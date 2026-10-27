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Puntata di "Neureka - Le proteste degli studenti in Europa, il voto in Serbia, l'allargamento a est" di martedì 27 ottobre 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente de "La Repubblica" da Berlino).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commissione Ue, Crisi, Economia, Elezioni, Est, Esteri, Francia, Giovani, Integrazione, Italia, Manifestazioni, Partiti, Politica, Poverta', Russia, Sanchez, Serbia, Spagna, Studenti, Unione Europea, Voto, Vucic.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 … minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commissione Ue, Crisi, Economia, Elezioni, Est, Esteri, Francia, Giovani, Integrazione, Italia, Manifestazioni, Partiti, Politica, Poverta', Russia, Sanchez, Serbia, Spagna, Studenti, Unione Europea, Voto, Vucic.
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