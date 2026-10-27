27 OTT 2026
intervista

Il modernismo di don Ernesto

INTERVISTA | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 17:30 Durata: 34 min 18 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Player
Intervista a Enrico Cerasi curatore del volume di Ernesto Buonaiuti "L'essenza del cristianesimo" (Marsilio).

"Il modernismo di don Ernesto" realizzata da Giuseppe Di Leo con Enrico Cerasi (professore associato di Filosofia teoretica all'Università telematica unipegaso).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 17:30.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Buonaiuti, Cattolicesimo, Chiesa, Cristianesimo, Croce, Fascismo, Filosofia, Gentile, Libro, Modernismo, Religione, Storia, Teologia.

La registrazione video ha una durata di 34 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate