciamo avanti con l'età
E quindi sceglie per te che tu sarai solo in una cella e alla fine neanche ti dà un soldo per chiederti scusa, perché noi sappiamo tutti che ci insegnano fin da bambini che quando commettiamo un danno dobbiamo ripararlo. Ecco allo Stato e riparazione zero, che cos'è l'importanza di questa proposta di legge per ogni cittadino è la garanzia che lo Stato non ti abbandoni per la seconda volta, quindi è una sorta di recidiva. Mettiamola così, dopo che sia abbandonato, in cella da ingiustamente detenuto e condannato ti abbandoni anche da libero da ingiustamente indigente, perché evidentemente, se ti fai 33 anni di carcere ed esci all'età della pensione, se non hai qualcuno che ti dà un soldo per andare a dormire da qualche parte non è un posto dove dormire non hai da comprarsi da mangiare ed è inutile che faccio l'elenco perché tutti abbiamo una vita e tutti sappiamo che cosa vuol dire non avere un euro in tasca, quindi evidentemente la proposta di legge del Partito radicale. Adesso, se posso, senza essere, diciamo eccessivamente tecnica per una buona Borba, ammorbare perché ormai la conosciamo ampiamente. Quindi dire di che cosa si tratta, ma la proposta di legge brevemente da riconosce una anticipazione
Quella che sarebbe tecnicamente nel processo penale chiamata provvisionale, quando esatto quando la parte civile è costituita, il giudice, rimanda la valutazione del danno alla sede civile, ma siccome la persona viene condannata per quel fatto commessi quindi la persona, la parte civile quindi i familiari della persona offesa, una persona offesa stesa vanno risarciti dice tu intanto gli dai un anticipo e quella si chiama provvisionali immediatamente esecutive, ovviamente, quindi, anche con la sentenza non definitiva, in questo chiede lo Stato chiede, ma allora perché chiediamo noi allo Stato, perché allora lo Stato non deve dare una provvisionale, cioè non deve anticipare
Una somma a chi ha ingiustamente sbattuto in carcere per tutta la vita e la cosa bella di questa proposta di legge che proprio sulla ingiusta detenzione, cioè va aldilà addirittura della assoluzione, perché quello che conta è che ogni cittadino non può essere privato della sua libertà personale e poi con un ti apro, la cella arrivederci e grazie, io me la cavo perché anche la misura cautelare è parimenti una violazione, libertà personale che duri un mese che duri sei anni, così come una condanna definitiva che duri appunto 30 anni. Quindi l'ingiusta detenzione deve essere riparata. L'anticipazione sulla riparazione è quello che chiede la proposta di legge che porta il nome di Beniamino Zuncheddu una procura anticipazione di una somma,
Che deve essere deve avere una durata, diciamo la sua, la la la. La remunerazione della somma deve avere una durata che non sia inferiore al doppio del tempo trascorso in carcere e che deve essere pari al doppio dell'assegno sociale, somma che viene che viene rilasciata, diciamo alla persona, non a tema c'è un decreto di archiviazione non appena c'è un provvedimento di proscioglimento o
Di assoluzione, con immediata richiesta del suo difensore che anticipa che presenterà la domanda di ingiusta detenzione. Ovviamente, poi, la domanda era stata presentata nei termini di legge, è chiaro che il lo spirito di questa norma è uno spirito assolutamente da Stato di diritto, uno Stato di diritto, non si può permettere di rubare neanche 5 minuti della libertà di un individuo che, assieme alla dignità umana e poi la sua vita perché,
Collerico e torto personale è la base per costruire poi la propria vita affetti familiari, reputazione, lavoro
Futuro prospettive, ma anche solo
La salute, anche no, perché non dimentichiamo che in carcere noi lo sappiamo com'era in salute, in carcere, io mi permetto di fare questa digressione perché noi, Diego del Partito Radicale, Beniamino, lo abbiamo visto.
Credo di poter dire e spero di non sbagliarmi, ma credo di poter dire perché c'ero al congresso quando arrivò Beniamino, penso in un permesso straordinario che ottenne perché era detenuto in piena revisione ancora
E lui disse il primo giorno che io esco dal carcere e noi gli chiedemmo era seduto tra sicuramente vicino,
Ah ah, ah ah, il ministro Tajani e comunque al tavolo della Presidenza Cheek to c'era Maurizio Irene e disse e gli chiesero cosa come ti senti Beniamino e lui rispose questa frase è una frase che come tombale no,
Il indimenticabile, per quanto mi riguarda, disse ma questo è il primo giorno della mia vita, dopo più di trent'anni che io vedo delle facce diverse, un posto diverso e delle forze diverse, ma io penso che in questa fase ci sia tutto.
Tutta la vita di un individuo trascorsa tra le mura di un accenna sempre con le stesse persone, sempre facendo le stesse cose, senza una prospettiva, un futuro, una libertà di scegliere dove andare, cosa fare, chi incontrare, e questo è il minimo sindacale che un individuo ha di cui ha diritto un individuo nella sua vita, quindi rubare anche solo mezza giornata quindi figuriamoci 33 anni di tutto questo ne individua richiede quindi uno Stato di diritto che questa persona venga quantomeno risarcita all'istante, non 10 anni dopo,
Anche perché Passami anche questa battuta, ma in 10 a in 10 anni, intanto quella persona non si sa con cosa dire e poi effettivamente c'è anche la parte della salute, come dicevamo perché bignamino, per esempio era privo di denti
Era privo di denti un individuo, noi sappiamo com'è la situazione e salute in carcere e sappiamo che la parte dentistica è sempre quella assolutamente sofferente, era è una persona che se noi la guardiamo e io devo dire.
Quando lo vidi mi sembrava una persona che oggi una persona novant'anni è molto più giovane di Beniamino quando lo abbiamo visto a uscito perché il carcere logora evidentemente no, non c'è la luce, non c'è l'aria, non c'è movimento, no, non ci sono le cure nel cibo, non c'è lo sport, c'è tutto quello che noi facciamo per stare bene in carcere si possono anzi,
è quella, eppure quella una forma di violazione dei suoi diritti, perché trasformi l'esito della della vita fisica anche di una persona Beniamino, adesso è un'altra persona grazie alla libertà, è una persona che ha un colore, non è più bianco in faccia una persona a cui la sorella, il sostegno grande della sorella a,
Diciamo, ha dato una mano per come viene per poter riprendere anche in tutta la sua salute dentale e quant'altro, e quindi Beniamino e un uopo uomo, però devo dire che io ho sentito l'intervista che ha fatto Irene Testa su Radio Radicale il 1 ottobre a Beniamino due cose Beniamino, ha detto che continua devono essere l'ispirazione per il nostro Parlamento, per non dimenticare mai
Non dimenticare mai che c'è una proposta di legge che porta il suo nome proprio perché porta il suo nome, vadano a vedere i film, scoprono cosa è successo perché se vuole le dico anche brevemente scoprono cosa è successo e scoprono che quello che è successo a ad oggi non ha comportato alcuna conseguenza favorevole a chi l'ha subito quindi benissimo il film, ma adesso bisogna che il Parlamento faccia quello che deve quindi impegna meno quando
Irene gli ha chiesto cosa cosa Ice in cosa cosa cosa hai provato quando quando, quand o dopo che si è uscito dal carcere, cioè come ti senti e lui dice il carcere e te lo senti dentro sempre dopo 33 anni credo sentirai dentro sempre ha ricordato di quando gli hanno messo in mano l'ordine di esecuzione in quello che insomma gli avvocati lo sanno un pezzo di carta dove c'è scritto quando finirà la tua penna no poi dopo va a scalare ogni volta che ti danno.
La liberazione anticipata di 45 giorni, ogni semestre e quindi diciamo c'è questo calcolo di verso l'uscita, nel frattempo fai un programma attivi per quella che chiama nell'educazione, giustamente l'articolo 27 per poi aspirare alla misura alternativa, e invece no sul pezzo di carta, disegna meno c'era scritto dicembre 9.999, ecco, degna meno, dice c'era scritto oppure dicembre, no e lui si chiedeva, ma perché di cure mi scrivono dicendo cosa vuol dire dicembre, quindi 199, è evidente che vuol dire fine, pena mai lui dice io ho sempre creduto nella mia innocenza, ho sempre sperato, ecco, sicuramente sicuramente quello che noi dobbiamo continuare a fare è seguire con la speranza di Beniamino, ma la speranza deve essere anche quella di chi deve sostenere
Embry, in breve, perché sappiamo tutti, insomma, gli sviluppi.
Politici che che che avverranno nella nel prossimo anno, sostenere fermamente questa proposta di legge, una proposta di legge che porta il nome di Irene Testa di Gaia, Tortora di Giuseppe Gulotta, un altro grande errore giudiziario, anche lui s'è fatto mi pare che si sia fatto tipo 22 23 anni e,
Ecco, queste persone hanno messo la loro firma per presentare una proposta di legge di dignità umana, adesso tocca alla politica, però va bene andare a vedere il film grazie a chi ha portato questa storia nelle sale, perché più si diffonde più i cittadini devono pretendere dalla politica.
Perché, come ha detto bene Beniamino e mi è venuto in mente quello che dissenso tuo, dottor può succedere anche a te, non siamo al sicuro dall'errore giudiziario, non siamo al sicuro dall'ingiusta detenzione perché Beniamino Zuncheddu è entrato in carcere perché un testimone si è convinto,
E ha cambiato idea perché è in corso di di processo dopo che aveva detto nelle indagini che la persona che aveva sparato a lui era Era una persona travisata, quindi non la poteva vedere, poi le hanno fatto vedere una foto, gli hanno l'hanno quasi convinto che questa persona non aveva un alibi,
In questa persona era Beniamino Zuncheddu e alla fine lui, in al processo, ha detto che gli aveva sparato Beniamino Zuncheddu. Questo può succedere a ognuno di noi perché Beniamino, non era lì, non poteva essere lì e questa persona non lo poteva vedere ed è quello che ha dimostrato poi Mauro Trogu con le perizie, con il grande lavoro dei, diciamo dei consulenti, con anche il sostegno, va detto, della procura generale di di della della dottoressa Nanni e quindi sicuramente c'è stato un lavoro dopo che ha portato fuori una grave grave inesattezza, cioè prendere una dichiarazione assolutamente priva di ogni come dire riscontro, perché poi era una ritrattazioni e farla diventare il pilastro di un processo e questo può succedere a chiunque di noi. E allora, se ogni cittadino vuole sentirsi al sicuro in uno Stato di diritto che non lo vada a prendere un giorno e lo mette in carcere per sempre, perché non sempre nella revisione? Va bene, anche questo va detto e richiede un grande lavoro, grande impegno, spesso gratuito, gratuito e perché non è che una persona che sta a 30 anni di carcere può pagare l'avvocato o o i periti. Evidentemente e anche lì è chiaro che
Evidentemente ognuno di noi potrebbe essere destinato
Ad essere un errore giudiziario e se va bene, almeno ha diritto di essere risarciti e che ognuno di noi dovrebbe sentirsi degnamente. Ecco una cosa vi volevo chiedere Simona allora prendiamo il caso di Beniamino, se uno dicesse è stato fortunato starebbe.
Dicendo una bestemmia Noro fortuna, però ci sono, ci sono alcuni che non hanno nemmeno avuto la possibilità di un apparato che riuscisse, che incontrasse anche un magistrato che riuscisse alla fine, a far revisionare un processo e ottenere una sentenza di assoluzione quanta gente ci sta nel carcere,
Che non ha questa possibilità, ma soprattutto quanti avvocati sarebbero disposti a difendere qualcuno che probabilmente non è in grado di pagarli non è in grado di sostenerli e
Far emergere un errore giudiziario di questo tipo.
Ma guarda, mi stai facendo una domanda impegnativa perché allo intanto freddo una sorta, un piccolo numero ma è un numero, diciamo non al al dettaglio, diciamo che una media, visto le stime, che ogni anno il Ministero pubblica nella sua relazione finale o sulle sulle sulle detenzioni cautelari definitive e quant'altro ossia diciamo che una media di 1.000 persone all'anno,
Sono colpite da ingiusta detenzione quelli che chiamiamo esatto certo perché sono quelle a cui l'ingiusta detenzione è stata riconosciuta, quindi questo è già un dato, evidentemente la domanda è che fai tu non è come dire, una questione peregrina, come dicono gli avvocati, perché intanto,
Intanto ingiustamente per l'avvocato lo dico per inciso insomma io qualche qualche revisione, l'ho vista hanno già la revisione impegna l'avvocato perché lo impegna in prima persona sei da solo.
E ti devi metterti a fare le investigazioni difensive, si assume grande responsabilità Salvami quando reali dal buon tedesco quei fastidiosi Simona quando dici da solo cosa intendi, perché da solo non tutti, cioè no da solo e così via,
Che è l'avvocato, sta da solo, sempre tra virgolette, quando ti paga solo sempre esatto, però, quando difende e nel processo ah ah ah ah ah, il suo nome suona suona su un avviso d'udienza, su una sentenza fa l'appello diciamo che ha chiamiamola così la copertura di una nomina all'interno di un procedimento penale.
Quando fai la revisione, il, l'esposizione sulla revisione è davvero in solitudine per quello che il grande lavoro di Mauro Trogu che io rispetto molto conosciuto, Mauro insomma lo ri, lo ringrazio anche perché lui ha dato la prova di quanto nei suoi racconti tanti avvocati non sono pochi però Mauro Trogu questo va detto prima che Beniamino Zuncheddu diventasse il caso Zuncheddu anche grazie a Iren era un avvocato con gli altri no, cioè nel senso non sto dicendo né poetico,
Non voglio sembrare un avvocato come gli altri nel senso che poi è diventato Mauro, trovo, ma Mauro Trogu, era Mauro Trogu anche prima solo che lui, nel suo silenzio, da solo per anni ha lavorato cercato, il perito ha messo il suo impegno, il suo tempo, la sua responsabilità ripeto l'esposizione perché non tutti sono contenti di sapere che tu stai andando a fare delle domande.
Che magari per ribaltare, magari fredda, poi anche le domande e le persone sbagliate, Cusani, bisogna anche stare attenti ora l'avvocato in questo è dirimente io.
È chiaro che non voglio dire no, perché la legge dice che la revisione la chiede sicuramente il il capo della procura generale,
Ha anche sollecitato dalla difesa, oppure la chiede il difensore, o anche in diciamo per conto quindi del condannato.
Ci sono casi in cui la procura generale non vuole chiedere la riduzione perché non ci crede, e quindi l'avvocato lo chiede da solo, ricordiamo solo un dato che, siccome è importante la corte d'appello che decide sulla apertura della revisione con una udienza chiamiamola preliminare anche se non si chiama così però di vaglio di ammissibilità dell'istanza è la Corte d'Appello che valuta l'operato dei magistrati di riferimento, quindi faccio un esempio Milano e Brescia, per esempio, bensì
Milano
Brescia, quindi in questi casi noi abbiamo no Roma, Perugia, per esempio, ecco, quindi abbiamo, questi, chiama li chiamano accoppiamenti no.
Quindi, evidentemente c'è un altro procuratore generale che potrebbe aprirlo comunque quello della Corte d'appello stessa e andrà davanti alla Corte d'Appello che controlli se non è detto che il procuratore generale, se d'accordo, ci sono stati dei casi in cui, ad esempio, nel caso della della questione della vicenda di Erba, dove c'erano il procuratore di un procuratore generale di Milano che la voleva aprire, ma l'ex procuratore capo no e quindi è diventata una sorta anche di schermaglie tra di loro. Ecco quello che l'avvocato fa, quando l'avvocato rappresenta da solo. L'avvocato del popolo si intende da solo, evidentemente rappresenta, da solo ha un po'l'arma spuntata e quindi ancora più difficile. Questo non è detto
Va detto che, nel caso Zuncheddu, la procuratrice generale Nanni ha dato un grande sostegno perché evidentemente c'è da dire anche che ha la la, l'evidenza della del di quella testimonianza fallace, insomma, era anche abbastanza imbarazzante, se posso dirlo.
Perché evidentemente, insomma, non era neanche stata, racconta proprio con tutti i crismi, tant'è che va detto che poi all'udienza, quando si è presentato il testimone a raccontare come era stata raccontata testimonianza, poi in corso di dibattimento inoltrato.
E quindi a novembre 2023, due Beniamino Zuncheddu viene poi scarcerato proprio perché quasi sembrava di poter dire che la revisione stava svolgendo in un senso così favorevole, per cui la pena può essere sospesa in attesa della dell'esito, anche perché il concetto che più ti tengo dentro criticheremo risarcire evidentemente poi diventa anche un po'eccessivo comunque la tua alla tua domanda io rispondo così,
Certamente il quando pigiamino dice io non ero solo, avevo con me solo il mio avvocato, il Partito radicale, immagino che sia la prova di di quello che stiamo dicendo, ovviamente il Partito radicale già dato l'esposizione che gli serviva per raccontare il suo caso e noi sappiamo e questi tengo sempre a dirlo che se la pubblicità dell'udienza si chiama pubblicità, cioè quando l'udienza un processo dibattimentale è pubblico, nell'ultima Commissione udienza è una forma costituzionalmente garantita del processo, ma questo è perché esatto, esatto è perché i cittadini devono sapere cosa succede in quell'aula. Devono sapere come viene valutata la revisione di Beniamino Zuncheddu debbono sapere se lo Stato rappresentato, in quei casi, dai magistrati che devono valutare quel nuovo processo è in grado di auto. Censurarli
E quindi la pubblicità dell'udienza e questo serbe dev'la pubblicità dell'udienza, del resto si chiude con una sentenza che dice in nome del popolo italiano, quindi, se una sentenza emessa due economico italiano è giusto che il popolo diciamo così la percepisca e conosca l'intero processo come fare a farlo conoscere, e qui la politica ha fatto il suo Partito radicale fuori dalle aule ha portato l'utenza esatto, le telecamere ha raccontato, ha dato voce a Mauro, Trogu ha dato voce alla storia al cui il Congresso abbiamo raccontato Radio Radicale, Reggae Radio Radicale, ha fatto sentire ricordiamoci
Le intercettazioni, in cui si diceva che forse con una testimonianza era un po'claudicante, quindi le ha portate fuori no, ed è lì che appunto poi hanno cominciato a traballare le prove che tenevano in piedi quella sentenza, quindi certamente perché lui dice il Partito radicale per il Partito radicale ha dato voce al silenzio di un processo che sarebbe stato, diciamo, un po'sotto traccia e sicuramente se la Costituzione vuole che sia pubblico un motivo c'è quantomeno perché ricordiamoci sempre che il cittadino deve avere il diritto di controllare chi esercita o amministra la giustizia, come diceva Shakespeare,
Lascia un po'perplessi, Beniamino rimasto tantissimo in carcere, molto più di un condannato all'ergastolo, si sente dire eh, ma questo ce lo spiegherete che se lui avesse confessato, anche non essendo colpevole, probabilmente sarebbe uscito prima che questo è un grande problema e questo lui gli avvocati penalisti anzi io lo chiamo tortura sinceramente è un grande problema con cui noi ci scontriamo noi avvocati, ti dico personalmente anche cioè se addirittura se fa istanza di revisione ti devi scordare le misure alternative.
A un certo punto è proprio è proprio scritto, cioè non non non puoi combattere per la tua innocenza e, parallelamente, pretendere legittimamente che lo Stato ci restituisca una misura alternativa nei termini di legge, anche solo un permesso premio, che è quello che danno a chi, punto dopo una,
La percentuale di pena non sto a snocciolare, insomma, perché difende l'ergastolo o no che ha eseguito senza in maniera come dire.
Regolare con, si dice, non ci sono sanzioni disciplinari non ahi ahi, invece portato avanti una come dire, un trattamento più chiamano trattamento penitenziario. Sono perdonatemi questi termini, ma sui termini tecnici, quindi ha eseguito un percorso, è fatto dei corsi, è fatto anche della giustizia riparativa. Ti sei comportato bene, ma il punto è che pretende lo Stato che per darti il permesso premio quindi, magari per vedere, non so i genitori per andare per me per il permesso premio, ti permette di uscire un tot di giorni al mese e per frequentare dice questo è la finalità del permesso per rifrequentare gli affetti della tua vita. No, quindi non è che ti mandano a lavorare, è un'altra cosa, ti mandano fuori proprio 48 ore, 3 giorni per stare con la famiglia 15, dove vai non è che devi lavorare, no, devi stare con le persone care
Poi, se vuoi andare a fare del bene in un'associazione, lo puoi fare, ma tu esci per quello, ebbene, se non ti penti, perché poi alla fine questo è se non ti penti, pur sapendo di non aver fatto niente, non avrai questo?
Così APO certo io Giordano Bruno
Faceva più rese, si salvava dal dal rogo piume sabato livelli, ma il problema è che non si esatto e uno è una forma assolutamente moralizzatrice della pena, perché la pena infatti, per esempio, per esempio ormai, secondo me tutto questo.
Non fa più il paio, mi permetto di fare, diciamo questa miele o completare questa mia elucubrazione mentale, diciamo un po'da avvocato non fa neanche più tanto il paio con la sentenza della Corte costituzionale che ha abolito l'ergastolo ostativo. No, dicendo quello il cosiddetto fine, pena mai dicendo che non devi per forza collaborare per uscire dal carcere, basta che tu dimostri un tuo una forma di revisione critica che revisione critica non vuol dire ho commesso il fatto vuol dire ho rielaborato effettivamente, diciamo in quel periodo insomma, comunque la revisori liquidi Cannone il pentimento, infatti la sentenza dice uno non deve pentirsi o collaborare. Deve necessariamente però, quantomeno dimostrare di avere quello che si chiama revisione critica. Allora, se addirittura
Chi ritiene di cioè di certo non si sente innocente viene giustamente salvato dall'obbligo di una scelta o così o niente per riavere in mano la sua vita e non finirla in una galera per qua anche 40 anni, cioè chi ci è rimasto per quarant'anni e questo lo dice la Corte costituzionale perché dice che è irragionevole cioè parla proprio di ragionevolezza violazione, dignità umana allora io mi chiedo,
D'altra parte, ma se un individuo da codice di procedura penale può vantare fino all'ultimo il diritto di pretendere una almeno una valutazione sulla sua eventuale innocenza, almeno pretendono una valutazione, poi ti dicono che è inammissibile, però addirittura il codice di procedura prevede la revisione che il diciamo, che è una una,
Come dire, vuol dire mettere mano tecnicamente aggiudicato, cioè una sentenza, quando decine di quando è definitiva definitiva non si tocca più, infatti si chiama definitiva la revisione è qualcosa di straordinario, quindi, se l'ordinamento prevede che un cittadino che è in carcere in modo definitivo con scritto 9 dicembre 9999 possa scrivere un atto alla Corte d'Appello e dire io vorrei che tu mi riaprirsi questo processo perché o queste prove,
Questa cosa perché non può coesistere con l'altrettanto pa di pari dignità, diritto di poter usufruire dei benefici da detenuto,
Ti ringrazio, ti ringrazio, Simona s'è stata gentilissima, avvocato, Simona Gianni, relativamente a settembre, membro del consiglio generale del Partito Radicale, io oserei dire Viva il Partito radicale, perché vive il Partito radicale viva, grazie Irene che ha fatto un grande grazie, grazie veramente di cuore Irene perché e perché quella parte lì è importantissimo, sì, perché c'è la morte. Siamo tutti molto, molto orgogliosi di quello che è stato fatto e scusami se ti dico Diego, grazie anche a chi ha fatto questo film e ne ha dato conto, perché non è scontato di un altro un abbraccio grazie e abbiamo in collegamento. Fabrizio Ricci Buonasera. Fabrizio buonasera,
Però tutti allora Fabrizio, ha scritto un libro molto interessante, Morire di carcere, analisi del fenomeno suicidario nelle carceri italiane oltretutto questo libro alla prefazione di Irene Testa, ovviamente gli ascoltatori di radio radicale sanno che il tesoriere del partito radicale, nonché garante di tende tenuti in Sardegna e la postfazione dell'avvocato Umberto Limongelli anche lui spesso viene ospite nella nostra trasmissione allora innanzitutto perché è scritto questo libro Fabrizio
Allora io ho scritto questo libro perché durante il mio percorso di studi io mi sono laureato in criminologia e appunto durante il mio percorso ho affrontato l'esame di Psicopatologia forense, è all'interno di questo esame c'era un una sostanziosa fetta che parlava appunto del triste fenomeno del suicidio in carcere,
E quindi da lì ho deciso di.
Approfondire questo argomento, ovviamente rivolgendo lo sguardo a quello che è il fenomeno italiano e quindi io, tramite i dati riportati da diverse associazioni che fanno un lavoro prezioso per quello che le le statistiche.
Ho approfondito appunto l'argomento, ecco quali sono i dati che più ci hanno colpito durante questa tua ricerca,
Beh, sicuramente il, il tasto dolente è il sovraffollamento delle carceri, parliamo che nel 2026, nel primo semestre siamo al 139% di sovraffollamento medio in Italia, e questo è una delle principali cause che portano.
Ah ah, il suicidio in carcere, diciamo perché le condizioni di detenzione,
E sono nel nostro Paese, sono veramente pessime.
Questo libro ti ha aiutato anche a fare da ulteriori attività, c'è questa analisi, questa tesi che poi si trasforma in un libro ti ha aperto anche altre opportunità, ha intenzione di proseguire su questa strada per fare altre iniziative?
Sì, perché nel comune dove vivo io sono vivo a Pesaro si è aperta una posizione per la prima volta come garante del diritto delle persone private, della libertà della casa circondariale, di Villa fastigi che appunto quel il carcere di Pesaro e hanno aperto un bando pubblico a cui ho partecipato e devo ancora avere il risultato a dir la verità ma tra i quattro uso un termine inappropriato ma diciamo i quattro finalisti.
C'ero anch'io e ho fatto il colloquio, appunto con tutto il Consiglio comunale che si occupa di questa cosa e quindi vediamo tu hai avuto modo di entrare in un carcere per le visite e spesso anche il Partito radicale riorganizza o comunque con altri consiglieri regionali o con parlamentari no, purtroppo non ho avuto modo di entrare personalmente nel carcere ma durante appunto della nella mia attività di ricerca per questo libro ho preso contatti,
Che a parte con appunto Irene Testa che lei invece c'entrano spesso e ci entra spesso fa un un egregio lavoro, ma anche come per esempio le Richetta Villella che qui a Pesaro e l'ex
Responsabile dell'aiuto psicologico dei detenuti, il tuo libro è già uscito o è o deve uscire nei prossimi nel libro e uscirà il 6 novembre?
Tra l'altro, stiamo cercando.
Riorganizzare appunto con Limongelli, una presentazione però ancora le date, non li abbiamo.
Sì, anche perché l'avvocato di Mongelli, anche lui, del del consiglio generale del Partito radicale e si occupa di carceri, anche lui, poi, come avvocato, ovviamente conosce tutte le seadas e immagino che lui ti possa aiutare anche aprire a fare delle presentazioni non solo come diffusione tra il semplice elettore tra virgolette semplice nel senso che magari non è un operatore che si occupa proprio del diritto delle carceri, quiete invece potrebbe aprirsi anche quel tipo di pubblico che può essere interessato a un libro che è anche una ricerca perché, di fatto da quello che ho capito questo libro nasce da una ricerca e può essere sempre aggiornato, visto che comunque è una materia che è sempre in evoluzione, quella che riguarda spesso in negativo quello che riguarda il carcere. I detenuti in Italia
Ah, certo la materia Car aria in continua evoluzione e, purtroppo,
In involuzione si va sempre peggio, almeno nel nostro Paese purtroppo le lotte che, a partire da Marco Pannella sono sta.
È fatte e si continuano a fare e per una serie di pregiudizi, in realtà a parte per una questione di fondi e che tanto sappiamo che gira tutto intorno all'economia e quindi dove si può tagliare, sì, si taglia in maniera spregiudicata, però, appunto, come dicevo prima,
Nei riguardi del carcere dei detenuti c'è sempre una sorta di pregiudizio che si tende a lasciarli in secondo piano, come se questi fossero un problema limitato del nostro Stato, ma in realtà non è così, anche perché, come scrivo nel libro, il fenomeno dei suicidi in carcere tra l'altro non riguarda solo il detenuto ma riguarda anche spesso e volentieri di detenendo gli operatori le guardie carcerarie.
È un fenomeno complesso che, come diceva Voltaire la civiltà di un Paese, si misura dallo stato delle sue carceri e quindi andrebbe analizzato sempre in maniera più approfondita. Tu hai riscontrato molta ignoranza nei confronti del mondo, carceri al di fuori, diciamo di coloro che se ne occupano quotidianamente ecco cosa vi ha colpito di più
E come, come dicevo prima, l'ignoranza è una diretta conseguenza del pregiudizio, essendo la materia carceraria il detenuto soggetto tantissimo pregiudizio, ma lui dice ah, quello è un delinquente, è giusto che sia lì che lo Stato se ne dimentichi.
Di conseguenza, famoso buttare la chiave no eh
Detto questo a meno che non si leggono
è la chiave
Purtroppo.
Questo Ge gettate la chiave lasciato lì, apre la porta a un disinteresse igiene generale italiano nella persona, ecco l'unica italiana, una persona genera un disinteresse, quindi un un, non approfondire o non farsi domande e come dicevi giustamente tu rimanere nell'ignoranza anche perché c'è chi è convinto ancora che nelle carceri italiane si stia bene nel senso che siano anzi anche troppo luttuose degli alberghi a 5 stelle dove tutti insieme mantenuti che in realtà proprio perché,
Chi fa questo discorso perché non conosce minimamente, a partire dal fatto che non conosce l'articolo 27 della nostra Costituzione, che dice che la pena deve tendere alla rieducazione del detenuto e non alla mera punizione, ma e in più anche quelli che sostengono a
Vengono messi lì e mantenuti dallo Stato, non sanno che in realtà la grossa quota di costo per lo Stato e per tutto quello che gira intorno al detenuto, ovvero per il mantenimento della struttura e quelli sono pochissimi soldi che vengono investiti però per tutto quello che sono la polizia penitenziaria, gli operatori, perché il il vitto incide pochissimo su quello che è l'economia statale.
Sì, in effetti io penso che piano piano si è anche entrato un po'nella mente della maggioranza, anche grazie alle battaglie politiche che si fanno grazie ai libri come il tuo, grazie agli articoli, grazie alle sentenze si sia diffusa l'opinione che insomma nelle carceri italiane poi non sia proprio esattamente un hotel a 5 stelle,
Ma che si viva in condizioni disumane. Questo è accaduto negli ultimi anni. Dobbiamo ringraziare tutti noi, lo abbiamo fatto no, attività sia chi ha fatto attività politica, chi d'indagine io, come te, ha fatto delle ricerche a livello universitario che ci hanno permesso di trasmettere la verità all'esterno delle mura del carcere, la vita dei detenuti e anche coloro, come hai detto, tu che lavorano lì dentro, a partire dal personale della polizia penitenziaria. A tuo avviso, per chi può essere utile il tuo libro, ma intanto a chi, per quelle persone che non amano non conoscere le cose appunto a uscire dal tunnel dell'ignoranza di cui parlavamo prima?
E in più anche perché io nel mio libro va dal mio punto di vista, ovviamente tento anche di dare dei suggerimenti di quelli che secondo me, potrebbero essere delle soluzioni fattibili, perché potremmo raccontarci di tutto costruire carceri immensi e bellissimi come dei centri commerciali,
E sappiamo che non è possibile, ma ci sono degli interventi che con delle spese
Diciamo accessibile allo Stato, perché comunque idee dei soldi tutti gli anni vengono canalizzati, pochi è vero, ma vengono canalizzati e poi magari dispersi,
Centrando pochi punti, ma mettendoli ben a fuoco, si potrebbero migliorare le condizioni sia dei detenuti che vede tenenti, come dicevo prima.
Allora, per tutti coloro che sono curiosi di scoprire il mondo del carcere, ma soprattutto di leggere questo libro che penso ci dia una prospettiva diversa rispetto a tanti altri che sono usciti però di diverso tipo di diverso taglio, il titolo è Morire di carcere, analisi del fenomeno suicidario nelle carceri italiane messe Biesse edizioni lo troverete prestissimo anche on line.
Completano il saggio, la prefazione e lo abbiamo detto di Irene Testa e tesoriere del Partito radicale, nonché garante dei detenuti in Sardegna, l'intervista a Enrichetta Vilella, già direttrice coordinatrice della casa circondariale di Pesaro e la postfazione di un'altra nostra conoscenza, l'avvocato Umberto Limongelli, ti ringrazio, Fabrizio s'è stato gentilissimo. E
Ci facciamo una promessa vicenda che appena sarà uscito il libro E avrai la possibilità di fare le prime presentazioni, ci risentiremo per ricordare anche agli ascoltatori di Radio Radicale che c'è questa possibilità, questo libro, che può essere anche regalato, perché voglio dire, sotto Natale,
Spesso sì, certo, si regalano cose inutili, secondo me invece recare a qualcuno che ritiene abbia bisogno di leggere qualcosa di importante, ecco, forse uno dei regali può essere un libro che parla di cose che sembrano strane, ma che in realtà sono quotidianità per tante persone in Italia quindi ti ringrazio se è stato gentilissimo e ti auguro in bocca al lupo.
Grazie mille a voi un saluto, tutti

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