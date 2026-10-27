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Intervista a Enrico Cerasi curatore del volume di Ernesto Buonaiuti "L'essenza del cristianesimo" (Marsilio).
"Il modernismo di don Ernesto" realizzata da Giuseppe Di Leo con Enrico Cerasi (professore associato di Filosofia teoretica all'Università telematica unipegaso).
L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 17:30.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Buonaiuti, Cattolicesimo, Chiesa, Cristianesimo, Croce, Fascismo, Filosofia, Gentile, Libro, Modernismo, Religione, Storia, Teologia.
La registrazione video ha una durata di 34 minuti.
Questa … intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
"Il modernismo di don Ernesto" realizzata da Giuseppe Di Leo con Enrico Cerasi (professore associato di Filosofia teoretica all'Università telematica unipegaso).
L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 17:30.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Buonaiuti, Cattolicesimo, Chiesa, Cristianesimo, Croce, Fascismo, Filosofia, Gentile, Libro, Modernismo, Religione, Storia, Teologia.
La registrazione video ha una durata di 34 minuti.
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