27 OTT 2026
rubriche

Neureka - Le proteste degli studenti in Europa, il voto in Serbia, l'allargamento a est

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:00 Durata: 11 min 18 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
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Puntata di "Neureka - Le proteste degli studenti in Europa, il voto in Serbia, l'allargamento a est" di martedì 27 ottobre 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente de "La Repubblica" da Berlino).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commissione Ue, Crisi, Economia, Elezioni, Est, Esteri, Francia, Giovani, Integrazione, Italia, Manifestazioni, Partiti, Politica, Poverta', Russia, Sanchez, Serbia, Spagna, Studenti, Unione Europea, Voto, Vucic.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.

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