Longevità, la rivoluzione incompresa del nostro tempo" edito da Mondadori.
"Argento vivo. Dialogo con Federico Rampini sulla longevità, rivoluzione incompresa del nostro tempo" realizzata da Valeria Manieri con Federico Rampini (giornalista).
L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 15:22.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Anziani, Cultura, Demografia, Economia, Giappone, Giovani, … Libro, Manifestazioni, Medicina, Movimenti, Pensioni, Poverta', Previdenza, Rampini, Salute, Sanita', Societa', Spesa Pubblica, Storia, Sviluppo, Usa.
La registrazione video ha una durata di 18 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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