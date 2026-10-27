Puntata con gli interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Simona Giannetti (avvocato, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transapartito), Fabrizio Ricci (autore del libro "Morire di carcere.
Analisi del fenomeno suicidario nelle carceri italiane" SBS Edizioni).
Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 27 ottobre 2026 con gli interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio … Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Fabrizio Ricci (giornalista e scrittore).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Avvocatura, Carcere, Costituzione, Crisi, Emergenza, Errore Giudiziario, Giustizia, Indennizzo, Libro, Magistratura, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Pesaro, Proposta Di Legge, Psicologia, Ricci, Stato, Suicidio, Testa, Zuncheddu.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 52 minuti.
leggi tutto
riduci