Fuor di pagina - la rassegna stampa di Certi Diritti

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
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Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
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8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
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componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti
Radio Radicale questa è fuor di pagina la rassegna stampa settimanale dell'associazione radicale, Certi diritti, io sono Chiara, Squarcione e questa settimana non possiamo che occuparci in particolare di notizie che arrivano dal mondo di notizie internazionali, aprendo senza dubbio con quello che arriva dal Brasile con la rielezione di Lula alla presidenza brasiliana.
Con ovviamente, Flavio Bolsonaro, che contesta i risultati, come d'altra parte già successo nella precedente tornata elettorale, e però questo ci interessa, perché sappiamo che c'è tutta quanta un'area dei diritti che riguarda le persone LGBT, che ha a che fare con le nuove sfide e la anche rappresentanza politica che si andrà a.
A costruire o che si vuole costruire, prenderemo queste notizie da alcune fonti sia appunto, internazionali. Come potete immaginare, insomma, la notizia è molto, è molto esplorata da più da più fonti, però il
Non sono molte le fonti, anche internazionali, ce ne sono alcuni dei principali che si occupano proprio della della questione LGBT, della risposta al picco di.
Infezioni di da HIV, insomma, sono sono temi che in realtà riguardano moltissimo questa elezione ci sposteremo poi tra Russia e Ucraina, perché daremo anche in questo caso, come di consueto in questo nostro spazio, una chiave di lettura politica che riguarda il rapporto tra repressione interna,
Alla Russia, il conflitto, la guerra in Ucraina, la costruzione di un'identità nazionale russa contrapposta evidentemente ai diritti umani, diritti umani universali e ci riferiremo in particolare ad una fonte che è quella di Parni più, oltre a come sempre le fonti italiane, oltre a quelle istituzionali e delle organizzazioni internazionali per i diritti umani. Perché c'è stato un importante intervento di Sacha belliche ed è un'avvocata russa attivista per i diritti umani, rappresentante
Del Sante arti all'Osce di Varsavia, che ha proprio riportato al centro del dibattito europeo il rapporto tra autoritarismo, repressione delle minoranze e guerra in Ucraina. Sul versante parlando proprio dal versante russo ed è interessante perché in qualche modo non
Non mette tutto tutto al fuoco, mettiamola così, ma appunto cerca di sottolineare come ci sia anche una possibilità di avere una alternativa.
Dei russi dentro e fuori la Russia e
Metteremo questa notizia in confronto con un'importante
Un'importante dato che ci arriva proprio dall'Ucraina.
Perché il caso di Sasha bellica acquista un ulteriore significato se posto in relazione con il fatto che il presidente ucraino Volodimir Zelenskij ha firmato un decreto che approva la nuova strategia nazionale sui diritti umani, include esplicitamente le persone LGBT tra i gruppi esposti a un rischio maggiore di discriminazione, vedremo come peraltro questo documento insomma che tipo di Sansone in chiusura vedremo i risultati del Trevor project.
Che ha un rapporto, come sapete, ogni anno. Insomma, cerchiamo di portare in questo spazio i risultati delle ricerche condotte dal Trevor project, che in quest'anno in questo caso ha seguito oltre 1.600 giovani LGBT fra i 13 e i 24 anni negli Stati Uniti, attraverso cinque rilevazioni semestrali che sono state condotte fra il 2023 del 2026,
E vedremo insomma come la scienza smentisce l'ideologia e cercheremo di fare un paragone fra questo e
Alcuni casi italiani
Che, insomma, sono di di particolare interesse e poi chiuderemo con due note tra virgolette culturali che insomma.
Sono tutt'altro che solo questo, ma sono profondamente politiche, quindi dicevamo Brasile la notizia ve la prendo in italiano come abbastanza di consueto per noi, come sappiamo sia da ovviamente Gay punto it, che ha insomma fonte sempre molto molto precisa per per chi si occupa di
Di questi temi, ma non solo, ovviamente trovate però ripeto moltissime notizie sulla
Sulla sulla rielezione di Lula su tutti i principali giornali italiani e
Non internazionali,
Da Gay punto it, vi riprendo la notizia a firma di Giuliano Federico del 26 ottobre, il Brasile di elegge Lula trionfo per i diritti LGBT, ma Bolsonaro e Trump gridano i brogli come nel 2022, il matrimonio ugualitario era a rischio, così come la democrazia Bolsonaro tenterà un nuovo golpe l'articolo insomma di
Giuliano Federico è.
Analitico preciso, insomma, e si fa anche un tentativo di analizzare appunto quel sacro è stata la reazione
Politica di Bolsonaro a questa rielezione c'è poi tutto un lungo focus su quella che è la condizione delle persone LGBT in in Brasile la corte elettorale brasiliana ha proclamato Luisi Ignazio Lula da Silva, vincitore del ballottaggio presidenziale, né quindi riconfermato la rielezione con 64,6 milioni di voti, cioè,
Circa il 51,79% dei voti validi
Quindi, il margine a favore di Lula su Flavio Bolsonaro è di circa 4 milioni e mezzo di voti, secondo i dati ufficiali del Tribunale superiore elettorale brasiliano, al secondo turno hanno votato più di 128 milioni di persone sui 158 milioni aventi diritti, quindi con una testa, con con una astensione che si attestava intorno dal 19% però in in calo e quindi insomma,
La contest, la la, questa consultazione elettorale ha visto effettivamente un ampio coinvolgimento dei brasiliani e si è svolta in un contesto di forte contrapposizione politica che anche, come dicevamo coinvolto il futuro dei diritti della comunità, è la Jeep LGBTI, secondo un'analisi dell'agenzia giornalistica cui vi richiamo a un'agenzia giornalistica brasiliana che si chiama di ad ORIM.
Il programma di Lula prevede il contrasto all'omofobia, i crimini d'odio, misure contro la discriminazione nell'accesso al lavoro, l'integrazione,
Dell'identità di genere nella pianificazione delle politiche pubbliche il programma di Flavio Bolsonaro invece, non contemplava affatto misure specifiche di protezione per le persone LGBT, ma anzi proponeva di limitare la partecipazione, per esempio, delle atlete e degli atleti trans alle competizioni sportive.
Femminili da un lato e maschili, dall'altro
C'è poi anche un precedente approfondimento di a di di ad ORIM, questo però risale ad agosto del 26, che aveva rilevato che nel programma di Luni di Lula alcuni impegni espliciti già presenti nel documento del 2022, tra l'altro quelli molto importanti relativi alla salute e all'istruzione non erano più formulati nello stesso esplicito modo e quindi in qualche modo le nuove proposte di questa tornata elettorale di questa
Elezione
Sembrano non diluite, ma per così dire, distribuite ad ampio a più ampio raggio, quindi la rielezione apre sicuramente una nuova fase, nella quale sarà poi importante verificare la traduzione degli impegni generali in misure concrete vi segnalo anche sul Los Angeles Blade.
Che effettivamente sottolinea come le elezioni hanno portato diversi candidati LGBT a venire eletti
E in tutto, quindi, il Congresso brasiliano dovrebbe contare almeno 14 parlamentari apertamente e dichiaratamente LGBT.
Tra questi diciamo, i due più importanti sono Guilherme, Cortez, Henrique Azevedo alla Camera dei Deputati e Samantha De Lula al Senato il dado ovviamente è particolarmente significativo perché, pur non indicando da solo quale sarà la capacità di incidere di queste persone sulle decisioni legislative e presidenziali però è sicuramente un dato,
è importante rispetto a quella che è un'attenzione alla composizione delle istituzioni per quanto riguarda la parte che riguarda la salute pubblica, che è un tema su cui ha molto spinto Lula. L'agenzia agenzie AIDS aveva raccolto una serie di richieste delle associazioni impegnate nella lotta contro l'HIV AIDS che richiedono finanziamenti stabili per il sistema sanitario pubblico Bra brasiliano.
Accesso ai farmaci, nuove tecnologie di prevenzione, ampliamento della Prep, della profilassi pre-esposizione della Pep, quindi della post esposizione, con tutto quel lavoro anche di contrasto allo stigma e quindi alla partecipazione delle persone che vivono con hiv alla definizione delle politiche sanitarie e insomma queste organizzazioni sembrano in qualche modo,
Dire di essersi sentita in qualche modo ascoltate.
E sarà importante vedere, anche se Lula effettivamente darà concretezza a questi passi, con tutta quella necessità anche di ridurre le disuguaglianze territoriali e di garantire continuità agli interventi durante durante il suo, il suo Governo. Ovviamente le rielezioni di Lula rappresenta un passaggio estremamente rilevante per il dibattito sui diritti LGBT in Brasile. In un contesto caratterizzato da profonde divergenze programmatiche da richieste di rafforzamento delle tutele, è ovvio che la sfida per il nuovo mandato sarà quella di trasformare gli impegni contro la discriminazione in politiche verificabili, risorse adeguate, risultati concreti, soprattutto sul fronte della sicurezza, dell'inclusione sociale e proprio della della salute della salute pubblica.
D'altra parte su questo sempre vi rimando al all'articolo in italiano di Giuliano Federico, in particolare nella parte che
Titola
Cosa significa per le persone LGBTQIA+ questa rielezione e appunto, fa un un focus sulle tre donne transessuali alla Camera?
Che, insomma, vedremo se da febbraio, ovviamente avendo davanti un Congresso ostile, come girano Federico, scrive
Cosa riusciranno a fare, considerando appunto che avranno un presidente che non li considera comunque nemiche e quindi auguri a Lula e al Brasile e monitoreremo come sempre, insomma, quello che accadrà, dicevamo Russia, Russia, Ucraina, anche qua vi rimando direttamente a due articoli di Gay punto it in italiano per poter avere insomma un'informazione comunque completa. Per quanto insomma iniziale, il primo articolo a firma di Federico Boni del 26 ottobre Sasha Bellic l'attivista che sfida Putin all'OSCE non ci distruggerete con la repressione e la Russia sarà libera per anni ci è stato detto statevene tranquilli al chiuso dei vostri armadi. Andrà tutto bene, ma oggi sono le forze dell'ordine a sfondare le porte di quegli stessi armadi l'intervento di Sacha bellica. La Conferenza sulla dimensione umana dell'OSCE è un'attivista, dicevamo, per i diritti umani, coordina il movimento degli obiettori di coscienza, che offre supporto e assistenza legale ai coscritti ai militari russi che si rifiutano di prendere parte alle missioni all'invasione dell'Ucraina.
Da questa posizione di difesa dei diritti LGBT, dei diritti umani e dei diritti LGBT in particolare, ha lavorato come responsabile del team di advocacy per la fondazione di beneficenza SFIR.
Che è la principale organizzazione russa a sostegno delle persone della comunità LGBT, e aveva già testimoniato davanti al Parlamento europeo per denunciare le violazioni dei diritti umani all'interno della della Russia, proprio per questo è stata inserita nella lista degli agenti stranieri, quindi persona non gradita in Russia,
Ed è stata accusata di diffondere materiali ostili, promuovere relazioni non tradizionali e contrastare l'operazione militare speciale, che appunto, è la guerra di Putin conduce in Ucraina, che cosa succede che, in qualità di legale del Sant'arti belliche e una che è una persona non binaria ha preso parte proprio alla conferenza dell'Osce che si è tenuta a Varsavia, città dove peraltro,
Bellic vive.
E insomma, riprendiamo da qui invece direttamente vi porto al
Al PAR Parni più che è il
La testata in Russia.
Russo
Chi più diciamo approfondisce?
Il, il tema ed è molto interessante perché sottolinea come il nucleo politico della testimonianza è consistito nell'interpretazione della omofobia.
Come componente del sistema di legittimazione del potere russo fra secondo Bellic, la contrapposizione fra i cosiddetti valori tradizionali è una presunta ideologia occidentale, non costituisce soltanto una retorica conservatrice, ma contribuisce a definire un'identità nazionale costruita in opposizione al liberalismo, al pluralismo, al riconoscimento delle diversità, ed è chiaro che in questa lettura, alla repressione delle persone LGBTI e l'aggressione all'Ucraina sono manifestazioni di una medesima strategia politica, cioè presentare i diritti individuali e l'influenza, quella che viene definita influenza culturale occidentale come minacce alla sovranità e all'identità della Russia e infatti il punto più significativo e di tutto l'intervento che peraltro insomma si trova in rete si trova su parli più si trova anche on line, e sulla pagina dell'OSCE è il nesso proprio esplicito che Bellic fa stabilisce fra la repressione delle minoranze, la legittimazione del potere dice proprio oggi la lotta contro le persone LGBT e contro la cosiddetta ideologia occidentale è diventata pilastro ideologico centrale della guerra contro l'Ucraina,
E quindi per questo che l'omofobia non è un elemento marginale della politica conservatrice, peraltro repressiva, dittatoriale della Russia putiniana, ma parte di una rappresentazione della nazione in cui pluralismo, autodeterminazione individuale, uguaglianza sono presentati come elementi occidentali minacciosi minacce alla sovranità e all'identità collettiva invece russa nell'intervento è stato richiamato anche la morte di Andrei Kotov, che era responsabile dell'agenzia turistica man Travel, proprio rivolta a una clientela omosessuale che era stato trovato morto in un centro di detenzione preventiva a Mosca nel dicembre del 24.
Ovviamente Balich ha descritto la vicenda come una morte provocata dalla tortura e dalla forza della persecuzione, è chiaro che, insomma, le circostanze che sono state ufficialmente riferite dal governo sono molto diverse, ma non facciamo fatica a credere e, d'altra parte, ci sono anche dati di Human Rights Watch e di Amnesty International a sostegno di questa lettura che,
Insomma, il la morte, la morte di Andrei Kotov sia tutt'altro che naturale, accidentale o priva di elementi collegati alla persecuzione che ha dovuto affrontare, c'è stato anche un passaggio del discorso di Bellic sulla divieto di transizione di genere, già introdotto nel 2023, come sappiamo perché la legislazione russa vietato interventi medici finalizzati alla transizione illimitato il riconoscimento legale del genere prevedendo peraltro ulteriori conseguenze legali oltre che ovviamente bloccando matrimonio e adozione insomma, e tutto quello che sappiamo,
Ci sono ostaggio è stato ovviamente tutta un'analisi sulle conseguenze sanitarie e sociali legali di queste restrizioni, è chiaro che sul piano dei principi liberali, per noi è particolarmente rilevante perché,
Ovviamente viene portato avanti un discorso di approvazione morale da parte della maggioranza culturale, mentre viene totalmente disconosciuto dalla Russia putiniana e il concetto di tutela delle libertà individuali, dell'accesso non discriminato e non discriminatorio alle cure, insomma, elementi che, ovviamente.
A Putin non piacciono.
La richiesta di bellica, la comunità internazionale quindi è duplice perché, da un lato, da un lato dice sostenete la società civile russa indipendente e, dall'altro, dice continuate a sostenere l'Ucraina, che è una posizione esplicita, politica, profondamente esplicite, affondata proprio sull'idea che la difesa dei diritti umani non possa essere separata anche un tema di sicurezza e di sicurezza europea
Ci sono poi altri articoli cui vi rimando felice, per esempio dal National LGBTI ai Consortium, che fa un'analisi molto specifica.
Ritorna anche questo questo tema e viene emesso particolarmente in risalto il fatto che il valore della testimonianza di Bellic risiede anche nel rifiuto di identificare la Russia con il suo governo, cioè la conclusione di belliche che la Russia sarà libera. Non esprime soltanto una speranza, diciamo così democratica, ma rivendica la possibilità che una società sottoposta a questo tipo di repressione conservatrice e liberticida comunque conservi dei soggetti autonomi, delle reti civiche e quindi una pluralità di identità che possa venire sostenuta senza che si applichino condanne collettive della popolazione, senza riconoscere appunto una distinzione fondamentale fra Stato, appunto, regime e società. Dicevo gli articoli dal National Egyptian Consortium e da chi vi Independent, perché ci interessano li prendiamo proprio adesso, perché li mettiamo in paragone con questa
Lettura entrambi questi articoli in modo diversi.
Fanno un'analisi piuttosto completa, è anche tecnica
Di quella che è invece la notizia che ci arriva.
Dall'Ucraina, infatti, il caso di bellica acquista un significato ulteriore proprio messo in relazione a quanto vi dicevo in apertura, cioè che il 12 ottobre Zelenskij ha firmato questo decreto
Che è un documento ufficiale della presidenza ucraina, che prevede una specifica linea di intervento contro la discriminazione, i discorsi d'odio e i reati motivati dall'intolleranza contro le persone LGBT. Entro sei mesi il governo dovrà elaborare un piano operativo per il triennio 27 29. Io ricordo sempre a costo di sembrare come dire banale che questa cosa accade nell'Ucraina democratica, invasa dalla guerra di aggressione russa. Questo è un Paese dove la dialettica democratica la pressione che proveniva che pervenuta dalle piazze. Quando vi ricorderete l'anno scorso c'era stato un tentativo, invece di far passare una legge profondamente restrittiva rispetto al diritto
Ed ai diritti civili e i diritti umani nel codice civile. La, la piazza sotto le bombe si è riempita e ha dato prova della forza democratica di questo Paese che, ripeto, sotto le bombe fa,
Apre il dibattito sul nuovo codice civile e fa sì che il Presidente Zelensky firmi questo decreto che approva la nuova strategia nazionale sui diritti umani, includendo esplicitamente le persone LGBT tra i gruppi più esposti a rischio maggiore di discriminazione
Ovviamente c'è un limite su cui proprio il pezzo del National leggi Bt Consortium
Sottolinea cioè che questa strategia 27 29 ha un impegno istituzionale e formalizzato, non ancora una legge che riconosce effettivi nuovi diritti alle coppie dello stesso sesso.
Diciamo, non c'è in questa strategia un obiettivo autonomo per il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, però chiaramente
C'è un passo in questo senso. In più. Euronews continua a sottolineare, come già fatto in articoli precedenti di cui avevamo anche parlato durante il corso di quest'anno.
Il riconoscimento giudiziario di una coppia omosessuale come famiglia di fatto non equivale affatto la legalizzazione delle unioni civili o del matrimonio egualitario, però è anche vero che il dibattito.
Il contraddittorio su questo nuovo codice civile che il 28 aprile il Parlamento ucraino aveva già approvato in prima lettura, si fa sempre più interessante ed è qua proprio che il confronto con la Russia è chiaro, che non va ridotto a una contrapposizione tra virgolette morale tra i due Paesi ma tra due dinamiche istituzionali differenti una democratica e l'altra non democratica.
Ovviamente c'è anche il rapporto, c'è anche una forte differenza nel rapporto con l'Europa per il regime russo i diritti LGBT vengono rappresentati come un simbolo dell'influenza occidentale da respingere per l'Ucraina. Il processo di adesione all'Unione europea costituisce un incentivo concreto all'adeguamento legislativo agli standard di non discriminazione europei. La Commissione europea, comunque, ricordiamolo, ha rilevato che restano delle lacune nella disciplina dei crimini d'odio e nella tutela effettiva delle persone LGBT in Ucraina. E ed è proprio
è qui che in qualche modo, a nostro avviso, le 2 notizie sì sì con si incontrano, si toccano non nell'idea che la guerra produca automaticamente libertà o repressione, ma nelle constatazione che il conflitto mette alla prova il rapporto fra sovranità nazionale e diritti universali. La scelta politica decisiva è se la sicurezza venga utilizzata per restringere ulteriormente gli spazi di partecipazione democratica del pluralismo, oppure se anche nelle condizioni di emergenza nelle quali ci si trova lo Stato, come dire, riconosce i limiti al proprio potere e soprattutto gli obblighi di tutela verso tutti i cittadini. È chiaro che la strategia di Zelensky ha un passo istituzionale estremamente significativo. Ovviamente vediamo quale sarà l'attuazione, da cui dipende anche una certa credibilità del presidente.
La denuncia di Bellic. Dal canto suo, ricorda che quando lo Stato trasforma una minoranza in un nemico ideologico, non è in gioco soltanto la condizione di quella minoranza, ma la possibilità stessa di è avere una società libera e quindi, insomma, in sintesi, la repressione in Russia delle persone LGBTI è parte di un sistema di controllo autoritario, mentre
In Ucraina il riconoscimento dei diritti di tutti e di ciascuna è entrato formalmente nella strategia dello Stato con ampi spazi come una questione aperta, sia sul piano legislativo che sociale, andando in chiusura vi dicevo, nel sommario il Tavor project.
Anche qui vi prendo un articolo di Gay punto it, anzi bene Brando 2 il primo che
Che titola scusate l'ignoranza feroce che vuole guarire le persone LGBT come combatterla a Milano, l'evento aperto a tutti distorte, 3.0 il 28 ottobre, come registrarsi al centro ricerca sport inclusivo, luoghi di lavoro in Italia e le pratiche di operative restano legali e colpiscono una persona LGBTQIA+. Su 5 mercoledì 28 ottobre, dalle 16:30 alle 19:30 alla casa dei Diritti di Milano ospita distorte 3.0 terza edizione del format di Gaynet contro la disinformazione sulle persone LGBTQIA+ nato nel 24 con hedge. Quest'anno il focus è sulle pratiche di conversione e il titolo ne dichiara chiaramente l'intenzione antidoti all'odio evidenza e contrasto alle pratiche di conversione. L'ingresso è gratuito.
In presenza on line con la registrazione consigliata e vi rimando quindi a questo articolo e l'altro che vi segnalo, sempre da Gay. Punto it, contesti accoglienti apportano un significativo beneficio alla vita dei giovani LGBTQ Plus. Lo studio appunto il riferimento alt allo studio biennale del Trevor Project. Questa ricerca conferma ciò che sappiamo essere vero da tempo. Creare ambienti accoglienti e solidali per i giovani LGBTQ Plus è un intervento che può salvare vite. Vero Rin, vi rimando ovviamente, oltre a l'articolo di gate in italiano, ovviamente anche al testo
Sul sito del Trevor del Trevor Project. Il risultato più allarmante riguarda le cosiddette pratiche di conversione, cioè i tentativi di modificare o reprimere l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona nel campione studiato del Trevor Project. La quota di partecipanti che riferisce di aver subito minacce di conversione nel corso della vita è salito
Dal 12 al 22% tra il primo rilevamento e il controllo, poi biennale di quella di chi riferisce di aver effettivamente subito tali pratiche, passa dal 9 al 16%
I giovani che hanno subito minacce o sono stati esposti a pratiche di conversione presentano.
Ideazione suicidaria quasi tre volte superiore rispetto alla popolazione generale è un dato stadi di statistico estremamente rilevante,
Ma che insomma
Ci fa molto riflettere su queste, su queste pratiche che, come sappiamo, tra l'altro non sono affatto riconosciute da nessun organo scientifico, da nessuna associazione, ma che anzi si confermano proprio da questi, da Ds, le pratiche violente e discriminatorie, vi rimando alla lettura del del del.
Del dei risultati, molto molto interessante, molto precisa,
Però qui in questo spazio vorrei dire che proprio in questo spazio fra l'evidenza scientifica, i diritti fondamentali e anche un po'per un'inerzia normativa che si va a collocare l'iniziativa, lodevole iniziativa milanese, perché l'interesse non è soltanto denunciare pratiche lesive della dignità personale ma tradurre le conoscenze scientifiche in politiche concrete, formazione degli operatori, prevenzione della discriminazione
Terra dei minori, costruzione di ambienti accoglienti nelle scuole, nello sport, nei luoghi di lavoro, nei servizi pubblici la questione è assolutamente decisiva e la responsabilità di trasformare queste conoscenze in garanzie giuridiche, politiche e pubbliche rimane inevitabilmente una responsabilità politica e su questo io vi saluto vi rimando alla prossima settimana. Vi ricordo soltanto che,
è uscito il nuovo nuovo libro fotografico delle Edizioni Ets prodotto da camera a cura di Emanuele, car Lenzi fuori fuoco, manifestazioni di luoghi persone, il Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, dal 71 al 1982, di cui ieri che ieri sera c'è stata la presentazione
A Torino interessantissimo libro che non parla soltanto di liberazione omosessuale ma che parla di diritti individuali di libertà.
Sessuali e di di diritti umani universali per tutti e per tutte grazie, ci sentiamo la prossima settimana qua su Radio Radicale ha forti pagina.
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