Rassegna stampa estera

Tra gli argomenti discussi: Bolsonaro, Brasile, Democrazia, Elezioni, Esteri, Guerra, Iran, Israele, Lula, Musk, Politica, Rassegna Stampa, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
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Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale oggi e mercoledì 28 ottobre questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, nell'edizione odierna ci concentreremo soprattutto sul Brasile.
I risultati delle elezioni presidenziali, il secondo turno, vinto un po'a sorpresa dal presidente uscente Lula, vittoria della democrazia, il titolo di un editoriale di El Pais, che vi proporremo le Monde, con la vittoria di Lula all'estrema destra e messa in scacco in Brasile meno entusiasta il Times di Londra l'ultima vittoria di Lula presto potrebbe dimostrarsi una vittoria vuota perché perché il successo nelle elezioni brasiliane per il leader populista di estrema sinistra sarà salutato dai suoi alleati in Russia e Cina?
Ma alla fine saranno gli elettori a pagare il conto. Il conto in particolare delle politiche e di ridistribuzione condotte da Lula che hanno portato il debito brasiliano a oltre l'82% del Pil. Se avremo tempo, poi ci occuperemo di Elon Musk e le sue prese di posizioni. Anche decisioni sempre più filo russe Pro Bladimir Putin, il Wall Street giornalieri aveva
Un editoriale nel quale spiegava che Musk non riesce a capire che i veri i bellicosi assetati di sangue stanno a Mosca, non a Kiev. Infine, ieri elezioni israeliane il 3 novembre mi termine negli Stati Uniti. Il Financial Times ha pubblicato un commento di Gideon Rachman dal titolo Trump Netanyahu e l'escalation contro l'Iran. Una sconfitta elettorale per i leader di Israele e Stati Uniti potrebbe non mettersi di traverso ai loro piani per un nuovo attacco contro la Repubblica islamica,
Concentriamoci però sul Brasile e quella che El Pais definisce vittoria della democrazia. La rimonta di Lula in Brasile mostra che l'avanzata del Trump Pismo non è inarrestabile. Scrive il quotidiano spagnolo Luis Inacio Lula da Silva è stato protagonista di una rimonta inedita nelle elezioni presidenziali in Brasile e la sua vittoria ha un impatto che va oltre i confini della maggiore potenza dell'America Latina,
Il presidente uscente, punto di riferimento, da decenni del progressismo globale ha sconfitto il senatore Flavio Bolsonaro, erede politico del padre dell'ex presidente Jair, condannato per tentativo di colpo di Stato. Il risultato è un'iniezione di ottimismo per la sinistra. È una dimostrazione del fatto che l'avanzata dell'estrema destra, allineata al tran Pismo, non è inevitabile.
Per il bene della democrazia e nell'interesse del Brasile.
Flavio Bolsonaro farebbe bene ad ammettere la sconfitta e rispettare la legalità. Allo stesso tempo, è necessario chiarire la confusione che ha circondato la decisione della Corte Suprema di prolungare di due ore la chiusura dei seggi. Il Brasile non può permettersi il minimo dubbio sul processo elettorale né, come è accaduto quattro anni fa, un altro assalto alle istituzioni come quello perpetrato da Bolsonaro padre, il trionfo inaspettato di Lula, che in campagna elettorale ha combinato la difesa dei programmi sociali con una mobilitazione straordinaria in difesa della democrazia. Secondo, il País contiene degli insegnamenti per tutti i progressisti e invia un messaggio potente in un contesto internazionale
Marcato da Donald Trump, il presidente americano si è scontrato spesso con il presidente brasiliano, ha appoggiato i candidati estremisti in Brasile, ma anche nel resto del continente, ha resuscitato le vecchie idee del diciannovesimo secolo.
Sull'America cortile di casa degli Stati Uniti, dove la superpotenza fa e disfa a proprio piacimento, la sconfitta di Bolsonaro è anche una sconfitta di Trump
El Pais poi parla delle sfide che ha di fronte, Lula sono enormi e lo dimostra il crollo della Borsa brasiliana, il deficit si avvicina al 10% del Pil, il debito supera l'80%, a ciò si aggiunge un margine di manovra legislativa molto ridotta. Perché
Parte del Congresso è nelle mani di Bolsonaro e dei suoi alleati,
La difesa della democrazia deve anche tradursi nel rispetto delle istituzioni.
Lula, che ha compiuto ieri, ottantun anni, affronta l'inizio del suo quarto e ultimo mandato con una?
Responsabilità grande come la sua vittoria ha un'occasione inaspettata di consolidare le istituzioni e preparare una transizione politica che non dipenda unicamente dalla sua leadership personale. La democrazia brasiliana in questa campagna ha dimostrato di poter risolvere nelle urne
Dispute di enorme intensità e portata
Il lascito di Lula, la sua eredità, dipenderà dal fatto che questa democrazia esca dai prossimi quattro anni, meno vulnerabile alle tentazioni autoritarie, e così dunque El Pais che ha un punto di vista molto netto sul successo di di Lula, come ce l'ha anche,
Le Monde quotidiano francese, in un editoriale di ieri, dal titolo con la vittoria di Lula, l'estrema destra messa in scacco in Brasile, la svolta verso l'estrema destra dell'America Latina si è infranta sul Brasile, vincendo a sorpresa un quarto mandato presidenziale storico,
Il presidente uscente Lula ha sbarrato la strada al ritorno dell'estrema destra, incarnata da Flavio Bolsonaro. Quest'ultimo disponeva del sostegno degli ambienti economici di buona parte delle potenti chiese evangelica la prospettiva della Vito vittoria del figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, il cui mandato si era concluso nel 2023 con un tentativo di colpo di Stato che gli è valso la prigione evidentemente ha avuto un effetto repulsivo sull'elettorato brasiliano
Tra il primo e secondo turno, Lula ha guadagnato circa 10 milioni di voti mai finora un candidato, un'elezione presidenziale brasiliana, arrivato secondo al primo turno era riuscito a ribolle ribaltare.
Il risultato al ballottaggio.
Secondo le Monde, è stata la mobilitazione eccezionale a suo favore, che ha dato a Lula un vantaggio indiscutibile, ciò nonostante questo non ha dissuaso, Flavio Bolsonaro dal rinnovare le teorie del complotto che suo padre aveva trasformato in uno strumento politico.
Con l'annuncio della richiesta di annullare le elezioni perché fondamentalmente per la questione del prolungamento dell'apertura dei seggi il 25 ottobre, dimenticando il fatto che era stato lo stesso Bolsonaro a chiederlo, ma, insomma.
Gli elettori brasiliani hanno manifestamente espresso la loro opposizione alla presa del potere di un clan del loro Paese.
Di fronte a un Congresso dominato dall'estrema destra e dalla destra, tuttavia, Lula avrà molto lavoro da fare per tracciare la sua rotta, proseguire la lotta contro le disuguaglianze e difendere le istituzioni brasiliane, perché l'estrema destra intende appoggiarsi sui suoi alleati al Senato per restituire i giudici considerati ostili.
Rimane rimane un fatto secondo secondo le Monde, la sconfitta di Flavio Bolsonaro costituisce un rovescio di rilievo per Donald Trump, rimasto per una volta mutuo, dopo l'annuncio dei risultati, e soprattutto un rovescio per il suo progetto di mettere sotto tutela tutto il continente americano, Trump tutto rallegrarsi nei mesi scorsi della svolta verso l'estrema destra del Cile e del Perù della Bolivia della Colombia dopo quella dell'Argentina.
I leader di questi Paesi hanno abbracciato modo più o meno netto i temi e i metodi del Trump Pismo.
Dopo aver di fatto imposto un nuovo regime, anche se erede di quello precedente al Venezuela, con la forza, con il rapimento di Nicolas Maduro, il Brasile con Lula, rimaneva l'ultima roccaforte del multilateralismo, l'ultimo grande ostacolo a questo tentativo di assoggettare.
I Paesi del Sud America ai soli interessi, alle priorità di Washington,
La vittoria di Lula costringerà Trump a un dialogo che si spera più rispettoso con il Brasile rispetto agli ultimi due anni della sua presidenza, così tra l'altro le Monde, chi invece esprime dubbi su su questo risultato è il Times di Londra, in un editoriale dal titolo l'ultima vittoria di Lula potrebbe presto dimostrarsi una vittoria vuota
Sette elezioni presidenziali su sette in America Latina negli ultimi 20 mesi hanno visto leader della sinistra umiliati, nelle urne Lula, ha invertito la tendenza, battendo il suo rivale di destra, Flavio Bolsonaro.
Si tratta di un momento geopolitico di grande rilievo perché la casa Bianca aveva scommesso sul fatto che l'effetto Trump avrebbe travolto tutto il subcontinente, il Brasile era il, l'ultimo premio è rimasto in palio, la più grande economia è la più grande democrazia dell'America Latina Bolsonaro aveva lasciato intendere che il Brasile sarebbe uscito dal club dei Brics dominato da Pechino aderendo a un ipotetico scudo delle Americhe allineato a Washington. L'obiettivo strategico degli Stati Uniti era quello di scongiurare una sfida politica da sud del confine e ora è più lontano che mai. Ma la vittoria di Lula
Conquistata a caro prezzo non sconvolge solo i calcoli della cerchia ristretta di Washington, potrebbe rappresentare anche un grave pericolo per il Brasile, per il suo fragile senso di benessere.
L'hula ormai ultraottantenne entra nel suo quarto mandato presidenziale senza una visione chiara su come riformare l'economia, a gestire i rapporti con i vicini o debellare la corruzione e la criminalità organizzata.
Per un certo periodo, i brasiliani avevano accettato le debolezze di Lula perché ammiravano la sua biografia di sindacalista militante, ma il mondo brasiliano è cambiato.
E le idee politiche di Lula che si erano formate in un'epoca in cui il primo lavoro di un giovane brasiliano tipicamente era nell'industria manifatturiera, non sono più adatte al Brasile di oggi.
Per per il Times questo distacco tra Lula e il resto del Brasile si è rivelato nel primo turno delle presidenziali, ma soprattutto nelle elezioni per il Congresso.
Lula è stato in grado di reinventare la campagna elettorale attorno alla minaccia costituita da Flavio Bolsonaro.
Tutto ciò ha portato alla sua vittoria, ma saranno gli elettori a dover presto pagare i conti di Lula, il debito pubblico brasiliano e oltre l'82%, questo fa salire i costi di finanziamento, Lula ha promesso di aumentare il salario minimo più rapidamente dell'inflazione e questo farà lievitare i costi pensionistici oltre che degli altri benefici assistenziali.
Cosa fondamentale, anche se Lula ha vinto il ballottaggio di domenica, il Partito Liberale di Bolsonaro, i suoi alleati, sembrano destinati a controllare entrambe le Camere del Parlamento Lula può essere sopravvissuto, ma non ha capitale politico per le riforme, anche se dovesse impegnarsi sinceramente in questa direzione e non ha un successore designato il Brasile,
Dovrebbe essere messo in stato di allerta tempesta scrive, tra l'altro il Times e anche il Financial Times ieri,
Aveva un editoriale per spiegare che, dopo questa straordinaria vittoria di Lula che il quotidiano della City Salou?
Tra positivamente Lula dovrà fare i conti con la realtà fiscale del suo Paese, non abbiamo più tempo, però, una segnalazione in chiusura, il Wall Street Journal di ieri, un editoriale su Elon, Musk Starlink e Vladimir Putin, questo il titolo perché perché Elon Musk, che ha preso tutta una serie di decisioni a danno dell'Ucraina,
Riducendo le capacità di Starlink di star Shield, B Elon Musk, che poi ha anche accusato Kiev di voler continuare a fare morti e proseguire la guerra non capisce che i veri bellicosi assetati di sangue espressione usata da Musk contro l'Ucraina, in realtà stanno a Mosca
Un quella che doveva essere una coercizione appena velata dell'Ucraina,
Da parte di Aol, Elon Musk,
In combutta con Donald Trump, si è trasformata in un autogol strategico e politico per gli Stati Uniti
Non solo sul piano internazionale, ma anche sul piano interno, e lo dimostra la rivolta che c'è stata al congresso contro,
Sia Musk sia le ultime decisioni dell'Amministrazione Trump a proposito della guerra condotta.
Da Vladimir Putin ci fermiamo da David Carretta, un buon proseguimento all'ascolto di radio radicale,
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