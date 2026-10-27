27 OTT 2026
intervista

Argento vivo. Dialogo con Federico Rampini sulla longevità, rivoluzione incompresa del nostro tempo

INTERVISTA | di Valeria Manieri - Radio - 15:22 Durata: 18 min 53 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
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Valeria Manieri (Radio Radicale) dialoga con Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera a New York, saggista, autore dell'ultimo libro "Argento vivo.

Longevità, la rivoluzione incompresa del nostro tempo" edito da Mondadori.

"Argento vivo. Dialogo con Federico Rampini sulla longevità, rivoluzione incompresa del nostro tempo" realizzata da Valeria Manieri con Federico Rampini (giornalista).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 15:22.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Anziani, Cultura, Demografia, Economia, Giappone, Giovani, Libro, Manifestazioni, Medicina, Movimenti, Pensioni, Poverta', Previdenza, Rampini, Salute, Sanita', Societa', Spesa Pubblica, Storia, Sviluppo, Usa.

La registrazione video ha una durata di 18 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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Ben trovati in questo spazio di approfondimento e di intervista siamo in compagnia di Federico Rampini, Giornalista inviato negli Stati Uniti di del Corriere della Sera, saggista in questo momento collegato proprio dagli States, ben ritrovato Federico grazie, ed è autore di innumerevoli saggi di cui spesso parliamo qui su Radio Radicale l'ultimo a cui ci riferiamo quest'oggi è un volume, è appunto edito da Mondadori argento, vivo, longevità, la rivoluzione incompresa del nostro tempo, in cui Rampini cerca di ribaltare quella che è un po'una narrazione catastrofista rispetto ai trend demografici e,
Diciamo le sfide che pongono che questo tema della Longevity pone a Stato sociale, alle organizzazioni della società, persino appunto nell'organizzazione del lavoro, e fa tutta una serie di esempi. Insomma, come riusciamo anche, insomma, attraverso le tue parole a guardare questo bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto? Bisogna guardarlo così, perché l'altolà narrazione quella dominante, peraltro soprattutto in Italia e nella vecchia Europa, non così in altre parti del mondo. Come spiego nel libro, la narrazione catastrofista allarmista e apocalittica è semplicemente assurda insensata, cioè l'aumento della longevità è la più bella cosa che è accaduta la specie umana da quando
Calpestiamo il pianeta Terra dalla nostra preistoria, nelle caverne abbiamo aggiunto, grazie alla scienza, alla medicina, al benessere, a tantissime cose abbiamo aggiunto una vita aggiuntiva alla vita umana tradizionale per decine di migliaia di anni. Siamo morti molto, ma molto più giovani.
Adesso abbiamo questo pezzo di vita in più che si sta allargando, si sta allungando e una vita spesso fortunatamente per molti anche sana, non solo lunga, ma anche una vita in condizioni migliori. Riuscire a trasformare questo evento meraviglioso in una sciagura di cui si parla da solo, perché le pensioni costano di più. La sanità costa di più e gli anziani, che sono troppi, stanno togliendo risorse i giovani, tema che tra l'altro è tornato anche particolarmente quest'ultimo de del dell'impoverimento dei giovani. È tornato di attualità con le proteste giovanili che dilagano nel mondo intero.
È insensato e io questo non solo, tra l'altro, lo dimostro sulla base di dati, cioè c'è un'ampia, per fortuna un'ampia letteratura, anche di economisti seri, non i demografiche ululano al vento quelli stessi, peraltro che ci avevano negli anni 60 e 70 ci terrorizzavano con la bomba demografica, adesso si sono convertiti all'Apocalisse opposta, cioè non facciamo più figli, lo spopolamento c'è sempre una un'Apocalisse dietro l'angolo, no, ma so gli economisti seri dicono queste è tutta ricchezza aggiuntiva della vita, aumenta la la vita che si allunga e una vecchia anche dal punto di vista strettamente economico e capitale umano. No, e infatti i Paesi più avanzati, più lungimiranti di questo problema, discutono in positivo l'America, dove io abito, dove non c'è un concetto di età pensionabile, il Giappone, che conosco molto bene che il Paese all'avanguardia nell'uso positivo della longevità, ecco, io rimetto tutto il tema della longevità nel nel
Nella posizione giusta e c'è una storia stupenda, meravigliosa, di cui dobbiamo capire tutte le conseguenze, perché è una vera rivoluzione esatto, anche perché c'è chi dice con una battuta l'alternativa a invecchiare e morire giovane, che comunque non è un'alternativa.
Eh eh.
Questa è anche una straordinaria condizione, al di là dell'età che si allunga del fatto che siamo in un'epoca in cui sul pianeta terra convivono più di 6 generazioni, diciamo anagrafiche e quasi otto otto più culturali, no, e quindi c'è anche una grandissima diversità da gestire a tutti i livelli, no, come è stato sociale, come lo stiamo vedendo in queste ore anche dai risultati elettorali dal Brasile alla Serbia con grande fermento il fermento nelle piazze. Come si riuscirà a gestire questa complessità che no, non è solo una questione di età, ma anche no di un puzzle di richieste di istanze molto diverse.
Sì, sì, ecco, bisogna evitare di interpretare i conflitti attuali, comprese le piazze, che sono in questo momento oggetto di grande attenzione, giustamente in Francia e in Italia, ma anche in India no, c'è una rivolta giovanile, piuttosto consiste il movimento degli scarafaggi, scarafaggi. Ecco, bisogna evitare di cadere nella trappola della guerra generazionale, che è una semplificazione, una caricatura di quello che sta accadendo. Tra l'altro, allora i giovani si sono sempre ribellati, un bisogna neanche in questo. Ecco la memoria degli enti, la memoria storica de di quelli che hanno qualche anno in più andrebbe utilizzata bene. Poi ci sono anche quelli che hanno tanti capelli, argento, vivo sulla testa ma sono dei cattivi maestri che continuano a indottrinare con ideologie
Fallimentari i giovani, ma è la memoria storica, se se la si usa bene, ci insegna che i Levi le rivolte giovanili sono la normalità, non sono un'eccezione, non sono un evento straordinario e quello che accade praticamente a ogni generazione. Io ero bambino negli anni 60 euro, già ventenne negli anni alla fine degli anni 70, ne ho viste di piuttosto importanti di rivolte giovanili, tra l'altro non tutte portatrici di progresso.
Certamente quelle degli anni 60, per esempio, ci hanno dato il femminismo e l'ambientalismo. Sono due svolte radicali che maturano in quegli anni negli Stati Uniti, soprattutto in California, ma rivolte giovanili sono state la Rivoluzione culturale maoista, che è stata una guerra civile con spargimento di sangue orribile orrendo a una cosa mostruosa, erano tutti i ragazzini scatenati da un vecchio paranoico come Mao,
Il, il regime khomeinista in Iran è stato portato al potere da una rivolta di giovani, molti dei quali poi sono finiti nelle carceri di quel regime e già non bisogna neanche idolatrare la la giovinezza. No, per questo la la dialettica tra generazioni è interessante quando ciascuna si prende le sue responsabilità, la cosa peggiore che possa capitare a un giovane e di avere di fronte a sé degli adulti che si genuflettono per adulare allo non ha non gli serve a nulla avere dei padri o dei nonni che si prostrano in adorazione, dicono come siete bravi voi giovani, è inutile e controproducente diseducativo. I giovani crescono attraverso il conflitto, ma nel conflitto ci deve essere una controparte che difende le sue posizioni. Quindi no. È bellissimo che ci siano tutte queste generazioni che convivono sul pianeta terra, purché ci sia un dialogo vero in cui
Ecco quelli che hanno la mia età evitano di scimmiottare gli adolescenti. Non c'è di peggio della la caricatura dell'anziano che si traveste da eterno adolescente esatto. C'è l'ultimo punto. Un'altra delle complessità da gestire sarà che i nostri cervelli saranno probabilmente 70 in modo totalmente diverso anche per l'impatto diverso, e non è solo, diciamo per gli effetti sul lavoro, eccetera, eccetera delle tecnologie. Lei ha in particolare c'è chi dice che praticamente dopo il pollice opponibile quello della dell'intelligenza artificiale è davvero cambierà i nostri.
Emisferi no e il modo in cui ha prenderemo e questo ha molto a che fare sia con il rapporto con l'informazione, con la conoscenza sia nel rapporto proprio di come il nostro cervello tenderà a invecchiare. Questo è un altro punto che da molte parti emerge tu che cosa ne penso? Io me ne occupo anche del libro esatto. Una se si nella
è impossibile parlare di longevità e di come questa rivoluzione demografica impatta la nostra società, senza porsi anche il problema della rivoluzione tecnologica e, in particolare, dell'intelligenza artificiale. Di nuovo, se a qualcosa serve l'esperienza, la memoria storica e aver letto qualche libro, aver studi
è evitare di nuovo la trappola del catastrofismo. Ogni rivoluzione tecnologica è stata accompagnata da visioni distopiche da letterature.
Che annunciavano la fine del mondo è sempre stato così e nel mio libro, soprattutto nel capitolo finale, ripercorro alcune delle rivoluzioni tecnologiche che sono state accompagnate dal fiorire di romanzi distopici previsivo, profezie sulla fine del mondo, e poi non è mai non è mai Fini, finora non è ancora finito il mondo.
Detto questo, non significa sottovalutare la profondità del cambiamento e anche è proprio quello che tu dicevi come cambia il cervello umano con l'intelligenza artificiale, è interessantissimo, è un tema affascinante, un tema anche di da da da seguire con con la dovuta attenzione per i pericoli sono reali, però attenzione
Noi abbiamo già attraversato delle evoluzioni. Guarda che quando uno che se ne occupò in modo geniale, fu Umberto Eco, certo, quando, quando l'umanità passò da una cultura orale a una cultura scritta, fu una rivoluzione letteralmente cerebrale. Mi va molto diverso il nostro modo di pensare ai tempi di Omero, quando lui, ammesso che sia esistito, esistono tutte le le le varie interpretazioni sulla figura storica di Omero, ma lui era un cantore, l'Iliade e l'Odissea si trasmettevano verbalmente usate. Che memoria no, anche solo
è che in materia grigia importate il muscolo della memoria quando improvvisamente e soprattutto a partire da Gutenberg e dall'invenzione della stampa,
Lo scritto è diventato il modo prevalente con cui ci trasmettiamo il la conoscenza, l'informazione e c'è chi paventava la paralisi della nostra memoria perché, abituati a mandare a memoria l'equivalente di biblioteche intere di colpo, non avevamo più bisogno quando non ci ricordavamo una cosa, si andava uno scaffale della libreria si tirava fuori un'enciclopedia e se è vero che siamo già passati attraverso queste rivoluzioni,
L'ultima domanda riguarda inevitabilmente il fattore politico, che non è tanto come riusciremo a, diciamo, governare le le dive diverse stanze, un po'ne abbiamo parlato prima, ma il fatto proprio che le leadership probabilmente a breve vedremo saranno caratterizzate da grandi scontri vecchi, giovani, un po'sta iniziando no, poi ci sono anche i vecchietti che non mollano quelli che insomma restano lì tu sei negli Stati Uniti, Trump, diciamo, è uno di quelli adesso per essere gentili eh, sì, però vedi anche qui, negli Stati Uniti, dove, tra l'altro il fatto che io, sia negli Stati Uniti e, credo, da una
Ah ah, ai miei elettori italiani la possibilità di confrontarsi con una società molto diversa, che una società molto giovanilista, cioè in America il mito della gioventù ha una storia antica, ma oggi, concretamente, la realtà della Silicon Velli, dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo appena parlato è un mondo dove comandano i ventenni e i trentenni prevalente, c'è anche qualcuno un po'più attempato tipo il capo d'invidia, al taiwanese, Jensen Huang, c'è qualche capello del colore dei miei, ma insomma, è un mondo davvero io la conosco bene, la Fe è la mia seconda casa americana a San Francisco
Non ti guardano neanche se ha i capelli color argento vivo come i miei sono, è un mondo dove nei consigli d'amministrazione delle start up, sono tutti sembrano adolescenti da abbiamo conosciuto, onore magliette nere,
E col cappuccio, cioè questa iconografia e un mondo dove i giovani hanno potere e ricchezza, e tuttavia è anche un mondo dove c'è un boom di creazione di start up da parte di settantenni, le 2 cose non sono affatto in contraddizione tra di loro lo dico perché l'America giovanilista stanche sfornando una nuova generazione di politici vuoi ecco che sono il contrario della gerontocrazia, dei Biden e Trump e sono nomi anche ormai noti a livello mondiale il mio Sindaco mandane qui a New York, che è un trentenne
Alexandria Ocasio, Cortez, che trentenne pure lei, forse sta per annunciare la sua candidatura alla casa Bianca, attenzione, però non è necessariamente un conflitto generazionale, perché i due che ho appena citato, che sono i leader di punta dei Socialisti americani,
Si riconoscono in brani Saints che out è molto più Andrea esatto è allenatore del Genoa che il loro padre spirituale, con cui vanno perfettamente d'accordo, ma nei comizi insieme il vecchietto ottantacinquenne brogli Sands, è il
Logo, al tempo stesso, il loro padre spirituale e il loro migliore alleato, quindi bisogna sempre stare attenti a non scivolare nelle.
Letture schierare semplificasse la guerra tra generazioni a ci sono anziani di estrema sinistra, come come Heaven, come ci sono anche dei ventenni di estrema destra, i assolutamente esso e no, e infatti l'abbiamo visto anche nel tema immigrazione, no, quanto per le seconde e le terze generazioni spesso siano più conservatrici
E di chi li ha preceduti e mi ha fatto venire in mente. Lì poi ti ti lasciano antisequestro più e c'è anche il tema appunto, a proposito di convivenze citavi gli startupper, anche settantenni. C'è un tema che torniamo ancora al tema dell'apprendimento, perché se è vero che vivremo più a lungo, se è vero che dovremmo fare una buona vita, una vita attiva anche creativa, beh, c'è il tema dell'istruzione, il tema dell'Università, il tema di come
Diciamo cresceremo no, sarà fondamentale e questo non è solo il discorso del life long life learning, dell'Università della terza età, cioè ci sarà da ripensare anche proprio gli spazi no per imparare per coabitare insieme dovremo pensare tante cose in parte. Questo Joe sta già accadendo, c'è poi
Magari le istituzioni, i governi, le leggi sono in ritardo in forte ritardo, ma la società civile è molto più creativa, flessibile e fantasiosa. Io vedo per esempio qui negli Stati Uniti, il mondo universitario cha ha capito perfettamente che i giovani diminuiscono e siccome le Università qui sono delle imprese,
Stanno si stanno riorganizzando per avere una platea studentesca molto più variegata dal punto di vista generazionale. Insegnare ancora ai ventenni, ma insegnare anche agli ottantenni che vogliono tornare e riciclarsi e aggiornarsi continuamente sta diventando un business molto, molto importante per tutte le età della vita. Saranno ripensate riparametrata, ma io lo vedo che ogni tanto nel libro ci sono pezzi di autobiografia familiare, mia figlia in California,
Ha avuto la prima figlia, la mia prima nipotina che sta sulla copertina del libro A quarant'anni
A noi sembrava, diciamo così, una una mamma un po'attempata, poi abbiamo scoperto che mi scrivono al club mondo Linda, in California, nella Silicon Valley, dove Costanza, mia figlia vive e insegna, tutte le sue amiche hanno cominciato a far figli dai 40 in poi ma d'altra parte se la prospettiva è di una società dove molti molti vivranno fino ai 100 è chiaro che tutte le diamo il calendario va riorganizzato e ripensato e questo sta già accadendo.
E c'è anche, per fortuna, un po'di scienza che ci viene in soccorso. No, a proposito di questi temi, anche dai miei riproduttivi, noi ci fermiamo qui, io ringrazio Federico Rampini e che si è prestato a questa chiacchierata per raccontarvi appunto del suo ultimo lavoro. Agli libri dei Rampini sono sempre estremamente ficcanti e colgono sempre il segno rispetto dei temi che poi diventano di largo dominio e di largo consumo pubblico. Parliamo ad Argento, Vivo, longevità, la rivoluzione incompresa del nostro tempo
è edito da Mondadori, grazie Federico Rampini, grazie per essere stato con noi. Grazie

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